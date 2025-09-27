Exemplos e modelos de painéis de gerenciamento de projetos

Muitas vezes gastamos tanto tempo procurando detalhes do projeto, apenas para perceber que poderíamos ter feito melhor.

Em vez de conciliar manualmente as horas faturáveis com tanto trabalho, poderíamos ter automatizado esse processo e evitado trabalhar nesse novo roteiro de eficiência durante o fim de semana, por exemplo.

Se você é um gerente de projetos como eu, provavelmente pode citar dezenas de exemplos desse tipo.

É por isso que precisamos de um painel de gerenciamento de projetos que funcione como um cockpit digital, oferecendo uma visão clara de todos os detalhes dos projetos.

Neste blog, vou compartilhar como os painéis de gerenciamento de projetos podem transformar os fluxos de trabalho, desde a otimização da comunicação até a identificação de riscos antes que eles comprometam os prazos. Também vou apresentar algumas das minhas ferramentas e modelos de painel preferidos, que me ajudam a acessar os dados necessários para tomar decisões — exatamente quando preciso deles.

O que é um painel de gerenciamento de projetos?

Um painel de gerenciamento de projetos é uma ferramenta visual projetada para ajudar as equipes a visualizar o desempenho do projeto em um único local centralizado. Ele apresenta informações relacionadas ao projeto por meio de gráficos e métricas, permitindo que o público compreenda rapidamente o status, o progresso e os riscos potenciais do projeto.

Muitos projetos bem-sucedidos no mercado atual são frequentemente interdependentes, o que significa que seus resultados e sucesso estão intimamente ligados entre si. Essa interconectividade pode ocorrer dentro de uma única organização, onde vários projetos dependem de recursos, entregas ou cronogramas compartilhados. 🌐

A coordenação de tarefas em diferentes fusos horários às vezes causa atrasos e retarda os processos de tomada de decisão. Esses desafios resultam em mal-entendidos, prazos não cumpridos e redução da produtividade.

Acompanhe projetos com o ClickUp Acompanhe e gerencie tarefas, recursos e o andamento do projeto em um painel do ClickUp

E com softwares de painel de controle como o ClickUp, o Google Sheets ou o Excel, você terá uma variedade de opções de visualização para atender a projetos específicos!

Aqui estão os benefícios dos painéis de controle de projetos para otimizar o desempenho dos projetos:

Maior visibilidade: Os painéis de gerenciamento de projetos oferecem visibilidade em tempo real do status geral das tarefas. Você pode identificar rapidamente gargalos, monitorar o andamento das tarefas e detectar possíveis problemas antes que eles se agravem

Melhor comunicação: Os painéis facilitam a comunicação eficiente entre os membros da equipe. As atualizações ficam disponíveis instantaneamente, mantendo todos alinhados e aprimorando a colaboração da equipe

Acompanhamento do desempenho: Por meio de ferramentas de visualização, esses painéis podem acompanhar as métricas de desempenho do projeto de forma eficaz. Você pode medir a produtividade da equipe, o orçamento do projeto, a gestão do tempo e muito mais

Decisões baseadas em dados: Ao fornecer uma visão abrangente dos dados do projeto, os painéis oferecem aos gerentes de projeto o contexto adequado para tomar decisões informadas e baseadas em dados. Isso contribui para um melhor planejamento do projeto e gestão de riscos

Maior eficiência: A capacidade de visualizar tarefas, prazos e dependências em um único lugar ajuda a otimizar os fluxos de trabalho. Os painéis de gerenciamento de projetos simplificam a alocação de tarefas e evitam a sobreutilização de recursos, levando a uma maior eficiência do projeto

Como ser humano em primeiro lugar e gerente de projetos em segundo, sua singularidade é um trunfo que pode levar a uma gestão de projetos inovadora e bem-sucedida. Sinta-se à vontade para explorar diferentes softwares de painel de gestão de projetos e descobrir o que funciona melhor para você, sua equipe e seus projetos! ⚡️

Benefícios do uso de um painel de gerenciamento de projetos

Talvez a maior vantagem dos painéis de projeto, para mim, seja a visibilidade em tempo real do andamento do projeto. Isso me permite acompanhar as principais métricas, identificar gargalos e alocar recursos de maneira otimizada. Mas há várias outras vantagens nas quais passei a confiar:

Visibilidade cristalina: Os painéis centralizam todos os dados do projeto, oferecendo uma visão em tempo real do progresso, da alocação de recursos e dos prazos. Para mim, isso significou menos tempo gasto procurando informações sobre uma tarefa recente que tinha vários responsáveis e exigia atualizações de status de todos

Decisões informadas em um piscar de olhos: com todas as métricas-chave ao seu alcance, você pode tomar decisões baseadas em dados rapidamente. Detecte obstáculos antecipadamente, identifique áreas que precisam de recursos extras e mantenha seu projeto no caminho certo

Maior eficiência: Os painéis automatizam Os painéis automatizam os relatórios de projeto e eliminam a necessidade de coleta manual de dados. Isso libera tempo para que sua equipe se concentre no que mais importa: realizar o trabalho!

