Grammarly vs ChatGPT: Qual ferramenta de IA para redação será a melhor em 2024?

É uma batalha de alguns dos melhores Ferramentas de IA no mercado. Uma delas é um poderoso assistente de redação e uma ferramenta de verificação gramatical que aproveita as automações de IA para aprimorar a criação de conteúdo de formato curto e longo. A outra é a ferramenta de IA que, de muitas maneiras, popularizou a tecnologia de IA para o mundo convencional.

Mas, ao comparar as duas ferramentas de IA especificamente para a criação de conteúdo excelente, qual delas se sai melhor? Qual delas faz mais sentido para seu orçamento de marketing?

A comparação entre Grammarly e ChatGPT é a palavra final para encontrar a melhor ferramenta disponível? Vamos descobrir.

O que é o Grammarly?

Via Gramática Em sua essência, o Grammarly é um plataforma de software assistente de redação . Seu verificador gramatical ajuda a encontrar rapidamente erros gramaticais e estruturas de frases ruins, além de fornecer sugestões para corrigi-los.

Mas essa ferramenta de assistência à escrita vai além dos erros ortográficos básicos - especialmente o Grammarly Premium, que inclui recursos como um verificador de plágio, um gerador de conteúdo de IA e um assistente de escrita avançado que pode realizar reescritas de frases completas.

Ele não é o único assistente de redação on-line disponível, mas com certeza produz algumas vitórias, mesmo entre os principais alternativas ao Grammarly .

Recursos do Grammarly

O Grammarly tem um grande impacto em seus recursos. Todos eles giram em torno do conteúdo escrito, é claro. Aqui, destacaremos apenas os recursos relevantes para uma comparação direta entre o Grammarly e o ChatGPT.

1. Revisão de textos

Via Grammarly

O Grammarly vai além das verificações gramaticais, erros de digitação e de pontuação. A criação de conteúdo curto ou longo é muito fácil quando você tem esse software que detecta erros com perfeição para simplificar o processo de edição.

A ferramenta trabalha literalmente ao seu lado. Todos os problemas são imediatamente sublinhados, com um simples passar do mouse ou um clique revelando soluções alternativas. O Grammarly até mesmo informa por que erros específicos são sinalizados, agindo quase como um curso de redação on-line que aprimora sua redação de forma abrangente ao longo do tempo.

2. Criação de conteúdo

A versão premium oferece sugestões avançadas de redação, incluindo o tom. Quando você configura o Grammarly, ele oferece opções para configurar a voz e o tom de sua marca. Por exemplo, se a sua marca tem um tom de conversa e brincalhão, o Grammarly compara o conteúdo que você está criando com o tom que você configurou. Se sua redação sair da marca, o Grammarly sinaliza imediatamente.

Embora o recurso ainda esteja na versão beta, ele é um companheiro de escrita útil. Isso é particularmente útil para as equipes de toda a empresa que criam conteúdo, pois ajuda a manter todo o conteúdo na marca e consistente.

3. Integrações de ferramentas de redação

Via Grammarly

O aplicativo Grammarly para desktop é uma plataforma autônoma, mas também se integra diretamente ao Google Docs e ao Microsoft Word para agilizar seu processo de edição. Essa integração se estende à versão gratuita do Grammarly, transpondo sua interface amigável para qualquer aplicativo ou janela que você possa usar para seu conteúdo escrito.

4. Integração do fluxo de trabalho

As integrações de fluxo de trabalho do Grammarly estão ligadas principalmente aos seus recursos de escrita. Devido à sua capacidade de ser executado em seus aplicativos favoritos e suas sugestões de edição contínuas, você pode melhorar sua redação em qualquer coisa, desde e-mails até apresentações do Microsoft PowerPoint. No entanto, ele não funciona como um gerenciador de tarefas, concentrando-se em aprimorar seus processos existentes em vez de afirmar que é uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho.

Preços do Grammarly

Gratuito

Premium: US$ 12/mês

US$ 12/mês Empresarial: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Empresa: Preço personalizado

O que é o ChatGPT?

