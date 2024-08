10 melhores livros sobre design de UX que todo designer deve ler em 2024

O design de UX assumiu o centro do palco nas empresas de tecnologia e muitas vezes é usado de forma intercambiável com bons negócios. Por exemplo, o Airbnb atributos bom design de UX para sua transformação de uma startup fracassada em uma empresa de bilhões de dólares.

Com as páginas de carreiras repletas de vagas para designers de UX, é evidente que as empresas podem vincular suas margens de lucro ao design de experiência do usuário (UX).

Como designer de UX, você deve estar atualizado com as tendências emergentes e as práticas recomendadas para construir seu fosso. Uma das maneiras de se tornar eficiente em design de UX é ler livros escritos por especialistas do setor. Investir em livros de design de UX lhe dá confiança criativa e o mantém comprometido e motivado com suas metas de carreira.

Aqui, discutiremos 10 livros de UX de leitura obrigatória que o ajudarão a desenvolver suas habilidades. Seja você um aspirante a designer ou um profissional experiente, os princípios discutidos aqui ajudarão em sua jornada de aprendizado.

Os 10 principais livros de UX Design de leitura obrigatória para designers

1. Lean UX: Aplicando os princípios Lean para melhorar a experiência do usuário

Sobre o livro

Autor(es) : Josh Seiden e Jeff Gothelf

: Josh Seiden e Jeff Gothelf Ano de publicação : 2013

: 2013 Tempo estimado de leitura : 3 horas

: 3 horas Nível recomendado : Iniciante, intermediário e avançado

: Iniciante, intermediário e avançado Número de páginas : 148

: 148 Classificações 4,3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Este livro abrange três áreas principais: uma introdução à experiência do usuário enxuta e seus princípios fundamentais, o processo de design da experiência do usuário enxuta e a integração da experiência do usuário enxuta nas organizações.

Aprenda os princípios básicos para criar um design centrado no usuário, como a colaboração multifuncional, o aprendizado sobre o crescimento e a permissão para falhar. O livro se aprofunda no processo de design da experiência do usuário com base nos princípios ágeis e no design thinking nas seções a seguir.

O livro reúne insights sobre o design de experiência do usuário por meio da lente "enxuta", identificando o que é essencial e o que pode ser removido ou substituído.

No geral, Lean UX é um recurso prático para designers de UX, desenvolvedores de software, gerentes de produtos, empreendedores e qualquer pessoa interessada em criar produtos tecnológicos de sucesso.

"Nosso objetivo não é criar uma entrega, é mudar algo no mundo - criar um resultado. Muitas vezes, as equipes que trabalham em processos ágeis não voltam para melhorar a interface do usuário do software." - Josh Seiden

Principais conclusões

Alinhar os princípios de design de UX ao processo de design por meio de iterações rápidas e feedback contínuo em vez de um planejamento antecipado e demorado

As equipes de design devem se concentrar na criação de hipóteses sobre o comportamento do usuário, projetando experimentos para testar essas hipóteses e validando suas suposições

O que os leitores dizem

"Normalmente, acho que esses tipos de livros de design de UX não oferecem exemplos suficientes, mas, neste caso, os autores ofereceram exemplos específicos de sua própria experiência de trabalho."

2. UX para iniciantes: Um curso intensivo em 100 lições curtas

Sobre o livro

Autor(es) : Joel Marsh

: Joel Marsh Ano de publicação : 2016

: 2016 Tempo estimado de leitura : 4 horas e 15 minutos

: 4 horas e 15 minutos Nível recomendado : Iniciante e intermediário

: Iniciante e intermediário Número de páginas : 255

: 255 Classificações 4,4/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



'UX for Beginners: A Crash Course in 100 Short Lessons', de Joel Marsh, é um guia abrangente e acessível para simplificar o design de UX para pessoas que estão iniciando na área.

Por meio de 100 lições concisas sobre recursos de UX, Marsh oferece uma visão geral prática e envolvente dos principais princípios universais de UX para iniciantes.

