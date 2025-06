Melhorias no painel para acompanhar o trabalho de todos os ângulos

As empresas estão otimizando seus gastos e acompanhando suas metas com mais precisão do que nunca. Ao fazer isso, elas tomam decisões informadas e garantem que cada centavo gasto contribua para o seu sucesso geral.

É por isso que os painéis do ClickUp são essenciais: eles extraem informações do projeto de todo um espaço de trabalho para oferecer aos usuários visibilidade instantânea e em tempo real do progresso e do desempenho. Isso ajuda as equipes a acompanhar as tarefas, tomar decisões informadas e garantir que todos sejam responsáveis pelas metas estabelecidas.

Alternar entre várias ferramentas para obter atualizações sobre um projeto está fora de moda. A consolidação está em alta. ✨

Seu sucesso, visualizado

Os painéis do ClickUp funcionam como o centro de controle definitivo para as equipes. Eles oferecem visibilidade abrangente e de alto nível dos projetos, sem complexidade desnecessária, e promovem a colaboração entre equipes modernas e multifuncionais.

Estamos entusiasmados em compartilhar um novo lote de atualizações muito solicitadas. Cada melhoria foi projetada especificamente para ajudar você a acompanhar mais de perto o andamento do seu trabalho e equipá-lo com a capacidade de agir, tudo sem sair do seu painel.

Vamos começar:

1. Drill-down: aprofunde-se nos seus dados

Estamos constantemente nos esforçando para preencher a lacuna entre insights e ação. E com o Drill-down, os usuários podem alcançar isso sem esforço.

Use a função de detalhamento nos painéis do ClickUp para alterar ou atualizar tarefas dentro do gráfico para edições perfeitas

Ao clicar no gráfico circular, no gráfico de bateria ou nos cartões de cálculo, os usuários podem acessar e modificar as tarefas que contribuem para o gráfico.

Isso oferece aos usuários uma visão clara dos detalhes específicos das tarefas, permitindo que identifiquem gargalos, reconheçam padrões e tendências e tomem decisões bem informadas com base em insights em tempo real — tudo sem precisar sair do painel.

PS: Os cartões de gráfico de barras também oferecerão suporte a drill-down em breve!

A atualização manual dos seus cartões baseados em tempo é oficialmente coisa do passado! O Período de tempo contínuo permite configurar o intervalo de tempo em intervalos claros.

Atualize e ajuste automaticamente os intervalos de tempo em solicitações ou tickets recebidos com o Período de tempo contínuo nos painéis do ClickUp

As métricas exibidas serão atualizadas automaticamente em tempo real e você não precisará mais ajustar manualmente os períodos todas as semanas. Aqui estão algumas maneiras de usar o Período de tempo contínuo:

Erros relatados nos últimos 7 dias

Tickets de suporte enviados no último mês

Solicitações de design preenchidas no último trimestre

Diga adeus aos relatórios desatualizados e dê as boas-vindas ao acompanhamento automatizado. ⏱️

3. Filtros de grupos mistos: personalize as visualizações do seu painel

A personalização é fundamental quando se trata de relatórios. É por isso que introduzimos os filtros de grupos mistos, um recurso que permite combinar os operadores "E" e "Ou", oferecendo mais flexibilidade na criação de painéis personalizados que atendem às suas necessidades.

Os novos filtros de grupos mistos nos painéis do ClickUp permitem personalizar ainda mais com os operadores "e" e "ou"

Por exemplo, digamos que você queira ver tarefas em um local específico com datas de vencimento hoje ou antes, bem como tarefas com datas de início também hoje ou antes. Agora você pode fazer isso com um filtro parecido com este:

((Data de vencimento é hoje ou antes) OU (Data de início é hoje ou antes)) E Localização...

Esse nível de personalização permite que você crie painéis hiperespecíficos que atendem exatamente às suas necessidades.

4. Novos cartões Sprint: entregue produtos melhores com mais rapidez

Para encerrar nossa lista de melhorias no painel, temos três novos cartões Sprint! Cada cartão oferece às equipes de software visibilidade completa para acompanhar suas metas de sprint e monitorar o progresso da equipe.

Cartões Burndown 🔥

Veja se sua equipe está em dia com o que foi comprometido.

Os cartões de burndown personalizados nos painéis do ClickUp permitem que você acompanhe o progresso em relação às horas ou pontos de sprint originalmente planejados

Cartões Burnup 🔥

Visualize quanto trabalho foi concluído e o escopo total do projeto.

Os cartões Burnup nos painéis do ClickUp permitem que você veja como está a tendência em relação à conclusão do sprint ou do projeto

Cartões Velocity 🏃‍♀️

Meça a média do trabalho concluído pela sua equipe nos últimos 3 a 10 sprints e melhore a precisão das previsões.

Os cartões Sprint Velocity do ClickUp nos painéis oferecem insights melhores e mais precisos para a previsão de projetos

Esses novos cartões reforçam nosso compromisso em ajudar você a acompanhar os sprints da maneira que for melhor para você. Basta adicionar o cartão ao seu painel e pronto, você estará no caminho certo para a felicidade dos relatórios. 📈

Em breve nos painéis perto de você: um cartão de lista de tarefas totalmente renovado

Por último, estamos trabalhando duro para atualizar nosso cartão do painel mais usado: a lista de tarefas!

Esta melhoria eliminará a necessidade de sair do seu painel para uma lista separada para aprofundar as tarefas do projeto.

Com as novas mudanças, você poderá:

Edite tarefas e subtarefas em linha

Personalize sua visualização

Pesquisar tarefas

Será como ter uma visualização de lista totalmente integrada no seu painel! Fique de olho nesta novidade e em mais atualizações que chegarão em breve aos painéis. 👀

Crie o painel dos seus sonhos

Quer acompanhar o progresso do projeto ou manter-se atualizado sobre as metas da empresa? Os painéis podem ajudar!

Os painéis do ClickUp oferecem aos usuários uma visão 360º do seu trabalho. À medida que entramos na segunda metade do ano, não há melhor momento para garantir que você está acompanhando suas metas para 2023.

Com atualizações em tempo real e métricas personalizáveis, você obterá os insights necessários para se manter no topo do seu jogo, colaborar de forma mais eficiente com sua equipe e ficar informado sobre o desempenho da sua empresa.

Comece agora e experimente hoje mesmo os benefícios dos painéis do ClickUp!