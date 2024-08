Trabalhe de forma mais inteligente: conheça as 10 melhores ferramentas de IA para Mac em 2024

É empolgante ver como a inteligência artificial (IA) está mudando o jogo em praticamente tudo o que fazemos! 🤖

Desde a previsão do comportamento do cliente até a escrita aumentada, o manuseio colossal de dados e os recursos de aprendizado progressivo da IA facilitaram a vida humana de várias maneiras. Além de economizar recursos, Soluções de software de IA podem melhorar a precisão e a eficiência do seu trabalho e ajudá-lo a entregar mais rapidamente.

Se você é um usuário de Mac e deseja aproveitar a IA, nós o ajudamos! Mergulhe em nossa lista com curadoria de especialistas das 10 ferramentas de IA mais impactantes para dispositivos Mac. Apresentamos opções versáteis que ampliarão as possibilidades em termos de criatividade, produtividade e conveniência.

O que você deve procurar em ferramentas de IA para Mac?

A IA para dispositivos Mac é apresentada na forma de vários aplicativos, como chatbots, assistentes digitais, fluxo de trabalho e soluções de gerenciamento de projetos . Seus recursos podem variar de acordo com o(s) modelo(s) analítico(s) utilizado(s).

Por exemplo, muitas ferramentas de IA usam processamento de linguagem natural (NLP) para ajudar os computadores a entender, interpretar e responder a idiomas humanos. O software de inteligência artificial também usa recursos de automação para ajudar a aumentar a produtividade e concluir tarefas mais rapidamente com prompts de texto para resumir o conteúdo - até mesmo em tarefas!

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Embora você possa prospectar recursos específicos dependendo de suas necessidades, aqui estão alguns pontos gerais a serem considerados ao escolher uma solução de IA para Mac:

Compatibilidade: Você está profundamente envolvido no universo Apple com seu iPhone, iPad e Mac? Nesse caso, você vai querer escolher uma ferramenta de IA que funcione bem com todos os seus gadgets da Apple Experiência do usuário: Uma interface limpa e intuitiva que seja fácil de navegar pode ser muitoaumentar a produtividade3. Desempenho: Verifique a velocidade e a eficiência da ferramenta. Outros usuáriosrelatam bugs e falhas? 🐞 Escalabilidade: A ferramenta deve ser capaz de acomodar suas necessidades à medida que seus projetos crescem Personalização: As personalizações do software podem variar de simples ajustes na interface a modificações mais profundas Capacidade de integração: As melhores ferramentas de IA geralmente se integram a outros sistemas, aplicativos ou bancos de dados para otimizar seus processos diários

As 10 melhores ferramentas de IA para Mac: Análise

Do gerenciamento de tarefas e colaboração ao fornecimento de leads e diagramação inteligente compilamos uma lista de 10 ferramentas de IA com uma variedade de funcionalidades para Mac. As análises abaixo o ajudarão a encontrar a solução ideal! 🌚

Use o ClickUp Brain para escrever mais rápido e aperfeiçoar seu texto, respostas de e-mail e muito mais

O ClickUp é uma ferramenta abrangente de colaboração e ferramenta de gerenciamento de projetos com capacidades nativas de IA para qualquer setor ou nicho. É uma plataforma baseada em nuvem, mas você pode baixar o cliente dedicado para Mac ou Mac M1 para maior flexibilidade de uso em sua área de trabalho. Cérebro ClickUp é um assistente de trabalho altamente treinado para ajudá-lo a acelerar a entrega em várias funções. A ferramenta elimina as suposições, configurando-o com dezenas de comandos e prompts específicos de função, totalmente modelados para acelerar suas tarefas diárias.

Use a ClickUp Brain Toolbar para aprimorar seu conteúdo em tempo real. Facilite seu trabalho administrativo gerando resumos, resumos de projetos , notas de reunião e-mails e itens de ação instantaneamente com o AI Project Manager, o AI Knowledge Manager e o AI Writer for Work do ClickUp.

Essa ferramenta de IA pode otimizar qualquer item que você criar em seu Documentos do ClickUp . Destaque um texto específico e use as sugestões de redação disponíveis para torná-lo mais curto, mais longo, mais envolvente ou mais simples.

