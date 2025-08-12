Modelos gratuitos de memorandos de entendimento para simplificar acordos comerciais e parcerias

Encontrar o modelo de MOU certo não é fácil 🤔 A maioria é muito vaga, muito complexa ou simplesmente impraticável.

Se você está preso navegando por modelos em vez de avançar com sua parceria, precisa de algo simples, claro e fácil de personalizar.

Este artigo traz os melhores modelos gratuitos de memorando de entendimento que realmente funcionam. Sem enrolação, apenas modelos prontos para uso em vários tipos de contratos para tornar sua próxima ação comercial mais tranquila.

Modelos gratuitos de memorando de entendimento em resumo

O que são modelos de MOU?

Os modelos de MOU são documentos pré-formatados que criam um “Memorando de Entendimento” entre duas ou mais partes. Eles descrevem os termos básicos de uma parceria, como objetivos, responsabilidades e prazos, sem terem caráter juridicamente vinculativo.

Esses modelos economizam tempo, oferecendo uma estrutura pronta para edição, para que você possa se concentrar nas cláusulas essenciais do acordo, em vez de começar do zero. 📝

O que torna um modelo de MOU bom?

Um modelo de MOU bem elaborado prepara o terreno para acordos claros e profissionais, eliminando ambiguidades e alinhando todas as partes desde o início.

Aqui estão os principais recursos a serem observados 👇

Personalizável: escolha um modelo facilmente adaptável à sua parceria específica, tipo de projeto ou termos comerciais

Fácil de usar: opte por um layout limpo e intuitivo que permite preencher detalhes rapidamente, sem jargões jurídicos ou complexidade

Foco na clareza: obtenha um modelo que descreve claramente as funções, responsabilidades, prazos e expectativas de ambas as partes

Pronto para colaboração: procure um modelo fácil de compartilhar e atualizar com outras partes para manter todos alinhados

Tom profissional: escolha um modelo que tenha o equilíbrio certo entre amigável e formal

Pronto para assinatura: selecione um modelo que inclua espaço para todas as partes assinarem e oficializarem o acordo

Os melhores modelos de memorando de entendimento para escolher

Um modelo de memorando de entendimento sólido estabelece as bases para uma colaboração perfeita e responsabilidade.

Se você deseja simplificar a documentação da sua empresa, esses modelos de acordo de colaboração são um ótimo ponto de partida:

1. Modelo de acordo de pagamento simples do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Configure detalhes de pagamento, datas de vencimento e valores em um só lugar com o modelo de acordo de pagamento simples do ClickUp

O modelo de acordo de pagamento simples do ClickUp torna os termos financeiros entre as partes claros e fáceis de acompanhar. Este modelo ajuda freelancers e empresas a definir valores de pagamento, datas de vencimento e condições de não pagamento, sem jargões jurídicos.

Veja por que você vai gostar

Não sabe como cobrar um cliente ? Este modelo estabelece as bases, ajudando você a documentar tudo antecipadamente

Use a visualização de tabela do ClickUp para criar uma planilha totalmente personalizada e organizar pagamentos por cliente, frequência ou status

Obtenha uma estrutura que mantém seus acordos organizados, pesquisáveis e prontos para uso sempre que necessário

✅ Ideal para: Freelancers, proprietários de pequenas empresas ou qualquer pessoa que empreste dinheiro e procure um contrato de empréstimo claro e rastreável

🏗️ Blocos de construção: Embora os memorandos de entendimento não sejam juridicamente vinculativos, eles têm um peso moral e profissional significativo. Um memorando de entendimento assinado pode influenciar as negociações e demonstrar compromisso. Os memorandos de entendimento também podem evoluir para diferentes tipos de contratos. Quando ambas as partes estiverem confortáveis e a confiança for estabelecida, um memorando de entendimento pode servir como base para um acordo detalhado e juridicamente vinculativo.

2. Modelo de carta de acordo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um acordo comercial direto, descrevendo funções, termos e expectativas com o modelo de carta de acordo do ClickUp

O modelo de carta de acordo do ClickUp ajuda as equipes a definir com total clareza o escopo, as funções e os custos envolvidos em qualquer acordo comercial.

