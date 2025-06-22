Os 13 melhores softwares de gestão de riscos em 2026

A expansão de um negócio geralmente traz consigo uma maior exposição a ameaças financeiras, operacionais e de segurança cibernética. Se você se sente despreparado para lidar com esses desafios, saiba que não está sozinho.
84% das empresas admitem que poderiam melhorar sua preparação para riscos a fim de garantir a resiliência dos negócios.
A solução? Encontrar o software de gestão de riscos certo.
Essas ferramentas ajudam você a identificar, avaliar e lidar com riscos potenciais — ao mesmo tempo em que garantem a conformidade, protegem seus sistemas e preservam a reputação da sua marca.
As ferramentas de gestão de riscos podem variar bastante no que realmente oferecem. Escolha a ferramenta errada e você poderá acabar enfrentando ineficiências, ameaças não detectadas ou até mesmo problemas de conformidade.
Nesta publicação, analisamos as melhores ferramentas de gestão de riscos disponíveis no mercado — destacando seus pontos fortes, suas possíveis limitações e por que elas podem ser uma boa opção para a sua empresa.
As principais ferramentas de software de gestão de riscos em resumo
Aqui está a nossa seleção das melhores ferramentas do mercado para planejar, mitigar e lidar com os riscos do seu negócio:
|Ferramenta
|Principais recursos
|Ideal para
|Preços*
|ClickUp
|– Painéis e status personalizados – Automatizações e alertas – Documentos, tarefas e colaboração em um só lugar – Registro de riscos, análises SWOT e modelos de avaliação
|Ideal para equipes de todos os tamanhos que precisam de acompanhamento abrangente de riscos, colaboração e automação
|Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas
|LogicGate Risk Cloud
|– Simulações de Monte Carlo – Banco de dados gráfico para riscos corporativos – Gestão de conformidade – Fluxos de trabalho sem código
|Ideal para equipes de médio porte a grandes empresas que precisam detectar e analisar riscos de terceiros
|Preços personalizados
|Resolver
|– Centro de comando de inteligência de risco – Ferramentas de monitoramento de redes sociais – Relatórios de KPI/KRI – Trilhas de auditoria e controle de acesso
|Ideal para organizações que priorizam a reputação da marca e a resiliência operacional
|Preços personalizados
|ServiceNow
|– Taxonomia de riscos e autoavaliações – Automação de fluxos de trabalho – Painéis de análise de desempenho – Integrações de IRM
|Ideal para grandes empresas que automatizam investigações de risco e tarefas de conformidade
|Preços personalizados
|MetricStream
|– Detecção de riscos cibernéticos em tempo real – Suporte à estrutura ESG – Acesso móvel aos módulos de risco – Ferramentas de previsão de ameaças
|Ideal para empresas focadas em segurança cibernética e conformidade regulatória
|Preços personalizados
|AuditBoard
|– Mapeamento de riscos de terceiros – Painéis e análises personalizados – Integração com Slack/MS Word – Conteúdo educacional sobre conformidade
|Ideal para organizações que gerenciam riscos de fornecedores e precisam de rastreabilidade de auditoria
|Preços personalizados
|Onspring
|– Fluxos de trabalho automatizados de conformidade – Hierarquia de riscos e gestão de políticas – Monitoramento do impacto financeiro – Acompanhamento de atestados
|Ideal para organizações governamentais e de nível empresarial que gerenciam estruturas de risco complexas
|Preços personalizados
|SAI360
|– Perguntas e respostas com IA para indexação de riscos – Ferramentas de gerenciamento de incidentes – Módulos de treinamento em conformidade e ética – Alinhamento com auditorias federais/internacionais
|Ideal para empresas que desejam uma visão unificada de todos os fatores de risco em um único relatório visual
|Preços personalizados
|Fusion
|Ideal para setores altamente regulamentados que precisam de uma estratégia de resiliência e visibilidade da conformidade
|Ideal para setores altamente regulamentados que precisam de estratégia de resiliência e visibilidade da conformidade
|Preços personalizados
|Diligent
|– Contabilidade de carbono – Modelos de relatórios prontos para auditoria – Compartilhamento de riscos com executivos e conselhos – Ferramentas de conformidade de TI
|Ideal para empresas que priorizam sustentabilidade, conformidade e relatórios executivos
|Preços personalizados
|OneTrust
|– Governança ética de IA – Quantificação automatizada de riscos – Coleta de consentimentos e treinamento em privacidade – Priorização baseada em riscos
|Ideal para empresas de TI e centradas em dados que atuam em ecossistemas digitais complexos
|Preços personalizados
|Riskonnect
|– Gestão de mudanças regulatórias – Especialistas virtuais em riscos – Estruturas de conformidade personalizadas – Alertas em tempo real
|Ideal para organizações que acompanham a evolução das regulamentações e precisam de consultoria em conformidade
|Preços personalizados
|Quantivate
|– Modelos de risco específicos para finanças – Avaliações contínuas de risco – Ferramentas de relatórios de GRC – Fluxos de trabalho prontos para auditoria
|Ideal para prestadores de serviços financeiros que gerenciam conformidade setorial e riscos cibernéticos
|Preços personalizados
💜 Bônus: Além dessas opções de software, explore a Calculadora de Avaliação de Risco gratuita do ClickUp para uma maneira rápida e fácil de avaliar riscos.
