Como criar um painel ágil para sua equipe de software

Se você trabalha em uma equipe ágil se você tem uma equipe ágil, sabe como é difícil obter visibilidade em tempo real do progresso do projeto e do desempenho da equipe.

A batalha contra informações dispersas em e-mails, planilhas e reuniões é real! Com frequentes desalinhamentos e retrabalho, fazer com que seus esforços se sincronizem com as metas da equipe pode ser um desafio.

Os painéis ágeis fornecem uma representação centralizada e visual das principais métricas relacionadas à metodologia ágil, como gráficos de sprint burndown, velocidade e status do backlog.

Eles o ajudam a avaliar rapidamente o status das tarefas em andamento, identificar gargalos e tomar decisões informadas. As equipes ágeis mais bem-sucedidas usam uma variedade de painéis para organizar projetos e manter-se competitivas. Hoje, vamos detalhar como você pode criar os melhores painéis ágeis para sua equipe de software.

O que são painéis ágeis?

Os painéis ágeis são como centros de controle visual para gerentes de projeto e equipes de desenvolvimento de software que usam metodologias ágeis. Eles se aprofundam no fluxo de trabalho de desenvolvimento de software e oferecem uma visão granular em tempo real das principais métricas, do progresso, dos problemas de alta prioridade e dos possíveis gargalos em um formato fácil de entender, altamente visual e acionável.

Um painel ágil traz transparência para a saúde do seu projeto. Ele permite que você tome melhores decisões baseadas em dados, aumentando a visibilidade do desempenho da equipe e do progresso do sprint.

Os painéis de equipes ágeis podem usar elementos analíticos e de visualização para apresentar seus dados confusos em um formato de fácil digestão. Até mesmo os membros da sua equipe que não são especialistas em dados podem compreender rapidamente as informações.

Você também pode usar painéis ágeis para rastrear indicadores-chave de desempenho (KPIs) alinhados com princípios ágeis como velocidade, taxa de esgotamento e tempo de espera para se manter informado sobre o progresso da sua equipe.

Além disso, os painéis ágeis são bastante adaptáveis às necessidades e aos fluxos de trabalho específicos da equipe. Você só precisa integrá-los ao seu ferramentas de gerenciamento de projetos e outras fontes de dados para acessar atualizações e informações em tempo real.

Usar um painel de controle com modelos ágeis para gerenciar projetos de desenvolvimento de software traz benefícios úteis, como

Uma visão geral de alto nível de 360° de todo o projeto de desenvolvimento

Elementos de visualização de dados fáceis de entender

Insights em tempo real sobre o progresso do desenvolvimento e o desempenho da equipe

Uma única fonte de verdade para toda a equipe

Além disso, você pode identificar e resolver de forma rápida e fácil as restrições de recursos, as mudanças de escopo e os obstáculos do fluxo de trabalho antes que eles prejudiquem o progresso dos outros membros da equipe. Isso lhe dá insights em tempo real para resolver problemas de forma proativa e evitar atrasos dispendiosos.

Entendendo os principais recursos dos painéis ágeis

Os painéis ágeis podem ajudar a dividir o trabalho de equipes scrum de várias maneiras. Por exemplo, rastreamento de velocidade simplifica a forma como você monitora a capacidade da sua equipe de entregar trabalho nos sprints. Da mesma forma, o esgotamento das metas do sprint ajuda a visualizar o progresso em direção ao sprint atual e as metas em relação ao tempo restante no sprint atual. E há mais elementos desse tipo.

Confira este detalhamento de como os elementos-chave do Scrum são normalmente representados em um painel ágil, com seus benefícios:

Backlog do Sprint: Geralmente é exibido como uma lista ou quadro Kanban, mostrando os itens de trabalho restantes, seus status (por exemplo, A fazer, Em andamento, Concluído) e o esforço estimado. Ele fornece transparência sobre a carga de trabalho do sprint, facilita a priorização de tarefas e também destaca o progresso em direção às metas do sprint

Atinja sua meta de sprint com uma lista organizada de itens de backlog de sprint no ClickUp.

