As 21 principais ferramentas de IA para que as agências de marketing prosperem em 2025

Já olhou para uma planilha, afogada em dados de clientes, tentando encontrar padrões para sua próxima campanha? Ou se esforçou para criar conteúdo novo enquanto enfrentava prazos apertados e recursos limitados? E as intermináveis idas e vindas com os clientes sobre o desempenho da campanha?

Esses são desafios que muitos profissionais de marketing enfrentam todos os dias, especialmente quando as ferramentas que você tem simplesmente não são suficientes. Mas e se você tivesse um assistente que pudesse lidar com as tarefas tediosas, permitindo que você se concentrasse na criatividade e na estratégia?

É aqui que entra a inteligência artificial. As ferramentas de marketing com IA ajudam as agências de marketing a fornecer resultados mais inteligentes e personalizados. A melhor parte? Você economiza tempo e obtém melhores resultados com menos esforço.

Pronto para subir de nível com a IA? Vamos explorar as 21 principais ferramentas de IA para agências de marketing que podem torná-lo imbatível este ano.

Escolher uma ferramenta de IA é como contratar um novo membro para a equipe. Você precisa de uma que facilite sua vida, se integre sem problemas e agregue valor real. Veja a seguir o que procurar:

Automação e inteligência: Procure ferramentas que lidem com tarefas repetitivas, como agendamento de postagens ou envio de campanhas de marketing por e-mail. E use a IA para aumentar os resultados, como otimizar os tempos de envio ou recomendar palavras-chave 🤖

Integrações: Suas ferramentas de marketing com IA devem se encaixar perfeitamente em sua configuração atual. Verifique se elas oferecem integrações incorporadas ou APIs para ferramentas como Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio etc. Quanto mais suave for a integração, mais fácil será para a IA extrair dados e automatizar tarefas 🔌

Facilidade de uso: Se a sua equipe tiver dificuldades com o software, você não verá nenhum ROI. Escolha ferramentas de IA que sejam fáceis de usar com construtores do tipo arrastar e soltar, painéis simples e tutoriais úteis para que seus profissionais de marketing possam começar imediatamente 💁

Personalização e controle: Escolha ferramentas de IA que você possa personalizar - seja definindo regras de automação, ajustando o tom do conteúdo da IA ou escolhendo quais métricas monitorar. Ferramentas flexíveis de IA para agências de marketing permitirão que a IA trabalhe do seu jeito, e não o contrário 💡

Preço e escalabilidade: Certifique-se de que a ferramenta se adapta ao seu orçamento e ao seu crescimento. Algumas ferramentas de IA para agências de marketing oferecem planos gratuitos ou níveis acessíveis, enquanto outras podem ser caras. Verifique como funciona o preço - por usuários, uso ou taxa fixa - e se ele é escalonado à medida que você cresce 💸

Análises e relatórios: Uma ferramenta sólida deve fornecer métricas de desempenho para mostrar os resultados. Por exemplo, uma plataforma de marketing de conteúdo com IA pode fornecer uma pontuação de SEO ou uma previsão de engajamento 📊

Segurança e conformidade: As agências de marketing lidam com dados confidenciais. Certifique-se de que seu software de IA tenha segurança forte e esteja em conformidade com regulamentos como o GDPR, etc. 🔒

Comece com uma meta clara e avalie as ferramentas com base nela. Muitas agências começam com um piloto de baixo risco e uma avaliação gratuita para analisar os dados e garantir que a ferramenta produza resultados.

As ferramentas de IA estão por toda parte, mas estas são as principais opções para impulsionar o sucesso de sua agência.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de conteúdo e fluxos de trabalho de marketing com IA)

Produza sem esforço e-mails de marketing, estudos de caso, postagens de blog e textos de anúncios com o ClickUp Brain

O ClickUp é o aplicativo para trabalho que as equipes de marketing adoram. Para as agências, ele é o centro de comando da campanha, onde você pode gerenciar projetos, calendários de conteúdo e tarefas do cliente e até mesmo gerar textos de marketing. Em resumo, é como ter um gerente de projeto, um editor de conteúdo e um analista em um único aplicativo.

Além disso, o ClickUp oferece um assistente de IA integrado, o ClickUp Brain, para ajudar a redigir textos, fazer brainstorming de novas ideias e resumir documentos extensos. Precisa de legendas para mídias sociais ou um esboço de blog? Ele os gera em segundos, adaptados à voz de sua marca e à estratégia de conteúdo.

Você também pode automatizar o trabalho de rotina, como atribuições de tarefas, atualizações de status e notificações, usando o ClickUp Automations. Por exemplo, quando um designer termina de trabalhar em um ativo, o ClickUp pode notificar automaticamente o cliente ou mover a tarefa para a fila do redator.

Melhores recursos do ClickUp

Automação de tarefas: O ClickUp Brain pode criar tarefas a partir do bate-papo ou gerar subtarefas a partir de um nome de tarefa. Por exemplo, ele pode dividir "lançar uma campanha de mídia social" em "projetar visuais", "escrever legendas" e "agendar postagens", economizando tempo e mantendo sua equipe no caminho certo

Resumos em tempo real: Resuma toneladas de dados - atualizações de projetos, feedback de clientes, resultados de campanhas - com o ClickUp Brain. Precisa de um status de campanha? A IA condensa a atividade da tarefa, os comentários e as alterações de prioridade, destacando instantaneamente as principais atualizações e os bloqueadores

Comunicação e colaboração: O ClickUp Brain mantém as equipes de marketing alinhadas com agentes de bate-papo com tecnologia de IA. Pergunte: "*Qual é o status da campanha publicitária no Facebook?" e a IA obtém as últimas atualizações instantaneamente. Ele também ajuda a redigir respostas profissionais de e-mail usando dados de tarefas em tempo real

Tradução e localização: O ClickUp Brain traduz seu conteúdo para vários idiomas, mantendo a mensagem clara e relevante.