Veja por que você vai gostar

Ele vem com notas úteis, exemplos e instruções para que todos saibam exatamente o que esperar desde o início

Você pode usar o ClickUp Docs para redigir o objetivo e os termos do modelo em um documento colaborativo em tempo real

Para tornar tudo mais visual e fácil de entender, a Visualização do Quadro do ClickUp transforma cada cláusula ou entrega em cartões que você pode mover por etapas, como revisão, aprovado ou compartilhado

✅ Ideal para: Fundadores que desejam redigir uma carta de acordo para sua parceria comercial

3. Modelo de contrato de empréstimo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Elabore e acompanhe detalhes de empréstimos, como valor, taxa de juros e condições de pagamento, com o modelo de contrato de empréstimo do ClickUp

O modelo de contrato de empréstimo do ClickUp é uma maneira inteligente e estruturada de formalizar os termos de empréstimos entre amigos, freelancers ou parceiros de negócios. Ele descreve elementos-chave, como valor total do empréstimo, cronograma de reembolso, taxa de juros e termos legais para garantir a transparência e evitar disputas.

Veja por que você vai gostar

Crie campos personalizados no ClickUp para acompanhar dados específicos, como taxas de juros, datas de vencimento ou frequência de pagamento

Monitore o andamento dos empréstimos, defina lembretes e filtre ou classifique termos em vários contratos, tudo em uma única visualização

✅ Ideal para: Proprietários de pequenas empresas ou qualquer pessoa que empreste dinheiro e procure um contrato de empréstimo claro e rastreável

4. Modelo de contrato de compra do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina os termos para a compra de bens ou propriedades, incluindo preço e entrega, usando o modelo de contrato de compra do ClickUp

O modelo de contrato de compra do ClickUp ajuda as empresas a criar documentos claros e profissionais para confirmar acordos com fornecedores, vendedores e clientes. Ele inclui campos para adicionar detalhes do comprador/vendedor, descrições do produto, condições de pagamento e assinaturas.

Veja por que você vai gostar

Use o recurso “Atribuir comentários” do ClickUp para adicionar notas, sugerir edições ou esclarecer termos, para que todos fiquem alinhados antes de assinar

Depois que os termos forem finalizados, use as Tarefas do ClickUp para atribuir responsabilidades de assinatura, acompanhar o status e definir lembretes

Avance nos acordos sem perder nenhuma etapa ou ficar atrás de e-mails

✅ Ideal para: Equipes de compras e fornecedores que precisam de um modelo de contrato de compra simples e rastreável, com responsabilidades claras

5. Modelo de contrato de compra e venda do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina termos claros de compra e venda, prazos de pagamento e condições dos ativos com o modelo de contrato de compra e venda do ClickUp

O Contrato de Compra e Venda do ClickUp é especialmente útil para empresas que lidam regularmente com fornecedores e clientes, lidando com trocas formais de bens ou serviços. Ele oferece uma maneira estruturada de documentar detalhes importantes, como informações do comprador/vendedor, especificações da propriedade, condições de pagamento e prazos de transferência.

Veja por que você vai gostar

Acompanhe dependências e evite atrasos sem a necessidade de microgerenciamento

Gerencie prazos de entrega facilmente usando os marcos do ClickUp

Automatize notificações através do ClickUp Automations para manter todos os interessados atualizados

✅ Ideal para: Pequenas empresas ou fornecedores que lidam com vendas de produtos físicos ou digitais e desejam definir termos e prazos

6. Modelo de acordo de parceria do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Esclareça a propriedade, as responsabilidades e a divisão de lucros entre os parceiros usando o modelo de acordo de parceria do ClickUp

O modelo de acordo de parceria do ClickUp ajuda as equipes a definir propriedade, responsabilidades e contribuições em uma parceria comercial. A estrutura facilita a definição dos termos da parceria e o registro das contribuições de capital. O modelo também fornece uma análise detalhada das contribuições monetárias e não monetárias, oferecendo visibilidade total sobre quem contribui com o quê, financeiramente ou de outra forma.