Verifique a ortografia e a gramática em tempo real, melhorando a qualidade geral do seu texto comunicações internas e externas . O ClickUp Brain também pode traduzir idiomas, facilitando uma colaboração mais eficaz para equipes globais. 🌎

Ao aproveitar o ClickUp Brain, você reduz o tempo de qualquer fluxo de trabalho - seja para marketing, vendas, etc, Gerenciamento ágil de projetos equipes de design ou engenharia! E a cereja do bolo? O ClickUp tem aplicativos nativos para dispositivos iPad, iPhone e Apple Watch, para que você possa ficar conectado aos seus projetos em qualquer lugar!

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Brain com mais de 100 prompts específicos de função incorporados

Assistência de redação para parecer mais profissional, direto ou envolvente

InstantâneoAção de tradução* Detecção e correção de erros

Suporte a conteúdo criativo

Quadros brancos e Mapas mentais para diagramação

Resumos que economizam tempo e extração das próximas etapas de documentos extensos

Integração com mais de 1.000 outras ferramentas

mais de 1.000 modelos para vários casos de uso (incluindo Modelos de prompt do ChatGPT )

mais de 15 visualizações de fluxo de trabalho personalizáveis

Escalabilidade com suporte a vários dispositivos

Limitações do ClickUp

A criação de tarefas com base em IA ainda não está disponível (mas em breve)

A exploração de todas as funcionalidades de IA pode levar algum tempo

Preços do ClickUp*

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato com a equipe de vendas para obter um plano personalizado adaptado às suas necessidades

: Entre em contato com a equipe de vendas para obter um plano personalizado adaptado às suas necessidades o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. TypingMind

Via: TypingMind Se você está procurando uma maneira fácil de usar o ChatGPT com algumas vantagens adicionais, o TypingMind tem tudo o que você precisa. Ele tem uma biblioteca especializada de prompts, juntamente com caracteres de IA, como "Stand-up Comedian" ou "Academic Researcher", para ajudar a responder às suas perguntas de maneira distinta.

Você também pode carregar um documento e interagir com a IA sobre seu conteúdo. Isso pode ser particularmente útil para usuários acadêmicos ou profissionais que procuram um assistente de IA. 🎓

Use o TypingMind diretamente no seu navegador da Web sem fazer login ou baixe o aplicativo no dock do seu Mac. Além disso, sua chave de API permanece sã e salva, armazenada diretamente em seu próprio computador para uma camada extra de privacidade.

Melhores recursos do TypingMind

Pesquisa na Web dentro do bate-papo para aprimorar as respostas

Ampla biblioteca de prompts

Texto para fala disponível

Chatbot personalizável com uma interface compartilhável

Plugins ilimitados (na camada mais alta)

Limitações do TypingMind

Requer uma chave de API OpenAI para configuração

Caracteres de IA limitados no plano gratuito

Preços do TypingMind

**Gratuito

Padrão: $39 por licença*

$39 por licença* Extended: $59 por licença

$59 por licença Premium: $79 por licença

*Cada chave de licença pode ser usada em cinco dispositivos

TypingMind avaliações e comentários

Ainda não há classificações disponíveis

3. Elephas

Via: Elephas O Elephas, um assistente de escrita com IA, pode ser integrado diretamente aos aplicativos para Mac, iPhone e iPad. Isso permite que você continue seu fluxo de trabalho sem alternar entre aplicativos ou usar um navegador.

O Elephas apresenta um novo recurso chamado Super Brain para centralizar sua base de conhecimento. Ele extrai dados de uma variedade de fontes, como PDFs, páginas da Web e plataformas como Notion e Obsidian e dá vida a ele. Você pode fazer brainstorming e conversar com seu conjunto de dados do Elephas! 🐘

Os dados carregados são indexados localmente e funcionam em conjunto com o OpenAI para dar suporte a tarefas de escrita, como responder a e-mails ou criar conteúdo.

O Elephas tem foco na privacidade, oferecendo aos usuários a opção de usar suas próprias chaves OpenAI para evitar armazenar dados em servidores públicos.

