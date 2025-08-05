Os 11 melhores softwares de CRM para gestão de eventos em 2026

Realizar um evento é uma das melhores maneiras de se conectar com novos clientes potenciais e clientes atuais. Isso ajuda você (ou seu cliente, se você for um organizador de eventos profissional) a gerar credibilidade e confiança, construir relacionamentos com os clientes e — mais cedo ou mais tarde — aumentar as vendas. 💰

No entanto, o marketing de eventos exige tempo e esforço consideráveis. Há dados para gerenciar, logística para organizar e a interação fundamental com os clientes antes, durante e depois do evento.

Para o marketing e o planejamento de eventos, um sistema robusto de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) é essencial para proporcionar a melhor experiência aos participantes e maximizar as oportunidades do evento.

Vamos descobrir como o software de gerenciamento de eventos pode ajudá-lo durante o processo de planejamento. Também sugeriremos algumas das melhores opções de software de gerenciamento de eventos disponíveis atualmente — porque, seja você esteja organizando uma conferência virtual, um evento presencial ou um evento híbrido com elementos virtuais e ao vivo, a automação de marketing é sua grande aliada. 🪄

Como usar um CRM para gerenciamento de eventos

Um sistema básico de CRM faz exatamente o que diz na embalagem. Uma plataforma de CRM gerencia seus relacionamentos com os clientes, mantendo um registro de suas informações de contato, suas necessidades e todas as interações que você teve com eles. 🙋‍♀️

Uma plataforma de CRM para organizadores de eventos leva isso a um novo patamar. Claro, ela mantém o controle das informações dos seus clientes, mas também facilita a realização de muito mais. Por exemplo:

Aproveite as ferramentas de gerenciamento de eventos , como modelos de planejamento , para garantir que você tenha pensado em tudo, desde a inscrição até as comunicações de acompanhamento

Gerencie seus prestadores de serviços para saber exatamente quem é responsável por quê

Use ferramentas de comunicação integradas para realizar campanhas personalizadas de marketing por e-mail, criando engajamento dos participantes desde o início

Acompanhe as inscrições para que seu organizador de eventos ou equipe de marketing possa ajustar sua campanha, se necessário

Identifique VIPs, clientes novos ou fiéis e outros participantes importantes para saber como lidar com eles

Acompanhe o momento em que os participantes do evento fazem o check-in no dia do evento, usando um aplicativo móvel que atualiza todas as suas informações em tempo real

Faça o acompanhamento pós-evento diretamente do seu software de CRM para consolidar o seu sucesso

Essencialmente, as melhores plataformas de gerenciamento de eventos oferecem suporte durante todo o processo de gerenciamento de projetos de eventos.

Uma excelente plataforma de gerenciamento de eventos simplifica o planejamento de clientes e eventos, economizando tempo e esforço dos organizadores de várias maneiras.

Por exemplo:

Segmente seus clientes para ter uma visão clara do seu público e planejar campanhas direcionadas por e-mail ou nas redes sociais

Centralize os dados dos fornecedores para tornar a seleção dos melhores fornecedores mais rápida e fácil

Use formatos pré-definidos, como modelos de itinerário modelos de agenda de conferência , para personalizar a sequência dos eventos

Acompanhe a participação em tempo real para simplificar a gestão do evento no dia

Otimize seu fluxo de trabalho de eventos integrando-o a outras ferramentas em sua pilha de tecnologia, como sistemas de gerenciamento de tarefas

Colete estatísticas pós-evento, como vendas de ingressos versus público presente, e use pesquisas para coletar feedback para melhorias futuras

Armazene todas as informações dos clientes em um único lugar para equipar sua equipe de vendas para um acompanhamento pós-evento eficaz

