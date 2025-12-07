ClickUp vs. Trello: Qual ferramenta de gerenciamento de projetos se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho?

Você já se perguntou por que sua equipe ainda não cumpre os prazos, mesmo quando o processo parece sólido no papel?

Em muitos casos, o trabalho fica disperso. As tarefas ficam em planilhas. As atualizações acabam perdidas em longas cadeias de e-mails. Os arquivos estão espalhados por diferentes unidades de armazenamento. As conversas desaparecem em longas conversas de chat.

Sua equipe não é lenta. Eles apenas estão mudando de contexto com tanta frequência que isso os esgota.

Uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos foi projetada para resolver isso. Ela oferece um sistema centralizado onde o trabalho, as atualizações, os arquivos e as conversas coexistem.

É exatamente por isso que as equipes migram de ferramentas dispersas para um Espaço de Trabalho de IA Convergente — porque a dispersão do trabalho não é apenas irritante, é a razão pela qual os prazos são perdidos mesmo quando o processo parece sólido.

Se você está escolhendo entre o ClickUp e o Trello, este guia vai te ajudar a escolher a opção certa.

Tabela comparativa entre ClickUp e Trello

Aqui está uma comparação lado a lado de como o ClickUp e o Trello diferem nas áreas mais importantes para a maioria das equipes.

Recursos <2>ClickUp Trello Gerenciamento de tarefas Painéis personalizados com mais de 50 widgets para carga de trabalho, sprints, campos personalizados, metas, etc. Cartões simples com listas de verificação, etiquetas e anexos Painéis Apenas modelos de quadro/cartão; limitado a fluxos de trabalho complexos Painéis limitados; disponíveis apenas por meio de Power-Ups de terceiros Modelos Modelos para tarefas, documentos, listas, espaços e fluxos de trabalho; totalmente personalizáveis Automações do Butler: menos poderosas, menos gatilhos Curva de aprendizagem Curva de aprendizado mais íngreme devido à complexidade Curva de aprendizado suave Controle de tempo Controle de tempo integrado Requer o Power-Up de Controle de Tempo Integrações Mais de 1.000 integrações nativas e de terceiros ~200 Power-Ups Ferramentas de colaboração Documentos integrados, quadros brancos, edição em tempo real, comentários, chat de tarefas, menções Comentários em nível de cartão, menções, listas de verificação básicas Segurança avançada 2FA, permissões granulares, SSO nos planos pagos, registros de auditoria 2FA; SSO disponível apenas na versão Enterprise Plano gratuito Usuários, tarefas e projetos ilimitados, 100 MB de armazenamento, 3 visualizações, automações Usuários ilimitados, 10 quadros, 1 Power-Up por quadro Gestão do Conhecimento ClickUp Docs, Wikis, Quadros Brancos, pesquisa com inteligência artificial, centros de conhecimento estruturados Sem gerenciamento de conhecimento nativo; depende de anexos Pesquisa corporativa Pesquise em tarefas, documentos, chat, arquivos e aplicativos conectados (Slack, Drive, Dropbox) Não há pesquisa entre aplicativos; apenas pesquisa por quadro/cartão Assistente de IA (ClickUp Brain) IA integrada para resumos, redação, respostas, recapitulações e automações IA limitada (Atlassian Intelligence beta; menos recursos) Chat integrado e SyncUps Chat integrado (canais, mensagens diretas), chamadas de áudio/vídeo, resumos com IA Sem recursos nativos de chat ou reuniões Quadros brancos Colaboração visual com a capacidade de converter notas adesivas em tarefas Sem quadros brancos nativos Agentes de IA e automações Agentes de IA pré-configurados/personalizados, gatilhos de fluxo de trabalho, criador de automações Automações do Butler; menos poderosas, menos gatilhos Relatórios e painéis Mais de 50 widgets de relatórios, análises em tempo real, insights de IA Relatórios limitados, principalmente por meio de Power-Ups Permissões detalhadas Permissões avançadas, funções personalizadas, SSO, SCIM Permissões básicas no nível do quadro; avançadas apenas na versão Enterprise

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que é o ClickUp?

