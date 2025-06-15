As 11 melhores alternativas ao Rytr AI para uma criação de conteúdo mais inteligente em 2026

Embora o debate entre conteúdo gerado por IA e conteúdo humano esteja longe de terminar, muitas organizações já começaram a aproveitar o poder da inteligência artificial.

Ferramentas de redação com IA, como o Rytr e vários outros aplicativos que escrevem ensaios para você, ajudam a criar conteúdo de alta qualidade, envolvente e otimizado para SEO de forma mais rápida e fácil do que nunca.

O Rytr é um assistente de redação baseado em IA para a criação de conteúdo em vários formatos, com recursos como autocompletar por IA, verificador gramatical e gerador de reformulação. No entanto, alguns usuários relataram que ele possui recursos de edição limitados e um preço mais alto em comparação com outras ferramentas.

Mas não há nada com que se preocupar, pois existem muitas alternativas ao Rytr ( O ClickUp está aqui para te ajudar!).

Este blog apresentará algumas das melhores alternativas ao Rytr AI, seus recursos, preços e muito mais.

As melhores alternativas ao Rytr AI em resumo

Confira a lista abaixo para ver um resumo das melhores alternativas ao Rytr.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Gerenciamento completo de projetos e conteúdo, redação e automação com IA, painéis personalizáveis e visualizações de fluxo de trabalho, chat em tempo real, documentos e integrações Pessoas físicas, agências e empresas de todos os tamanhos que buscam criar conteúdo de IA com eficiência Plano gratuito disponível; Personalização disponível para empresas Jasper AI Consistência da voz da marca, fluxos de trabalho de campanhas e modelos de IA , ferramentas de colaboração e integrações com plataformas de marketing Empresas de médio porte e grandes corporações que criam conteúdo de marketing alinhado à marca Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês por pessoa Copy.ai Mais de 90 ferramentas de redação, colaboração em equipe, suporte multilíngue, automações de fluxo de trabalho Empresas de grande e médio porte ou agências que criam conteúdo multilíngue Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês por pessoa Anyword Análise preditiva e pontuação de conteúdo, otimização de canais, insights baseados em dados e redação publicitária com IA para anúncios e páginas de destino Equipes de marketing e agências que trabalham com campanhas de marketing de desempenho Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês por pessoa Scalenut Pesquisa e otimização de SEO, agrupamento de tópicos, conteúdo de formato longo com tecnologia de IA e briefings de conteúdo Empresas e agências que criam conteúdo de SEO em grandes volumes Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês por pessoa Sudowrite Brainstorming e esboço, desenvolvimento de histórias, sugestões criativas, assistência na reescrita Pessoas que trabalham em projetos de escrita criativa Teste gratuito disponível, planos pagos a partir de US$ 19/mês por pessoa Describely Geração em massa de descrições de produtos, otimização de SEO, gerenciamento de dados de produtos, integrações de comércio eletrônico Equipes de comércio eletrônico de todos os tamanhos criando listagens de produtos Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês por pessoa Frase.io Resumos de conteúdo e análise de SERP, redação e otimização com IA, pesquisa de tópicos, avaliação de conteúdo para SEO Empresas de médio porte e grandes corporações que buscam criar conteúdo de SEO Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 45/mês por pessoa Grammarly Sugestões de gramática e clareza em tempo real, detecção de tom, verificador de plágio, análises de equipe Pessoas físicas e jurídicas que desejam melhorar a qualidade de seu conteúdo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por pessoa ChatGPT IA conversacional, brainstorming e geração de ideias, criação de conteúdo, programação e assistência em pesquisa Pessoas físicas, empresas e corporações que buscam IA multimodal para pesquisa Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês por pessoa Writesonic Mais de 100 modelos de conteúdo, redator de artigos/blogs com IA, chatbot e gerador de imagens, acesso à API Pequenas empresas e corporações que desejam criar vários tipos de conteúdo rapidamente Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês por pessoa

Limitações do Rytr AI

Algumas das limitações do Rytr AI são as seguintes:

Recursos limitados de edição de texto : o Rytr não possui um botão “Desfazer” e oferece suporte mínimo para formatação de texto rico (por exemplo, destacar texto), o que pode dificultar o processo de edição

Limites restritivos de caracteres : a plataforma impõe um limite mensal baixo de caracteres, o que muitos usuários consideram restritivo em comparação com outras ferramentas de redação com IA

Modelos de linguagem desatualizados : o Rytr usa modelos de linguagem que parecem desatualizados, reduzindo a relevância e a eficácia da ferramenta

Conjunto limitado de recursos : oferece menos ferramentas e opções de personalização em comparação com os concorrentes, o que afeta sua versatilidade

Preço elevado em relação aos recursos: o preço do Rytr é considerado alto, especialmente quando comparado a ferramentas de IA que oferecem funcionalidades mais robustas

🧠 Curiosidade: 90% dos profissionais de marketing de conteúdo planejam utilizar ferramentas de IA para apoiar seus esforços de marketing de conteúdo.