O livro começa estabelecendo uma compreensão fundamental do design de UX e o que todo designer precisa saber sobre como criar produtos e serviços centrados no usuário bem-sucedidos aplicativos criativos .

Outros tópicos incluem psicologia do usuário, pesquisa de usuários, personas e a importância da empatia com os usuários por meio de exemplos da vida real.

"_Tudo tem uma experiência de usuário. Seu trabalho não é criar a experiência do usuário. Seu trabalho é torná-la boa." - Joel Marsh

Principais conclusões

O design de UX é iterativo. Pegue qualquer exemplo real de um projeto de UX que esteja passando por melhorias contínuas com base no feedback do usuário. Essa abordagem iterativa se alinha com a natureza dinâmica e evolutiva das experiências digitais, enfatizando a necessidade de flexibilidade e capacidade de resposta no design de UX

O que os leitores dizem

"Hoje em dia, é difícil encontrar livros de design de UX que vão direto ao ponto e não nos forçam a conhecer a história de vida do autor ou ouvir todos os seus antídotos pessoais. Este livro de UX é fantástico para iniciantes que desejam aprender os meandros do design de interfaces."

3. The User Experience Team of One: A Research and Design Survival Guide (A equipe de experiência do usuário: um guia de sobrevivência para pesquisa e design)

Sobre o livro

Autor(es) : Leah Buley

: Leah Buley Ano de publicação : 2013

: 2013 Tempo estimado de leitura : 4 horas e 20 minutos

: 4 horas e 20 minutos Nível recomendado : Intermediário

: Intermediário Número de páginas : 246

: 246 Classificações 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Em The User Experience Team of One, Buley aborda os desafios que os designers de UX enfrentam ao trabalhar de forma independente em organizações sem equipes de UX dedicadas.

O autor aconselha os designers de experiência do usuário que trabalham sozinhos a adotarem uma mentalidade estratégica e a se tornarem engenhosos, proativos e resilientes ao mesmo tempo.

Este livro é um excelente recurso na carreira de UX para aqueles que buscam conselhos práticos para causar impacto, apesar de trabalharem com recursos limitados ou apoio de equipe.

"Em uma era cada vez mais digital, projetar produtos pensando em pessoas reais nos ajuda a garantir que a tecnologia se integre em nossas vidas de forma humana. É uma voz da razão, argumentando que os produtos e a tecnologia podem apoiar e até enriquecer nossa humanidade fundamental." - Leah Buley

Principais conclusões

Alinhe seus esforços de design de UX com as metas de negócios para apresentar um caso convincente do valor da experiência do usuário no design de interfaces de usuário e colocar em movimento suaprocesso de design #### O que os leitores dizem

"Como alguém que está tentando iniciar sua carreira em pesquisa e/ou design de UX, adoro as seções "Se você fizer apenas uma coisa" no final de cada capítulo!"

4. Refatoração da interface do usuário por Adam Wathan e Steve Schoger

Sobre o livro

Autor(es) : Adam Wathan e Steve Schoger

: Adam Wathan e Steve Schoger Ano de publicação : 2018

: 2018 Tempo estimado de leitura : 4 horas e 11 minutos

: 4 horas e 11 minutos Nível recomendado : Intermediário

: Intermediário Número de páginas : 252

: 252 Classificações 4,7/5 (Goodreads)



O livro Refactoring UI oferece conselhos práticos para aprimorar o design da interface do usuário, mesmo com uma formação técnica limitada. O livro aborda vários aspectos do design da IU, incluindo esquemas de cores, tipografia, espaçamento e layout.

Seja você um gerente de produto ou um designer de UX, este livro aborda os princípios de escrita de UX e o comportamento humano que afeta as decisões do comprador. Os autores orientam os leitores por meio de exemplos de antes e depois, ilustrando como pequenas mudanças intencionais melhoram significativamente o apelo visual e a usabilidade de uma interface de usuário.

