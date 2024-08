mais de 10 modelos de itinerário gratuitos no Google Docs, Excel e Word

O planejamento de uma viagem envolve muitos aspectos.

Desde a programação de voos, reserva de hotéis e aluguel de carros, planejamento de atividades e garantia de que tudo isso se encaixe no seu cronograma e orçamento!

Se você é um viajante experiente ou simplesmente alguém que deseja criar um cronograma de viagem organizado para sua próxima viagem, então você deve considerar o uso de um modelo de itinerário.

Os modelos de itinerário o ajudam a organizar suas atividades, gerenciar seu tempo calcular suas despesas, fornecer um detalhamento de todas as informações de viagem importantes antes de uma viagem e ajudá-lo a tirar o máximo proveito de sua viagem de negócios ou férias.

Vá para as seções abaixo para saber o que faz um bom modelo de itinerário e descubra 11 modelos gratuitos que podem ser usados para ajudá-lo a planejar sua próxima viagem! 🏝️

O que é um modelo de itinerário?

Um itinerário é um documento que descreve todos os detalhes da sua viagem, desde o voo e as reservas de hotel até as atividades planejadas e o orçamento, para garantir que tudo corra bem.

Dito isso, os planejadores de viagem devem recorrer aos modelos de itinerário para obter páginas prontas para uso e organizadas para preencher as lacunas, que podem ser usadas para todos os tipos de viagem.

Os modelos de itinerário podem ajudar os viajantes a negócios e a lazer:

Economizar tempo, planejar com mais eficiência e fornecer um formato organizado para todos os detalhes importantes da viagem

Ter umplanejador digital para acompanhar todos os detalhes que precisam considerar ao planejar a viagem, como datas e locais, transporte e acomodações e atividades

Obter acesso rápido a todos os detalhes necessários em um só lugar

Ajude a gerenciar mudanças de última hora com mais eficiência

Pense nesses modelos de itinerário gratuitos como seu assistente pessoal de agente de viagens. Eles estão lá para ajudá-lo a planejar as partes mais importantes da sua viagem, para que você passe mais tempo aproveitando o momento do que se preocupando com o que virá a seguir e como chegará lá.

A criação de um itinerário de viagem detalhado é benéfica se você estiver visitando uma nova cidade ou um país onde nunca esteve antes.

11 Modelos de itinerário de viagem

1. Modelo de itinerário de viagem de negócios ClickUp

Garanta que as viagens de negócios sejam planejadas de forma eficaz para economizar tempo e reduzir custos usando este modelo

Está viajando a trabalho?

Este modelo Modelo de itinerário de viagem de negócios do ClickUp pode ajudá-lo a reunir todos os detalhes importantes de sua viagem e horários de trabalho, tudo em um só lugar.

Anote facilmente as datas da viagem, as informações do hotel, o número do voo e outras informações importantes em um formato organizado e fácil de seguir no Documentos do ClickUp . Se você tiver vários planos de viagem ou quiser manter os documentos de itinerário de viagens passadas e futuras em um só lugar, basta adicionar páginas aninhadas em um documento para manter tudo organizado e acessível.

E como o ClickUp Docs permite que você tenha controle total sobre as permissões de compartilhamento e a privacidade, é possível manter suas páginas privadas para proteger suas informações pessoais ou compartilhá-las com segurança com pessoas selecionadas por meio de um link.

O melhor de tudo é que o ClickUp está disponível no aplicativo móvel para que você possa levar seu modelo de itinerário para onde for e acessá-lo a qualquer hora do dia.

Use este modelo de itinerário de viagem gratuito para otimizar seus negócios processo de planejamento de viagens e estabeleça um itinerário padrão consistente que você possa usar várias vezes. Faça o download deste modelo

2. Modelo de Itinerário de Férias ClickUp

Simplifique seu processo de planejamento de viagem usando este modelo

Está planejando uma viagem de carro ou explorando uma nova cidade?

Seja qual for o tipo de férias que esteja planejando, este Planejamento de férias Modelo de itinerário de viagem do ClickUp pode ajudá-lo a criar um roteiro visual de suas atividades planejadas.