Gerencie todos os seus documentos, projetos, conversas e muito mais em uma plataforma completa com o ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho — combinando projetos, tarefas, documentos, chat, automação e IA em uma única plataforma. Em vez de alternar entre ferramentas, as equipes podem planejar, acompanhar, colaborar e documentar o trabalho em um único espaço de trabalho conectado.

Ele se adapta ao seu fluxo de trabalho, seja você uma pequena startup ou uma grande empresa com aprovações complexas.

Com o ClickUp, as equipes podem gerenciar tarefas, criar documentação, automatizar fluxos de trabalho e acompanhar projetos. O ClickUp Brain acrescenta resumos com IA, insights e sugestões de próximos passos além de tudo isso.

Recursos do ClickUp

O ClickUp oferece um conjunto de recursos robusto e escalável. Ele suporta tanto o gerenciamento de tarefas simples quanto a execução de projetos complexos.

Recurso nº 1: Gerenciamento de projetos e tarefas

A solução de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece visibilidade total. Você pode visualizar tanto o status geral do projeto quanto os detalhes das tarefas mais específicas. É possível dividir o trabalho em tarefas, subtarefas e listas de verificação. Você pode acompanhar dependências, definir marcos e ver todas as atualizações instantaneamente em todo o seu espaço de trabalho.

Veja como esses recursos funcionam juntos:

Painéis personalizáveis para acompanhar em tempo real o andamento do projeto e a capacidade da equipe

Mais de 15 visualizações de projeto, incluindo Lista, Quadro, Gantt e Calendário

Comunicação avançada sobre tarefas com comentários, documentos, links e anexos

Dependências e marcos para manter o trabalho na ordem correta

Campos personalizados para acompanhar orçamentos, clientes, prioridades ou qualquer outra necessidade do seu fluxo de trabalho

Tenha uma visão geral de alto nível de todo o seu projeto com a Plataforma de Gerenciamento de Projetos ClickUp

Com o ClickUp Tasks, até mesmo a menor ação passa a fazer parte de um sistema de projetos estruturado. Ele conecta metas, prazos, documentação e comunicação da equipe em um único lugar. Isso também fornece ao ClickUp Brain o contexto necessário para responder a perguntas e gerar resumos.

Divida fluxos de trabalho complexos em marcos alcançáveis com as Tarefas do ClickUp

Veja como os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp funcionam em conjunto:

Personalização do painel : crie visualizações em tempo real do andamento do projeto, da capacidade da equipe, do status do orçamento e : crie visualizações em tempo real do andamento do projeto, da capacidade da equipe, do status do orçamento e do progresso do cronograma usando mais de 50 widgets personalizáveis para o painel

Várias visualizações : alterne entre diferentes : alterne entre diferentes visualizações do ClickUp , como Lista, Quadro, Gantt e Calendário, para gerenciar o trabalho da maneira que sua equipe preferir

Comunicação integrada : mantenha tudo em um só lugar vinculando tarefas ao : mantenha tudo em um só lugar vinculando tarefas ao ClickUp Docs , comentando diretamente nas tarefas e incorporando atualizações no trabalho

Dependências de tarefas e marcos : use : use as Dependências do ClickUp para definir relações entre tarefas, como “concluir para iniciar”, e defina marcos importantes para estruturar a execução na ordem correta

Central de informações: adicione : adicione campos personalizados a qualquer tarefa e acompanhe tarefas , arquivos, prazos ou recursos — assim, as equipes sempre sabem onde encontrar o que precisam, e o ClickUp Brain pode fornecer respostas mais completas e precisas

O ClickUp Enterprise Search e o ClickUp Brain permitem que você pesquise em tarefas, documentos, chat, arquivos e até mesmo em aplicativos integrados como o Slack e o Google Drive — tudo em um só lugar. O Trello pesquisa apenas dentro dos quadros.

