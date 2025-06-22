Os 13 melhores softwares de gestão de riscos em 2026

A expansão de um negócio geralmente traz consigo uma maior exposição a ameaças financeiras, operacionais e de segurança cibernética. Se você se sente despreparado para lidar com esses desafios, saiba que não está sozinho.

84% das empresas admitem que poderiam melhorar sua preparação para riscos a fim de garantir a resiliência dos negócios.

A solução? Encontrar o software de gestão de riscos certo.

Essas ferramentas ajudam você a identificar, avaliar e lidar com riscos potenciais — ao mesmo tempo em que garantem a conformidade, protegem seus sistemas e preservam a reputação da sua marca.

As ferramentas de gestão de riscos podem variar bastante no que realmente oferecem. Escolha a ferramenta errada e você poderá acabar enfrentando ineficiências, ameaças não detectadas ou até mesmo problemas de conformidade.

Nesta publicação, analisamos as melhores ferramentas de gestão de riscos disponíveis no mercado — destacando seus pontos fortes, suas possíveis limitações e por que elas podem ser uma boa opção para a sua empresa.

Aqui está a nossa seleção das melhores ferramentas do mercado para planejar, mitigar e lidar com os riscos do seu negócio:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp – Painéis e status personalizados – Automatizações e alertas – Documentos, tarefas e colaboração em um só lugar – Registro de riscos, análises SWOT e modelos de avaliação Ideal para equipes de todos os tamanhos que precisam de acompanhamento abrangente de riscos, colaboração e automação Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas LogicGate Risk Cloud – Simulações de Monte Carlo – Banco de dados gráfico para riscos corporativos – Gestão de conformidade – Fluxos de trabalho sem código Ideal para equipes de médio porte a grandes empresas que precisam detectar e analisar riscos de terceiros Preços personalizados Resolver – Centro de comando de inteligência de risco – Ferramentas de monitoramento de redes sociais – Relatórios de KPI/KRI – Trilhas de auditoria e controle de acesso Ideal para organizações que priorizam a reputação da marca e a resiliência operacional Preços personalizados ServiceNow – Taxonomia de riscos e autoavaliações – Automação de fluxos de trabalho – Painéis de análise de desempenho – Integrações de IRM Ideal para grandes empresas que automatizam investigações de risco e tarefas de conformidade Preços personalizados MetricStream – Detecção de riscos cibernéticos em tempo real – Suporte à estrutura ESG – Acesso móvel aos módulos de risco – Ferramentas de previsão de ameaças Ideal para empresas focadas em segurança cibernética e conformidade regulatória Preços personalizados AuditBoard – Mapeamento de riscos de terceiros – Painéis e análises personalizados – Integração com Slack/MS Word – Conteúdo educacional sobre conformidade Ideal para organizações que gerenciam riscos de fornecedores e precisam de rastreabilidade de auditoria Preços personalizados Onspring – Fluxos de trabalho automatizados de conformidade – Hierarquia de riscos e gestão de políticas – Monitoramento do impacto financeiro – Acompanhamento de atestados Ideal para organizações governamentais e de nível empresarial que gerenciam estruturas de risco complexas Preços personalizados SAI360 – Perguntas e respostas com IA para indexação de riscos – Ferramentas de gerenciamento de incidentes – Módulos de treinamento em conformidade e ética – Alinhamento com auditorias federais/internacionais Ideal para empresas que desejam uma visão unificada de todos os fatores de risco em um único relatório visual Preços personalizados Fusion Ideal para setores altamente regulamentados que precisam de uma estratégia de resiliência e visibilidade da conformidade Ideal para setores altamente regulamentados que precisam de estratégia de resiliência e visibilidade da conformidade Preços personalizados Diligent – Contabilidade de carbono – Modelos de relatórios prontos para auditoria – Compartilhamento de riscos com executivos e conselhos – Ferramentas de conformidade de TI Ideal para empresas que priorizam sustentabilidade, conformidade e relatórios executivos Preços personalizados OneTrust – Governança ética de IA – Quantificação automatizada de riscos – Coleta de consentimentos e treinamento em privacidade – Priorização baseada em riscos Ideal para empresas de TI e centradas em dados que atuam em ecossistemas digitais complexos Preços personalizados Riskonnect – Gestão de mudanças regulatórias – Especialistas virtuais em riscos – Estruturas de conformidade personalizadas – Alertas em tempo real Ideal para organizações que acompanham a evolução das regulamentações e precisam de consultoria em conformidade Preços personalizados Quantivate – Modelos de risco específicos para finanças – Avaliações contínuas de risco – Ferramentas de relatórios de GRC – Fluxos de trabalho prontos para auditoria Ideal para prestadores de serviços financeiros que gerenciam conformidade setorial e riscos cibernéticos Preços personalizados