Mas aqui está a boa notícia: você não precisa ficar preso ao Rytr AI. Muitas alternativas ao Rytr AI oferecem mais recursos por um custo menor.

As 11 melhores alternativas ao Rytr AI para usar

Avaliamos várias ferramentas de redação de blogs com IA para identificar as alternativas mais eficazes ao Rytr. Nesta seção, apresentaremos nossas conclusões, incluindo os recursos, as limitações e os preços de cada ferramenta.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para criação de conteúdo com inteligência artificial e gerenciamento de fluxo de trabalho)

Crie conteúdo impactante, gerencie fluxos de trabalho, acompanhe as atualizações dos projetos e colabore com a equipe, tudo dentro do ClickUp

Se você está procurando uma plataforma única que ofereça criação de conteúdo com gerenciamento de projetos avançado, o ClickUp é a escolha perfeita. É mais do que uma ferramenta de produtividade; é, na verdade, o aplicativo completo para o trabalho que atua como seu parceiro criativo e gerenciador de fluxo de trabalho.

Com escrita e brainstorming assistidos por IA, o ClickUp Brain ajuda você a gerar ideias, esboçar conteúdo e refinar textos — tudo isso sem sair da sua tarefa ou documento. Seja na criação de posts de blog longos, briefings de campanha ou calendários de conteúdo, a IA integrada agiliza suas tarefas de escrita enquanto você se mantém organizado.

Use o ClickUp Brain para gerar conteúdo apenas fornecendo sugestões

O que realmente diferencia a plataforma de gerenciamento de projetos da ClickUp é a combinação de sugestões inteligentes e automação de fluxos de trabalho. O ClickUp Brain atua em todo o ciclo do projeto, desde a elaboração do plano até as reuniões.

Tem um blog, e-mail ou discurso para escrever? Basta criar um novo documento no ClickUp Docs e usar a opção Escrever com IA para criar o conteúdo que você precisa. Compartilhe com as equipes com um clique ou exporte como PDF.

E adivinha só? Se você quiser usar o ChatGPT ou seu assistente de redação com IA favorito, pode fazer isso diretamente no seu espaço de trabalho!

Trabalhe com vários LLMs diretamente do seu Clickup Workspace

Com mais de 100 ferramentas de automação no ClickUp Automations, você pode automatizar tarefas rotineiras de projetos, otimizar atividades repetitivas, atribuir tarefas e acompanhar o progresso — dedique mais tempo à criação e menos tempo ao gerenciamento.

O ClickUp oferece mais de 15 visualizações de tarefas e mais de 1.000 modelos padronizados para otimizar o fluxo de trabalho. Esses modelos permitem um planejamento de conteúdo integrado, documentação estratégica e colaboração em tempo real entre equipes, tornando-o uma solução completa em uma única plataforma.

Os melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A grande quantidade de recursos pode ser um pouco avassaladora

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Como diz Heather L., Gerente de Contas:

Aprecio o fato de o Click-up estar em constante evolução no que diz respeito à inovação em software, especialmente com o avanço da IA. As ferramentas de IA que eles incorporaram à plataforma economizaram tempo para nossa equipe de produção, auxiliando na criação de tarefas, na redação de prompts ou na elaboração de resumos de reuniões.

Aprecio o fato de o Click-up estar em constante evolução no que diz respeito à inovação em software, especialmente com o avanço da IA. As ferramentas de IA que eles incorporaram à plataforma economizaram tempo para nossa equipe de produção, auxiliando na criação de tarefas, na redação de prompts ou na elaboração de resumos de reuniões.

2. Jasper AI (Ideal para criação de conteúdo de marketing)

via Jasper AI

Quando se compara o Jasper AI com o Rytr, o Jasper AI se destaca como o melhor software de assistência à redação. Ele é orientado para resultados e ajuda a transmitir a mensagem certa da empresa. A ferramenta aprende o estilo e o tom de voz da sua marca para garantir que cada conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a marca, seja ele escrito ou visual.