Os melhores softwares de CRM para gestão de eventos em resumo

Ferramenta Melhor Recurso Principal caso de uso Preços* ClickUp Espaço de trabalho completo para eventos com CRM, IA, tarefas e documentos Equipes que gerenciam eventos grandes ou complexos, abrangendo planejamento, marketing e acompanhamento Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas HubSpot CRM CRM + automação de marketing com criador de formulários e modelos de e-mail Equipes de marketing e vendas focadas em transformar participantes em clientes CRM gratuito; planos pagos a partir de US$ 9 por usuário por mês Cvent Logística completa para eventos virtuais e presenciais Empresas que organizam conferências e eventos corporativos em grande escala Entre em contato para saber os preços Planning Pod Acompanhamento de clientes e fornecedores com diagramas do local e listas de verificação de tarefas Organizadores de eventos que gerenciam locais, fornecedores e clientes B2B Planos a partir de US$ 59/mês (cobrados anualmente) EventHub Gerenciamento de patrocínios e expositores com ferramentas de marketplace Organizadores de exposições, feiras comerciais e eventos presenciais promovidos por fornecedores Entre em contato para saber os preços EventMobi CRM com foco no engajamento, com aplicativos móveis e gamificação Organizadores de eventos virtuais e híbridos que priorizam a interação com os usuários Preços personalizados Segunda-feira Acompanhamento de projetos com foco visual e fluxos de trabalho personalizados Equipes de pequeno a médio porte que gerenciam eventos internos ou para clientes de forma colaborativa Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês Glue Up CRM para organizações sem fins lucrativos com ferramentas de gestão de membros, eventos e engajamento Associações e organizações sem fins lucrativos que realizam eventos recorrentes voltados para os membros Entre em contato para saber os preços Stova CRM de nível empresarial com logística, modelos e integrações Grandes equipes que planejam eventos corporativos globais ou em várias cidades Entre em contato para saber os preços Zoho CRM CRM focado em vendas com automação e marcação de eventos Usuários do Zoho que gerenciam eventos voltados para vendas ou campanhas internas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20 por usuário por mês Bitrix24 CRM com perfis de contato 360°, calendários e ferramentas de marketing Pequenas empresas preocupadas com o orçamento que precisam de CRM + acompanhamento de eventos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 61/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os 11 melhores softwares de CRM para gestão de eventos

O CRM para eventos certo não se limita a armazenar contatos — ele estimula o engajamento, agiliza o planejamento e ajuda você a aproveitar ao máximo cada interação. Seja para organizar eventos virtuais ou experiências presenciais, este guia ajudará você a escolher uma plataforma que atenda às suas metas e à sua equipe.

Seu objetivo é simples: economizar tempo, reduzir o esforço e proporcionar uma experiência excepcional para todos os envolvidos.

Pensando nisso, aqui estão nossas 11 melhores recomendações. 🏆

1. ClickUp (Ideal para gerenciar todo o evento a partir de um único espaço de trabalho inteligente)

O ClickUp não é apenas um gerenciador de tarefas — é um aplicativo completo para o trabalho totalmente personalizável que se adapta às suas necessidades de planejamento de eventos. Com recursos de CRM integrados, cronogramas de projetos, automação e ferramentas de colaboração, o ClickUp é a solução ideal para organizadores de eventos que desejam consolidar várias ferramentas em uma única plataforma inteligente.

O ClickUp ajuda você a gerenciar fluxos de trabalho de eventos, comunicações com convidados, coordenação de fornecedores e relatórios para as partes interessadas em um único espaço de trabalho. A flexibilidade do ClickUp o torna a melhor escolha para eventos operacionalmente complexos, desde o planejamento de feiras e webinars até a realização de conferências de vários dias.

ClickUp CRM + IA = execução de eventos mais inteligente

O ClickUp CRM é especialmente valioso para pequenas empresas ou equipes enxutas que precisam de uma solução robusta, mas acessível. Comece com um modelo de CRM flexível e personalize seu espaço de trabalho para acompanhar tudo, desde as etapas do funil de vendas e contatos de clientes até orçamentos de fornecedores, cronogramas e entregas.

Mas o que torna o ClickUp verdadeiramente único para a gestão de eventos é o ClickUp Brain — um assistente de IA integrado que ajuda você a se livrar de tarefas rotineiras e a tomar decisões mais inteligentes em todas as etapas.