💜 Bônus: Além dessas opções de software, explore a Calculadora de Avaliação de Risco gratuita do ClickUp para uma maneira rápida e fácil de avaliar riscos.

O que você deve procurar em um software de gestão de riscos?

61% dos executivos esperam que os riscos que enfrentam aumentem significativamente nos próximos três a cinco anos.

Isso é muito importante. Significa que agora é a hora de escolher uma plataforma de gestão de riscos que tenha sido realmente desenvolvida para lidar com o que está por vir.

Veja o que você deve procurar:

Alertas em tempo real : Garanta que seu programa de gestão de riscos envie alertas instantâneos para : Garanta que seu programa de gestão de riscos envie alertas instantâneos para a mitigação imediata de riscos , antes que ameaças potenciais se transformem em problemas reais

Controles personalizáveis : Escolha um software de gestão de avaliação de riscos no qual você possa definir limites e métodos de pontuação que reflitam os tipos de risco e a tolerância específicos da sua empresa

Integração perfeita : verifique se o software de gestão de riscos que você está escolhendo se integra perfeitamente à sua infraestrutura tecnológica existente. O ideal é que ele se integre aos seus sistemas de CRM e ERP, ao mecanismo de análise preditiva, ao suporte dedicado e às ferramentas de monitoramento de mídias sociais. Isso porque eles abrigam dados operacionais, de clientes e de reputação essenciais para identificar e gerenciar riscos em tempo real

Informações claras e úteis: concentre-se em transformar informações em ação — apenas coletar dados de risco não é suficiente. Escolha uma plataforma de gestão de riscos que vá além : concentre-se em transformar informações em ação — apenas coletar dados de risco não é suficiente. Escolha uma plataforma de gestão de riscos que vá além da mera identificação de riscos e sugira maneiras práticas de lidar com eles e eliminá-los

👀 Você sabia? O custo médio de um ataque de ransomware é de US$ 4,45 milhões. E isso sem contar o custo do resgate em si.

O melhor software de gestão de riscos para mitigar riscos

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

90% das organizações estão migrando para a gestão de riscos centralizada. Você está pronto para se juntar a elas?

Reunimos abaixo as principais ferramentas de gestão de riscos — com seus recursos de destaque, prós, contras e avaliações — para que você possa encontrar a opção mais adequada às suas necessidades.

1. ClickUp (Ideal para acompanhamento abrangente de riscos e colaboração)

Comece a gerenciar riscos de forma mais eficaz com o ClickUp Acompanhe seus projetos e monitore os riscos que podem prejudicá-los, tudo em um só lugar com o ClickUp

Simplifique a gestão de riscos com o ClickUp. É o aplicativo completo para o trabalho que combina gestão de projetos, gestão do conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA, o que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O ClickUp Tasks facilita a transformação do seu plano de gestão de riscos em etapas concretas que você pode realmente acompanhar e colocar em prática. Você pode organizar todas as medidas de mitigação em uma lista de tarefas simples e escolher como deseja visualizá-la — Quadros, Listas ou até mesmo plotadas com prazos em uma Visualização de Calendário.

Digamos que você esteja realizando uma análise de causa raiz para identificar ameaças potenciais. Com o ClickUp, você pode dividir todo o processo em tarefas, atribuir cada etapa à equipe certa e definir prazos para manter o andamento do trabalho.