Você mesmo pode enviar seu guia de estilo, informações sobre produtos e detalhes da empresa, ou deixar que o Jasper analise seu site. Assim que ele compreender seu tom de voz (informal e amigável), ele escreve exatamente como você escreveria, garantindo consistência em todo o conteúdo.

Principais recursos do Jasper AI

Atinja um público global com suporte para mais de 30 idiomas

Aproveite a Biblioteca de Aplicativos de IA para criar páginas de destino, briefings e outros conteúdos de marketing de alta qualidade

Garanta a originalidade usando o verificador de plágio do Jasper, com tecnologia Copyscape

Escolha entre mais de 50 modelos — desde linhas de assunto de e-mail até publicações no LinkedIn e muito mais

Limitações do Jasper AI

Carece da criatividade que um escritor humano traria, exigindo um refinamento adicional

Preços do Jasper AI

Creator: US$ 49/mês por licença

Pro: US$ 69/mês por licença

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jasper AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper AI?

Veja o que diz uma avaliação do G2:

Embora a plataforma seja fantástica e uma das melhores ferramentas de redação com IA que já usei, o atendimento ao cliente é o que realmente a destaca. Sou cliente há mais de um ano e nem testo mais outras ferramentas, porque nenhuma se compara a ela. É fácil de usar, fácil de integrar e eu a utilizo diariamente. Um grande agradecimento à Meredith, Especialista Sênior de Produto, por tornar minha experiência a melhor possível!

Embora a plataforma seja fantástica e uma das melhores ferramentas de redação com IA que já usei, o atendimento ao cliente é o que realmente a destaca. Sou cliente há mais de um ano e nem testo mais outras ferramentas, porque nenhuma se compara a ela. É fácil de usar, fácil de integrar e eu a utilizo diariamente. Um grande agradecimento à Meredith, Especialista Sênior de Produto, por tornar minha experiência a melhor possível!

3. Copy.ai (Ideal para textos de marketing rápidos e prontos para uso)

A próxima na lista de alternativas ao Rytr AI é o Copy.ai, a primeira plataforma de IA para Go-to-Market (GTM) criada para aumentar a eficiência e a produtividade em toda a sua estratégia de GTM. Com mais de 90 modelos, este assistente de redação com IA atende a uma ampla gama de necessidades de conteúdo.

Sua Infobase armazena informações essenciais sobre a marca para ajudar a gerar conteúdo preciso e contextualizado. Você pode transformar rapidamente entrevistas, eventos ou ligações de vendas em textos bem elaborados, com análise de transcrições que destaca insights ao mesmo tempo em que preserva a voz original.

Principais recursos do Copy.ai

Localize recursos de vendas e marketing em vários idiomas

Automatize tarefas repetitivas, como campanhas de e-mail e análise de dados, para aumentar a produtividade em todas as equipes

Melhore sua visibilidade nos mecanismos de busca com sugestões práticas para meta descrições, tags de título e integração de palavras-chave específicas para melhorar

Limitações do Copy.ai

Limita o comprimento das instruções, resultando em conteúdo gerado por IA que pode soar robótico e carecer de um toque humano

Preços do Copy.ai

Gratuito

Starter: US$ 49/mês por licença

Avançado: US$ 249/mês para cinco licenças

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Copy.ai?

Veja o que disse um avaliador do G2:

Quando eu estava começando como profissional de marketing digital, o Copy.ai foi meu guia na redação e produção de conteúdo de qualidade. Acho a interface da ferramenta simples e intuitiva. Eu uso o Copy.ai para publicações nas redes sociais e descrições de produtos, introduções de blogs e textos para sites. O que mais gosto na ferramenta é o plano de preços voltado para iniciantes que estão apenas começando sua carreira como profissionais de marketing de conteúdo. Eles também oferecem um suporte muito bom. Recebo e-mails deles sobre como usar alguns de seus recursos mais recentes.

Quando eu estava começando como profissional de marketing digital, o Copy.ai foi meu guia na redação e produção de conteúdo de qualidade. Acho a interface da ferramenta simples e intuitiva. Eu uso o Copy.ai para publicações nas redes sociais e descrições de produtos, introduções de blogs e textos para sites. O que mais gosto na ferramenta é o plano de preços voltado para iniciantes que estão apenas começando sua carreira como profissionais de marketing de conteúdo. Eles também oferecem um suporte muito bom. Recebo e-mails deles sobre como usar alguns de seus recursos mais recentes.