O livro aborda princípios básicos de design de experiência do usuário, como testes de usuários, gerenciamento de produtos, aspectos visuais básicos e o método de design direcionado a metas.

Principais conclusões

Concentre-se em experiências de usuário e design excepcionais. O alinhamento consistente, a precisão e a atenção a pequenos elementos elevam seu design e contribuem para uma aparência mais polida e profissional

O que os leitores dizem

"Uma excelente cartilha sobre como tomar decisões simples de design que podem melhorar muito seus projetos. Nada de bobagens; 100% de sinal, 0% de ruído."

5. Entrevistando usuários: Como descobrir percepções convincentes

Sobre o livro

Autor(es) : Steve Portigal

: Steve Portigal Ano de publicação : 2013

: 2013 Tempo estimado de leitura : 2 horas e 55 minutos

: 2 horas e 55 minutos Nível recomendado : Intermediário

: Intermediário Número de páginas : 176

: 176 Classificações 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Considere este livro como seu guia completo para projetos de design. Ele o orienta a entrevistar usuários para ampliar a perspectiva do designer.

O livro abrange todo o processo de entrevista, desde o planejamento e a preparação até a realização de entrevistas e análise de dados. Os designers de experiência do usuário devem aprender sobre a psicologia humana das entrevistas, a importância da empatia e da escuta ativa, e criar um ambiente confortável para os participantes.

Por fim, o autor explica que a maioria dos designers de experiência do usuário deve cultivar a capacidade de converter dados brutos de entrevistas em narrativas atraentes que repercutam entre as partes interessadas, facilitando a compreensão e a tomada de decisões.

"É nas histórias que estão os insights mais ricos, e seu objetivo é chegar a esse ponto em cada entrevista." - Steve Portigal

Principais conclusões

Os designers de UX da nova era devem dominar os princípios universais da empatia, da escuta ativa ao realizar pesquisas com usuários e da narração de histórias para comunicar as percepções dos usuários

O que os leitores dizem

"É muito prático, inspirador e vou repassá-lo a todos com quem converso em minha jornada. Só queria passar isso adiante, pois já li muitos livros de "UX" e "pesquisa" e este está no TOPO da minha lista agora."

6. Não me faça pensar (Revisitado)

Sobre o livro

Autor(es) : Steve Krug

: Steve Krug Ano de publicação : 2015

: 2015 Tempo estimado de leitura : 3 horas e 19 minutos

: 3 horas e 19 minutos Nível recomendado : Intermediário e avançado

: Intermediário e avançado Número de páginas : 216

: 216 Classificações 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Este livro de design de UX é um guia sempre atual sobre usabilidade na Web. Nesta edição revisada, Krug atualiza e expande seu trabalho clássico e oferece insights valiosos e uma melhor compreensão do design de sites fáceis de usar que priorizam a simplicidade e a clareza.

O autor acredita que sites bem projetados devem ser intuitivos, exigindo dos usuários um esforço cognitivo mínimo. Krug enfatiza a eliminação de complexidades desnecessárias em uma interface digital para garantir que os usuários encontrem rapidamente o que desejam.

Outros tópicos incluem design de navegação, layout de página e a importância de dicas visuais claras. O autor apresenta o conceito de "happy talk" - instruções e informações desnecessárias que os usuários normalmente ignoram - e aconselha a simplificação do conteúdo para otimizar o envolvimento do usuário.

Um aspecto fundamental dos princípios de UX é avaliar se o público percebe o objetivo da página da Web em cinco segundos após a visualização.

"Não importa quantas vezes eu tenha que clicar, contanto que cada clique seja uma escolha sem sentido e sem ambiguidade." - Steve Krug

Principais conclusões

Crie um design simples e organizado para minimizar o empréstimo cognitivo do usuário. Priorize a intuitividade para garantir que os usuários aprendam a navegar no site sem complexidade desnecessária

O que os leitores dizem

"É realmente um livro que pode resistir ao teste do tempo, apesar de todas as três iterações, ele mantém o tom e a mensagem: o bom design da Web começa com o instinto do usuário."