O que você deve procurar em um software de gestão de riscos?
61% dos executivos esperam que os riscos que enfrentam aumentem significativamente nos próximos três a cinco anos.
Isso é muito importante. Significa que agora é a hora de escolher uma plataforma de gestão de riscos que tenha sido realmente desenvolvida para lidar com o que está por vir.
Veja o que você deve procurar:
- Alertas em tempo real: Garanta que seu programa de gestão de riscos envie alertas instantâneos para a mitigação imediata de riscos, antes que ameaças potenciais se transformem em problemas reais
- Controles personalizáveis: Escolha um software de gestão de avaliação de riscos no qual você possa definir limites e métodos de pontuação que reflitam os tipos de risco e a tolerância específicos da sua empresa
- Integração perfeita: verifique se o software de gestão de riscos que você está escolhendo se integra perfeitamente à sua infraestrutura tecnológica existente. O ideal é que ele se integre aos seus sistemas de CRM e ERP, ao mecanismo de análise preditiva, ao suporte dedicado e às ferramentas de monitoramento de mídias sociais. Isso porque eles abrigam dados operacionais, de clientes e de reputação essenciais para identificar e gerenciar riscos em tempo real
- Informações claras e úteis: concentre-se em transformar informações em ação — apenas coletar dados de risco não é suficiente. Escolha uma plataforma de gestão de riscos que vá além da mera identificação de riscos e sugira maneiras práticas de lidar com eles e eliminá-los
👀 Você sabia? O custo médio de um ataque de ransomware é de US$ 4,45 milhões. E isso sem contar o custo do resgate em si.
O melhor software de gestão de riscos para mitigar riscos
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.
90% das organizações estão migrando para a gestão de riscos centralizada. Você está pronto para se juntar a elas?
Reunimos abaixo as principais ferramentas de gestão de riscos — com seus recursos de destaque, prós, contras e avaliações — para que você possa encontrar a opção mais adequada às suas necessidades.
1. ClickUp (Ideal para acompanhamento abrangente de riscos e colaboração)
Simplifique a gestão de riscos com o ClickUp. É o aplicativo completo para o trabalho que combina gestão de projetos, gestão do conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA, o que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.
O ClickUp Tasks facilita a transformação do seu plano de gestão de riscos em etapas concretas que você pode realmente acompanhar e colocar em prática. Você pode organizar todas as medidas de mitigação em uma lista de tarefas simples e escolher como deseja visualizá-la — Quadros, Listas ou até mesmo plotadas com prazos em uma Visualização de Calendário.
Digamos que você esteja realizando uma análise de causa raiz para identificar ameaças potenciais. Com o ClickUp, você pode dividir todo o processo em tarefas, atribuir cada etapa à equipe certa e definir prazos para manter o andamento do trabalho.