Recurso nº 2: Automações do ClickUp

Configure as automações do ClickUp para automatizar tarefas recorrentes do dia a dia

Com o ClickUp Automations, você pode automatizar tarefas repetitivas, como atribuir trabalhos, atualizar status ou enviar lembretes — e deixar que a IA cuide do trabalho rotineiro que sua equipe geralmente faz manualmente. Você também pode criar fluxos de trabalho avançados com condições em camadas e até mesmo conectar ações entre diferentes projetos.

Exemplo: Quando uma tarefa “Design necessário” é marcada como concluída, o ClickUp pode criar automaticamente uma nova tarefa para a equipe de design, atribuí-la, definir uma data de vencimento e notificar o líder do projeto.

Exemplo: Quando uma tarefa “Design necessário” é marcada como concluída, o ClickUp pode criar automaticamente uma nova tarefa para a equipe de design, atribuí-la, definir uma data de vencimento e notificar o líder do projeto.

Você pode estender essas automações para ferramentas como Slack, e-mail e Dropbox, e escolher entre mais de 100 modelos pré-criados para configurá-las rapidamente.

Com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, você pode gerar resumos de projetos e conversas, receber atualizações de projetos em tempo real e fazer perguntas em linguagem natural sobre o seu trabalho.

Tudo isso acontece dentro do seu espaço de trabalho do ClickUp. A IA está sempre atenta ao contexto e usa suas tarefas, documentos e conversas como fonte, e não dados aleatórios da web.

Analise, resuma e extraia insights importantes dos arquivos anexados em segundos com o ClickUp Brain

Veja como o ClickUp Brain e o Automations podem trabalhar juntos para criar fluxos de trabalho mais inteligentes: Tarefa criada ➜ Brain escreve a descrição da tarefa O status está como “Aguardando contribuição” há 3 dias ➜ O Brain resume os últimos comentários e publica um lembrete Projeto concluído ➜ O Brain gera um resumo para os documentos retrospectivos

O ClickUp Brain MAX ajuda as equipes a avançarem mais rapidamente, permitindo que você dite ideias, notas ou itens de ação e os transforme automaticamente em tarefas estruturadas ou documentos. Em vez de perder decisões em reuniões ou conversas de chat, o Talk to Text captura o contexto no momento em que é falado e o coloca diretamente dentro do seu fluxo de trabalho. É a maneira mais rápida de manter os projetos em andamento sem precisar digitar manualmente ou lidar com notas dispersas.

O ClickUp Brain MAX transforma suas anotações em tarefas e mensagens claras e acionáveis em segundos

Os Agentes do ClickUp levam a automação um passo adiante. Eles agem como colegas de equipe sempre ativos que acompanham seus fluxos de trabalho, monitoram mudanças nos projetos e impulsionam o trabalho sem esperar por atualizações manuais. Eles ficam atentos a tarefas paralisadas, identificam obstáculos, compartilham instantâneos do progresso e acionam as próximas etapas automaticamente. É uma coordenação proativa de projetos que nunca deixa a desejar.

🎥 Quer aumentar sua produtividade sem se esgotar? Neste tutorial, você aprenderá a criar um fluxo de trabalho com inteligência artificial que lida com tarefas repetitivas, organiza seu trabalho e mantém seu dia nos trilhos.

Recurso nº 3: Visualização em quadro do ClickUp

Visualize o andamento de qualquer projeto com a visualização do quadro Kanban do ClickUp

O Quadro Kanban do ClickUp oferece aos gerentes de projeto controle e visibilidade sobre seus fluxos de trabalho. Quando combinado com IA, ele se torna um panorama ao vivo e que se atualiza automaticamente do andamento do projeto.

Você pode arrastar e soltar tarefas para atualizar o status ou a prioridade. É possível visualizar o progresso rapidamente e organizar o trabalho de acordo com as necessidades da sua equipe. Você pode usar campos personalizados, cores ou subtarefas aninhadas, dependendo do que facilitar mais a visualização do trabalho.

Para um gerente de projetos, isso significa menos atualizações manuais, prioridades mais claras, resumos de alterações gerados por IA e um acompanhamento mais fácil de quem está fazendo o quê.