Comunicação aprimorada: Os painéis de gerenciamento de projetos se tornam seu centro de comunicação, mantendo todos informados e alinhados. As partes interessadas podem analisar facilmente o progresso, e os membros da equipe podem resolver problemas enquanto colaboram à medida que o projeto avança. Sem um painel, por exemplo, nunca teríamos sabido que uma de nossas agências parceiras estava constantemente atrasando o envio de conteúdos devido à rotatividade de funcionários

Maior responsabilização: Com uma visão clara do desempenho individual e da equipe, os painéis promovem uma cultura de responsabilização, motivando todos a manterem-se em dia com suas tarefas

Alocação mais inteligente de recursos: Veja onde seus recursos estão sendo utilizados e identifique possíveis gargalos. Um painel de status do projeto ajuda a otimizar a alocação de recursos e garantir que todos estejam trabalhando nas tarefas de maior impacto, assim como ajudou minha equipe a integrar uma nova agência parceira para a produção de conteúdo em tempo hábil

Usar um painel me permite acabar com as suposições, aumentar a eficiência da minha equipe e garantir que meus projetos sempre atinjam o alvo. E isso é o máximo!

Como criar um painel de gerenciamento de projetos

Crie comigo um excelente painel de gerenciamento de projetos para manter seus projetos nos trilhos e tomar decisões importantes rapidamente.

Aqui está um resumo do processo que sigo:

1. Defina os indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Uma visão clara do público-alvo do seu painel pode ajudar a determinar os tipos de métricas a serem acompanhadas.

Por exemplo, um painel de equipe de projeto concentra-se nas taxas de conclusão de tarefas, alocação de recursos e prazos futuros; um painel de operações acompanha os processos operacionais e analisa o desempenho das atividades internas da empresa; e um painel executivo concentra-se nos principais marcos do projeto e em como eles se alinham às metas gerais da organização.

Assim que eu conhecer meu público, posso começar a identificar áreas específicas que precisam de melhorias nos meus projetos. Estou sempre perdendo prazos? Minha equipe está enfrentando dificuldades com restrições de recursos? Os custos do projeto estão excedendo o orçamento?

Assim que eu encontrar respostas para essas perguntas, poderei escolher métricas relevantes para acompanhar o progresso.

Temos muitas opções à disposição quando se trata de ferramentas de painel. De planilhas simples a gráficos de progresso altamente personalizáveis, há várias opções, dependendo do que você precisa acompanhar. Aqui está uma lista de algumas opções populares:

O ClickUp permite que você crie painéis totalmente personalizáveis para priorizar seu trabalho, melhorar o desempenho do projeto, gerenciar sprints e equipes e muito mais.

Ferramentas de Business Intelligence (BI): Embora sejam excelentes para análises complexas de dados e personalização, ferramentas como o Tableau e o Microsoft Power BI costumam ter curvas de aprendizado mais íngremes e podem exigir especialistas para operá-las

3. Crie um design claro

Mantenha o painel limpo e organizado. Evito sobrecarregar o painel com informações, pois isso confunde os usuários e dificulta que eles encontrem as informações de que precisam.

Use rótulos claros e formatação consistente: certifique-se de que os gráficos e tabelas sejam fáceis de entender, mesmo para pessoas que não estão familiarizadas com o projeto. Use fontes, cores e nomenclatura de maneira consistente em todo o painel

Utilize elementos visuais de forma eficaz: tabelas, gráficos e outros recursos visuais podem ajudar a comunicar informações complexas de forma rápida e fácil. Use uma variedade de recursos visuais para manter o painel envolvente, mas evite usar muitos tipos diferentes de gráficos, pois isso pode causar confusão

Concentre-se nas métricas mais importantes: Não tente acompanhar tudo. Identifique e concentre-se nas métricas que são mais importantes para o sucesso do projeto. Isso ajudará a criar um Não tente acompanhar tudo. Identifique e concentre-se nas métricas que são mais importantes para o sucesso do projeto. Isso ajudará a criar um painel de tarefas prático e fornecerá insights para tomar melhores decisões

