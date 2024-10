15 melhores softwares de gerenciamento de riscos corporativos (ERM) para 2024

Atualmente, as empresas lidam com uma quantidade sem precedentes de riscos e incertezas. Interrupções na cadeia de suprimentos, ameaças cibernéticas, flutuações cambiais, convulsões geopolíticas e muitos outros cenários podem prejudicar o crescimento a qualquer momento.

A implementação de um programa de gerenciamento de riscos corporativos (ERM) ajuda a gerenciar esses riscos, facilitando o gerenciamento de tarefas.

Entretanto, o gerenciamento manual de riscos pode consumir muito tempo. Então, por que não adotar um software de gerenciamento de riscos corporativos?

Após inúmeras horas de pesquisa e testes, a equipe do ClickUp e eu encontramos 15 soluções de gerenciamento de riscos de primeira linha. Essas ferramentas oferecem funcionalidades superiores - tudo, desde insights em tempo real até o gerenciamento da continuidade dos negócios - e ótimos planos de preços.

Vamos dar uma olhada nelas!

Gerenciamento de riscos corporativos e sua importância

O gerenciamento de riscos corporativos (ERM) simplifica os processos de gerenciamento de riscos, ajudando sua empresa a identificar e abordar ameaças potenciais em toda a organização. Ele permite que você mitigue os riscos de forma proativa antes que eles aumentem.

Sejam riscos operacionais, financeiros ou cibernéticos, o gerenciamento de riscos corporativos garante que nenhum risco seja negligenciado. Ele ajuda você a automatizar as avaliações de risco, melhorar a conformidade e aumentar a eficiência operacional

Com o software certo de gerenciamento de riscos corporativos, esse processo se torna muito mais gerenciável. Ele economiza tempo e recursos e melhora a tomada de decisões.

Dica profissional: Quer garantir a segurança dos sistemas da sua empresa? Use um estrutura eficaz de gerenciamento de riscos de segurança cibernética para sistemas seguros com melhor identificação de riscos.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de riscos corporativos?

Ao procurar o melhor software de gerenciamento de riscos corporativos, há alguns recursos obrigatórios aos quais você deve prestar atenção.

Aqui estão os principais recursos que priorizei ao procurar um software eficaz que atendesse às minhas expectativas:

Painel de controle centralizado: Escolha um software de ERM que consolide todos os dados, avaliações e processos de riscos, fornecendo insights em tempo real para toda a organização

Escolha um software de ERM que consolide todos os dados, avaliações e processos de riscos, fornecendo insights em tempo real para toda a organização Avaliações de risco automatizadas: Opte por uma solução que automatizeidentificação de riscosmonitoramento e geração de relatórios, minimizando os esforços manuais e garantindo a conscientização contínua dos riscos

Opte por uma solução que automatizeidentificação de riscosmonitoramento e geração de relatórios, minimizando os esforços manuais e garantindo a conscientização contínua dos riscos Gerenciamento de conformidade: Certifique-se de que o software ofereça suporte à conformidade regulamentar, rastreando os principais indicadores de risco (KRIs) e alinhando-se às normas de privacidade de dados e aos padrões do setor

Certifique-se de que o software ofereça suporte à conformidade regulamentar, rastreando os principais indicadores de risco (KRIs) e alinhando-se às normas de privacidade de dados e aos padrões do setor Visibilidade dos riscos: Procure um software que aumente a visibilidade dos riscos com mapas de calor e análises avançadas para monitorar os riscos em todas as unidades de negócios e melhorar a tomada de decisões informadas

Procure um software que aumente a visibilidade dos riscos com mapas de calor e análises avançadas para monitorar os riscos em todas as unidades de negócios e melhorar a tomada de decisões informadas Gerenciamento da continuidade dos negócios: Priorize umsoftware de gerenciamento de riscos que ofereça suporte aos planos de continuidade dos negócios, ajudando a reduzir os riscos para proteger o desempenho dos negócios a longo prazo

Os 15 melhores softwares de gerenciamento de riscos corporativos

Aqui estão 15 softwares de gerenciamento de riscos corporativos (ERM) que considero os melhores para diversas empresas, para atender às suas necessidades:

1. ClickUp (o melhor para rastreamento e colaboração abrangentes de riscos)

O rastreamento e a mitigação de riscos são um desafio para você? Tente ClickUp -uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos que oferece uma poderosa solução de gerenciamento de riscos corporativos (ERM)!