Gráfico de queima: Esse gráfico de linhas mostra o trabalho restante (geralmente pontos de história) plotado em relação ao tempo restante no sprint. O gráfico acompanha visualmente o progresso do sprint, identifica possíveis obstáculos e permite ajustes proativos para garantir a conclusão do sprint

O gráfico Burndown nos cartões de relatório de Sprint do ClickUp pode ajudá-lo a se aprofundar em seus dados para uma análise mais detalhada

Velocidade: Pode ser exibida como um número ou um gráfico que mostra a quantidade média de trabalho concluído por sprint (por exemplo, pontos de história por dia). Ajuda a avaliar a capacidade da sua equipe, prever o desempenho futuro e também identificar áreas de melhoria de eficiência

Avalie a conclusão média de seu trabalho por sprint no ClickUp para fazer estimativas melhores para sprints futuros.

Tempo de ciclo: Geralmente visualizado como um gráfico ou histograma, mostra o tempo médio necessário para concluir um item de trabalho (por exemplo, história). Ele ajuda a identificar gargalos no fluxo de trabalho, otimizar o gerenciamento de tarefas e melhorar a eficiência geral da equipe

Os painéis automatizados do ClickUp fornecem informações detalhadas sobre o progresso da equipe, a capacidade e muito mais.

Tempo de execução: Exibe o tempo total desde o início de um item de trabalho até sua conclusão e liberação. É crucial para identificar atrasos na entrega, otimizar processos de liberação e melhorar o tempo de colocação no mercado

Com o ClickUp, você pode monitorar o tempo que leva para concluir as tarefas desde o momento em que são criadas e iniciadas

Impedimentos: Geralmente apresentado como uma lista ou quadro Kanban, ele ajuda a rastrear os problemas identificados que impedem o progresso, as equipes responsáveis e o status da resolução. Promove a transparência dos bloqueios, facilita a intervenção e a resolução em tempo hábil e garante uma execução geral do sprint sem problemas

Geralmente apresentado como uma lista ou quadro Kanban, ele ajuda a rastrear os problemas identificados que impedem o progresso, as equipes responsáveis e o status da resolução. Promove a transparência dos bloqueios, facilita a intervenção e a resolução em tempo hábil e garante uma execução geral do sprint sem problemas Insights retrospectivos: Incluem as principais conclusões, itens de ação e atualizações de progresso das retrospectivas de sprints anteriores. As retrospectivas incentivam o aprendizado contínuo, promovem a reflexão e ajudam você a implementar melhorias com base em experiências passadas. Você também pode usar modelos comoModelo de Brainstorming de Retrospectiva de Sprint do ClickUp para compilar percepções do sprint concluído.

Use este modelo de Retrospectiva de Sprint do ClickUp para suas retrospectivas ágeis e use os insights obtidos para planejamento adicional do sprint

Os painéis ágeis aumentam sua produtividade e desempenho com insights em tempo real e dados acionáveis para otimizar sua jornada ágil. Embora você monitore as principais métricas, como velocidade, tempo de ciclo, lead time e burn-down, não se esqueça de personalizar suas métricas para refletir seu fluxo de trabalho exclusivo ou a dinâmica da equipe.

Além disso, os painéis ajudam a monitorar as tendências na integridade do sprint e as principais métricas ao longo do tempo e destacam as áreas de melhoria. Você pode analisar a integridade do sprint e os dados de conclusão para ajustar o escopo e a alocação de recursos n para obter o melhor desempenho.