4. Projete o layout do painel e crie os componentes

Agora que você identificou as principais métricas, escolha uma ferramenta para montar o painel. Aqui estão alguns elementos comuns a serem incorporados:

Saúde do projeto: Status geral do projeto, porcentagem de conclusão e marcos alcançados

Gerenciamento de tarefas: Acompanhe as taxas de conclusão das tarefas, as tarefas atrasadas e a distribuição da carga de trabalho entre os membros da equipe Acompanhe as taxas de conclusão das tarefas, as tarefas atrasadas e a distribuição da carga de trabalho entre os membros da equipe

Gerenciamento de recursos: Monitore a alocação de recursos e identifique possíveis gargalos

Acompanhamento do orçamento: visualize os gastos em relação ao orçamento e identifique possíveis excedentes de custos

Comunicação da equipe: inclua um espaço para comunicados ou atualizações importantes do projeto inclua um espaço para comunicados ou atualizações importantes do projeto

O painel deve ser um documento dinâmico que se adapte às necessidades em constante mudança dos projetos. Eu atualizo regularmente os dados e renovo as visualizações para garantir que elas retratem com precisão o andamento atual do projeto.

A frequência com que atualizo meu painel depende da natureza do projeto e da velocidade com que os dados mudam. Para projetos dinâmicos com prazos em constante mudança, assim como para novos tipos de projetos que você ainda não enfrentou, atualizações diárias podem ser necessárias. Atualizações semanais ou quinzenais podem ser suficientes para projetos mais lentos, previsíveis ou repetitivos.

O segredo é estabelecer um cronograma de atualizações regulares e cumpri-lo. Isso garante que meu painel continue sendo uma fonte confiável de informações para as partes interessadas do projeto.

Exemplos de painéis de projeto para diferentes casos de uso

Você acha que o gerenciamento de projetos muitas vezes se torna mais complexo do que precisa ser? Eu certamente acho. Tarefas e marcos se espalham por vários departamentos, há uma necessidade constante de monitorar em várias plataformas, e lidar com várias iniciativas estratégicas ao mesmo tempo tornou-se a norma.

Graças a Deus pelos painéis! Sim, eles podem ser úteis para monitorar projetos individuais, mas são absolutamente indispensáveis para gerenciar um portfólio de projetos interligados.

Para mim, os projetos mais desafiadores são aqueles de grande porte e multifuncionais, como lançamentos de produtos. Há tantas variáveis envolvidas, e estou feliz por usar o ClickUp para gerenciá-las.

Aqui estão alguns dos meus exemplos favoritos dos painéis do ClickUp e como minha equipe e eu os utilizamos. Espero que eles lhe deem algumas ideias úteis para criar o seu próprio.

1. Painel de produtividade pessoal

Comece agora Visualize sua produtividade diária com dados e gráficos intuitivos para ver o que está pendente e o que já foi concluído nos painéis do ClickUp

Como a maioria dos gerentes de projeto, gosto de começar meu dia verificando o andamento do meu projeto pela manhã! E isso se tornou possível com a Visualização de Painel do ClickUp.

Com apenas alguns cliques, consegui transformar o que já estava trabalhando em tabelas e gráficos claros.

Para fazer isso, cadastre-se no ClickUp ou faça login na sua conta, caso já a tenha usado. Adicione uma nova “Visualização do painel” e escolha um modelo. A visualização extrai automaticamente os dados das tarefas e dos campos, criando um painel personalizado que mostra o seu trabalho.

Adicionar o Painel de Produtividade Pessoal como uma visualização me permite avaliar e otimizar minha produtividade. Isso me ajuda a priorizar tarefas, acompanhar o progresso e focar no que realmente importa.

Este é o meu centro de comando para um fluxo de trabalho eficiente e organizado.

2. Painel de carga de trabalho da equipe

Comece agora Tenha uma visão geral das tarefas com prazo semanal, do status da carga de trabalho e de quem está trabalhando em quê com o Painel de Carga de Trabalho da Equipe do ClickUp

Eu uso o Painel de Carga de Trabalho da Equipe no ClickUp para ver no que minha equipe está trabalhando ao longo da semana e acompanhar o progresso em cada tarefa atribuída.

