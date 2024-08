7 melhores ferramentas de software de conformidade SOC 2 em 2024

A conformidade com estruturas de segurança, como o SOC 2 (System and Organization Controls 2), funciona como um escudo protetor para dados confidenciais. Ameaças à segurança cibernética ficam mais sofisticadas a cada dia, e as medidas de segurança adequadas são a melhor maneira de se proteger contra elas.

Essa não é apenas uma obrigação ética para com os clientes, mas também uma obrigação comercial fundamental. Uma violação de dados pode levar à perda de informações confidenciais e à perda da confiança dos clientes. Em algumas áreas, existem até requisitos legais para proteger os dados de acordo com os padrões de uma estrutura específica.

As pilhas de tecnologia atuais lidam com grandes quantidades de dados de muitas fontes diferentes. Manter o controle de tudo e fazer isso de forma a manter a conformidade pode ser uma tarefa hercúlea. Felizmente, existem produtos de software no mercado que podem automatizar muitas dessas tarefas e tornar o controle da conformidade dos dados uma meta muito mais viável.

Neste artigo, falaremos sobre os melhores produtos para proteger seus dados de acordo com o padrão SOC 2. Algumas dessas ferramentas também oferecem suporte a outros segurança de dados padrões que você talvez precise seguir também!

O que é conformidade com o SOC 2?

O SOC 2 é uma estrutura que define critérios para o gerenciamento de dados de clientes de acordo com cinco princípios de serviços confiáveis. Esses princípios são segurança, disponibilidade, integridade de processamento, confidencialidade e privacidade. Conformidade com o SOC 2 é necessária para todas as empresas que armazenam dados de clientes na nuvem. Ela garante a segurança e a integridade das informações. A obtenção e a manutenção da conformidade com o SOC 2 demonstram aos clientes e às partes interessadas que uma organização possui controles de segurança robustos para proteger seus dados.

O que você deve procurar no software de conformidade SOC 2?

Ao procurar ferramentas de conformidade com o SOC 2 para sua empresa, sua prioridade será simplificar o demorado processo de auditoria de uma forma que se adapte bem ao fluxo de trabalho e à cultura existentes. Mas há outros recursos importantes a serem procurados, como:

Coleta automatizada de evidências: Ao reduzir a coleta manual de evidências, o software economizará seu tempo e agilizará as auditorias

Ao reduzir a coleta manual de evidências, o software economizará seu tempo e agilizará as auditorias Ferramentas de avaliação de risco: Avaliações regulares de risco são um dos aspectos mais importantes da segurança cibernética, portanto, um conjunto completo de ferramentas para isso é útil

Avaliações regulares de risco são um dos aspectos mais importantes da segurança cibernética, portanto, um conjunto completo de ferramentas para isso é útil Gerenciamento de fornecedores: Os fornecedores terceirizados podem ser uma fonte de vulnerabilidades de segurança. O software que você escolher deve ajudá-lo a avaliar a segurança do fornecedor

Os fornecedores terceirizados podem ser uma fonte de vulnerabilidades de segurança. O software que você escolher deve ajudá-lo a avaliar a segurança do fornecedor Módulos de treinamento de segurança: O treinamento é o primeiro passo para uma base sólida de segurança, seja na integração inicial do funcionário ou no treinamento contínuo de segurança

O treinamento é o primeiro passo para uma base sólida de segurança, seja na integração inicial do funcionário ou no treinamento contínuo de segurança Monitoramento automatizado: A automação reduz a necessidade de trabalho manual e garante a conformidade contínua, fornecendo uma visão da sua conformidade 24 horas por dia, 7 dias por semana

A automação reduz a necessidade de trabalho manual e garante a conformidade contínua, fornecendo uma visão da sua conformidade 24 horas por dia, 7 dias por semana Controles personalizados: A capacidade de adaptar os controles às suas necessidades comerciais específicas ajudará a garantir que o software cresça junto com a sua empresa

A capacidade de adaptar os controles às suas necessidades comerciais específicas ajudará a garantir que o software cresça junto com a sua empresa Integração com a pilha de tecnologia: Garantir que o software de conformidade funcione com as outras ferramentas da sua pilha permite que você obtenha dados de várias fontes

Garantir que o software de conformidade funcione com as outras ferramentas da sua pilha permite que você obtenha dados de várias fontes Recursos de auditoria rápidos: Boas ferramentas de conformidade com o SOC 2 permitem auditorias mais rápidas, pois tratam com eficiência as solicitações de evidências e reduzem as idas e vindas com os auditores

Os 7 melhores softwares de conformidade SOC 2 para usar em 2024

A escolha do software de conformidade SOC 2 correto pode dar à sua empresa uma vantagem inicial no desenvolvimento de um programa de conformidade bem-sucedido que siga os padrões em evolução. Para ajudá-lo a encontrar o software de segurança e conformidade certo para sua empresa, elaboramos esta lista com as principais opções do mercado.

1. Dados

Via Dados A Drata automatiza a conformidade das empresas, facilitando a obtenção e a manutenção da conformidade com o SOC 2. Essa plataforma se concentra em sua capacidade de coletar automaticamente evidências da pilha de tecnologia de uma empresa.

Esse é um processo demorado para muitas organizações. Automatizá-lo acelera o processo de conformidade e, ao mesmo tempo, garante que as evidências coletadas sejam precisas e atualizadas. Para as empresas em rápido crescimento, isso é imprescindível, pois permite que elas demonstrem aos clientes a seriedade com que levam a segurança e a conformidade, sem exigir uma quantidade significativa de esforço manual.

melhores recursos do #### Drata

Automatiza a coleta de evidências e os testes com ferramentas de automação de conformidade projetadas por especialistas

Gerencia o SOC 2 e outras estruturas, como ISO 27001, HIPAA, GDPR e outras, por meio de um local centralizado

Garante a conformidade contínua e o aumento da segurança dos dados por meio de monitoramento contínuo

Oferece opções de personalização que se adaptam às suas necessidades à medida que a sua empresa cresce, incluindo a personalização de estruturas e controles

Fornece a ajuda de que você precisa rapidamente com a equipe de especialistas em segurança e conformidade da Drata

Integra-se a outros softwares para automatizar ainda mais a coleta de evidências e manter a conformidade

Limitações do Drata

Alguns usuários acham que o preço é alto para empresas com necessidades simples

Alguns clientes buscam melhores ferramentas de colaboração

Preços do Drata

Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o Drata

G2: 4,9/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 5/5 (1 avaliação)

Confira estes_ Alternativas de dados !

2. JupiterOne

Via JupiterOne Esse software também adota uma abordagem holística para a criação de um programa de segurança. Ao se integrar com toda a pilha de tecnologia de uma empresa, o JupiterOne oferece um melhor gerenciamento de riscos.

Essas integrações permitem que o software colete automaticamente evidências para auditorias de conformidade. Isso elimina o incômodo do gerenciamento de conformidade e proporciona tranquilidade. O software também apresenta ferramentas de gerenciamento de fornecedores para ajudar a reduzir os riscos associados à contratação de fornecedores terceirizados.

Melhores recursos do JupiterOne

Descobre e rastreia automaticamente todos os ativos em várias fontes de dados, fornecendo um único local para os dados de conformidade

Oferece uma pesquisa avançada por meio da linguagem de consulta do JupiterOne para permitir a busca e a análise mais rápidas das informações de conformidade

Torna as relações entre os ativos facilmente identificáveis com a visualização baseada em gráficos

Permite a segmentação granular dos dados de segurança por meio do uso de tags personalizáveis e abrangentes

Promove uma postura de conformidade contínua, mapeando os ativos para um padrão de segurança e permitindo a personalização de padrões e mapeamentos

Permite que os usuários criem painéis de controle para gerar relatórios sobre a postura de segurança e configurar alertas para vários eventos de segurança

Limitações do JupiterOne

Os usuários consideraram a curva de aprendizado inicial um pouco íngreme

Alguns clientes expressaram o desejo de ter mais opções de integração

Preços do JupiterOne

Gratuito para sempre para um usuário

Base: a partir de US$ 1.000/mês para usuários ilimitados

Plus: a partir de US$ 1.250/mês para usuários ilimitados

Enterprise: a partir de US$ 1.600/mês para usuários ilimitados

JupiterOne avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (5 avaliações)

Capterra: 5/5 (5 avaliações)

3. Vanta

Via Vantagens Esse produto simplifica o processo de conformidade para empresas com soluções de conformidade automatizadas. O Vanta ajuda as empresas a se prepararem para auditorias de conformidade SOC 2 ou para uma das outras estruturas de segurança populares.

O software produz avaliações de prontidão que permitem que as empresas compreendam sua posição atual e formas proativas de melhorar. Manter-se no topo das avaliações de risco permite que as empresas se preparem melhor para possíveis auditorias.

melhores recursos do #### Vanta

Oferece testes de hora em hora para monitorar o estado de sua postura de segurança e fornece alertas para quaisquer discrepâncias

Inclui integrações pré-criadas e uma API para criar conexões personalizadas que permitem uma visão holística da conformidade dos dados

Agiliza o processo de auditoria, simplificando a seleção de auditores e permitindo a conclusão de auditorias diretamente da plataforma

Automatiza até 90% do trabalho necessário para várias estruturas, garantindo conformidade e gerenciamento de riscos eficientes

Permite a criação de estruturas personalizadas para políticas e controles específicos

Permite que as empresas compartilhem proativamente detalhes sobre seu programa de segurança e conformidade para criar confiança com as partes interessadas

Limitações do Vanta

O preço é um pouco mais alto do que algumas pessoas gostariam

Demora um pouco para se familiarizar com todas as opções

Preços do Vanta

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o Vanta

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (16 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Vanta !

4. Thoropass

Via Passe de torpedo Esse software de conformidade SOC2 enfatiza muito o gerenciamento de acesso. O Thoropass garante que somente indivíduos autorizados tenham acesso a sistemas e dados confidenciais. Por exemplo, você pode monitorar e revogar o acesso de ex-funcionários, garantindo que os dados comerciais permaneçam seguros após a saída dos funcionários.

Obviamente, o Thoropass também oferece uma série de outros recursos (o suficiente para atender a todas as suas necessidades de conformidade). O amplo conjunto de integrações garante uma visão completa de sua postura de segurança.

Melhores recursos do Thoropass

Oferece soluções de conformidade específicas para desafios individuais, para que as empresas obtenham o suporte de conformidade correto em toda a jornada de conformidade

Oferece suporte a várias estruturas, incluindo SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HITRUST, HIPAA e GDPR, tudo em uma única plataforma

Oferece uma experiência de auditoria sem complicações, gerenciando 100% da auditoria dentro da plataforma e proporcionando um tempo de auditoria 67% mais rápido, em média

Integra-se com outros softwares para coletar dados e evidências importantes para o processo de conformidade

Fornece especialistas internos prontos para oferecer suporte oportuno e estratégias preparadas para o futuro para as necessidades de conformidade de longo prazo

Limitações do Thoropass

Alguns usuários querem mais opções de automação

A interface pode ser complicada em algumas áreas

Preços do Thoropass

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o Thoropass

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

5. Estrutura de segurança

Via Estrutura de segurança O Secureframe tem como objetivo ajudar as empresas a obter conformidade com alguns dos padrões de segurança mais rigorosos do mundo. Seu ponto forte está em seus recursos de conformidade automatizados, que reduzem a demorada tarefa de coleta de evidências.

Algoritmos avançados de IA que ajudam os usuários em todos os aspectos da segurança aumentam os recursos desse software. Além disso, as ferramentas para integração e desligamento mantêm os funcionários informados. O rastreamento da aceitação de políticas garante que todos estejam aderindo às políticas de segurança de uma organização.

Melhores recursos do Secureframe

Oferece rastreamento contínuo de ativos e funcionários em um único local, fornecendo informações sobre quem tem acesso a dados confidenciais

Aprimora a segurança com ferramentas para gerenciar controles falhos, avaliar riscos e melhorar sua postura de segurança

Usa inteligência artificial para automatizar tarefas manuais, simplificando o gerenciamento de segurança, risco e conformidade

Automatiza e simplifica todo o processo de conformidade, permitindo que as empresas entrem rapidamente em conformidade

Oferece suporte a uma série de padrões de segurança e privacidade, incluindo SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, GDPR e outros

Limitações do Secureframe

Alguns usuários querem mais opções de personalização

Faltam algumas integrações que os clientes desejam

Preços do Secureframe

Essenciais: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Crescimento: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Premium: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Secureframe

Capterra: 5/5 (4 avaliações)

6. Scytale

Via Scytale A Scytale é outra plataforma em que a IA desempenha um papel importante na abordagem do gerenciamento de riscos. As ferramentas de IA da empresa podem prever riscos potenciais com grande precisão, permitindo uma abordagem mais proativa para lidar com eles.