Veja por que você vai gostar

Descreva como os lucros, perdas e salários serão tratados

Crie facilmente um cronograma para o ciclo de vida da sua parceria, como datas de início, marcos de renovação ou pontos de verificação, com a Visualização de Calendário do ClickUp

Reduza as chances de compromissos não cumpridos ou confusão posterior, mapeando datas de forma clara e visual

✅ Ideal para: Co-fundadores e parceiros de pequenas empresas que desejam documentar funções, participações e expectativas

🧠 Você sabia? Um MOU (Memorando de Entendimento) é frequentemente chamado de “acordo de cavalheiros” nos círculos jurídicos, pois captura a intenção e o entendimento sem ser juridicamente vinculativo.

7. Modelo de contrato freelance do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina entregas, planeje cronogramas, gerencie a execução e feche projetos com facilidade com o modelo de contrato freelance do ClickUp

O modelo de contrato para freelancers do ClickUp é um kit de ferramentas completo para freelancers definirem expectativas, protegerem seus direitos e garantirem os termos do cliente durante a integração de um novo cliente. Com campos para cronogramas de projetos, taxas e termos de faturamento, você pode eliminar ambiguidades desde o início e lidar com confiança com situações como solicitar pagamentos de maneira profissional.

Veja por que você vai gostar

Acesse seções dedicadas para definir entregas, escopo de serviços, duração do pagamento e tratamento de propriedade intelectual

A visualização integrada do cronograma do projeto oferece aos clientes uma descrição clara de cada fase, desde o início até a conclusão, aumentando a transparência e a responsabilidade

Gerencie relacionamentos de longo prazo com freelancers, abordando questões como confidencialidade, reembolso de despesas e rescisão de contrato

✅ Ideal para: Freelancers ou consultores que desejam contratos claros e sem disputas

💡Dica profissional: use o recurso Talk to Text do ClickUp Brain MAX para redigir seu MOU em minutos. Em vez de digitar cada cláusula, basta falar os termos em voz alta — o Brain MAX irá transcrevê-los e estruturá-los diretamente no seu documento ClickUp preferido. Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX Você também pode criar Agentes Autopilot personalizados no ClickUp para sinalizar cláusulas padrão ausentes, sugerir linguagem formal ou até mesmo alinhar o tom do documento com acordos anteriores armazenados em seu Espaço de Trabalho.

8. Modelo de acordo de parceria 50/50 do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de acordo de parceria 50-50 do ClickUp para dividir a propriedade da empresa igualmente e definir deveres, lucros e responsabilidades

O modelo de acordo de parceria 50-50 do ClickUp ajuda os parceiros a definir claramente a propriedade igualitária, as responsabilidades e as expectativas. As seções pré-criadas para contribuições de capital, participação nos lucros, resolução de disputas, termos de retirada etc. facilitam a configuração jurídica.

Veja por que você vai gostar

Acompanhe os prazos para decisões importantes, como revisões financeiras e períodos de renovação, com a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp

Mantenha-se alinhado e responsável ao longo de toda a jornada da parceria

Defina processos de tomada de decisão e contribuições financeiras em um só lugar

✅ Ideal para: Parceiros comerciais iguais que desejam criar acordos de propriedade transparentes e equilibrados

9. Modelo de acordo de confidencialidade do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Proteja as informações confidenciais da sua empresa e estabeleça limites claros com o modelo de acordo de confidencialidade do ClickUp

O modelo de acordo de confidencialidade do ClickUp oferece seções claramente definidas para identificar as partes divulgadoras e receptoras, garantindo que ambas estejam plenamente cientes de suas funções e responsabilidades. Você pode decidir o que se qualifica como informação confidencial, especificar exclusões (como dados de domínio público) e definir limites de uso para evitar o uso indevido ou o compartilhamento não autorizado.

