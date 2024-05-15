ChatGPT vs. ClickUp: qual ferramenta de IA generativa é a melhor?

Como gerente, você já sentiu que precisa de um cérebro extra em sua equipe para criar resumos de projetos, responder às suas perguntas e talvez até mesmo escrever seus textos de marketing e publicidade quando você está com pouco tempo?

Você gostaria de ter um assistente de IA que fosse seu parceiro de brainstorming?

Bem, agora você sabe, com as ferramentas de IA generativa, a nova onda de inteligência artificial que encontra aplicações e casos de uso em quase todas as profissões e setores.

Pense no ChatGPT, no Google Gemini e no nosso próprio assistente de IA generativa, o ClickUp Brain. Mas, com tantas opções, escolher a certa pode ser uma tarefa difícil.

Vamos comparar o ChatGPT e o ClickUp para encontrar a combinação perfeita para sua equipe.

O que é o ClickUp?

Monitore atualizações de projetos, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu espaço de trabalho ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada em nuvem, projetada como uma solução completa para equipes. O ClickUp oferece uma ampla gama de recursos, incluindo:

ClickUp Brain (IA generativa para gerenciar projetos)

Gerenciamento de tarefas (criação, atribuição e acompanhamento de tarefas)

Ferramentas de colaboração (edição de documentos em tempo real, quadro branco e mapeamento mental)

Ferramentas de comunicação (chat, e-mail, threads de comentários)

Relatórios e análises (metas e painéis)

O ClickUp ajuda os gerentes de projeto a se manterem organizados, melhorarem a eficiência de suas equipes, gerenciarem sua carga de trabalho e colaborarem de forma eficaz com suas equipes, partes interessadas e liderança.

Principais recursos do ClickUp

1. ClickUp Brain: seu parceiro de gerenciamento de projetos com IA

Estimule a criatividade, crie modelos ou gere textos na velocidade da luz com o ClickUp Brain, seu assistente de redação com IA

O ClickUp Brain, ou ClickUp AI, é a primeira rede neural do mundo que conecta as tarefas da sua equipe, os documentos associados a elas, as pessoas relacionadas e a base de conhecimento da organização com IA.

O ClickUp Brain inclui o Gerenciador de Conhecimento com IA, o Gerenciador de Projetos com IA e o Redator com IA para Trabalho.

Vamos analisar os recursos:

Gerenciador de conhecimento com IA: faça qualquer pergunta sobre seus documentos, projetos e tarefas para obter respostas contextuais sobre seus status e muito mais

Gerente de projetos de IA: Gerencie e automatize seu trabalho, incluindo relatórios de projetos, tarefas individuais e progresso, além de atualizações da equipe

AI Writer for Work: aperfeiçoe sua escrita com as sugestões certas, criando e-mails, resumos e documentos claros e concisos

Use o ClickUp Brain para resumir wikis da empresa, atualizações de projetos, notas de reuniões e relatórios para obter uma visão geral rápida do seu fluxo de trabalho

Os gerentes de projeto usam o ClickUp Brain para:

Gere tarefas automaticamente com base em e-mails, mensagens ou documentos

Obtenha resumos concisos das informações do projeto e gere relatórios com base nas necessidades da equipe com os recursos de IA do ClickUp

Escreva conteúdo, incluindo e-mails, atas de reuniões e outros documentos, usando os prompts do ClickUp Brain para criação de conteúdo

Pesquise informações relacionadas a projetos mais rapidamente dentro de seus fluxos de trabalho

Transcreva notas de reuniões, escreva relatórios e envie atualizações automaticamente para as partes interessadas

Receba recomendações sobre os “próximos passos” com base no status do projeto

Use o ClickUp AI para análise da concorrência para gerar relatórios detalhados e auxiliar em pesquisas aprofundadas

Vamos considerar um caso de uso de IA para gerenciamento de projetos. Suponha que você esteja criando um briefing de PMO. O ClickUp Brain preencherá a descrição, incluindo objetivos e partes interessadas, adicionará cronogramas e entregas e atribuirá tarefas aos membros da equipe, economizando seu tempo e esforço.

A IA do ClickUp pode gerar infinitos tipos de documentos, como resumos de projetos, planos de aula e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho

Leve o gerenciamento de projetos ainda mais longe com o ClickUp Brain MAX

Para aqueles que desejam recursos de IA ainda mais avançados, o ClickUp oferece o Brain MAX — um aplicativo independente para desktop que amplia o poder do ClickUp Brain além do navegador. O Brain MAX permite pesquisar no ClickUp, em seus aplicativos de trabalho conectados (como Google Drive, Figma e GitHub) e na web, tudo em um só lugar.