Os painéis do ClickUp se destacam das ferramentas básicas de Kanban por causa de recursos extras que facilitam o gerenciamento de projetos complexos, tais como:

Flexibilidade de agrupamento de quadros : Agrupe tarefas não apenas por status, mas também por responsável, prioridade, data de vencimento, tags, pontos de sprint ou qualquer campo personalizado

Acesso centralizado aos detalhes da tarefa: Cada cartão no quadro é uma tarefa completa do ClickUp. Você pode abri-lo para ver e editar subtarefas, comentários, documentos, listas de verificação, anexos e controle de tempo sem sair do quadro

Limites de trabalho em andamento: Defina limites de colunas para evitar sobrecarga. Isso ajuda as equipes a gerenciar a capacidade e evitar o não cumprimento de prazos

Colaboração em tempo real: os painéis são atualizados assim que os colegas de equipe fazem alterações. Você pode comentar, atribuir ou atualizar tarefas sem precisar atualizar a página ou mudar de visualização

O ClickUp possui o ClickUp Chat integrado (canais, mensagens diretas) e videochamadas instantâneas ( SyncUps ). Isso mantém as conversas próximas ao trabalho, sem a necessidade de alternar entre aplicativos. O Trello não oferece recursos nativos de chat ou reuniões.

💡 Dica profissional: Modelos de quadros Kanban podem ajudar a aliviar a síndrome da página em branco para equipes que precisam de estrutura para dar início ao trabalho rapidamente. Seja você uma equipe de marketing planejando campanhas ou uma equipe de serviços profissionais acompanhando entregas para clientes, esses modelos oferecem uma vantagem inicial.

Preços do ClickUp

[tabela de preços]

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas — para que sua equipe possa agir rapidamente e manter o alinhamento.

O que é o Trello?

via Trello

O Trello, agora parte da Atlassian, é uma ferramenta simples no estilo Kanban para acompanhamento visual de tarefas. Quadros, listas e cartões formam o núcleo do sistema. Isso facilita a organização do trabalho para indivíduos e pequenas equipes, sem muita configuração ou treinamento.

É intuitivo, leve e fácil de adotar, mas prioriza a simplicidade em detrimento da profundidade.

Recursos do Trello

O Trello é uma ferramenta simples de gerenciamento de projetos para equipes que desejam gerenciar vários projetos com configuração mínima. Ele tem uma curva de aprendizado fácil, de modo que até mesmo usuários novos podem começar a usá-lo em poucos minutos.

Aqui estão alguns recursos importantes que você deve levar em consideração ao escolher entre o ClickUp e o Trello:

Recurso nº 1: Automação Butler

A automação Butler do Trello permite que você crie regras, botões e comandos programados para automatizar ações rotineiras em seus quadros.

Com o Butler, você pode acionar automações quando:

Um cartão é movido para uma lista específica

O prazo está se aproximando ou já passou

Uma etiqueta é adicionada ou removida

Um cartão é criado ou uma lista de verificação é marcada como concluída

O Butler também se integra a ferramentas como Slack, Jira e e-mail, tornando-se útil para cadeias de automação simples.

O Butler funciona melhor para fluxos de trabalho simples, especialmente dentro de um único quadro.

Recurso nº 2: Caixa de entrada do Trello

A Caixa de Entrada do Trello funciona como um espaço central para capturar tarefas, notas e ideias do seu e-mail, Slack ou Microsoft Teams. Ou você pode simplesmente anotar uma ideia assim que ela surgir, sem precisar de nenhuma configuração.

Você pode reunir ideias preliminares na Caixa de Entrada e organizá-las posteriormente, arrastando cada item para o quadro ou lista correta. É uma ferramenta prática para equipes dinâmicas que precisam de uma maneira rápida de registrar tarefas sem interromper seu fluxo de trabalho.

Para tarefas menores, o Inbox permite que você marque as tarefas como “Concluídas” diretamente, para que as ações menores não se acumulem desnecessariamente.

O Inbox é uma ferramenta de captura prática para equipes que preferem um fluxo de trabalho simples e de fácil configuração.