Veja por que você vai gostar

Acompanhe o status dos acordos, defina lembretes e designe colaboradores para atualizações

Depois que o NDA for assinado, use as automações do ClickUp para armazenar documentos com segurança e notificar as partes interessadas do projeto instantaneamente

Garanta a conformidade e facilite a recuperação, ideal para equipes dinâmicas que lidam com dados confidenciais

Veja como as automações do ClickUp podem simplificar os fluxos de trabalho de NDA, desde a atribuição de tarefas até o acionamento automático de alertas.

✅ Ideal para: Equipes jurídicas, freelancers e empresas que gerenciam vários NDAs de clientes com requisitos rigorosos de confidencialidade

10. Modelo de contrato de prestador de serviços do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um contrato personalizável que abrange serviços, prazos, pagamentos e assinaturas com o modelo de contrato da ClickUp

O modelo de contrato de prestador de serviços do ClickUp ajuda você a definir termos claros entre sua empresa e prestadores de serviços independentes. Com seções personalizáveis para escopo do trabalho, cronogramas de pagamento, prazos do projeto, confidencialidade e cláusulas legais, ele garante clareza mútua e segurança jurídica desde o primeiro dia.

Veja por que você vai gostar

Inclua termos de renovação de contrato e métodos de resolução de disputas para evitar confusões futuras

Divulgue as responsabilidades fiscais para maior clareza

Use o Email ClickApp integrado, o recurso de integração de e-mail do ClickUp, para enviar diretamente o contrato ao contratado para assinatura

✅ Ideal para: Empresas que estão contratando prestadores de serviços remotos e precisam de um sistema confiável para aprovação de contratos

11. Modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina termos claros para serviços de consultoria, taxas e prazos com o modelo de contrato de consultoria do ClickUp, fácil de editar

O modelo de contrato de consultoria do ClickUp ajuda a definir serviços, cronogramas, termos de remuneração e cláusulas de confidencialidade, minimizando mal-entendidos nas relações entre clientes e consultores.

Você também pode usar os quadros brancos do ClickUp para mapear visualmente disposições adicionais ou cronogramas de serviços. Esses quadros colaborativos são úteis para brainstorming em tempo real com clientes e alinhamento de expectativas. Fique à vontade para adicionar notas adesivas, desenhar fluxos de trabalho ou atualizar alterações no escopo.

Veja por que você vai gostar

Alinhe as expectativas com os clientes para uma parceria de sucesso

Defina claramente o escopo do trabalho e os resultados esperados para evitar excesso de trabalho

Crie um acordo juridicamente vinculativo para evitar dores de cabeça legais

O modelo também funciona bem para empresas que estão explorando a terceirização do gerenciamento de projetos, ajudando-as a formalizar expectativas e responsabilidades com consultores externos.

✅ Ideal para: Consultores freelancers e agências que formalizam novos compromissos com clientes com clareza e flexibilidade

12. Modelo de acordo de investimento do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta os termos de investimento, distribuição de ações e retornos usando o modelo de acordo de investimento do ClickUp

O modelo de acordo de investimento do ClickUp ajuda você a gerenciar contratos de financiamento com precisão jurídica. Ele captura todos os detalhes cruciais, desde o esboço das porcentagens de participação acionária e termos de dividendos até a definição de direitos de voto e cláusulas de confidencialidade.

Veja por que você vai gostar

Você pode atribuir tarefas, organizar cláusulas em pastas separadas e até mesmo adicionar cronogramas para garantir que os prazos não sejam perdidos

Com listas de tarefas e barras de progresso atualizadas automaticamente, você fica por dentro de tudo e evita trocas de e-mails

Portanto, esteja você incorporando investidores-anjo ou formalizando uma rodada de investimentos, este modelo mantém seu processo de investimento simplificado e transparente.

✅ Ideal para: Startups, fundadores e investidores que desejam criar um acordo de investimento estruturado e juridicamente válido que proteja tanto o dinheiro quanto os direitos de propriedade

13. Modelo de acordo de trabalho do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Estabeleça as expectativas da equipe, regras de colaboração e fluxos de trabalho com o modelo de acordo de trabalho do ClickUp

O modelo de acordo de trabalho do ClickUp ajuda as equipes a alinhar expectativas, melhorar a colaboração e reduzir o atrito interno por meio de valores compartilhados e padrões de comportamento claros.