Como criar um painel ágil

Os painéis do ClickUp 3.0 oferecem às equipes ágeis e aos gerentes de projeto uma visão rápida das tarefas e prioridades restantes de cada membro da equipe para a semana, bem como gráficos detalhados de burnup e burndown

Use este guia de sete etapas sempre que quiser criar um painel ágil com uma cultura orientada por dados:

Etapa 1: Defina suas metas

Quais informações específicas você deseja rastrear e por quê? (por exemplo, melhorar a taxa de conclusão do sprint, identificar gargalos)

Alinhe suas metas com elementos cruciais do Scrum (por exemplo, gráficos de burn-down para o progresso do sprint)

Considere as necessidades das diferentes funções da equipe (por exemplo, os desenvolvedores se concentram em tarefas individuais, o proprietário do produto acompanha a visão geral)

O modelo de gerenciamento do Agile Scrum do ClickUp ajuda a rastrear tarefas, otimizar sprints e manter o fluxo de trabalho consistente

Etapa 2: Escolha a ferramenta certa

Selecione umaferramenta de dashboarding commodelos de scrum compatível com seus sistemas de gerenciamento de projetos e fontes de dados existentes. O ClickUp vem à mente aqui; você também pode usarModelo de gerenciamento do Agile Scrum do ClickUp para ajudar as equipes a colaborar melhor durante o sprint.

Considere recursos como personalização, atualizações em tempo real e integrações com outras ferramentas

Avalie a facilidade de uso para usuários técnicos e não técnicos

Etapa 3: selecionar métricas relevantes

Comece com o núcleométricas ágeis como velocidade, tempo de ciclo, tempo de espera e taxa de queima

Adicione métricas personalizadas específicas para seupainel de controle do projeto (por exemplo, taxa de defeitos, cobertura de testes)

Certifique-se de que as métricas sejam mensuráveis, compreensíveis e alinhadas com suas metas

Etapa 4: Design para maior clareza

Priorize as principais métricas para obter visibilidade instantânea

Use elementos claros de visualização de dados, como tabelas, gráficos e medidores

Evite a sobrecarga de informações, mantendo-as concisas e acionáveis

Permita a personalização com base nas preferências individuais

Crie Dashboards detalhados no ClickUp e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Etapa 5: integração com dados existentes

Conecte o painel às suas ferramentas de gerenciamento de projetos, sistemas de rastreamento de bugs e plataformas de controle de versão

Garanta que os dados sejam atualizados automaticamente para obter insights em tempo real

Minimize a entrada manual de dados para reduzir erros e economizar tempo

Etapa 6: treinar a sua equipe

Explique a finalidade do painel e como ele beneficia a equipe

Forneça treinamento sobre a interpretação das métricas e o uso dos recursos do painel

Incentive a participação ativa e o feedback para o aprimoramento contínuo

Etapa 7: Acompanhar, refinar e iterar

Monitore regularmente o seu painel e analise as tendências

Identifique as áreas que precisam ser aprimoradas e ajuste as métricas ou visualizações de acordo

Incentive as discussões em equipe e use os dados para conduzir a tomada de decisões informadas

Dicas para gerenciar um painel ágil

Aqui estão algumas de nossas dicas para gerenciar um painel ágil de forma eficaz:

1. Incentive uma mentalidade de propriedade compartilhada

Trate o painel como uma ferramenta de equipe, não como um projeto individual. Envolva todos nas discussões, no feedback e nos esforços de aprimoramento.

Alterne a propriedade do painel entre os gerentes de projeto e os partes interessadas no projeto periodicamente para promover perspectivas diversas sobre as atividades do projeto e evitar silos de informações.

2. Desmistifique os dados da sua equipe

Organize workshops ou sessões de treinamento regulares para explicar a finalidade do painel, a importância das métricas e como interpretá-las de forma eficaz.

Promova uma cultura orientada por dados em que todos se sintam à vontade para usar e discutir as informações.

3. Personalize a experiência

Permita que os membros da equipe personalizem os painéis de suas equipes com as informações, métricas e visualizações relevantes específicas para suas funções e responsabilidades. Isso aumenta a propriedade e o envolvimento com os dados.

4. Estimule a conversa

Programe um tempo dedicado para discussões da equipe sobre o painel.

Analise tendências, identifique obstáculos e faça um brainstorming de soluções em conjunto. Incentive a comunicação aberta e a diversidade de perspectivas.

5. Ação, não apenas observação

Não deixe os dados parados. Em vez disso, transforme o aprendizado em etapas acionáveis.

Use os insights para planejamento de sprint, alocação de tarefas e identificação de áreas de melhoria no seu processo de desenvolvimento.

6. Comemore as decisões orientadas por dados

Reconheça e recompense os membros da equipe que utilizam o painel para tomar decisões informadas que beneficiam o projeto. Isso reforça o valor do uso dos dados e incentiva o envolvimento contínuo.

7. Aceite o feedback

Solicite regularmente feedback da sua equipe sobre a eficácia do painel.

Por exemplo, pergunte a eles quais informações estão faltando e quais recursos precisam ser aprimorados

Em seguida, use esse feedback para iterar e refinar continuamente o painel para atender melhor às necessidades da sua equipe.

8. Mantenha-o atualizado

Garanta que os dados sejam precisos e atualizados por meio de feeds automatizados e atualizações regulares.

Não deixe que a defasagem dos dados em tempo real atrase a tomada de decisões informadas.

9. Pense além do painel de controle

Integre o painel a outras ferramentas de gerenciamento de projetos e fontes de dados para criar uma visão holística da integridade e do desempenho do projeto.

Isso evita informações isoladas e promove a colaboração multifuncional.

10. Torne-o divertido

Gamifique a experiência! Introduza uma competição amigável ou sistemas de recompensa com base no uso do painel ou em conquistas orientadas por dados. Isso pode tornar o mergulho nas métricas reais e esperadas mais envolvente e agradável.

O ClickUp aumenta a eficiência da sua equipe ágil

O gerenciamento de projetos ágeis exige uma plataforma que se adapte à sua metodologia, e não o contrário. O ClickUp é a plataforma ideal de gerenciamento de projetos que aumenta a produtividade da sua equipe com painéis ágeis.

Use o conjunto robusto de ferramentas e recursos do ClickUp para dar suporte a vários métodos e processos ágeis sem problemas. Veja como Software de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp funciona:

Visualizações adaptáveis

Obtenha insights rápidos sobre os sprints de suas equipes com a visualização da Lista de Sprint do ClickUp

Quadros Kanban: Visualize fluxos de trabalho com cartões de tarefas de arrastar e soltar, ideais para metodologias Scrum e Kanban

Visualização de impressão: Organize o trabalho em iterações com tempo limitado, acompanhe o progresso com gráficos e burndown de sprint e gerencie backlogs de burndown de sprint com eficiência

Visualização de lista: Priorize as tarefas com Visualizações ClickUp ' prazos e dependências claros, adequados para abordagens ágeis e em cascata

Personalização flexível

Adicione campos personalizados obrigatórios a tarefas e listas no ClickUp para garantir que as equipes estejam na mesma página e trabalhando a partir da mesma visualização

Fluxos de trabalho personalizáveis: Projete fluxos de trabalho personalizados que se alinham às suas práticas ágeis específicas e às necessidades da equipe

Painéis personalizáveis: Crie painéis personalizados Painéis do ClickUp com métricas relevantes e elementos de visualização de dados, adicionando widgets para visualizar o status da tarefa, dados de sprint, metas da equipe etc.

Campos personalizados: Capture pontos de dados específicos exclusivos de seus projetos, gerentes de produtos e fluxos de trabalho com o Software de gerenciamento de produtos ClickUp

Integrações avançadas

Evite alternar entre plataformas e crie uma ramificação ou uma nova solicitação pull em uma tarefa usando a integração do ClickUp com o Github

Você também pode integrar o ClickUp com os populares ferramentas ágeis e seu software de colaboração e mensagens favorito. Conecte o ClickUp com Software Jira ou suas alternativas ou integrar o GitHub e o GitLab para integração contínua, fluxo de dados contínuo e gerenciamento unificado

Aprimoramento da produtividade

Automatize tarefas repetitivas para toda a equipe com o construtor de automações do ClickUp

Automatize tarefas e fluxos de trabalho: Reduza o trabalho manual automatizando tarefas repetitivas acionadas por eventos ou condições específicas

Centralize a comunicação: Colabore no ClickUp usando comentários, menções e bate-papo em tempo real, eliminando assim a necessidade de várias plataformas de comunicação

Recursos de colaboração

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

Colaboração em tempo real: Edite tarefas, deixe comentários e compartilhe atualizações instantaneamente, promovendo o alinhamento e a transparência da equipe

Funções e permissões da equipe: Atribua funções e permissões específicas aos membros da equipe com base em suas necessidades e responsabilidades

Definição e acompanhamento de metas: Defina metas claras para sprints e projetos, acompanhe o progresso visualmente e também comemore as conquistas em conjunto por meio de Sprints do ClickUp

Relatórios e análises avançados

Resuma rapidamente a atividade da tarefa em um determinado período e faça perguntas específicas sobre o proprietário da tarefa, data de vencimento, comentários e muito mais com o ClickUp Brain

Geração de relatórios: Acompanhe o progresso do projeto, o desempenho da equipe e as principais métricas com relatórios e painéis personalizáveis

Identifique tendências e gargalos: Obtenha insights valiosos de visualizações de dados para identificar áreas de melhoria

**Tomada de decisão orientada por dados: use dados para informar o planejamento de sprint, a alocação de recursos e a otimização geral do processo

Transforme seus processos ágeis com o ClickUp

Saber onde seu projeto está e para onde está indo por meio de painéis ágeis esclarece suas metas. Garanta que você conduza seu projeto com insights, não com suposições!

Você precisa de visibilidade em tempo real para promover a tomada de decisões orientada por dados entre as equipes. Os painéis ágeis são seus centros de controle de missão para métricas de desempenho, identificadores de gargalos e dispositivos de acompanhamento de projetos. Antecipe desafios, otimize seus fluxos de trabalho e também melhore os processos constantemente à medida que atinge suas metas mais rapidamente.

Olhando para o futuro, o futuro dos painéis ágeis parece promissor. Os recursos avançados de IA e aprendizado de máquina permitirão a análise preditiva para obter informações proativas. Além disso, a integração com a próxima geração de ferramentas de desenvolvimento e plataformas de automação simplificarão a coleta e a análise de dados, reduzindo o esforço manual.

Mais importante ainda, o foco nas abordagens ágeis mudará para painéis personalizados para funções e preferências individuais. À medida que as metodologias ágeis evoluem, o mesmo acontece com seus companheiros, os painéis ágeis.

Mas lembre-se, os painéis ágeis são ferramentas e parceiros em sua jornada ágil. O investimento consistente e adequado em estratégias de testes automatizados pela equipe de engenharia possibilita a agilidade. Experimente o ClickUp e veja seu fluxos de trabalho ágeis alcançar novos patamares de sucesso. Experimente o ClickUp gratuitamente agora!

FAQs comuns

1. O que é um painel ágil?

Um painel ágil usa elementos intuitivos de visualização de dados para representar as principais métricas e pontos de dados que fornecem percepções em tempo real sobre o progresso, a integridade e o desempenho dos projetos de desenvolvimento de software ágil.

Ele funciona como um centro de controle para a sua equipe, oferecendo transparência, facilitando a colaboração e orientando a tomada de decisões com base em dados.

2. O que é um painel Scrum?

Embora esteja intimamente relacionado a um painel ágil, um painel do Scrum oferece percepções em tempo real e pontos de dados relevantes para a estrutura do Scrum.

É um auxílio visual para as equipes Scrum monitorarem seu progresso nos sprints, ajudando-as a se manterem informadas, colaborarem de forma eficaz e tomarem decisões baseadas em dados.

3. O que é um painel de sprint?

Um painel de sprint é um tipo específico de painel ágil projetado para oferecer percepções em tempo real e pontos de dados relacionados ao progresso de um sprint específico em uma equipe Scrum gerenciamento ágil de projetos estrutura.

Ele funciona como um centro de comando visual para a equipe do sprint, permitindo que ela monitore seu progresso, identifique possíveis obstáculos e tome decisões baseadas em dados para atingir as metas do sprint.