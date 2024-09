Painéis: Acessar insights poderosos agora é mais fácil do que nunca

Agora, mais do que nunca, é essencial acessar e monitorar todo o seu trabalho em um só lugar.

É aí que entra o Painéis do ClickUp entrar. Os painéis são o centro de controle de todos os seus projetos - eles permitem que você acesse instantaneamente insights em tempo real, acompanhe o progresso e crie clareza em toda a empresa.

Milhões de pessoas já usaram os ClickUp Dashboards para otimizar os fluxos de trabalho e fornecer visibilidade panorâmica de como o trabalho é realizado.

Hoje, temos o prazer de anunciar que os ClickUp Dashboards estão se tornando ainda mais poderosos com a adição de novos casos de uso, modelos e uma visualização de Dashboard que pode ser adicionada em qualquer lugar no ClickUp para obter percepções instantâneas do projeto.

Visualize seus projetos com exibições de painel

Alguma vez você já desejou poder ver o progresso do seu projeto com apenas uma olhada? Bem, agora você pode com as visualizações do Dashboard! É como ter superpoderes para seu trabalho.

Com os Dashboards como visualização, você pode pegar o que já está trabalhando e transformá-lo em tabelas e gráficos com apenas alguns cliques - clique em adicionar visualização, visualização de Dashboard e escolha um modelo de Dashboard. A visualização extrai automaticamente os dados das tarefas/campos em que você está trabalhando para criar um Dashboard para visualizar seu trabalho.

O Simple Dashboard é um ótimo exemplo de como você pode mergulhar em sua produtividade pessoal adicionando um Dashboard como visualização usando um modelo pré-criado. Isso o ajudará a priorizar suas tarefas, acompanhar o progresso do trabalho e se concentrar no que é mais importante.

É o seu centro de comando pessoal para um fluxo de trabalho eficiente e organizado.

Personalização infinita com cartões de painel

Nossos modelos de Dashboard pré-criados são apenas o começo. Personalizar a visualização do seu Dashboard é tão divertido quanto brincar com blocos de montar. Com a nossa funcionalidade de cartões, você pode escolher exatamente quais informações deseja exibir e como deseja exibi-las.

Deseja adicionar novos cartões para monitorar diferentes aspectos do seu trabalho? É isso aí! Precisa redimensioná-los para que se encaixem perfeitamente? Você também pode fazer isso.

Escolha entre mais de 40 cartões do Dashboard para personalizar qualquer Dashboard de acordo com suas necessidades exatas. Alguns de nossos cartões mais populares incluem:

Calculation Cards: Calcular quaisquer dados usando fórmulas em campos personalizados

Calcular quaisquer dados usando fórmulas em campos personalizados Cartões de bate-papo : Abrem linhas de comunicação direta em seu Dashboard

: Abrem linhas de comunicação direta em seu Dashboard Cartões de status : Visualize o progresso da tarefa com gráficos de pizza, de bateria ou de barras

: Visualize o progresso da tarefa com gráficos de pizza, de bateria ou de barras Cartões de prioridade : Classifique as tarefas por urgência para se concentrar em itens de alta prioridade

: Classifique as tarefas por urgência para se concentrar em itens de alta prioridade Cartões de responsáveis : Destaque as cargas de trabalho individuais para equilibrar as responsabilidades

: Destaque as cargas de trabalho individuais para equilibrar as responsabilidades Cartões de impressão : Mostre o progresso do sprint com gráficos de velocidade e burndown

: Mostre o progresso do sprint com gráficos de velocidade e burndown Cartões incorporados : Integre conteúdo de outros aplicativos ao seu Dashboard

: Integre conteúdo de outros aplicativos ao seu Dashboard Cartões personalizados: Adicione texto, imagens e tarefas para criar seções totalmente personalizadas

O poder dos Dashboards é ainda mais acentuado quando combinado com a flexibilidade do nosso Tipos de tarefas . Agora, você pode adicionar análises a qualquer lista altamente personalizada criada com Task Types.

Crie painéis para toda a sua empresa

Não sabe como utilizar um Dashboard em sua linha de trabalho? Deixe-nos ajudar! Há uma infinidade de casos de uso que podem otimizar qualquer função de trabalho.

Painel de gerenciamento de projetos

O Project Management Dashboard é um ótimo exemplo. Ao adicionar esse modelo de Dashboard como visualização em qualquer projeto, você vê instantaneamente onde há riscos ou gargalos e quais membros da equipe precisam de ajuda para levar o projeto adiante, de modo que você possa concentrar melhor o seu tempo.

Painel do Portal do Cliente

O modelo Client Portal Dashboard é mais do que um canal de comunicação - é um espaço colaborativo que convida os clientes para o processo do projeto, o que promove a transparência e a parceria.

Esse painel é a pedra angular da criação de confiança e da manutenção de relacionamentos sólidos com os clientes.

Painel de campanha de marketing

Outro caso de uso é para equipes de marketing. Com esse modelo, as equipes podem criar Marketing Campaign Dashboards personalizados para ir além da análise básica.

É mais fácil do que nunca analisar o desempenho da campanha, o envolvimento do público e o controle de conversões. Esse painel é uma ferramenta essencial para o ajuste fino das estratégias de marketing e para maximizar o impacto.

Painel de CRM e retenção

Além disso, as equipes de sucesso do cliente podem criar CRM and Retention Dashboards para fornecer uma visão abrangente da saúde do cliente e destacar áreas para melhoria e crescimento potencial.

Esse painel é fundamental para identificar os riscos do cliente e estimular a fidelidade do cliente a longo prazo.

Painel de vendas

Deseja envolver sua equipe de vendas ou fornecer a ela um Dashboard rápido para obter insights rápidos? As equipes de vendas e os proprietários de empresas podem criar poderosos Sales Dashboards para visualizar os dados de vendas em tempo real, permitindo a rápida identificação de tendências e oportunidades.

Este Dashboard tem como objetivo comemorar as vitórias e impulsionar estrategicamente as novas metas de vendas.

Painel do Sprint

As equipes de software ganham um impulso com nosso modelo pré-construído Sprint Dashboard, que aprimora o planejamento e o acompanhamento do sprint.

Ele oferece um conjunto de métricas para orientar seus sprints rumo à conclusão bem-sucedida, garantindo que sua equipe permaneça ágil e focada nos resultados.

ClickUp AI: O futuro das percepções de trabalho

Como você pode ver, uma grande visibilidade leva a um grande sucesso! O poder da funcionalidade de IA do ClickUp Brain só torna esses painéis melhores e mais fáceis de usar.

Com as informações de IA do ClickUp Brain sobrepostas ao seu Dashboard, você tem basicamente um analista de dados virtual à sua disposição. Você pode fazer qualquer pergunta sobre seu projeto e o ClickUp Brain pesquisará instantaneamente todos os dados em seu Dashboard para fornecer a resposta.

Esse recurso reduz a necessidade de análise manual de dados e minimiza as interrupções.

Incorporar insights de IA em seus ClickUp Dashboards significa abraçar um futuro em que a tecnologia aprimora as capacidades humanas, tornando o gerenciamento de projetos mais eficiente, mais intuitivo e mais impactante. Com a IA, você não está apenas gerenciando projetos - você está dominando-os.

Bônus:_ Painéis do Google Sheets

Sem dúvida, a maior visibilidade de seu trabalho

Espero ter convencido você a experimentar o ClickUp Dashboards. Independentemente de sua função, os Dashboards são um grande passo para atingir suas metas mais ambiciosas.

Os Dashboards e as Dashboard Views agora estão disponíveis em todos os planos. Saiba mais aqui .