10 exemplos de metas do departamento de TI para atingir os objetivos

Na intrincada jornada que é a tecnologia da informação (TI), é essencial ter uma direção clara. Um plano de negócios aproximado ou metas amplas para seu departamento de TI só podem levá-lo até certo ponto. Seja você um gerente de TI ou um diretor de negócios, você precisa de metas bem definidas para saber exatamente onde sua equipe precisa chegar e como chegar lá.

Ter uma meta mensurável ou gerenciável definida para sua equipe de TI pode transformar seu desempenho de satisfatório para excelente, dando à sua empresa uma vantagem em qualquer setor competitivo. Isso garante que o tempo e os esforços da sua equipe de TI sejam usados com eficiência, que os problemas sejam resolvidos rapidamente e que todos fiquem satisfeitos, desde os líderes da empresa até os membros individuais da equipe de TI. 🔥

Neste artigo, aprenderemos mais sobre metas e objetivos de TI, de curto e longo prazo. Abordaremos:

10 metas de TI alinhadas com seus sistemas de TI atuais

KPIs comuns para medir o progresso de seu departamento de TI

O processo de criação de metas definidas e seu acompanhamento com ferramentas como o ClickUp, uma solução de gerenciamento de projetos para equipes de TI

O que são metas de TI?

As metas de TI são objetivos comerciais específicos que visam atualizar e aprimorar as operações do departamento de TI de uma organização. Geralmente, elas fazem parte do Estrutura de governança de TI alinhado e apoiando os objetivos gerais da organização.

Por exemplo, à medida que seus concorrentes saem na frente adotando novas tecnologias, melhorar a eficiência operacional se torna um dos objetivos comerciais de alto nível da sua organização. Uma parte das metas de TI definidas aqui pode ser a implementação de ferramentas de TI pró-eficiência para automatizar tarefas e otimizar fluxos de trabalho. 🛠️

É importante que as metas de seu departamento de TI estejam alinhadas com os objetivos comerciais gerais. Em nosso exemplo anterior de eficiência, a meta mais ampla em nível de departamento poderia ser criar ferramentas de TI para automatizar tarefas e agilizar fluxos de trabalho mapas de processos e encontrar oportunidades para automatizar tarefas. Definição de metas só é eficaz quando acompanhada de prazos definidos e indicadores-chave de desempenho (KPIs) para medir o sucesso. É por isso que muitos líderes de TI usam a estrutura de metas SMART para a definição de metas, em que SMART é um acrônimo que descreve as metas como :

Específicas

Mensuráveis

Atingível

Relevante

Com prazo determinado

Também é importante estimar o esforço e o valor que suas metas de TI trazem para que você possa priorizar os planos que têm o maior impacto mensurável na organização.

Também é importante estimar o esforço e o valor que suas metas de TI trazem para que você possa priorizar os planos que têm o maior impacto mensurável na organização.

Acompanhe e gerencie todas as suas metas e objetivos em detalhes granulares com o modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp

Quais são os benefícios de definir metas de TI?

Quando você define e prioriza claramente as metas de TI, pode desfrutar de benefícios como:

Alinhamento organizacional: Os esforços do departamento de TI contribuem para o crescimento da organização, ajudando a atingir as metas com eficiência e a obter sucesso Melhoria na tomada de decisões: As metas de TI fornecem uma estrutura confiável para a tomada de decisões difíceis para todas as suas necessidades comerciais e, mais importante, quandoalocação de recursos ou ao renovar os sistemas existentes Avaliação de desempenho: Quando você souber o que deve buscar, terá uma referência para acompanhar o progresso, avaliação de desempenho e detectar áreas para melhoria contínua Foco e motivação: É fácil se perder em tarefas mundanas de TI e esquecer por que você está fazendo o que está fazendo. As metas de TI proporcionam um senso de direção e propósito, motivando as equipes a se dedicarem ao trabalho intencional Vantagem competitiva: Quando o trabalho está alinhado e é eficiente, a organização pode se adaptar a mudanças e tendências contínuas e ter espaço para inovar mais rapidamente e ganhar impulso. Isso permite que a empresasuperar os concorrentes e se posicionar como líder de mercado 👑