O quadro branco integrado do ClickUp facilita a criação conjunta de normas para a equipe de forma visual, como preferências de comunicação ou regras para tomada de decisões. Você também pode adicionar seções de propostas ou retrospectivas para refinar os fluxos de trabalho ao longo do tempo.

Este modelo é ideal para qualquer equipe que utilize o ClickUp, não apenas como um centro de colaboração, mas como um software completo de gestão empresarial para alinhar objetivos, comportamentos e processos.

Veja por que você vai gostar

Experimente quadros interativos como o Mapa de Personalidade para identificar estilos de trabalho individuais (introvertido, realizador, pensador, etc.)

Experimente a seção Aspirações , onde os membros podem compartilhar suas expectativas em relação à equipe

Use o quadro de resolução de tópicos para levantar questões, propor soluções e documentar acordos

✅ Ideal para: Equipes que estão estabelecendo normas de trabalho claras, especialmente em ambientes remotos ou multifuncionais

14. Acordo de separação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Descreva claramente os termos relativos à propriedade, custódia e finanças com o modelo de acordo de separação do ClickUp

O modelo de acordo de separação do ClickUp permite que casais naveguem pelas complexidades da separação com o mínimo de documentação. Ele permite que você crie e gerencie todos os documentos importantes relacionados a acordos financeiros, divisão de bens, guarda dos filhos e pensão alimentícia. Cada seção bem organizada facilita o alinhamento das expectativas mútuas e mantém os registros organizados.

Veja por que você vai gostar

Reduza falhas de comunicação e conflitos ao longo do processo

Estabeleça um entendimento dos direitos e obrigações de cada parte

Decida uma forma mutuamente aceitável para resolver disputas e desacordos futuros

✅ Ideal para: Casais em processo de separação que desejam garantir clareza, preparação jurídica e fácil acesso aos documentos

15. Modelo de contrato de trabalho do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina funções, salários, benefícios e regras do local de trabalho usando o modelo de contrato de trabalho do ClickUp

O modelo de contrato de trabalho do ClickUp oferece um layout estruturado para definir os termos do contrato, as expectativas do cargo, as políticas salariais e o código de conduta no local de trabalho, perfeito para equipes de RH que desejam manter a clareza entre empregadores e funcionários. Suas seções integradas para assiduidade, políticas de licença, proteção de propriedade intelectual etc. garantem uma experiência de integração tranquila, ao mesmo tempo em que protegem os interesses de ambas as partes.

Veja por que você vai gostar

Cumpra as leis trabalhistas com um acordo claramente definido

Proteja seus direitos legais

Obtenha uma estrutura organizada para resolver disputas

Para começar, use um programa de processamento de texto como o ClickUp Docs para criar seu acordo, inserindo detalhes dos funcionários, funções e cláusulas contratuais. Isso garante que seu documento seja editável e compartilhável dentro do seu espaço de trabalho. A partir daí, acompanhe a conformidade e as atualizações no ClickUp, para que nenhuma política seja esquecida.

✅ Ideal para: Profissionais de RH e proprietários de pequenas empresas que formalizam termos de emprego para novos funcionários ou membros de equipes remotas

16. Modelo de contrato de locação comercial do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina os termos para alugar um espaço comercial, incluindo aluguel, uso e manutenção, usando o modelo de contrato de locação comercial do ClickUp

O modelo de contrato de locação comercial do ClickUp é feito sob medida para proprietários que operam no estado da estrela solitária. Ele fornece uma estrutura pronta para uso para criar contratos de locação residencial por prazo determinado. Inclui todos os campos essenciais para documentar detalhes importantes, como informações do locador e do locatário, duração do contrato, valor do aluguel, móveis, termos de ocupação e serviços públicos.