Caso de uso do ClickUp Brain para planejamento de eventos

Veja como o ClickUp Brain impulsiona o planejamento do seu evento:

Crie propostas ou resumos com o tom e a formatação certos — rapidamente

Resuma documentos de planejamento extensos e conversas com fornecedores instantaneamente em insights concisos

Elabore rascunhos de e-mails de acompanhamento, agendas de eventos ou biografias de palestrantes usando prompts simples

Automatize tarefas repetitivas, como definir lembretes, atribuir tarefas ou enviar atualizações

Você também pode usar o ClickUp Brain Max para recursos de conversão de voz em texto em tempo real durante reuniões ao vivo, visitas ao local do evento ou sessões de brainstorming — perfeito para transformar o que é dito em itens de ação estruturados ou resumos.

💡 Dica profissional: use o ClickUp AI Notetaker durante chamadas com fornecedores, sincronizações internas ou reuniões de planejamento ao vivo para capturar notas automaticamente, gerar resumos e converter insights em tarefas práticas. Não precisa fazer anotações no meio da conversa — basta se concentrar e deixar que a IA cuide do resto.

Modelos de eventos para dar início ao planejamento

Chega de começar do zero — os modelos de CRM para eventos do ClickUp ajudam você a começar em poucos minutos. Escolha um resumo de início rápido para alinhar as partes interessadas logo no início ou um espaço de trabalho completo para gerenciar a execução de A a Z.

Baixe um modelo gratuito Planeje, execute e acompanhe todas as fases do seu evento — desde as tarefas dos fornecedores até os cronogramas — em um único e poderoso espaço de trabalho

Um sistema robusto e completo de planejamento de eventos dentro do ClickUp — ideal para gerenciar eventos com várias trilhas, fornecedores, prazos e equipes de execução.

⭐ O que você pode fazer com este modelo:

Organize as fases pré, durante e pós-evento em um único espaço de trabalho

Atribua tarefas, defina prazos e acompanhe dependências visualmente

Use visualizações como Linha do tempo, Gantt e Calendário para manter o controle da programação

Monitore orçamentos, logística, comunicações com fornecedores e muito mais, tudo em um só lugar

Personalize com automação, formulários, documentos e o ClickUp Brain para fluxos de trabalho mais rápidos

O modelo de resumo de evento do ClickUp permite que você registre os principais detalhes do evento em um único lugar — perfeito para reuniões iniciais internas, aprovações de clientes e planejamento antecipado. Defina o objetivo, o público-alvo e a mensagem do evento, alinhe as equipes com uma visão geral compartilhada e desenvolva a estratégia à medida que o evento vai tomando forma.

🧾 Automatize ainda mais com os formulários do ClickUp

Os formulários do ClickUp são sua arma secreta para lidar com grandes volumes de inscrições em eventos sem confusão:

Simplifique as inscrições em eventos com o modelo de formulário de inscrição para eventos do ClickUp

Veja o que você pode fazer sem esforço com o ClickUp Forms:

Inscrição de participantes e coleta de confirmações de presença

Propostas de fornecedores e comparações lado a lado

Formulários de consentimento e termos e condições

Pesquisas pós-evento e coleta de feedback

💡 Dica profissional: Use as automações do ClickUp para marcar, atribuir e acompanhar instantaneamente as respostas dos fornecedores ou o feedback das sessões — sem necessidade de classificação manual.

📊 Fique por dentro de tudo com os painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp permitem que você monitore o andamento do evento rapidamente — desde orçamentos e cronogramas até vendas de ingressos e acompanhamentos. Crie relatórios totalmente personalizados para sua equipe interna, liderança ou clientes, a fim de manter todos alinhados.

💡 Dica profissional: Combine os painéis do ClickUp com as metas do ClickUp para acompanhar as metas de confirmação de presença, a receita de patrocínios ou as métricas de pontualidade na entrega.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os recursos robustos do ClickUp podem exigir um período de adaptação para novos usuários

O aplicativo móvel cobre a maioria dos recursos essenciais, mas algumas ferramentas avançadas funcionam melhor em um computador

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para registrar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários em tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

2. HubSpot CRM (Ideal para transformar inscrições em vendas com recursos de marketing integrados)

Via HubSpot

Embora não seja uma solução dedicada à gestão de eventos, o CRM da HubSpot oferece diversos recursos projetados para ajudar os participantes e impulsionar mais vendas. Você pode usar o criador de formulários da HubSpot para incorporar formulários de inscrição no site, enquanto todos os dados de contato dos inscritos serão automaticamente transferidos para o CRM, por exemplo.