10 exemplos de metas de TI para departamentos de TI

Suas metas de TI devem refletir as necessidades do seu departamento e da sua organização. Para aumentar a sua fonte de inspiração, vamos explorar 10 metas de tendência nas quais as equipes de TI de hoje se concentram. 🌱

1. Automação e eficiência para otimizar os processos de negócios

Liderada pela inteligência artificial (IA) e pelo aprendizado de máquina (ML), a tecnologia de ponta disponível atualmente tem o potencial de transformar a forma como as organizações operam. É uma espécie de objetivo inevitável tirar proveito da tecnologia emergente de IA/ML para simplificar seus Operações de TI de ponta a ponta e reduzir erros. 🤖

Acompanhe os avanços tecnológicos em seu setor e esteja aberto a ferramentas, como software de automação de tarefas que podem otimizar seu fluxo de trabalho. Quanto mais cedo você automatizar as tarefas repetitivas, mais tempo terá para outros trabalhos valiosos, como a inovação dos sistemas e da infraestrutura de TI.

Por exemplo, muitas empresas estão adotando ClickUp um site gratuito e com a melhor classificação ferramenta de gerenciamento de projetos com um conjunto dedicado de recursos para equipes de TI . A plataforma vem com:

Automações do ClickUp para agilizar tarefas manuais repetitivas

Criador de formulários ClickUp para coletar e rastrear bugs e solicitações de problemas

Funcionalidades como campos personalizados, pontos de sprint, marcos e dependências para projetar fluxos de trabalho personalizados para departamentos de TI

Colete feedback e transforme-o automaticamente em tarefas com o ClickUp Forms

Além disso, você pode desfrutar de um dos mais avançados Assistentes de IA para TI na plataforma: o Cérebro ClickUp . Ele pode criar e editar Documentação de TI crie briefs, faça brainstorming de ideias de projetos, preencha automaticamente dados de tabelas, escreva e-mails para clientes e resuma e traduza textos para você.

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

2. Aprimore os esforços de colaboração para simplificar a vida de seu departamento de TI

As culturas de trabalho remoto e híbrido são o presente e o futuro da TI, mas tornam a colaboração desafiadora. É por isso que a adoção de um ambiente de trabalho flexível é uma das metas de TI mais importantes atualmente.

No entanto, isso não deve ser feito às custas da produtividade.

Crie uma Gerenciamento de TI cultura baseada no autoatendimento, mas também implementar ferramentas que promovam a comunicação e a colaboração remotas eficazes. 🤝

O ClickUp é a ferramenta perfeita para colaboração remota Permite que você gerenciar tarefas e recursos em uma plataforma centralizada, tornando o trabalho transparente e acessível de qualquer lugar.

Com Quadros brancos ClickUp , todo o Equipe de TI pode fazer brainstorming e criar roteiros em tempo real. Você também pode se comunicar instantaneamente por meio do Visualização do ClickUp Chat , tópicos de comentários e @menções sem sair do aplicativo.

Colabore em qualquer decisão e analise processos em tempo real com os quadros brancos do ClickUp

É essencial ter um sistema abrangente de base de conhecimento à qual sua equipe de TI possa recorrer o tempo todo. Felizmente, Documentos do ClickUp permite que você crie um centro de recursos envolvente para wikis e procedimentos operacionais padrão (SOPs) da empresa. Isso reduzirá a necessidade de reuniões desnecessárias e de idas e vindas, permitindo que todos se concentrem em seu trabalho.

3. Reavaliação da pilha de tecnologia para aprimorar sua estratégia de negócios

As necessidades de seu departamento de TI evoluem à medida que a escala de trabalho e os dados se expandem. Uma ferramenta que era revolucionária antes pode se tornar inadequada ou obsoleta com o lançamento de novas tecnologias. 📟

Uma de suas metas de TI deve ser avaliar suas pilha de tecnologia regularmente. Pesquise tecnologias emergentes e analise seu ecossistema atual para detectar ineficiências ou redundâncias.

