10 melhores softwares de gerenciamento de viagens para planejar viagens em 2024

O setor global de gestão de viagens corporativas está crescendo mais rápido do que nunca, com a expectativa de que os gastos com viagens de negócios atinjam uS$ 1,4 trilhão este ano! Espera-se que o uso da tecnologia no setor também continue a crescer à medida que novos e inovadores softwares de gestão de viagens assumam o comando da gestão da logística de viagens de negócios, do planejamento de viagens e da gestão de despesas.

Soluções eficazes de gestão de viagens corporativas podem simplificar os processos de reserva, agilizar o planejamento de itinerários e tornar o planejamento de viagens mais fácil do que nunca.

Neste artigo, exploraremos as 10 melhores ferramentas de gestão de viagens com seus recursos, limitações, preços e classificações.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de viagens?

As empresas investem em ferramentas de gestão de viagens para simplificar seus processos de viagens corporativas. Aqui estão os recursos que você deve procurar ao selecionar uma para suas necessidades:

Fácil reserva : O software de reservas de gestão de viagens deve funcionar perfeitamente e oferecer acesso fácil às melhores acomodações, voos e muito mais

: O software de reservas de gestão de viagens deve funcionar perfeitamente e oferecer acesso fácil às melhores acomodações, voos e muito mais Fácil de usar : Uma interface de usuário intuitiva garantirá que sua equipe possa usar a ferramenta com facilidade e economizar tempo

: Uma interface de usuário intuitiva garantirá que sua equipe possa usar a ferramenta com facilidade e economizar tempo Solução de gerenciamento de despesas : As melhores ferramentas de gerenciamento de viagens também funcionam bem como software de gerenciamento de despesas. Dessa forma, você tem tudo em um só lugar sem precisar trocar de software constantemente

: As melhores ferramentas de gerenciamento de viagens também funcionam bem como software de gerenciamento de despesas. Dessa forma, você tem tudo em um só lugar sem precisar trocar de software constantemente Integração : A capacidade de integrar seu software de gestão de viagens corporativas com seu software corporativo diário permitirá o compartilhamento de dados sem esforço

: A capacidade de integrar seu software de gestão de viagens corporativas com seu software corporativo diário permitirá o compartilhamento de dados sem esforço Orçamento favorável : Certifique-se de que o software atenda ao seu orçamento e o ajude a economizar custos. Procure por aqueles que tenham uma política de preços transparente, sem custos ocultos

: Certifique-se de que o software atenda ao seu orçamento e o ajude a economizar custos. Procure por aqueles que tenham uma política de preços transparente, sem custos ocultos Relatórios : Os recursos avançados de geração de relatórios o ajudam a encontrar as áreas com mais gastos e a reduzir os custos desnecessários

: Os recursos avançados de geração de relatórios o ajudam a encontrar as áreas com mais gastos e a reduzir os custos desnecessários Suporte ao usuário: O suporte ao usuário pode ser decisivo para a sua experiência. Portanto, certifique-se de que seu software ofereça suporte útil em todos os momentos

10 melhores softwares de gestão de viagens para usar em 2024

O melhor software de gestão de viagens de negócios é aquele que atende a todas as suas necessidades. Vamos dar uma olhada em algumas opções:

1. ClickUp

Use a visualização de mapa do ClickUp para gerenciar seu trabalho geográfico em um mapa com pinos personalizáveis para status, prioridade e muito mais.

Como uma solução completa programação de projetos o ClickUp, uma ferramenta de planejamento e produtividade, está no topo da nossa lista dos melhores softwares de gerenciamento de viagens de negócios em 2024. Você pode usar Documentos do ClickUp para criar e compartilhar itinerários, planejar um orçamento de viagem, fazer planos de viagem, etc.

Melhore seu jogo de planejamento de viagem com Visualização de mapa do ClickUp o Map View do ClickUp foi projetado para dar vida ao seu itinerário visualmente. Essa ferramenta inovadora permite que você organize suas viagens geograficamente e planeje suas aventuras de forma eficiente com uma interface simples de clicar e arrastar.

De informações sobre hotéis a detalhes de voos, todos os detalhes de sua viagem estarão disponíveis em um formato fácil de entender. Além disso, você pode adicionar páginas aninhadas em um Doc para garantir que todos os seus planos de viagem estejam no mesmo lugar. Você também pode usá-lo como um criador de cronograma gratuito para evitar estresse de última hora no trabalho.

Se fazer planos de viagens corporativas não é o seu forte, não se preocupe, pois ClickUp AI fará isso por você! Desde a geração de ideias até a criação de roteiros de viagem personalizados, ele pode ajudá-lo a economizar tempo e dinheiro.

Use o modelo Travel Planner do ClickUp para planejar uma viagem sem complicações

O ClickUp também oferece vários modelos de itinerário acessíveis a qualquer hora e dia, incluindo o excelente Modelo do planejador de viagens ClickUp, que permite fazer todos os preparativos de viagem e gerenciar as despesas de viagens corporativas em um só lugar.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore nos planos de viagem, mantenha todas as informações organizadas e acessíveis, proteja seus planos com controles de privacidade e aprimore a experiência geral de viagem com o ClickUp Docs

Gere planos e esboços automáticos em questão de segundos com o ClickUp AI e acesse-os em qualquer lugar

Use modelos de itinerário comoItinerário de viagem de negócios do ClickUp e modelos de planejadores de viagem para marcar e destacar facilmente seus planos de viagem de negócios. Se estiver planejando uma viagem de bleisure (negócios + lazer), você pode usarO modelo de planejamento de férias do ClickUp para organizar todos os detalhes relevantes em um só lugar

Use o ClickUp como seuaplicativo de planejamento diário para planejar suas atividades diárias de viagem, definir lembretes e fazer anotações no ClickUp Notepad

Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas, como Slack, YouTube, Google Calendar, Alexa, Chrome, Zoom e Google Sheets

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não tem alguns recursos que estão disponíveis na versão para desktop

Alguns usuários acham o aplicativo um pouco difícil de usar no início

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. Travefy

Crie uma viagem de negócios com o Itinerary Builder da Travefy via Travefy Com o objetivo de ajudar os profissionais de viagens a economizar tempo e, ao mesmo tempo, fornecer serviços de qualidade, o Travefy oferece uma ampla gama de ferramentas que tornam as viagens de negócios convenientes. Você pode adicionar informações sobre a excursão, incluindo acomodações, transporte e quantos detalhes forem necessários.

Ele suporta mais de 100 integrações de fornecedores e mais de 625 guias de cidades para que você possa criar itinerários detalhados (com fotos e links!) e economizar tempo e dinheiro. Você também pode compartilhar modelos de viagem e integrá-los ao seu software de CRM.

Melhores recursos do Travefy

Crie e compartilhe itinerários facilmente com a interface de arrastar e soltar

Torne seu conteúdo de viagem atraente com uma biblioteca de fotos integrada com fotos e vídeos incríveis

Trabalhe de forma eficiente com as mais de 100 integrações de fornecedores

Acesse facilmente suas viagens de negócios usando o aplicativo móvel

Obtenha atualizações automáticas de voos com o banco de dados de voos em tempo real

Limitações do Travefy

Alguns usuários reclamaram que os recursos são difíceis de usar

Não há versão gratuita disponível

Preços do Travefy

Mensal : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Trimestral : uS$ 44 por mês

: uS$ 44 por mês Anualmente : uS$ 35 por mês

: uS$ 35 por mês Para mais de 25 usuários, entre em contato com a Travefy para obter preços

*Você pode adicionar usuários adicionais a US$ 25 por mês por usuário.

Classificações e avaliações do Travefy

G2: 4,5/5 (20+ avaliações)

4,5/5 (20+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (15 avaliações)

3. SAP Concur

Reserve viagens para você ou seus convidados, gerencie suas tarefas e verifique alertas, tudo em um só lugar com SAP Concur O SAP Concur é um software completo de gerenciamento de viagens e despesas. Ele oferece soluções integradas para viagens de negócios, relatórios de despesas e gerenciamento de faturas, facilitando o planejamento e o acesso às informações de viagem.

Além disso, ele também funciona como software de reserva de gerenciamento de viagens, pois é possível reservar acomodações, aluguel de carros, voos e muito mais. Você pode conectar viajantes e itinerários em vários canais para aprimorar a experiência geral.

Melhores recursos do SAP Concur

Crie, envie e aprove relatórios de despesas em qualquer lugar e por meio de qualquer dispositivo

Conecte o SAP Concur às suas soluções de CRM, RH e finanças para obter viagens corporativas perfeitas. Você também pode fazer a integração com aplicativos como Uber, TripIt, American Airlines e outros

Obtenha controle total sobre suas viagens de negócios, garantindo a conformidade com as políticas de viagens corporativas e o dever de cuidado

Use a API aberta para criar recursos e integrações personalizados para suas necessidades específicas

Limitações do SAP Concur

Alguns usuários reclamaram do atendimento ao cliente

Algumas avaliações também consideraram difícil de usar no início

Preços do SAP Concur

Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do SAP Concur

G2: 4,0/5 (mais de 5.900 avaliações)

4,0/5 (mais de 5.900 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. TripIt

Verifique suas viagens de negócios, veja os detalhes do voo e receba lembretes regulares com TripIt Repleto de recursos que tornam o planejamento e a viagem mais fáceis do que nunca, o TripIt é um aplicativo excelente para criar itinerários de viagens de negócios. Tudo o que você precisa fazer é compartilhar seus e-mails de confirmação de reserva com o e-mail oficial do TripIt, e ele criará um itinerário abrangente.

Está se perguntando o que mais ele pode fazer? Ele também permite que você adicione os detalhes da viagem diretamente ao seu calendário (qualquer que seja o calendário usado) e acesse-os de qualquer lugar e a qualquer momento.

Se você escolher o TripIt Pro, poderá acessar recursos como a adição de PDFs e fotos, lembretes de check-in, um rastreador de tarifas, status de voo, informações sobre retirada de bagagem e muito mais.

Melhores recursos do TripIt

Crie um itinerário abrangente a partir de seus e-mails de confirmação em apenas alguns segundos

Receba lembretes para check-in, quando sair e status do voo para manter-se no caminho certo com sua viagemmetas de gerenciamento de tempo (somente no TripIt Pro)

Obtenha informações detalhadas sobre terminais e portões, voos de conexão, retirada de bagagem, opções de voos alternativos e melhor disponibilidade de assentos (somente no TripIt Pro)

Use o aplicativo para ter seu plano de viagem de negócios na ponta dos dedos

Limitações do TripIt

Alguns usuários reclamaram da interface desatualizada

A maioria dos recursos só está disponível no TripIt Pro

Não oferece relatórios de despesas

Preços do TripIt

TripIt Free

TripIt Pro: uS$ 49 por ano

Classificações e resenhas do TripIt

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

4,7/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Indisponível

**5. Feliz

Reserve todos os transportes e acomodações em uma única plataforma em Hapagar O Happay é uma solução abrangente de gerenciamento de viagens e despesas corporativas. Além de oferecer recursos avançados, ele também fornece processos avançados com tecnologia de IA que garantem o controle total sobre todos os aspectos do seu plano.

O software tem uma ferramenta de reserva automática com vários fornecedores, permitindo que você reserve seus hotéis, voos e táxis preferidos. Você também pode planejar, capturar, relatar, aprovar e reconciliar despesas, tornando os relatórios de despesas fáceis e eficazes. O OCR móvel e na Web também aprimora os recursos de captura de despesas.

Além disso, você pode usar a ferramenta para melhorar a conformidade com a política de viagens e aumentar a economia.

Melhores recursos do Happay

Integre o Happay a softwares como Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa e outros

Obtenha relatórios detalhados sobre os principais gastadores, violadores de políticas, viajantes de negócios, tempo necessário para aprovações, voos e hotéis para um melhor gerenciamento de despesas

Conecte-se com vários fornecedores de acomodações e viagens em uma única plataforma

Garanta 100% de conformidade com a política

Receba lembretes quando a menor tarifa estiver disponível para suas acomodações e voos preferidos

Use a opção de congelamento de tarifas para reservar o preço de uma passagem. Isso é útil quando há um atraso na aprovação do gerente

Aproveite a conformidade fiscal com as companhias aéreas, garantindo visibilidade total das despesas de viagens de negócios

Limitações do Happay

Alguns usuários reclamaram da lentidão do suporte ao cliente

O aplicativo do produto não está totalmente livre de falhas

Preços do Happay

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Happay

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

6. Deem

reserve viagens de destino único e de múltiplos destinos com_ Deem A Deem oferece uma experiência de viagem intuitiva e sem esforço com seus recursos inteligentes. Seus funcionários podem reservar, editar e modificar seus planos de qualquer lugar e usando qualquer dispositivo. Ele também garante a segurança deles (juntamente com seu dever de cuidado) com a opção Safety Check integrada durante a reserva.

O que torna a Deem única, no entanto, é que ela fornece classificações de emissão de carbono para ajudá-lo a avaliar o impacto ambiental de sua viagem. Assim, você pode fazer escolhas mais ecológicas e melhores em viagens futuras.

Melhores recursos do Deem

Reserve seus planos de viagem usando o suporte personalizado fornecido pela Deem

Obtenha insights rápidos e em tempo real sobre seus gastos e o envolvimento do usuário

Encontre as acomodações e os voos mais adequados usando a ampla gama de fornecedores disponíveis no aplicativo. Você também pode comparar níveis de tarifas em uma única exibição

Integre-o a plataformas como Workday, Chrome River e outras

Obtenha suporte em 14 idiomas

Desconsidere as limitações

Alguns usuários reclamaram de lentidão no carregamento

Alguns recursos não estão disponíveis no aplicativo móvel

Alguns usuários reclamaram da falta de flexibilidade nos resultados de pesquisa

Desconto de preços

Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises da Deem

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (25 avaliações)

7. Rydoo

Adicione despesas às suas viagens pré-criadas usando Rydoo O Rydoo é principalmente uma solução de gerenciamento de despesas que permite que os funcionários criem, enviem e aprovem despesas com eficiência. Você pode capturar todas as despesas no aplicativo Rydoo e ele também fará a correspondência automática das transações via cartões corporativos com as despesas.

Além disso, os gerentes podem automatizar facilmente o processo de aprovação de despesas de baixo risco para acelerar as aprovações. Com o Rydoo, você pode controlar as despesas dos funcionários, garantir a conformidade com as políticas e aumentar a eficiência.

Melhores recursos do Rydoo

Personalize suas políticas de viagem e automatize a aprovação, os relatórios e a reconciliação de despesas

Digitalize seus recibos com o aplicativo Rydoo e ele preparará automaticamente suas despesas para envio, eliminando assim a necessidade de entrada manual de dados

Obtenha visibilidade das viagens com registros de milhagem criados por meio do mapa integrado do Google

Integre o Rydoo com mais de 35 ferramentas, incluindo seu software de RH, ERP e contabilidade

Limitações do Rydoo

Alguns usuários tiveram problemas técnicos com o carregamento de recibos, relatórios de despesas e exclusão

Alguns usuários reclamaram que a digitalização leva muito tempo

Preços do Rydoo

Essentials: US$ 12 por usuário por mês

US$ 12 por usuário por mês Pro: US$ 14 por usuário por mês

US$ 14 por usuário por mês Business: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Rydoo

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

8. Navan

Obtenha recomendações personalizadas e resultados de pesquisa para um processo de reserva aprimorado usando Navan Anteriormente conhecido como TripActions, o Navan é uma solução integrada de gerenciamento de despesas e viagens de negócios. Ela é conhecida por maximizar a eficiência e minimizar os custos com tarifas com desconto e controles de políticas.

A Navan oferece Ferramentas de IA incluindo o Ava (seu Agente de viagens de IA ), para suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. O processo de reserva on-line é perfeito, com um amplo inventário e resultados personalizados. E isso não é tudo! Ele também oferece recursos avançados de relatórios de despesas com insights de dados.

Melhores recursos do Navan

Obtenha melhor controle sobre os gastos com políticas dinâmicas, relatórios de despesas automatizados e percepções em tempo real

Reserve viagens em grupo para até 50 funcionários de uma só vez

Ganhe pontos de fidelidade e prêmios por fazer escolhas econômicas

Acompanhe e reduza as emissões de carbono de sua organização com ferramentas robustas de sustentabilidade

Consulte especialistas em viagens e uma equipe dedicada para criar programas de viagens exclusivos e personalizados

Limitações de Navan

Alguns usuários o consideraram mais caro do que outras opções

Preços do Navan

Entre em contato para obter preços

Classificações e análises da Navan

G2: 4,7/5 (mais de 7.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 7.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

9. Rocketrip

Rocketrip permite reservar viagens, receber alertas, ver suas recompensas e notas da empresa em um único painel via Vimeo Com o objetivo de capacitar os funcionários e garantir a economia de custos, a Rocketrip oferece dados de desempenho transparentes e recompensas pela redução de gastos. A plataforma fornece um algoritmo personalizado de preço a ser batido com base em 12 meses de seus dados históricos, políticas de viagem, tarifas negociadas, fornecedores preferenciais e consultas com seus administradores.

Ela também integra os dados dos funcionários viajantes com sua ferramenta de reservas on-line, fornecendo insights personalizados sobre gastos e custos.

Melhores recursos do Rocketrip

Aumente a economia de custos com recompensas pela redução de gastos escolhendo voos mais baratos, fazendo downgrade para a classe econômica, etc.

Obtenha relatórios detalhados de despesas em tempo real por departamento, rota e funcionários, permitindo que suas equipes financeiras tomem decisões adequadas

Obtenha visibilidade total das viagens atuais e da localização dos funcionários em todos os momentos

Receba alertas de viagem sobre riscos e acompanhe os gastos acima da política

Limitações do Rocketrip

A interface do usuário é um pouco desajeitada

O site trava com frequência e tem um tempo de carregamento lento

Preços do Rocketrip

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Rocketrip

G2: 4,3/5 (10 avaliações)

4,3/5 (10 avaliações) Capterra: Indisponível

10. PackPoint

PackPoint cria uma lista de embalagem com base em seu destino e atividades planejadas

O PackPoint é principalmente um organizador de listas de embalagem que ajuda você a decidir o que vai na sua bagagem, garantindo que você não esqueça nenhum item essencial. Ele baseia suas sugestões na duração da sua viagem e nos detalhes do seu destino de viagem, incluindo o clima e as atividades planejadas.

Com o PackPoint Premium, você pode acessar muitos outros recursos, como a conexão com o TripIt, o compartilhamento da sua lista de bagagem e a personalização do aplicativo.

Melhores recursos do PackPoint

O aplicativo é fácil de usar. Tudo o que você precisa fazer é adicionar os detalhes de sua viagem e selecionar suas atividades, e você terá a lista de embalagem pronta

Você pode integrar o PackPoint com o TripIt usando o PackPoint Pro

Limitações do PackPoint

Recursos limitados

Preços do PackPoint

Gratuito

Premium: US$ 2,99

Classificações e resenhas do PackPoint

G2: Indisponível

Indisponível Capterra: Indisponível

Facilite o planejamento de viagens com as ferramentas de gerenciamento de viagens

Uma solução robusta de gerenciamento de viagens e despesas ajuda as empresas a economizar tempo e dinheiro, melhorar a experiência de viagens corporativas e reduzir o estresse do planejamento de viagens. Portanto, pesquise suas opções, faça um teste gratuito e decida se o software atende às suas necessidades.

Com o ClickUp, você pode usar a IA para criar itinerários, o Docs para planejar viagens, os melhores modelos para planejamento de viagens, itinerários e registros de tempo para garantir que sua equipe esteja na mesma página em relação aos últimos planos de viagem. Tente ClickUp gratuitamente hoje mesmo!