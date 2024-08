Decodificando o comportamento do usuário: os 10 melhores softwares de mapa de calor para obter insights que mudam o jogo

Ver os usuários abandonarem o seu site pode ser realmente desanimador. Seus gráficos cuidadosamente projetados ainda não estão atingindo o objetivo e, apesar de explorar o big data para obter insights, você fica se perguntando por que seu site está com baixo desempenho. 🤔

Você pode estar negligenciando detalhes cruciais - onde seus clientes passam mais tempo, os locais em que eles clicam com mais frequência e as áreas do website que precisam desesperadamente de uma reforma.

É por isso que os mapas de calor são seu maior aliado! Eles são uma mina de ouro de insights sobre o comportamento dos visitantes de seu site e preferências. Com seu desdobramento visual codificado por cores da atividade do usuário em seu site ou aplicativo, as ferramentas de mapa de calor o ajudam a tomar decisões estratégicas e informadas.

Neste artigo, analisaremos os 10 principais softwares de mapa de calor que orientarão seus esforços de otimização de sites. Junte-se a nós para vermos suas vantagens, desvantagens e detalhes de preços!

O que você deve procurar em um software de mapa de calor?

Ao escolher o software de mapa de calor ideal, considere esses fatores-chave para garantir que ele se alinhe às suas necessidades:

Certifique-se de que a ferramenta vá além do nível da página da Web e capture o comportamento dos usuários no nível do elemento para que você possa ter uma ideia mais precisa das ações do usuário e dos segmentos distintos de visitantes Segmentação: Um bom software de mapa de calor deve permitir o direcionamento e a segmentação de visitantes antes e depois das campanhas. Isso o ajuda a comparar os comportamentos de diversos grupos de usuários em diferentes pontos de suas campanhasjornada do cliente ## Os 10 principais softwares de mapa de calor a serem usados em 2024

Está curioso para saber quais são os pontos mais quentes em seu site? Descubra-os com essas soluções de software de mapa de calor de primeira linha que selecionamos para você!

Analisamos seus pontos fortes, pontos fracos e preços, para que seja fácil encontrar a opção perfeita para sua empresa. Vamos explorar! 🕵

1. Mouseflow

Via: Fluxo do mouse O Mouseflow é uma ferramenta de análise comportamental da Web que começa a avaliar a jornada do visitante no momento em que ele chega ao seu site. Ela identifica as localizações geográficas dos seus usuários mais engajados, refina sua análise de funil e faz o ajuste fino das campanhas de PPC. 📍

Os mapas de calor e as ferramentas de análise de funil do software revelam padrões valiosos de comportamento do usuário, ajudando as empresas a identificar áreas de melhoria e aprimorar a experiência geral do usuário em seu site.

Um dos pontos de venda mais fortes do Mouseflow é seu recurso de estatísticas de atenção automatizadas, que fornece mais do que mapas de calor de rolagem convencionais. Ele fornece uma avaliação detalhada do poder de persuasão das suas páginas de destino.

Além disso, o Mouseflow mede e analisa a eficácia do conteúdo dinâmico, como menus, controles deslizantes e formulários, oferecendo percepções mais profundas sobre os elementos clicáveis incluídos em seu site.

Melhores recursos do Mouseflow

Avaliação do envolvimento do usuário

Mapas de cliques

Mapas de calor de movimento

Estatísticas de atenção automatizadas

Integra-se com ferramentas populares como HubSpot e Adobe Analytics

Limitações do Mouseflow

A versão móvel poderia ser atualizada com mais frequência

O painel de controle poderia ter mais recursos personalizáveis

Preços do Mouseflow

**Gratuito

Iniciante: $34/mês

$34/mês Crescimento: $121/mês

$121/mês Business: $244/mês

$244/mês Pro: $444/mês

$444/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e críticas do Mouseflow

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

2. Hotjar

Via: Hotjar O Hotjar é uma plataforma completa que ajuda você a entender as interações do seu público com seu site ou aplicativo. O software permite que você configure mapas de calor em várias páginas simultaneamente e oferece uma visão panorâmica da jornada de compra de seus clientes para que você possa otimizar seus funis de forma eficaz.

O Hotjar não se limita a rastrear cliques - ele analisa os movimentos do mouse, revelando onde os usuários se envolvem profundamente, fazem uma pausa para visualizar o conteúdo ou rolam a página.

Além dos mapas de calor, o software também permite o registro de atividades. Ele simplifica o processo de revisão ao capturar os momentos em que os usuários clicam, expressam frustração ou saem das páginas. 🏃

Além disso, o Hotjar fornece pesquisas e pesquisas de feedback, ajudando as empresas a compreender o comportamento e as preferências de seus usuários.

Melhores recursos do Hotjar

Registros de visitantes

Ferramentas de coleta de feedback

Funis de conversão

Mapas de calor e mapas de cliques

Integra-se a ferramentas como o Google Analytics e o WordPress

Limitações do Hotjar

O plano gratuito pode ser muito limitado para alguns usuários

A ferramenta de análise do comportamento do usuário não inclui o recurso de análise preditiva

Preços do Hotjar

Básico: Gratuito

Gratuito Plus: $32/mês

$32/mês Business: $80/mês

$80/mês Scale: $171/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Hotjar

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

3. História completa

Via: História completa O FullStory é uma solução de software de análise de experiência digital projetada para aprimorar as experiências dos usuários em SaaS comércio eletrônico e sites de conteúdo. Seus mapas de calor e o recurso Session Replay permitem que você saiba mais sobre como os usuários interagem com seu site, considere suas escolhas de design e avaliar o desempenho da página . 📑

O software tem funcionalidade de pesquisa avançada, permitindo localizar rapidamente sessões específicas de usuários com base em diversos critérios, como URL da página, tipo de navegador e ações do usuário. Seus recursos de análise e ferramentas de relatório fornecem insights sobre o comportamento do usuário para que você possa tomar decisões orientadas por dados que ajustem a experiência geral do usuário.

O que diferencia o FullStory é seu registro meticuloso das interações do usuário, capturando cliques de erro, cliques mortos e momentos de frustração. A obtenção de relatórios detalhados sobre como o design do seu site afeta os usuários permite identificar e eliminar rapidamente os pontos problemáticos, otimizando as páginas da Web para interações perfeitas com os usuários.

principais recursos do #### FullStory

Ferramenta de repetição de sessão

Segmentos de usuários

Mapas de rolagem e de cliques

Análises e percepções

Recursos de pesquisa avançada

Limitações do FullStory

A interface de usuário do software poderia ser melhorada

A configuração inicial pode ser um pouco demorada

Preços do FullStory

Enterprise: Disponível mediante contato

Disponível mediante contato Avançado: Disponível mediante contato

Disponível mediante contato Business: Disponível mediante contato

FullStory avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4. Caixa de vidro

Caixa de vidro via G2 O Glassbox identifica os pontos fracos em seus funis de conversão e fornece Recomendações com base em IA para promover melhorias. 🤖

Seus mapas de interação oferecem uma série de métricas, ajudando-o a visualizar taxas de cliques, tempo de foco, erros, dificuldades e seu efeito sobre a receita. O Glassbox também monitora o quanto os usuários normalmente rolam a página para baixo, garantindo que seu conteúdo seja notado. Além disso, ele mostra a porcentagem de usuários que clicaram em um elemento depois de visualizá-lo, permitindo que você saiba o que influencia o envolvimento do público.

A análise na página do Glassbox fornece uma visão clara do conteúdo com o qual os clientes mais se envolvem, levando a decisões informadas sobre o futuro criação de conteúdo e alocação de recursos .

principais recursos do #### Glassbox

Mapas de calor de profundidade de rolagem

Mapas de interação

Análise de testes A/B

Recomendações geradas por IA

Segmentação de público

Limitações do Glassbox

As exibições de relatórios e os elementos para criação de funil poderiam ser mais personalizáveis

A configuração de relatórios pode ser um pouco demorada

Preços do Glassbox

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas da Glassbox

G2: 4,9/5 (mais de 500 avaliações)

4,9/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

5. Laranja da sorte

Via: Laranja da sorte A Lucky Orange oferece registros de sessões, mapas de calor e insights em tempo real sobre o uso do site para ajudar a tomar melhores decisões.

Seus mapas de calor dinâmicos revelam dados em tempo real sobre as interações do usuário, enquanto as gravações de sessão permitem que os proprietários observem a navegação do usuário. Isso permite que você identificar áreas para aprimoramento e, ao mesmo tempo, garantir a privacidade do usuário.

Usando filtros, é possível encontrar facilmente gravações vinculadas a ações específicas, como clicar com raiva ou rolar rapidamente para obter melhores insights sobre os acionadores de comportamento do usuário. 🖱️

O Lucky Orange captura todas as ações do usuário, até mesmo as interações com elementos dinâmicos, como pop-ups ou menus, ajudando-o a avaliar o eficácia dos esforços de marketing .

Principais recursos do Lucky Orange

Mapas de calor dinâmicos

Insights do painel

Registros de sessão

Segmentação integrada

Pesquisas e análises

Limitações do Lucky Orange

Alguns recursos exigem configuração manual

Os dados podem não ser totalmente precisos em alguns momentos

Preços do Lucky Orange

Gratuito

Build: $32/mês

$32/mês Crescer: $64/mês

$64/mês Expandir: $144/mês

$144/mês Escala: $600/mês

$600/mês Enterprise: Disponível mediante contato

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Lucky Orange classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

6. Insights do VWO

Via: VWO O VWO Insights é uma plataforma de testes na Web e de otimização da taxa de conversão (CRO) que permite criar visualizações especializadas para segmentos de usuários orientados por acionadores e critérios específicos. É também uma poderosa ferramenta de teste A/B que permite experimentar várias ideias de páginas de destino.

A ferramenta é excelente para capturar e decifrar as ações dos visitantes usando uma série de mapas de calor, desde o rastreamento do mouse até mapas de cliques e visuais de profundidade de rolagem.

Por meio de seus recursos de segmentação, você obtém insights sobre como os usuários ideais exploram seu produto, identificam problemas e entendem seus níveis de satisfação para que você possa trabalhar para melhorar a experiência deles.

A cereja do bolo? A combinação dessas ferramentas com outros recursos do VWO, como análise de formulários, pesquisas e insights detalhados sobre o cliente, oferece um poderoso kit de ferramentas para experimentação, o que, em última análise, alimenta suas conversões. 🍒

Melhores recursos do VWO Insights

Gravações de sessões

Notas durante a sessão

Pesquisas

Análise de funil

Aplicativo móvel de insights

Limitações do VWO Insights

Os mapas de calor podem se atrasar ocasionalmente

A navegação do software poderia ser melhorada

VWO Insights - Preços na Web

Growth: $171/mês

$171/mês Pro: $405/mês

$405/mês Enterprise: $956/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

VWO Insights - Avaliações e análises da Web

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

4,2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 5/5 (menos de 10 avaliações)

7. Inspetor

Via: Inspecionar As ferramentas de mapeamento da jornada do cliente da Inspectlet são projetadas para rastrear os movimentos do mouse e os comportamentos de rolagem dos visitantes em seu site.

O software oferece um conjunto de recursos - desde análise de funil e testes A/B até pesquisas de feedback e análise de formulários. Isso permite coletar dados de todos os segmentos de usuários que chegam ao seu site. 📊

Com o recurso Session Recording, você pode reproduzir interações individuais de usuários em seu site. Além disso, suas opções de filtragem o ajudam a identificar com precisão segmentos específicos de usuários.

Inspetor rastreia meticulosamente o tempo os visitantes passam preenchendo vários campos de formulário. Esse insight é crucial para identificar áreas para aprimoramento pois permite otimizar formulários e aprimorar as experiências do usuário.

Melhores recursos do Inspectlet

Mapas de calor de clique e rolagem

Teste A/B

Análise de funil

Ferramentas de pesquisa de feedback

Registros de sessão

Limitações do Inspectlet

A personalização requer precisão na configuração para obter resultados adequados

As tags no recurso de filtro de pesquisa podem nem sempre funcionar corretamente

Preços do Inspectlet

**Gratuito

Micro: $33/mês

$33/mês Inicialização: $67/mês

$67/mês Growth: $127/mês

$127/mês Accelerate: $254/mês

$254/mês Enterprise: $424/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e críticas do Inspectlet

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

4,2/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 30 avaliações)

8. Visão inteligente

Via: Visão inteligente O Smartlook da Cisco fornece mapas de cliques, mapas de rolagem e mapas de movimento, destacando com precisão quais elementos da página se destacam. 🌟

Como o Smartlook coleta automaticamente todas as interações do usuário, os mapas de calor recém-gerados são preenchidos com dados históricos, que se estendem até o limite permitido pelo seu plano de retenção de dados. Isso elimina a necessidade de esperar por uma nova coleta de dados cada vez que você cria um novo mapa de calor.