Programe análises de causa raiz e delegue tarefas de mitigação de riscos à sua equipe usando o ClickUp Tasks

Quer priorizar tarefas de acordo com o impacto potencial? Use as Prioridades de Tarefas do ClickUp para marcá-las como urgentes, de alta prioridade, de prioridade normal ou de baixa prioridade. Você também pode anexar sua política de gestão de riscos e listas de verificação de avaliação de riscos dentro das Tarefas para que sua equipe saiba exatamente como proceder para resolver os problemas. Eles também podem adicionar causas identificadas e possíveis soluções diretamente dentro da Tarefa, para que nada se perca no meio do caminho.

Destaque tarefas críticas alterando suas etiquetas de prioridade com o ClickUp Tasks

Os gestores de risco podem adicionar status de tarefas personalizados (como Ocorrido, Mitigado, Ativo) e campos personalizados no ClickUp (como Consequência, Custo Esperado do Risco e Resposta ao Risco) para analisar mais profundamente a natureza e os efeitos dos riscos identificados. É uma maneira simples de trazer estrutura e visibilidade aos seus esforços de gestão de riscos.

Supervisione projetos de gestão de riscos por responsáveis, prazos e carga de trabalho nos painéis do ClickUp

Use os painéis do ClickUp para acompanhar prazos, verificar as taxas de conclusão de tarefas relacionadas à gestão de riscos e ficar de olho na sua carga de trabalho. Você pode personalizá-los para se adequarem a qualquer visão analítica que desejar.

Visualizações como Custos dos Riscos, Riscos por Status, Riscos por Nível e Riscos por Resposta permitem que as partes interessadas analisem os dados de risco sob vários ângulos. Isso também possibilita a identificação proativa e a resposta a ameaças potenciais antes que elas se agravem.

E se você quiser evitar a realização manual de avaliações de risco rotineiras e tediosas, experimente o ClickUp Automations! Você terá acesso a mais de 50 gatilhos de ação para garantir que todas as tarefas sigam os canais corretos dentro do prazo, sem esforço extra.

Automatize tarefas de avaliação de riscos com gatilhos personalizados, como mudanças de status, usando o ClickUp Automations

Por exemplo, você pode definir um gatilho para que, sempre que a prioridade de um risco mudar para “Alta”, a tarefa seja automaticamente enviada ao gestor de riscos para “Revisão”. Após a revisão, a tarefa passa para a etapa de “Mitigação” e é reatribuída à equipe de conformidade para ação.

Essa eficiência facilita a avaliação regular dos riscos e a tomada de decisões rápidas quando é preciso. É fundamental para manter as operações funcionando sem problemas e permanecer flexível em um cenário de riscos em constante mudança.

Por falar em mudanças constantes, se suas equipes e departamentos não estiverem alinhados, seus esforços de gestão de riscos continuarão ficando aquém do esperado. O ClickUp Docs ajuda a preencher essas lacunas, centralizando as informações de que você e sua equipe precisam para executar seu plano de mitigação de forma eficaz.

Crie e colabore em planos de gestão de riscos com o ClickUp Docs

Ao criar um resumo de gerenciamento de riscos para um novo sistema de suporte por tickets, você pode até mesmo usar a assistência de IA do ClickUp Brain para gerá-lo automaticamente com comandos simples em linguagem natural. Especifique os detalhes necessários, como cronograma, objetivos e entregas. O sistema fornecerá então um resumo completo e passo a passo.

📮 ClickUp Insight: 22% dos nossos entrevistados ainda mantêm a cautela quando se trata de usar IA no trabalho. Desses 22%, metade se preocupa com a privacidade dos dados, enquanto a outra metade simplesmente não tem certeza se pode confiar no que a IA lhes diz. O ClickUp aborda ambas as preocupações de frente, com ferramentas de segurança robustas e gerando links detalhados para tarefas e fontes em cada resposta. Isso significa que até mesmo as equipes mais cautelosas podem começar a desfrutar do aumento de produtividade sem perder o sono se perguntando se suas informações estão protegidas ou se estão obtendo resultados confiáveis.

A partir daí, sua equipe pode colaborar usando recursos essenciais de comunicação, como o ClickUp Assign Comments e o ClickUp Chat, para compartilhar sugestões e feedback.

Este ambiente colaborativo garante transparência nas informações sobre riscos e o alinhamento das estratégias de mitigação com seus objetivos de negócios.

