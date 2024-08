7 melhores softwares gratuitos de planejamento de eventos (ferramentas de gerenciamento de eventos) 2024

Vamos ser honestos:

O planejamento de eventos é difícil.

Há o planejamento, a venda de ingressos, a organização dos assentos, o envolvimento dos participantes do evento e muito mais. Como planejador de eventos, lidar com tudo isso pode ser como tentar impedir que seu cachorro mastigue seus sapatos. É impossível!

No entanto, um software de gerenciamento de eventos de qualidade pode realmente simplificar as coisas para você. Neste artigo, destacaremos como um software gratuito de gerenciamento de eventos pode ajudá-lo a realizar seus eventos sem problemas.

Vamos começar este evento!

Como escolher o melhor software de gerenciamento de eventos?

Antes de chegarmos à nossa lista de ferramentas de planejamento de eventos, você precisa saber o que está procurando em uma ferramenta ou solução de software de gerenciamento de eventos.

Além disso, você pode saber mais sobre gerenciamento de projetos de eventos aqui .

Aqui estão algumas das perguntas que você pode fazer a si mesmo para fazer a escolha certa:

Esse software gratuito para eventos permite que você colabore com várias partes interessadas no evento, como participantes, patrocinadores e fornecedores?

A tecnologia de eventos é adequada para um evento presencial ouevento virtualou ambos?

A ferramenta de planejamento de eventos precisa ter ferramentas de marketing integradas para ajudar você ou seu expositor a atrair mais visitantes?

O software de planejamento de eventos é fácil de usar para todos os níveis de organizadores de eventos?

O software permite que você acompanhe seu progresso e suas realizações?

O aplicativo suporta integrações de mídia social ou outras formas de marketing de mídia social?

E, o mais importante, é uma ferramenta de gerenciamento de eventos completa que pode reunir suas informações relacionadas ao evento em um só lugar?

Reserve um minuto para refletir sobre isso. 🤔

Isso o ajudará a encontrar a ferramenta certa para o trabalho.

O tipo que tem todos os recursos de que você precisa e nada mais.

suas respostas?

Muito bem, então, vamos dar uma olhada em alguns softwares de gerenciamento e planejamento de eventos.

Os 7 principais softwares gratuitos de gerenciamento de eventos

Aqui estão os sete melhores softwares gratuitos de gerenciamento de eventos que você pode adquirir hoje:

1. ClickUp

O primeiro é o ClickUp, um dos dispositivos mais bem avaliada do mundo software de gerenciamento de projetos.

Com o ClickUp, você pode simplificar todos os processos de planejamento de eventos e gerenciamento de participantes. de graça!_

Principais recursos do ClickUp

A. Agende eventos e tarefas com Visualização do calendário Ter dois acompanhantes em um casamento pode render um episódio hilário na TV.

Mas no planejamento de eventos?

É um pesadelo!

Evite essas situações embaraçosas e mantenha seu planejamento e itinerário atualizados com a visualização Calendar do ClickUp.

Use-o para planejar , cronograma e até mesmo gerenciar recursos para seu evento e visualize-o em um calendário .

Arraste e solte tarefas para agendá-las na visualização Calendar do ClickUp.

O ClickUp também permite que você integre suas aplicativos de calendário como, por exemplo Calendário do Google , Outlook, Calendário da Apple etc.

Como alternativa, confira o Visualização da linha do tempo para mapear todo o seu evento e atribuir tarefas no mesmo local.

B. Faça as coisas em conjunto usando Vários responsáveis Seja no brainstorming de temas de eventos ou na limpeza após a festa, algumas coisas precisam apenas de uma equipe para dar um passo à frente.

Para essas tarefas, você tem o Multiple Assignees do ClickUp. Use-o para atribuir tarefas a mais de uma pessoa e até mesmo a uma equipe inteira.

Que comece o trabalho em equipe!

Atribua facilmente tarefas a várias pessoas no ClickUp.

C. Sugerir alterações com Comprovação Você pode sobreviver a uma avalanche.

Mas não pode sobreviver a um erro de digitação do nome de seu convidado no cartão de convite.