4. Anyword (Ideal para redação com IA e pontuação de desempenho preditiva)

via Anyword

O Anyword é uma plataforma de redação com IA voltada para o desempenho, feita sob medida para profissionais de marketing que buscam maximizar o impacto de suas mensagens. Sua capacidade única de combinar análise de dados com redação criativa garante que cada conteúdo seja otimizado para atingir seus objetivos.

O editor baseado em dados ajuda os profissionais de marketing a criar textos otimizados, prevendo seu desempenho antes da publicação. Ele oferece uma Pontuação de Desempenho Preditiva, avaliando variações de conteúdo com base em métricas de engajamento e potencial de conversão.

Com recursos como segmentação por perfil de público e mais de 100 modelos de marketing pré-criados, este assistente de redação com IA ajuda as empresas a criar e produzir anúncios, e-mails, blogs e publicações nas redes sociais originais, personalizados e de alto desempenho, bastando fornecer prompts básicos de redação com IA.

Principais recursos do Anyword

Treine a IA com o tom e as mensagens exclusivas da sua marca para obter resultados consistentes

Aumente a visibilidade do conteúdo com recursos integrados de otimização de SEO

Otimize seus textos em qualquer lugar, com a extensão do Chrome

Limitações do Anyword

Novos usuários podem achar mais difícil de aprender do que outras alternativas ao Rytr AI

Preços do Anyword

Starter: US$ 49/mês

Baseado em dados: US$ 99/mês

Plano Empresarial: US$ 499/mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Anyword

G2: 4,8/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 390 avaliações)

👀 Você sabia? Estudos indicam que modelos de IA generativa, como o GPT-4, podem produzir conteúdo com níveis de criatividade comparáveis aos dos seres humanos, embora apenas uma pequena porcentagem dos seres humanos supere os resultados mais criativos da IA.

5. Scalenut (Ideal para a criação de conteúdo longo com foco em SEO)

via Scalenut

Projetado para equipes internas, agências e estrategistas de SEO, o Scalenut é uma das ferramentas de criação de conteúdo com IA mais versáteis do mercado, oferecendo pesquisa de palavras-chave, planejamento, criação, otimização e análise de conteúdo. Seu Content Optimizer usa processamento de linguagem natural para avaliar o conteúdo existente e sugerir melhorias para o SEO.

Outro recurso notável é o redator de artigos Cruise Mode, que gera conteúdo longo otimizado para SEO e com um tom natural em apenas cinco etapas. Ele também integra insights de dados de SERP, análise da concorrência e estatísticas em tempo real.

Principais recursos do Scalenut

Integre o Traffic Analyzer com o Google Search Console para acompanhar métricas do site, como tráfego, impressões e taxas de cliques

Identifique ideias de tópicos e grupos de palavras-chave relacionados para construir autoridade temática e gerar tráfego orgânico

Otimize suas estratégias de link building internas e externas

Limitações do Scalenut

A falta de integrações, como com o WordPress, pode prejudicar a eficiência do fluxo de trabalho

Preços do Scalenut

Plano Essential: US$ 49/mês​

Plano Growth: US$ 79/mês​

Plano Pro: US$ 149/mês

Serviço gerenciado: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Scalenut

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scalenut?

De acordo com uma avaliação do G2,

Adoro poder fazer tantas coisas de uma só vez no Scalenut quando se trata de criar o blog e otimizá-lo para as buscas. Poder ver a pontuação de SEO e as sugestões de melhoria torna essa ferramenta, sem dúvida, uma das melhores ferramentas de IA do mercado.

Adoro poder fazer tantas coisas de uma só vez no Scalenut quando se trata de criar o blog e otimizá-lo para as buscas. Poder ver a pontuação de SEO e as sugestões de melhoria torna essa ferramenta, sem dúvida, uma das melhores ferramentas de IA do mercado.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Anyword para criar conteúdo de marketing eficaz

6. Sudowrite (Ideal para assistência em ficção e escrita criativa)

via Sudowrite

Esta alternativa ao Rytr AI é para os criativos. Se você é um escritor que já teve dificuldade para dar início a uma nova história ou acompanhar o desenrolar de um enredo, o Sudowrite oferece uma abordagem inovadora e baseada em IA para a escrita criativa. Ele é conhecido por dois recursos, Brainstorm e Canvas, ambos projetados para tornar o processo de escrita menos opressivo e muito mais inspirador.

