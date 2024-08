Os 10 principais aplicativos que escrevem redações para você em 2024 (gratuitos e pagos)

Você tem um grande trabalho de pesquisa ou redação para entregar em breve e está procurando uma maneira de economizar tempo e energia ou melhorar a forma como escreve. Você está cansado de olhar para uma página em branco, esperando que ela se transforme magicamente em seu melhor trabalho.

O que você precisa é de um aplicativo que escreva redações para você.

Há muitas ferramentas de redação disponíveis para todos os usos possíveis. Se você precisa de uma ferramenta de inteligência artificial (IA) que o ajude a redigir o esboço, gerar texto para diferentes seções ou aprimorar sua redação para que soe melhor no geral, você está com sorte.

Neste guia, compartilhamos com você os 10 melhores aplicativos de redação disponíveis atualmente. Cada um deles oferece a escritores, estudantes e outros redatores de todos os tipos uma maneira melhor de começar ou terminar sua tarefa.

Vamos explorar as opções de aplicativos que escrevem redações para você e vamos começar a escrever redações melhores juntos. ✔️

O que você deve procurar nos aplicativos que escrevem redações para você?

Como qualquer tipo de serviço ou produto de redação, nem todos esses aplicativos são criados da mesma forma. Algumas ferramentas de conteúdo de IA são projetadas para pesquisa e esboço, enquanto outras são excelentes para transformar suas palavras em pensamentos, argumentos ou declarações convincentes.

Ao considerar qual aplicativo de redação é o melhor para você, pense no seguinte.

Caso de uso: Esse aplicativo foi projetado para escrever redações? Ou é uma ferramenta de redação de IA mais genérica?

Esse aplicativo foi projetado para escrever redações? Ou é uma ferramenta de redação de IA mais genérica? Recursos: O aplicativo tem os recursos de pesquisa, redação ou revisão de que você precisa? Ele oferece ainda mais opções?

Facilidade de uso: O aplicativo é fácil de usar? Como é a experiência do usuário?

Classificações e avaliações: O que os usuários do mundo real acham do aplicativo?

Idioma: O aplicativo só funciona em inglês? Posso escrever em outro idioma ou traduzir minha redação?

Preços: Existe uma versão gratuita do aplicativo? Ele tem um custo de assinatura mensal acessível ou caro?

Ajuste seus resultados para alcançar um conteúdo melhor com mais rapidez usando o reprompting no ClickUp AI

Essas perguntas devem levá-lo mais perto do melhor aplicativo para escrever redações ou trabalhos acadêmicos para você. Considere o que é mais importante para você, quais recursos você pode dispensar e qual é a sua prioridade número um para esse aplicativo - em seguida, use nossa lista dos 10 melhores para encontrar a combinação ideal. 🔗

Os 10 melhores aplicativos que escrevem redações para você usar em 2024

Com um número cada vez maior de ferramentas de redação com IA surgindo, pode ser difícil descobrir quais valem a pena experimentar. É por isso que trouxemos para você nossa lista dos 10 melhores aplicativos de redação para 2024.

Há algo aqui para todos - quer você queira uma ferramenta de redação dedicada, uma ferramenta de IA que possa auxiliar em todos os tipos de redação ou um aplicativo tudo em um que permita fazer muito mais do que apenas aprimorar suas habilidades de redação ou otimizar sua tarefa.

Use o ClickUp AI para gerar uma postagem de blog no ClickUp Docs a partir de uma simples solicitação para adicionar detalhes e outros aspectos importantes

O ClickUp pode ser conhecido como uma ferramenta de produtividade e gerenciamento de projetos para empresas, mas também é um ótimo lugar para escritores e estudantes de qualquer nível. ClickUp oferece um destino para armazenar e trabalhar em suas ideias, pesquisas e textos - e recursos para priorizar seu trabalho durante todo o processo.

Um dos melhores recursos para escrever uma redação é IA do ClickUp . Nosso novo assistente de redação com IA, de fácil utilização, é adaptado à sua função, com uma enorme variedade de casos de uso, tarefas e recursos, dependendo de como você deseja usar o aplicativo. Use o ClickUp para ajudar no brainstorming de ideias de tópicos para redações ou trabalhos de pesquisa, resumindo sua redação para escrever uma conclusão impactante ou reescrevendo parágrafos para que você pareça mais profissional.

Todas as ideias e palavras que você gera com nosso assistente de IA ficam dentro do aplicativo Documentos do ClickUp . Essa alternativa ao Microsoft Word e ao Google Docs não é apenas um ótimo lugar para armazenar anotações e ideias, mas também pode se tornar seu wiki ou repositório para todas as suas necessidades de redação - um de nossos favoritos hacks de produtividade .

Armazene ideias, anotações, citações, rascunhos de redações e anotações de entrevistas em um só lugar. Formate seu Docs, adicione imagens e cores e personalize a experiência para que escrever sua redação seja mais divertido.

Se você não tiver certeza por onde começar, o Modelo de diretrizes de redação do ClickUp é o local ideal para obter clareza sobre como escrever o melhor conteúdo. O modelo inclui conselhos sobre como ser consistente na linguagem, no tom e na formatação, para que você possa produzir conteúdo sem erros, coeso e preciso todas as vezes.

Com o ClickUp AI, o ClickUp Docs e nosso abrangente Biblioteca de modelos o ClickUp tem tudo o que você precisa para começar a escrever suas melhores redações. 🤩

Melhores recursos do ClickUp

Armazene todas as suas anotações, rascunhos e arquivos de ensaios ou tarefas em um só lugar

Convide mentores para colaborar com você ou compartilhe feedback em tempo real em seu Docs

Use a IA do ClickUp para gerar ideias de alta qualidade, reformular frases e criar texto para sua redação

Simplifique seu processo e obtenha inspiração com modelos relevantes

Economize tempo etrabalhe mais rápido usando o ClickUp para ajudar na pesquisa, na redação e como umaplicativo de foco enquanto você trabalha

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos e casos de uso, alguns usuários podem precisar de um tempo para explorar todas as possibilidades de uso do ClickUp

O ClickUp AI é um novo recurso, portanto, a funcionalidade crescerá e se desenvolverá com o tempo

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Frase

via Frase Frase é um Ferramenta de criação de conteúdo com IA que combina redação e pesquisa de SEO para criar textos fáceis de ler e projetados para serem classificados nos mecanismos de pesquisa. Esse software de redação com IA pode extrair pesquisas e estatísticas de fundo dos resultados de pesquisa, e a ferramenta de esboço facilita a organização de seus pensamentos em um ensaio coerente. 📝

Frase melhores recursos

Obtenha estatísticas, pesquisas e informações básicas diretamente dos mecanismos de busca

Crie um esboço com títulos e seções estruturados

Use a IA para gerar introduções, perguntas frequentes, títulos e muito mais

Escreva, edite e compartilhe documentos facilmente no Frase

Limitações da Frase

O Frase foi projetado para indivíduos e agências que trabalham com cópia de SEO, portanto, alguns dos recursos podem não ser relevantes para a redação de ensaios ou escrita acadêmica

Alguns usuários relatam que, às vezes, a saída de texto pode ser repetitiva no aplicativo de redação

Preços do Frase

Solo: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário Basic: US$ 44,99/mês por usuário

US$ 44,99/mês por usuário Equipe: $114,99/mês para três usuários

Frase ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 200 avaliações)

4,9/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

Bônus: Confira_ 7 modelos de redação de conteúdo gratuitos para criação mais rápida de conteúdo

3. Writesonic

via BrancosônicosWritesonic é uma ferramenta abrangente de redação e paráfrase que oferece os recursos para escrever, editar, otimizar e melhorar a redação de seu conteúdo, inclusive ensaios. A lista de recursos do Writesonic inclui um redator de IA, ferramenta de paráfrase, expansor de texto, resumidor de artigos e gerador de ideias. 💡

Melhores recursos do Writesonic

Obtenha conteúdo factual com dados extraídos dos principais resultados de pesquisa para ajudar a encontrar as melhores redações e trabalhos acadêmicos

Faça o upload de documentos para orientar a ferramenta sobre seu estilo exclusivo e obter um estilo de redação mais personalizado

Parafraseie seu texto ou obtenha um resumo de sua redação em um clique

Verifique sua redação antes de enviá-la com um verificador ortográfico, gramatical e de plágio incorporado

Limitações do Writesonic

Alguns usuários podem ter problemas com os limites de contagem de palavras, especialmente para redações e tarefas mais longas

Talvez seja necessário solicitar várias vezes para obter respostas mais longas, segundo sugerem alguns usuários

Preços do Writesonic

Ilimitado: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Empresarial: A partir de US$ 19/mês por usuário

A partir de US$ 19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

4. EnsaioAiLab

via EnsaioAiLab O EssayAiLab é um aplicativo gratuito de redação com IA que ajuda os usuários a encontrar ideias, escrever redações e editar a gramática antes de enviá-las. Esse aplicativo dedicado que escreve redações para você tem uma variedade de recursos de nicho, incluindo citações da Modern Language Association (MLA) e da American Psychological Association (APA) e um verificador de plágio hipersensível. 🔍

Melhores recursos do EssayAiLab

Pesquise em milhões de resultados confiáveis para obter as informações mais relevantes ao escrever redações

Encontre novas maneiras de compor frases com sugestões automatizadas para acelerar o processo de redação

Verifique se há problemas com o verificador gramatical e o verificador de plágio integrados

Gere automaticamente citações MLA e APA com um clique em toda a redação

Limitações do EssayAiLab

Não há muitas avaliações de usuários do EssayAiLab, portanto, é difícil ter uma ideia do que os outros usuários pensam sobre esse aplicativo gratuito

Esse aplicativo de redação foi projetado especificamente para redação de ensaios, portanto, talvez você queira explorar outros aplicativos de redação para outros tipos de redação acadêmica

Preços do EssayAiLab

**Gratuito

Avaliações e resenhas da EssayAiLab

G2: N/A

N/A Capítulo: N/A

5. Jaspe

via JasperJasper é uma das mais conhecidas ferramentas de redação de conteúdo de IA disponíveis atualmente. Essa ferramenta popular é especializada na geração de textos curtos e longos alinhados com a sua marca, o que é um ponto positivo para os usuários que desejam redigir vários textos que soem como eles.

Os recursos do Jasper incluem um redator com IA, um chatbot e uma biblioteca de modelos. Faça facilmente sugestões para a contagem de palavras ou para otimizar a redação acadêmica em um estilo ou tom específico.

Melhores recursos do Jasper

Compartilhe documentos para treinar a IA em suas habilidades e estilo de redação de artigos pessoais

Acesse dados de pesquisas recentes para verificar fatos e dar credibilidade

Edite e otimize suas redações para que tenham uma leitura profissional

Verifique se há algum problema com um verificador de plágio integrado

Limitações do Jasper

Alguns usuários, especialmente estudantes, podem achar o modelo de preços inacessível

Alguns usuários sugerem que, às vezes, os resultados nem sempre parecem relevantes

Não há versão realmente gratuita em comparação com outros aplicativos de redação com IA

Preços do Jasper

Criador: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Equipes: US$ 99/mês para três usuários

US$ 99/mês para três usuários Empresas: Entre em contato para saber o preço

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

6. Sudowrite

via Sudowrite O Sudowrite é uma ferramenta de escrita com IA que se autodenomina um companheiro de escrita. Essa ferramenta foi projetada para escritores criativos e autores que trabalham em histórias e roteiros, mas muitos de seus recursos - como autocompletar e reescrever - são bem traduzidos para a escrita acadêmica.

Esse software de redação também o ajuda a aprimorar seu estilo específico de redação para maior clareza e legibilidade - para que você produza a melhor redação possível.

Melhores recursos do Sudowrite

Complete automaticamente frases e parágrafos no aplicativo de redação

Use a reescrita para adicionar variedade à linguagem de sua redação e melhorar a legibilidade

Receba sugestões de substituição de palavras para aumentar o impacto de suas frases

Receba feedback sobre como melhorar sua redação no aplicativo

Limitações do Sudowrite

O Sudowrite foi criado com a escrita criativa em mente, portanto, pode não ser a melhor opção para redatores profissionais ou usuários corporativos

Como é uma ferramenta relativamente nova, ainda não há muitas avaliações de usuários reais

O aplicativo de redação não tem uma versão gratuita real

Preços do Sudowrite

Hobby e estudante: $10/mês para 30.000 palavras

$10/mês para 30.000 palavras Profissional: $25/mês para 90.000 palavras

$25/mês para 90.000 palavras Máximo: $100/mês por 300.000 palavras

$100/mês por 300.000 palavras Empresa: Entre em contato para obter preços

Sudowrite ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Rytr

via Retrato Rytr é um redator de conteúdo e assistente de redação com tecnologia de IA, ideal para uma variedade de usos, incluindo ideias de negócios, e-mails, cartas de apresentação e redações. A plataforma solicita que você escolha um caso de uso e adicione contexto, e criará conteúdo com base em suas metas e solicitações. ✏️

Melhores recursos do Rytr

Escolha entre mais de 40 casos de uso e modelos incorporados

Use fórmulas científicas de redação para tornar suas redações mais persuasivas

Expanda, reformule e aprimore frases para melhorar a leitura

Envie suas redações sem preocupações graças ao verificador de plágio integrado

Limitações do Rytr

Alguns usuários relatam que os fatos fornecidos podem parecer básicos ou repetitivos em comparação com outros aplicativos que escrevem redações

O escritor de IA pode parar no meio da frase se você ficar sem créditos, o que pode acontecer inesperadamente

Preços do Rytr

**Gratuito

Saver: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Ilimitado: $29/mês por usuário

Rytr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

8. HyperWrite.ai

via HyperWrite HyperWrite.ai é um Ferramenta de IA para redação que combina pesquisa, redação e assistência pessoal de IA para criar uma ferramenta útil para escritores. Seus recursos incluem uma ferramenta de resumo, um gerador de introdução, um redator de discursos e um tradutor universal. 💬

Melhores recursos do HyperWrite.ai

Use a IA para ajudá-lo a escrever uma redação sobre qualquer tópico

Gerar uma lista de ideias de tópicos de redação antes de começar a escrever

Reescreva o conteúdo para que ele soe mais poderoso e aprimore sua capacidade de escrita

Resumir o texto para criar automaticamente resumos e conclusões

Limitações do HyperWrite.ai

Não há verificador de plágio integrado, portanto, você precisará usar outro aplicativo para isso

Por ser uma ferramenta relativamente nova, há pouca prova social e poucas avaliações sobre o HyperWrite

Preços do HyperWrite.ai

Gratuito

Premium: $19,99/mês por usuário

$19,99/mês por usuário Ultra: US$ 44,99/mês por usuário

HyperWrite.ai avaliações e comentários

G2: 5/5 (2 avaliações)

5/5 (2 avaliações) Capítulo: N/A

9. Escritor de IA

via Escritor de IA O AI-Writer é uma nova ferramenta de escrita com IA que se autodenomina "o único gerador de texto com IA criado para ser confiável" Esse aplicativo se concentra muito em citação e transparência, o que é um bônus para quem está escrevendo ensaios ou trabalhos. Os recursos do AI-Writer incluem pesquisa, redação com IA, citações verificáveis e reformulação de texto. 📚

Melhores recursos do AI-Writer

Gerar automaticamente um rascunho de artigo completo ou um rascunho de redação inteira em minutos

Obter citações de todas as fontes das quais o AI-Writer extrai dados ou fatos

Reformular seu texto para que soe mais profissional ou persuasivo

Gera automaticamente uma lista de referências que você pode incluir ao enviar sua redação

Limitações do AI-Writer

Como muitos aplicativos de redação com IA, este foi projetado tendo em mente a cópia de SEO, portanto, o fluxo de trabalho pode não parecer relevante para redatores

Aqueles com tarefas mais longas podem achar o limite de palavras por artigo muito pequeno (especialmente para aqueles que escrevem redações regularmente)

Preços do AI-Writer

Básico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Standard: US$ 49/mês para três usuários

US$ 49/mês para três usuários Power: $375/mês para 10 usuários

AI-Writer avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capítulo: 5/5 (1 avaliação)

10. StoryLab.ai

via StoryLab.ai O StoryLab.ai é um kit de ferramentas abrangente de marketing de conteúdo de IA projetado para equipes de marketing e agências que desejam aumentar o engajamento e a receita criando conteúdo em volume para seus calendário de conteúdo . Como parte disso, a plataforma tem uma variedade de geradores de texto que podem ajudá-lo a criar um título de redação forte, texto de redação e muito mais. 📣

Melhores recursos do StoryLab.ai

Gerar introduções, títulos, ideias de conteúdo e muito mais

Obtenha resultados exclusivos toda vez que você executar o gerador

Experimente 13 estilos diferentes de redação

Disponível em mais de 17 idiomas

Limitações do StoryLab.ai

O StoryLab.ai foi projetado para equipes de marketing, portanto, redatores de ensaios e trabalhos podem achar que a variedade de recursos distrai ou é desnecessária

O produto não é explicado com tantos detalhes quanto outros escritores de IA, mas há um plano gratuito que você pode experimentar

Preços do StoryLab.ai

Gratuito

Pro: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Ilimitado: $19/mês por usuário

Avaliações e críticas do StoryLab.ai

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Ace Your Next Assignment With the Best Essay Writing Apps (Ace sua próxima tarefa com os melhores aplicativos de redação)

Existem muitos aplicativos de redação que afirmam ser os melhores, mas acreditamos que os que estão em nossa lista fazem jus ao título. Explore esses aplicativos que escrevem redações para você, teste alguns e descubra uma nova maneira de facilitar o processo de redação.

Ao explorar os aplicativos acima, recomendamos priorizar o ClickUp. Nosso aplicativo multifuncional não vem apenas com uma ferramenta de redação com IA - é um destino para todas as suas anotações, rascunhos, tarefas, entrevistas e arquivos durante todo o processo de redação.

Reúna seus pensamentos, escreva sua redação, faça melhorias e muito mais - tudo em um único aplicativo. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para entender por que ele é apreciado por tantos escritores e estudantes. ✨