Os links de pagamento da HubSpot também permitem que você receba pagamentos diretamente na plataforma. Além disso, o CRM inclui todos os recursos que você esperaria de uma solução de vendas — gerenciamento de negócios, contatos e pipeline, previsão de vendas, comunicação omnicanal com o cliente e muito mais.

Principais recursos do HubSpot CRM:

Acesse mais de 4.800 aplicativos pelo HubSpot AppMarketplace — incluindo integrações com o Eventbrite e o Cvent

O CRM se integra a outras plataformas do ecossistema HubSpot, sendo perfeito para unificar dados de vendas, atendimento ao cliente e marketing

Inclui um criador de modelos de e-mail com análises para manter os participantes engajados e atualizados com as últimas notícias e eventos

Ferramenta de CRM gratuita disponível

Limitações do HubSpot CRM:

Não é uma ferramenta dedicada à gestão de eventos, portanto, personalizá-la de acordo com suas necessidades pode levar algum tempo

As grandes diferenças entre os planos pagos podem tornar a escalabilidade um problema

Preços do HubSpot CRM:

Ferramenta de CRM gratuita disponível

Sales Hub Starter: US$ 9/mês por agente

Sales Hub Professional: US$ 90/mês por agente

Sales Hub Enterprise: US$ 150/mês por agente

Avaliações e comentários sobre o HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

3. Cvent – Ideal para organizar conferências de grande porte com logística completa de eventos

Via Cvent

A Cvent é uma plataforma dedicada à gestão de eventos que automatiza tudo, desde a busca por um local e o planejamento do cronograma até o registro de participantes e o acompanhamento do retorno sobre o investimento (ROI). Ela pode ser usada para conferências presenciais de grande porte, pequenos workshops, eventos virtuais como webinars e tudo mais.

Com forte foco no engajamento dos participantes e clientes, o sistema ajuda você a criar um site com a identidade visual da sua marca e personalizar todo o seu marketing. Você também pode gerenciar solicitações e aprovações na plataforma, interagir com fornecedores, acompanhar seu orçamento e apresentar relatórios às partes interessadas.

Principais recursos do Cvent

Planeje e promova seu evento diretamente na plataforma

Tenha acesso a uma rede global de locais e fornecedores

Colabore com sua equipe em qualquer lugar através do aplicativo móvel

Faça o check-in dos participantes pela plataforma e imprima crachás conforme necessário

Use o Cvent para gerenciar vários eventos ao mesmo tempo

O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por isso está sempre disponível quando você precisar

Limitações do Cvent

Alguns usuários consideram que a plataforma é relativamente cara e prefeririam uma opção de pacote mais econômica

É um sistema muito complexo e pode ser um pouco complicado se você não tiver muita familiaridade com tecnologia

Preços do Cvent

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários sobre o Cvent

G2: 4,3/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

4. Planning Pod (Ideal para planejadores profissionais que lidam com clientes, locais e fornecedores)

via Planning Pod

O Planning Pod é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente destinada a organizadores de eventos profissionais e equipes de gestão de locais ou fornecedores. Ele ajuda você a criar uma página da web para o evento e a definir listas de verificação, itinerários e tarefas do projeto, além de possuir formulários de inscrição online integrados.

Este software de gerenciamento de eventos eleva o gerenciamento de contatos a um novo patamar, permitindo que você veja quais eventos seus clientes estão participando, quaisquer documentos associados e suas faturas, entre outras coisas. Assim que um lead estiver no sistema, você poderá gerenciar seu funil de vendas, agendar reuniões e personalizar a comunicação. 📤

Principais recursos do Planning Pod

Otimize a comunicação por meio da integração com plataformas de e-mail e redes sociais

Incorpore um formulário web personalizável em seu site para capturar leads

Use o sistema para projetar sua planta baixa e a disposição dos assentos

Aceite pagamentos online através da plataforma

Limitações do Planning Pod

Nem sempre é fácil para os organizadores de eventos encontrarem rapidamente as informações de que precisam dentro de um sistema

O componente do site do evento não é muito personalizável, então você fica limitado no que pode fazer

Preços do Planning Pod

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Planning Pod

Não há avaliações suficientes

Via EventHub

O EventHub é uma plataforma de gestão para organizadores de eventos presenciais e um mercado para fornecedores, expositores e patrocinadores em busca de oportunidades de parceria.

