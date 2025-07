Modelo profissional gratuito de proposta para redes sociais para conquistar clientes

Por que alguns gerentes de redes sociais conseguem clientes que pagam bem, enquanto outros são ignorados?

Simples: tudo está no argumento de venda.

65% dos líderes de marketing afirmam que vincular campanhas sociais a objetivos comerciais é fundamental para obter adesão. Mas é provável que sua proposta seja ignorada se não fizer isso. Você precisa de algo estruturado, estratégico e que demonstre resultados.

Compilamos uma lista de modelos gratuitos de propostas para redes sociais. Seja você um freelancer ou uma agência completa, a proposta certa pode transformar um “talvez” em um “vamos fazer isso”

Então, pegue seu modelo gratuito abaixo e impressione os clientes com seus objetivos de marketing.

O que são modelos de propostas para redes sociais?

Os modelos de propostas para redes sociais são documentos pré-concebidos que ajudam profissionais de marketing, freelancers e agências a apresentar os seus serviços a potenciais clientes de forma clara e estratégica.

Eles ajudam a alinhar suas ofertas com os desafios dos clientes e destacam como sua abordagem oferece resultados mensuráveis. Com seções pré-formatadas, esses modelos facilitam a apresentação profissional de metas, estratégias e resultados, ajudando você a conquistar clientes sem perder tempo.

👀 Você sabia? 40% dos consumidores consideram interessante quando as marcas aderem a uma tendência viral, mas 33% consideram isso constrangedor.

O que torna um modelo de proposta para redes sociais bom?

O modelo ideal de proposta de marketing para redes sociais engloba todos os elementos essenciais de uma estratégia sólida para redes sociais. Inclui um resumo executivo, uma descrição do problema, a solução proposta, objetivos definidos, prazos, orçamentos e uma chamada à ação clara.

Você pode comunicar sua proposta de valor enquanto personaliza essas propostas de projeto para os objetivos exclusivos de cada cliente — aumentando o engajamento, o crescimento do número de seguidores, lançando uma nova campanha ou muito mais.

Em resumo, esses modelos para redes sociais ajudam você a apresentar seus serviços como a solução personalizada para as necessidades do cliente, respaldá-los com metas e cronogramas concretos, justificar o orçamento e orientá-los para que digam “sim”

👀 Você sabia? 83% dos profissionais de marketing acreditam que as redes sociais aumentaram a exposição da sua marca. Melhor ainda, 73% relataram um aumento no tráfego e 65% viram mais leads chegando.

Modelos de propostas de gerenciamento de redes sociais

Imagine que você está lidando com três lançamentos de campanha, dois relatórios de clientes e uma reformulação de última hora do calendário de conteúdo. Sem um software de gerenciamento de propostas, você ficaria oscilando entre documentos, planilhas, conversas em chat e talvez uma oração.

Não mais, temos um modelo para cada caso de uso aqui.

1. Modelo de quadro branco para propostas de projetos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Modelo de quadro branco para propostas de projetos ClickUp

65% das empresas da Fortune 500 na América do Norte utilizam quadros brancos para colaboração, pois o pensamento visual ajuda as equipes a se alinharem e comunicarem ideias mais rapidamente.

O modelo de quadro branco para propostas de projetos da ClickUp também faz algo semelhante. Ele oferece uma tela interativa para mapear as metas do projeto, definir responsabilidades e acompanhar cronogramas e orçamentos de forma visual.

Com este modelo, você pode:

Aborde os principais componentes da proposta usando uma lista de verificação intuitiva

Centralize a colaboração das partes interessadas com funções atribuídas e atualizações em tempo real

Divida ideias de projetos complexos em segmentos visuais pequenos e fáceis de gerenciar

📌 Ideal para: Fases iniciais de planejamento, quando os profissionais de marketing digital precisam debater, organizar e apresentar ideias em um formato que envolva as partes interessadas e incentive o feedback.