Recurso nº 3: Planejador

Conecte seu calendário do Google ou da Microsoft ao Trello Planner para planejar facilmente o seu dia. Basta arrastar e soltar tarefas da sua Caixa de Entrada ou dos seus quadros do Trello para o Planner. Registre e organize seus planos, esteja você na sua mesa ou em trânsito. Agora, reserve seu tempo de concentração e cumpra prazos como gerente de projetos.

O Planner é mais adequado para agendamento pessoal ou cronogramas simples.

📚 Leia mais: Os melhores aplicativos gratuitos de software de quadro Kanban

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Enterprise: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

ClickUp vs. Trello: comparação de recursos

Tanto o ClickUp quanto o Trello são softwares de gerenciamento de projetos que ajudam você a planejar projetos, gerenciar tarefas e colaborar com sua equipe. E, embora haja muitas semelhanças em suas funcionalidades principais, eles foram desenvolvidos com prioridades diferentes em mente.

Vamos examinar mais de perto como eles diferem, indo além dos clichês de que “o Trello é simples” e “o ClickUp faz mais”, comparando os recursos em detalhes.

Gerenciamento de tarefas

O ClickUp opera sob a seguinte hierarquia: Área de Trabalho → Espaço → Pastas → Listas → Tarefas → Subtarefas → Listas de verificação.

No ClickUp, você pode dividir entregas complexas em subtarefas e listas de verificação aninhadas. Você pode definir dependências para determinar a ordem das tarefas. Também é possível aplicar campos personalizados para acompanhar detalhes como orçamentos ou nomes de clientes. O ClickUp também oferece modelos de tarefas pré-definidos, que ajudam a escalar fluxos de trabalho repetíveis.

O Trello, por outro lado, segue uma estrutura muito mais simples: Quadros → Listas → Cartões → Listas de verificação.

Cada cartão do Trello funciona como uma tarefa. Você pode adicionar descrições, listas de verificação, prazos, anexos e comentários. Essa simplicidade funciona bem para fluxos de trabalho básicos. Mas você não pode criar dependências ou adicionar campos personalizados sem os Power-Ups. O Trello também não oferece suporte nativo para estimativas de tempo em projetos complexos.

🏆 Vencedor: Depende Escolha o ClickUp se você precisar de estruturas de tarefas em camadas, dependências, controle de tempo, controle detalhado e IA que entenda como seu trabalho se encaixa. Escolha o Trello se você deseja uma maneira visual e flexível de organizar tarefas e colaborar em projetos menores ou menos estruturados.

Visualizações de projetos e flexibilidade

No ClickUp, você pode visualizar seus projetos em mais de 15 visualizações e alternar entre elas para acessar tanto visualizações de alto nível quanto detalhadas. Essa flexibilidade permite que você gerencie tarefas diárias e planejamento de longo prazo em um único lugar.

No entanto, o Trello oferece apenas a visualização do Quadro Kanban como recurso principal. Embora seja possível adicionar uma visualização de Calendário, Linha do Tempo, Tabela ou Painel, a maioria delas requer Power-Ups, e apenas um Power-Up é permitido no plano gratuito. Além disso, a alternância de visualizações no Trello não é tão integrada quanto o funcionamento do Power-Up, já que opera como uma camada separada.

🏆 Vencedor: O ClickUp leva a melhor aqui com sua variedade de visualizações, personalizações avançadas e resumos de IA. Essas visualizações oferecem maior flexibilidade para equipes que gerenciam tipos de projetos complexos — e reduzem a necessidade de relatórios manuais.

Colaboração em equipe

A colaboração em equipe está profundamente integrada ao ClickUp. Você pode editar documentos em conjunto em tempo real, fazer brainstorming nos quadros brancos do ClickUp, atribuir comentários aos colegas de equipe e deixar que o ClickUp Brain registre as decisões das reuniões e as converta automaticamente em tarefas executáveis.

O ClickUp Calendar, sua ferramenta de agendamento nativa, adiciona mais uma camada de coordenação. Muito parecido com o Google Agenda ou o Outlook, ele ajuda você a gerenciar reuniões e eventos, mas com a vantagem adicional de estar integrado ao seu ecossistema de gerenciamento de tarefas. Você pode criar, organizar e pesquisar documentos, wikis e tarefas, tudo em um só lugar.