Certifique-se de que o material de seu evento esteja 100% livre de erros e com aparência perfeita com os recursos de revisão do ClickUp.

Use-o para adicionar marcadores claros em modelos de design para garantir que você tenha o melhor convite da cidade. 🎉

Adicione comentários para colaborar em imagens, gifs e muito mais com a ferramenta Proofing do ClickUp.

D. Não perca tarefas importantes com Lembretes **e Prioridades Imagine esquecer de pegar o banner do evento.

Ou substituir aqueles guardanapos amarelos que o cliente odiou.

Vá em frente e cancele aquele plano para o fim de semana. Suspiro.

Como alternativa, você pode definir lembretes no ClickUp e evitar esses contratempos em primeiro lugar.

Adicione facilmente datas de vencimento aos lembretes.

E você sabe o que dizem sobre gerenciamento eficiente... tudo se resume a ter as prioridades certas.

Bem, nós temos exatamente isso para você.

Categorize suas tarefas de acordo com as prioridades Urgente, Alta, Normal ou Baixa. Dessa forma, sua equipe saberá exatamente como planejar seus dias.

E. Economize tempo com modelos de equipe O ClickUp tem vários modelos pré-construídos modelos de planejamento de eventos para todos os tipos de equipes, incluindo gerenciamento de eventos , CRM , design , finanças e muito mais.

Use um deles para criar instantaneamente um sistema de gerenciamento de eventos ou um fluxo de trabalho para seu próximo evento e economize um tempo valioso. ⌚

Use os modelos prontos do ClickUp ou crie novos modelos para salvar seus projetos e tarefas mais usados.

Você sempre pode criar seu próprio processo de planejamento e Modelo para reutilização futura.

Não se esqueça de usar Status de tarefas personalizadas para tornar seu fluxo de trabalho o mais personalizado possível.

Prós do ClickUp

Contras do ClickUp

Não é possível exportar Dashboards

Mas não se preocupe!

Nossa equipe trabalha quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que sempre atendamos às suas sugestões e resolvamos suas preocupações.

Confira nosso_ roteiro de desenvolvimento **para ver o que está por vir!

Preços do ClickUp

O ClickUp tem três opções de preços:

Free Forever Plan (melhor para uso pessoal)

(melhor para uso pessoal) Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Business (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

(melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) Plano Business Plus (melhor para várias equipes (US$ 19/membro por mês)

Classificação de usuários do ClickUp

Capterra : 4.7/5 (mais de 2000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2000 avaliações) G2: 4.7/5 (2300+ avaliações)

Uso Modelo de planejamento de festa do ClickUp para seu próximo evento! Faça o download deste modelo

2. Tabelas sociais

Outro software gratuito de gerenciamento de eventos é o Social Tables. Sua especialidade é a diagramação de eventos, que permite organizar os assentos no local do evento.

Nenhum participante do evento fica sem assento!

O Social Table também é excelente para gerar leads diretamente do site do seu evento. O software tem até um aplicativo de check-in móvel para agilizar o registro do evento.

_Então, ele é perfeito?

Claro, se você não se importar com a falta de tarefas, prazos ou integrações com ferramentas de comunicação como o Zoom gmail, etc.

Ah, e eles também não têm um aplicativo para Android.

sentimos muito por vocês, usuários do Android_.

principais recursos do #### Social Tables

Permite carregar plantas baixas em PDF

Permite realizar diagramação personalizada de eventos em 3D

Permite gerenciar convidados e seus detalhes

Social Tables pros

Oferece suporte à colaboração da equipe em tempo real e atualizações sobre os check-ins dos participantes

Permite que você visualize análises para descobrir o pico de participação em eventos

Permite que os clientes vejam as edições em tempo real feitas nos diagramas do evento

Social Tables contras

A versão gratuita permite apenas um evento ativo por vez e uma planta baixa por evento

Não há modo off-line

Não é ideal para o gerenciamento de tarefas

o #### Social Tables oferece duas opções de preço:

Essencial (gratuito) : 150 assentos para participantes, uma conta de usuário e colaboração em tempo real

: 150 assentos para participantes, uma conta de usuário e colaboração em tempo real Profissional (US$ 199/mês): 250 assentos para participantes, suporte por e-mail e dois eventos ativos

Avaliação dos usuários do Social Tables

Capterra : 4.5/5 (26 avaliações)

: 4.5/5 (26 avaliações) G2: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

3. Damasco selvagem

A seguir, Wild Apricot.