Antes de iniciar um novo projeto, você também pode debater estratégias e riscos de implementação com o Brain e pedir sugestões sobre como mitigar seu impacto.

Faça brainstorming, encontre respostas e crie documentos com o ClickUp Brain

O ClickUp também oferece mais de 1.000 modelos para facilitar a configuração de processos e fluxos de trabalho. Entre eles estão modelos de avaliação de riscos.

Sua equipe pode usar o modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp para identificar riscos emergentes e avaliar como eles podem afetar seu fluxo de trabalho.

Obtenha um modelo gratuito Analise as categorias de risco e o impacto potencial com o modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp

Isso ajuda sua equipe a visualizar ameaças potenciais, juntamente com seus níveis de probabilidade. Você também pode definir medidas preventivas para reduzir a exposição ao risco e seu impacto. Adicione notas adesivas para registrar detalhes, deixe comentários para feedback e personalize o sistema de classificação de riscos para se adequar a cada projeto.

Já concluiu a avaliação? Organize todos os detalhes dos riscos com o modelo de análise de riscos de gerenciamento de projetos do ClickUp. Para acompanhamento contínuo, o modelo de registro de riscos do ClickUp permite monitorar o status dos riscos, a responsabilidade e o andamento da resolução.

Esses modelos garantem que todos os dados relevantes sobre riscos sejam capturados e organizados em um único local, auxiliando tanto na preparação para auditorias quanto na conformidade regulatória.

Conclusão? O ClickUp ajuda você a estar um passo à frente, facilitando a identificação antecipada de riscos e a tomada de decisões mais inteligentes. Ele oferece à sua equipe as ferramentas para gerenciar ameaças à segurança cibernética, minimizar a exposição legal e manter as operações estáveis — mesmo com o cenário de riscos em constante mudança.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar as múltiplas opções de fluxo de trabalho e colaboração um pouco complicadas no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação no G2 diz:

Ele melhorou meu fluxo de trabalho, ou seja, consigo priorizar tarefas com a ajuda do ClickUp. Uma das principais soluções que o ClickUp oferece é o rastreamento, a gestão e a escalonamento de riscos.

Ele melhorou meu fluxo de trabalho, ou seja, consigo priorizar tarefas com a ajuda do ClickUp. Uma das principais soluções que o ClickUp oferece é o rastreamento, a gestão e a escalonamento de riscos.

💡 Dica profissional: Adicione widgets personalizados com sua lista de tarefas às telas iniciais do seu celular e computador para acompanhar o andamento da avaliação de riscos em qualquer lugar.

2. LogicGate Risk Cloud (Ideal para detectar riscos de terceiros)

via LogicGate Risk Cloud

O LogicGate simplifica a gestão de riscos com uma interface centralizada que não requer programação. Aqui, você pode quantificar o risco em termos monetários. Ao utilizar simulações de Monte Carlo e o modelo Open FAIR, você pode avaliar os possíveis impactos financeiros de vários cenários de risco, permitindo que seus planos de contingência se concentrem em garantir lucros mesmo durante interrupções.

Essa abordagem não apenas ajuda a priorizar investimentos, mas também apoia estratégias orientadas para o ROI, transformando a gestão de riscos em uma vantagem competitiva.

Principais recursos do LogicGate Risk Cloud

Gerencie com facilidade as complexas regulamentações de conformidade relacionadas aos setores de petróleo, gás e energia alternativa

Desenvolva medidas práticas para fortalecer seu programa de gestão de riscos

Acesse o banco de dados gráfico para todos os riscos empresariais e cibernéticos da sua empresa e obtenha maior visibilidade dos riscos

Analise plataformas de terceiros em busca de riscos potenciais e emergentes e tome precauções de segurança de dados antes da integração

Limitações do LogicGate Risk Cloud

Desempenho lento com grandes conjuntos de dados ou fluxos de trabalho complexos

Carece de ferramentas robustas de análise e relatórios visuais

Preços do LogicGate Risk Cloud

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o LogicGate Risk Cloud

G2: 4,6/5 (mais de 155 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

🧠 Curiosidade : Batizada em homenagem ao famoso cassino, a simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática frequentemente utilizada em modelos de previsão e projeção de riscos. Ela utiliza amostragem aleatória para modelar e prever a probabilidade de diferentes resultados em cenários incertos.