O Brainstorm funciona como um parceiro criativo, ajudando você a ter ideias novas para personagens, enredos, reviravoltas ou até mesmo mundos inteiros. Basta inserir um tema ou conceito, e ele gerará sugestões que vão estimular sua imaginação.

Depois, há o Canvas, um espaço de trabalho visual que permite organizar os elementos da sua história em um layout estruturado e interativo. Você pode mapear arcos de personagens, pontos da trama, cenários e muito mais — perfeito para manter o foco e garantir a coesão da sua história do início ao fim.

Principais recursos do Sudowrite

Crie um esboço detalhado para romances, incluindo personagens, sinopse e pontos-chave dos capítulos

Crie imagens vívidas usando o recurso Descrever , que funciona como um dicionário de sinônimos no nível da frase para descrições mais ricas

Aperfeiçoe sua redação com formulações alternativas para aumentar a clareza e o engajamento

Limitações do Sudowrite

Manter a coerência em textos mais longos requer edição adicional para garantir a consistência

Preços do Sudowrite

Hobby e Estudante: US$ 19/mês

Profissional: US$ 29/mês

Max: $59/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sudowrite

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sudowrite?

Veja o que diz uma avaliação do G2:

Ele oferece uma variedade de ferramentas para ajudar a escrever e reescrever partes de uma história. A inclusão de um guia de referência da história ajuda muito, evitando a necessidade de usar várias ferramentas. A IA funciona tanto no manuscrito quanto no guia de referência, para que você possa desenvolver rapidamente todos os aspectos da história.

Ele oferece uma variedade de ferramentas para ajudar a escrever e reescrever partes de uma história. A inclusão de um guia de referência da história ajuda muito, evitando a necessidade de usar várias ferramentas. A IA funciona tanto no manuscrito quanto no guia de referência, para que você possa desenvolver rapidamente todos os aspectos da história.

📖 Leia também: As melhores ferramentas alternativas ao Sudowrite para escritores

7. Describely (Ideal para descrições de produtos de comércio eletrônico em grande escala)

via Copysmith

Quando você gerencia uma grande loja de comércio eletrônico ou um catálogo de produtos, a criação de conteúdo pode ser complicada e demorada. É aí que o Describely da Copysmith realmente se destaca, gerando em massa descrições de produtos, títulos e metatags ricos e otimizados para SEO.

O enriquecimento de dados de produtos no Describely ajuda a eliminar planilhas e dados dispersos. Ele oferece um único hub organizado para gerenciar todo o seu conteúdo de produtos e criar descrições de alta conversão.

Você pode gerar conteúdo de alta qualidade rapidamente, otimizar para SEO e manter uma voz de marca unificada. É a sua solução completa para a criação eficiente e eficaz de conteúdo de comércio eletrônico.

Principais recursos do Describely

Crie e edite descrições e imagens de produtos em grande escala para economizar tempo e manter a consistência

Colabore em tempo real, permitindo que as equipes editem e publiquem conteúdo de forma integrada

Integre-se facilmente às principais plataformas de comércio eletrônico, como Shopify, WooCommerce e Salsify — com integrações com a Amazon e o Wix em breve

Limitações do Describely

Preço elevado em comparação com os concorrentes, especialmente devido aos créditos limitados no plano básico

Preços do Describely

Plano Starter: US$ 19/mês

Plano Profissional: US$ 59/mês

Plano Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Describely

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Describely?

Uma análise da Capterra afirma que,

Adoro o produto. É superpersonalizável e me permite atualizar em massa as descrições dos meus clientes, para que não sejam as mesmas que todos os outros varejistas estão usando. Ter esse conteúdo exclusivo é fundamental para ter uma boa classificação no Google!

Adoro o produto. É superpersonalizável e me permite atualizar em massa as descrições dos meus clientes, para que não sejam as mesmas que todos os outros varejistas estão usando. Ter esse conteúdo exclusivo é fundamental para ter uma boa classificação no Google!

📖 Leia também: Como usar IA em documentos do Word para otimizar a criação de conteúdo?