Gerenciamento do conhecimento: Mantenha sua equipe alinhada obtendo respostas em tempo real das wikis do Workspace. Pergunte: "*Qual é o cronograma de lançamento do próximo produto?" e a IA fornecerá detalhes instantâneos e precisos

Planejamento e organização de projetos: Obtenha ClickUp Brain para elaborar rapidamente planos de projetos, definir marcos e criar cronogramas. Por exemplo, ele pode gerar um roteiro de campanha de mídia social com tarefas como criação de conteúdo, design e agendamento

Transcrição e registro de anotações: A IA do ClickUp transcreve automaticamente os clipes de voz, facilitando o rastreamento de notas ou atualizações de reuniões. Além disso, se um membro da equipe deixar um comentário de voz, a IA o converte em texto, para que você não perca nenhum detalhe

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem uma tonelada de recursos, o que pode parecer esmagador no início, mas sua interface de usuário intuitiva facilita a personalização e a navegação

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.400 avaliações)

📮ClickUp Insight: A tristeza da segunda-feira? Acontece que a segunda-feira se destaca como um elo fraco na produtividade semanal (trocadilho não intencional), com 35% dos trabalhadores identificando-a como seu dia menos produtivo. Essa queda pode ser atribuída ao tempo e à energia gastos na busca de atualizações e prioridades semanais nas manhãs de segunda-feira. Um aplicativo de tudo para o trabalho, como o ClickUp, pode ajudá-lo aqui. Por exemplo, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode "colocar você em dia" com todas as atualizações e prioridades críticas em segundos. E tudo o que você precisa para trabalhar, incluindo aplicativos integrados, pode ser pesquisado com o Connected Search do ClickUp. Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, é fácil criar um ponto de referência compartilhado para sua organização! 💁

2. Jasper AI (Melhor redator de IA para conteúdo e cópia de marketing)

via Jasper AI

O Jasper AI é como um redator criativo sob demanda que ajuda a criar conteúdo para blogs, mídias sociais, e-mails e muito mais. Ele gera texto semelhante ao humano e funciona em vários idiomas, facilitando a conexão com diferentes públicos.

E a melhor parte? Você não precisa alternar entre as ferramentas. Ela ainda vem com uma extensão do Chrome, facilitando o uso enquanto você trabalha em diferentes sites e aplicativos.

Melhores recursos do Jasper

Oferece mais de 50 modelos de legendas para o Instagram, descrições de produtos e introduções de blog otimizadas para SEO. Insira palavras-chave ou uma breve descrição e obtenha variações instantâneas

Aprende seu guia de estilo, catálogo de produtos e histórico para manter o conteúdo dentro da marca

Gera imagens de alta qualidade para anúncios, blogs e páginas de destino - basta descrever o que você precisa

O Boss Mode do Jasper acelera a escrita de textos longos com comandos de IA. Digite "Write a paragraph on AI in marketing" (Escreva um parágrafo sobre IA no marketing) e ele lhe entregará

Limitações do Jasper

Tópicos técnicos ou de nicho podem precisar de edição pesada. Também pode gerar imprecisões, portanto, a verificação de fatos é crucial

O uso em larga escala fica caro, com limites de palavras nos planos mais baixos. Os recursos avançados também exigem uma curva de aprendizado

Preços do Jasper

Pro: $69/mês para até 5 estações

Creator: US$ 49/mês para 1 estação

Negócios: Preços personalizados para grupos de marketing de 10 ou mais pessoas

Avaliações e resenhas do Jasper

Avaliações do G2: 4. 7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Avaliações da Capterra: 4. 8/5 (mais de 1.800 avaliações)

Leia mais: Melhores alternativas ao ChatGPT para marketing

3. Copy. ai (Melhor assistente de redação de IA para textos curtos e ideação)

O Copy.ai automatiza os fluxos de trabalho de conteúdo, economizando tempo e aumentando a produtividade. Ele gera publicações de blog, atualizações de mídia social e textos de marketing em segundos, o que o torna uma das ferramentas de IA mais populares para profissionais de marketing e criadores de conteúdo que precisam de conteúdo rápido e consistente.

Um recurso notável é o "Assistente de postagem de blog", que cria rapidamente um esboço e elabora o conteúdo com base em suas palavras-chave e título.

O Copy.ai também inclui recursos de arquivo e documentação, como o Infobase e o Teamspaces. O Infobase permite armazenar diretrizes, referências e conteúdo de formato longo, enquanto o Teamspaces mantém o conteúdo estruturado e acessível, permitindo a colaboração e o controle de versões.

Copiar. melhores recursos de IA

Oferece mais de 90 modelos para várias necessidades de conteúdo, como textos de anúncios digitais, descrições de comércio eletrônico e publicações em mídias sociais

Oferece suporte à geração de conteúdo em mais de 25 idiomas, tornando-o versátil para usuários globais

Tem uma interface intuitiva para que escritores iniciantes e experientes possam acessar e usar facilmente seus recursos

Copiar. limitações da IA

Alguns textos gerados não têm o toque exclusivo da marca ou a criatividade que um ser humano poderia acrescentar. Muitas vezes, é necessário um toque humano para refinar

Alguns usuários desejam melhores recursos de documentação de projetos e arquivos

Preços do Copy. ai

Plano gratuito

Inicial: US$ 49/mês para 1 usuário

Avançado: US$ 249/mês para 5 usuários

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Copy. ai

G2: 4. 7/5 (mais de 180 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 60 avaliações)

4. Frase (melhor gerador e otimizador de conteúdo de SEO com IA)

via Frase

O Frase é uma ferramenta de marketing orientada por IA feita sob medida para profissionais de marketing de conteúdo e agências orientadas por SEO. Ela ajuda você a pesquisar, escrever e otimizar posts de blog, páginas de destino ou qualquer conteúdo destinado a atrair tráfego orgânico.