Esta solução de gestão de relacionamento com o cliente para gestão de eventos oferece uma variedade de aplicativos digitais, incluindo um sistema de documentação que permite assinaturas eletrônicas, plantas baixas em tempo real que auxiliam no projeto do layout do evento e funcionalidade de pagamento online.

Ele oferece uma visão centralizada das operações por meio de um painel de controle intuitivo. O sistema é personalizável e escalável, permitindo que você o configure para atender às necessidades da sua empresa.

Principais recursos do EventHub

Agrupe suas tarefas por data ou prioridade usando filtros personalizados

Encontre fornecedores e expositores e gerencie toda a comunicação com eles por meio da plataforma

Programe atualizações em lote e notificações push em tempo real para que todos os envolvidos estejam sempre atualizados

Acesse as informações do seu evento de qualquer lugar, já que todo o sistema é baseado na nuvem 🌥️

Limitações do EventHub

Ele foi projetado principalmente para eventos presenciais, e não para eventos virtuais

O aplicativo móvel poderia passar por algumas melhorias adicionais

Preços do EventHub

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o EventHub

G2 : 4,7/5 (3.997 avaliações)

Capterra: 3,8/5 (130 avaliações)

6. EventMobi (Ideal para criar eventos híbridos e virtuais envolventes com aplicativos personalizados)

Via EventMobi

O EventMobi é uma plataforma completa de planejamento de eventos focada em aumentar o engajamento dos participantes.

Ele orienta você na criação de um site de marketing de eventos e convites por e-mail com identidade visual personalizável. E, se o seu evento for virtual, você pode aplicar a mesma identidade visual ao seu espaço virtual.

Os participantes podem se inscrever online e, em seguida, você pode fazer o check-in deles pela plataforma EventMobi no local do evento. Um aplicativo móvel personalizado para eventos ajuda seus convidados a se orientarem e os mantém engajados com funcionalidades como gamificação e enquetes, recompensando-os pelo seu envolvimento.

A ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente também ajuda a interagir com outros participantes, expositores e patrocinadores, e até mesmo a marcar reuniões presenciais ou online. 🤝

Principais recursos do EventMobi

Gerencie eventos presenciais, virtuais ou híbridos a partir da plataforma EventMobi

Crie listas personalizadas de tarefas de eventos com base na localização e na prioridade

Acompanhe todas as suas estatísticas em tempo real a partir de um painel central, o que também facilita a geração de relatórios sobre o seu ROI

Use o Zapier para criar conexões de interface de programação de aplicativos (API) para integrações com outras partes da sua pilha de tecnologia

Este CRM para organizadores de eventos está disponível em 23 idiomas

Limitações do EventMobi

Alguns usuários consideram as opções de design um pouco limitadas, por exemplo, a variedade de fontes e widgets

As configurações avançadas que permitem maior personalização podem levar algum tempo para serem compreendidas

Preços do EventMobi

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o EventMobi

G2: 4,6/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

7. Monday (Ideal para planejar eventos liderados por equipes com acompanhamento de tarefas simples e visual)

Via Monday

O Monday foi desenvolvido para ajudá-lo a planejar todos os tipos de eventos, desde pequenas reuniões internas e encontros de networking até grandes conferências e eventos online. 👪

Use a plataforma para colaborar com sua equipe, outras equipes e fornecedores durante as fases de planejamento e realização do evento. Planeje suas promoções e gerencie seus materiais de marketing, depois integre-os às redes sociais para criar entusiasmo em torno do evento.

Registre seus participantes usando formulários personalizáveis que se integram ao seu fluxo de trabalho. Em seguida, envie mensagens de boas-vindas, crie e gerencie tarefas e monitore o evento em tempo real.

Os melhores recursos do Monday

Oferece uma experiência de usuário simples e intuitiva

Simplifica o gerenciamento de tarefas e a colaboração para otimizar os fluxos de trabalho

Atualizações em tempo real para manter todos alinhados durante todo o processo

Funciona na nuvem e se adapta facilmente a equipes de qualquer tamanho

Limitações do Monday

É uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda a planejar e coordenar o evento, mas não permite que os organizadores de eventos agendem clientes ou recebam pagamentos por meio do sistema

Alguns usuários acham que o painel deveria ser mais personalizável de acordo com suas necessidades

Preços do Monday

Gratuito

Básico: US$ 12/usuário/mês

Padrão: US$ 14/usuário/mês

Pro: US$ 24/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Monday

G2: 4,7/5 (mais de 13.650 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.800 avaliações)

8. Glue Up (Ideal para organizações sem fins lucrativos e associações que realizam eventos recorrentes para membros)

Via Glueup

O Glue Up é uma solução de CRM para gerenciar o engajamento em organizações sem fins lucrativos e comunidades. Ele oferece uma plataforma digital para ajudar você a entender seus membros, gerenciar processos de adesão e conectar-se e construir relacionamentos.

Organizar eventos presenciais ou online para membros ou potenciais membros é simples, pois a plataforma otimiza seu fluxo de trabalho. Você pode criar páginas de eventos, oferecer diferentes faixas de preço para membros e não membros e escolher opções de pagamento.

Os participantes podem então se inscrever e pagar online, e você pode usar o leitor de ingressos integrado para fazer o check-in deles se o evento for presencial. 📱

Principais recursos do Glue Up

Crie buzz em torno do seu evento e aumente o número de membros com campanhas de e-mail do tipo arrastar e soltar

Inscreva novos membros com formulários de inscrição digitais personalizáveis, que também os adicionam diretamente ao seu banco de dados de membros

Envie um lembrete automático por e-mail através do sistema quando as taxas de adesão estiverem vencidas

Configure e avalie os principais indicadores de desempenho do seu evento no sistema

Limitações do Glue Up

Essa plataforma de CRM é bastante complexa, com muitos recursos, o que significa que há uma curva de aprendizado

Alguns usuários consideram o Glue Up um pouco caro, especialmente para pequenas organizações e organizações sem fins lucrativos

Preços do Glue Up

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários do Glue Up

G2: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

9. Stova (Ideal para eventos de nível empresarial com fluxos de trabalho personalizados e integrações avançadas)

Via Stova

A Aventri, agora parte da Stova, é um CRM de gestão de eventos altamente flexível e escalável, desenvolvido para apoiar organizações e planejadores de todos os tamanhos.

Desde a coordenação de reuniões de planejamento de eventos até o gerenciamento de reservas de locais, propostas de fornecedores e orçamentos, a plataforma Stova reúne todos os aspectos do seu fluxo de trabalho em um único sistema centralizado. Você pode acessar modelos prontos para criar rapidamente sites de eventos e criar modelos de e-mail reutilizáveis para otimizar as comunicações.

O processo de inscrição dos participantes integra-se perfeitamente às reservas de viagens e hotéis, enquanto o sistema também oferece suporte à impressão de crachás, convites e certificados — tudo em um só lugar. 📃

Com todos os dados do seu evento centralizados, monitorar o desempenho e gerar relatórios personalizados se torna muito fácil.

Principais recursos do Stova

Colabore com todas as suas equipes de planejamento por meio do sistema Stova

Aproveite a publicidade e o patrocínio com ferramentas de gestão e um aplicativo móvel que compartilha conteúdo patrocinado com os participantes

Integre-se a outras soluções de software úteis, como Salesforce ou Marketo, usando APIs integradas

Limitações do Stova

Os preços são voltados para usuários de alto nível, tornando-o menos acessível para equipes menores ou organizadores independentes

Muitos recursos são complementos, e descobrir exatamente o que você precisa pode rapidamente se tornar uma tarefa complicada

Preços do Stova

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários sobre o Stova

G2: 4,3/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

10. Zoho CRM (Ideal para usuários do Zoho que organizam eventos com captura de leads e automação integradas)

via Zoho CRM

A solução de CRM da Zoho faz parte do ecossistema mais amplo da Zoho e é ideal para o planejamento de eventos. Ela permite que você acompanhe vários eventos diferentes, tudo em um só lugar.