2. O modelo de proposta de serviços da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Modelo de proposta de serviços ClickUp

Expresse o que você oferece, como você entrega e por que isso é importante com o modelo de proposta de serviços da ClickUp. Você pode mostrar estudos de caso, resultados dos serviços, cronogramas e estruturas de preços para manter a transparência durante a comunicação com o cliente.

Este modelo permite que você:

Acompanhe as comunicações e aprovações dos clientes em um painel centralizado

Use campos personalizados para destacar os diferenciais de cada oferta de serviço

Atribua automaticamente tarefas de criação e revisão de propostas a equipes internas no ecossistema ClickUp

📌 Ideal para: Agências e consultores que oferecem serviços recorrentes ou personalizados e precisam de uma maneira repetível, mas personalizada, de apresentar seu trabalho.

3. Modelo de proposta da agência criativa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de proposta da agência criativa ClickUp para conquistar clientes com estilo e substância

Use o modelo de proposta da agência criativa ClickUp para conquistar clientes com estilo e substância

O modelo de proposta para agências criativas da ClickUp prioriza a criatividade e a exibição do portfólio. Seções para moodboards, conceitos visuais, recursos e briefings criativos tornam-no atraente para clientes que procuram inovação em design, em vez de apenas estratégia.

Você pode:

Acompanhe o status das propostas, desde o rascunho até a aprovação, com fluxos de trabalho personalizados integrados

Colabore com os clientes usando comentários e feedback em tempo real

Apresente resultados criativos com pré-visualizações visuais e cronogramas

📌 Ideal para: Equipes criativas que apresentam projetos de branding, conteúdo visual ou multimídia para clientes com um toque de design.

Com o ClickUp para Marketing, seus briefings de campanha, feedback das partes interessadas, calendários sociais e até mesmo painéis de desempenho em tempo real ficam todos no mesmo lugar. Você pode colocar propostas em um quadro branco pronto, mapear os resultados esperados com sua equipe, atribuir tarefas durante sessões de brainstorming e entregar um plano bem elaborado até o final do dia.

4. Modelo de solicitação de proposta da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna respostas de fornecedores usando visualizações de tarefas organizadas e formulários no modelo de solicitação de proposta do ClickUp

O modelo de solicitação de proposta da ClickUp muda o jogo. Ao contrário dos modelos que apresentam os seus serviços, este é para quando você está do outro lado, solicitando propostas a outros. Você também pode responder rapidamente às solicitações de propostas com esta estrutura.

Use este modelo para:

Acompanhe todos os prazos das propostas com cronogramas, marcos e lembretes integrados

Visualize seu fluxo de trabalho de RFP em várias visualizações para se adequar ao estilo preferido da sua equipe

Compare propostas lado a lado usando campos personalizados para avaliação

📌 Ideal para: Responsáveis por compras ou projetos que precisam gerenciar propostas recebidas de fornecedores ou parceiros.

💡 Dica profissional: Se você não quiser usar um software de planejamento de marketing, adapte os modelos para cada necessidade de gerenciamento de redes sociais, como campanhas de divulgação, programação de conteúdo ou definição de orçamentos.

5. O modelo de proposta de marketing da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Concentre-se em vender sua estratégia com o modelo de proposta de marketing da ClickUp

Precisa de planos de marketing com aparência profissional que também convertam?

O modelo de proposta de marketing da ClickUp combina visão estratégica com detalhes táticos e análise competitiva para ajudá-lo a sincronizar os objetivos de marketing diretamente com os objetivos de negócios e atingir metas específicas.

Este modelo permite que você:

Defina o público-alvo e o posicionamento para mostrar a relevância e a precisão da sua estratégia de marketing de conteúdo

Mapeie cronogramas e marcos importantes com a Visualização Gantt e prazos para um plano de execução claro

Divida orçamentos e preços usando campos personalizados para esclarecer o custo das atividades de marketing

📌 Ideal para: Profissionais de marketing que apresentam estratégias de campanha ou serviços a clientes e partes interessadas internas.