Além disso, a Frase oferece um reescritor de parágrafos gratuito com tecnologia de IA, permitindo que os usuários reformulem frases ou parágrafos para melhorar a legibilidade ou adaptar o tom do conteúdo. Você também pode experimentar o chatbot com IA, que usa o conteúdo do seu site para responder às perguntas dos visitantes.

Melhores recursos do Frase

Gera resumos de SEO rapidamente, analisando as principais páginas e extraindo os principais títulos, perguntas, estatísticas e termos

O AI Writer da Frase usa o briefing de SEO para redigir parágrafos sob títulos específicos, extraindo insights dos principais artigos

Calcula uma pontuação de otimização em tempo real com base nos tópicos e palavras-chave abordados

Limitações da Frase

Novos usuários podem achar a interface e os recursos do Frase complexos

A ferramenta pode ser insuficiente em tópicos altamente especializados que exigem profundo conhecimento do domínio

Preços da Frase

Plano gratuito

Básico: US$ 45/mês para 1 usuário

Equipe: US$ 115/mês para 3 usuários

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas da Frase

G2: 4. 8/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 330 avaliações)

conteúdo visual e design Software*

5. Adobe Firefly Video Model (melhor para criar clipes de vídeo rápidos e gerados por IA)

via Modelo de vídeo do Adobe Firefly

O Adobe Firefly Video Model permite que os usuários produzam videoclipes de cinco segundos com resolução de 1080p inserindo um texto descritivo ou fazendo upload de imagens de referência. Imagine digitar "um golden retriever surfando em uma onda, estilo cinematográfico" e obter um vídeo de 5 segundos exatamente disso.

Ele também está integrado ao pacote Creative Cloud da Adobe, de modo que você pode gerar algo no Firefly e refiná-lo no Premiere Pro ou no After Effects sem etapas adicionais.

A melhor parte? Ele é treinado no Adobe Stock e em conteúdo de domínio público. Isso significa que tudo o que você criar poderá ser usado com segurança em seus projetos comerciais sem se preocupar com problemas de licenciamento.

Melhores recursos do Adobe Firefly Video Model

Oferece controle sobre as configurações da câmera, como ângulo, movimento e zoom, para que você possa ajustar a perspectiva e o movimento em clipes gerados por IA

Adiciona efeitos como fumaça, reflexos de lente e chuva, além de animações simples como brilho de neon e neve caindo, sem necessidade de edição manual

Traduz locuções em vários idiomas, preservando a voz do locutor e sincronizando os lábios de forma realista no vídeo

Limitações do modelo de vídeo do Adobe Firefly

Os clipes de vídeo do Firefly de cinco segundos, resolução de 1080p e 24 FPS podem não funcionar para projetos mais longos ou de alta resolução

Dificuldades com conteúdo centrado no ser humano, levando a representações menos realistas

Preços do modelo de vídeo do Adobe Firefly

Padrão: US$ 9,99/mês

Pro: US$ 29,99/mês

Avaliações e críticas do Adobe Firefly Video Model

G2: (4. 6/5, 50+ avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

6. Midjourney (melhor para gerar variações de imagens)

via Midjourney

Midjourney é uma ferramenta com tecnologia de IA que transforma instruções de texto em imagens impressionantes. É como ter sua equipe de arte de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisa de um esboço conceitual, um plano de fundo de anúncio ou uma maquete rápida para mostrar a um cliente? Basta digitar sua ideia, e o Midjourney a criará em minutos.

Para as agências de marketing, isso significa visuais atraentes para mídias sociais, gráficos de blog, criativos de anúncios e storyboards - sem precisar de um fotógrafo ou designer gráfico. Além disso, você não precisa de um software sofisticado. O Midjourney funciona por meio do Discord, onde você simplesmente descreve o que deseja e a IA dá vida a isso.

Melhores recursos do Midjourney

Permite que os usuários orientem o estilo fazendo referência a um URL de imagem ou especificando um estilo artístico, como "anúncio tecnológico moderno e arrojado" ou "editorial de moda de luxo"

Gera quatro variações para cada solicitação. Escolha a sua favorita, aumente a escala para obter uma resolução mais alta ou solicite mais variações

Permite modificações direcionadas em áreas específicas de uma imagem

Oferece salas de comunidade onde os profissionais de marketing compartilham prompts comprovados como "foto de produto de alto contraste com iluminação cinematográfica"

Limitações no meio da jornada

Por padrão, todas as imagens geradas são públicas. O modo Stealth as oculta no Midjourney.com, mas não nos canais públicos do Discord

A interface do Discord pode ser complicada para quem não está familiarizado com a plataforma

Preços do Midjourney

Básico: US$ 10/mês

Padrão: US$ 30/mês

Pro: US$ 60/mês

Mega: US$ 120/mês

Avaliações e resenhas do Midjourney

G2: 4. 4/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

7. Canva (melhor para visualizar ativos de marketing)

via Canva

Outra ferramenta popular em nossa lista de ferramentas de IA para agências de marketing e empreendedores individuais é o Canva. O gerador de imagens com IA do Canva cria, sem esforço, visuais de alta qualidade para campanhas, anúncios e marcas. Basta inserir um prompt de texto, escolher um estilo - aquarela, cinematográfico, neon, lápis de cor ou retrowave - e obter imagens impressionantes e de acordo com a marca em segundos.