Gerencie riscos de forma eficaz com o ClickUp Tasks

Crie tarefas, atribua membros da equipe e datas de vencimento e monitore-as com o ClickUp Tasks

Tenho usado o ClickUp com minha equipe há meses e estou impressionado com suas ferramentas de gerenciamento intuitivas. Com Tarefas do ClickUp você pode direcionar riscos complexos e dividi-los em tarefas supergerenciáveis. Ele permite que você atribua tarefas aos membros da equipe e garanta que elas sejam priorizadas e tratadas com eficiência.

Veja seus riscos em um relance nos ClickUp Dashboards

Visualize dados de risco e gerencie seu status usando os ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards é excelente para visualizar dados de risco e rastrear os principais indicadores de risco em tempo real. Pude ver facilmente os problemas sendo tratados e me comunicar de forma eficaz com as partes interessadas, o que me ajudou a tomar decisões informadas rapidamente.

Automatize o gerenciamento de riscos com o ClickUp Automations

Automatize tarefas e acompanhe seu status e progresso usando as Automações do ClickUp

Você tem medo de negligenciar ou perder um risco? Não se preocupe; Automações do ClickUp permite automatizar várias tarefas e otimizar seu fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode configurar lembretes automáticos para avaliações e acompanhamentos de riscos e se concentrar mais na análise de riscos.

Crie planos de risco detalhados com o ClickUp Docs

Edite documentos em tempo real com equipes e partes interessadas no ClickUp Docs

Usando Documentos do ClickUp crie documentos abrangentes de gerenciamento de riscos que incluam estratégias e procedimentos. Essa ferramenta é a melhor para colaborar com as equipes na atualização dos planos de gerenciamento de riscos, conforme necessário.

Discuta os riscos juntamente com as tarefas no ClickUp Chat

Conecte-se com sua equipe para manter discussões facilmente usando o ClickUp Chat

Usar Chat do ClickUp para discutir riscos potenciais ou existentes enquanto faz referência a tarefas e documentos. Isso reduz bastante a confusão, mantém o contexto nas conversas e mantém as discussões focadas.

Mitigar riscos usando o modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco de avaliação de risco do ClickUp foi particularmente útil para a minha equipe. Ele ajudou a identificar, avaliar e priorizar os riscos visualmente. Ele inclui status personalizáveis para acompanhar os níveis de risco em tempo real e recursos colaborativos para garantir que todos estejam atualizados sobre as medidas de gerenciamento de riscos.

Faça o download deste modelo

Mantenha o controle de todos os riscos com o modelo de registro de riscos do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de registro de riscos do ClickUp Risk Management

Use o Modelo de registro de riscos do ClickUp que dá um passo adiante, permitindo que você acompanhe o status de cada risco e empregue medidas preventivas com antecedência.

Faça uma análise completa dos riscos com o Análise de risco do gerenciamento de projetos para planejar um plano adequado de mitigação de riscos. Isso garantirá a segurança dos sistemas e ajudará a evitar riscos futuros para um melhor gerenciamento do tempo.

Com isso, minha equipe poderia desenvolver planos proativos para mitigar e gerenciar os riscos de custo do projeto garantindo que os projetos permaneçam dentro do cronograma e do orçamento.