Alguém está com vontade de comer damasco agora? 😋

Bem, desejos à parte, o Wild Apricot é um software de registro de eventos on-line e um bom concorrente nesta lista de ferramentas gratuitas de gerenciamento de eventos.

Ele fornece as ferramentas certas para o envolvimento dos participantes antes, durante e depois do evento.

Entretanto, para um software de gerenciamento de eventos, o Wild Apricot não tem como atribuir tarefas aos membros da sua equipe.

Felizmente, ao contrário do Social Tables, o software tem um aplicativo de evento móvel para dispositivos iOS e Android. Mas há um problema.

O aplicativo para eventos móveis não é gratuito. 🤷

Principais recursos do Wild Apricot

Permite personalizar os formulários de registro

Permite a promoção automatizada de eventos por e-mail

Permite rastrear e cobrar taxas de inscrição

Prós do Wild Apricot

Relatórios automáticos sobre a renda do evento

Banco de dados on-line para membros

Ferramentas de marketing de eventos, como criadores rápidos de sites com modelos compatíveis com dispositivos móveis

Contras do Wild Apricot

Não há processamento de pagamentos on-line na versão gratuita

Não há capacidade de agendamento ou atribuição de tarefas

Não há aplicativo para Windows ou Mac

Preços do Wild Apricot

O Wild Apricot tem seis opções de preços:

Free : inclui 50 contatos, importação de banco de dados e registro de convidados

: inclui 50 contatos, importação de banco de dados e registro de convidados Pessoal (US$ 40/mês) : inclui 100 contatos, venda de ingressos on-line e lembretes automáticos

: inclui 100 contatos, venda de ingressos on-line e lembretes automáticos **Group (US$ 50/mês): inclui 50 contatos, hospedagem do site do evento no AWS, aplicativo para membros e administradores

Comunidade (US$ 90/mês) : inclui 500 contatos, integração com o WordPress e faturas automáticas por e-mail

: inclui 500 contatos, integração com o WordPress e faturas automáticas por e-mail **Profissional (US$ 160/mês): inclui 2.000 contatos, preços de loja on-line somente para membros, arrastar e soltar para criação de sites

Network (US$ 290/mês): inclui 5.000 contatos, gerador automático de faturas e registro de lista de espera

Classificação de usuários do Wild Apricot

Capterra : 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 500 avaliações) G2: 4.1/5 (26 avaliações)

4. Ticket Tailor

O número quatro da lista é o Ticket Tailor.

Ele se autodenomina seu aplicativo de gerenciamento de eventos para emissão de ingressos.

Esse aplicativo de ingressos para eventos é um dos melhores que você encontrará no mercado de software de gerenciamento de eventos quando se trata de vender ingressos para eventos gratuitos e pagos.

Se você está arrecadando fundos ou organizando uma conferência acadêmica ou uma festa, você pode vender ingressos para todos esses eventos no Ticket Tailor.

Infelizmente, ele não é páreo para os outros softwares de planejamento.

Não é possível planejar um evento ou criar um fluxo de trabalho com ele. Você pode gerenciar os ingressos do evento e os participantes diários, mas isso é tudo.

Portanto, se estiver procurando mais, talvez seja necessário encontrar uma alternativa.

principais recursos do #### Ticket Tailor

Bilheteria integrada que pode ser incorporada ao seu site

Entrega automatizada e personalizável de ingressos por e-mail

Aplicativo de digitalização de ingressos para gerenciamento do dia do evento

Prós do Ticket Tailor

Várias opções de pagamento para compradores de ingressos

Oferece suporte a várias integrações, incluindo MailChimp, Zapier e Google Analytics

Permite que você venda ingressos protegidos por senha para grupos especiais ou VIPs

contras do #### Ticket Tailor

Não há aplicativos móveis (eles têm um aplicativo de check-in separado chamado Tazotix)

Você precisa pagar uma taxa por cada ingresso vendido após os primeiros cinco ingressos

Só permite a venda de ingressos on-line em páginas do Facebook com mais de 2.000 curtidas

Preços do Ticket Tailor

O Ticket Tailor tem três opções de preços:

Eventos gratuitos : inclui ingressos gratuitos para qualquer evento gratuito

: inclui ingressos gratuitos para qualquer evento gratuito Pré-pagamento (US$ 0,26/ingresso) : inclui pagamentos off-line, seção de contato dos organizadores do evento e formulário de checkout personalizável

: inclui pagamentos off-line, seção de contato dos organizadores do evento e formulário de checkout personalizável Pay as you go (US$ 0,65/ingresso): inclui tipos de ingressos ilimitados, painel de análise e eventos ilimitados

classificação de usuários do #### Ticket Tailor

Capterra : 4.9/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 300 avaliações) G2: 4.9/5 (mais de 50 avaliações)

5. Pod de planejamento

O Planning Pod é um excelente software de gerenciamento de eventos. Seu conjunto de recursos principais ajuda no gerenciamento de locais e no planejamento de áreas.

Seja para envolver os participantes, gerenciar check-ins, lidar com o gerenciamento de inscrições ou processar pagamentos on-line, o Planning Pod tem como objetivo simplificar tudo isso.

No entanto, o que realmente nos incomoda é a versão gratuita do Planning Pod.

Que não existe.

Nós sabemos. Nós sabemos.

Esta deveria ser uma lista de ferramentas gratuitas.

Mas como a ferramenta é bastante conhecida, não poderíamos deixá-la de fora!

Infelizmente, há mais problemas.

Seu plano básico só suporta dois eventos por vez.

Portanto, se você for um gerente de eventos iniciante com apenas dois eventos, o Planning Pod pode funcionar para você. Para organizadores maiores ou profissionais de eventos, sua busca pela solução certa de gerenciamento de eventos talvez não termine aqui.

Principais recursos do Planning Pod

Oferece um construtor de páginas da Web para eventos

Possui gerenciamento de locais para casamentos, restaurantes, clubes de golfe etc.

Oferece relatórios e painéis de produtividade

Profissionais do Pod de Planejamento

Oferece promoção de mídia social para marketing e permite o planejamento de eventos virtuais

Tem suporte por e-mail e chat

Oferece formulários incorporados de registro on-line e RSVP

contras do #### Planning Pod

Tecnicamente, você só tem direito a uma avaliação gratuita de 14 dias; não há plano gratuito

Não há suporte de integração para os pacotes Essential ou Planner

Muito caro para apenas um planejador de eventos e um software de registro de eventos on-line

Preços do Planning Pod

O Planning Pod tem três opções de preços:

Essencial (US$ 19/mês) : inclui usuários ilimitados, registro on-line e lista de participantes

: inclui usuários ilimitados, registro on-line e lista de participantes Planning (US$ 39/mês) : inclui processamento de pagamento de faturas, itinerários e calendários

: inclui processamento de pagamento de faturas, itinerários e calendários Business (US$ 69/mês): inclui orçamentos, pesquisas e CRM

Classificação de usuários do Planning Pod

Capterra : 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 20 avaliações) G2: 4.1/5 (mais de 10 avaliações)

6. nTask

Em seguida, temos nTarefa

uma ferramenta de gerenciamento de projetos que vai além de um software típico de gerenciamento de eventos.

Com listas de tarefas e checklists, essa ferramenta garante que qualquer pessoa que queira participar de seus eventos não passará despercebida ou desmarcada!