O Trello, por outro lado, oferece colaboração por meio de comentários em cartões, menções, listas de verificação e anexos, facilitando o acompanhamento das atividades em cada tarefa. No entanto, ele não possui chat integrado nem edição de documentos em tempo real, dependendo, em vez disso, de ferramentas externas e integrações para um trabalho em equipe mais aprofundado.

🏆 Vencedor: Os recursos de colaboração profundamente integrados do ClickUp fazem dele o vencedor indiscutível aqui.

📚 Leia mais: Software de colaboração para gerenciamento de projetos para equipes

Ajuda e suporte

O ClickUp oferece uma ampla variedade de opções de suporte. Isso inclui chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todos os usuários (sim, mesmo os usuários gratuitos), uma Central de Ajuda detalhada, tutoriais guiados no aplicativo, webinars e a ClickUp University, que oferece vídeos de treinamento gratuitos.

Os planos Enterprise e Business contam com gerentes de sucesso do cliente dedicados.

O Trello, no entanto, oferece uma Central de Ajuda com função de pesquisa, fóruns da comunidade e um sistema de suporte baseado em tickets. O suporte ao vivo está disponível apenas para usuários dos planos Premium e Enterprise.

🏆 Vencedor: O ClickUp leva a melhor com suporte ao vivo 24 horas por dia, mesmo para usuários do plano gratuito.

Relatórios e análises

O ClickUp oferece relatórios e análises avançadas por meio de painéis personalizáveis, com o ClickUp Brain gerando resumos em linguagem simples além dos números. Você pode acompanhar o progresso, a carga de trabalho da equipe, o status das tarefas, o tempo, os orçamentos etc. Com mais de 50 widgets, você pode criar relatórios visuais detalhados em tempo real, filtrando dados em Espaços, Listas e Campos Personalizados.

O Trello, por outro lado, possui recursos de relatórios integrados limitados. Para acessar recursos analíticos, como controle de tempo ou insights sobre a carga de trabalho, você precisará recorrer a Power-Ups ou ferramentas de terceiros, que muitas vezes exigem configuração adicional ou planos pagos.

🏆 Vencedor: O ClickUp leva a melhor aqui com ferramentas de relatórios integradas e personalizáveis que funcionam em grande escala sem a necessidade de integrações adicionais.

Inteligência Artificial

O ClickUp Brain é o conjunto de IA integrado do ClickUp que conecta tarefas, documentos, pessoas e o conhecimento do espaço de trabalho em uma única camada de raciocínio, ajudando você a trabalhar de forma mais inteligente em toda a plataforma. Ele pode resumir sequências de comentários, gerar ou editar documentos, extrair itens de ação, criar tarefas e responder a perguntas sobre seus projetos internos ou documentos, usando o conteúdo do seu espaço de trabalho como fonte de verdade.

O Trello, por outro lado, oferece recursos de IA por meio do Atlassian Intelligence, que ainda está em evolução. Ele fornece sugestões inteligentes, resumos e insights automatizados em todas as ferramentas da Atlassian, incluindo o Trello — mas, atualmente, é mais genérico e oferece menos recursos aprofundados, específicos para tarefas e sensíveis ao fluxo de trabalho do que o ClickUp Brain.

🏆 Vencedor: O ClickUp lidera claramente nesta categoria com o ClickUp Brain, que oferece funcionalidades para todo o espaço de trabalho

📚 Leia mais: Os melhores exemplos de quadros Kanban para otimizar seu fluxo de trabalho

ClickUp vs. Trello no Reddit

Para encerrar o debate, levamos a questão ao Reddit. Embora não haja tópicos específicos, aqui estão algumas opiniões dos usuários sobre ambas as ferramentas.

De acordo com um usuário do ClickUp, o Trello seria uma escolha mais adequada para gerenciar tarefas pessoais.