Posso definir e acompanhar as capacidades de carga de trabalho de cada membro da minha equipe. Isso me ajuda a ver facilmente quem está com carga abaixo ou acima da capacidade. É ótimo para eles também — podem usar isso para evitar assumir compromissos excessivos e esgotamento. Da mesma forma, se tiverem tempo extra, podem assumir tarefas adicionais para cumprir prazos mais rapidamente ou ajudar outro colega de equipe.

Isso ajuda a aumentar a transparência — posso adicionar estimativas de tempo e prioridades às tarefas da minha equipe para que todos saibam em que trabalhar primeiro. Também uso isso para determinar quais trabalhos podem exigir recursos adicionais da equipe e adicionar facilmente responsáveis.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as tarefas pendentes, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas — para que sua equipe possa agir rapidamente e manter o alinhamento.

3. Painéis de controle de tempo

Comece agora Simplifique o controle de tempo e a geração de relatórios com os painéis do ClickUp

O painel de controle de tempo me ajuda a visualizar e analisar o tempo gasto em cada um dos meus muitos projetos — tanto para mim quanto para minha equipe. Ao observar o tempo total gasto em um projeto, a porcentagem de conclusão e o progresso em relação aos marcos, posso monitorar o estado geral do projeto rapidamente.

Este painel tem outra aplicação útil. Ele me ajuda a acompanhar as horas faturáveis de funcionários em regime de meio período ou freelancers. Posso fazer isso marcando registros de tempo específicos como faturáveis e usando os dados consolidados para gerar faturas com precisão no final do mês.

Também utilizo dados históricos de controle de tempo para fundamentar minhas decisões sobre o planejamento de projetos futuros, a alocação de recursos e o orçamento.

4. Painel de sprints de software

Comece agora Acelere a entrega de software com os painéis de Sprint

Não dá para gerenciar projetos de desenvolvimento de software sem um painel de Sprint abrangente. Acredite em mim, eu já tentei (e sofri desnecessariamente!)

O ClickUp permite que você gerencie a carga de trabalho da sua equipe com um sistema de pontos totalmente personalizável. Agregue pontos de subtarefas, separe-os por responsável e classifique-os facilmente para acompanhar seus sprints rapidamente.

Use o painel Agile no ClickUp para definir datas de sprints, atribuir pontos e marcar prioridades, para que todos saibam o que fazer e quando. Automatize a transferência de tarefas inacabadas para o próximo sprint e sincronize o progresso de desenvolvimento da sua equipe com o GitHub, GitLab ou Bitbucket.

Este painel reúne todos os números importantes — velocidade do sprint, burn-up, burn-down, tempo de espera, tempo de ciclo e muito mais — em gráficos ilustrativos para uma melhor tomada de decisão.

Também adorei usar o ClickUp Sprints para planejar, acompanhar e otimizar nossos sprints para o sucesso, construindo, nesse processo, uma equipe ágil e orientada para resultados.

5. Painel de campanha de marketing

Comece agora Visualize o progresso em direção às metas com transparência para toda a equipe e elimine fluxos de trabalho redundantes com o Painel de Campanhas de Marketing do ClickUp

Os painéis de campanha de marketing ajudam você a acompanhar o progresso e a conversão das iniciativas de marketing prioritárias em uma única visualização. Eles permitem que você avalie o alcance e o engajamento do conteúdo que você publica online, o número de MQLs (Marketing Qualified Leads) que você gera e o desempenho dessas conversões em vendas.

Você pode facilmente contextualizar as tarefas relacionadas ao seu roteiro e aos seus planos de entrada no mercado.

6. Painel de visão geral de vendas

Comece agora Personalize os resumos de vendas para acompanhar as principais métricas da sua empresa com o Painel de Resumo de Vendas do ClickUp

Se você está procurando uma maneira de visualizar as vendas por produto/serviço e categorias de clientes, não posso recomendar nada melhor do que o Painel de Visão Geral de Vendas do ClickUp.

Mas isso não é tudo o que você pode acompanhar. Divida a receita em valores brutos e líquidos para medir com precisão a lucratividade e calcular sua carga tributária. Monitore a receita por período — mensal, trimestral ou anual — para antecipar quedas e picos e otimizar o estoque de acordo com isso. Compare metas com números reais e elabore estratégias para melhorar.

Você também pode usar os dados como base para comemorar, assim como fazemos, e recompensar os representantes de vendas com melhor desempenho em toda a sua equipe.

A melhor parte é que você pode combinar o painel com a capacidade de IA do ClickUp Brain e obter insights para prever tendências e identificar possíveis obstáculos desde o início.