Melhores recursos do Elephas

Integra-se com aplicativos Mac

Super Brain personalizado à sua disposição

personalizado à sua disposição Conjunto de dados centralizado com opções de bate-papo

o recurso Snippets permite que os usuários definam suas próprias tarefas

permite que os usuários definam suas próprias tarefas Reescrita de conteúdo disponível

limitações do #### Elephas

O design da interface do usuário poderia ser melhorado

Curva de aprendizado acentuada

Preços da Elephas

Padrão : uS$ 4,99/mês

: uS$ 4,99/mês Pro : uS$ 8,99/mês

: uS$ 8,99/mês Pro+: uS$ 14,99/mês

Elephas ratings and reviews

Caça ao produto : 4.4/5 (4+ avaliações)

: 4.4/5 (4+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 15 avaliações)

4. Artesanato

Via: Artesanato O Craft é um excelente aplicativo de anotações, colaboração e ferramenta de produtividade reconhecida como o Aplicativo Mac do Ano no prêmio Best of 2021 da App Store da Apple.

Além de ser elogiada por sua bela interface de usuário, a plataforma aproveita a tecnologia GPT-3 para ajudá-lo a superar o bloqueio do escritor. Seu assistente de IA é ideal para gerar ideias de conteúdo, resumir documentos longos e reformular relatórios complexos em uma linguagem mais simples.

O Craft AI pode corrigir instantaneamente a ortografia e a gramática e traduzir o texto para qualquer idioma que você precisar. Ele também ajuda a extrair informações de documentos armazenados em um formato de perguntas e respostas. Por exemplo, você pode perguntar: "Em que o Tom está trabalhando esta semana?" para obter um resumo das tarefas atribuídas a ele. 🔍

Melhores recursos do Craft

Design e layout visualmente atraentes

Barra de pesquisa para acesso rápido a documentos e sugestões inteligentes

Organização avançada de notas com a capacidade de criar subpáginas para tópicos diferenciados

Personalizável wikis de equipe

Weekly Goals (Metas semanais) para atribuir tarefas e definir prazos

Limitações do Craft

O modelo de compartilhamento poderia ser melhor

Poderiam ser usados mais modelos

Preços do Craft*

Início : Grátis

: Grátis Pro : uS$ 5 /mês por membro

: uS$ 5 /mês por membro Empresarial : $10 /mês por membro

: $10 /mês por membro Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Craft classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 15 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: Indisponível

5. Plus AI por Setapp

Via: Mais no Setapp O Plus é outro assistente de escrita com tecnologia GPT, disponível exclusivamente no Mac OS por meio de uma assinatura mensal do Setapp. Não há necessidade de um pagamento adicional ou de uma chave de API separada, pois tudo está incluído em sua assinatura do Setapp.

Depois de ativado por uma tecla de atalho, o Plus integra-se perfeitamente a qualquer aplicativo. A plataforma tem como objetivo simplificar e aprimorar o processo de redação, seja para redigir um e-mail, criar uma apresentação ou resumir artigos longos.

Use o Plus para geração de texto , reescrita e tradução. Ele também oferece serviços de revisão para evitar erros de ortografia e gramática. Crie e personalize seus próprios avisos para tarefas frequentes. ✍️

melhores recursos do #### Plus AI

Tecnologia GPT-4 avançada

Integra-se aos aplicativos Mac

Excelente em redação comercial formal, especificamente com seu recurso Improve Writing

Prompts personalizáveis

limitações do #### Plus AI

Alguns usuários acham a interface do usuário confusa e cheia de erros

Por enquanto, não é possível usar sua própria chave de API OpenAI

Preços do Plus AI (assinatura do Setapp)

Mac : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Mac + iOS : uS$ 12,49/mês

: uS$ 12,49/mês Power User: uS$ 14,99/mês

avaliações e análises de IA do #### Plus (para Setapp)

G2 : 4.8/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

6. Freshchat

Via: Freshchat O Freshchat, parte do pacote Freshworks, atende às necessidades de vendas e suporte ao cliente de pequenas e grandes empresas. A plataforma pode ser acessada em vários canais, incluindo web, celular, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger e Apple Business Chat.

Use-a para construir chatbots versáteis habilitados para IA que examinam a intenção subjacente das consultas dos clientes, fornecendo soluções mais relevantes e sensíveis ao contexto.

Se uma conversa se tornar muito complexa para o bot lidar, ele transfere a consulta para um agente ao vivo com um único clique. Os bots auto-atualizam os dados do cliente, o que pode ser especialmente útil para os agentes quando eles retomam a conversa de onde o bot parou, garantindo a continuidade e uma experiência personalizada para o cliente. 🗨️

Melhores recursos do Freshchat

Suporte omnicanal

Projetado para suporte ao cliente com um recurso detalhado de chatbot de IA

Widgets de chat personalizáveis com a opção de adicionar anexos e emojis

Criação de bots personalizados para vários cenários de engajamento do cliente

Limitações do Freshchat

Recursos limitados de relatórios e análises

Os agentes nem sempre recebem notificações de chats recebidos

Preços do Freshchat*

**Gratuito

Crescimento : uS$ 15/mês por agente

: uS$ 15/mês por agente Crescimento Omnichannel : $29/mês por agente

: $29/mês por agente Pro : uS$ 39/mês por agente

: uS$ 39/mês por agente Pro Omnichannel : uS$ 59/mês por agente

: uS$ 59/mês por agente Empresarial : uS$ 69/mês por agente

: uS$ 69/mês por agente Omnichannel empresarial: uS$ 99/mês por agente

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões do Freshchat

G2 : 4.4/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

7. PhotosRevive

Via: PhotosRevive O PhotosRevive é usado para colorir fotos em preto e branco. Disponível nas plataformas MacOS e iOS, ele oferece opções automáticas e manuais para adicionar cor a imagens antigas ou monocromáticas. 📷

Importe fotos do seu dispositivo, por meio do aplicativo Fotos ou do Finder, ou digitalize-as diretamente no aplicativo. O software acomoda imagens com imperfeições e também permite ajustes de brilho e contraste.

Para aqueles que estão começando ou buscando inspiração, o aplicativo oferece uma biblioteca de exemplos com ideias de transformações possíveis com a ferramenta.

Melhores recursos do PhotosRevive

Colorização de fotos assistida por IA

Modo manual e marcadores de cores personalizáveis para aqueles que preferem maior controle sobre o processo

Produção em lote com predefinições criadas pelo usuário

Interface intuitiva de arrastar e soltar para adicionar fotos

Limitações do PhotosRevive

A IA às vezes deixa de colorir determinadas partes, como mãos, o que exige ajustes manuais

Ocasionalmente, a cor se espalha em áreas não intencionais

Preços do PhotosRevive

PhotosRevive Unlimited: uS$ 18,99 por licença vitalícia para 3 Macs

Avaliações e resenhas do PhotosRevive

Mac App Store: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

8. Tarefa de aquecimento

Via: Tarefa Disponível para MacOS e iOS, o Taskheat é um gerenciamento de tarefas aplicativo desenvolvido para otimizar sua lista de tarefas e ajudá-lo a atingir suas metas mais rapidamente. Ele usa IA para gerar tarefas personalizadas com base em suas informações, priorizando-as em uma fluxograma visual .

Gerencie relações complexas de tarefas criando, modificando e excluindo links existentes. Se você atribuir tarefas a terceiros com conhecimentos específicos, o aplicativo ajustará o fluxograma de acordo.

Recursos como etiquetas com código de cores facilitam a navegação e datas de vencimento garantem que você seja alertado sobre os próximos prazos. O Taskheat também oferece lembretes baseados em localização e a possibilidade de compartilhar ou imprimir seu fluxograma. 🖨️

Melhores recursos do Taskheat

Organização de projetos com base emdependências de tarefas* Divisão visual das tarefas em subtarefas

Visualizações de fluxograma e lista ajudam a visualizar fluxos de trabalho complicados

Interface simples e fácil de usar

Limitações do Taskheat

O aplicativo pode travar ou atrasar algumas vezes

Ferramentas de compartilhamento limitadas entre usuários

Preços do Taskheat

Versão completa do Taskheat: uS$ 14,99 por licença vitalícia para Mac, iPad e iPhone

Avaliações e resenhas do Taskheat

Mac App Store: 4.2/5 (mais de 230 avaliações)

9. Miro

Via: Miro Precisa esboçar uma ideia ou montar uma apresentação de slides? O Miro tem tudo o que você precisa como quadro branco virtual . Ele oferece colaboração em tempo real recursos em vários dispositivos - iOS, Android, Windows e Mac.

Trabalhando em conjunto com seu quadro Miro, o Miro AI oferece recursos que vão desde a geração de imagens com base em notas adesivas até o resumo de conteúdo ou a criação de blocos de código. Por exemplo, ele pode agrupar notas adesivas por palavras-chave, remover fundos de imagens, expandir mapas mentais com perguntas ou ideias e muito mais. 📌

Embora ainda esteja em versão beta e em constante evolução, o Miro AI está disponível para todos os assinantes do Miro, mesmo no plano gratuito.

Melhores recursos do Miro

Geração de imagens com suporte de IA

Espaço ilimitado para suas necessidades criativas e de planejamento de projetos

Ferramentas como notas adesivas, caneta de forma livre, formas, setas e desenho inteligente

Várias opções de comunicação (feedback, revisões e aprovações)

Modelos personalizáveis

Aplicativos para desktop, celular e tablet disponíveis

Limitações do Miro

Tempo de carregamento relativamente mais longo em comparação com aplicativos semelhantes

Alguns usuários consideram os recursos de navegação e zoom desajeitados

Preços do Miro*

Gratuito

Inicial : uS$ 8/mês por membro

: uS$ 8/mês por membro Negócios : $16/mês por membro

: $16/mês por membro Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.300 avaliações)

10. Pipedrive

Via: Pipedrive Como outras plataformas de CRM o Pipedrive foi projetado para ajudar equipes de vendas fecham mais negócios com menos trabalho. Mas o que realmente lhe dá uma vantagem são seus recursos inteligentes de IA.

Por exemplo, a ferramenta AI-driven Prospector lhe dá acesso a um Banco de dados B2B que extrai dados públicos e privados para fornecer a você os leads mais recentes possíveis.

O Sales Assistant oferece dicas de desempenho baseadas em comportamento, integrações de aplicativos e notificações para manter todos em sincronia. Deseja eliminar tarefas repetitivas ? As automatizações do Pipedrive têm tudo o que você precisa, simplificando tudo, desde entrada de dados para acompanhamento por e-mail. 📧

A plataforma tem como objetivo reduzir o erro humano, automatizar tarefas administrativas e oferecer insights personalizados para ajudá-lo a fechar negócios e aprimorar seu processo de vendas.

Melhores recursos do Pipedrive

Pipeline de vendas visual personalizável com uma interface de arrastar e soltar

Ferramentas de IA preditivas para busca de leads

Ferramentas úteis parafiltrar, categorizar e classificar leads* aplicativos para iPad e iOS com acesso off-line

Limitações do Pipedrive

Recursos limitados de relatórios

As opções de automação poderiam ser melhores

Preços do Pipedrive*

Essencial : uS$ 9,90/mês por usuário

: uS$ 9,90/mês por usuário Avançado : uS$ 19,90/mês por usuário

: uS$ 19,90/mês por usuário Profissional : uS$ 39,90/mês por usuário

: uS$ 39,90/mês por usuário Power : uS$ 49,90/mês por usuário

: uS$ 49,90/mês por usuário Enterprise: uS$ 59,90/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.500 avaliações)

O futuro é agora: Não perca a onda de IA em seu Mac

O espectro de ferramentas de IA projetadas para usuários de Mac é diversificado e está em constante crescimento. Todas as ferramentas que discutimos trazem pontos fortes exclusivos, portanto, dê uma olhada em todas as que você quiser!

O ClickUp se destaca aqui por seus recursos intuitivos de suporte ao fluxo de trabalho com IA e pela integração perfeita com o ecossistema da Apple registre-se e explore a plataforma gratuitamente !