3. Resolver (Ideal para gestão da reputação da marca e fortalecimento da resiliência do sistema)

via Resolver

O Resolver é uma plataforma abrangente de gestão de riscos projetada para ajudar as organizações a identificar e mitigar riscos digitais e físicos. Ele oferece uma interface centralizada e sem código para gerar indicadores-chave de risco (KRIs) e oferece suporte à criação de KPIs de gestão de riscos.

O centro de comando da plataforma oferece uma visão da situação em tempo real, permitindo que os usuários acionem alarmes, localizem equipes de segurança por meio de mapas em tempo real e as mobilizem com eficiência para áreas de risco.

Principais recursos do Resolver

Entenda o impacto total de um risco potencial nas operações da sua empresa com o Risk Intelligence

Faça monitoramento de redes sociais para identificar e mitigar riscos à reputação da sua marca

Garanta a segurança dos dados e a conformidade com trilhas de auditoria, controles de acesso e suporte à estrutura regulatória

Limitações do Resolver

A função de pesquisa não possui filtros

Não inclui ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas, como calendários ou lembretes

Preços do Resolver

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Resolver

G2: 4,3/5 (mais de 155 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Resolver?

Uma avaliação do G2 diz:

Acho que o Resolver é bastante intuitivo para usuários que estão passando pela experiência RCSA, o que representou uma grande mudança para a segunda linha de defesa da nossa empresa. As pessoas se sentem muito menos intimidadas e acham o software mais intuitivo.

Acho que o Resolver é bastante intuitivo para usuários que estão passando pela experiência RCSA, o que representou uma grande mudança para a segunda linha de defesa da nossa empresa. As pessoas se sentem muito menos intimidadas e acham o software mais intuitivo.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de software para conformidade com SOC 2

4. ServiceNow (Ideal para automatizar a investigação de riscos)

via ServiceNow

Sua equipe deve ter clareza sobre quais sinais procurar para detectar riscos. Com o ServiceNow, você pode criar uma taxonomia de riscos na biblioteca de declarações de risco para manter todos alinhados. Sua solução de gestão integrada de riscos (IRM) automatiza fluxos de trabalho, ajudando as equipes a iniciar investigações, gerenciar planos de mitigação e economizar tempo ao reduzir o trabalho manual.

Principais recursos do ServiceNow

Crie autoavaliações para analisar as normas de conformidade e o alinhamento diretamente na plataforma

Identifique os controles críticos com falhas usando limites de análise de desempenho

Realize análises de tendências de risco e identifique KPIs de risco em um painel interativo

Limitações do ServiceNow

O excesso de personalização pode causar problemas de desempenho, especialmente quando há fluxos de trabalho complexos ou scripts mal escritos envolvidos

Limita as exportações a 10.000 registros por operação por padrão, o que pode dificultar exportações de dados em grande escala

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

5. MetricStream (Ideal para conformidade e segurança cibernética)

via MetricStream

As ameaças cibernéticas direcionadas ao acesso corporativo aumentaram 58%, com ataques para roubo de informações se tornando cada vez mais comuns.

As avaliações de segurança cibernética em tempo real da MetricStream ajudam você a se manter preparado e a eliminar essas ameaças na origem.

A plataforma oferece aplicativos móveis para gestão de riscos de TI, permitindo colaboração em tempo real e acesso a informações críticas a qualquer hora e em qualquer lugar. Essas soluções móveis aumentam a produtividade e garantem que sua estrutura de gestão de riscos de segurança cibernética seja implementada em toda a empresa. ​

Principais recursos do MetricStream

Reduza os eventos de risco e aumente a resiliência com visibilidade sobre ameaças futuras

Identifique e mitigue riscos comuns em sua pilha de tecnologia antes que eles afetem suas operações

Gerencie estruturas ESG com coleta e geração de relatórios automatizados e garanta a conformidade

Limitações do MetricStream

Os usuários podem enfrentar problemas de bugs e um tempo maior para resolver riscos

As personalizações geralmente exigem habilidades especializadas ou ajuda externa

Preços do MetricStream

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o MetricStream

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

6. AuditBoard (Ideal para identificar riscos de fornecedores terceirizados)

via AuditBoard

O AuditBoard é um software de gestão de riscos que simplifica a personalização da avaliação e do controle de riscos. Sua interface intuitiva e integração com o MS Word e o Slack permitem que você mantenha as partes interessadas informadas sobre as iniciativas de gestão de riscos e atualizações em tempo real.