Faça o download deste modelo

Dica profissional: Deseja simplificar o processo de gerenciamento de riscos do projeto e garantir que seus projetos permaneçam no caminho certo? Explore o 10 melhores modelos de gerenciamento de riscos para gerenciamento de projetos em Excel, Word e ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Defina metas mensuráveis para reduzir riscos e acompanhar o progresso ao longo do tempo comMetas do ClickUp* Faça brainstorming e visualize ideias de mitigação de riscos de forma colaborativa com suas equipes usando oQuadros brancos ClickUp para planejar o gerenciamento de riscos

Integre o ClickUp com suas ferramentas favoritas para centralizar seu trabalho e aumentar a produtividade comIntegrações do ClickUp Monitore seu tempo gasto em tarefas de gerenciamento de riscos com eficiência usandoRastreamento de tempo do ClickUp Comunique-se com sua equipe sem problemas com oClickUp Assign Comments (Atribuir comentários) para alocar tarefas ou usar o ClickUp Chat para discussões rápidas

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel do ClickUp carece de algumas funcionalidades que estão presentes na versão para desktop

Como há muitos recursos, a ferramenta tem uma curva de aprendizado (embora o banco de tutoriais facilite o aprendizado)

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro do Workspace

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Archer (melhor para identificação proativa de riscos)

via archer O Archer é uma das ferramentas mais flexíveis de gerenciamento de riscos corporativos. Seus recursos de automação de fluxo de trabalho economizam horas de trabalho manual.

Com o gerenciamento de auditorias e os recursos de relatórios personalizáveis, ele simplifica o acompanhamento da conformidade e melhora o processo de tomada de decisões.

Melhores recursos do Archer

Garanta a adesão aos padrões do setor com recursos integrados de gerenciamento de conformidade

Simplifiqueavaliação de projetos e identifique seus riscos com avaliações de risco automatizadas

Centralizar o gerenciamento de riscos para fins de responsabilidade e consistência

Limitações do Archer

O Archer não é tão moderno em comparação com seus concorrentes

Requer muito suporte de fornecedores e de TI para o gerenciamento contínuo

Preços da Archer

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Archer

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. MetricStream (melhor para acessar insights de dados de risco)

via MetricStream O MetricStream é um sistema abrangente de Software de GRC que me ajudou a avaliar os riscos e ofereceu insights em tempo real sobre os dados de risco.

Com sua interface personalizável, você pode adaptar os relatórios a objetivos comerciais específicos. Usando o recurso de análise avançada do MetricStream, você pode analisar as tendências de risco e tomar decisões informadas rapidamente.

Melhores recursos do MetricStream

Automatize a criação, a distribuição e a aplicação de políticas para simplificar a governança

Garanta o alinhamento em tempo real com as regulamentações em evolução, como GDPR e SOC 2

Visualize riscos e simplifique a identificação de riscos usando mapas de calor

Limitações do MetricStream

Apresenta uma curva de aprendizado acentuada e uma experiência de usuário desajeitada

O desempenho do sistema pode ficar mais lento com conjuntos de dados maiores

Preços do MetricStream

Preços personalizados

Classificações e avaliações do MetricStream

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. SureCloud (melhor para gerenciamento de riscos de terceiros)

via SureCloud O SureCloud oferece um programa de gerenciamento de riscos para centralizar e simplificar o gerenciamento de riscos em sua organização. Seu módulo de gerenciamento de riscos de terceiros também me ajudou a gerenciar facilmente os riscos vinculados aos fornecedores.

Achei o painel de riscos em tempo real muito útil. Ele permite que você obtenha visibilidade instantânea dos riscos emergentes e identifique possíveis problemas antes que eles aumentem.

Melhores recursos do SureCloud

Receber alertas sobre atividades de alto risco

Visualize dados em painéis para obter insights sobre tendências de risco

Garanta a conformidade de terceiros com as políticas internas

Limitações do SureCloud

As ferramentas de relatórios e painéis carecem de vários recursos modernos das ferramentas de BI

O SureCloud não oferecemodelos de avaliação de risco Preços do SureCloud

Preços personalizados

Classificações e análises do SureCloud

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: N/A

5. Diligent (melhor para gerenciamento centralizado de dados de risco)

via Diligente A Diligent é confiável no gerenciamento de riscos de TI, de terceiros e operacionais. O que mais gosto no Diligent é sua capacidade de centralizar os dados de risco e oferecer visibilidade das possíveis ameaças.