6. O modelo de proposta de campanha da ClickUp

Enquanto a proposta de marketing oferece uma visão mais ampla, o modelo de proposta de campanha do ClickUp se concentra em campanhas individuais.

Este modelo de campanha de estratégia promocional tem um foco mais nítido e de curto prazo, com espaço para estratégias criativas, cronogramas de lançamento, estimativas de orçamento e planos de teste.

Este modelo permite que você:

Faça um brainstorming de ideias para campanhas usando os quadros brancos do ClickUp para organizar metas

Pesquise e documente seu público-alvo em tarefas dedicadas para personalizar sua apresentação

Monitore o desempenho da campanha após o lançamento usando as automações do ClickUp e o acompanhamento de status para avaliar os resultados

📌 Ideal para: Leads de marketing, especialistas em publicidade e equipes de crescimento que lançam campanhas de curto prazo ou sazonais.

Jodi Salice, diretora criativa da United Way Suncoast, avaliou o ClickUp:

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

7. O modelo de proposta comercial da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize todos os detalhes da sua oferta no modelo de proposta comercial do ClickUp

Pense no modelo de proposta comercial da ClickUp como um híbrido entre uma proposta e um contrato de vendas. Seu foco em finanças e ROI o torna diferente, com ferramentas integradas para estimar custos de projetos, prever resultados e gerenciar níveis de preços.

Obtenha este modelo para:

visualizações personalizados Organize e acompanhe as etapas das propostas usando status

Colabore em tempo real com membros da equipe e partes interessadas para revisões, edições e feedback

Acompanhe o seu negócio desde a apresentação até ao início do projeto num formato organizado

📌 Ideal para: Negócios de alto risco envolvendo contratos de grande valor, detalhamento de preços e considerações legais.

8. Modelo de narrativa de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme ideias dispersas em uma narrativa coesa e persuasiva com o modelo de narrativa de projeto do ClickUp

Nem todas as propostas têm como objetivo vender. O modelo de narrativa de projeto da ClickUp concentra-se na narrativa para documentar a origem, os objetivos, o impacto esperado e a metodologia de um projeto. Você cria uma narrativa envolvente em torno da sua estratégia e valor para comunicar o porquê e o quê.

Você pode usar este modelo para:

Detalhe o impacto do projeto a longo prazo de forma clara e narrativa para atrair os tomadores de decisão

Mostre o valor pessoal ou social dos projetos, detalhando aplicações e benefícios reais

Transforme planos técnicos em histórias envolventes para partes interessadas sem conhecimentos técnicos ou parceiros da comunidade

📌 Ideal para: Propostas de subsídios, pedidos de financiamento sem fins lucrativos ou projetos baseados em pesquisa, onde a ênfase está na clareza narrativa e no alinhamento da missão.

Aproveite o ClickUp Brain para obter propostas instantâneas para redes sociais

9. O modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp para obter uma documentação clara, colaborativa e em conformidade com as normas

Ao contrário de outros modelos centrados em apresentações, o modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp concentra-se no que acontece após a aceitação da proposta. Recursos como marcação, upload de documentos, campos personalizados e monitoramento de status protegem seu negócio a longo prazo.

Este modelo ajuda você a:

Acompanhe o ciclo de vida dos contratos, desde a elaboração até a execução e renovação, com etiquetas de status claras

Automatize lembretes de renovação para evitar contratos vencidos ou oportunidades perdidas

Registre métricas de desempenho de contratos para avaliar as relações com fornecedores/clientes ao longo do tempo

📌 Ideal para: Departamentos jurídicos, gerentes de operações ou agências que gerenciam vários contratos ou compromissos de longo prazo com clientes.

10. Modelo de plano de conteúdo para redes sociais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme o modelo de plano de conteúdo para redes sociais da ClickUp no calendário editorial dos seus sonhos

A criação e o planejamento de conteúdo para redes sociais podem ser caóticos. É por isso que o modelo de plano de conteúdo para redes sociais do ClickUp divide plataformas, tipos de conteúdo, metas e cronogramas de publicação em um fluxo de conteúdo fácil de navegar.

Com este modelo em mãos, você pode:

Defina os pilares e temas do conteúdo para garantir a consistência da marca em todas as plataformas

Faça um brainstorming colaborativo de ideias e marque-as por status ou membro da equipe para manter um fluxo de trabalho de criação de conteúdo

Reutilize conteúdos intemporais, marcando ideias de alto desempenho para reutilização

📌 Ideal para: Gerentes de redes sociais e equipes de conteúdo que precisam de um roteiro claro para publicações.

🧠 Curiosidade: O Facebook foi a primeira rede social a atingir um bilhão de usuários, e não parou por aí. Hoje, a Meta possui quatro plataformas com mais de um bilhão de usuários ativos mensais cada: Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram.

11. O modelo de campanha de redes sociais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de campanha de mídia social do ClickUp quando “apenas postar” não for suficiente

Enquanto o plano de conteúdo cuida das publicações diárias, o modelo de campanha de redes sociais do ClickUp concentra-se nos grandes impulsos. Use-o para planejar campanhas sociais multiplataforma com metas definidas, métricas de desempenho, recursos criativos e cronogramas promocionais.

Este modelo fácil de usar permite que você:

Planeje lançamentos de conteúdo em várias plataformas com prazos e tarefas coordenados

Alinhe as metas da campanha com os objetivos comerciais por meio de métricas rastreáveis

Faça análises pós-mortem com campos integrados para reflexão e relatórios

📌 Ideal para: Equipes de marketing e gerentes de marca que realizam campanhas direcionadas com objetivos definidos e cronogramas de lançamento.

12. O modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as despesas detalhadas para obter uma análise de custos no modelo de proposta de orçamento do ClickUp

Em vez de sobrecarregar seus stakeholders com planilhas, o modelo de proposta orçamentária do ClickUp detalha os custos projetados, o ROI e as justificativas financeiras.

Use este modelo de proposta de orçamento quando a aprovação financeira for seu principal obstáculo, como em apresentações internas ou solicitações de financiamento ao conselho administrativo.

Simplifique seu trabalho com este modelo. Use-o para:

Estime e justifique os custos do projeto com itens claros e resumos orçamentários

Preveja o ROI e cenários orçamentários com base em diferentes níveis de financiamento

Apresente dados financeiros a equipes não financeiras de maneira visual e fácil de entender

📌 Ideal para: Fundadores de startups, líderes de equipes e profissionais de finanças que criam propostas com foco no orçamento e na alocação de recursos.

13. O modelo de calendário de redes sociais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acesse uma visão 360° da sua estratégia de redes sociais no modelo de calendário de redes sociais do ClickUp

Pense no modelo de calendário de redes sociais da ClickUp como a linha do tempo principal do seu conteúdo social. Ele oferece uma visualização em formato de calendário de tudo o que está programado e inclui agendamento por arrastar e soltar, lembretes e filtros específicos para cada plataforma.

Use este modelo e:

Agende publicações por plataforma e fuso horário para evitar conflitos e sobreposições

Visualize lacunas de conteúdo ou excesso de publicações com uma visualização do calendário de conteúdo mensal/semanal

Integre com análises no painel do ClickUp para ajustar a publicação com base nos padrões de engajamento

📌 Ideal para: Coordenadores de redes sociais, agências e freelancers que gerenciam agendas de publicação multicanal.

14. O modelo avançado para redes sociais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo avançado de redes sociais do ClickUp para alternar entre estratégias de alto nível e tarefas de conteúdo complexas em segundos

Equipes orientadas por dados que desejam ajustar estratégias com base no desempenho, em vez de intuições, devem optar pelo modelo avançado para redes sociais do ClickUp. Ele se destaca por integrações mais profundas e recursos de relatórios que não estão disponíveis nos modelos básicos de planejamento.

Economize tempo com este modelo e:

Planeje, publique e analise postagens sem precisar alternar entre ferramentas ou planilhas

Vincule KPIs e painéis de desempenho a campanhas sociais em tempo real para obter uma visão geral completa

Realize auditorias de redes sociais e análises de desempenho trimestralmente com visualizações de relatórios integradas

📌 Ideal para: Equipes que procuram análises avançadas, acompanhamento do engajamento, segmentação de plataformas e relatórios ao nível da campanha.

15. O modelo de agência de marketing de redes sociais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Concentre-se em aumentar o número de contas em vez de persegui-las com o modelo de agência de marketing de redes sociais da ClickUp

Expanda seu conteúdo entre marcas com o modelo de agência de marketing de mídia social da ClickUp. Ele inclui painéis de controle do cliente, espaços de trabalho para campanhas, fluxos de trabalho de revisão e ferramentas de relatórios para gerenciar partes móveis sem perder nada.

Personalize este modelo para:

Compartilhe painéis voltados para o cliente para aprovações, status e atualizações de campanhas

Colabore com equipes internas e de clientes enquanto controla o acesso

Defina escopos e cronogramas de retenção para evitar o aumento do escopo

📌 Ideal para: Cenários com vários clientes e plataformas, onde a eficiência e a personalização são fundamentais.

👀 Você sabia? 86% dos profissionais de marketing usam o Facebook para marketing, tornando-o a escolha preferida. O Instagram vem em segundo lugar, com 79%, seguido pelo LinkedIn, com 65%.

16. Modelo de proposta para redes sociais da Sprout Social

via Sprout Social

O modelo de proposta para redes sociais da Sprout Social segue o princípio da persuasão estratégica. Ele se baseia fortemente em narrativas orientadas por dados, permitindo que agências e freelancers associem cada serviço a um ROI real.

Este modelo fornece uma estrutura para você:

Conquiste credibilidade com métricas pré-preenchidas que refletem KPIs comuns em todos os setores

Vincule os serviços de propostas diretamente aos recursos de relatórios do Sprout para mostrar resultados mensuráveis

Integre recomendações específicas para cada plataforma com base nos canais sociais do cliente

📌 Ideal para: Equipes que utilizam o Sprout Social e desejam apresentar resultados de auditorias de redes sociais para apoiar sua estratégia.

17. Modelo de proposta de marketing em redes sociais da PandaDoc

via PandaDoc

O modelo de proposta de marketing em redes sociais da PandaDoc inclui assinaturas eletrônicas incorporadas, tabelas de preços e ferramentas de branding num formato elegante e interativo. Transforma propostas em documentos de vendas interativos.

Confie neste modelo para:

Automatize a criação de contratos com dados específicos do cliente através das integrações CRM da PandaDoc

Acelere o fechamento de negócios usando campos integrados para assinatura eletrônica e cobrança de pagamentos

Acompanhe por quanto tempo a proposta ficou aberta e quando, com análises

📌 Ideal para: Agências e freelancers com foco em vendas que desejam conquistar clientes nas redes sociais com automação de propostas e assinaturas digitais.

18. Modelo de proposta para redes sociais da Proposify

via Proposify

O modelo de proposta para redes sociais da Proposify funciona com base na psicologia das vendas. Ele permite que você apresente grandes ideias de forma estruturada e guie o seu cliente potencial através de um funil de conversão dentro do documento.

Use esta abordagem estruturada para:

Crie um fluxo de proposta persuasivo com marcos visuais e posicionamento de CTA

Incorpore tabelas de preços com pacotes opcionais para vender serviços adicionais

Adicione vídeos explicativos para contextualizar estratégias e reduzir o tempo de resposta

📌 Ideal para: Profissionais criativos que desejam controle estético e colaboração interativa para um processo de vendas.

