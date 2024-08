Jasper AI vs. Rytr: Qual é a melhor ferramenta de redação de IA?

Para tornar seu conteúdo impactante, você deve escrever em uma linguagem fácil de entender, adaptar o texto ao público (B2B ou B2C) e manter o tom consistente sem perder detalhes cruciais.

Agora, você pode trabalhar em todos esses aspectos sozinho ou obter ajuda de ferramentas de escrita com IA. Esses assistentes de redação criam conteúdo de qualidade com base em suas informações e no resumo do conteúdo, facilitando o desenvolvimento, o aprimoramento e a otimização de conteúdo de vários tipos.

Vamos discutir duas das ferramentas de suporte de SEO mais populares para a escrita com IA: Jasper AI e Rytr.

Os criadores de conteúdo adoram essas duas ferramentas porque elas geram conteúdo de alta qualidade para todas as suas necessidades comerciais. Vamos examinar seus recursos para determinar qual seria o melhor parceiro de redação para sua empresa.

O que é o Jasper AI?

via IA do Jasper O Jasper AI, anteriormente conhecido como Jarvis.ai, é o sonho dos profissionais de marketing de conteúdo que se tornou realidade. Ele usa IA e aprendizado de máquina para produzir conteúdo de alta qualidade. Tudo o que você precisa fazer é fornecer informações relevantes e inserir o tipo de conteúdo que deseja que a ferramenta gere; a ferramenta fará o resto.

É preciso uma breve descrição, seu público-alvo, o tom do conteúdo e as palavras-chave a serem usadas como entradas.

A IA do Jasper é focada em resultados, garantindo que o conteúdo seja criado tendo em mente a sua marca e o seu público-alvo, para que você receba a mensagem correta.

Recursos do Jasper AI

Com a capacidade de gerar conteúdo de formato longo e curto e imagens específicas da plataforma, o Jasper AI simplifica a criação de conteúdo em vários canais.

Ele compara o conteúdo com os concorrentes da SERP e otimiza o SEO de acordo. A ferramenta tem um verificador de plágio integrado para garantir que o conteúdo gerado seja exclusivo.

Vamos dar uma olhada em alguns de seus melhores recursos:

Conhecimento da empresa

via IA do Jasper Muitos Ferramentas de IA aumentam a velocidade e a qualidade do conteúdo, mas o Jasper AI vai além disso, aprendendo sobre a mensagem da sua marca e gerando conteúdo de acordo com ela. Ele vem com um recurso de Base de Conhecimento no qual você pode carregar informações da empresa, incluindo guias de estilo, diretrizes de voz da marca e informações básicas.

A ferramenta identifica a mensagem de sua marca para adaptar o conteúdo às suas necessidades.

A abordagem o torna um assistente de IA ideal que escreve como um membro da sua equipe.

Campanhas de marketing integradas

via IA do Jasper O Jasper AI pode transformar sua ideia em uma campanha multicanal completa. Tudo o que você precisa fazer é fornecer a ele um resumo ou um briefing para uma campanha, e ele fará o resto!

O Jasper AI pode identificar o tom e o público e produzir conteúdo longo e curto, como postagens de blog, anúncios do Google e legendas de mídia social - quase tudo o que você precisa para executar uma campanha bem-sucedida.

Jasper Art

via IA do Jasper Você não precisa mais depender de imagens de estoque para acompanhar seu conteúdo. O Jasper AI pode gerar imagens relacionadas ao conteúdo de tamanhos variados em segundos.

Essas imagens de alta resolução de 2k px são isentas de royalties para uso comercial, sem marca d'água. O gerador de imagens de IA da Jasper permite gerações ilimitadas com estilos de arte, mídias e ambientes variados, bastando escrever um prompt .

É uma excelente ferramenta para todos os gerentes de mídia social com uma curva de aprendizado curta.

Otimização em um clique

via IA do Jasper O Jasper AI foi criado para profissionais de marketing que precisam de conteúdo que produza resultados. Ele monitora continuamente o desempenho do conteúdo para fornecer pontuações de conteúdo, análises e insights sobre a qualidade do resultado.

Ele também oferece recomendações e ferramentas de SEO para melhorar o conteúdo de baixo desempenho. Você também pode remixar ou redirecionar o conteúdo de alto desempenho em novos ativos para diferentes canais de marketing.

Preços do Jasper AI

Creator: US$ 49/mês por assento

US$ 49/mês por assento Pro: US$ 69/mês por assento

US$ 69/mês por assento Business: Preços personalizados

Prós do Jasper AI

Permite a colaboração da equipe, facilitando os esforços de criação de conteúdo em grupo

Adapta-se às mensagens e ao guia de estilo da sua marca e funciona como parte integrante da sua equipe

Monitora o desempenho do conteúdo, fornece insights e recomendações para otimização

Contras do Jasper AI

Cobranças adicionais se aplicam a recursos como detecção de plágio

Os usuários precisam realizar suas pesquisas e fazer o upload de materiais de apoio para ensinar a Jasper AI

Os usuários podem precisar de tempo para se familiarizar com os recursos e as funcionalidades do Jasper AI

O que é Rytr?

via Retrato O Rytr simplifica e aprimora a saída geral do conteúdo.

Ele gera automaticamente conteúdo exclusivo e envolvente para vários casos de uso, desde o desenvolvimento de um nome de marca e postagens de blog até o aprimoramento de uma chamada para ação.

A Rytr atende a empresas e indivíduos gerando vários tipos de conteúdo, como cartas de apresentação para aprimorar candidaturas a empregos, e-mails para uso pessoal ou profissional ou poemas em seu nome.

Vamos dar uma olhada no que torna a Rytr única.

Recursos do Rytr

A Rytr se concentra em resultados rápidos e fornece conteúdo exclusivo que pode atender a qualquer exigência. Seus recursos simplificam a criação de conteúdo com modelos e ferramentas de SEO para produzir conteúdo de alta qualidade.

Ele também ajuda a reformular o conteúdo para ser mais coloquial ou informativo e tem o apoio de um verificador de plágio.

Estruturas de copywriting

via Retrato Além de ter ferramentas de SEO, o Rytr segue estruturas de redação específicas que comprovadamente geram resultados.

A ferramenta usa as estruturas AIDA (Atenção, Interesse, Desejo e Ação) e PAS (Problema, Agitação, Solução), que são amplamente seguidas pelos profissionais de marketing e conhecidas por fornecer conteúdo de alta qualidade que requer pouca edição.

Modelos pré-criados

A Rytr oferece mais de 40 modelos pré-criados para diferentes tipos de conteúdo e casos de uso, o que lhe dá uma vantagem inicial em sua jornada de criação de conteúdo. Em seguida, você pode usar o poder da inteligência artificial para melhorar o conteúdo, adaptando-o às necessidades da sua empresa.

Suporte multilíngue

Há quase 30 idiomas suportados no Rytr. Você pode escrever ou traduzir seu conteúdo para qualquer um desses idiomas. Esse recurso ajuda a criar postagens de blog, páginas de destino, postagens de mídia social e e-mails para uma comunidade global.

Tom de voz

via Retrato O Rytr é uma excelente plataforma para atender às suas necessidades exatas, pois você pode escolher entre mais de 20 tons de voz. Você pode adaptar seu conteúdo para diferentes públicos e necessidades, escolhendo entre tons formais, casuais, profissionais, amigáveis, persuasivos e informativos.

Preços do Rtyr

Plano gratuito: Até 10.000 caracteres por mês (gratuito para sempre)

Até 10.000 caracteres por mês (gratuito para sempre) Plano Save: US$ 9/mês

US$ 9/mês Plano ilimitado: $29/mês

Prós do Rytr

Gera conteúdo rapidamente, fornecendo resultados naturais, bem escritos e precisos

Oferece suporte à tradução para mais de 30 idiomas, facilitando a comunicação com um público global

Contras do Rytr

Embora ofereça algumas integrações, a variedade de integrações pode ser limitada em comparação com plataformas com recursos dedicados de gerenciamento de conteúdo

O conteúdo de formato longo gerado pelo Rytr pode ser repetitivo e pode não funcionar para todos os tipos de conteúdo

Jasper AI vs. Rytr: Comparação de recursos

O Jasper AI e o Rytr são excelentes ferramentas de redação de IA; enquanto o Jasper AI se destaca por ser orientado por resultados e executar a mensagem certa para sua empresa, o Rytr se concentra na velocidade e pode ser usado para diversas necessidades. Ambos têm ferramentas de SEO, gramática e verificadores de plágio.

Vamos comparar outros recursos importantes:

1. Personalização do tom

Para qualquer ferramenta de redação, a personalização do tom é crucial, especialmente quando você cria diferentes tipos de conteúdo.

Jasper AI

O Jasper AI aprende e se adapta às mensagens da sua marca, integrando-se perfeitamente à voz e aos guias de estilo da sua marca. Ele funciona como parte integrante da sua equipe, capaz de transformar ideias em campanhas multicanais, seguindo as diretrizes da marca.

Rytr

O Rytr oferece opções de personalização com mais de 20 variações para corresponder ao tom desejado. Ele permite que você selecione entre vários tons de voz para a criação de conteúdo personalizado, adequado a diferentes públicos e finalidades.

Quando você compara esses dois recursos para acomodar vários tons, o Jasper AI surge como o vencedor para as organizações, mas o Rytr é mais adequado para todos os fins.

2. Geração de conteúdo

O conteúdo gerado precisa ser otimizado para os mecanismos de pesquisa para que seja classificado e alcance as pessoas certas. Vamos ver o desempenho dessas ferramentas nesse aspecto.

Jasper AI

O Jasper AI gera conteúdo de formato longo e curto em vários canais, incluindo postagens de blog, legendas de mídia social e descrições de produtos. Ele também pode criar imagens específicas da plataforma para complementar o conteúdo gerado.

Rytr

O Rytr utiliza algoritmos orientados por IA para produzir conteúdo com base em fórmulas de redação comprovadas, como AIDA e PAS. Ele oferece mais de 40 modelos pré-criados para diferentes tipos de conteúdo e casos de uso.

O Jasper AI é melhor se você quiser criar conteúdo com bom desempenho, enquanto o Rytr é a opção preferida para criação rápida com estilos variados.

3. Colaboração e trabalho em equipe

Um bom Ferramenta de redação de IA permite que você colabore com sua equipe em ideias e peças de conteúdo, facilitando a execução.

Jasper AI

O Jasper AI facilita o trabalho em equipe, fornecendo um calendário para colaboração e edições em tempo real. Você pode visualizar esse calendário no modo Kanban e criar tarefas ou um fluxo de trabalho de postagem de blog para um gerenciamento de projeto perfeito.

Rytr

O Rytr permite que as equipes trabalhem juntas em projetos de criação de conteúdo. Com acesso multiusuário, as equipes podem colaborar de forma eficiente para produzir conteúdo de alta qualidade.

O Rytr permite um trabalho em equipe fácil, mas o Jasper AI seria melhor para a colaboração com a disponibilidade de um calendário, diferentes visualizações e ações de acompanhamento.

4. Recursos de integração

Um assistente de redação funciona melhor se você puder conectar todo o seu conteúdo a um espaço de trabalho ou trazer sua ferramenta de IA para diferentes ferramentas que precisam de ajuda para escrever.

Jasper AI

O Jasper AI inclui uma extensão do Chrome, compatibilidade com o Google Docs e acesso à API para levar o Jasper aos seus documentos. Ele também se integra a ferramentas como Google Sheets, Zapier, SurferSEO, Make e Webflow.

Rytr

O Rytr inclui uma extensão do Chrome e acesso à API para usar o Rytr em todos os seus projetos. Ele também se integra a aplicativos como Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium e todas as plataformas populares de mídia social.

Embora ambas as ferramentas se conectem ao Chrome, o Jasper AI se concentra na integração com seus aplicativos de negócios, enquanto o Rytr se integra com plataformas freelance e de mídia social.

5. Preços

Investir na criação de um conteúdo melhor pode melhorar suas vendas, sua marca e sua comunicação, mas vale a pena considerar quanto você tem para gastar.

Jasper AI

O Jasper AI oferece uma variedade de planos de preços com recursos adicionais e opções de personalização. Ele é comparativamente caro, mas tem seu próprio gerador de imagens de IA.

Rytr

O Rytr tem um plano gratuito que lhe dá acesso a mais de 40 modelos e mais de 30 idiomas. Além disso, há planos pagos que oferecem recursos avançados e opções de personalização.

Se você estiver procurando uma solução rápida e fácil, os planos gratuitos ou econômicos da Rytr serão úteis. Se você precisar de recursos avançados, vale a pena investir no Jasper AI.

O Jasper AI é um bom Alternativa ao Rytr AI para profissionais de marketing que enfatizam o desempenho. Ao mesmo tempo, a Rytr é para profissionais de marketing que buscam conteúdo personalizado e customizado. Em última análise, a escolha entre Jasper AI e Rytr se resume a preferências individuais, requisitos de fluxo de trabalho e necessidades específicas do processo de produção de conteúdo.

Jasper AI vs. Rytr no Reddit

Recorremos ao Reddit para encontrar uma solução para esse debate entre Rytr e Jasper AI.

Alguns usuários do Reddit preferem o Jasper AI por seus recursos avançados. Eles acham que o Jasper AI é uma solução completa para qualquer tipo de redação e afirmam que o Jasper produz resultados de melhor qualidade.

No entanto, é necessário algum trabalho para gerar conteúdo, e um usuário diz: " Você tem que trabalhar tanto para que ele produza conteúdo legível que é melhor escrever você mesmo ou contratar alguém para fazê-lo."

Mas alguns usuários preferem os serviços do Jasper.

"A precisão e a linguagem do Jasper são [sic] incríveis - usarei o Rytr como backup quando meus créditos do Jasper acabarem - prefiro pagar ao Jasper o dinheiro adicional por um serviço muito melhor."

Aqueles que procuram uma abordagem simples para uma redação rápida e fácil preferem o Rytr por ser uma opção mais barata para gerar artigos de alta qualidade. Eles apreciam seu design rápido, responsivo e compatível com dispositivos móveis. Outro usuário declarou:

" Depois de testar o GPT3 e o GPT-NEO diretamente, Jarvis e outros... para mim, o Rytr tem uma implementação brilhante... não é mágico, mas economiza muito tempo."

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Jasper AI vs. Rytr

Então, você já ouviu falar do Jasper AI e do Rytr, mas já pensou no ClickUp?

Ele é mais do que uma ferramenta de IA; é seu parceiro para todas as tarefas relacionadas à escrita. Embora o Jasper AI e o Rytr ofereçam recursos impressionantes para a criação de conteúdo, a IA do ClickUp ferramenta de assistente de redação concentra-se na criação de conteúdo de qualidade e em ações de acompanhamento para que o conteúdo seja utilizado da melhor forma possível.

Ela faz com que a escrita se encaixe em seu processo de e ferramenta de gerenciamento de projetos . Aqui estão alguns dos principais recursos que tornam o ClickUp uma alternativa atraente:

ClickUp Brain

Escreva e otimize o conteúdo para obter melhores resultados com o AI Writer for WorkTM do ClickUp Brain

Você já desejou ter um ajudante inteligente que conhecesse sua empresa por dentro e por fora? Bem, é isso que o Cérebro ClickUp tem tudo a ver. O ClickUp Brain é a inteligência artificial do ClickUp e a primeira rede neural do mundo que interliga suas tarefas, documentos e pessoas. Isso faz com que seu assistente de redação tenha mais conhecimento sobre sua empresa e suas funções.

O AI Writer for Work do ClickUp Brain pode facilmente gerar conteúdo para você. Precisa criar postagens de mídia social? Pergunte ao ClickUp Brain. Precisa de algumas ideias para uma campanha? Faça do ClickUp Brain seu parceiro de brainstorming.

Ele pode criar tabelas e modelos, limpar seu texto e corrigir erros de linguagem. É o único parceiro de redação de que você precisa para gerar conteúdo impactante.

ClickUp Docs

Colabore perfeitamente com diferentes documentos, ideias e fluxos de trabalho em um único local e em tempo real

Diga adeus às ferramentas de colaboração de documentos complicadas! ClickUp Docs permite que você e sua equipe colaborem em tempo real, seja para fazer um brainstorming de ideias ou para aperfeiçoar o rascunho final.

Você pode criar ou editar documentos e acompanhar as alterações sem problemas. Isso é especialmente útil quando se trabalha em uma campanha em conjunto em um documento compartilhado em que todos podem contribuir com suas ideias.

Você não precisa se preocupar em perder tempo com formatos de redação. Você pode escolher entre vários modelos de redação e personalizá-los adicionando estilo e funcionalidade usando botões, banners, tabelas, ícones e muito mais.

Gerenciamento de projetos ClickUp

Conclua projetos com mais rapidez e eficiência com o recurso de gerenciamento de projetos do ClickUp

Com o Gerenciamento de projetos do ClickUp do ClickUp ao seu lado, você sempre se manterá no caminho certo.

Conclua projetos com mais rapidez e eficiência usando um fluxo de trabalho de blog conectado, documentos, painéis em tempo real, quadros de tarefas, cronogramas, ferramentas de alocação de recursos e a capacidade de colaborar.

O ClickUp facilita a visualização de todo o seu pipeline de conteúdo com diferentes visualizações para quadros de tarefas. Desde o gerenciamento de calendários de conteúdo até a supervisão de campanhas de marketing, você pode usar o ClickUp para manter os projetos de conteúdo no caminho certo e as equipes alinhadas em direção a metas comuns.

Nenhuma tarefa é deixada sem supervisão, pois você pode definir tarefas para serem atribuídas automaticamente aos redatores. Você pode acompanhar tudo isso e o progresso de indivíduos ou projetos em um painel de controle em tempo real.

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : $7/usuário por mês

: $7/usuário por mês Business : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Escolha a melhor ferramenta de criação de conteúdo de IA

Embora a Jasper AI e a Rytr sejam as principais ferramentas de escrita com IA do setor, elas oferecem apenas soluções inovadoras para otimizar o processo de criação de conteúdo.

Mas todos sabemos que a criação de conteúdo é mais do que apenas escrever; ela inclui verificação ortográfica, atualização de blog, gerenciamento de conteúdo, SEO e gerenciamento de projetos, pesquisa de palavras-chave e muito mais.

Então, por que gastar tempo e dinheiro criando um ecossistema de criação e gerenciamento de conteúdo quando o ClickUp reúne tudo em uma única plataforma? Registre-se no ClickUp gratuitamente e acelere seu processo de redação.