Quer priorizar tarefas de acordo com o impacto potencial? Use as Prioridades de Tarefas do ClickUp para marcá-las como urgentes, de alta prioridade, de prioridade normal ou de baixa prioridade. Você também pode anexar sua política de gestão de riscos e listas de verificação de avaliação de riscos dentro das Tarefas para que sua equipe saiba exatamente como proceder para resolver os problemas. Eles também podem adicionar causas identificadas e possíveis soluções diretamente dentro da Tarefa, para que nada se perca no meio do caminho.
Os gestores de risco podem adicionar status de tarefas personalizados (como Ocorrido, Mitigado, Ativo) e campos personalizados no ClickUp (como Consequência, Custo Esperado do Risco e Resposta ao Risco) para analisar mais profundamente a natureza e os efeitos dos riscos identificados. É uma maneira simples de trazer estrutura e visibilidade aos seus esforços de gestão de riscos.
Use os painéis do ClickUp para acompanhar prazos, verificar as taxas de conclusão de tarefas relacionadas à gestão de riscos e ficar de olho na sua carga de trabalho. Você pode personalizá-los para se adequarem a qualquer visão analítica que desejar.
Visualizações como Custos dos Riscos, Riscos por Status, Riscos por Nível e Riscos por Resposta permitem que as partes interessadas analisem os dados de risco sob vários ângulos. Isso também possibilita a identificação proativa e a resposta a ameaças potenciais antes que elas se agravem.
E se você quiser evitar a realização manual de avaliações de risco rotineiras e tediosas, experimente o ClickUp Automations! Você terá acesso a mais de 50 gatilhos de ação para garantir que todas as tarefas sigam os canais corretos dentro do prazo, sem esforço extra.
Por exemplo, você pode definir um gatilho para que, sempre que a prioridade de um risco mudar para “Alta”, a tarefa seja automaticamente enviada ao gestor de riscos para “Revisão”. Após a revisão, a tarefa passa para a etapa de “Mitigação” e é reatribuída à equipe de conformidade para ação.
Essa eficiência facilita a avaliação regular dos riscos e a tomada de decisões rápidas quando é preciso. É fundamental para manter as operações funcionando sem problemas e permanecer flexível em um cenário de riscos em constante mudança.
Por falar em mudanças constantes, se suas equipes e departamentos não estiverem alinhados, seus esforços de gestão de riscos continuarão ficando aquém do esperado. O ClickUp Docs ajuda a preencher essas lacunas, centralizando as informações de que você e sua equipe precisam para executar seu plano de mitigação de forma eficaz.
Ao criar um resumo de gerenciamento de riscos para um novo sistema de suporte por tickets, você pode até mesmo usar a assistência de IA do ClickUp Brain para gerá-lo automaticamente com comandos simples em linguagem natural. Especifique os detalhes necessários, como cronograma, objetivos e entregas. O sistema fornecerá então um resumo completo e passo a passo.
📮 ClickUp Insight: 22% dos nossos entrevistados ainda mantêm a cautela quando se trata de usar IA no trabalho. Desses 22%, metade se preocupa com a privacidade dos dados, enquanto a outra metade simplesmente não tem certeza se pode confiar no que a IA lhes diz.
O ClickUp aborda ambas as preocupações de frente, com ferramentas de segurança robustas e gerando links detalhados para tarefas e fontes em cada resposta. Isso significa que até mesmo as equipes mais cautelosas podem começar a desfrutar do aumento de produtividade sem perder o sono se perguntando se suas informações estão protegidas ou se estão obtendo resultados confiáveis.
A partir daí, sua equipe pode colaborar usando recursos essenciais de comunicação, como o ClickUp Assign Comments e o ClickUp Chat, para compartilhar sugestões e feedback.
Este ambiente colaborativo garante transparência nas informações sobre riscos e o alinhamento das estratégias de mitigação com seus objetivos de negócios.
Antes de iniciar um novo projeto, você também pode debater estratégias e riscos de implementação com o Brain e pedir sugestões sobre como mitigar seu impacto.
O ClickUp também oferece mais de 1.000 modelos para facilitar a configuração de processos e fluxos de trabalho. Entre eles estão modelos de avaliação de riscos.
Sua equipe pode usar o modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp para identificar riscos emergentes e avaliar como eles podem afetar seu fluxo de trabalho.