7. Painel do portal do cliente

Comece agora Portais de clientes nos painéis do ClickUp para facilitar o acompanhamento de projetos

Os painéis não apenas nos capacitam; eles também capacitam nossos clientes. Convide qualquer cliente para o seu Espaço de Trabalho do ClickUp como convidado e compartilhe o portal do cliente para fornecer atualizações do projeto em tempo real e colaborar com eles em um único lugar. Acompanhe projetos e tarefas, veja as cargas de trabalho entre as equipes de projeto e converse com elas em tempo real.

Veja como as faturas são acompanhadas ao longo do tempo, quem está fechando negócios e avalie o desempenho geral da sua equipe. Você também pode identificar gargalos com os gráficos de Fluxo Cumulativo, Burnup, Burndown e Velocidade.

8. Painel de visualização de CRM

Comece agora Crie gráficos de pizza e visualizações de CRM nos painéis do ClickUp

Quer monitorar como você está respondendo às ocorrências e aos riscos dos clientes? Nós queríamos.

Então, usamos o Painel de CRM no ClickUp. Ele nos ajudou a identificar nossos segmentos de clientes de maior risco, resumir possíveis motivos para a perda de clientes e prever a receita por região e equipe.

Considere acompanhar rigorosamente as métricas que indicam a satisfação do cliente e o risco potencial de cancelamento. Exemplos incluem índices de satisfação do cliente, tempos de resolução de tickets de suporte e níveis de engajamento.

Use esses exemplos de painéis do ClickUp para criar um sistema de visualização personalizado para o seu fluxo de trabalho. Você também pode se inspirar na equipe do ClickUp e melhorar o seu painel atual!

Agora, vamos dar uma olhada em alguns modelos prontos para ajudar a configurar seu painel sem precisar começar do zero.

Obtenha respostas baseadas em IA a partir dos dados do seu painel com o AI Knowledge Manager no ClickUp Brain

Modelos de painéis de gerenciamento de projetos

Os modelos de painel são uma ferramenta valiosa para criar painéis informativos e visualmente atraentes de forma rápida e eficiente. Eles oferecem uma base sólida para a análise de dados, permitindo que você se concentre no conteúdo e extraia insights úteis a partir dos seus dados.

Aqui estão alguns modelos de painéis que eu testei para você:

1. Modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp

Baixe este modelo Acompanhe o desenvolvimento do projeto, o orçamento, a carga de trabalho da equipe e o status com o modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp

Cansado de ficar lidando com os detalhes do projeto?

O modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp coloca tudo o que você precisa ao seu alcance. Veja tudo, instantaneamente!

Este modelo de painel de projeto pré-criado oferece uma visão clara e imediata dos seus projetos, incluindo prazos, tarefas e progresso em tempo real.

Mantenha-se organizado e eficiente. O modelo oferece alguns recursos poderosos:

Acompanhe o andamento das tarefas com status personalizados, como “Concluído”, “Em andamento” e muito mais

Use oito campos personalizados para registrar informações essenciais sobre os projetos, como orçamento e fase

Várias visualizações oferecem acesso fácil para alternar rapidamente entre sete configurações diferentes do ClickUp, incluindo um Guia de Introdução e a visualização de Desempenho da Equipe

Otimize sua gestão de projetos com controle de tempo, tags, alertas de dependências e comunicação por e-mail integrada

Pare de microgerenciar; comece a otimizar. Este modelo permite que você mantenha seus projetos nos trilhos com uma organização simples e insights claros.

2. Modelo de painel de projeto empresarial do Tableau

Este modelo de painel de controle empresarial permite acompanhar uma ampla gama de métricas, dependendo das metas específicas e dos departamentos da sua empresa.

Acompanhe e analise:

Receita total gerada por um projeto, detalhada por produto, serviço, região, quantidade vendida ou segmento de clientes

Despesas em relação às alocações orçamentárias, margem bruta, lucro líquido e principais índices de rentabilidade

Fluxo de caixa de entrada e saída para monitorar a saúde financeira e a viabilidade do seu projeto

3. Modelo de painel de relatórios de projeto do Tableau

via Tableau

Este modelo de painel de gerenciamento de projetos é um recurso completo para o acompanhamento de projetos e a análise de dados gerais sobre o estado dos projetos.

Este modelo elimina a necessidade de os gerentes de projeto vasculharem dados dispersos. Ele apresenta informações essenciais do projeto em um formato visualmente atraente, permitindo que gerentes de projeto e partes interessadas verifiquem o status do projeto rapidamente.