Com esse modelo de itinerário de viagem gratuito, você poderá planejar seus destinos, usar Campos personalizados do ClickUp para adicionar detalhes importantes, como endereços de hotéis, tipo de atividade, horário de funcionamento, tempo de viagem, acomodações, reservas e assim por diante, para garantir que você esteja no caminho certo para visitar todos os lugares que planejou em sua viagem!

Além disso, esse modelo permite que você visualize o itinerário de sua viagem na visualização Map (Mapa), como mostrado acima, e em outras visualizações no ClickUp, como List (Lista), Embed Board (Quadro incorporado) e Doc (Documento). Cada visualização personalizada oferece uma visão exclusiva do seu itinerário de viagem para ajudá-lo a visualizar e organizar seus planos da melhor maneira possível.

Use esses modelos de planejamento de férias para obter a estrutura e a organização necessárias para planejar sua próxima viagem e ter uma escapada sem estresse! Faça o download deste modelo

3. Modelo de planejador de viagem ClickUp

Visualize sua viagem, seu plano orçamentário, suas reservas e tudo mais em um só lugar usando o modelo de planejamento de viagem ClickUp

Simplifique seu planejamento de viagem com Modelo de planejador de viagem do ClickUp ! Diga adeus ao caos dos detalhes dispersos e dê as boas-vindas a um hub centralizado para todos os itens essenciais de sua viagem. De voos a acomodações, de atividades a orçamentos, este modelo tem tudo o que você precisa. Economize tempo organizando tudo em um só lugar e garanta que nada passe despercebido.

Com recursos personalizáveis, como status, campos e visualizações personalizados, você pode adaptar o modelo para atender às suas necessidades específicas. Colabore sem esforço com amigos e familiares para criar a melhor experiência de viagem. Seja para uma escapada rápida ou para planejar uma viagem de trabalho, esse modelo fornece as ferramentas necessárias para uma viagem bem-sucedida.

Defina seu orçamento, pesquise destinos, crie itinerários e finalize os detalhes, tudo na plataforma intuitiva do ClickUp. Acompanhe o progresso, atribua tarefas e monitore a produtividade com facilidade. Do início ao fim, o modelo de planejamento de viagem do ClickUp permite que você planeje a viagem dos seus sonhos com eficiência e eficácia. Faça o download do modelo

4. Modelo de Itinerário de Planejamento de Eventos ClickUp

O modelo de planejamento de eventos do ClickUp permite alinhar sua equipe e seus recursos para uma colaboração tranquila para realizar o trabalho

Não importa se você nasceu com habilidades naturais de planejamento de eventos ou se é alguém que está procurando se aperfeiçoar nisso, este Modelo de Itinerário de Planejamento de Eventos da ClickUp pode ajudá-lo a planejar seus próximos eventos com facilidade!

Esse modelo de itinerário de planejamento de eventos inclui três modelos altamente visuais Visualizações ClickUp que podem ser personalizados para qualquer necessidade, desde a organização e o agendamento de datas de eventos em uma Lista e Quadro até o planejamento de arrastar e soltar em um Calendário.

Cada visualização oferece campos personalizados pré-criados, que permitem que você e sua equipe adicionem detalhes importantes, como barras de porcentagem de progresso, status de pagamento, datas de vencimento, status do orçamento e muito mais. Você também pode criar Status de tarefas personalizadas para ajudar a identificar o estágio em que cada tarefa se encontra, mantendo todos informados sobre a situação de cada tarefa em todos os momentos.

Você pode fazer o download do aplicativo em seu dispositivo móvel para acessar suas tarefas independentemente do local do evento e usar esse modelo de itinerário para ajudá-lo a se tornar um profissional no planejamento de eventos e começar a gerenciar todas as operações de negócios, equipes e planejamento de eventos -tudo em um só lugar. Faça o download do modelo

5. Modelo de itinerário de 24 horas do ClickUp

Esse modelo ajuda você a manter o foco e a organização com uma programação diária clara

Às vezes, é melhor levar as coisas no dia a dia, especialmente quando a carga de trabalho e as listas de tarefas estão ficando fora de controle.

Aproveite o dia e mantenha-se produtivo (e motivado) recorrendo ao modelo de Itinerário de 24 Horas no ClickUp para orientá-lo na criação de sua programação diária!

Esse modelo de itinerário gratuito inclui campos personalizados pré-construídos e status de tarefas personalizados para ajudá-lo a planejar e visualizar facilmente suas tarefas diárias. E como esses recursos são totalmente personalizáveis, você pode editar e adicionar os campos e status que forem mais adequados ao seu fluxo de trabalho.

Use este modelo para ajudá-lo a planejamento diário para que você possa visualizar facilmente todas as suas tarefas, manter o foco no que está em seu prato a cada dia e aproveitar ao máximo cada dia! Faça o download deste modelo

6. Modelo de agenda básica do ClickUp

Use este modelo para criar uma agenda organizada para sua viagem

As reuniões são uma ótima maneira de sincronizar com as pessoas em tempo real.

No entanto, sem uma pauta adequada, você pode se esquecer de discutir assuntos importantes, perder o controle do fluxo da reunião e desviar do caminho, deixando os participantes com mais perguntas do que respostas ou pensando: "isso poderia ter sido um e-mail" 😅

Não deixe que isso aconteça com você!

Não importa se você está organizando uma reunião presencial ou virtual, ter uma pauta preparada com antecedência mantém suas reuniões produtivas e ajuda a aproveitar ao máximo o tempo dos participantes - o tempo livre Modelo de agenda do ClickUp pode ajudá-lo a se preparar para sua próxima reunião.

Esse modelo oferece seções para os detalhes da reunião, participantes e muito mais. E como esse modelo está disponível no ClickUp Docs, você pode formatar facilmente a página para suportar qualquer tipo de reunião incorpore links para adicionar mais detalhes à sua agenda e compartilhe-a facilmente com sua equipe antes da reunião para que eles possam vir preparados com insights ou perguntas.

Use este modelo de itinerário para ajudá-lo a planejar e manter suas próximas reuniões produtivas! Faça o download deste modelo

7. Modelo de itinerário de conferência do ClickUp

Os planejadores de eventos podem usar este modelo de agenda de conferência para ajudar todos a se manterem na mesma página quando se trata de planejar e organizar eventos.

Está planejando uma conferência e precisa de um modelo de agenda de conferência ?

Isso Modelo de itinerário de conferência do ClickUp pode ajudá-lo a criar, visualizar e gerenciar seus eventos em um único local centralizado.

Esse modelo oferece visualizações pré-criadas, como Box, Calendar e List, além de campos personalizados e status de tarefas personalizados para permitir que você crie o itinerário ideal para o seu evento. Além disso, você pode adicionar tags personalizadas às suas tarefas para acrescentar outra camada de organização ao seu itinerário e adicionar novos campos personalizados para manter suas tarefas o mais detalhadas possível à medida que você planeja seu evento ao vivo ou em grupo eventos de conferência virtual .

E se você precisar de ajuda para começar, não há problema. Ele vem com um Guia de Introdução para ajudá-lo a se familiarizar com o modelo e servir como um guia para ajudá-lo a planejar seu próximo evento ! Faça o download deste modelo

8. Modelo de agenda de reunião da diretoria do ClickUp

O modelo de agenda de reunião de diretoria do ClickUp serve como um esboço para focar e abordar rapidamente as principais questões e garantir que todos estejam na mesma página sobre o que precisa ser feito

Uma pauta de reunião é imprescindível, especialmente para reuniões de diretoria.

A Modelo de agenda de reunião de diretoria no ClickUp oferece campos personalizados pré-criados para ajudar os membros do conselho e a liderança a criar uma agenda de reuniões organizada e de alto nível e a realizar reuniões produtivas. Você também pode adicionar um ou vários responsáveis a cada tarefa e subtarefa para anotar claramente quem é responsável pela conclusão da tarefa ou pela apresentação dos tópicos e marcá-los na lista à medida que cada tarefa ou tópico for discutido para acompanhar e anotar facilmente o que ainda precisa ser concluído.

Use este modelo de itinerário para ajudar você a criar um plano de trabalho organizado agenda de reuniões a agenda da reunião é uma ferramenta que pode ser usada para manter todos informados antes da reunião e promover uma discussão aberta entre todos os participantes, o que pode levar a decisões mais sólidas e melhores resultados. Faça o download deste modelo

9. Modelo de Itinerário de Férias em Excel

via Microsoft Excel

Se você é um usuário do Excel, então este modelo é para você.

O Microsoft Excel oferece um prático modelo de Itinerário de Férias que você pode usar para organizar todos os detalhes de sua viagem. Se você deseja iniciar um itinerário de viagem com amigos ou um itinerário personalizado de sua viagem completa, esse modelo de itinerário de viagem inclui entradas para informações de voo, hospedagem, contatos de emergência, atividades e assim por diante.

Depois de preencher o modelo com os detalhes da sua viagem, basta salvá-lo no computador ou imprimi-lo para levar uma cópia física do itinerário com você ou deixar uma cópia para seus amigos e familiares enquanto estiver de férias. Faça o download deste modelo

10. Modelo de itinerário de viagem do Google Docs

via Template.net

Se você gosta de manter as coisas simples quando planeja suas viagens, então este modelo de itinerário de viagem será perfeito para o que você precisa.

Esse modelo permite adicionar e editar os detalhes da viagem, como destinos, transporte, hospedagem e o que você precisa levar na mala, em tabelas organizadas no Google Docs (onde você também pode se conectar ao Google Sheets).

Esse é um dos muitos modelos personalizáveis que podem ser baixados gratuitamente. Salve-o em seu computador ou imprima uma cópia para levar com você! Faça o download deste modelo

11. Modelo de Itinerário de Viagem de Negócios do Microsoft Word

via Microsoft

Mantenha suas viagens de negócios o mais livre de estresse possível, criando um itinerário de voo detalhado, agenda de reuniões e muito mais, tudo em uma única página.

Use o modelo de Itinerário de Viagem de Negócios do Microsoft Word para manter o controle de datas importantes, horários de partida e chegada, endereços de destino, números de telefone, tempo de viagem e outras observações sobre cada item do seu itinerário. Faça o download desse modelo

O que faz um bom modelo de itinerário de viagem?

Há vários tipos de modelos de itinerário para diferentes ocasiões. Os modelos mais comumente usados e procurados são para viagens de negócios, férias, planejamento de eventos e viagens nacionais e internacionais.

E, embora existam muitos tipos de modelos de itinerário, os melhores oferecem os seguintes elementos básicos:

Linguagem clara e concisa

Formato organizado e fácil de ler

Personalizável e fácil de editar

Facilmente acessível e compartilhável

E se você precisar mudar seus planos devido a alterações inesperadas, um modelo de itinerário de viagem sólido deve oferecer a flexibilidade necessária para permitir que você faça alterações sem comprometer o fluxo da sua viagem. Ele também não deve exigir que você comece seu itinerário de viagem do zero.

Em última análise, esses modelos devem ajudá-lo a criar um itinerário de viagem personalizado, economizar tempo e manter-se organizado para ajudá-lo a se tornar um melhor planejador.

Comece a planejar sua próxima viagem com modelos de itinerário de viagem

Quando se trata de planejar viagens, ter um itinerário é fundamental.

Mas nós entendemos. Fazer um itinerário detalhado pode consumir muito tempo. É por isso que usar um modelo de itinerário pode ser uma ótima ferramenta! Mantenha-se organizado e use os modelos que fornecemos acima como ponto de partida para criar seu próprio itinerário personalizado para suas próximas viagens e eventos.

E se você é fã de personalizações, então vai se dar bem com o ClickUp.

Ele oferece uma plataforma totalmente personalizável com centenas de recursos e modelos para lhe dar o poder de criar uma experiência personalizada, conectar todas as suas anotações e trabalhar em conjunto e criar um fluxo de trabalho e itinerários que funcionem para você.

Obtenha acesso a Modelos personalizáveis do ClickUp gratuitamente hoje mesmo e comece a se animar com o planejamento do seu próximo evento!

Boa viagem! 👋 Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!