7. O design das coisas cotidianas: Edição revisada e ampliada

Sobre o livro

Autor(es) : Don Norman

: Don Norman Ano de publicação : 2013

: 2013 Tempo estimado de leitura : 5 horas e 30 minutos

: 5 horas e 30 minutos Nível recomendado : Avançado

: Avançado Número de páginas : 368

: 368 Classificações 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Como designer de UX, você sabe que alguns princípios de usabilidade estão em constante evolução. O autor se aprofunda na psicologia cognitiva da experiência do usuário, nos desafios contemporâneos de design e em como os designs de UX bem-sucedidos dão pistas claras sobre sua funcionalidade.

O que diferencia os designers experientes dos iniciantes é sua capacidade de distinguir entre "erro do usuário" e "erro de design" A chave para projetar produtos intuitivos e fáceis de usar é minimizar os erros do usuário e reduzir as chances de um design de interação ruim.

"O design é realmente um ato de comunicação, o que significa ter uma compreensão profunda da pessoa com quem o designer está se comunicando." - Don Norman

Principais conclusões

Quando os usuários cometem erros, geralmente é resultado de um design ruim e não da incompetência do usuário. Os designers são responsáveis por criar produtos que se alinham aos modelos mentais e às expectativas dos usuários, reduzindo a probabilidade de erros

O que os leitores dizem

"Olhe ao seu redor. Tragicamente, o dispositivo no qual você está lendo esta resenha provavelmente carrega as deformidades de uma geração de designers que nunca chegou a ler este livro ou sua edição original. Se eu fosse rei por um dia, todos os designers seriam obrigados a largar seus lápis e estiletes até lerem o MAGNUM OPUS do Sr. Norman de capa a capa. A partir daí, eles poderiam retomar seu trabalho, e haveria muita alegria."

8. Hooked: Como criar produtos que formam hábitos

Sobre o livro

Autor(es) : Nir Eyal

: Nir Eyal Ano de publicação : 2014

: 2014 Tempo estimado de leitura : 2 horas e 30 minutos

: 2 horas e 30 minutos Nível recomendado : Intermediário e avançado

: Intermediário e avançado Número de páginas : 256

: 256 Classificações 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Via Amazon Hooked, de Nir Eyal, é uma bíblia de UX que explora a psicologia por trás da criação de produtos que formam hábitos. Eyal apresenta o "Modelo Hook", um processo de quatro etapas projetado para criar produtos com os quais os usuários se envolvem repetidamente. O modelo consiste em Gatilho, Ação, Recompensa Variável e Investimento para entender e atender às necessidades do usuário.

O autor apoia seu modelo com exemplos práticos e estudos de caso, ilustrando como empresas como o Facebook e o Instagram utilizam o modelo acima para criar produtos aos quais os usuários não conseguem resistir. O livro é um guia prático para profissionais de marketing de produtos, UX e designers de produtos, além de empreendedores que buscam desenvolver produtos que formem hábitos duradouros.

"Todos os seres humanos são motivados a buscar o prazer e evitar a dor, a buscar a esperança e evitar o medo e, finalmente, a buscar a aceitação social e evitar a rejeição." - Nir Eyal

Principais conclusões

Em vez de fornecer a mesma recompensa de forma consistente, introduza a variabilidade para manter os usuários envolvidos e curiosos. Essa variabilidade aciona os centros de prazer do cérebro e reforça o ciclo do hábito, aumentando a probabilidade de os usuários retornarem ao produto

O que os leitores dizem

"Um dos melhores livros que li nos últimos tempos sobre como as empresas de tecnologia criam seus produtos viciantes. O modelo de Nir permitirá que você crie um produto que atrairá usuários e lhe permitirá saber o que fazer para retê-los."