A ferramenta também oferece repetições de sessões para que você possa identificar onde os visitantes encontram bloqueios ou se deparam com erros que afetam o desempenho do site.

Além disso, é possível rastrear as ações do usuário - visitas a URLs, cliques em botões e entradas de texto - por meio da análise de eventos, apresentando um quadro abrangente das interações individuais do usuário.

melhores recursos do #### Smartlook

Três tipos de mapas de calor

Repetição de sessões

Análise de funil

Eventos para verificar todas as atividades do usuário

Análise de aplicativos móveis

Limitações do Smartlook

Às vezes, as gravações de sessão podem não ser confiáveis

A inclusão de mais medidas de privacidade e segurança de dados pode ser benéfica

Preços do Smartlook

**Gratuito

Plano Pro: US$ 61/mês

US$ 61/mês Plano Enterprise: Disponível mediante contato

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Smartlook avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

9. Ovo Louco

Via: Ovo maluco A Crazy Egg fornece ferramentas como mapas de calor, gravações de sessões, testes A/B, análise de tráfego e pesquisas para ajudá-lo a ajustar seu produto e aumentar suas taxas de conversão.

O recurso de mapa de calor Snapshots do Crazy Egg oferece uma variedade de relatórios, como o mapa de rolagem, o relatório de confete e o relatório de sobreposição. Eles ajudam você a tomar decisões baseadas em dados sobre onde colocar elementos cruciais do site, como CTAs. Mapeamento da jornada do cliente é mais simples com o Recordings, que oferece insights em tempo real sobre as interações dos visitantes. Elas revelam quais áreas os visitantes evitam e quanto tempo eles passam em seu site. ⏳

Além disso, o Crazy Egg ajuda a analisar o tráfego da Web de diversas fontes para que você possa comparar os dados e otimizar seu site de acordo. Suas pesquisas direcionadas coletam feedback inestimável dos usuários, promovendo taxas de engajamento mais altas.

Melhores recursos do Crazy Egg

Vários relatórios de mapa de calor

Testes A/B

Análise de tráfego

Registros de comportamento do usuário

Pesquisas

Limitações do Crazy Egg

O software pode apresentar atrasos em alguns momentos

O serviço de atendimento ao cliente pode apresentar respostas demoradas

Preços do Crazy Egg

Padrão: $49/mês

$49/mês Plus: $99/mês

$99/mês Enterprise: $249/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Crazy Egg avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

10. Microsoft Clarity

Via: Microsoft Clarity O Clarity é uma ferramenta gratuita de análise de comportamento da Microsoft que abrange tudo, desde registros de sessões e mapas de calor até insights automatizados, e se integra ao Google Analytics.

Seus rápidos mapas de calor de clique, rolagem e área mostram instantaneamente as áreas mais interessantes da sua página e revelam a profundidade de rolagem do visitante.

A ferramenta de gravação de sessão do Clarity permite que você refaça os passos dos visitantes pelo seu site, descobrindo possíveis frustrações ou pontos de abandono. Cada gravação apresenta uma linha do tempo detalhada do usuário, o que ajuda a rastrear o ponto de entrada no site e a jornada de navegação. Além disso, você pode acessar dados valiosos, como localização do usuário, dispositivo, sistema operacional e tempo gasto no site. 🕒

O software também transfere os dados de gravação para seu painel de relatórios e sinaliza problemas críticos . De erros de JavaScript a cliques mortos e cliques de raiva, esses registros destacados oferecem uma visão geral das possíveis frustrações do usuário para que você possa encontrar e resolver problemas rapidamente .