Veja por que você vai gostar

Especifique multas por atraso, depósitos de segurança e detalhes da inspeção de mudança

De cláusulas sobre rescisão antecipada a danos à propriedade, animais de estimação e estacionamento, todas as seções são pré-formatadas e personalizáveis para conformidade com a legislação do Texas

✅ Ideal para: proprietários ou gerentes imobiliários sediados no Texas que procuram um modelo de contrato de locação confiável, que cubra todos os aspectos legais essenciais e possa ser adaptado a situações específicas de locação

🧠 Você sabia? Na legislação dos EUA, memorandos de entendimento, memorandos de acordo (MOA) e cartas de intenção são frequentemente tratados de forma semelhante — em muitos casos, são usados de forma intercambiável como ferramentas jurídicas preliminares.

17. Modelo de contrato de serviços do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um contrato claro que abranja o escopo do serviço, o pagamento e os prazos com o modelo de contrato de serviços do ClickUp

O modelo de contrato de prestação de serviços do ClickUp define as expectativas entre prestadores de serviços e clientes com seções para serviços, prazos e condições de pagamento, facilitando o alinhamento das responsabilidades.

Veja por que você vai gostar

Mantenha as informações de contato dos clientes e outros detalhes à mão em um só lugar

Documente cada fase do projeto para demonstrar o trabalho, o processo, as condições de pagamento e os possíveis cenários de conclusão antecipada

Evite que confusões, pagamentos atrasados e alterações no escopo afetem seus negócios

✅ Ideal para: Freelancers, consultores e agências que precisam de uma maneira simples, mas estruturada, de redigir e formalizar contratos de prestação de serviços

18. Modelo de contrato de fornecedor do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina o que o fornecedor oferece, as condições de pagamento e as expectativas de entrega com o modelo de contrato de fornecedor do ClickUp

O modelo de contrato de fornecedor do ClickUp resume responsabilidades, expectativas de serviço, preços e prazos de entrega para ajudar as empresas a formalizar os termos com os fornecedores. Cada seção, desde o escopo do trabalho até a confidencialidade, mantém o contrato legalmente válido e fácil de entender.

Veja por que você vai gostar

Simplifique aprovações e solicitações de alteração

Proteja sua empresa com cláusulas de propriedade intelectual e indenização

Acesse uma ferramenta de colaboração com clientes que simplifica e protege seus interesses comerciais quando você trabalha com freelancers, agências ou fornecedores

✅ Ideal para: Proprietários de empresas que trabalham regularmente com fornecedores externos e desejam um acordo claro e profissional

19. Modelo de contrato de aluguel do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Documente aluguéis, depósitos, termos e responsabilidades usando o modelo de contrato de aluguel do ClickUp

O modelo de contrato de locação do ClickUp ajuda os proprietários a estabelecer termos claros e juridicamente vinculativos que abrangem todos os aspectos do arrendamento. Nas seções designadas, você pode adicionar detalhes como valor do aluguel, depósito de segurança, duração do contrato e endereço do imóvel.

Veja por que você vai gostar

Estabeleça regras para a conduta dos inquilinos, uso da propriedade e pagamentos de serviços públicos em um só lugar

Estabeleça cláusulas de rescisão para garantir a transparência e evitar disputas legais no futuro

Proteja seus direitos como locador e garanta que os locatários entendam suas obrigações

✅ Ideal para: Proprietários independentes ou gerentes de imóveis que desejam definir expectativas claras e evitar disputas com inquilinos

20. Modelo de acordo operacional LLC do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina regras, deveres dos membros e propriedade da sua LLC usando o modelo de acordo operacional do ClickUp

O modelo de acordo operacional do ClickUp é o documento jurídico essencial para a constituição de uma LLC. Ele ajuda a definir como sua empresa será administrada, abrangendo detalhes sobre propriedade, funções dos membros, divisão de lucros e processos de tomada de decisão.