Um recurso de destaque são as recomendações de fontes e cores com tecnologia de IA, que mantêm automaticamente os designs dentro da marca. Além disso, o Canva se integra a vários geradores de arte com IA, como Magic Media, Dream Lab, DALL-E e Imagen, oferecendo às equipes de marketing infinitas possibilidades criativas.

Melhores recursos do Canva

Fornece milhares de modelos prontos para uso para tudo: histórias do Instagram, folhetos, cabeçalhos de e-mail e muito mais

O Magic Write gera ideias de texto, enquanto o Magic Design cria diversas variações de design a partir de uma única entrada

O recurso Background Remover remove instantaneamente os fundos das fotos - perfeito para fotos de produtos

Permite que você configure um "kit de marca" com os logotipos, as cores e as fontes de sua agência ou cliente. A IA os aplica aos designs para obter uma aparência consistente

Limitações do Canva

As imagens geradas por IA podem apresentar distorções, especialmente na anatomia humana. Isso requer correções manuais

Os usuários gratuitos têm acesso limitado aos recursos de IA, com limites de uso específicos

Preços do Canva

Gratuito (até 50 gerações de imagens)

Profissional: US$ 15 por mês

Equipes: US$ 10 por mês por usuário

Avaliações e resenhas do Canva

G2: 4. 7/5 (4.400+) avaliações

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 12.500 avaliações)

8. HubSpot (melhor para automação de marketing)

via HubSpot

A HubSpot é um software de marketing B2B de alto nível, orientado por IA, que combina CRM, marketing por e-mail, gerenciamento de mídia social e criação de conteúdo, tudo em um só lugar. Isso significa que as agências de marketing podem gerenciar as campanhas de marketing digital de seus clientes do início ao fim sem precisar trocar de ferramenta.

A solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente da HubSpot ajuda as agências a rastrear todas as interações com os clientes em um só lugar, desde as consultas dos clientes até o pipeline de vendas. Ela também fornece relatórios e análises detalhadas para que as agências possam oferecer aos clientes insights claros sobre o desempenho da campanha e o ROI.

E sim, o HubSpot se integra nativamente com o ClickUp!

Melhores recursos da HubSpot

Oferece recursos sofisticados de automação, incluindo fluxos de trabalho de e-mail, nutrição de leads e campanhas de gotejamento

O ChatSpot, assistente de IA da HubSpot, permite que você faça perguntas em inglês simples, como "mostre-me os principais posts do blog do mês passado" ou "elabore um e-mail de acompanhamento para o Lead X"

O criador de fluxo de trabalho visual da HubSpot permite que você arraste e solte para criar ramificações de automação se/então

Integra-se a ferramentas como Gmail, Outlook, WordPress e Slack e tem um marketplace de aplicativos para oferecer ainda mais opções

Limitações da HubSpot

Embora as funções básicas sejam fáceis de usar, as ferramentas avançadas, como automação de marketing e relatórios personalizados, podem exigir uma curva de aprendizado

Os níveis Professional e Enterprise podem ficar caros à medida que sua lista de contatos aumenta

Preços da HubSpot

Gratuito

Marketing Hub Starter: US$ 20/mês para 1 vaga

Plataforma para clientes iniciantes: US$ 20/mês para 1 assento

Marketing Hub Professional: US$ 890/mês para 3 licenças (licenças adicionais custam US$ 50/mês)

Marketing Hub Enterprise: A partir de US$ 3.600/mês para 5 licenças

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4. 4/5 (mais de 12.300 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 4.300 avaliações)

Leia mais: As melhores ferramentas de automação de IA para produtividade

9. Zapier (melhor para automação sem código)

via Zapier

O Zapier é uma plataforma de automação de marketing com tecnologia de IA que conecta diferentes aplicativos e movimenta dados entre eles sem qualquer codificação. Imagine-a como uma ponte que conecta seus aplicativos favoritos, como Gmail, Slack e Google Sheets, e permite que eles trabalhem juntos automaticamente.

Com o Zapier, você cria "Zaps", que são fluxos de trabalho simples que acionam ações em um aplicativo sempre que algo acontece em outro. Por exemplo, um novo e-mail do Gmail pode adicionar automaticamente uma linha no Google Sheets.

Usando a integração ClickUp e Zapier, você pode conectar sua conta ClickUp a centenas de aplicativos e melhorar seus níveis de produtividade.

A ferramenta é fácil de usar. Basta escolher um acionador, como "novo lead", e uma ação, como "enviar mensagem do Slack". Mapeie os dados entre os aplicativos e ative-a.

Para as agências, o Zapier automatiza tarefas cotidianas, como adicionar leads do Facebook Lead Ads ao HubSpot ou compartilhar novas publicações de blog no X. Ele economiza tempo, simplifica os fluxos de trabalho e elimina tarefas repetitivas.

