Como usar a IA para documentos do Word para otimizar a criação de conteúdo

Quando me deparo com a impossibilidade desoladora de escrever quinhentas páginas, uma sensação doentia de fracasso se abate sobre mim, e sei que nunca conseguirei fazer isso.

Seja você um romancista altamente aclamado ou um aspirante a redator de conteúdo de SEO, o medo da página em branco era muito real. Em máquinas de escrever ou em telas em branco, os escritores tinham problemas frequentes para começar. Felizmente, a IA pôs um fim a isso!

A IA para documentos do Word, Google Docs ou ClickUp Docs tornou milagrosamente mais fácil começar a trabalhar. A IA simplificou o brainstorming sem julgamento e a escrita com um companheiro gentil.

Nesta postagem do blog, caro escritor, apresentamos a você o uso da IA para simplificar e otimizar seu processo de criação de conteúdo.

Captura de tela de um documento do Word com o Copilot [Fonte: Microsoft Copilot ]

E aqui está como criar um documento com o ClickUp Brain:

Usando o ClickUp Brain para criar um documento

Assistência para edição e redação

Formatação e design

Análise de dados e insights Além do conteúdo de marketing ou de marca, o AI para documentos do Word oferece suporte a uma série de casos de uso, como: Aplicativos profissionais, como propostas e revisões

Documentos jurídicos, como contratos e registros

Conteúdo educacional, como transcrições de vídeo, legendas e anotações de aula

Documentos financeiros, como extratos de contas, relatórios anuais e registros de conformidade

Documentos de gerenciamento de projetos, como documentos de levantamento de requisitos, relatórios de desempenho ou atualizações de equipe A parte fundamental de aproveitar a IA para a geração de documentos é escolher a ferramenta certa. Microsoft Word, Google Docs, ClickUp Brain, Quillbot, etc. são ferramentas populares disponíveis atualmente. Para saber como escolher a ferramenta certa, como ativar a IA e como maximizar seus resultados, continue lendo!

O que é IA para documentos do Word?

A IA para criação de documentos é a integração de tecnologias de aprendizado de máquina e inteligência artificial ao software de processamento de texto para dar suporte ao escritor em várias tarefas criativas.

Softwares populares de geração de conteúdo, como o Microsoft Word e o Google Docs, têm o Microsoft Copilot e o Google Gemini integrados. Mas eles não são os únicos. Você pode criar conteúdo com IA em uma ampla gama de ferramentas, algumas das quais discutiremos mais adiante nesta postagem do blog.

Mas, primeiro, vamos ver o que implica a IA para a geração de conteúdo.

Recursos do AI for Word Documents

Em sua forma mais simples, a IA para documentos do Word cria conteúdo em resposta a entradas criadas pelo usuário, conhecidas como prompts. No entanto, ela pode fazer muito mais.

Geração de conteúdo

Um assistente de redação com IA ajuda você a escrever mais rápido e melhor. Ele pega suas ideias/prompts gerais e cria um primeiro rascunho. Ele entende seu público, estilo e forma de conteúdo para gerar um rascunho que você pode desenvolver.

Assistência à redação

Depois de escrever, há muito que a IA pode fazer como um software de automação de documentos.

Alguns dos recursos mais populares de assistência à escrita são: Verificação ortográfica : Sinalização de erros de ortografia e linguagem

Gramática : Correção da estrutura de frases, sintaxe, pontuação etc.

Sumarização : Adição de resumos executivos, índices ou notas explicativas

Ajustes de tom : Reescrever para mudar o tom, como torná-lo mais lúdico ou acadêmico

Parafraseando: Encontrar maneiras mais impactantes de dizer a mesma coisa

Formatação e design

Atualmente, o bom conteúdo é multimodal. Seu criador de documentos com IA também pode criar elementos visuais, como banners, imagens, tabelas, pull quotes etc.