Isso ajuda sua equipe a visualizar ameaças potenciais, juntamente com seus níveis de probabilidade. Você também pode definir medidas preventivas para reduzir a exposição ao risco e seu impacto. Adicione notas adesivas para registrar detalhes, deixe comentários para feedback e personalize o sistema de classificação de riscos para se adequar a cada projeto.
Já concluiu a avaliação? Organize todos os detalhes dos riscos com o modelo de análise de riscos de gerenciamento de projetos do ClickUp. Para acompanhamento contínuo, o modelo de registro de riscos do ClickUp permite monitorar o status dos riscos, a responsabilidade e o andamento da resolução.
Esses modelos garantem que todos os dados relevantes sobre riscos sejam capturados e organizados em um único local, auxiliando tanto na preparação para auditorias quanto na conformidade regulatória.
Conclusão? O ClickUp ajuda você a estar um passo à frente, facilitando a identificação antecipada de riscos e a tomada de decisões mais inteligentes. Ele oferece à sua equipe as ferramentas para gerenciar ameaças à segurança cibernética, minimizar a exposição legal e manter as operações estáveis — mesmo com o cenário de riscos em constante mudança.
Principais recursos do ClickUp
- Acompanhe o andamento das tarefas e os riscos de custo dos projetos com análises em tempo real dos painéis do ClickUp
- Identifique os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças do projeto nos quadros brancos do ClickUp
- Faça um brainstorming e visualize os menores fatores de risco usando os Mapas Mentais do ClickUp
- Acompanhe o tempo e monitore as atividades de cada tarefa de avaliação de riscos usando o recurso nativo de controle de tempo do ClickUp
Limitações do ClickUp
- Alguns usuários podem achar as múltiplas opções de fluxo de trabalho e colaboração um pouco complicadas no início
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Uma avaliação no G2 diz:
Ele melhorou meu fluxo de trabalho, ou seja, consigo priorizar tarefas com a ajuda do ClickUp. Uma das principais soluções que o ClickUp oferece é o rastreamento, a gestão e a escalonamento de riscos.
Ele melhorou meu fluxo de trabalho, ou seja, consigo priorizar tarefas com a ajuda do ClickUp. Uma das principais soluções que o ClickUp oferece é o rastreamento, a gestão e a escalonamento de riscos.
💡 Dica profissional: Adicione widgets personalizados com sua lista de tarefas às telas iniciais do seu celular e computador para acompanhar o andamento da avaliação de riscos em qualquer lugar.
2. LogicGate Risk Cloud (Ideal para detectar riscos de terceiros)
O LogicGate simplifica a gestão de riscos com uma interface centralizada que não requer programação. Aqui, você pode quantificar o risco em termos monetários. Ao utilizar simulações de Monte Carlo e o modelo Open FAIR, você pode avaliar os possíveis impactos financeiros de vários cenários de risco, permitindo que seus planos de contingência se concentrem em garantir lucros mesmo durante interrupções.
Essa abordagem não apenas ajuda a priorizar investimentos, mas também apoia estratégias orientadas para o ROI, transformando a gestão de riscos em uma vantagem competitiva.
Principais recursos do LogicGate Risk Cloud
- Gerencie com facilidade as complexas regulamentações de conformidade relacionadas aos setores de petróleo, gás e energia alternativa
- Desenvolva medidas práticas para fortalecer seu programa de gestão de riscos
- Acesse o banco de dados gráfico para todos os riscos empresariais e cibernéticos da sua empresa e obtenha maior visibilidade dos riscos
- Analise plataformas de terceiros em busca de riscos potenciais e emergentes e tome precauções de segurança de dados antes da integração
Limitações do LogicGate Risk Cloud
- Desempenho lento com grandes conjuntos de dados ou fluxos de trabalho complexos
- Carece de ferramentas robustas de análise e relatórios visuais
Preços do LogicGate Risk Cloud
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o LogicGate Risk Cloud
- G2: 4,6/5 (mais de 155 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)
🧠 Curiosidade : Batizada em homenagem ao famoso cassino, a simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática frequentemente utilizada em modelos de previsão e projeção de riscos. Ela utiliza amostragem aleatória para modelar e prever a probabilidade de diferentes resultados em cenários incertos.