Algumas métricas comuns que você pode acompanhar com este modelo:

Taxa de conclusão de tarefas: Mostra a porcentagem de tarefas concluídas em relação às tarefas restantes

Cronograma do projeto: Acompanha o progresso em relação aos prazos e destaca possíveis atrasos

Alocação de recursos: Visualiza como os membros da equipe estão distribuídos e identifica possíveis gargalos

Orçamento x Custo Real: compara os gastos planejados com os custos reais para monitorar a saúde financeira

Gestão de riscos: Acompanha os riscos identificados e os planos de mitigação

Este modelo permite que você monitore várias métricas importantes, especialmente para pequenas e médias empresas que lidam com vários projetos simultaneamente.

4. Modelo de painel de status de projeto de despesas no Excel

via Microsoft 365

Este controle de despesas gratuito do Excel facilita muito o gerenciamento do seu dinheiro. Chega de procurar recibos ou ficar se perguntando onde o orçamento do seu projeto está sendo gasto. Quando você precisar de uma ferramenta dedicada para gerenciar essas despesas de escritório pequenas, mas significativas, este é o modelo ideal:

Acompanhe todos os seus gastos com um design clean e moderno

Organize as despesas por categoria, como transporte, serviços públicos, etc.

Personalize-o! Este modelo é 100% personalizável

Altere o texto, adicione toques pessoais com imagens ou ajuste as cores para combinar com o seu estilo

Acesse uma vasta biblioteca de fotos, gráficos e fontes para personalizar seu rastreador e adicionar contexto

Compartilhe seu orçamento com sua equipe, sua liderança ou um consultor financeiro para se manter responsável e garantir a transparência nas despesas do escritório

Dica: Modelos prontos para uso são úteis quando você está expandindo seus negócios e não tem tempo para criar painéis personalizados. No entanto, é preciso incorporar dados relevantes para acompanhar o progresso e aproveitar ao máximo os painéis.

Elementos comuns a incluir no seu painel de relatórios de projeto

Vamos explorar alguns elementos-chave que transformarão seus painéis de simples repositórios de dados em poderosos centros de informação:

Concentre-se nos KPIs relevantes: Não se perca em um mar de dados! Os Indicadores-chave de Desempenho (KPIs) são seus salva-vidas, fornecendo métricas quantificáveis diretamente ligadas às suas metas. Escolha KPIs que mostrem claramente como sua organização está se saindo

Exploração interativa com filtros: Capacite os membros da sua equipe a se aprofundarem nos dados. Os filtros interativos permitem que os usuários analisem os dados com base em critérios específicos. Eles aumentam o envolvimento dos usuários e ajudam a revelar insights ocultos

Narração visual com gráficos: Uma imagem vale mais do que mil números! Gráficos e tabelas são ferramentas poderosas para apresentar dados complexos de maneira clara e fácil de entender. Escolha o tipo de gráfico certo para seus dados e crie uma narrativa visual envolvente

Tendências temporais com seletores de data: Permita que os usuários explorem tendências ao longo do tempo. Os seletores de data permitem que os usuários selecionem períodos específicos, possibilitando a análise de dados históricos e a comparação com o desempenho atual

Filtros globais para visões gerais: Oferecem diferentes perspectivas. Os filtros globais permitem que os usuários visualizem dados em diferentes categorias ou departamentos

Elementos gráficos que aumentam a clareza: Os recursos visuais vão além de simples gráficos. Use elementos gráficos bem posicionados, como ícones ou ilustrações, para aumentar a clareza e orientar os usuários pelas informações apresentadas

É isso! Você está pronto para criar seu próprio painel usando modelos ou em um software específico para painéis.

Configure seu painel de projeto com o ClickUp

Para mim, a beleza dos painéis de controle está na sua versatilidade. Desde o acompanhamento do desempenho de vendas e da satisfação do cliente em marketing até o monitoramento de marcos do projeto e alocação de recursos em gerenciamento de projetos, você pode personalizar os painéis de controle para atender às necessidades específicas de qualquer equipe.

Como alguém que vive nos painéis, posso atestar os pontos fortes do ClickUp em criá-los da maneira certa, com sua ampla biblioteca de painéis pré-construídos e personalizáveis. Seja você um freelancer gerenciando tarefas pessoais ou um gerente de projetos corporativo supervisionando vários projetos complexos, o ClickUp tem um painel para cada finalidade.

Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp e faça dos painéis seus aliados!