Você pode usar o Talk to Text para ditar notas, tarefas ou atualizações sem usar as mãos em qualquer lugar do seu computador e criar ou atualizar tarefas e documentos diretamente da sua área de trabalho.

Com o Brain MAX, você também pode gerar resumos de projetos, identificar tarefas paralisadas e acessar recursos avançados de IA projetados para centralizar seu trabalho e aumentar a produtividade. Isso torna o Brain MAX a solução ideal para equipes que buscam otimizar o gerenciamento de projetos com um hub de produtividade dedicado e alimentado por IA.

Assista a este vídeo para descobrir por que o ClickUp Brain MAX é 10 vezes mais poderoso que o ChatGPT.

2. ClickUp Docs: um editor de documentos em tempo real com inteligência artificial

Como gerente de projetos, você precisa lidar com uma grande quantidade de documentos diariamente — para diferentes projetos, partes interessadas e muito mais.

O ClickUp Docs é uma ferramenta útil para gerenciar tarefas e colaborar com facilidade. Toda a sua equipe pode editar informações relacionadas às tarefas no Docs de qualquer lugar em tempo real.

Você pode adicionar comentários, atribuir tarefas aos membros da equipe, converter texto em tarefas rastreáveis e adicionar elementos como páginas aninhadas, planilhas, PDFs e wikis da empresa aos Docs.

Crie documentos de forma colaborativa com sua equipe usando o ClickUp Docs

Como o Docs está integrado ao ClickUp Brain, você pode criar e gerenciar conteúdo no Docs com apenas alguns cliques.

Veja como as equipes usam o ClickUp Docs em todo o seu potencial:

Escreva um rascunho do conteúdo relacionado ao projeto no Docs e deixe o ClickUp Brain aperfeiçoá-lo para você

Refinar o conteúdo existente para elaborar pontos importantes, resumir documentos ou tópicos para gerar itens de ação e adicionar notas de reunião para que todos possam ver as discussões

Responda aos comentários usando o ClickUp Brain

Crie e colabore em conjunto usando a edição síncrona no Docs

Dicas profissionais 💡: *Quando o documento estiver pronto, vincule-o à tarefa relevante para organizar e armazenar tudo em um local centralizado. Use o recurso de relações para interligar documentos conectados

*Use o ClickUp Brain para garantir que o Doc esteja alinhado com suas tarefas, projetos, tom de comunicação e fluxos de trabalho da equipe

3. ClickUp para gerenciamento de projetos

O ClickUp vai além do gerenciamento básico de tarefas, oferecendo um conjunto robusto de recursos para otimizar seus projetos e impulsionar a colaboração em equipe.

O ClickUp para gerenciamento de projetos oferece os seguintes benefícios:

Eficiência com inteligência artificial : automatize tarefas repetitivas, resuma discussões e gere atualizações com o ClickUp Brain. Concentre-se no trabalho estratégico enquanto a inteligência artificial lida com tarefas repetitivas

*visibilidade unificada do projeto: obtenha uma visão clara de todos os projetos em sua organização ou espaço de trabalho. Priorize tarefas com base na urgência e tome decisões informadas com insights do projeto em tempo real

Colaboração perfeita: elimine silos e promova um trabalho em equipe perfeito dentro do seu software de gerenciamento de projetos com elimine silos e promova um trabalho em equipe perfeito dentro do seu software de gerenciamento de projetos com o Chat View , as menções e os documentos colaborativos do ClickUp , que mantêm todos conectados e em sintonia

Execução ultrarrápida : automatize fluxos de trabalho e elimine gargalos com a interface intuitiva do ClickUp. A funcionalidade de arrastar e soltar, a filtragem poderosa e a classificação avançada permitem que você gerencie projetos na velocidade das suas ideias

Transparência total: Use Use os painéis do ClickUp para acompanhar o progresso, identificar obstáculos e adaptar sua estratégia com facilidade, independentemente da complexidade do projeto

Pesquisa fácil: Encontre qualquer arquivo — no ClickUp, nos seus aplicativos conectados ou na sua unidade local — com um único comando na Encontre qualquer arquivo — no ClickUp, nos seus aplicativos conectados ou na sua unidade local — com um único comando na Pesquisa Universal do ClickUp . Você pode até criar comandos de pesquisa personalizados ou armazenar texto para usar mais tarde, e quanto mais você usa, melhor ele fica

Os painéis do ClickUp 3.0 oferecem aos gerentes de projeto ágeis uma visão rápida das tarefas restantes e das prioridades da equipe para a semana, bem como gráficos detalhados de burnup e burndown

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

Negócios: US$ 12 por usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por um custo adicional de US$ 5 por membro do espaço de trabalho por mês

Vamos discutir o ChatGPT, um dos assistentes de IA generativa mais populares.