Veja por que você vai gostar

Descreva claramente os direitos e responsabilidades de cada membro

Abrir questões financeiras, requisitos de manutenção de registros e procedimentos para encerramento da empresa

Previna disputas e garanta a conformidade com as leis estaduais

✅ Ideal para: Empreendedores que estão formando uma LLC e desejam uma maneira simples de estruturar a propriedade, as responsabilidades e as regras internas

📌 Ganho rápido: adicione uma cláusula de rescisão ao seu MOU, mesmo que não seja um contrato. Isso ajuda ambas as partes a sair de forma amigável se as coisas não correrem como planejado.

21. Modelo de acordo de não concorrência do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Evite a concorrência e proteja segredos comerciais com o modelo de acordo de não concorrência do ClickUp

O modelo de acordo de não concorrência do ClickUp ajuda as empresas a proteger suas informações confidenciais e manter uma vantagem competitiva. Ele define claramente as restrições aos ex-funcionários, proibindo-os de ingressar ou iniciar um negócio concorrente por um período específico após deixarem a empresa.

Veja por que você vai gostar

Limite a capacidade do funcionário de roubar clientes ou colegas com a cláusula de não solicitação

Proteja dados comerciais confidenciais, como segredos comerciais e listas de clientes, com a seção de confidencialidade

Simplifique o acompanhamento de contratos legais com reações a comentários, edição colaborativa, automação, IA e muito mais

✅ Ideal para: Empregadores que desejam evitar concorrência desleal e proteger os dados da empresa após a saída de um funcionário

22. Modelo de acordo parental do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alinhe-se em relação à custódia, visitas e responsabilidades parentais usando o modelo de acordo parental do ClickUp

O modelo de acordo parental do ClickUp permite que os pais documentem as responsabilidades e decisões parentais. Ele ajuda a definir expectativas, dividir tarefas importantes e gerenciar questões como custódia, visitas, seguro médico e pensão alimentícia.

Além disso, com as mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp, como Lista, Calendário, etc., os pais podem visualizar e gerenciar tarefas e horários parentais de forma eficaz, minimizando mal-entendidos e conflitos.

Veja por que você vai gostar

Organize documentos parentais em um espaço compartilhado e seguro

Obtenha um roteiro prático para resolver disputas

Crie um calendário compartilhado para distribuir de forma justa as tarefas e responsabilidades dos pais

✅ Ideal para: Pais que compartilham a guarda dos filhos e procuram uma maneira clara, flexível e colaborativa de gerenciar as tarefas parentais e manter as responsabilidades alinhadas

23. Modelo de acordo de isenção de responsabilidade do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Limite a responsabilidade e documente o acordo de risco usando o modelo de acordo de isenção de responsabilidade do ClickUp

O modelo de Acordo de Isenção de Responsabilidade do ClickUp ajuda empresas ou prestadores de serviços a criar um contrato que define as responsabilidades entre as partes. Ele estabelece uma isenção clara de responsabilidade, garantindo que uma parte concorda em não responsabilizar a outra por riscos potenciais associados a serviços ou atividades específicos.

Você pode facilmente redigir o escopo do acordo, destacar quaisquer exceções, preencher os termos de indenização e esclarecer qual parte é responsável por riscos ou incidentes específicos.

Veja por que você vai gostar

Documente as atividades e serviços protegidos pelo acordo

Liste facilmente as leis que regem o acordo

Especifique claramente os tipos de proteção, incluindo indenizações ou renúncias

✅ Ideal para: Empresas que buscam formalizar acordos que envolvem riscos potenciais, garantindo que todas as partes estejam cientes de suas responsabilidades e da extensão da proteção de responsabilidade civil

24. Modelo de contrato de casamento do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina os termos matrimoniais sobre finanças, bens e responsabilidades com o modelo de contrato de casamento do ClickUp

O modelo de contrato de casamento do ClickUp é um documento legal estruturado que ajuda os casais a definir seus direitos, responsabilidades e questões financeiras antes do casamento. Ele inclui seções sobre propriedade, divisão de dívidas, pensão alimentícia, filhos menores e circunstâncias que podem levar ao divórcio.