8. Frase.io (Ideal para conteúdo de SEO baseado em pesquisa)

O Frase.io é uma escolha sólida para escritores e profissionais de SEO que buscam criar conteúdo de alta classificação rapidamente. Ele se destaca com recursos como o Mapa Conceitual da Wikipedia — uma ferramenta que mapeia visualmente subtópicos relacionados a partir de qualquer tema. Isso facilita a descoberta de ângulos de nicho, conexões relevantes e subtópicos ocultos, ajudando você a criar um conteúdo mais rico e abrangente.

Depois, há o Topic Planner, que analisa os 20 principais resultados do Google para sua palavra-chave e extrai temas e perguntas-chave, ajudando você a criar briefings de conteúdo estruturados e baseados em dados em questão de minutos. Juntas, essas funcionalidades fazem do Frase.io uma plataforma inteligente e orientada para SEO para planejar e criar conteúdo.

Principais recursos do Frase.io

Acompanhe e avalie o crescimento orgânico com a integração do Google Search Console

Elabore briefings de conteúdo abrangentes analisando os esboços dos principais concorrentes e identificando perguntas relevantes dos usuários

Otimize o conteúdo existente ou crie material novo com a ajuda da IA, com suporte a vários idiomas

Limitações do Frase.io

Requer revisão adicional, pois o recurso de verificação gramatical tem sido considerado menos robusto

Preços do Frase.io

Básico: US$ 45/mês

Team: US$ 115/mês

Empresas: Preços personalizados

Pague conforme o uso: Documentos de IA prontos para ranking a partir de US$ 3,50 por documento

Avaliações e comentários sobre o Frase.io

G2: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 330 avaliações)

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você conta com assistência à redação baseada em IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais — tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para agências de marketing prosperarem

9. Grammarly (Ideal para melhorias gramaticais e de clareza em tempo real)

via Grammarly

Vamos ser sinceros: seja ao escrever um e-mail importante, criar uma postagem de blog ou simplesmente atualizar seu perfil no LinkedIn, a forma como você se expressa é tão importante quanto o que você diz. É aí que o Grammarly entra em cena.

O Grammarly é um assistente de redação em tempo real projetado para tornar sua comunicação clara, refinada e impactante, independentemente de onde você esteja escrevendo. Sua ferramenta gramatical faz mais do que apenas detectar erros ortográficos básicos. Ela ajuda você a ajustar a estrutura das frases, a pontuação e a escolha de palavras para melhorar a clareza e a fluidez do texto.

Enquanto isso, o recurso de detecção de tom analisa o tom emocional da sua mensagem (como amigável, profissional ou assertivo) e oferece sugestões para ajudá-lo a acertar no tom certo com seu público.

Os melhores recursos do Grammarly

Receba sugestões baseadas em IA para ajudá-lo a redigir e refinar seu texto com facilidade

Garanta a originalidade verificando seu conteúdo em um vasto banco de dados para detectar possíveis plágios

Gere citações precisas em estilos como APA, MLA e Chicago para manter a credibilidade

Limitações do Grammarly

Ocasionalmente, sugere correções que não correspondem ao significado pretendido, especialmente no caso de nomes e terminologia especializada

Preços do Grammarly

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 12/mês por membro

Plano Empresarial: US$ 15/mês por membro

Plano Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Grammarly

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.100 avaliações)

👀 Você sabia? Aproximadamente 50% dos consumidores conseguem identificar conteúdo gerado por IA e, embora alguns prefiram esse tipo de conteúdo, outros se afastam ao suspeitar que ele foi produzido por IA.

📖 Leia também: Principais alternativas e concorrentes do Grammarly

10. ChatGPT (Ideal para conversas versáteis com IA e geração de ideias)

via ChatGPT

Quando se compara o Grammarly com o ChatGPT, o ChatGPT é uma alternativa ao Rytr AI mais rápida e perspicaz. Desenvolvido pela OpenAI, o ChatGPT é uma ferramenta poderosa, baseada em IA, que ajuda você a fazer brainstorming, escrever, editar e até mesmo pesquisar, tudo em um só lugar.

A plataforma oferece várias opções, incluindo GPTs personalizados e recursos multimodais. Com GPTs personalizados, você pode criar uma versão do ChatGPT adaptada às suas necessidades específicas, seja a voz da sua marca, o estilo de redação ou o fluxo de trabalho.

Com recursos multimodais, o ChatGPT consegue compreender e responder a textos, imagens, arquivos e até mesmo voz, tornando a experiência mais flexível do que nunca.