3. Resolver (Ideal para gestão da reputação da marca e fortalecimento da resiliência do sistema)
O Resolver é uma plataforma abrangente de gestão de riscos projetada para ajudar as organizações a identificar e mitigar riscos digitais e físicos. Ele oferece uma interface centralizada e sem código para gerar indicadores-chave de risco (KRIs) e oferece suporte à criação de KPIs de gestão de riscos.
O centro de comando da plataforma oferece uma visão da situação em tempo real, permitindo que os usuários acionem alarmes, localizem equipes de segurança por meio de mapas em tempo real e as mobilizem com eficiência para áreas de risco.
Principais recursos do Resolver
- Entenda o impacto total de um risco potencial nas operações da sua empresa com o Risk Intelligence
- Faça monitoramento de redes sociais para identificar e mitigar riscos à reputação da sua marca
- Garanta a segurança dos dados e a conformidade com trilhas de auditoria, controles de acesso e suporte à estrutura regulatória
Limitações do Resolver
- A função de pesquisa não possui filtros
- Não inclui ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas, como calendários ou lembretes
Preços do Resolver
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do Resolver
- G2: 4,3/5 (mais de 155 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Resolver?
Uma avaliação do G2 diz:
Acho que o Resolver é bastante intuitivo para usuários que estão passando pela experiência RCSA, o que representou uma grande mudança para a segunda linha de defesa da nossa empresa. As pessoas se sentem muito menos intimidadas e acham o software mais intuitivo.
Acho que o Resolver é bastante intuitivo para usuários que estão passando pela experiência RCSA, o que representou uma grande mudança para a segunda linha de defesa da nossa empresa. As pessoas se sentem muito menos intimidadas e acham o software mais intuitivo.
4. ServiceNow (Ideal para automatizar a investigação de riscos)
Sua equipe deve ter clareza sobre quais sinais procurar para detectar riscos. Com o ServiceNow, você pode criar uma taxonomia de riscos na biblioteca de declarações de risco para manter todos alinhados. Sua solução de gestão integrada de riscos (IRM) automatiza fluxos de trabalho, ajudando as equipes a iniciar investigações, gerenciar planos de mitigação e economizar tempo ao reduzir o trabalho manual.
Principais recursos do ServiceNow
- Crie autoavaliações para analisar as normas de conformidade e o alinhamento diretamente na plataforma
- Identifique os controles críticos com falhas usando limites de análise de desempenho
- Realize análises de tendências de risco e identifique KPIs de risco em um painel interativo
Limitações do ServiceNow
- O excesso de personalização pode causar problemas de desempenho, especialmente quando há fluxos de trabalho complexos ou scripts mal escritos envolvidos
- Limita as exportações a 10.000 registros por operação por padrão, o que pode dificultar exportações de dados em grande escala
Preços do ServiceNow
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o ServiceNow
- G2: 4,4/5 (mais de 2.200 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)
5. MetricStream (Ideal para conformidade e segurança cibernética)
As ameaças cibernéticas direcionadas ao acesso corporativo aumentaram 58%, com ataques para roubo de informações se tornando cada vez mais comuns.
As avaliações de segurança cibernética em tempo real da MetricStream ajudam você a se manter preparado e a eliminar essas ameaças na origem.
A plataforma oferece aplicativos móveis para gestão de riscos de TI, permitindo colaboração em tempo real e acesso a informações críticas a qualquer hora e em qualquer lugar. Essas soluções móveis aumentam a produtividade e garantem que sua estrutura de gestão de riscos de segurança cibernética seja implementada em toda a empresa.
Principais recursos do MetricStream
- Reduza os eventos de risco e aumente a resiliência com visibilidade sobre ameaças futuras
- Identifique e mitigue riscos comuns em sua pilha de tecnologia antes que eles afetem suas operações
- Gerencie estruturas ESG com coleta e geração de relatórios automatizados e garanta a conformidade
Limitações do MetricStream
- Os usuários podem enfrentar problemas de bugs e um tempo maior para resolver riscos
- As personalizações geralmente exigem habilidades especializadas ou ajuda externa
Preços do MetricStream
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o MetricStream
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
6. AuditBoard (Ideal para identificar riscos de fornecedores terceirizados)
O AuditBoard é um software de gestão de riscos que simplifica a personalização da avaliação e do controle de riscos. Sua interface intuitiva e integração com o MS Word e o Slack permitem que você mantenha as partes interessadas informadas sobre as iniciativas de gestão de riscos e atualizações em tempo real.