Melhores recursos do Zapier

Conecta-se a mais de 7.000 aplicativos, desde as principais ferramentas, como Gmail e Mailchimp, até as mais específicas

Permite que você adicione lógica if-else com filtros e caminhos, para que as ações possam ser personalizadas com base em critérios, como "se o lead for do Webinar, faça X; se for do Facebook Ads, faça Y"

Cria Zaps de várias etapas em que um acionador inicia uma sequência, como adicionar um contato de CRM, atualizar uma planilha do Google e enviar um e-mail personalizado

Permite compartilhar Zaps com colegas de equipe e entre contas de clientes (com as permissões certas)

Limitações do Zapier

O preço do Zapier é baseado em tarefas (ações). Usuários de alto volume, como agências que lidam com milhares de leads, podem precisar de um plano mais alto

Recursos avançados como Zaps de várias etapas, lógica condicional e integrações de IA podem levar algum tempo para serem aprendidos

Preços do Zapier

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 29,99/mês

Equipe: $103. 50/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e opiniões sobre o Zapier

Avaliações do G2: 4. 5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Avaliações da Capterra: 4. 7/5 (mais de 2.900 avaliações)

10. AppLovin (melhor para marketing de aplicativos móveis)

via Applovin

Se a sua agência se dedica ao marketing de aplicativos móveis, como promoção de jogos, otimização de anúncios no aplicativo e similares, o AppLovin pode ser um ótimo complemento para o seu kit de ferramentas. Trata-se de uma plataforma de marketing com tecnologia de IA que se concentra em ajudar os aplicativos a adquirir usuários e ganhar dinheiro.

O AppLovin oferece uma variedade de ferramentas, incluindo uma rede de anúncios, uma plataforma de mediação e análise de dados. Mas a verdadeira mágica acontece com sua tecnologia de aprendizado de máquina, que garante que os anúncios certos alcancem os usuários certos para obter o máximo de ROI.

Melhores recursos do AppLovin

Gera e testa vários criativos de anúncios, usando algoritmos para encontrar os de melhor desempenho para diferentes segmentos de público

Lida com lances de cabeçalho no aplicativo e concorrência de preços em tempo real para obter o lance mais alto para cada impressão de anúncio

Oferece um painel unificado que rastreia a aquisição, o envolvimento e a monetização de usuários em um só lugar

Limitações do AppLovin

Não é adequado para lidar com marketing digital mais amplo, como anúncios na Web ou e-mails

Há uma curva de aprendizado com a configuração de redes mediadas e a compreensão de análises como LTV vs. CPI

Preços do AppLovin

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AppLovin

G2: Avaliações insuficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

gerenciamento de mídia social Plataformas*

11. Hootsuite OwlyWriter AI (melhor para gerar legendas de mídia social)

via Hootsuite

A Hootsuite é uma ferramenta veterana de gerenciamento de mídia social que ajuda as agências a programar publicações, monitorar engajamentos e gerenciar várias contas em um só lugar.

Em 2025, a Hootsuite lançou o OwlyWriter AI, uma ferramenta de IA que gera legendas e ideias para mídias sociais. Basta fornecer um prompt e ela cria legendas envolventes para plataformas como Instagram, Twitter e Facebook. Você também pode ajustar o tom para casual, engraçado ou profissional, conforme necessário.

Essa ferramenta de IA ajuda você a gerar novas ideias de conteúdo e a redirecionar suas postagens de melhor desempenho em várias plataformas. Ela também está integrada à plataforma Hootsuite. Portanto, se você já estiver usando o Hootsuite, o OwlyWriter AI é uma adição perfeita ao seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos de IA do Hootsuite OwlyWriter

Analisa seu conteúdo de melhor desempenho e sugere maneiras de reescrevê-lo ou ajustá-lo para um novo público

Dá a você uma vantagem inicial, quer você precise de ideias de posts para temas específicos ou esteja apenas buscando inspiração

Converte blogs e artigos em legendas de mídia social

Ajuda a planejar com antecedência e preparar suas postagens a tempo para ocasiões especiais

Limitações de IA do Hootsuite OwlyWriter

Os usuários talvez tenham que ajustar as legendas para que correspondam à voz de sua marca

O OwlyWriter AI faz parte dos planos pagos da Hootsuite, que podem ser caros para pequenas empresas

Preços da Hootsuite OwlyWriter AI

Profissional : uS$ 99/mês para um usuário (cobrado anualmente)

Equipe : uS$ 249/mês para três usuários (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Hootsuite OwlyWriter AI

G2: 4. 2/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 3.700 avaliações)

12. Lately. ai (melhor para redirecionar conteúdo longo para postagens sociais)

Lately. ai é uma plataforma de marketing que usa IA e neurociência para transformar seu conteúdo de formato longo, como blogs, podcasts e vídeos, em várias publicações envolventes nas mídias sociais.

Por exemplo, ela pode pegar um webinar de 30 minutos e transformá-lo em trechos do tamanho de um tweet ou extrair citações importantes de um artigo de 1.000 palavras para postagens no LinkedIn. Além disso, ele acompanha o desempenho de cada postagem e usa esses dados para ajustar as sugestões de conteúdo futuro.

A melhor parte? A interface amigável do Lately. ai o torna acessível para quem não tem conhecimento técnico profundo.

Ultimamente. melhores recursos de IA

Suporta vários idiomas, incluindo inglês, espanhol, italiano, português, japonês e alemão, o que o torna adequado para diversos mercados e públicos

Oferece análises abrangentes, fornecendo insights valiosos sobre o desempenho do conteúdo e o envolvimento do público para informar e refinar as estratégias de marketing

Tem um recurso de agendamento integrado, que permite planejar e publicar posts em várias plataformas de mídia social

Ultimamente. limitações da IA

Não é ideal para gerar novas ideias do zero

Mais caras do que os agendadores básicos, com a configuração exigindo conexões de conta e treinamento em IA

Ultimamente. preços de IA

Inicial : uS$ 19/mês

Crescimento : uS$ 239/mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas de Lately. ai

G2: 4. 5/5 (mais de 15 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

13. Buffer (melhor para agendamento de mídia social)

via Buffer

O Buffer é uma ferramenta popular de agendamento de mídia social adorada por sua interface simples e limpa. Ela ajuda os usuários a agendar publicações, acompanhar o desempenho e interagir com o público em plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) e Pinterest.