Com os recursos integrados de gerenciamento de riscos do Diligent, você pode identificar e avaliar riscos em toda a sua organização sem esforço e economizar tempo com fluxos de trabalho automatizados.

Melhores recursos do Diligent

Alinhe os esforços de conformidade com padrões globais como a ISO 31000

Visualize as relações de risco usando mapeamento estratégico e painéis de controle

Centralize os dados de risco para obter uma visão geral completa

Limitações diligentes

A configuração inicial e a integração com outros sistemas são complexas

O gerenciamento das alterações no ciclo de vida das políticas não é fácil de usar

Preço do Diligent

Preços personalizados

Classificações e avaliações diligentes

G2: 4,3/5 (mais de 130 avaliações)

4,3/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

6. OneTrust (melhor para automatizar relatórios regulatórios)

via OneTrust A OneTrust oferece um programa eficaz de gerenciamento de riscos para grandes empresas. Suas avaliações de risco automatizadas simplificam as verificações de conformidade, tornando os relatórios regulamentares muito mais gerenciáveis.

O painel de controle da OneTrust é particularmente útil para rastrear níveis variados de risco em tempo real.

Melhores recursos do OneTrust

Automatize tarefas de conformidade para GDPR e CCPA

Acesse painéis para ter visibilidade em tempo real da conformidade

Organize políticas e procedimentos para conformidade com ISO e SOC

Limitações do OneTrust

O OneTrust é difícil de integrar com outros sistemas

Usuários com empresas de pequeno porte o consideram caro

Preços do OneTrust

Preços personalizados

Classificações e avaliações do OneTrust

G2: 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

4,3/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

7. Resolver (melhor para visualização de riscos e rastreamento de ameaças)

via Resolver O Resolver é excelente para rastrear riscos emergentes e ver instantaneamente quaisquer novas ameaças. Ele me ajudou a identificar possíveis riscos e a implementar esforços de mitigação de forma eficiente.

Com sua visualização de riscos, ele mapeia as ameaças para que você possa entender como os riscos de um departamento podem afetar outro.

Melhores recursos do Resolver

Configurarmitigação de riscos fluxos de trabalho e lembretes sem necessidade de intervenção manual

Obtenha visibilidade instantânea dos riscos emergentes com painéis detalhados

Gere relatórios prontos para auditoria com apenas alguns cliques

Limitações do resolvedor

O processo de implementação requer assistência especializada de TI

O gerenciamento dos painéis é difícil devido ao nível de detalhamento

Preços do solucionador

Preços personalizados

Classificações e avaliações do solucionador

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

8. Camms.Risk (melhor para gerenciamento de incidentes e rastreamento de riscos)

via Cammsgroup O Camms.Risk oferece uma solução abrangente de GRC e é incrível para gerenciar incidentes e garantir a conformidade com várias regulamentações. Seus modelos pré-criados e o painel de controle de fácil utilização facilitam a identificação, a atribuição e o rastreamento de riscos.

Você também pode usar os muitos outros recursos do Camms.Risk, como registros de risco personalizáveis, monitoramento em tempo real e gerenciamento de fluxo de trabalho para orientar as estratégias de risco com as metas de negócios.

Melhores recursos do Camms.Risk

Automatize fluxos de trabalho para gerenciamento de incidentes e controle de conformidade

Visualize dados com painéis interativos e ferramentas de relatórios

Rastreie os riscos com registros de riscos personalizáveis e painéis de controle em tempo real

Camms.Risk limitations

A experiência do usuário não é muito intuitiva

Falta a capacidade de quantificar os riscos para melhores avaliações

Preços da Camms.Risk

Preços personalizados

Classificações e análises da Camms.Risk

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: N/A

9. Onspring (melhor para centralizar o gerenciamento de dados de risco e conformidade)

via Onspring A Onspring oferece processos de gerenciamento de riscos e permite que você gerencie ameaças em vários domínios, como financeiro, operacional e de reputação, tudo em um só lugar.