Suas análises baseadas em IA fornecem insights úteis, e painéis personalizáveis visualizam claramente os principais indicadores de risco para uma tomada de decisão informada.
Principais recursos do AuditBoard
- Detecte mudanças no ambiente de controle de terceiros para antecipar riscos
- Mapeie e implemente requisitos de controle e estrutura com gerenciamento de projetos de segurança cibernética
- Acesse webinars regulares, e-books e resumos de soluções para se manter atualizado com as mudanças nas regras de conformidade
Limitações do AuditBoard
- O sistema frequentemente não consegue enviar notificações de ameaças em tempo real
Preços do AuditBoard
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do AuditBoard
- G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o AuditBoard?
Uma avaliação do G2 diz:
Gosto do fato de o AuditBoard ser baseado na nuvem, de fácil acesso, fazer um bom trabalho ao permitir o armazenamento de documentos e a colaboração com outros membros da equipe, registrar aprovações de etapas de maneira simples e organizar Planos de Ação da Administração de forma que possamos compartilhá-los com o cliente.
Gosto do fato de o AuditBoard ser baseado na nuvem, de fácil acesso, fazer um bom trabalho ao permitir o armazenamento de documentos e a colaboração com outros membros da equipe, registrar aprovações de etapas de maneira simples e organizar Planos de Ação da Administração de forma que possamos compartilhá-los com o cliente.
7. Onspring (Ideal para gestão de riscos em empresas e órgãos governamentais)
O Onspring é uma solução de conformidade e gestão de riscos especialmente projetada para empresas e órgãos federais. Ele oferece um plano de ação e um software de gestão de marcos, onde você pode prever os custos dos riscos.
A plataforma oferece visibilidade em tempo real dos riscos, permitindo que as organizações gerenciem um registro de riscos com múltiplas hierarquias e monitorem os impactos financeiros com base na tolerância ao risco. A Onspring também automatiza fluxos de trabalho do ciclo de vida, testes de conformidade e atestados entre grupos funcionais.
Principais recursos do Onspring
- Automatize os fluxos de trabalho de conformidade para reduzir o trabalho manual e aumentar a eficiência
- Mantenha padrões de conformidade e detecção de riscos em conformidade com os princípios do GAO Green Book, bem como com todas as regulamentações vigentes
- Elabore e aprove novas políticas de acordo com seus perfis de risco atuais
Limitações do Onspring
- Manter fluxos de trabalho personalizáveis, como a definição de limites e a automação, é um pouco complexo
- Não inclui conteúdo pré-definido para registros de riscos nem controles para estruturas como SOX e PCI
Preços do Onspring
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Onspring
- G2: 4,7/5 (mais de 55 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Onspring?
Uma avaliação do G2 diz:
Eu realmente aprecio a flexibilidade de usar o Onspring. Se eu tiver uma ideia, essa é normalmente a primeira ferramenta que eu procuro para ver se ela pode ajudar.
Eu realmente aprecio a flexibilidade de usar o Onspring. Se eu tiver uma ideia, essa é normalmente a primeira ferramenta que eu procuro para ver se ela pode ajudar.
8. SAI360 (Ideal para rastrear e indexar todos os riscos em um único relatório visual)
O SAI360 faz jus ao seu nome como software de gestão de riscos corporativos, oferecendo uma visão abrangente das ameaças potenciais, desde riscos relacionados a fornecedores até a proteção de dispositivos e dados. A plataforma também oferece treinamento em E&C (Ética e Conformidade), para que sua equipe esteja preparada para identificar — e evitar — até mesmo os menores riscos.