A ferramenta também tem um assistente de IA que pode gerar ideias de postagens, sugerir legendas e até mesmo redirecionar o conteúdo existente.

Por exemplo, forneça a ele um link de artigo ou alguns tópicos, e ele poderá criar postagens sociais a partir deles. Ou você pode solicitar um rascunho sobre um tópico específico, e ele pode lhe dar um ponto de partida sólido.

Melhores recursos do Buffer

Permite enviar rascunhos para aprovação do cliente com a colaboração em equipe do Buffer (em planos pagos)

Permite que você faça um brainstorming de postagens em rascunhos sem agendá-las imediatamente. Você também pode combiná-lo com a IA para gerar ideias, salvá-las como rascunhos e, em seguida, refinar e agendar as melhores

Oferece um instantâneo sólido do desempenho da mídia social, como engajamento e contagem de seguidores, sem ser excessivamente avançado

Permite respostas a comentários/mensagens de várias contas em uma única caixa de entrada

Limitações do Buffer

Falta de recursos como escuta social e análise avançada da concorrência

O assistente de IA gera sugestões, mas não aprende a voz de sua marca

Preços do Buffer

Gratuito para sempre

Informações essenciais : uS$ 6/mês/canal para 1 usuário

Equipe : uS$ 12/mês/canal para usuários ilimitados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Buffer

G2: 4. 3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 1.400 avaliações)

14. Surfer SEO (melhor para otimização de SEO na página)

via Surfer SEO

Se a sua agência cria blogs ou páginas da Web de SEO, a Surfer SEO pode ajudá-lo a alcançar o primeiro lugar nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa.

Alimentada por IA e análise de dados, essa plataforma baseada em nuvem foi projetada para ajudar os profissionais de marketing digital a otimizar seu conteúdo para os mecanismos de pesquisa. É como ter um editor especialista em SEO ao lado de seu redator, dando feedback em tempo real sobre o artigo.

O Surfer analisa as páginas mais bem classificadas para uma palavra-chave e fornece diretrizes sobre o que seu conteúdo deve incluir - de palavras-chave a títulos e tamanho do conteúdo.

Melhores recursos do Surfer SEO

Cria um esboço com sugestões baseadas em palavras-chave para contagem de palavras, títulos, imagens e termos-chave. À medida que você escreve, ele dá uma pontuação (0-100) que aumenta à medida que você aborda tópicos relevantes

Fornece uma lista de verificação orientada por IA com tarefas semanais de SEO, como adicionar palavras-chave ou criar backlinks, para manter seu conteúdo otimizado

Analisa SERP para mostrar correlações como contagem de palavras versus classificação e ajuda a identificar lacunas de conteúdo por meio do Google Search Console

Fornece volumes e sugestões de palavras-chave em tempo real por meio de sua extensão de navegador enquanto você pesquisa no Google

Limitações do Surfer SEO

Alguns usuários acham que as palavras-chave sugeridas pelo Surfer para grupos de conteúdo não estão intimamente relacionadas ao tópico original

O custo é muito alto para alguns, o que dificulta o acesso das pequenas empresas

Não se trata de uma solução completa de IA para criação ou edição de conteúdo

Preços do Surfer SEO

Essencial: US$ 99/mês para até 30 artigos e 5 artigos de IA

Escala: $219/mês para até 100 artigos e 20 artigos de IA

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (mais de 530 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 400 avaliações)

15. Clearscope (melhor para pesquisa de palavras-chave e otimização de conteúdo)

via Clearscope

O Clearscope é uma ferramenta de otimização de conteúdo de SEO de alto nível que usa IA e processamento de linguagem natural para ajudar você a criar conteúdo amigável para pesquisas. Seu principal objetivo é garantir que seu conteúdo seja bem classificado e agregue valor aos seus leitores.

Ele analisa os artigos mais bem classificados em seu nicho e identifica as principais palavras-chave, termos e subtópicos a serem incluídos em seu conteúdo. Muitas agências usam o Clearscope em conjunto com os redatores - dar a eles um relatório do Clearscope é como dar um roteiro do que incluir em um artigo.

Melhores recursos do Clearscope

Classifica seu conteúdo (A+ a F) e sugere palavras-chave a serem usadas para melhorar a classificação

Integra-se ao Google Docs e ao WordPress, permitindo que os redatores visualizem sugestões ao vivo sem mudar de plataforma

Encontra palavras-chave e tópicos relacionados. Para "estratégia de mídia social", a Clearscope pode sugerir termos como "calendário de conteúdo", "taxa de engajamento" ou "ROI" com base nas principais páginas

Oferece uma interface simples para que os redatores possam seguir facilmente o briefing sem se sentirem sobrecarregados

Limitações do Clearscope

As pequenas agências de marketing podem achar caro, pois não há um nível de baixo custo para uso casual

Concentra-se na otimização de conteúdo, não em todo o SEO. Além disso, não lida com auditorias técnicas ou análise de links

Preços da Clearscope

Itens essenciais: $189/mês

Negócios: $399/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Clearscope

G2: 4. 9/5 (mais de 90 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 60 avaliações)

16. Grammarly (melhor para edição de conteúdo orientada por IA)

via Grammarly

O Grammarly é um assistente de redação com tecnologia de IA que toda agência de marketing deve ter em seu kit de ferramentas. Ele oferece sugestões em tempo real sobre gramática, ortografia, pontuação, clareza e tom. Além disso, ele funciona perfeitamente em todos os dispositivos, seja por meio de uma extensão de navegador, aplicativo para desktop ou aplicativo móvel.