Eu acrescentaria a simplicidade a essa lista, o que pode ser muito benéfico para integrar clientes ou membros da equipe. Eu uso o ClickUp para negócios e, por isso, também o uso para minhas tarefas pessoais. Se eu estivesse procurando apenas algo para gerenciar minhas tarefas pessoais, provavelmente usaria o Trello pela simplicidade e estabilidade.

Eu acrescentaria a simplicidade a essa lista, o que pode ser muito benéfico para integrar clientes ou membros da equipe. Eu uso o ClickUp para negócios e, por isso, também o uso para minhas tarefas pessoais. Se eu estivesse procurando apenas algo para gerenciar minhas tarefas pessoais, provavelmente usaria o Trello pela simplicidade e estabilidade.

No entanto, se integrações nativas são uma ferramenta essencial para você, vale a pena ouvir este usuário que mudou do Trello para o ClickUp.

O Trello é o melhor para uma visualização kanban/quadro, mas é só isso que você tem. Eles não adicionaram nenhum recurso novo significativo ao longo dos anos. A maioria dos bons plug-ins é de terceiros e paga, o que, no ClickUp, já estaria totalmente integrado. Acabamos de migrar do Trello para o ClickUp, e toda a equipe está 100% satisfeita com a mudança.

O Trello é o melhor para uma visualização kanban/quadro, mas é só isso que você tem. Eles não adicionaram nenhum recurso novo significativo ao longo dos anos. A maioria dos bons plug-ins é de terceiros e paga, o que, no ClickUp, já estaria totalmente integrado. Acabamos de migrar do Trello para o ClickUp, e toda a equipe está 100% satisfeita com a mudança.

Em termos de escalabilidade, o ClickUp parece ser uma alternativa melhor ao Trello, de acordo com este comentário de um usuário do Reddit.

Tendo usado tanto o Trello quanto o ClickUp, meu voto vai para o ClickUp. Se o seu negócio paralelo crescer, o ClickUp crescerá junto com ele. Na minha opinião, o Trello é uma porta de entrada para o gerenciamento de projetos, e foi com ele que eu comecei, mas, sinceramente, eu precisava de mais de um quadro, então deixei de usá-lo muito rapidamente. Eu escolheria o ClickUp porque você pode criar uma Lista para cada projeto (terminologia do ClickUp) e, em seguida, ter um resumo de todas as suas Listas no nível de Espaço ou Pasta, para ter uma visão geral de tudo. Isso foi ótimo quando meu trabalho paralelo como freelancer cresceu e eu passei a atender mais clientes!

Tendo usado tanto o Trello quanto o ClickUp, meu voto vai para o ClickUp. Se o seu negócio paralelo crescer, o ClickUp crescerá junto com ele. Na minha opinião, o Trello é uma porta de entrada para o gerenciamento de projetos, e foi com ele que eu comecei, mas, sinceramente, eu precisava de mais de um quadro, então deixei de usá-lo muito rapidamente.

Eu escolheria o ClickUp porque você pode criar uma Lista para cada projeto (terminologia do ClickUp) e, em seguida, ter um resumo de todas as suas Listas no nível de Espaço ou Pasta, para ter uma visão geral de tudo. Isso foi ótimo quando meu trabalho paralelo como freelancer cresceu e eu passei a atender mais clientes!

O tema principal no Reddit é claro: o Trello funciona bem até que seu trabalho comece a crescer. O ClickUp foi desenvolvido para o que acontece depois disso.

Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é a melhor?

Veredicto final: ClickUp vence 🏆

O Trello é excelente para fluxos de trabalho simples, pessoais ou leves em equipe. Mas quando seus projetos crescem — ou sua equipe cresce —, você rapidamente atinge seus limites.

O ClickUp oferece tudo o que o Trello oferece, além da profundidade, automação, relatórios, IA e escalabilidade de que as equipes modernas precisam. Ele foi desenvolvido para equipes que desejam agir com mais rapidez, colaborar de forma mais inteligente e gerenciar projetos sem precisar improvisar com várias ferramentas.

Experimente o ClickUp gratuitamente e veja como é gerenciar tarefas, documentos e colaboração em um único espaço de trabalho.