Principais recursos do SAI360
- Receba atualizações em tempo real e dicas de mitigação com o software de gerenciamento de incidentes
- Acompanhe o índice de risco e descubra pontos-chave de dados usando perguntas e respostas baseadas em IA
- Realize auditorias em conformidade com as normas federais e internacionais
Limitações do SAI360
- Alguns usuários acham a terminologia de conformidade um pouco difícil de entender
- A interface parece desatualizada e pouco intuitiva para novos usuários. Os painéis exigem configuração manual e carecem de flexibilidade em tempo real
Preços do SAI360
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do SAI360
- G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: Não há avaliações suficientes
9. Fusion (Ideal para empresas que atuam em setores altamente regulamentados)
A Fusion Risk Management oferece ferramentas para avaliar e gerenciar a resiliência organizacional. Sua plataforma permite visualizar métricas de continuidade de negócios, identificar vulnerabilidades operacionais e mapear dependências entre processos, sistemas e terceiros.
Seus principais recursos incluem avaliações dinâmicas de risco, fluxos de trabalho automatizados e simulações de cenários para avaliar possíveis interrupções. O Resilience Copilot, equipado com inteligência artificial, fornece insights e recomendações para aprimorar as estratégias de resposta.
As soluções da Fusion garantem a conformidade com normas como a ISO 22301 e facilitam a integração com sistemas existentes, simplificando os processos de gestão de riscos.
Principais recursos do Fusion
- Mapeie as dependências em todas as suas operações comerciais e avalie os riscos em cada etapa
- Visualize a resiliência do sistema para entender como as interrupções podem afetar as operações
- Mantenha todas as partes interessadas informadas durante os incidentes usando as integrações do ENS
Limitações do Fusion
- Requer um suporte técnico prolongado para personalização
- A curva de aprendizagem é íngreme, especialmente no que diz respeito a permissões e configurações de segurança
Preços do Fusion
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Fusion
- G2: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fusion?
Uma avaliação do G2 diz:
Adoro o seu ponto de acesso para gerenciar a conformidade, pois ele oferece uma compreensão clara da nossa situação de conformidade. Gosto especialmente das certificações de acesso, que fornecem os relatórios de que preciso para os auditores. Ideal para realizar revisões de controle de acesso.
Adoro o seu ponto de acesso para gerenciar a conformidade, pois ele oferece uma compreensão clara da nossa situação de conformidade. Gosto especialmente das certificações de acesso, que fornecem os relatórios de que preciso para os auditores. Ideal para realizar revisões de controle de acesso.
10. Diligent (Ideal para automatizar controles de testes e coleta de evidências)
🧠Curiosidade: 77% dos executivos de negócios observam que suas práticas de sustentabilidade aumentaram a fidelidade dos clientes.
Com a contabilidade de carbono e a gestão de riscos da Diligent, você pode ir além das métricas de risco habituais, avaliar seu desempenho em termos de sustentabilidade ambiental e elevar a reputação da marca.
A plataforma automatiza a coleta de dados em mais de 2.000 atividades, oferece suporte à geração de relatórios de emissões de Escopo 1, 2 e 3 e fornece 80 relatórios pré-configurados e prontos para auditoria.
Principais recursos do Diligent
- Calcule as emissões de gases de efeito estufa para permanecer dentro dos parâmetros de sustentabilidade
- Compartilhe perfis de risco e planos de mitigação com executivos e membros do conselho
- Implemente um programa de conformidade de TI para obter certificações mais rapidamente
Limitações do Diligent
- Tem recursos demais para quem está apenas procurando uma solução de gestão de riscos
- As integrações com ferramentas de terceiros são limitadas em comparação com os concorrentes
Preços da Diligent
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Diligent
- G2: 4,5/5 (mais de 450 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Diligent?
Uma avaliação no G2 diz:
Gosto do sistema Diligent, ele é fácil de usar e oferece uma boa experiência ao usuário, além de ser extremamente útil para organizar reuniões do conselho e fazer uploads rápidos de documentos, e gosto da sua eficiência e compatibilidade com diferentes sistemas operacionais.
Gosto do sistema Diligent, ele é fácil de usar e oferece uma boa experiência ao usuário, além de ser extremamente útil para organizar reuniões do conselho e fazer uploads rápidos de documentos, e gosto da sua eficiência e compatibilidade com diferentes sistemas operacionais.