Em vez de fazer malabarismos com várias ferramentas individuais, talvez seja necessário implementar um sistema unificado para tornar seu trabalho mais simplificado, dimensionável e econômico

aqui está um exemplo:_ Uma plataforma abrangente como o ClickUp pode substituir várias ferramentas, inclusive seu software de gerenciamento de tarefas e projetos, software de emissão de tíquetes , suíte de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e ferramentas de edição de texto e comunicação, entre outras.

4. Fortalecimento da segurança cibernética com tecnologia de ponta

À medida que a tecnologia avança, o mesmo acontece com as ameaças cibernéticas. Se a sua equipe não for proativa e vigilante, a integridade e a confidencialidade dos dados confidenciais poderão ser comprometidas. Esse contratempo pode ter um impacto significativo sobre seus objetivos de TI, bem como sobre a reputação da empresa.

Uma possível meta: implementar um sistema de segurança robusto para manter sua empresa segura, proteger dados confidenciais e garantir a conformidade regulamentar. 🔒

Verifique se seus novos sistemas de TI envolvem:

Medidas como criptografia de dados e autenticação de dois fatores

Estratégias de mitigação de riscos, incluindo procedimentos de backup e recuperação

Auditorias e atualizações regulares de segurança

Treinamento de conscientização sobre segurança

Dica: Use o Modelo de plano de ação de segurança cibernética do ClickUp para organizar a estratégia de segurança de toda a sua empresa em um formato organizado e flexível.

Usando o modelo de plano de ação de segurança cibernética do ClickUp para criar um plano de implementação de segurança cibernética organizado e detalhado

5. Atualização da infraestrutura de TI e da arquitetura corporativa

A infraestrutura de TI é a base de todo o trabalho de TI. Da mesma forma, uma arquitetura corporativa desatualizada pode causar problemas como a redução do desempenho do sistema.

Portanto, considere dedicar uma quantidade significativa de tempo e esforço para manter e otimizar seus sistemas de TI. Por exemplo, atualmente, cada vez mais empresas estão migrando para soluções em nuvem, pois elas tendem a ser:

Escaláveis: Permitem que você ajuste os recursos com base na demanda

Permitem que você ajuste os recursos com base na demanda Seguras: Vêm com medidas de segurança rigorosas e soluções de recuperação de desastres

Vêm com medidas de segurança rigorosas e soluções de recuperação de desastres Econômicas: Geralmente têm um modelo de preço de pagamento conforme o uso

Geralmente têm um modelo de preço de pagamento conforme o uso Acessíveis: Permitem que você acesse os dados de qualquer lugar, o que os torna adequados para equipes remotas

Ao migrar para uma nuvem, é importante planejar e supervisionar a operação cuidadosamente para garantir uma transferência de dados perfeita e evitar interrupções.

Avalie as necessidades de treinamento de seus funcionários com o modelo de análise de necessidades tecnológicas do ClickUp

6. Reduzir os custos para atingir as metas financeiras da empresa

Seja por instrução direta da gerência sênior ou por uma iniciativa interna, a redução de custos é uma meta com a qual as equipes de TI se deparam com frequência. Normalmente, elas precisam colaborar com a equipe financeira para alinhar os investimentos do departamento de TI com as metas de capacidade e receita da empresa. 💰

Para reduzir os gastos, você deve primeiro rastrear e analisar os gastos atuais. Identifique as áreas que implicam os custos mais altos e corte as despesas desnecessárias. Tente negociar melhores acordos com os fornecedores ou revise sua estratégia de alocação de recursos. Você pode liberar alguns recursos implementando Automação de TI .

Com a Suíte ClickUp Finance com o ClickUp Finance Suite, você pode monitorar facilmente suas despesas e prazos financeiros, fazer cálculos automáticos com base em dados numéricos e acompanhar seu progresso em direção a gastos eficientes.