Melhores recursos do Microsoft Clarity

Vários mapas de calor

Painéis de relatórios

Detecção de erros

Registro de sessão

Integração com o Google Analytics

Limitações do Microsoft Clarity

Pode haver erros ocasionais nas gravações de sessões

Poderia se beneficiar da adição de recursos de análise mais avançados

Preços do Microsoft Clarity

Gratuito

Avaliações e resenhas do Microsoft Clarity

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

Outras ferramentas para gerenciar dados de usuários

As ferramentas de software de mapa de calor são excelentes para rastrear cliques, identificar pontos de interrupção e coletar dados vitais sobre o comportamento do cliente. A análise desses dados pode ser significativa aumentar significativamente o desempenho de seus negócios e a satisfação do cliente.

Depois de selecionar sua ferramenta de mapa de calor preferida, volte para o ClickUp para obter assistência adicional! Armazene seus dados em documentos editáveis, organize-os em várias exibições de tarefas, entenda melhor seus clientes com o modelos de questionário e ferramentas de feedback e acompanhe o desempenho usando painéis convenientes.

Mas apenas arranhar a superfície dos recursos do ClickUp não lhe fará justiça. Vamos revisar seus recursos em profundidade para descobrir suas muitas possibilidades! 💎

Aproveite os poderosos Dashboards para acompanhar o desempenho por meio de tabelas e gráficos no ClickUp

O ClickUp não é o seu típico ferramenta de gerenciamento de projetos -é uma potência para geração de relatórios, visualização de dados e organização de informações, excelente para tomada de decisões inteligentes que gera satisfação do cliente e crescimento dos negócios . 🌱

Por definição clara Metas do ClickUp e usando detailed Painéis de controle se você estiver usando um painel de controle, essa plataforma se tornará sua aliada em processos como

Definição dos objetivos da campanha

Definição de cronogramas

Identificação de metas

Acompanhamento e visualização do progresso por meio de tabelas e gráficos intuitivos

Com mais de 15 visualizações de projeto disponível, gerenciando seu funil de marketing, programações da equipe e a carga de trabalho se torna fácil, facilitando o gerenciamento do calendário.

Para entender melhor seus clientes, aproveite Os formulários de feedback do ClickUp e pesquisas. Use Formulários ClickUp para coletar informações específicas relacionadas ao produto e Documentos do ClickUp como seu espaço colaborativo para criar e editar documentos de feedback, alinhando sua equipe sem esforço. ✌

Garanta que os serviços de sua empresa atendam às expectativas dos clientes e descubra seus verdadeiros sentimentos com o modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

Obtenha insights valiosos sobre as percepções dos clientes com o Modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp . Essa ferramenta oferece uma visão de como os clientes veem seus produtos, serviços e suporte, ajudando a identificar áreas de aprimoramento para melhor retenção de clientes.

Quando decidir criar novas estratégias de otimização com sua equipe, use os recursos do ClickUp para sessões de brainstorming:

Quadros brancos do ClickUp2. Mapas mentais Analise as variações de teste capturando os dados de comportamento do usuário antes e depois e organizando-os de forma organizada na exibição de Lista ou Quadro para facilitar a comparação. Otimize seu site com a ajuda da IA usando o ClickUp ChatGPT Prompts para o modelo de otimização da taxa de conversão . Essa ferramenta gera ideias para aprimorar a experiência do usuário e aumentar as taxas de cliques com insights gerados por IA. 🤖

Use o ChatGPT Prompts For Lead Generation do ClickUp para obter ideias personalizadas para públicos-alvo

Integre o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos para manter o gerenciamento de sua empresa centralizado e eliminar a necessidade de alternar entre várias ferramentas!

Aumente o desempenho do site com o melhor software de mapa de calor + ClickUp

A implementação de qualquer uma dessas 10 soluções de software de mapa de calor pode ser um divisor de águas para seu site. Prepare-se para testemunhar um aumento no desempenho do site, elevar a satisfação do cliente, reter mais clientes e catapultar sua receita para novos patamares! Experimente o ClickUp gratuitamente para manter o ritmo! Com mais de 1.000 modelos na ponta de seus dedos, painéis avançados para relatórios detalhados e inúmeras ferramentas de CRO o ClickUp o arma para que você se torne imparável em todos os seus empreendimentos comerciais! 💪