11. OneTrust (Ideal para monitorar riscos em ecossistemas de TI complexos)
Você tem dificuldade com cálculos de impacto de risco? O OneTrust pode automatizá-los para você e mostrar a priorização da mitigação de riscos em contextos individuais. O software de gestão de riscos também coleta consentimento para a coleta de dados em cada etapa da jornada do cliente, a fim de manter a conformidade.
Principais recursos do OneTrust
- Treine sua equipe nas melhores práticas de avaliação de riscos com os programas de treinamento e certificação da plataforma
- Gerencie dados de forma responsável com práticas éticas de IA
- Quantifique os riscos em contextos específicos de operações comerciais
Limitações do OneTrust
- O recurso de geração de relatórios pode, muitas vezes, ser lento devido a bugs
Preços do OneTrust
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o OneTrust
- G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)
📚 Leia também: Modelos gratuitos de registro de riscos para gerenciamento de projetos no Excel, Word e ClickUp
12. Riskonnect (Ideal para identificar métricas-chave de risco)
Além da identificação e mitigação de riscos, a Riskonnect oferece uma equipe dedicada à conformidade regulatória para ajudar sua empresa a lidar com regulamentações complexas e realizar avaliações completas.
A plataforma inclui gestão de mudanças regulatórias, painéis analíticos personalizáveis e uma estrutura de conformidade unificada. Ela também se integra perfeitamente a outros sistemas, simplificando processos e garantindo que as organizações permaneçam proativas na gestão tanto de riscos quanto de requisitos de conformidade.
Principais recursos do Riskonnect
- Avalie as regulamentações de conformidade em constante evolução e ajuste as estratégias de gestão de riscos de acordo com elas
- Configure alertas automáticos para otimizar os processos de identificação e mitigação de riscos
- Consulte especialistas e profissionais de risco virtuais para a resolução rápida de desafios complexos de segurança
Limitações do Riskonnect
- O recurso de relatórios é difícil de usar para iniciantes
Preços do Riskonnect
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Riskonnect
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
🧠 Curiosidade: O cineasta francês Albert Lamorisse criou um jogo de tabuleiro chamado Risk, que apresenta aos jogadores o planejamento estratégico, a formação de alianças e as consequências de assumir riscos em um cenário de jogo de guerra.
13. Quantivate (Ideal para o setor de serviços financeiros)
A cibersegurança, juntamente com mudanças regulatórias e um escrutínio cada vez mais rigoroso, representam ameaças operacionais e estratégicas significativas para os serviços financeiros. A solução de gestão de riscos da Quantivate foi projetada para proteger seus interesses caso você atue neste setor.
Ele também inclui um recurso de gestão de conformidade do cliente para agilizar a resolução de tickets e facilitar o registro eficiente de riscos, garantindo respostas rápidas a ameaças emergentes e exigências de conformidade.
Principais recursos do Quantivate
- Realize avaliações contínuas de risco e identifique riscos e regulamentações específicos do setor financeiro
- Acesse informações e relatórios sobre Governança, Gestão de Riscos e Conformidade (GRC) em tempo real
- Realize auditorias internas e externas para criar um sistema de TI resiliente
Limitações do Quantivate
- Possui integrações limitadas com terceiros
Preços do Quantivate
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Quantivate
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
Otimize e automatize seu plano de gestão de riscos com o ClickUp
Cada software de gestão de riscos que destacamos aqui oferece recursos impressionantes, mas é essencial considerar suas limitações antes de escolher um para sua empresa.
Quer preencher as lacunas no seu plano de gestão de riscos corporativos? O ClickUp é a resposta. Ele simplifica processos complexos de gestão de riscos em fluxos de trabalho automatizados, permitindo uma colaboração integrada nas estratégias de mitigação de riscos.
Com um painel intuitivo e personalizável, você pode acompanhar facilmente o progresso, avaliar riscos e priorizar tarefas. O registro de riscos e os modelos de avaliação de riscos do ClickUp simplificam ainda mais o processo! É ideal para empresas, gerentes de projeto, responsáveis pela conformidade e proprietários de riscos que buscam uma plataforma completa para gerenciar, avaliar e mitigar riscos com eficiência.
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