9. Rocket Surgery Made Easy

Sobre o livro

Autor(es) : Steve Krug

: Steve Krug Ano de publicação : 2009

: 2009 Tempo estimado de leitura : 2 horas e 40 minutos

: 2 horas e 40 minutos Nível recomendado : Iniciante a intermediário

: Iniciante a intermediário Número de páginas : 161

: 161 Classificações 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



O Rocket Surgery Made Easy é um guia fácil de usar que capacita designers e desenvolvedores a incorporar perfeitamente os testes de usabilidade para interfaces móveis e da Web em seu fluxo de trabalho.

O autor discorre sobre os fundamentos dos testes de usabilidade, o planejamento e a realização de testes e a superação das armadilhas comuns.

"Sim, há coisas que você pode aprender apenas observando o público-alvo usar o site. Mas há muitas coisas que você pode aprender observando quase qualquer pessoa usar o site. Quando você começar a fazer testes de usabilidade, seu site provavelmente conterá muitos problemas sérios que "quase qualquer pessoa" encontrará, portanto, você pode recrutar com muito mais liberdade no início." - Steve Krug

Principais conclusões

Defina uma estrutura clara para planejar e executar testes de usabilidade sem a necessidade de configurações elaboradas. Essa é uma ótima maneira de incentivar todos os designers de UX da sua equipe a realizar testes regulares e em pequena escala com usuários reais para descobrir insights valiosos

O que os leitores dizem

"Assim como "Don't Make Me Think", este é um livro conciso, fácil de ler e valioso que qualquer pessoa que trabalhe com gerenciamento de produtos e desenvolvimento de software deveria ler. Não consegui largar o livro até terminá-lo antes de aterrissar em um voo de 6 horas."

10. The Paradox of Choice: Por que mais é menos

Sobre o livro

Autor(es) : Barry Schwartz e Ken Kliban

: Barry Schwartz e Ken Kliban Ano de publicação : 2010

: 2010 Tempo estimado de leitura : 3 horas e 41 minutos

: 3 horas e 41 minutos Nível recomendado : Iniciante, intermediário e avançado

: Iniciante, intermediário e avançado Número de páginas : 265

: 265 Classificações 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Esse livro de UX explora o impacto psicológico de muitas escolhas na tomada de decisões e no bem-estar humano. Schwartz argumenta que, embora o fato de ter escolhas seja geralmente visto como um aspecto positivo da vida moderna, o excesso de opções leva à paralisia das decisões, à ansiedade e à insatisfação.

O paradoxo da escolha levará à fadiga da decisão, ao arrependimento e a uma busca constante por opções perfeitas. Muito provavelmente, seus usuários precisam de ajuda para tomar decisões e enfrentar várias escolhas.

Limitar as opções e adotar uma mentalidade mais "boa o suficiente" pode aliviar os efeitos negativos do excesso de opções.

The Paradox of Choice desafia a noção de que mais escolhas levam a uma maior felicidade e oferece insights sobre como navegar pelas complexidades da tomada de decisões em um mundo de abundância.

"Aprender a escolher é difícil. Aprender a escolher bem é ainda mais difícil. E aprender a escolher bem em um mundo de possibilidades ilimitadas é ainda mais difícil, talvez difícil demais." - Barry Schwartz

Principais conclusões

Ao projetar produtos, simplifique as escolhas e reduza o número de opções. Aceite que não existe uma única escolha melhor e que os bons resultados são fruto de decisões razoáveis

O que os leitores dizem:

"Leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em "tomada de decisões". Um livro fantástico sobre por que mais é menos (ou menos é mais)."

ClickUp: A melhor ferramenta de design para designers de UX

Ler os melhores livros de design de UX o ajudará a aprender os fundamentos da jornada de design de UX, alinhar o design de UX com o comportamento e as expectativas do usuário e proporcionar confiança criativa para experimentar novas teorias.