Embora não tenha sido projetado especificamente para o marketing, o Grammarly aumenta significativamente a qualidade de qualquer texto - de textos de anúncios a e-mails e postagens de blog - identificando erros e recomendando melhorias.

Com recursos como detecção de tom e reescrita de snippet, ela garante que seu conteúdo não seja apenas livre de erros, mas também adaptado para repercutir no seu público-alvo.

Melhores recursos do Grammarly

Fornece um assistente de IA generativo para ajudá-lo a fazer brainstorming de ideias, redigir textos e refinar sua redação - ótimo para superar o bloqueio do escritor

Detecta erros de digitação, gramática e pontuação enquanto você digita, oferecendo correções rápidas

Fornece sugestões para melhorar a clareza e a concisão de seu texto de marketing

Adapta sugestões de tom e voz para manter a voz de sua marca consistente

A versão Premium do Grammarly inclui verificações de plágio para garantir a originalidade

Limitações do Grammarly

Muitas vezes, ela perde o contexto ou sinaliza escolhas intencionais

Alguns usuários acham que os recursos do Grammarly funcionam melhor em navegadores de desktop do que em aplicativos móveis

Apesar das configurações de tom, a IA do Grammarly às vezes pode fazer com que o conteúdo pareça muito formal

Preços do Grammarly

Gratuito

Premium: A partir de US$ 12/mês (cobrado anualmente)

Business: A partir de US$ 15/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2: 4. 7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 7.000 avaliações)

gerenciamento de campanhas e publicidade Software*

17. Omneky (melhor para otimização de campanhas publicitárias)

via Omneky

Imagine automatizar a criação de seus anúncios, tornando-os personalizados e escalonáveis, sem esforço algum. É isso que a Omneky faz. Ela usa a IA para ajudar as empresas a criar, gerenciar e otimizar facilmente as campanhas de anúncios, incluindo imagens e vídeos.

A Omneky não para por aí; ela pode produzir diversas variações de visuais e textos e, em seguida, ajustá-los com base em seu desempenho. Para as agências de marketing que executam toneladas de anúncios em redes sociais, isso significa acelerar o processo criativo e descobrir o que causa mais cliques no público, graças aos insights baseados em IA.

Melhores recursos do Omneky

Gera variações de anúncios selecionando imagens, cortando, adicionando texto e escolhendo cores com base em sua marca

Automatiza testes multivariados executando experimentos em plataformas de anúncios, testando diferentes combinações de visuais e textos

Oferece insights de IA, como "rostos sorridentes aumentam o engajamento" ou "'50% de desconto' impulsiona as conversões", moldando campanhas futuras

Integra-se com plataformas de anúncios (Facebook, Instagram, Google) para extrair dados em tempo real e ajustar automaticamente as campanhas com base em limites definidos

Limitações da Omneky

Especializada na otimização de criativos de anúncios pagos, a Omneky pode ser muito cara para agências com campanhas pagas limitadas

Pode não ser ideal para novas marcas ou para aquelas sem dados históricos de campanha

Não é adequado para agências com orçamentos de publicidade pequenos

Preços da Omneky

Product Generation Pro: A partir de US$ 25/mês

Creative Generation Pro: Preços personalizados

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Omneky

G2: Avaliações insuficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

18. Anyword (melhor para copywriting orientado por IA)

via Anyword

Anyword é uma plataforma de redação de IA que gera textos de marketing para anúncios, e-mails, páginas de destino e muito mais. Seu foco em textos orientados por dados a diferencia - ela não apenas escreve o texto, mas também prevê o desempenho desse texto com uma pontuação de engajamento ou conversão.

Além disso, o Anyword usa dados para otimizar as mensagens, ajudando os usuários a selecionar o conteúdo mais eficaz sem tentativa e erro. Isso permite campanhas mais rápidas e eficientes que provavelmente gerarão melhores resultados.

Melhores recursos do Anyword

Gera diversas variações de texto para diferentes casos de uso, como anúncios, e-mails e descrições de produtos. Basta inserir o contexto para que ele crie rapidamente várias opções

Usando IA e dados de anúncios, o "Performance Prediction Score" da Anyword prevê qual texto envolverá ou converterá seu público

Adapta-se à voz de sua marca usando seu conteúdo existente ou diretrizes de SEO

Adapta o texto a diferentes personas de clientes e cria mensagens direcionadas

Limitações do Anyword

Requer direção humana para a contribuição criativa

As pontuações de conversão são úteis, mas não garantidas. Use-as como orientação, mas sempre faça testes A/B em textos essenciais

O preço limita o número de cópias que você pode gerar com base nos créditos do seu plano

Preços do Anyword

Starter: A partir de US$ 49/mês

Orientado por dados: A partir de US$ 99/mês

Business: A partir de US$ 499/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Anyword

G2: 4. 8/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 350 avaliações)

19. Optmyzr (melhor para otimizar campanhas de PPC)

via Optmyzr

A Optmyzr é uma plataforma de IA criada para tornar o gerenciamento de campanhas de pagamento por clique mais eficiente e eficaz, especialmente o Google Ads e o Microsoft Ads.