Via ChatGPT Conheça o ChatGPT, o aplicativo de crescimento mais rápido desde sua estreia explosiva no final de 2022. Criado pela OpenAI, apoiada pela Microsoft, essa joia de IA tem muitos atributos não se trata apenas de um chatbot mas um gerador de conteúdo extraordinário para qualquer solicitação que você fizer a ele.

Quando o ChatGPT ganhou fama, uma série de Alternativas ao ChatGPT seguiram o exemplo. No entanto, nenhuma delas atingiu o mesmo objetivo. Você fornece um prompt simples, resultando em conteúdo relevante, que pode ser refinado por meio de prompts de acompanhamento. E aqui está o ponto alto: o ChatGPT não se limita mais apenas ao texto - em sua versão mais recente, ele funciona como um aplicativo de reconhecimento de imagem, respondendo a solicitações visuais.

Recursos do ChatGPT

Com o ChatGPT se tornando a ferramenta preferida de quase todos os profissionais de redação, de redatores a escritores autônomos, vale a pena se aprofundar em seus recursos compartilhados com o Grammarly. Isso inclui suas capacidades de identificar erros gramaticais, lidar com códigos e outros conteúdos, integrar-se a várias ferramentas de redação e encaixar-se perfeitamente em um fluxo de trabalho maior.

1. Revisão de textos

Com a solicitação "Proofread this: "o ChatGPT pode se transformar rapidamente em um verificador gramatical. Ele identifica qualquer coisa, desde erros de pontuação até erros de digitação, estrutura de frase ruim e até mesmo verificação de plágio.

A beleza do verificador de plágio desse aplicativo está em sua simplicidade. Guiado por um prompt rápido, o ChatGPT produz uma versão aprimorada do mesmo texto e explicações por trás de cada alteração. Isso não apenas fornece sugestões no contexto atual, mas também pode ajudar a melhorar sua redação ao longo do tempo.

2. Criação de conteúdo

Via ChatGPT

O ChatGPT se tornou conhecido como um gerador de conteúdo confiável por um bom motivo. É nesse ponto que a ferramenta realmente se destaca, permitindo que qualquer pessoa crie conteúdo longo e de alta qualidade com uma simples solicitação.

Mas é nos detalhes que o ChatGPT realmente se destaca. Você pode pedir à ferramenta que escreva qualquer tipo de texto ou estilo de redação, incluindo um comunicado à imprensa no estilo de um poeta do século XVIII. Em seguida, aprimore o texto por meio de solicitações de acompanhamento, como "simplifique as frases" ou "adicione mais detalhes no terceiro parágrafo", para obter o texto certo para suas necessidades.

3. Integrações de ferramentas de redação

O ChatGPT não oferece nenhuma integração nativa com os aplicativos de escrita mais populares. Em vez disso, alguns dos serviços para os quais você pode precisar da ferramenta, como o Microsoft Office 365, oferecem seus próprios aplicativos de integração com base na ferramenta.

4. Integração do fluxo de trabalho

Via ChatGPT

Como funciona como uma ferramenta autônoma de escrita de IA, o ChatGPT não oferece uma integração natural ao seu fluxo de trabalho. Você terá que abrir a ferramenta sempre que quiser usá-la. Em vez dessas integrações mais nativas de escrita e fluxo de trabalho, você pode simplificar o processo por meio de Modelos de prompt de IA que facilitam cada vez mais a geração de conteúdo.

Preços do ChatGPT

**Gratuito

Plus: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Team: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Grammarly vs ChatGPT: Comparação de recursos

Se usados corretamente, tanto o ChatGPT quanto o Grammarly podem se tornar ferramentas essenciais de redação. Suas ferramentas de verificação gramatical e de revisão, opções de geração de conteúdo para superar o bloqueio do escritor e integrações de escrita/fluxo de trabalho podem ser benéficas. Ainda assim, as diferenças entre esses recursos podem ajudá-lo a decidir "ChatGPT vs Grammarly?" e a tomar uma decisão informada.

Grammarly vs ChatGPT: Verificação gramatical

Via Grammarly

Recentemente, o ChatGPT se atualizou com sua verificação gramatical, mas o Grammarly continua sendo o vencedor absoluto.

As edições do ChatGPT são superficiais e não oferecem muito espaço para personalização. O Grammarly, por outro lado, pode ser desenvolvido para se ajustar ao seu estilo de escrita. As correções podem até mesmo se adaptar aos padrões de sua marca, um fator crucial, especialmente para grandes organizações que desejam simplificar sua redação.

Grammarly vs ChatGPT: Geração de conteúdo

Desde que o Grammarly introduziu uma opção de geração de conteúdo como parte de sua assinatura premium no ano passado, tanto o ChatGPT quanto o Grammarly agora são úteis se a sua criatividade estiver esgotada. Mas o ChatGPT continua à frente, graças à capacidade de personalizar seus avisos e tornar o conteúdo gerado mais relevante para suas necessidades.

Grammarly vs ChatGPT: Integração de ferramentas de redação

Via Grammarly

Ao contrário do ChatGPT, a integração nativa do Grammarly com as ferramentas de escrita mais comuns é um bônus crucial. Se você trabalha no Microsoft Word, no Gmail ou em qualquer outra ferramenta, pode fazer facilmente todas as edições necessárias sem sair da janela em que está trabalhando.

Grammarly vs ChatGPT: Integração do fluxo de trabalho

Apesar de suas diferenças fundamentais, o Grammarly e o ChatGPT são surpreendentemente semelhantes nesse aspecto. Nenhum deles faz um esforço extra para conectar seus principais recursos ao seu fluxo de trabalho mais amplo, portanto, nenhum deve ser considerado o vencedor nessa categoria.

Grammarly vs ChatGPT no Reddit

Até agora, nossa comparação entre o Grammarly e o ChatGPT foi baseada principalmente em seus recursos. Vamos verificar como os usuários reais das ferramentas as veem, conferindo Reddit .

Pesquisar ChatGPT vs Grammarly no Reddit e você verá que a maioria dos usuários prefere o ChatGPT por suas ferramentas de geração de conteúdo. Como disse um usuário:

"A compreensão contextual do ChatGPT gera círculos, hexágonos e todos os outros tipos de figuras geométricas em torno do Grammarly, o que sempre ajuda a tornar a revisão mais precisa."

No entanto, o Grammarly ainda vence quando se trata de revisão direta:

"O Grammarly, além de corrigir a gramática, a pontuação e o uso de preposições e verbos, pode ajudar a reescrever parágrafos inteiros, mantendo a integridade e o significado do parágrafo."

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao ChatGPT e ao Grammarly

Crie páginas integradas, verifique sua gramática e gere conteúdo envolvente - tudo no ClickUp

Quem disse que você precisa ficar preso ao Grammarly ou ao ChatGPT como sua única opção? Afinal de contas, muitas ferramentas alternativas de IA resistem à avaliação humana funcional e qualitativa. Entre no ClickUp, que tem seus próprios recursos de IA que podem melhorar significativamente sua redação, seu fluxo de trabalho e muito mais.

Apresentando o ClickUp AI

Criar, editar e resumir conteúdo com o ClickUp AI

Não pense no ClickUp apenas como uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Em vez disso, pense nele como um mecanismo de produtividade, que só é aprimorado quando você adiciona IA do ClickUp para a equação.

Trata-se de um corretor ortográfico integrado, um gerador de respostas automáticas para mensagens e um assistente de redação dinâmico. Acrescente a capacidade da IA de gerar modelos, criar tabelas e até mesmo gerar tarefas, e você poderá ter a ferramenta de produtividade perfeita habilitada para IA.

Mas, é claro, estamos nos concentrando em comparar diretamente o ChatGPT e o Grammarly neste guia. Portanto, vamos nos aprofundar nos recursos com os quais o ClickUp concorre diretamente e, em muitos aspectos, vai além do que essas duas ferramentas oferecem.

Aprimore seu conteúdo com a IA do ClickUp

Com o ClickUp, você pode verificar com facilidade e rapidez a ortografia de todo o seu conteúdo, de documentos a tarefas. Mas vários prompts predefinidos também podem ajudá-lo a ir além:

Edite com IA com base em um prompt personalizado

Melhorar a redação

Tornar mais longo ou mais curto

Simplificar a redação

Gerar itens de ação para criar uma lista de verificação das próximas etapas

Continue Writing (Continuar escrevendo) para dar continuidade a um tópico que você começou

Explain This e Summarize This para gerar resumos de conteúdo longo ou complexo

Traduzir para inglês, francês, espanhol, português, alemão, italiano, sueco, holandês, coreano, japonês, chinês e árabe

O assistente de redação ClickUp AI

Tanto o ChatGPT quanto o Grammarly têm ótimas ferramentas para gerar textos originais que não retornam nenhum erro de plágio. O mesmo acontece com o ClickUp, tornando-o um principal ferramenta de redação de IA além de suas capacidades de gerenciamento de projetos.

Você pode usar o redator de IA do ClickUp para escrever qualquer coisa, desde blogs a e-mails, cópias de sites e redação técnica. O conteúdo é bem formatado, garantindo que você terá parágrafos ou marcadores prontos para serem inseridos no destino final.

Integração de recursos de IA no ClickUp Docs

Crie, modifique e compartilhe documentos no ClickUp

Parte do que torna o software ClickUp uma ferramenta de produtividade tão poderosa é Documentos do ClickUp -um recurso que adiciona gerenciamento de documentos e conhecimento à funcionalidade típica de gerenciamento de projetos. E, é claro, esses recursos de IA se integram diretamente ao Docs para garantir um fluxo de trabalho perfeito.

Graças a essa integração, as possibilidades são infinitas. Use a IA para gerar conteúdo que a equipe possa revisar ou responder para a sua base de conhecimento. Você pode até mesmo usá-la como um Ferramenta de IA para pesquisa de palavras-chave gerando ideias de palavras-chave relacionadas e criando grupos de palavras-chave para passar para seus processos mais significativos de análise de mecanismos de pesquisa.

Gerenciamento de fluxo de trabalho com tarefas geradas por IA

Por fim, e de forma mais exclusiva entre as ferramentas de IA, o ClickUp AI pode pegar qualquer parte do conteúdo e criar dinamicamente um fluxo de trabalho. Desde a geração automatizada de Tarefas do ClickUp diretamente dos seus documentos para resumos dinâmicos de projetos e atualizações de processos, você pode garantir que todos na equipe saibam quais etapas devem ser seguidas e no que todos estão trabalhando a qualquer momento.

E isso é só o começo. A mesma ferramenta pode gerar cronogramas de projetos, resumos e gráficos RACI com base nas informações existentes. É possível até mesmo criar agendas de reuniões dinâmicas para economizar tempo em tarefas mais produtivas e, ao mesmo tempo, manter a equipe no caminho certo.

Preços do ClickUp

Gratuito

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Adicione a qualquer plano por US$ 5/mês por usuário

Use o ClickUp para elevar o nível de seu jogo de redação de IA

Em última análise, a decisão sobre a melhor ferramenta de IA para suas necessidades não deve terminar com a questão entre ChatGPT e Grammarly. Em vez disso, vale a pena dar uma olhada no ClickUp, que pode ser a melhor opção disponível.

De uma interface fácil de usar a recursos avançados e uma alternativa ao Google Docs habilitada para IA que aprimora ativamente suas habilidades de redação, sem mencionar uma das melhores plataformas gratuitas de gerenciamento de projetos no mercado, é hora de dar uma chance ao ClickUp.

Comece com a versão gratuita, que o ajuda a identificar os principais recursos que podem fazer com que valha a pena investir em uma conta premium. Pronto para começar? Crie sua conta gratuita hoje mesmo!