Análise de dados e insights

Precisa de um revisor crítico para seu conteúdo? Experimente a IA. Um bom criador de documentos com IA oferece uma série de recursos de análise, como:

Estatísticas do documento : Obtenha pontuação de legibilidade em tempo real, nível de classificação, contagem de palavras

Detecção de plágio : Certifique-se de que seus documentos com IA sejam exclusivos e livres de plágio

Análise de texto : Peça à IA para ajudá-lo a identificar quaisquer problemas de objetividade, linguagem inclusiva, etc.

Conversão de voz em texto: Tem uma gravação de entrevista que precisa ser transcrita? Experimente a IA. Prefere falar seu conteúdo enquanto corre em uma esteira? Experimente a IA para isso também!

Tudo isso, e ainda estamos nos estágios iniciais da tecnologia de inteligência artificial. À medida que a IA evolui, ela pode fazer mais e mais, oferecendo alguns benefícios extraordinários.

dica profissional: Veja como você pode usar a IA no ClickUp Docs para criar documentos:

Benefícios da geração de documentos com IA

O primeiro e mais importante benefício do uso da IA é que ela elimina o atrito da primeira etapa. Basta digitar algumas palavras para que a IA lhe apresente ideias, algumas das quais podem ser exploradas e expandidas. Isso, por sua vez, oferece outros benefícios posteriores, como:

Velocidade: A IA para documentos do Word cuida das duas primeiras etapas da criação de conteúdo, ou seja, pesquisa e primeiro rascunho. Isso aumenta drasticamente a velocidade com que você pode gerar documentos. Se você levasse três horas para pesquisar, duas para escrever e uma para editar. Com a IA, você pode reduzir em até quatro horas (66% do tempo).

Eficiência: A pesquisa e o primeiro rascunho são trabalhos criativos exaustivos. Ao acelerar esses dois estágios, a IA gera mais energia criativa entre os redatores, que pode ser aplicada para ampliar o mecanismo de conteúdo.

Produtividade: Uma parte importante da geração de conteúdo também é a reutilização, ou seja, criar postagens em mídias sociais, gerar trechos, escrever scripts de vídeo etc. A IA pode automatizar isso e redirecionar o conteúdo em segundos.

Economia de custos: A geração de documentos com IA permite que as organizações criem mais conteúdo com equipes enxutas.

Experiência de escritor: Escrever pode ser um trabalho solitário. A IA se torna o parceiro de luta sem complicações com o qual você pode fazer brainstorming, debater ideias, encontrar pontos de dados, editar e amarrar tudo com um laço.

Casos de uso da geração de documentos com IA

Tudo isso é ótimo, mas para quem realmente serve a geração de documentos com IA? É apenas para redatores de SEO que precisam criar conteúdo em uma escala nunca antes vista? Ou é apenas para profissionais de marketing que precisam criar formas criativas de expressão regularmente?

Bem, a geração de documentos com IA é para qualquer pessoa que precise escrever qualquer coisa - um e-mail, um relatório, um resumo, uma ata de reunião e muito mais. Se você se comunica, a geração de conteúdo com IA é para você!

Aplicativos comerciais e profissionais

Os profissionais criam vários documentos regularmente - propostas, contratos, relatórios periódicos de desempenho, resumos de pesquisas, insights de mercado, notas de clientes e assim por diante.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos.

Propostas padrão: Use a IA para vasculhar seus documentos existentes e identificar os mais relevantes, com base nos quais ela pode criar uma proposta padrão com partes personalizáveis para campos, como nome do cliente, preço e alguns termos.

Relatórios de desempenho: Integre a IA aos seus aplicativos de negócios, como o CRM ou o portal do funcionário, para resumir as informações dos principais painéis.

Insights do cliente: Aproveite a IA para processar anotações de centenas, se não milhares, de interações com clientes e obter insights poderosos. Use isso para criar estratégias, projetar campanhas ou personalizar conversas com futuros clientes.

Criação de conteúdo educacional

A pandemia pode ter levado as pessoas a ficarem on-line, mas as possibilidades reais de transformação do conteúdo digital as mantiveram lá.

Não é de se admirar que o mercado global de e-learning seja de quase US$ 300 bilhões! Aproveite essa oportunidade com a IA.