Suas análises baseadas em IA fornecem insights úteis, e painéis personalizáveis visualizam claramente os principais indicadores de risco para uma tomada de decisão informada.

Principais recursos do AuditBoard

Detecte mudanças no ambiente de controle de terceiros para antecipar riscos

Mapeie e implemente requisitos de controle e estrutura com gerenciamento de projetos de segurança cibernética

Acesse webinars regulares, e-books e resumos de soluções para se manter atualizado com as mudanças nas regras de conformidade

Limitações do AuditBoard

O sistema frequentemente não consegue enviar notificações de ameaças em tempo real

Preços do AuditBoard

Preços personalizados

Avaliações e comentários do AuditBoard

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AuditBoard?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto do fato de o AuditBoard ser baseado na nuvem, de fácil acesso, fazer um bom trabalho ao permitir o armazenamento de documentos e a colaboração com outros membros da equipe, registrar aprovações de etapas de maneira simples e organizar Planos de Ação da Administração de forma que possamos compartilhá-los com o cliente.

Gosto do fato de o AuditBoard ser baseado na nuvem, de fácil acesso, fazer um bom trabalho ao permitir o armazenamento de documentos e a colaboração com outros membros da equipe, registrar aprovações de etapas de maneira simples e organizar Planos de Ação da Administração de forma que possamos compartilhá-los com o cliente.

7. Onspring (Ideal para gestão de riscos em empresas e órgãos governamentais)

via Onspring

O Onspring é uma solução de conformidade e gestão de riscos especialmente projetada para empresas e órgãos federais. Ele oferece um plano de ação e um software de gestão de marcos, onde você pode prever os custos dos riscos.

A plataforma oferece visibilidade em tempo real dos riscos, permitindo que as organizações gerenciem um registro de riscos com múltiplas hierarquias e monitorem os impactos financeiros com base na tolerância ao risco. A Onspring também automatiza fluxos de trabalho do ciclo de vida, testes de conformidade e atestados entre grupos funcionais.

Principais recursos do Onspring

Automatize os fluxos de trabalho de conformidade para reduzir o trabalho manual e aumentar a eficiência

Mantenha padrões de conformidade e detecção de riscos em conformidade com os princípios do GAO Green Book, bem como com todas as regulamentações vigentes

Elabore e aprove novas políticas de acordo com seus perfis de risco atuais

Limitações do Onspring

Manter fluxos de trabalho personalizáveis, como a definição de limites e a automação, é um pouco complexo

Não inclui conteúdo pré-definido para registros de riscos nem controles para estruturas como SOX e PCI

Preços do Onspring

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Onspring

G2: 4,7/5 (mais de 55 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Onspring?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu realmente aprecio a flexibilidade de usar o Onspring. Se eu tiver uma ideia, essa é normalmente a primeira ferramenta que eu procuro para ver se ela pode ajudar.

Eu realmente aprecio a flexibilidade de usar o Onspring. Se eu tiver uma ideia, essa é normalmente a primeira ferramenta que eu procuro para ver se ela pode ajudar.

8. SAI360 (Ideal para rastrear e indexar todos os riscos em um único relatório visual)

via SAI360

O SAI360 faz jus ao seu nome como software de gestão de riscos corporativos, oferecendo uma visão abrangente das ameaças potenciais, desde riscos relacionados a fornecedores até a proteção de dispositivos e dados. A plataforma também oferece treinamento em E&C (Ética e Conformidade), para que sua equipe esteja preparada para identificar — e evitar — até mesmo os menores riscos.