O que é o ChatGPT?

via ChatGPT

O ChatGPT dispensa apresentações.

Desenvolvido pela OpenAI, o ChatGPT é um chatbot de IA que usa processamento de linguagem natural (NLP) e grandes modelos de linguagem (LLMs) para responder a solicitações ou perguntas com base nas informações fornecidas pelo usuário.

O ChatGPT é treinado na arquitetura transformadora pré-treinada generativa e em modelos de aprendizado de máquina para gerar conversas semelhantes às humanas com base nas solicitações do usuário. Ele pode escrever códigos, ajudar na pesquisa e coleta de dados e realizar muitas tarefas relacionadas ao idioma.

Vamos examinar os principais recursos do ChatGPT.

Principais recursos do ChatGPT

1. Processamento de linguagem natural

O ChatGPT responde a perguntas como um ser humano devido à sua capacidade de processamento de linguagem natural. Ele consegue entender perfeitamente suas perguntas (na maioria das vezes) e fornecer respostas personalizadas e semelhantes às de um ser humano

Digamos que você esteja procurando pesquisas para apoiar suas afirmações. O ChatGPT pode buscar os dados que você pode verificar e adicionar aos documentos do seu produto.

Por exemplo, sua equipe está discutindo se deve adicionar um chat ao vivo ou uma base de conhecimento ao produto. Como profissional de marketing de produto, você pode usar esses dados para apoiar seu argumento de que o chat ao vivo faz mais sentido.

ChatGPT solicita pesquisas por meio do ChatGPT

Atenção: não considere as respostas do ChatGPT como verdades absolutas; ele é conhecido por alucinar e fornecer resultados falsos. Sempre adicione uma camada de verificação e edição humana.

Além disso, o ChatGPT compreende conversas. Ele aprende padrões a partir de interações anteriores, adaptando suas respostas para obter melhor relevância. Ele lembra mensagens, frases e até mesmo conversas inteiras anteriores, ajustando suas respostas de acordo.

*leia mais: As principais estatísticas de IA para 2024

2. GPTs personalizados

O ChatGPT permite que você modifique o mecanismo GPT para criar chatbots de IA personalizados com habilidades específicas. Esse é um recurso amplamente utilizado do ChatGPT.

Por exemplo, para o seu produto SaaS, você deseja criar um parceiro de integração que atue como um bot de suporte para novos usuários, converse com eles e forneça respostas às suas dúvidas a partir da base de conhecimento do produto. O GPT pode fazer isso por você.

via GPT Store da OpenAI

Os casos de uso de GPTs personalizados para empresas são infinitos.

3. Conhecimento linguístico

O ChatGPT é alimentado por um vasto conjunto de dados de 570 GB proveniente da internet.

Com todos esses dados, o chatbot de IA do ChatGPT tem um vocabulário enorme e é fluente em 200 idiomas.

Além disso, ele pode explicar termos incomuns e técnicos em segundos, tornando-o uma das melhores ferramentas de redação com IA.

Preços do ChatGPT

O ChatGPT está disponível em duas versões: ChatGPT 3.5 e ChatGPT Plus.

ChatGPT 3.5: Gratuito para sempre

ChatGPT Plus: US$ 20 por mês

Equipe ChatGPT: US$ 25 por usuário por mês, com um requisito mínimo de dois usuários

ChatGPT Enterprise: Preços personalizados

O ClickUp e o ChatGPT podem ser usados como ferramentas de IA generativa. Enquanto o ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com um assistente de IA integrado, o ChatGPT é um chatbot conversacional.

Na comparação entre ChatGPT e ClickUp abaixo, exploramos mais detalhes para encontrar o vencedor final.

ChatGPT vs. ClickUp: comparação de recursos

Recurso ClickUp Brain ChatGPT Ideal para Gerenciamento de projetos IA conversacional Funcionalidade Assistente de IA integrado à plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp Assistente de IA independente Recursos colaborativos Sim (com ClickUp Docs, mapas mentais e quadros brancos) Não Integrações de fluxo de trabalho Sim Sem integrações nativas Facilidade de uso Fácil de usar, faça perguntas diretamente sobre seus projetos Requer a elaboração de prompts específicos para o resultado desejado Gerenciamento de projetos Oferece recursos dedicados para gerenciamento de projetos (relatórios, automação) Recursos limitados de gerenciamento de projetos Base de conhecimento Integra-se aos projetos, documentos e base de conhecimento da sua equipe Baseia-se em uma base de conhecimento geral a partir de dados de treinamento Precisão das informações Informações atualizadas específicas do projeto Pode conter informações desatualizadas (anteriores a janeiro de 2022) Preços Pago Gratuito e pago Pesquisa por imagem e voz Não Sim

1. Gerenciamento de projetos com IA vs. IA conversacional

O ClickUp é mais conhecido pelo gerenciamento de projetos completo com inteligência artificial. Recursos avançados de gerenciamento de projetos permitem que você lide com projetos de qualquer complexidade com fluxos de trabalho conectados, gerenciamento de tarefas, painéis interativos e processos automatizados para se adequar aos seus fluxos de trabalho.

Integrado a um assistente de IA, o ClickUp permite resumir discussões, preencher tabelas com dados, escrever blogs, responder a conversas, traduzir textos e atribuir tarefas aos membros da equipe dentro da ferramenta de gerenciamento de projetos.

Tanto o ClickUp Brain quanto o ChatGPT são fortes em NLP; no entanto, o ClickUp Brain pode gerar uma grande variedade de conteúdo contextual relacionado às suas tarefas diárias de gerenciamento de projetos (como resumos e relatórios de projetos, e-mails, análises de dados, descrições de tarefas, etc.)

O ChatGPT, por outro lado, é um chatbot conversacional com recursos de aprendizagem adaptativa e geração de conteúdo. Seus LLMs são treinados com grandes volumes de dados, e seus recursos de NLP ajudam a fornecer respostas e recomendações personalizadas. Ele pode gerar ideias criativas, mas não pode fornecer conteúdo relacionado ao seu projeto, a menos que você o integre ao seu produto usando uma API.

Vencedor 🏆: Se você é um gerente de projetos, o ClickUp é a solução certa para você. Ele combina o poder do gerenciamento de projetos com um assistente de redação e gerenciamento de projetos com IA para realizar as tarefas mais rapidamente, tornando-o a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos com IA. Por outro lado, se você está procurando respostas para suas perguntas para ajudar na criação de conteúdo, o ChatGPT é a solução ideal. Esta rodada da comparação entre ChatGPT e ClickUp, portanto, termina em empate

2. Recursos colaborativos

O ClickUp oferece o ClickUp Docs para gerentes de projeto e usuários criarem documentos, editá-los em tempo real e mapeá-los para seus fluxos de trabalho.

Os documentos colaborativos são uma adição valiosa a qualquer projeto. Você pode marcar pessoas nos comentários, atribuir tarefas, centralizar todas as informações relevantes no documento, e as equipes podem compartilhá-los, visualizá-los e editá-los em tempo real. Os recursos adicionais de personalização incluem formatação de texto rico com tabelas, títulos e destaques.

O assistente de IA integrado ajuda você a escrever melhor e mais rápido e a debater pontos de discussão se estiver sem ideias.

Compartilhe, edite e colabore em documentos em tempo real com o ClickUp Docs

O ChatGPT é um assistente de IA independente. Embora possa escrever para você com base no prompt que você usa, ele não possui recursos colaborativos. As equipes não podem trabalhar simultaneamente no mesmo documento, pois se trata de uma interface. Você deve extrair as informações do ChatGPT no Word ou no Google Docs e convidar os membros da sua equipe para trabalhar nelas.

Vencedor 🏆: O ClickUp é o vencedor indiscutível, com o ClickUp Docs projetado para colaboração entre equipes internas e departamentos multifuncionais. Integrado ao ClickUp Brain, você pode criar documentos detalhados relacionados a projetos em segundos, com a IA escrevendo a descrição, atribuindo tarefas e adicionando cronogramas.

3. Base de conhecimento

O gerenciamento de conhecimento com IA do ClickUp usa redes neurais para conectar os documentos, wikis, projetos e tarefas da sua organização, para que você não precise procurar informações manualmente.

O ClickUp se torna seu centro de informações — chega de buscas intermináveis para obter detalhes do projeto. Faça perguntas diretamente no ClickUp, e o ClickUp Brain fornece respostas extraídas de tarefas, documentos e até mesmo da experiência dos membros da equipe.

Embora você possa criar GPTs personalizados usando o ChatGPT, esse assistente de IA ainda busca informações no banco de dados do ChatGPT e nos detalhes do produto que você inseriu. Isso significa que o ChatGPT não pode responder a perguntas especificamente relacionadas aos seus projetos

Vencedor 🏆: A IA generativa do ClickUp, ClickUp Brain, responde a perguntas relacionadas ao seu projeto, pois se integra aos projetos, documentos e base de conhecimento da sua equipe. *

Você também pode usar os modelos de prompts de IA do ClickUp para facilitar seu trabalho. Você verá que os prompts do ChatGPT para o modelo de gerenciamento de projetos são extremamente úteis para o gerenciamento de projetos.

Baixe este modelo Use o modelo ChatGPT Prompts for Project Management para encontrar soluções potenciais para seus problemas diários de gerenciamento de projetos

Ele irá gerar ideias de projetos relevantes para as necessidades da sua empresa, criar tarefas, adicionar cronogramas e desenvolver estratégias para uma gestão de projetos eficiente.

Digamos que você esteja tentando identificar os desafios orçamentários que podem surgir na iniciativa de lançamento de novos recursos. Vá para as instruções de orçamento e controle de custos e digite: “Explique os desafios comuns nos custos de projetos para o desenvolvimento de novos softwares e as possíveis soluções.”

4. Integrações de fluxo de trabalho

O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas para facilitar a troca de informações entre aplicativos de terceiros, reduzir erros de transferência de dados, reunir todos os conjuntos de dados em um único sistema e realizar tarefas em uma única interface, em vez de alternar entre ferramentas.

Algumas integrações populares do ClickUp incluem Zoom, Slack, HubSpot, Google Calendar, Zendesk, Dropbox, Miro, Intercom e Github. Adicione seus aplicativos de comunicação, colaboração e automação ao ClickUp. Se você quiser adicionar uma integração personalizada, pode usar a API pública do ClickUp.

O ChatGPT não possui integrações nativas. No entanto, alguns dos serviços para os quais você precisa da ferramenta, como o Microsoft Office 365 ou o Google Workspace, oferecem seus próprios aplicativos de integração com base no fluxo de trabalho. Ele oferece uma API, caso você tenha os recursos técnicos para desenvolvê-la.

Vencedor 🏆: ClickUp tem mais de 1.000 integrações para permitir a sincronização bidirecional entre o ClickUp e a ferramenta de sua escolha.

ClickUp Vs. ChatGPT no Reddit

Consultamos o Reddit para ver o que os usuários achavam do debate ChatGPT vs. ClickUp em relação ao gerenciamento de projetos.

Muitos usuários do Reddit ficaram entusiasmados com o assistente de IA do ClickUp e seu potencial. Um usuário mencionou com otimismo

“Tenho certeza de que isso ajudará minha equipe a criar e concluir tarefas mais rapidamente.”

No entanto, os comentários sobre o ChatGPT destacaram uma perspectiva diferente.

Um usuário observou

embora definir os processos do projeto seja importante, para tirar o máximo proveito do ChatGPT é necessário praticar com prompts e garantir que ele tenha as informações corretas sobre o projeto. O ClickUp AI, por outro lado, parece mais fácil de usar para gerenciar projetos complexos sem a necessidade de dominar os prompts.

Isso sugere que o ChatGPT, embora adequado para conversas, tem limitações no contexto do gerenciamento de projetos. O ClickUp Brain é uma opção mais fácil de usar para lidar com projetos complexos.

ClickUp vs. ChatGPT: qual ferramenta de IA generativa é a melhor?

O ClickUp e o ChatGPT são ferramentas poderosas, mas servem a propósitos diferentes. O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos completa com recursos de IA projetados para criar, atribuir, acompanhar e gerenciar projetos, tarefas e documentos em um único espaço de trabalho unificado.

O ClickUp Brain, assistente de IA do ClickUp, usa IA generativa no ambiente de gerenciamento de projetos. Ao contrário do ChatGPT, que requer prompts direcionados constantemente e não possui recursos dedicados ao gerenciamento de projetos, o ClickUp Brain permite que você faça perguntas diretamente sobre seus projetos e receba assistência imediata e relevante.

O ClickUp oferece uma experiência de gerenciamento de projetos perfeita com o poder adicional da assistência de IA por meio do ClickUp Brain, tornando-o o vencedor indiscutível para gerenciar seus projetos com eficácia.

Inscreva-se para uma avaliação gratuita do ClickUp e aumente a produtividade do gerenciamento de projetos.