Seu recurso de registro de riscos também é útil para organizar as ameaças em hierarquias e fornecer atualizações automáticas com base nos níveis de tolerância.

Melhores recursos do OnSpring

Automatize fluxos de trabalho para avaliações de riscos, auditorias e controles

Gerar insights de risco em tempo real para melhores decisões de negócios

Use análises avançadas para detectar anomalias

Limitações do Inspring

Apresenta uma curva de aprendizado mais acentuada para usuários não técnicos

Possui opções limitadas de personalização para relatórios de risco

Preços do Inspring

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Inspring

G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

4,7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

10. SAI360 (melhor para gerenciamento de conformidade e automatização de fluxos de trabalho)

via SAI360 O sistema de gerenciamento de riscos do SAI360, que automatiza fluxos de trabalho e notificações e rastreia ameaças, mostrou-se bastante eficaz para meus esforços de gerenciamento de riscos.

Até mesmo os painéis pré-configurados fornecem insights em tempo real sobre vários riscos, como segurança cibernética e riscos de terceiros. Isso pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais mais rápidas e inteligentes.

Melhores recursos do SAI360

Aproveite as estruturas regulatórias pré-configuradas para atender aos requisitos de conformidade

Gerar relatórios detalhados e personalizados para diferentes partes interessadas

Definir alertas e notificações automatizados para avaliações e auditorias

limitações do SAI360

Relatos de tempos de carregamento lentos e atrasos no sistema

Não se integra bem a ferramentas de big data

Preços do SAI360

Preços personalizados

Classificações e avaliações do SAI360

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

4,1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: N/A

11. ServiceNow GRC (melhor para resolver problemas de conformidade)

via ServiceNow GRC O ServiceNow GRC oferece percepções em tempo real e automação do fluxo de trabalho, o que é ótimo para simplificar o gerenciamento de riscos e reduzir o esforço manual.

Você pode usar o ServiceNow GRC para gerenciar riscos como ameaças à segurança cibernética, problemas de conformidade e gerenciamento de fornecedores. Ele também é muito eficaz para centralizar todos os seus dados de risco em um único lugar, facilitando o rastreamento e a mitigação dos riscos.

Melhores recursos do ServiceNow GRC

Simplifique os processos de conformidade de rotina com automação

Acesse insights instantâneos e visualização de dados para uma melhor tomada de decisões

Automatize o gerenciamento de auditorias para priorizar os riscos e otimizar os fluxos de trabalho

Limitações do ServiceNow GRC

A interface do usuário é complexa e não muito intuitiva

Apresenta uma curva de aprendizado após a implementação da ferramenta

Preços do ServiceNow GRC

Preços personalizados

Classificações e análises do ServiceNow GRC

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A

12. LogicManager (melhor para gerenciar cenários de risco complexos)

via LogicManager O LogicManager é uma conhecida ferramenta de gerenciamento de riscos corporativos projetada para ajudá-lo a antecipar e mitigar riscos. Ele ajuda a priorizar os riscos comerciais, vinculando-os às metas organizacionais.

A análise orientada por IA do Logic Manager ajudou a identificar a probabilidade de risco que eu poderia ter deixado passar manualmente e me ajudou a tomar decisões mais inteligentes para a empresa.

Leia mais: O que é um plano de contingência e como desenvolvê-lo?

Melhores recursos do LogicManager

Identifique riscos e reduza-os de forma eficaz em todos os departamentos

Transforme dados em relatórios claros com relatórios automatizados

Acompanhe todos os incidentes de risco em um só lugar

Limitações do LogicManager

Não é muito personalizável e carece de muitas integrações essenciais

Apresenta dificuldade em medir a eficácia das atividades de GRC

Preços do LogicManager

Preços personalizados

Classificações e avaliações do LogicManager

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

13. LogicGate (melhor para quantificar e avaliar riscos)

via LogicGate O LogicGate simplifica os processos de gerenciamento de riscos de forma eficaz. Seu recurso de avaliação de riscos inclui pontuação pré-configurada, o que, na minha opinião, é uma excelente funcionalidade para ajudá-lo a avaliar os riscos e atribuir mitigações instantaneamente.

Os painéis personalizáveis e as simulações de Monte Carlo do LogicGate também o ajudam a quantificar os riscos em termos financeiros para uma melhor tomada de decisão.

Melhores recursos do LogicGate

Personalize relatórios e painéis para o envolvimento das partes interessadas

Simplifique os processos de conformidade com fluxos de trabalho pré-configurados

Visualize os riscos com mapas de calor, gráficos de barras e muito mais

Limitações do LogicGate

A configuração inicial requer conhecimento técnico adequado

Velocidade de relatório mais lenta sob cargas pesadas de dados

Preços do LogicGate

Preços personalizados

Classificações e análises do LogicGate

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

4,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

14. AuditBoard (melhor para automação da avaliação de riscos para obter insights rápidos)

via comitê de Auditoria O AuditBoard é uma ferramenta ERM confiável que simplifica o rastreamento e o gerenciamento de riscos em uma organização. Seu recurso RiskOversight centraliza o gerenciamento de riscos - isso significa que posso evitar vasculhar os dados, simplificar as avaliações e identificar os riscos rapidamente.

Melhores recursos do AuditBoard

Armazene documentos de auditoria e acesse-os facilmente

Receba alertas sobre riscos e gerencie a conformidade de forma proativa

Automatize as avaliações de riscos e identifique-os rapidamente

Limitações do AuditBoard

Tempos de resposta mais lentos do suporte ao cliente, causando atrasos na resolução de problemas críticos

A interface não é intuitiva para novos usuários, o que atrasa a adoção do software

Preços do AuditBoard

Preços personalizados

Classificações e avaliações do AuditBoard

G2: 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

15. Fusion Risk Management (melhor para simplificar os processos de recuperação)

via Fusion O Fusion é outro poderoso software de gerenciamento de riscos corporativos que ajuda a avaliar os riscos organizacionais e a criar programas eficazes de continuidade dos negócios.

Usando seus principais recursos, como avaliações de risco e impacto, recuperação de desastres de TI e mapeamento de dependências, você pode reunir dados em tempo real em todos os departamentos e priorizar seus esforços de recuperação.

Melhores recursos do Fusion

Mapeie e analise as interdependências entre suas unidades de negócios

Simplifique a resposta a incidentes e os esforços de recuperação com processos automatizados

Acesse dados e análises em tempo real para tomar decisões informadas

Limitações do Fusion

A integração com outros sistemas dificulta o fluxo contínuo de dados entre plataformas

Complexo para iniciantes, exigindo uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Fusion

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Fusion

G2: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

4,4/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Otimize seus processos de gerenciamento de riscos com o ClickUp

A escolha do software certo de ERM ou de gerenciamento de riscos corporativos pode parecer esmagadora e difícil com tantas opções disponíveis. Com esta lista selecionada a dedo, avalie cuidadosamente as 15 melhores ferramentas para você, considerando seus recursos e funcionalidades, suas desvantagens significativas e as avaliações dos usuários.

Caso você tenha dúvidas sobre o processo ou o considere demorado, tenha fé, siga nosso conselho e opte pelo ClickUp. Como uma plataforma de produtividade completa, o ClickUp oferece um conjunto abrangente de recursos que podem simplificar seus processos de gerenciamento de riscos.

Pronto para dar o próximo passo? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e descubra como ele transforma seus esforços de gerenciamento de riscos!