7. Invista no desenvolvimento de talentos para manter as equipes motivadas e competitivas

Profissionais de TI talentosos geralmente não têm dificuldade para encontrar empregos bem remunerados, mas precisam se aperfeiçoar constantemente para permanecerem competentes.

Uma das metas essenciais de muitos departamentos de TI é reavaliar as habilidades da equipe, identificar lacunas de conhecimento e oferecer oportunidades de aprimoramento profissional. Invista em programas e conferências de treinamento e certificação. Dessa forma, você pode capacitar sua equipe de TI para diversificar suas habilidades e permanecer relevante no jogo.

Outra vantagem do treinamento é que ele alivia parte da pressão dos recrutadores. Em vez de procurar novas contratações, você pode se concentrar em preparar seus funcionários atuais para tarefas mais difíceis.

Dica: Use o Modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp para mapear visualmente as habilidades e os conhecimentos da sua equipe de TI atual, categorizados por função ou departamento, e planejar programas de treinamento.

Este modelo foi criado para ajudá-lo a identificar, acompanhar e monitorar as habilidades da sua equipe

8. Qualidade e implementação de software

Se a sua equipe desenvolve e mantém software, sua meta pode ser aprimorar esse software. Essas melhorias incluem:

Implementar novos recursos ou atualizar os atuais

Permitir acessibilidade entre plataformas, como web ou celular

Ajustar odesign da experiência do usuário (UX)* Reduzir os defeitos, melhorando os processos de desenvolvimento e garantia de qualidade

Agora você pode otimizar todo o processo de ciclo de vida de desenvolvimento com o ClickUp . Use-o para criar roteiros claros, planejar e acompanhar sprints, gerenciar seu backlog e acompanhar o progresso. O ClickUp ainda se integra com repositórios conhecidos como GitHub, GitLab e Bitbucket, permitindo que você sincronize seu trabalho entre plataformas.

O ClickUp pode ser integrado ao GitHub e a mais de 1.000 outras ferramentas para otimizar seu planejamento e desenvolvimento

9. Melhoria contínua e inovação para toda a empresa

Independentemente do setor, é louvável promover uma cultura de melhoria contínua. Ela permite que você alcance, mantenha e aprimore a excelência operacional. 📈

O primeiro passo para alcançar esses resultados é o monitoramento do progresso e do desempenho. Você deve definir e acompanhar os KPIs e coletar feedback do usuário desde o início. Em seguida, você pode analisar esses dados para identificar gargalos, moldando sua futura tomada de decisões e definição de metas.

Considerar os gateways de melhoria contínua é uma excelente meta de longo prazo, pois isso expandirá sua capacidade de resolução de problemas e tornar sua equipe de TI resiliente.

10. Sustentabilidade como parte de seus objetivos de TI de longo prazo

As preocupações ambientais estão se tornando mais predominantes, pressionando as empresas a serem socialmente responsáveis. ♻️

O setor de TI não é exceção. As empresas e os departamentos de TI podem reduzir seu impacto ambiental de várias maneiras. Algumas metas a serem consideradas incluem:

Incentivar o trabalho remoto: Reduzir o deslocamento para diminuir a pegada de carbono **Adotar a economia circular: reutilizar, consertar e reciclar itens para maximizar o uso eficiente de recursos e minimizar o desperdício Mudar para tecnologia e manufatura ecologicamente corretas: Usar hardware e equipamentos que tenham classificações e certificações de eficiência energética ideais **Investir em fontes renováveis: aproveitar a energia solar ou eólica para atender a algumas ou todas as suas necessidades de energia Otimizar o processo de desenvolvimento: Revisar suas práticas de desenvolvimento de software para que elas envolvam menos processos que consumam muitos recursos

Métricas de KPI de TI a serem monitoradas junto com as metas do departamento de TI

Embora você deva medir o progresso de suas metas o máximo possível, não é possível prestar atenção a tudo. Você deve priorizar o rastreamento de determinados KPIs que sejam mais relevantes para suas metas atuais. 📚

A seguir, listaremos alguns dos tipos mais comuns de métricas nas funções de TI, que podem estar relacionados a algumas das metas que discutimos anteriormente:

Operacional

Para medir o desempenho e a eficiência operacional, você pode usar:

Taxa de sucesso do projeto: A porcentagem de projetos concluídos dentro do prazo, do orçamento e das especificações

A porcentagem de projetos concluídos dentro do prazo, do orçamento e das especificações Rotatividade de tíquetes: A proporção de tíquetes totais e abertos, indicando a porcentagem de tarefas incompletas

A proporção de tíquetes totais e abertos, indicando a porcentagem de tarefas incompletas Tempo médio de tratamento: Quanto tempo a equipe ou o membro da equipe geralmente precisa para concluir uma tarefa ou resolver um problema

Sistemas de TI

Use os KPIs a seguir para monitorar a integridade de sua infraestrutura e de seu software:

Tempo de atividade vs. tempo de inatividade: A porcentagem de tempo em que seus sistemas ou servidores estão em execução vs. não operacionais

A porcentagem de tempo em que seus sistemas ou servidores estão em execução vs. não operacionais Utilização do servidor ou da nuvem: A medição do desempenho do sistema

A medição do desempenho do sistema Tempo médio de reparo/recuperação: Quanto tempo a equipe de TI geralmente precisa para resolver problemas do sistema

Segurança

Esses indicadores se referem à sua segurança e governança de dados medidas:

Tempo de recuperação/objetivo pontual: A quantidade de tempo ou dados que sua organização pode se dar ao luxo de perder no caso de um incidente

A quantidade de tempo ou dados que sua organização pode se dar ao luxo de perder no caso de um incidente Dias desde o último incidente: Quanto tempo se passou desde o último incidente, transmitindo a eficácia das estratégias de segurança implementadas

Quanto tempo se passou desde o último incidente, transmitindo a eficácia das estratégias de segurança implementadas Número de vulnerabilidades abertas: Usado para monitorar a exposição a possíveis ameaças

Usado para monitorar a exposição a possíveis ameaças Taxa de sucesso de backup: A porcentagem de dados de backup e o número de dias desde o último backup

Financeiro

Se o seu objetivo de TI for analisar e reduzir os custos, você poderá rastrear as seguintes métricas:

Gastos de TI vs. plano: Quanto do orçamento de TI disponível você está usando e se está usando-o de forma eficaz

Quanto do orçamento de TI disponível você está usando e se está usando-o de forma eficaz Retorno sobre o investimento **A comparação dos ganhos e perdas resultantes dos investimentos em TI

Dinheiro economizado: A quantidade de dinheiro que você economizou como resultado da negociação de custos, da consolidação de ferramentas e da mudança para soluções mais econômicas

Atendimento ao cliente

As métricas abaixo indicam o sucesso de seus esforços de desenvolvimento e otimização de software:

Taxa de resolução no primeiro contato: A porcentagem de problemas resolvidos no primeiro ponto de contato da central de serviços

A porcentagem de problemas resolvidos no primeiro ponto de contato da central de serviços Satisfação do usuário e pontuação líquida do promotor: A medida subjetiva dos usuários sobre o grau de satisfação com o seu produto ou serviço e a probabilidade de recomendá-lo a outras pessoas

A medida subjetiva dos usuários sobre o grau de satisfação com o seu produto ou serviço e a probabilidade de recomendá-lo a outras pessoas Taxa de conclusão da integração do usuário: A porcentagem de usuários que passam pela integração, indicando a facilidade de uso do seu software

Recursos humanos (RH)

Para avaliar a eficácia de sua estratégia de desenvolvimento de talentos de TI e os esforços de aprimoramento da colaboração, use as seguintes métricas:

Satisfação do funcionário: Os sentimentos subjetivos dos funcionários sobre seu trabalho