Use critérios personalizados para criar uma lista de contatos segmentados a partir do seu banco de dados existente e envie e-mails diretamente da plataforma. Você pode configurar respostas automáticas para que, quando esses contatos se inscreverem para participar, recebam e-mails de confirmação e acompanhamento para manter a conversa fluindo. 📨

Durante o evento, um aplicativo de leitura que suporta 17 idiomas coleta dados diretamente dos cartões de visita. Novos contatos gerados no evento são então adicionados automaticamente ao banco de dados — com uma tag específica para aquele evento — para ampliar seu público.

Os melhores recursos do Zoho CRM

Monitore as menções nas redes sociais feitas pelos participantes para que você possa ver seu alcance e responder às publicações diretamente

Filtre todos os seus dados para analisar e gerar relatórios com as informações de que você precisa

Avalie o sucesso do seu evento medindo as vendas geradas por seus novos leads

Limitações do Zoho CRM

A interface do usuário pode parecer complicada quando você começa a usá-la

Alguns usuários reclamaram que a equipe de atendimento ao cliente não é eficaz na resolução de seus problemas

Preços do Zoho CRM

Gratuito

Padrão: US$ 20/usuário/mês

Profissional: US$ 35/usuário/mês

Enterprise: US$ 50 por usuário por mês

Ultimate: US$ 65/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM

G2: 4,1/5 (mais de 2.800 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 6.900 avaliações)

11. Bitrix24 (Ideal para equipes pequenas que precisam de um CRM acessível e de um conjunto de ferramentas para planejamento de eventos)

Via Bitrix24

O Bitrix24 é um CRM para planejadores e gerentes de eventos, podendo ser usado para eventos online ou híbridos. Ferramentas de gerenciamento de projetos e calendários compartilhados ajudam você a planejar e organizar sua logística. 🗓️

Quando estiver pronto, você pode conectar-se aos contatos existentes em seu banco de dados ou coletar dados sobre novos leads em potencial que possam ter interesse em participar de seus eventos. Ele também permite que você gerencie seus fornecedores, armazenando informações sobre seus serviços e tarifas.

As ferramentas de marketing facilitam a conexão com seus contatos por e-mail ou telefone. A visualização do perfil de contato em 360 graus oferece uma visão detalhada do histórico de relacionamento de cada cliente, adicionando profundidade ao seu engajamento.

Os melhores recursos do Bitrix24

Aproveite o número ilimitado de registros permitidos — com vários campos personalizados — em seu CRM baseado na nuvem

Importe ou exporte dados de CRM de ou para um arquivo Excel ou CSV, conforme necessário

Use a plataforma Bitrix por meio de um navegador ou como um aplicativo no seu computador ou dispositivo móvel iOS ou Android

Limitações do Bitrix24

A curva de aprendizado é íngreme para novos usuários, e pode levar algum tempo para se familiarizar com o sistema

A interface do usuário é bastante complicada e não é muito intuitiva

Preços do Bitrix24

Gratuito

Básico: US$ 61/mês

Padrão: US$ 124/mês

Profissional: US$ 249/mês

Enterprise: US$ 499/mês

Avaliações e comentários sobre o Bitrix24

G2: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)

Realize eventos impecáveis com o CRM certo ao seu lado

Planejar um evento requer mais do que uma lista de verificação — coordenação precisa, processos otimizados e forte colaboração em equipe. Da logística e inscrições até os check-ins e acompanhamentos pós-evento, cada etapa é importante.

É aí que entram os CRMs de gerenciamento de eventos. Eles automatizam as tarefas rotineiras, reduzem erros e liberam seu tempo para que você se concentre no que realmente importa: gerar leads, construir relacionamentos e fechar vendas. 📈

O ClickUp oferece tudo o que você precisa para gerenciar eventos — do início ao acompanhamento — tudo em um só lugar. Planeje mais rápido, mantenha o controle e impressione seus participantes com uma experiência perfeita.

👉 Inscreva-se gratuitamente e comece a planejar seu próximo evento de maneira mais inteligente.