Você pode acompanhar o desempenho de seus anúncios, identificar tendências e até mesmo fazer ajustes para melhorar seu ROI. Ele também oferece modelos pré-criados para automatizar tarefas como ajuste de lances, criação de relatórios ou gerenciamento de palavras-chave.

Com essas ferramentas de marketing de automação e IA, você pode se concentrar na estratégia em vez de nas tarefas manuais. Em resumo, é como ter um especialista em PPC trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para manter suas campanhas no caminho certo e identificar todas as oportunidades.

Como uma ferramenta de IA para comércio eletrônico, a Optmyzr ajusta os lances para os produtos com melhor desempenho e sinaliza problemas de feed, como dados ausentes ou títulos ruins.

Melhores recursos do Optmyzr

Oferece recomendações acionáveis com base em seus dados, que podem ser aplicadas com um único clique

Permite que você defina regras personalizadas ou use modelos pré-criados para automatizar tarefas como aumentar os lances para palavras-chave de alto ROI ou pausar grupos de anúncios com baixo desempenho

Fornece painéis personalizados e filtragem avançada e se integra ao Google Analytics para obter insights mais profundos. Ele também permite a geração de relatórios entre clientes e entre plataformas

Limitações da Optmyzr

É preciso tempo para aprender em quais otimizações confiar e como definir os limites corretamente

Para agências menores, o custo pode afetar as margens

Preços da Optmyzr

Optmyzr Core: A partir de US$ 249/mês

Avaliações e resenhas do Optmyzr

G2: 4. 6/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 190 avaliações)

20. Drift (melhor para chatbots alimentados por IA e marketing de conversação)

via Drift

A Drift é uma plataforma de marketing de conversação que usa chatbots com IA para envolver os visitantes do site, capturar leads e automatizar tarefas como a qualificação de leads. O objetivo é tornar as conversas com os clientes mais personalizadas, automatizadas e eficientes.

Para as agências de marketing, o Drift substitui os formulários estáticos por um chatbot interativo que qualifica os visitantes, agenda reuniões e alimenta os leads em tempo real. Isso simplifica o processo tanto para a empresa quanto para o cliente.

Melhores recursos do Drift

O chatbot da Drift qualifica os leads usando perguntas direcionadas e os encaminha com base nas respostas

Personaliza os bate-papos reconhecendo visitantes recorrentes e oferece mensagens direcionadas com base no comportamento do usuário

Permite a transferência do bate-papo ao vivo com base em acionadores de alto valor que alertam os agentes

Oferece um aplicativo móvel que permite que os membros da equipe respondam em qualquer lugar

Inclui integrações de e-mail e vídeo para acompanhar ou nutrir clientes potenciais

Limitações de deriva

A qualificação avançada do Drift pode ser excessiva para chats de suporte básico

O plano inicial não tem recursos avançados, como ferramentas de teste de IA, roteamento e o chatbot de IA

Alguns usuários também relatam erros ocasionais no aplicativo móvel

Preços do Drift

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Drift

G2: 4. 4/5 (mais de 1.250 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 190 avaliações)

21. Amazon Personalize (melhor para recomendações personalizadas)

via Amazon Personalize

O Amazon Personalize é um serviço da AWS que ajuda as empresas a oferecer experiências personalizadas aos usuários. Ele analisa o comportamento e as preferências do cliente para fornecer recomendações personalizadas de produtos ou conteúdo, aumentando o engajamento e a satisfação.

Para agências de marketing que trabalham com comércio eletrônico, mídia ou empresas semelhantes, o Amazon Personalize fornece a IA pronta de que você precisa, para que você não precise se preocupar em criar algoritmos complexos do zero.

Melhores recursos do Amazon Personalize

Usa IA generativa para criar temas envolventes para recomendações, aprimorando a personalização

Extrai insights de dados não estruturados, como descrições de produtos e avaliações, para melhorar as recomendações

Conecta-se facilmente com outros serviços da AWS e aplicativos de terceiros, permitindo que as empresas integrem recomendações personalizadas em seus fluxos de trabalho existentes

Limitações do Amazon Personalize

Exige que as agências façam parceria com um desenvolvedor ou especialista em AWS para configurá-la

As recomendações podem ser menos eficazes para um site com pouco tráfego ou dados históricos limitados

Requer algum conhecimento de nuvem para navegar no console do AWS e monitorar os resultados

Amazon Personalizar preços

Preços personalizados

Amazon Personalizar classificações e resenhas

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: 4. 6/5 (25 avaliações)

Leia mais: As melhores ferramentas de IA para atendimento ao cliente para melhorar seu suporte

Aumente o nível do fluxo de trabalho de sua agência de marketing com o ClickUp

Administrar uma agência significa fazer malabarismos com vários projetos e prazos. As melhores ferramentas de IA para agências de marketing podem transformar esse caos em fluxos de trabalho suaves e eficientes.

Você poderia escolher muitas das ferramentas listadas aqui para atender a requisitos específicos, mas há uma que você deve experimentar se realmente quiser multiplicar por 10 sua produtividade: ClickUp!

Com o ClickUp Brain, você tem um parceiro de IA que cuida das coisas tediosas - automatizando tarefas, elaborando conteúdo e resumindo as principais atualizações. Em suma, ele cuida do trabalho pesado para que sua equipe possa se concentrar no que importa: atingir metas e gerar resultados.

Além disso, com gerenciamento de tarefas, comunicação e documentação em uma única plataforma integrada com tecnologia de IA, o ClickUp é a sua solução para alternância de contexto e taxa de alternância.

Deseja impulsionar o crescimento de sua agência de marketing? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo.