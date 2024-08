10 melhores ferramentas de planejamento de viagens com IA para sua próxima viagem

A parte mais frustrante de viajar é planejar uma viagem. Passar horas decidindo lugares para visitar, coisas para fazer e reservar voos e hotéis pode ser entediante e frustrante - somente se você estiver fazendo isso manualmente.

E se alguém puder fazer tudo isso para você em poucos minutos?

É aí que os planejadores de viagem com IA entram em cena. Essas ferramentas bacanas pegam suas preferências e restrições e criam itinerários personalizados rapidamente.

Nesta publicação, selecionamos uma lista dos melhores planejadores de viagem com IA para você. Aproveite sua viagem sem o incômodo do planejamento com um planejador de viagens com IA de sua escolha!

Vamos direto ao assunto. ✈️

O que você deve procurar nas ferramentas de planejamento de viagens com IA?

Ao selecionar uma ferramenta de planejamento de viagens com IA, procure os seguintes recursos:

Nível de personalização : Avalie quais perguntas a IA faz e quantos critérios ela fornece para gerar um itinerário. Quanto mais personalização a ferramenta oferecer, melhor será para você

: Avalie quais perguntas a IA faz e quantos critérios ela fornece para gerar um itinerário. Quanto mais personalização a ferramenta oferecer, melhor será para você Facilidade de acesso : Verifique a acessibilidade de cada planejador de viagens com IA. Ele está disponível apenas como um aplicativo móvel ou também pode ser acessado por meio de um navegador de desktop? Veja se há uma opção para baixar e salvar itinerários para facilitar o acesso off-line

: Verifique a acessibilidade de cada planejador de viagens com IA. Ele está disponível apenas como um aplicativo móvel ou também pode ser acessado por meio de um navegador de desktop? Veja se há uma opção para baixar e salvar itinerários para facilitar o acesso off-line Recursos de colaboração : Alguns planejadores de viagens com IA permitem que você colabore com seus parceiros de viagem para criar itinerários personalizados. Prefira esses planejadores em vez daqueles que não permitem colaboração

: Alguns planejadores de viagens com IA permitem que você colabore com seus parceiros de viagem para criar itinerários personalizados. Prefira esses planejadores em vez daqueles que não permitem colaboração Recomendações pessoais : Alguns planejadores de viagens com IA consideram suas informações e seu comportamento anterior para fornecer dicas e recomendações personalizadas. Essas ferramentas são preferíveis

: Alguns planejadores de viagens com IA consideram suas informações e seu comportamento anterior para fornecer dicas e recomendações personalizadas. Essas ferramentas são preferíveis Recursos adicionais de planejamento de viagem : Procure recursos exclusivos, como visualização de mapa ou localizador de voos, que o ajudem em outros aspectos do planejamento da viagem

: Procure recursos exclusivos, como visualização de mapa ou localizador de voos, que o ajudem em outros aspectos do planejamento da viagem Preços: Embora a maioria dos planejadores de viagem com IA seja gratuita, alguns exigem uma assinatura para acessar recursos avançados. Verifique se o preço vale a pena ou se você pode encontrar o que está procurando gratuitamente

Leia também: Trabalhando remotamente? Temos algumas ferramentas para nômades digitais e software de planejamento de vida recomendar

As 10 melhores ferramentas de planejamento de viagens com IA para usar em 2024

Aqui está nossa lista dos dez melhores planejadores de viagem com IA que você deve experimentar para sua próxima viagem.

1. Layla (Roam Around)

via Layla Layla (anteriormente Roam Around) é um planejador de viagens com IA fácil de usar que gera itinerários personalizados para destinos turísticos em todo o mundo. Basta inserir seu destino, datas de viagem e preferências para obter um itinerário completo.

Isso é perfeito para planejar viagens de última hora e férias sem a dor de cabeça de planejar tudo sozinho.

Além disso, ele usa a tecnologia GPT-3 para fornecer recomendações de viagem personalizadas, desde onde comer até quais lugares visitar.

Melhores recursos da Layla

Faça login com o Google e inicie rapidamente o planejamento de viagens

Personalize itinerários de viagem com base em interesses e orçamento

Obtenha recomendações personalizadas e guias de viagem locais

Converse com Layla para personalizar ainda mais seus itinerários

Crie listas compartilhadas e colabore com seus amigos

Acesse-o por meio de aplicativos para Android e iOS

Limitações de Layla

O número de destinos pode ser mais extenso

As recomendações nem sempre são 100% precisas

Preços do Layla

Gratuito

Premium: Não disponível

Revisões e classificações do Roam Around

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

2. Wonderplan

via Wonderplan Procurando um planejador de viagens que considere suas preferências detalhadas, orçamento e restrições para criar um itinerário de viagem para você?

Não procure mais: Wonderplan.

Ele é um dos melhores planejadores de viagem com IA para quem tem restrições orçamentárias, fornecendo divisões detalhadas de custos para várias atividades. Ele permite que você adicione ou remova itens do seu itinerário para adequá-lo às suas necessidades específicas.

Melhores recursos do Wonderplan

Crie itinerários personalizados com base em suas preferências e restrições de viagem

Obter recomendações personalizadas sobre onde se hospedar

Use mapas interativos e ferramentas de navegação para visualizar itinerários

Baixe e salve seus itinerários como arquivos PDF e acesse-os off-line

Colabore com seus companheiros de viagem para fazer e modificar planos

Obtenha uma análise detalhada dos custos por atividade

Limitações do Wonderplan

O número de destinos pode ser expandido ainda mais

Oferece apenas suporte por e-mail

Preços do Wonderplan

**Gratuito

Revisões e classificações do Wonderplan

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Planejador de viagem AI

via planejador de viagens AI_ Esse planejador de viagens com IA também gera itinerários personalizados, mas oferece alguns recursos exclusivos para simplificar o processo de planejamento de viagens.

O Trip Planner AI permite que você busque inspiração em vídeos do Instagram e do TikTok e adicione os lugares recomendados aos seus itinerários. Ao contrário da maioria dos planejadores de viagem com IA, ele oferece planejamento de rotas e pode planejar viagens com vários destinos.

Melhores recursos do Trip Planner AI

Busque inspiração em vídeos de recomendação de viagens nas mídias sociais e adicione-os ao seu itinerário

Modifique seu itinerário adicionando ou excluindo atividades até que ele fique perfeito para você

Obtenha ideias de viagem de itinerários compartilhados por outros viajantes da comunidade

Utilize a IA para sugerir rotas ideais para suas viagens rodoviárias

Colabore com seus companheiros de viagem para criar itinerários altamente personalizados

Acesse-o pelo navegador do seu celular ou desktop

Limitações da IA do planejador de viagens

É necessário criar uma conta e fazer login para começar a usar a ferramenta

Preços do Trip Planner AI

Grátis

Revisões e classificações do AI do Planejador de Viagens

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Iplan.ai

via Iplan.ai Esse planejador de viagens faz algumas perguntas sobre seus planos de viagem e gera um itinerário detalhado com base em suas respostas.

Ele permite que você modifique e personalize seu itinerário adicionando ou removendo atividades e destinos. Ele também oferece maneiras fáceis de compartilhar seu itinerário com seus companheiros de viagem.

Melhores recursos do Iplan.ai

Responda a algumas perguntas e gere um itinerário detalhado em segundos

Modifique-o você mesmo ou colabore com outras pessoas para fazer planos de viagem

Compartilhe seu itinerário de forma pública ou privada e acesse-o em qualquer lugar

Defina um orçamento e planeje sua viagem com esse orçamento usando esse planejador de viagens com IA

Limitações do Iplan.ai

Disponível apenas como aplicativos móveis, não é adequado para usuários de desktop

Os recursos de compartilhamento e colaboração estão disponíveis apenas no plano pago

Preços do Iplan.ai

**Gratuito

Associação Pro: uS$ 3,99/mês

Revisões e classificações do Iplan.ai

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Explorerg

via Explorerg O Explorerg é um planejador de viagens com IA que exige que você descreva seus planos de viagem de forma aberta e oferece algumas opções predefinidas para escolher ao criar um itinerário.

Você também tem a opção de selecionar as datas e o orçamento da viagem, juntamente com o tipo de viagem e outras preferências de viagem.

Melhores recursos do Explorerg

Escolha entre itinerários pré-construídos para os principais destinos

Crie um itinerário personalizado descrevendo seus planos de viagem e selecionando suas preferências

Encontre voos baratos usando o recurso Flight Finder

Visualize sua viagem usando os recursos de visualização de mapa e passo a passo

Acompanhe os custos e garanta que sua viagem permaneça dentro do seu orçamento

Limitações do Explorerg

Não oferece recursos colaborativos, ao contrário de muitos outros planejadores de viagem com IA

Embora possa gerar itinerários personalizados, pode não ser capaz de acomodar necessidades de viagem extremamente específicas

O conteúdo pode nem sempre ser preciso

Explore os preços

Grátis

Explore as avaliações e classificações

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

leia também: Não sabe para onde ir? Fizemos um resumo de os melhores destinos para nômades digitais !_

6. GuideGeek

via GuideGeek Diferentemente de outros planejadores de viagem com IA desta lista, o GuideGeek é um assistente de viagem com IA. Ele funciona como um chatbot, no qual você faz perguntas e ele responde.

Se você pedir que ele lhe forneça um itinerário, ele o fará. No entanto, os itinerários não serão tão personalizados quanto alguns dos

outras ferramentas de IA

fornecer.

Melhores recursos do GuideGeek

Faça perguntas relacionadas aos seus planos de viagem e obtenha respostas detalhadas

Busque recomendações de hotéis, coisas para fazer e muito mais

Obter dicas sobre como economizar dinheiro, evitar multidões ou qualquer outra coisa

Acesse a ferramenta via WhatsApp ou Instagram Messenger

Limitações do GuideGeek

Não gera itinerários personalizados detalhados com base em necessidades específicas

Não há recursos de colaboração

Não é possível modificar os itinerários; apenas alterar seus prompts para obter resultados diferentes

Não há aplicativos móveis ou acessibilidade de navegador

Preço GuideGeek

**Gratuito

Comentários e classificações do GuideGeek

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Curioso

via Curiosio O Curiosio é a ferramenta ideal de planejamento de viagens rodoviárias que ajuda a planejar a rota exata que você deve seguir e as paradas que deve fazer.

Insira os detalhes da viagem e o Curiosio fornecerá um mapa de rota interativo para que você possa interagir e modificar.

Ele também é capaz de criar itinerários e fornecer uma análise de custo e tempo das viagens.

Melhores recursos do Curiosio

Adicione os locais que deseja visitar em sua viagem e receba sugestões sobre a melhor rota a seguir

Obter sugestões sobre como gastar seu tempo e dinheiro

Crie um itinerário personalizado que atenda às suas preferências de viagem e ao seu orçamento

Insira seu destino e obtenha conteúdo de viagem com curadoria relevante para inspirar seus planos de viagem

Adicione os detalhes uma vez e obtenha várias opções de planos de viagem

Limitações do Curioso

É mais complexo do que outras ferramentas e requer informações adicionais para criar os planos de viagem perfeitos

Não oferece aplicativos móveis; só pode ser acessado por meio de um navegador

Preços do Curiosio

Grátis

Revisões e classificações da Curiosio

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Férias

via Vacay O Vacay oferece um chatbot, um construtor de itinerários e consultores temáticos para planejamento de viagens de nicho. Isso o torna uma solução completa de planejamento de viagens que atende a vários usuários.

Se você deseja gerar automaticamente um itinerário rápido ou obter respostas para perguntas específicas relacionadas a viagens, o Vacay pode ajudar. Ao contrário dos planejadores de viagens com IA gratuitos, essa é uma ferramenta freemium com planos pagos e recursos avançados.

O Vacay posiciona seus planos pagos como ferramentas para consultores de viagem e agentes de reserva.

Melhores recursos do Vacay

Faça perguntas ao chatbot do Vacay e obtenha recomendações e respostas personalizadas

Use o planejador de itinerário interativo para criar itinerários de viagem detalhados

Aproveite os consultores temáticos para planejar viagens com base em temas específicos, como férias de luxo ou viagens que aceitam animais de estimação

Acesse toneladas de recursos de viagem, desde hotéis e voos até cruzeiros

Limitações da Vacay

Os recursos avançados e o conteúdo premium só estão disponíveis nos planos pagos, que atualmente estão limitados apenas a clientes sediados nos EUA

Embora ofereça uma ampla gama de recursos, o preço parece alto, considerando que ferramentas semelhantes estão disponíveis gratuitamente

Preços da Vacay

Gratuito

Premium : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Profissional: uS$ 49/mês

Revisões e classificações da Vacay

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. PlanTripAI.com

via PlanTripAI.com Essa é outra ferramenta freemium que oferece itinerários personalizados e recomendações de viagem personalizadas. Além de perguntas básicas, como datas de viagem, ela também pergunta que tipo de viajante você é e quais modos de transporte prefere.

A interface é fácil de usar, com um formulário visual para inserir detalhes antes de gerar um itinerário para você. Não há modelo de assinatura, apenas uma taxa de licença vitalícia, que é nominal.

Melhores recursos do PlanTripAI.com

Responda a algumas perguntas e obtenha um itinerário personalizado em segundos

Use a infinidade de opções fornecidas no formulário de entrada para personalizar os itinerários de acordo com suas preferências

Obtenha um link com a opção de fazer download dos itinerários em PDF, planilha e outros formatos

Use os itinerários como quiser, compartilhe-os com outras pessoas ou até mesmo revenda-os sem nenhuma limitação

Limitações do PlanTripAI.com

Você precisa de uma licença para visualizar todas as viagens anteriores e salvá-las

Não há opção para modificar os itinerários na plataforma ou colaborar com outras pessoas

Preços do PlanTripAI.com

Gratuito

Pro: taxa única de US$ 10 para uma licença vitalícia

Revisões e classificações do PlanTripAI.com

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. TripBot

via TripBot O último da nossa lista de planejadores de viagem com IA é o TripBot, um aplicativo de planejamento de viagem que ajuda a criar itinerários detalhados

Ele fornece recomendações personalizadas e dicas privilegiadas para encontrar experiências fora do comum e joias escondidas.

Melhores recursos do TripBot

Mencione seu orçamento, acomodação e outras preferências para obter itinerários personalizados

Faça perguntas relacionadas a viagens e obtenha recomendações de viagem personalizadas

Obtenha acesso a outros assistentes de IA, como um assistente de redação

Limitações do TripBot

Sem acesso off-line

Disponível apenas como um aplicativo da Google Play Store

Preços do TripBot

Não disponível

Revisões e classificações do TripBot

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Outras ferramentas úteis de planejamento de viagem

Embora os planejadores de viagem com IA sejam rápidos, eles nem sempre são precisos. Se quiser ter mais controle sobre seu itinerário, mas precisar de ferramentas para facilitar o planejamento da viagem, considere ferramentas como o ClickUp.

ClickUp

Crie uma lista de coisas para fazer e planeje as férias dos seus sonhos usando o ClickUp Docs

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com IA avançada e modelos para ajudar no planejamento de viagens. Cérebro do ClickUp o assistente com tecnologia de IA da plataforma, ajuda você a verificar as agendas de todos e planejar uma viagem de negócios. Use o ClickUp AI para criar planos automáticos e esboços totalmente personalizáveis em segundos.

Use Documentos do ClickUp para criar listas de tarefas detalhadas com vários dias e atividades planejadas para cada dia. Suas listas de aninhamento infinito permitem que você se aprofunde o quanto quiser. Se você prefere planejar suas viagens por conta própria e com detalhes minuciosos, o ClickUp é a única ferramenta de planejamento de viagens com IA de que você precisa.

O ClickUp também oferece vários modelos de planejamento de viagem para ajudá-lo a planejar viagens. Vamos dar uma olhada em alguns desses modelos.

O modelo Modelo de planejador de viagens ClickUp permite que você cuide dos aspectos logísticos de sua viagem, desde as reservas de hotel até o transporte.

Faça o download deste modelo Faça o download deste modelo Use este modelo Modelo de itinerário de viagem de negócios do ClickUp para planejar detalhadamente cada dia de sua viagem. Ele o ajuda a planejar um itinerário organizado e a ver todos os detalhes importantes em um relance.

Faça o download deste modelo Faça o download deste modelo Seja ele criar um itinerário de viagem ou planejamento de sua vida pessoal o ClickUp oferece modelos prontos para uso e personalizáveis. O modelo de planejamento de férias do ClickUp é excelente para planejar férias pessoais, mas também pode ser usado para viagens de negócios.

Faça o download deste modelo Faça o download deste modelo Por fim, dê uma olhada no Modelo de lista de verificação de férias do ClickUp o modelo de lista de verificação de férias do ClickUp, que permite criar uma lista de verificação de itens a serem embalados para suas férias. Modifique-o para criar também uma lista de verificação de coisas a fazer.

Faça o download deste modelo Faça o download deste modelo Use a poderosa combinação de um planejador de IA e o ClickUp para criar um plano de viagem detalhado. Primeiro, use um planejador de IA para obter ideias de coisas que você pode fazer e, em seguida, utilize o ClickUp Docs ou um dos muitos modelos.

Melhores recursos do ClickUp

Crie listas infinitas de coisas para fazer usando o ClickUp Docs

Use os modelos de planejamento de viagem do ClickUp para criar itinerários e registrar detalhes da viagem

Registre informações sobre contatos de viagem, horários de voos e reservas de hotéis, incluindo horários de check-in e check-out

Compartilhe planos e ideias de viagem salvos em um clique com seus colegas viajantes

Limitações do ClickUp

Não gera itinerários automaticamente com base em um conjunto de critérios, como outros planejadores de viagem com IA

Preços do ClickUp

Gratuito

Ilimitado : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Comercial : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a equipe para obter preços personalizados

: Entre em contato com a equipe para obter preços personalizados ClickUp AI: Disponível como um complemento para todos os planos por US$ 5/mês por membro do Workspace

Revisões e classificações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.397 avaliações)

: 4.7/5 (9.397 avaliações) Capterra : 4.7/5 (4.020 avaliações)

: 4.7/5 (4.020 avaliações) Product Hunt: 5/5 (975 avaliações)

Relacionados: As melhores ferramentas de IA para assistentes virtuais 💪

Viaje de forma mais inteligente com ferramentas de IA e ClickUp

Experimente as ferramentas de planejamento de viagem e software de gerenciamento de viagens mencionados acima para ver qual funciona melhor para você. A maioria deles é totalmente gratuita ou oferece um plano gratuito, portanto, você não precisa pagar para usá-los.

Para um planejamento de viagem mais detalhado, use essas ferramentas para geração de ideias em combinação com o ClickUp para criar itinerários detalhados com base em suas necessidades específicas. Os inúmeros recursos do ClickUp modelos de planejamento tornam o trabalho mais fácil para você. Para saber mais, registre-se no ClickUp hoje mesmo!