Os melhores recursos do ChatGPT

Resuma documentos longos, transcrições ou artigos em resumos concisos e fáceis de entender

Crie esboços para posts de blog, ensaios, roteiros ou relatórios — completos com subtítulos e fluxo lógico

Revise sua redação quanto à gramática, ortografia, pontuação e fluidez; reescreva ou reformule frases desajeitadas para maior clareza

Limitações do ChatGPT

Falta de personalização, já que muitas vezes oferece respostas que podem ser excessivamente genéricas e podem não abordar totalmente consultas específicas e cheias de nuances

Preços do ChatGPT

Gratuito

Plus: US$ 20/mês

Pro: US$ 200/mês

Equipe: US$ 30 por usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

11. Writesonic (Ideal para geração rápida de conteúdo em vários formatos)

via Writersonic

Se você está procurando um companheiro completo para criação de conteúdo, experimente o Writesonic. Projetado para profissionais de marketing, empreendedores e escritores que precisam de conteúdo de alta qualidade rapidamente, o Writesonic combina IA com uma interface fácil de usar para tornar a redação algo simples, mesmo quando os prazos são apertados.

Seu AI Writer é perfeito para criar conteúdos longos, como blogs, artigos e páginas de destino, com apenas alguns cliques. Você fornece uma sugestão e ele gera um conteúdo estruturado e otimizado para SEO, pronto para ser publicado.

O Writesonic também oferece o Chatsonic, um chatbot ideal para conversas em tempo real, pesquisas e brainstorming criativo. Ele até mesmo extrai dados da internet para manter as informações atualizadas.

Principais recursos do Writesonic

Expanda e aprimore seu conteúdo adicionando mais detalhes e profundidade

Reescreva textos existentes com facilidade para melhorar a clareza e o engajamento, mantendo o significado original

Crie meta títulos e descrições otimizados para melhorar a visibilidade do seu site nos mecanismos de busca e as taxas de cliques

Limitações do Writesonic

Considerado caro por alguns usuários, especialmente para pequenas equipes ou pessoas físicas

Preços do Writesonic

Básico: US$ 20/mês

Lite: US$ 49/mês

Padrão: US$ 99/mês​

Profissional: US$ 249/mês

Avançado: US$ 499/mês

Enterprise: US$ 1.499/mês (compromisso anual necessário)

Avaliações e comentários sobre o Writesonic

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Writesonic?

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro a facilidade com que é possível selecionar qualquer artigo desejado como referência ao elaborar um rascunho para um artigo de SEO. Algumas ferramentas limitam essa seleção apenas aos 20 primeiros. Além disso, possui etapas detalhadas que um criador de conteúdo pode personalizar facilmente para criar conteúdo de IA de qualidade. Não se compara de forma alguma ao trabalho humano, mas chega bem perto disso.

Adoro a facilidade com que é possível selecionar qualquer artigo desejado como referência ao elaborar um rascunho para um artigo de SEO. Algumas ferramentas limitam essa seleção apenas aos 20 primeiros. Além disso, possui etapas detalhadas que um criador de conteúdo pode personalizar facilmente para criar conteúdo de IA de qualidade. Não se compara de forma alguma ao trabalho humano, mas chega bem perto disso.

📖 Leia também: As melhores alternativas e concorrentes do Writesonic

Expanda seu programa de conteúdo com o ClickUp

Escolher a ferramenta de redação com IA certa pode fazer toda a diferença na sua estratégia de conteúdo, especialmente se você quiser ir além do básico. Embora o Rytr seja um ótimo ponto de partida, muitas alternativas poderosas ao Rytr AI oferecem recursos mais avançados, melhor escalabilidade e personalização mais profunda.

Seja para conteúdo extenso, otimização de SEO ou ferramentas que combinem com a voz da sua marca, há uma opção perfeita para cada estilo de redação e necessidade de negócio.

E, por falar nisso, se você também está procurando uma maneira mais inteligente de organizar seus fluxos de trabalho de conteúdo, colaborar com sua equipe e manter todos os seus projetos de redação em dia, o ClickUp é uma ferramenta que você precisa experimentar.

Não se trata apenas de gerenciamento de tarefas — é uma plataforma de produtividade completa que funciona perfeitamente com suas ferramentas de IA favoritas. Então, por que não experimentá-la e ver como seu processo de criação de conteúdo pode ficar muito mais ágil? Cadastre-se no ClickUp hoje mesmo!