A Scytale também fornece às organizações um registro de riscos, permitindo que elas façam do rastreamento e do gerenciamento de ameaças potenciais uma pedra angular de seu programa de segurança. Essa abordagem é especialmente benéfica para empresas de rápido crescimento que podem não ter os recursos para monitorar constantemente sua pilha de tecnologia.

Melhores recursos do Scytale

Oferece controles que podem ser adaptados à sua organização, garantindo uma adequação exata às necessidades de conformidade

Oferece ferramentas para treinamento de conscientização de segurança para melhorar a prontidão e minimizar possíveis problemas de conformidade

Automatiza o processo de coleta de evidências, verifica a conformidade com os principais padrões de auditoria e oferece monitoramento de controles 24 horas por dia, 7 dias por semana

Fornece modelos de políticas aprovados por auditores para facilitar o ajuste e o alinhamento de políticas e protocolos de segurança

Permite a colaboração com auditores de segurança para gerenciar todo o processo a partir do software

Fornece automações que garantem que não haja lacunas de segurança durante os processos de integração e desligamento de RH

Limitações do Scytale

Alguns usuários querem mais opções de exportação

A navegação não é tão intuitiva quanto alguns clientes gostariam

Preços da Scytale

Inicialização: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Crescimento: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Scytale avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 5/5 (5 avaliações)

7. Apptega

Via Apptega O Apptega é uma solução completa para a criação de um programa de segurança. Ele oferece um conjunto de ferramentas de conformidade que facilitam a manutenção da conformidade das empresas com mais de 30 estruturas padrão do setor, incluindo SOC 2.

Um grande objetivo do produto é reduzir as complexidades e os custos de gerenciamento da segurança cibernética . Para isso, a plataforma intuitiva da empresa elimina a necessidade de planilhas ou documentos do Word, oferecendo uma solução completa de governança, risco e conformidade (GRC). Grande parte do rastreamento de conformidade é automático e contínuo, identificando rapidamente as lacunas de segurança e fornecendo um plano de correção.

Melhores recursos do Apptega

Oferece suporte a mais de 30 estruturas padrão do setor, como SOC 2, CMMC, PCI e ISO27001

Fornece ferramentas para identificar rapidamente as lacunas de segurança e oferece um roteiro para a correção

Oferece ferramentas para se antecipar às ameaças à segurança cibernética com recursos prontos para uso de gerenciamento de risco, risco de fornecedor e auditoria

Oferece uma plataforma intuitiva de GRC de ponta a ponta que elimina a necessidade de planilhas e documentos do Word

Aumenta a eficiência em mais de 50% ao cruzar todas as estruturas de conformidade em segundos

Limitações do Apptega

Alguns usuários acham que a interface do usuário não é tão intuitiva quanto poderia ser

Alguns revisores desejam um conjunto maior de recursos

Preços do Apptega

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas do Apptega

G2: 4,7/5 (mais de 54 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (21 avaliações)

Proteja sua equipe com um processo de conformidade sólido

Nas análises acima, você viu várias ferramentas excelentes para conformidade com o SOC 2. Você também viu que muitas delas enfatizam o gerenciamento de fornecedores. Quando você usa provedores terceirizados, precisa ter certeza de que eles estão seguindo os padrões de segurança adequados.

Com o ClickUp, você pode visualizar, organizar e ficar por dentro de todas as suas tarefas de conformidade de dados e segurança

Qualquer que seja Conformidade com SOC 2 software que você escolher, tire o máximo proveito dele integrando-o às ferramentas de gerenciamento de produtos e tarefas do ClickUp.

As Segurança do ClickUp a política do ClickUp leva a sério a conformidade com as estruturas de segurança, portanto, você pode confiar que os dados que armazena no programa permanecem seguros.

Embora as poderosas ferramentas de produtividade do ClickUp software gratuito de gerenciamento de projetos manterá suas equipes colaborando de forma eficaz e trabalhando juntas sem problemas, nossos especialistas em segurança trabalharão em segundo plano para lhe dar a tranquilidade de que você precisa. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo !