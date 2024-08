Como criar um painel de tarefas para gerenciar tarefas

Você tem dias em que sua lista de tarefas fica cada vez maior? Que tal semanas que parecem ocupadas, mas seu trabalho continua inacabado porque você passa a maior parte do tempo fazendo follow-ups e respondendo a consultas?

Não importa se você é um profissional de marketing, um engenheiro de software, um profissional de administração ou um CEO; as tarefas podem sobrecarregar sua agenda e prejudicar seu trabalho e sua vida pessoal.

Felizmente, uma maneira melhor de gerenciar o trabalho é um painel de tarefas! Um painel de tarefas o ajuda a supervisionar seus projetos pessoais e profissionais do início ao fim, com o mínimo de estresse e o máximo de eficiência.

Porque gerenciamento de tarefas não é fácil, nenhum modelo de tamanho único funciona para todas as tarefas. Por isso, os painéis de tarefas também são de todas as formas e tamanhos. Neste artigo, apresentaremos os diferentes tipos de painéis de tarefas e compartilharemos dicas para ajudá-lo a configurar e gerenciar um painel de tarefas que simplifique sua vida.

O que é um painel de tarefas?

Um painel de tarefas é parte de um software de gerenciamento de trabalho e oferece uma visão de 360 graus de todos os seus projetos e do progresso deles. É um painel centralizado em que você e suas equipes podem acompanhar o desempenho, priorizar tarefas, identificar e resolver gargalos e, por fim, concluir os projetos no prazo.

Painéis de tarefas simplificar os fluxos de trabalho melhorar o gerenciamento do tempo e aumentar a produtividade. Sem um painel de tarefas, pode ser um desafio acompanhar os vários prazos, identificar a causa dos atrasos e fornecer feedback imediato. Portanto, pense nele como um centro de controle para a sua equipe.

Quando integrado às suas atividades diárias, um painel de tarefas facilita a colaboração, o acompanhamento da produtividade individual e a obtenção de insights cruciais sobre o andamento dos seus projetos.

Diferentes tipos de painéis de tarefas

Os painéis de tarefas são projetados para atender a vários requisitos e desafios. Aqui estão alguns tipos gerais de painéis de tarefas.

1) Painel de tarefas estratégicas

Um painel de tarefas estratégicas permite que os usuários acompanhem o progresso das metas de longo prazo com uma visão panorâmica de todos os projetos relevantes. Ele oferece uma visão consolidada dos dados críticos, alinha as operações diárias com as de longo prazo objetivos do projeto e inclui análise de tendências e recursos de controle de metas.

O painel apresenta dados valiosos de alto nível que ajudam os gerentes seniores a executivos a tomar decisões informadas sem se perderem em meio às informações. Eles podem usar os insights dos dados históricos para entender tendências e padrões, detectar problemas cruciais e mudar de tática, se necessário. Isso ajuda os tomadores de decisão a conduzir as organizações de forma eficaz e a garantir que seus projetos estejam alinhados com as metas comerciais mais abrangentes.

2) Painel de tarefas operacionais

Um painel de controle operacional ajuda você a gerenciar as operações comerciais diárias e a enfrentar os desafios de monitoramento de desempenho e gerenciamento de tarefas em tempo real. Ele fornece dados e percepções em tempo real, com recursos como feeds de dados ao vivo, análise de processos e ferramentas de gerenciamento de tarefas.

Um painel de tarefas operacionais é imprescindível para gerentes e líderes de equipe, pois eles dependem de ferramentas para fornecer atualizações imediatas sobre as operações em andamento. Ter essas informações à mão permite que eles reajam rapidamente e forneçam feedback quando necessário, garantindo operações comerciais tranquilas e eficientes.

3) Painel de tarefas analíticas

Um painel de tarefas analíticas oferece análise aprofundada, identificação de tendências e tomada de decisões estratégicas a partir de dados históricos. Ele ajuda os usuários a reunir percepções críticas, prever tendências futuras e formular estratégias eficazes.

Como esse tipo de painel apresenta análises avançadas, como análise de tendências e modelagem preditiva, ele é útil para analistas de dados e gerentes intermediários.

Ele também ajuda a avaliar o seu desempenho e o da sua equipe em um nível granular, revelando padrões e comparando métricas ao longo do tempo. Você pode usar os resultados para tomar decisões objetivas e orientadas por dados.

4) Painel de tarefas SaaS

O setor de SaaS enfrenta desafios significativos, como retenção de clientes, rastreamento de receita e gerenciamento de custos.

Um painel de tarefas de SaaS aborda esses desafios oferecendo uma visão aprofundada de métricas críticas, como custos de aquisição de clientes (CAC), receita recorrente mensal (MRR) e valor vitalício do cliente (CLTV).

Feito sob medida para empresas de SaaS, esse tipo de painel permite que executivos e gerentes monitorem de perto a dinâmica do cliente e a saúde financeira, ajudando na tomada de decisões estratégicas, como otimização de preços e esforços de retenção de clientes.

5) Painel de tarefas operacionais de marketing

Um painel de tarefas operacionais de marketing ajuda as empresas de pequeno e médio porte a gerenciar campanhas, alocar recursos e envolver os clientes. Esse painel oferece insights em tempo real sobre os esforços de marketing, permitindo que gerentes e equipes acompanhem KPIs como leads, conversões e tráfego da Web.

Os painéis de tarefas de operações de marketing são um bom complemento para Painéis de CRM . Eles permitem que você rastreie campanhas, analise fontes de leads e avalie métricas de engajamento. Os profissionais de marketing podem contar com o painel para mudar as estratégias rapidamente e implantar uma abordagem ágil e impactante nas atividades de marketing.

6) Painel de tarefas analíticas do setor de saúde

Atendimento eficiente ao paciente, baixos tempos de espera e operações otimizadas são metas essenciais de uma organização de saúde.

Um painel analítico do setor de saúde aborda essas questões fornecendo insights sobre tendências de atendimento ao paciente, rastreamento de resultados de tratamentos e utilização de recursos.

Recursos essenciais, como o controle do tempo de espera e as taxas de sucesso do tratamento, dão suporte a decisões orientadas por dados. Isso melhora os resultados dos pacientes, reduz os custos operacionais e simplifica as operações do setor de saúde.

7) Painéis para todos os fins

Às vezes, um modelo de gerenciamento de tarefas pré-criado, como o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp pode funcionar perfeitamente, independentemente de suas necessidades de painel. Ele o ajuda a restringir as tarefas prioritárias de missão crítica, exibindo-as em uma lista, quadro e calendário.

Além disso, o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp foi projetado para ajudá-lo:

Visualizar e organizar tarefas , comomarcos do projeto ou estágios de campanhas de marketing por status, prioridade ou departamento

, comomarcos do projeto ou estágios de campanhas de marketing por status, prioridade ou departamento Rastrear e otimizar fluxos de trabalho , como ciclos de desenvolvimento de produtos ou processos de suporte ao cliente, com base na largura de banda e no progresso das tarefas

, como ciclos de desenvolvimento de produtos ou processos de suporte ao cliente, com base na largura de banda e no progresso das tarefas Colaborar entre equipes, como vendas e desenvolvimento ou RH e marketing, na programação, atribuição e conclusão de tarefas

Organize e visualize suas tarefas com diferentes filtros no modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Em vez de passar horas procurando uma estrutura eficiente para a sua equipe, basta usar este modelo de gerenciamento de tarefas. Depois que ele for adicionado ao seu fluxo de trabalho, você deverá inserir os detalhes e aproveitar a produtividade aprimorada.

Leia também: Criando um painel de OKR

Como criar um painel de tarefas?

Agora que você já analisou os fundamentos, veja como criar um painel de tarefas eficiente:

Etapa 1: Escolha um software de painel de tarefas e crie um novo projeto

Selecione um software de painel de tarefas adequado e crie um novo projeto. Dê um nome ao seu painel que reflita sua finalidade e o projeto ao qual ele está associado. Defina as metas e os resultados ideais do projeto em termos claros e mensuráveis.

Em seguida, opte por um modelo que atenda às suas necessidades ou crie um painel personalizado para requisitos específicos do projeto.

Etapa 2: Adicione componentes essenciais ao seu projeto de painel de tarefas

Equipe seu painel de tarefas com componentes essenciais, como barras de progresso, listas de tarefas e indicadores de problemas de alto risco para fornecer uma visão geral abrangente do projeto.

Escolha elementos que se alinhem aos KPIs e objetivos de seu projeto. Por exemplo, o software de gerenciamento de projetos personalizados do ClickUp oferece campos personalizáveis que podem ser adaptados às suas necessidades específicas.

Essa etapa é crucial para uma visão clara e rápida do status do seu projeto.

_Rastreie, classifique e filtre o trabalho de acordo com as necessidades da sua equipe. Os campos personalizados permitem que você use o ClickUp para praticamente qualquer coisa que possa imaginar

Etapa 3: Visualize o progresso e identifique os gargalos

Configure seu painel de tarefas para acompanhar o progresso do projeto e identificar gargalos usando ferramentas como Road Maps ou representações visuais como Gráficos de Gantt do ClickUp .

Incorpore a análise para monitorar quantas tarefas estão atrasadas e têm recursos alocados em excesso. Os gerentes e líderes de equipe podem se manter informados sobre tendências e possíveis atrasos atualizando e revisando constantemente os indicadores de progresso.

Agrupe, filtre ou oculte tarefas nos gráficos de Gantt do ClickUp 3.0 para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todo o seu trabalho

Etapa 4: Trabalhe em direção aos marcos atuais

Direcione seu painel de tarefas para se concentrar nos marcos atuais, empregando ferramentas como rastreadores de marcos e contagem regressiva de prazos. Essa configuração, crucial para a conscientização do projeto, ajuda a visualizar seu progresso em direção às principais metas.

Os gerentes de projeto e líderes de equipe podem garantir que os prazos sejam cumpridos com alertas oportunos configurados em seus painéis.

A visualização ClickUp Item Hubs facilita a classificação de documentos, painéis e quadros brancos por recentes, favoritos ou 'Criado por mim'

Etapa 5: Cuidado com os itens de alto risco

Concentre-se em identificar e monitorar itens de alto risco em seu projeto, utilizando os recursos do painel, como filtros e codificação por cores, para destacar tarefas complexas ou críticas.

Crie seções para acompanhar esses itens de alta prioridade. Isso pode ajudá-lo a gerenciar os riscos potenciais de forma proativa. Tarefas do ClickUp oferece personalização com tags e filtros para categorização eficiente e gerenciamento de riscos em vários projetos.

Pesquise as tags criadas anteriormente, crie novas tags e adicione várias tags diretamente em uma tarefa no ClickUp

Lembre-se sempre de realizar atualizações regulares da avaliação de riscos. Manter as avaliações de risco atualizadas e alinhadas com as mudanças na dinâmica do projeto garante uma representação precisa do painel e facilita a mitigação oportuna dos riscos. Essa etapa vital garante que seus projetos não sofram atrasos ou complicações imprevistas

Etapa 6: selecione o tipo de gráfico correto para seus dados

O tipo certo de gráfico pode ajudá-lo a apresentar os dados do seu projeto de forma eficaz.

Determine o melhor tipo de gráfico ou diagrama para seus KPIs: gráficos de barras para análise de tendências, gráficos de pizza para proporções, gráficos de linhas para desenvolvimentos baseados em tempo ou tabelas e medidores para informações detalhadas e focadas.

Evidentemente, tente evitar sobrecarregar seu painel com muitos tipos de gráficos. Concentre-se em alguns que representem os dados mais relevantes para uma experiência de usuário tranquila e uma tomada de decisão rápida

Etapa 7: dê contexto aos seus números

Para interpretar os dados em seu painel de forma precisa e significativa, certifique-se de que eles estejam contextualizados.

Você deve alinhar seus dados com metas mais amplas do projeto ou da organização, definindo pontos de referência, comparando os dados atuais com números históricos e ilustrando o progresso em relação aos cronogramas. O ClickUp Tasks, por exemplo, oferece opções versáteis de visualização e subtarefas personalizáveis para apresentar dados essenciais de forma eficaz.

O designer do painel deve esclarecer o significado dos dados em um relance, possivelmente adicionando texto explicativo, métricas comparativas ou linhas de tendência.

Além disso, lembre-se de implementar a narrativa no design do seu painel para guiar os visualizadores pelos dados de forma lógica e envolvente. Essa abordagem narrativa melhora a experiência e a compreensão do usuário.

Etapa 8: criar os componentes do painel

Escolha um software de painel que permita organizar tabelas, gráficos e quadros de dados com recursos de arrastar e soltar fáceis de usar.

Concentre-se em criar um layout que torne as informações cruciais acessíveis e proeminentes.

Crie Dashboards detalhados no ClickUp e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Implemente um design responsivo para seu painel para garantir que ele seja acessível em vários dispositivos, como tablets e smartphones. Essa adaptabilidade permite que os membros da equipe interajam com o painel a qualquer hora e em qualquer lugar, mantendo as informações críticas prontamente disponíveis.

Etapa 9: colabore, compartilhe e obtenha feedback

Você está quase lá. Você precisa solicitar o feedback das partes interessadas, dos membros da equipe e de outras pessoas sobre o seu painel. Essa etapa é crucial para identificar áreas de melhoria, possíveis novos recursos ou elementos confusos.

O gerente de projeto ou o criador do painel deve buscar ativamente e incorporar esse feedback para melhorar a utilidade do painel.

O ClickUp Tasks facilita a colaboração e o feedback com recursos como vários responsáveis e tópicos de comentários. Dessa forma, toda a equipe pode colaborar para que o painel funcione para eles.

Os tópicos de comentários mantêm as conversas organizadas dentro de uma tarefa no ClickUp para que os usuários não precisem percorrer todos os comentários

Uma dica profissional aqui é criar um ciclo de feedback estruturado usando ferramentas como pesquisas ou entrevistas. As informações específicas sobre usabilidade, clareza e eficácia ajudam a refinar ainda mais o painel, tornando-o uma ferramenta mais eficiente. Seu painel está pronto para ser usado.

Etapa 10: Agende revisões e atualizações regulares

Como qualquer máquina em bom funcionamento, seu painel de tarefas precisa de manutenção. Uma vez implementado, você deve programar revisões e atualizações regulares para o seu painel.

Talvez as necessidades do seu projeto tenham evoluído e você precise alterar o escopo ou a direção das tarefas. Ou a função de um membro da equipe tenha mudado.

Mas essas revisões não são apenas para atualizações. Agende sessões de treinamento e reforce as práticas recomendadas entre a sua equipe para usar e interagir com o painel. Ao instruir os membros da sua equipe sobre como usar o painel de forma eficaz, você pode maximizar sua utilidade no processo de gerenciamento de tarefas do projeto.

6 dicas para gerenciar um painel de tarefas

Criar um painel e gerenciá-lo são duas coisas muito diferentes. Você pode contratar profissionais para criar painéis, mas talvez não consiga ir tão longe sem essas dicas.

Exercite a inteligência emocional: Cada pessoa tem uma personalidade diferenteestilo de trabalhomas as pessoas sempre reagem bem quando você valoriza seus esforços. Destaque os sucessos e desafios individuais e da equipe para motivar os membros Alinhe (e realinhe) os painéis com as metas comerciais: Revise e ajuste regularmente os painéis para que reflitam os objetivos comerciais Permaneça ágil e adaptável: Seu painel não é um programa estático. Atualize-o regularmente para atender às mudanças nas necessidades do projeto e nos requisitos da equipe Reconheça e atenda às necessidades de aprendizado: Forneça treinamento e recursos para garantir que sua equipe seja proficiente no uso do painel Priorizar a privacidade e a segurança dos dados: Restrinja as informações confidenciais apenas ao pessoal autorizado. A colaboração é ótima, mas a conformidade também é Limpe e atualize regularmente os dados: Para evitar insights enganosos, estabeleça uma rotina de validação e manutenção de dados

Escolha o painel de tarefas ideal para você

De acordo com Pesquisa de Tendências Tecnológicas 2024 da Capterra mais da metade (58%) dos compradores dos EUA se arrependeu de uma compra de software nos últimos 12 a 18 meses.

Portanto, antes de finalizar a escolha do painel de tarefas, certifique-se de que o software seja intuitivo, responsivo e possa se adaptar às necessidades em evolução da sua empresa.

Com seus painéis de tarefas altamente personalizáveis, o ClickUp Tasks pode funcionar para qualquer pessoa. Registre-se gratuitamente e deixe-nos mostrar a você como 😊.

Perguntas frequentes

1. Como criar um painel de tarefas?

Para criar um painel, escolha um software de painel de tarefas adequado e configure um novo projeto. Adicione componentes essenciais, como barras de progresso, listas de tarefas e indicadores de problemas de alto risco para fornecer uma visão geral do projeto.

Acompanhe o progresso e identifique possíveis gargalos usando ferramentas como Road Maps ou Gráficos de Gantt. Concentre-se nos marcos atuais e incorpore recursos para monitorar itens de alto risco.

Selecione o tipo certo de gráfico para seus dados a fim de representar seus KPIs com precisão. Certifique-se de criar os componentes do painel com um design fácil de usar e de revisar e atualizar regularmente o painel para mantê-lo relevante.

2. Quais são os elementos de um painel de tarefas?

Um painel de tarefas normalmente inclui vários elementos críticos: indicadores gerais de progresso, listas de tarefas, matrizes de risco e ferramentas de rastreamento de KPI. Além disso, ele pode conter rastreadores de marcos, contagem regressiva de prazos e elementos visuais como gráficos de Gantt ou gráficos de barras.

Indicadores de problemas de alta prioridade ou alto risco, juntamente com filtros e sistemas de codificação por cores, também são comuns. O painel deve ser projetado para ser fácil de usar, com um layout que exiba claramente as informações mais importantes.

3. Quais são os benefícios de um painel de tarefas?

Um painel de tarefas aprimora o gerenciamento de projetos ao fornecer uma visão geral clara do status do seu projeto. Ele também ajuda a monitorar o progresso de várias metas e tarefas e identifica possíveis problemas antes que eles se tornem uma bola de neve.

Um painel de tarefas também melhora a coordenação e a comunicação da equipe ao centralizar as informações do projeto. Ele ajuda na tomada de decisões, apresentando os dados em um formato acessível e prático. Ao usar um painel de tarefas para todos os seus projetos pessoais e profissionais, você pode aumentar sua produtividade, gerenciar melhor seus recursos e ver seus projetos serem concluídos.