Os sentimentos subjetivos dos funcionários sobre seu trabalho Taxa de retenção de funcionários: A porcentagem de funcionários que permanecem na organização durante um período específico

A porcentagem de funcionários que permanecem na organização durante um período específico Taxa de participação em reuniões: A porcentagem de funcionários que estavam presentes nas reuniões, demonstrando disposição para colaborar e participar

Como definir e acompanhar metas de TI com o ClickUp

A definição de metas de TI é um empreendimento desafiador e de alto risco, mas o ClickUp torna isso muito fácil. 😍

Vamos ver como tirar o máximo proveito disso!

A primeira etapa é anotar todas as suas metas de TI no Metas do ClickUp para seu espaço de trabalho. Adicione nomes, prazos e responsáveis, ajustando as permissões de acesso para cada meta.

Em seguida, divida as metas em Targets mensuráveis. Você tem quatro tipos de metas à sua disposição:

Numérica Monetário Verdadeiro ou falso Metas da tarefa

Você também pode arrastar e soltar as tarefas existentes do departamento de TI para conectá-las às metas. Agrupe metas semelhantes em pastas para organizá-las e torná-las mais gerenciáveis. Por exemplo, se a sua estratégia de negócios abrangente for lançar um novo aplicativo móvel no próximo trimestre, todas as metas e tarefas da sua equipe de TI poderão ser empilhadas em uma pasta chamada Metas de lançamento de aplicativo.

Você também pode identificar as principais áreas de progresso da sua equipe adicionando Marcos do ClickUp -O acompanhamento de pequenas vitórias mantém sua equipe motivada.

À medida que você e sua equipe de TI concluírem o trabalho, marque as tarefas como Done e insira seus resultados na plataforma. O ClickUp acompanhará automaticamente seu progresso, transmitindo-o em porcentagens. Você pode avaliar rapidamente o progresso coletivo e individual em relação a cada meta com scorecards semanais.

Defina suas metas de TI e acompanhe o progresso sem esforço com o ClickUp Goals

Medir KPIs com ClickUp Dashboards

Crie seu Painel de controle do ClickUp e acompanhe os KPIs em tempo real sobre o progresso das metas, o desempenho, a capacidade da equipe, as estatísticas de controle de tempo e tudo o mais que for relevante para a sua equipe ou o projeto. Ele tem uma calculadora integrada para KPIs complicados.

Além disso, você pode personalizar seu Dashboard com mais de 50 cartões ou relatórios diferentes. Faça uso de representações gráficas como burnup e gráficos de velocidade para verificar o status de suas metas de TI.

Crie seu ClickUp Dashboard ideal e tenha uma visão geral em tempo real de todo o seu trabalho, progresso e desempenho

Nós entendemos: o ClickUp tem tantos recursos que, no início, pode parecer difícil de usar. É por isso que preparamos vários Modelos de TI para diferentes casos de uso para ajudá-lo.

Por exemplo, você pode usar o Modelo de lista de projetos de TI do ClickUp como um excelente ponto de partida para qualquer projeto. Desde o monitoramento dos prazos das tarefas até a alocação de recursos, ele pode ajudá-lo a colocar todos os seus projetos em ordem.

O Modelo de roteiro de TI do ClickUp é outra ferramenta perfeita para iniciantes para planejamento estratégico e definição de metas. Ele o ajuda a projetar todo o seu itinerário de TI em uma linha do tempo interativa, tudo totalmente ajustável às necessidades comerciais em constante mudança. 🥳

Crie planos estratégicos para suas iniciativas de TI com o modelo de roteiro de TI do ClickUp

Defina e supere as metas de seu departamento de TI com o ClickUp

A definição de metas deve ser seguida de planejamento extensivo e acompanhamento do progresso. Felizmente, uma ferramenta como o ClickUp pode tornar todas essas etapas facilmente superáveis. Registre-se no ClickUp e deixe que ele o apoie em seus esforços de planejamento estratégico e além. ❣️