Gerencie atividades da vida real, eventos corporativos ou de PMEs e reuniões com funcionários importantes em toda a hierarquia organizacional.

o nTask está disponível para usuários nas plataformas Android e iOS.

Características principais do nTask

Crie eventos como tarefas ou listas de tarefas, ou torne-os parte de uma lista de verificação de um projeto importante

Evite riscos por meio de um recurso integrado de gerenciamento de riscos

Gerencie convidados e seus detalhes

nTask pros

Crie participantes, responsáveis e check-ins por meio de módulos dedicados

Configure reuniões em todos os setores por meio do recurso de reuniões

Permite que você cronometre as atividades por meio do sistema de gerenciamento de tempo

nTask cons

Não é possível classificar tarefas e notas em ordem alfabética

As reuniões não podem ser editadas após a postagem

Pode ser um pouco difícil de usar

preço das tarefas

Premium (US$ 3/usuário/mês) : oferece um número selecionado de recursos

: oferece um número selecionado de recursos Business (US$ 8/usuário/mês): recursos ilimitados e pode ser cobrado anualmente

recursos ilimitados e pode ser cobrado anualmente Enterprise e MNC (vendas de contato): soluções com recursos personalizados, white labeling e muito mais

Classificação de usuários do nTask

Capterra: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 15 avaliações)

7. InEvent

Evento é formada por profissionais de eventos e especialistas em A/V inspirados em ampliar os limites da tecnologia de webinars e eventos.

Como um software global de planejamento de eventos, o software da InEvent é capaz de agregar dados fundamentais para medir o ROI, controlar fornecedores e gerenciar orçamentos.

A InEvent também tem aplicativos móveis para iOS e Android, sem mencionar a possibilidade de realizar sua reunião virtual com sua equipe em um ambiente de trabalho.

Como a InEvent oferece suporte a grandes corporações, ela só oferece uma avaliação gratuita de 30 dias.

Características principais da InEvent

Você pode ter uma sala de controle, sessões RTMP simultâneas, patrocinar feiras de negócios e salas de videoconferência.

Gerencie suas informações com CRM, integração e gerenciamento de dados.

Obtenha relatórios precisos e detalhados em toda a organização.

InEvent pros

Mensagens privadas de bate-papo 1-1.

Análise de relatórios do lobby virtual.

Estúdio ao vivo disponível.

Consultas no evento

Apenas 10 créditos gratuitos na versão de avaliação.

Preços do evento

Basic (US$ 2990/ano) : inclui o envolvimento em eventos ao vivo e a interatividade de vídeo da InEvent.

: inclui o envolvimento em eventos ao vivo e a interatividade de vídeo da InEvent. Express (US$ 3990/ano): inclui registro e participação ao vivo, tudo em um único pacote.

inclui registro e participação ao vivo, tudo em um único pacote. Advanced (vendas por contato): inclui branding personalizado, transmissão RTMP e transmissão ao vivo simulada.

inclui branding personalizado, transmissão RTMP e transmissão ao vivo simulada. **Completo (entre em contato com a equipe de vendas): inclui integrações, suporte à API, vídeo Full HD e suporte ao gerente de projetos.

Classificação do usuário no evento

Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Torne cada evento memorável com o ClickUp

Como organizadores de eventos, seu prato já está cheio.

Cada momento pode parecer estar a um centímetro do caos.

É por isso que você precisa de uma ferramenta de planejamento de eventos ou de um software gratuito de gerenciamento de projetos que pode colocar os principais processos relacionados a eventos no piloto automático.

É aí que entra o ClickUp.

Ele é incrivelmente poderoso e se adapta a todos os tipos de setores. Além disso, ele é altamente personalizável para ajudá-lo nos pontos em que você está ficando para trás.

Ele está rastreando distribuição da carga de trabalho entre os membros de sua tripulação? Configurar um fluxo de trabalho ? Atribuição de tarefas para a equipe do evento?

O ClickUp pode ajudá-lo a fazer tudo isso em uma única plataforma.

Assim obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e organize um evento de sucesso após o outro. Para sempre. 🤝