Principais recursos do SAI360

Receba atualizações em tempo real e dicas de mitigação com o software de gerenciamento de incidentes

Acompanhe o índice de risco e descubra pontos-chave de dados usando perguntas e respostas baseadas em IA

Realize auditorias em conformidade com as normas federais e internacionais

Limitações do SAI360

Alguns usuários acham a terminologia de conformidade um pouco difícil de entender

A interface parece desatualizada e pouco intuitiva para novos usuários. Os painéis exigem configuração manual e carecem de flexibilidade em tempo real

Preços do SAI360

Preços personalizados

Avaliações e comentários do SAI360

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Fusion (Ideal para empresas que atuam em setores altamente regulamentados)

via Fusion

A Fusion Risk Management oferece ferramentas para avaliar e gerenciar a resiliência organizacional. Sua plataforma permite visualizar métricas de continuidade de negócios, identificar vulnerabilidades operacionais e mapear dependências entre processos, sistemas e terceiros.

Seus principais recursos incluem avaliações dinâmicas de risco, fluxos de trabalho automatizados e simulações de cenários para avaliar possíveis interrupções. O Resilience Copilot, equipado com inteligência artificial, fornece insights e recomendações para aprimorar as estratégias de resposta.

As soluções da Fusion garantem a conformidade com normas como a ISO 22301 e facilitam a integração com sistemas existentes, simplificando os processos de gestão de riscos.

Principais recursos do Fusion

Mapeie as dependências em todas as suas operações comerciais e avalie os riscos em cada etapa

Visualize a resiliência do sistema para entender como as interrupções podem afetar as operações

Mantenha todas as partes interessadas informadas durante os incidentes usando as integrações do ENS

Limitações do Fusion

Requer um suporte técnico prolongado para personalização

A curva de aprendizagem é íngreme, especialmente no que diz respeito a permissões e configurações de segurança

Preços do Fusion

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Fusion

G2: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fusion?

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro o seu ponto de acesso para gerenciar a conformidade, pois ele oferece uma compreensão clara da nossa situação de conformidade. Gosto especialmente das certificações de acesso, que fornecem os relatórios de que preciso para os auditores. Ideal para realizar revisões de controle de acesso.

Adoro o seu ponto de acesso para gerenciar a conformidade, pois ele oferece uma compreensão clara da nossa situação de conformidade. Gosto especialmente das certificações de acesso, que fornecem os relatórios de que preciso para os auditores. Ideal para realizar revisões de controle de acesso.

10. Diligent (Ideal para automatizar controles de testes e coleta de evidências)

via Diligent

🧠Curiosidade: 77% dos executivos de negócios observam que suas práticas de sustentabilidade aumentaram a fidelidade dos clientes.

Com a contabilidade de carbono e a gestão de riscos da Diligent, você pode ir além das métricas de risco habituais, avaliar seu desempenho em termos de sustentabilidade ambiental e elevar a reputação da marca.

A plataforma automatiza a coleta de dados em mais de 2.000 atividades, oferece suporte à geração de relatórios de emissões de Escopo 1, 2 e 3 e fornece 80 relatórios pré-configurados e prontos para auditoria.

Principais recursos do Diligent

Calcule as emissões de gases de efeito estufa para permanecer dentro dos parâmetros de sustentabilidade

Compartilhe perfis de risco e planos de mitigação com executivos e membros do conselho

Implemente um programa de conformidade de TI para obter certificações mais rapidamente

Limitações do Diligent

Tem recursos demais para quem está apenas procurando uma solução de gestão de riscos

As integrações com ferramentas de terceiros são limitadas em comparação com os concorrentes

Preços da Diligent

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Diligent

G2: 4,5/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Diligent?

Uma avaliação no G2 diz:

Gosto do sistema Diligent, ele é fácil de usar e oferece uma boa experiência ao usuário, além de ser extremamente útil para organizar reuniões do conselho e fazer uploads rápidos de documentos, e gosto da sua eficiência e compatibilidade com diferentes sistemas operacionais.

Gosto do sistema Diligent, ele é fácil de usar e oferece uma boa experiência ao usuário, além de ser extremamente útil para organizar reuniões do conselho e fazer uploads rápidos de documentos, e gosto da sua eficiência e compatibilidade com diferentes sistemas operacionais.