Ao mesmo tempo, o livro certo Ferramentas de design UX o ajudarão a dominar a arte de criar uma experiência de usuário suave e perfeita em todo o desenvolvimento do produto. Desde a pesquisa e o teste do usuário até a criação de wireframes, testes e muito mais, elas garantem que você tenha todos os elementos para chegar à linha de chegada.

O ClickUp é uma ferramenta de design de experiência do usuário fácil de usar para iniciantes que simplifica seu trabalho e produz melhores resultados.

Os principais recursos que tornam o ClickUp o melhor software de design de fluxo de trabalho são:

Quadros brancos

Use os quadros brancos do ClickUp para gerenciar seus fluxos de trabalho de design e permitir uma colaboração perfeita entre as equipes de design e desenvolvimento Quadros brancos permitem que os designers façam brainstorming, planejem e criem wireframes, fluxogramas, protótipos e retrospectivas. Incorpore comentários, notas adesivas e arquivos de mídia para facilitar o compartilhamento de ideias.

O que o torna o melhor software de quadro branco é a facilidade de uso e colaboração. Com uma interface de usuário simples, seus designers adicionam rapidamente imagens e links para referência e movem projetos do estágio de ideação para itens de ação.

Veja quem está fazendo edições em tempo real e mapeie projetos simultaneamente, como se estivesse na mesma sala.

Modelos pré-criados para visualizar fluxos de trabalho e criar resumos de design

O modelo de UX correto é essencial para o lançamento, a melhoria ou o redesenho bem-sucedido de um produto, garantindo que ele tenha uma ótima aparência e funcione perfeitamente.

O ClickUp tem modelos de design de UX pré-criados para visualizar fluxos de trabalho durante o desenvolvimento, criar roteiros para ajudar os designers a planejar cronogramas e criar resumos de design para alinhar todos os departamentos.

Colabore facilmente entre as equipes de design e software para criar ou idealizar em modelos Modelo de plano de projeto UX do ClickUp permite delinear a jornada do usuário, criar e priorizar tarefas para a equipe e usuários individuais e coordenar recursos para garantir uma implementação tranquila.

Seus designers de UX podem destacar definições de escopo, desenvolver personas de usuários, criar wireframes e protótipos e submetê-los a testes e validação.

Use esse modelo para projetos iterativos e incrementais, e ele se integra a ferramentas de terceiros, como ferramentas de design thinking e ferramentas de web design para obter os melhores resultados.

O modelo Modelo de revisão de design do ClickUp é o que você precisa para desenvolver experiências de usuário modernas e perfeitas para seus clientes Modelo de roteiro de UX do ClickUp ajuda a visualizar o progresso do produto, alinhar as equipes em torno de marcos e priorizar ideias com base nas necessidades comerciais e no comportamento do usuário.

Esse modelo se integra ao seu quadro de ideias e ferramentas de mapeamento de processos o que o torna ideal para criar experiências de usuário incríveis.

Os designers de UX usam o modelo de roadmap para acompanhar a experiência do usuário e visualizar os cronogramas de entrega durante todo o processo de desenvolvimento de recursos.

Projete melhor e colabore com a plataforma de produtividade completa do ClickUp

A plataforma de produtividade do ClickUp para equipes de design ajuda você a colaborar, organizar e fornecer excelentes designs de UX.

Os designers de UX e as equipes de criação usam o ClickUp para gerenciar projetos de design, planejamento de recursos, colaboração criativa, testes e validação, além de feedback e aprovações.

Antes de criar wireframes e protótipos funcionais, use os quadros brancos para fazer brainstorming e desenvolver roteiros de produtos.

Os modelos de design UX permitem detalhar o plano do projeto, atribuir tarefas à equipe e criar um ambiente colaborativo para que todos trabalhem em sincronia.

Centralize todas as necessidades da sua equipe de design, divida tarefas complexas em metas gerenciáveis e aprimore a jornada do usuário com o ClickUp.

Se você deseja otimizar todos os aspectos do seu processo de UX e UI, registre-se no ClickUp gratuitamente.