19. Modelo de proposta de marketing em redes sociais da Hootsuite

via Hootsuite

Este modelo de proposta de marketing em redes sociais é adequado se você já trabalha no ecossistema Hootsuite. É útil para estratégias multicanal que precisam de mapeamento de metas, esboços de conteúdo, lógica de programação e métricas de avaliação.

Este modelo permite:

Sincronize os resultados da proposta com o cronograma de publicação do Hootsuite

Apresente cronogramas de campanha estruturados com marcos e KPIs

Forneça planos de avaliação de desempenho integrados para clientes em potencial usando o Hootsuite Analytics

📌 Ideal para: Equipes com experiência em dados que já utilizam o kit de marca da Hootsuite para execução.

20. Modelo de proposta de gerenciamento de redes sociais da SocialBee

via SocialBee

O modelo de proposta de gerenciamento de redes sociais incorpora a jornada de integração do cliente na proposta. Ele oferece visualizações do fluxo de trabalho, cronogramas de comunicação e planos de criação de conteúdo para maior clareza.

Aproveite este modelo para:

Mostre os resultados mensais em termos de conteúdo, programação e relatórios

Visualize cronogramas de fluxo de trabalho, desde a integração até os ciclos de revisão

Inclua políticas de comunicação e expectativas de resposta com depoimentos de clientes como prova

📌 Ideal para: Freelancers ou pequenas agências que oferecem gerenciamento abrangente de redes sociais e desejam construir a confiança do cliente desde a primeira interação.

21. Modelo de proposta para redes sociais da Indeed

via Indeed

O modelo de proposta para redes sociais da Indeed destaca-se pelo seu processo orientado para o recrutamento. Ele concentra-se nas redes sociais como ferramenta de atração de talentos, combinando estratégias de marketing de recrutamento com segmentação de plataformas, proporcionando às equipes de contratação os recursos necessários para apresentar campanhas internas.

Comece com este modelo para:

Proponha campanhas de contratação nas redes sociais direcionadas a funções específicas

Alinhe os objetivos de recrutamento com as metas de marketing da marca

Defina uma estratégia de conteúdo específica para o envolvimento dos candidatos e os termos do contrato

📌 Ideal para: Gerentes de employer branding, consultores de marketing de RH ou agências que criam campanhas de contratação nas redes sociais.

22. Modelo de proposta para redes sociais da Later

via Later

O modelo de proposta para redes sociais abrange a narrativa visual para plataformas como Instagram, TikTok e Pinterest. Ele fornece layouts para criar um storyboard do seu conteúdo, apresentar conceitos estéticos e destacar colaborações com influenciadores.

Deixe este modelo guiá-lo para:

Determine os principais indicadores de desempenho usando estruturas de análise integradas

Liste os protocolos para as próximas etapas, como revisões e início do projeto

Defina resultados exatos, incluindo frequência e plataforma, para atingir os objetivos nas redes sociais

📌 Ideal para: Gerentes de employer branding, consultores de marketing de RH ou agências que criam campanhas de contratação nas redes sociais.

Crie propostas melhores com os modelos do ClickUp

Está apresentando uma campanha criativa ou gerenciando serviços de redes sociais? O modelo de proposta certo pode economizar horas e superar seus concorrentes. Esses 22 modelos exclusivos e focados em ação oferecem um kit de ferramentas essencial para todos os cenários de proposta imagináveis.

Uma pequena dica: se você trabalha com uma equipe grande ou deseja estabelecer esses modelos em um ecossistema escalável, mude para o ClickUp. Seus recursos de gerenciamento completos e mais de 1000 integrações do ClickUp ajudarão você a usar melhor essas estruturas.

Então, sem perder mais tempo, inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!