11. OneTrust (Ideal para monitorar riscos em ecossistemas de TI complexos)

via OneTrust

Você tem dificuldade com cálculos de impacto de risco? O OneTrust pode automatizá-los para você e mostrar a priorização da mitigação de riscos em contextos individuais. O software de gestão de riscos também coleta consentimento para a coleta de dados em cada etapa da jornada do cliente, a fim de manter a conformidade.

Principais recursos do OneTrust

Treine sua equipe nas melhores práticas de avaliação de riscos com os programas de treinamento e certificação da plataforma

Gerencie dados de forma responsável com práticas éticas de IA

Quantifique os riscos em contextos específicos de operações comerciais

Limitações do OneTrust

O recurso de geração de relatórios pode, muitas vezes, ser lento devido a bugs

Preços do OneTrust

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o OneTrust

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

12. Riskonnect (Ideal para identificar métricas-chave de risco)

via Riskonnect

Além da identificação e mitigação de riscos, a Riskonnect oferece uma equipe dedicada à conformidade regulatória para ajudar sua empresa a lidar com regulamentações complexas e realizar avaliações completas.

A plataforma inclui gestão de mudanças regulatórias, painéis analíticos personalizáveis e uma estrutura de conformidade unificada. Ela também se integra perfeitamente a outros sistemas, simplificando processos e garantindo que as organizações permaneçam proativas na gestão tanto de riscos quanto de requisitos de conformidade.

Principais recursos do Riskonnect

Avalie as regulamentações de conformidade em constante evolução e ajuste as estratégias de gestão de riscos de acordo com elas

Configure alertas automáticos para otimizar os processos de identificação e mitigação de riscos

Consulte especialistas e profissionais de risco virtuais para a resolução rápida de desafios complexos de segurança

Limitações do Riskonnect

O recurso de relatórios é difícil de usar para iniciantes

Preços do Riskonnect

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Riskonnect

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: O cineasta francês Albert Lamorisse criou um jogo de tabuleiro chamado Risk, que apresenta aos jogadores o planejamento estratégico, a formação de alianças e as consequências de assumir riscos em um cenário de jogo de guerra.

13. Quantivate (Ideal para o setor de serviços financeiros)

via Quantivate

A cibersegurança, juntamente com mudanças regulatórias e um escrutínio cada vez mais rigoroso, representam ameaças operacionais e estratégicas significativas para os serviços financeiros. A solução de gestão de riscos da Quantivate foi projetada para proteger seus interesses caso você atue neste setor.

Ele também inclui um recurso de gestão de conformidade do cliente para agilizar a resolução de tickets e facilitar o registro eficiente de riscos, garantindo respostas rápidas a ameaças emergentes e exigências de conformidade.

Principais recursos do Quantivate

Realize avaliações contínuas de risco e identifique riscos e regulamentações específicos do setor financeiro

Acesse informações e relatórios sobre Governança, Gestão de Riscos e Conformidade (GRC) em tempo real

Realize auditorias internas e externas para criar um sistema de TI resiliente

Limitações do Quantivate

Possui integrações limitadas com terceiros

Preços do Quantivate

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Quantivate

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Otimize e automatize seu plano de gestão de riscos com o ClickUp

Cada software de gestão de riscos que destacamos aqui oferece recursos impressionantes, mas é essencial considerar suas limitações antes de escolher um para sua empresa.

Quer preencher as lacunas no seu plano de gestão de riscos corporativos? O ClickUp é a resposta. Ele simplifica processos complexos de gestão de riscos em fluxos de trabalho automatizados, permitindo uma colaboração integrada nas estratégias de mitigação de riscos.

Com um painel intuitivo e personalizável, você pode acompanhar facilmente o progresso, avaliar riscos e priorizar tarefas. O registro de riscos e os modelos de avaliação de riscos do ClickUp simplificam ainda mais o processo! É ideal para empresas, gerentes de projeto, responsáveis pela conformidade e proprietários de riscos que buscam uma plataforma completa para gerenciar, avaliar e mitigar riscos com eficiência.

Inscreva-se no ClickUp para enfrentar seus desafios específicos e otimizar a gestão de riscos.