Elaboração de conteúdo: Crie conteúdo educacional de tamanho reduzido para plataformas on-line com IA. Faça brainstorming com a ferramenta de redação de IA para criar esboços abrangentes e granulares para tópicos de todos os níveis de complexidade.

Material de apoio: A maioria dos treinamentos on-line é baseada em vídeo. Crie material de apoio baseado em texto e imagem, como transcrições de vídeo, resumos dos principais pontos, cartões de índice e muito mais com a IA.

Questionários: Automatize de forma inteligente quizzes e testes para seus alunos. E mais? Crie combinações ilimitadas de perguntas para manter a turma atenta o tempo todo.

Manuseio de documentos financeiros

O departamento financeiro lida com um número extraordinário de documentos, incluindo pedidos de compra, faturas, extratos bancários e de clientes, etc. Como executivo financeiro, as ferramentas de criação de conteúdo de IA facilitam extraordinariamente a comunicação com seus pares e colegas.

Elaboração de relatórios: Processe uma infinidade de documentos, obtenha insights importantes e apresente relatórios às partes interessadas relevantes, seja a diretoria ou seus colegas. A IA também pode ajudar no controle de versões de documentos para melhorar a auditabilidade.

Resumos: Estude relatórios financeiros longos e completos, como declarações de lucros e perdas, contas de clientes, documentos de conformidade, etc. e crie resumos executivos para a equipe de liderança.

Leitura de bônus: Como usar a IA para documentação

Gerenciamento de projetos e colaboração em equipe

Na comunicação organizacional, o maior desafio que as equipes enfrentam é manter um contexto comum.

Quando alguém deixa a organização, leva consigo uma grande quantidade de conhecimento histórico. Quando um novo membro da equipe entra, ele repete os erros e aprende. E se a IA puder evitar essas ineficiências?

ClickUp Brain para gerenciamento de projetos com IA

Resumo histórico: Imagine um novo funcionário abrindo a ferramenta de escrita com IA e perguntando "me atualize sobre o projeto até o momento". "Uma boa ferramenta resumirá tudo o que aconteceu até o momento, identificará os principais marcos e deixará todos a par de tudo.

Atualização/atualizações: A IA pode resumir todas as atualizações e comentários do projeto para fornecer um contexto holístico para todos na equipe.

Como você pode ver, as possibilidades são infinitas. Como podemos colher os benefícios? Vamos descobrir.

Como implementar a geração de documentos com IA

Como acontece com a maioria dos avanços tecnológicos modernos, você pode começar a gerar documentos com IA quase que instantaneamente.

Há uma grande variedade de ferramentas de criação de documentos com IA integrada a elas. Aqui estão algumas das mais populares.

Microsoft Word: Esse processador de texto consagrado vem com o Copilot integrado para criação de conteúdo, resumo, edição e muito mais. Se você já é assinante do MS365, o AI vem junto com ele.

Leitura de bônus: Com ou sem IA, aqui estão alguns hacks do Microsoft Word.

Google Docs: O pacote de produtividade do Google vem com o Gemini integrado para criar qualquer tipo de conteúdo que você precisar. Uma oferta de nível superior também pode aproveitar o conteúdo de seu Google Drive para criar conteúdo personalizado.

ClickUp Docs para documentos eficazes e bonitos

ClickUp Docs: O ClickUp permite que você crie documentos simples, bonitos e contextuais diretamente na ferramenta de gerenciamento de projetos. Acione o ClickUp Brain para gerar rascunhos, executar verificações ortográficas, criar tabelas/modelos/transcrições e muito mais.

No ClickUp Docs, incorpore marcadores, adicione tarefas, inclua imagens e colabore com sua equipe em tempo real. Quando terminar, compartilhe-o com segurança dentro e fora de sua organização.

Quillbot: O Quillbot é um kit de ferramentas com produtos para criação de conteúdo, verificação ortográfica, gramática, detecção de plágio, tradução, resumos e geração de citações.

Grammarly: De um verificador ortográfico e gramatical há alguns anos, o Grammarly hoje é um assistente de redação com IA mais abrangente que pode compor, reescrever, responder ou adaptar seu conteúdo a um público diferente.

2. Aprenda a usar a ferramenta de escrita com IA

O conteúdo gerado por uma ferramenta de escrita com IA é tão bom quanto as instruções que você dá a ela. Para obter um conteúdo exclusivo e de alta qualidade, faça com que seus prompts sejam o mais detalhados possível. Inclua: Público-alvo

Contagem de palavras

Descrição do assunto sobre o qual você deseja que o conteúdo seja

Pontos a serem incluídos

Palavra-chave principal

Tom de voz

Exemplos, se houver

Lembre-se de que a solicitação não é uma situação de uma pergunta e uma resposta. Você pode responder às respostas da IA e pedir que ela as reescreva/personalize de acordo com as suas necessidades, treinando-a assim a longo prazo.

Para saber mais sobre como aproveitar os geradores de conteúdo de IA, leia esta cartilha sobre solicitações de redação de IA.

3. Integre-a em seus fluxos de trabalho

Como vimos acima, a IA para documentos do Word pode fazer muito mais do que apenas criar seu primeiro rascunho. Portanto, integre-a em cada etapa de seu fluxo de trabalho de gerenciamento de documentos.

Integrações: Quando o redator terminar sua parte do processo de criação do documento, defina maneiras de importar automaticamente os arquivos para o pipeline de IA. Você pode fazer isso simplesmente compartilhando os arquivos em uma unidade comum ou configurando uma API para importações.

Recursos específicos da pessoa: Se você tiver um editor trabalhando em todo o seu conteúdo, integre os módulos de verificação ortográfica e gramatical ao pacote de edição dele. Dê aos designers a capacidade de criar recursos visuais e incorporá-los ao documento. Se estiver trabalhando com documentos jurídicos, habilite a verificação de fatos e a aplicabilidade para as equipes relevantes.

Aprimoramentos de conteúdo: Antes de publicar, dê um impulso visual ao seu conteúdo com a IA. Use a IA para documentos do Word para destacar pontos importantes, escrever um breve resumo, identificar citações, etc.

Gerenciamento de projetos: Se estiver usando o ClickUp Docs para registrar suas discussões, reuniões, planejamento de sprint, coleta de requisitos, etc., crie tarefas de forma inteligente a partir do documento e gerencie o projeto. crie tarefas de forma inteligente em seu documento e gerencie o projeto.

4. Observe e duplique

Como uma tecnologia emergente, a IA ainda tem suas lacunas. Para aproveitá-la ao máximo, observe cuidadosamente suas interações com ela.

Identifique tendências de erros/erros que seu gerador de documentos com IA está cometendo

Ativar/desativar configurações de ortografia e elementos estilísticos

Salvar termos de marca e palavras-chave

Observe os tipos de prompts que geram os melhores resultados

Faça mais do que funciona em seus fluxos de trabalho de conteúdo para obter documentos perfeitamente polidos com mais rapidez.

Dicas para maximizar a IA em documentos do Word

Depois de definir o processo geral, aqui estão algumas dicas e truques a serem considerados.

Comece com a IA

Elimine o bloqueio do escritor pedindo à IA que lhe dê um ponto de partida. Abra seu documento e faça uma pergunta à IA. Crie seu conteúdo a partir daí.

Use a IA de forma completa

Nem toda IA precisa que você faça uma pergunta abrangente. Por exemplo, com o ClickUp Brain, você pode escolher em uma lista suspensa de vários formatos em vez de descrevê-los em seu prompt.

Produza conteúdo personalizado em um instante com o ClickUp Brain

Depois de escolher a ferramenta de escrita com IA que deseja usar, dedique tempo a aprender tudo o que ela oferece. Use todos os recursos relevantes para você.

Configurar modelos

Não fique reinventando a roda e evite se lembrar dos melhores prompts. Crie modelos para documentos, estilos, prompts etc. e reutilize-os para aumentar a eficiência. Veja a seguir alguns modelos de documentação de processos para se inspirar.

Cite suas fontes

O maior desafio da IA é que ela geralmente esconde de onde vem seu conhecimento sobre um tópico específico. Isso é natural, dada a escala de dados usada para treinar LLMs. No entanto, seu conteúdo não precisa ser infundado.

Peça à IA para mostrar suas fontes e citá-las em seu conteúdo para criar credibilidade e autoridade em sua linha de trabalho.

Bônus: Ainda não está pronto para criar documentos? Não se preocupe. Aqui está um download sobre como usar a IA para aumentar a produtividade.

Desafios e considerações

Apesar das imensas possibilidades, a IA ainda está em um estágio inicial. Você notará que todas as ferramentas exibem uma isenção de responsabilidade que diz que a IA pode cometer erros e que o ônus da precisão é seu. Isso é só o começo.

Alucinações e imprecisões

As ferramentas de criação de conteúdo de IA podem ter alucinações, ou seja, produzir conteúdo incorreto como se fosse preciso. Embora os provedores de IA estejam trabalhando arduamente para minimizar a alucinação com cada novo LLM, a responsabilidade de produzir conteúdo preciso ainda é do redator.

Portanto, seja cauteloso com o trabalho de IA que você está usando. Verifique novamente os fatos e revise minuciosamente as ideias em seus documentos profissionais.

Aparecendo como gerado por IA

Meu ponto aqui não é que eu não goste de "delve", embora eu goste, mas que é um sinal de que o texto foi escrito pelo ChatGPT. pic.twitter.com/2i3GUgynuL

Sua teoria era que o uso de palavras como delve é um sinal de que foi escrito pelo ChatGPT. Embora isso possa ser discutível, o uso de conteúdo gerado por IA na esfera pública tem sido examinado.

Por exemplo, governos de todo o mundo determinaram que o conteúdo gerado por IA deve ser devidamente marcado como tal. O Google não penaliza o conteúdo de IA em suas páginas de resultados de mecanismos de pesquisa (SERPs). No entanto, ele recomenda fortemente que não se use a IA como uma "maneira barata e fácil de burlar as classificações dos mecanismos de pesquisa". "

De certa forma, o fato de seus documentos comerciais aparecerem como gerados por IA pode criar uma impressão desfavorável entre seu público. A melhor maneira de evitar isso é torná-los mais enraizados e alinhados com a promessa de sua marca.

Falta de inovação verdadeira

Os documentos gerados por IA geralmente são um resumo ou uma curadoria de conteúdo já existente. Como diz este blog no site do Book Prize, "os LLMs são voltados para o passado. Eles são derivados, mesmo quando criam novas combinações; um espelho retrovisor gigante. Eles produzem imitações de textos gerados por humanos. "

Em resumo, a IA, por si só, pode não oferecer ideias de conteúdo inovadoras. O que ela faz de melhor é acelerar o processo de criação de conteúdo. A única maneira de garantir que você esteja criando um conteúdo excepcional e envolvente é aplicar uma lente humana afiada de engenhosidade humana ao resultado da IA.

Simplifique seu pipeline de conteúdo com o ClickUp

A palavra conteúdo passou a significar blogs, TikTok ou vídeos do YouTube, a maioria dos quais é usada para fins de marketing. Portanto, não é de se admirar que os profissionais de marketing tenham adotado a IA generativa como ninguém.

No entanto, pensar em um documento gerado por IA como algo limitado ao marketing diminui uma enorme oportunidade. Porque a IA pode ajudar cada funcionário, gerente, colaborador individual, consultor ou empresário a se comunicar melhor.

Desde a correção de erros gramaticais até a reescrita para maior clareza/impacto, a IA para documentos do Word pode melhorar o humilde e-mail. Ela pode economizar o valioso tempo dos líderes ao resumir documentos mais longos e reduzi-los a insights importantes. Ela pode ajudar os educadores a criar aulas multimodais que sejam eficazes para uma gama maior de alunos.

De muitas maneiras, a IA pode ajudá-lo a fazer mais e melhor o que você já está fazendo. Portanto, mergulhe na IA para geração de conteúdo. Abra o ClickUp Docs e comece a usar. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.