Veja por que você vai gostar

Simplifique tópicos complexos como ganhos, seguro saúde e acordos bancários

Confie em um formato pronto para uso que elimina a confusão de um processo altamente sensível

Estabeleça metas compartilhadas no ClickUp para alinhar as expectativas mútuas

✅ Ideal para: Casais que desejam abordar de forma proativa os aspectos logísticos do casamento e criar um acordo transparente e juridicamente válido antes de dar o nó

25. Modelo de revisão de contrato do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Revise, comente e aprove contratos de forma colaborativa com o modelo de revisão de contratos do ClickUp

O modelo de revisão de contratos do ClickUp é um espaço de trabalho poderoso, projetado para simplificar e organizar todo o seu processo de gerenciamento de contratos. Cada visualização é cuidadosamente estruturada usando os campos personalizados, tags e status do ClickUp, facilitando a identificação do que precisa ser revisado, o que foi aprovado e em que estágio um contrato se encontra atualmente.

Veja por que você vai gostar

A visualização Lista de todos os contratos oferece uma visão geral completa dos contratos e os agrupa por “Tipo de negócio” para facilitar o acompanhamento

Na visualização do quadro do processo de revisão de contratos , cada contrato é exibido como um cartão de tarefa, com campos personalizados destacados para facilitar a consulta

Basta clicar em um cartão de tarefa para visualizar informações detalhadas do contrato e arrastar e soltar o cartão na coluna apropriada para atualizar o status do contrato

✅ Ideal para: Empreendedores e líderes empresariais que desejam manter a supervisão dos acordos contratuais

📮 ClickUp Insight: 46% dos profissionais do conhecimento dependem de uma combinação de chat, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação da equipe apenas para acompanhar seu trabalho. Para eles, o trabalho fica espalhado por plataformas desconectadas, tornando mais difícil manter a organização. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica tudo. Com recursos como Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp, Notas do ClickUp, Chat do ClickUp e Brain do ClickUp, todo o seu trabalho fica centralizado em um só lugar, pesquisável e perfeitamente conectado. Diga adeus à sobrecarga de ferramentas e dê as boas-vindas à produtividade sem esforço.

26. Modelo de adendo ao contrato do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Faça alterações formais em contratos existentes sem precisar reescrever tudo usando o modelo de adendo a contrato do ClickUp

O modelo de adendo a um contrato do ClickUp torna incrivelmente simples documentar e gerenciar alterações contratuais. Seja para adicionar cláusulas, atualizar termos ou esclarecer pontos importantes, este modelo garante que todas as partes permaneçam alinhadas em todos os momentos.

Veja por que você vai gostar

O ClickUp Docs facilita a elaboração, edição e armazenamento de adendos contratuais diretamente em sua área de trabalho

Colabore com as partes interessadas em tempo real, deixe comentários e garanta que todas as cláusulas sejam revisadas antes da finalização

A visualização do quadro no ClickUp ajuda você a organizar visualmente cada etapa do processo de adendo, seja ele em rascunho, em revisão ou assinado, facilitando o acompanhamento do progresso rapidamente

✅ Ideal para: Profissionais jurídicos, gerentes de projeto e empresários que frequentemente modificam acordos e precisam de uma maneira rápida e estruturada de documentar essas alterações

Crie acordos claros e profissionais com o ClickUp

Quer fechar um negócio com um cliente, definir as expectativas da equipe ou delinear uma parceria? O ClickUp funciona como o seu software de gerenciamento de contratos perfeito, onde acordos, comentários, prazos e acompanhamentos ficam todos juntos.

Seus modelos prontos para uso oferecem uma maneira simples e organizada de criar, compartilhar e armazenar qualquer tipo de acordo. Basta escolher o modelo que você precisa, personalizá-lo de acordo com seus termos e enviá-lo.

Além disso, se precisar de ajuda para ficar por dentro de tudo, o ClickUp Brain oferece lembretes com inteligência artificial para priorizar, identificar obstáculos e manter o processo fluindo sem problemas.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e simplifique seus contratos, acordos e tudo mais.