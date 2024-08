10 softwares de banco de dados para Mac em 2024 (gratuitos e pagos)

Os bancos de dados são parte integrante da administração de uma empresa. Não importa se você está tentando manter o controle do estoque de produtos, rastrear informações de clientes ou melhorar a geração de leads de vendas, os bancos de dados são a chave que o ajudará a organizar e analisar seus dados.

Para realmente tornar todos esses dados valiosos e acionáveis, você precisará de um software de banco de dados - e um bom software. Você precisa saber o que os dados lhe dizem, e o software certo pode ajudar a transformar esses dados em ouro de verdade. 🔎

Vamos explorar as dez melhores opções de software de banco de dados para Mac e ajudá-lo a escolher aquele que o ajudará a tirar o máximo proveito dos seus dados.

O que você deve procurar em um software de banco de dados para Mac?

Um Banco de dados do Excel só pode levá-lo até certo ponto antes que você precise procurar soluções maiores, melhores e mais versáteis. Ao iniciar sua busca por software de banco de dados para computadores Mac, seja para software de banco de dados de clientes ou um banco de dados de conteúdo há alguns fatores que você deve ter em mente:

Compatibilidade: Nem todos os softwares funcionam no sistema operacional Mac (macOS). Procure um software que funcione com a plataforma e possa se integrar a outros aplicativos e sistemas da sua pilha de tecnologia

Nem todos os softwares funcionam no sistema operacional Mac (macOS). Procure um software que funcione com a plataforma e possa se integrar a outros aplicativos e sistemas da sua pilha de tecnologia Facilidade de uso: Uma curva de aprendizado acentuada pode atrasar seus negócios e frustrar os usuários. Procure um software que seja fácil de usar e permita que os usuários criem conjuntos de dados utilizáveis desde o primeiro dia

Uma curva de aprendizado acentuada pode atrasar seus negócios e frustrar os usuários. Procure um software que seja fácil de usar e permita que os usuários criem conjuntos de dados utilizáveis desde o primeiro dia Segurança de dados: Procure um software de banco de dados para Mac que integre medidas de segurança impressionantes, incluindo criptografia e backups de dados. É ainda melhor se essas soluções funcionarem imediatamente

Procure um software de banco de dados para Mac que integre medidas de segurança impressionantes, incluindo criptografia e backups de dados. É ainda melhor se essas soluções funcionarem imediatamente Suporte ao usuário: O melhor software de banco de dados para macOS inclui bastante suporte ao usuário para que você possa solucionar problemas e saber mais sobre como aproveitar ao máximo o software

O melhor software de banco de dados para macOS inclui bastante suporte ao usuário para que você possa solucionar problemas e saber mais sobre como aproveitar ao máximo o software Preço: Considere quanto o software custará ao longo do tempo, especialmente se você pagar uma taxa mensal ou anual. Se precisar de uma licença de software que abranja vários usuários, isso poderá aumentar o custo do software muito rapidamente

Os 10 melhores softwares de banco de dados para computadores Mac a serem usados em 2024

Pronto para encontrar o melhor software de banco de dados para Mac? Aqui estão as nossas dez principais opções.

O ClickUp é um poderoso software de gerenciamento que oferece supervisão flexível de seus dados

O ClickUp é um software de gerenciamento software de gerenciamento de projetos solução que inclui um software de banco de dados eficaz para usuários de Mac. A hierarquia exclusiva do ClickUp em seu software de gerenciamento de banco de dados on-line é dimensionada e alterada de acordo com suas necessidades, tornando-o uma solução completa para sua empresa, independentemente do setor em que atua.

Divida seu conjunto de dados em grupos fáceis de gerenciar, como estoque, clientes ou funcionários e, em seguida, vincule-os para criar um poderoso sistema de gerenciamento de banco de dados relacional com procedimentos armazenados.

Ative e desative recursos no banco de dados para simplificar sua análise e obter as informações necessárias na ponta dos dedos. A plataforma fácil de gerenciar permite que você importe ou exporte dados conforme necessário, conectando-se rapidamente a outros softwares em sua pilha de tecnologia.

melhores recursos do #### ClickUp

O software rico em recursos inclui campos personalizados e recursos de marcação paraestruturar e categorizar os negócios dados de forma adequada

É ótimo paragerenciamento de recursose você pode até mesmo listarDependências no ClickUp para que as equipes saibam no que devem trabalhar primeiro

Você pode incorporar facilmente aplicativos, sites ou vídeos, tornando seu banco de dados mais dinâmico e útil

É possível personalizar a visualização do banco de dados para que você possa ver, compartilhar e analisar as informações da melhor maneira para você

Suas poderosas ferramentas de colaboração facilitam aas equipes trabalhem juntascompartilhem dados e otimizem seu fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

Há visualizações limitadas no aplicativo móvel, mas isso pode mudar no futuro

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 5/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Business Plus: US$ 19/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.600 avaliações)

2. MySQL Workbench

via MySQL Workbench O MySQL Workbench oferece um excelente software de banco de dados para computadores Mac quando você precisa de um gerenciamento de dados robusto. Ele tem uma versão dedicada para macOS, portanto, funcionará perfeitamente com seu sistema.

O software intuitivo tem uma interface amigável, facilitando o upload de dados, a execução de consultas em Structured Query Language (SQL) e a visualização dos dados de forma rápida e fácil. O software também oferece sincronização de dados e ajuste de desempenho, o que é excelente para usuários mais avançados.

Você também encontrará muito suporte on-line para a plataforma, portanto, a ajuda estará prontamente disponível se você tiver algum problema restrições de recursos .

Melhores recursos do MySQL Workbench

A interface de usuário dos bancos de dados MySQL facilita o design e o gerenciamento, mesmo para conjuntos de dados complexos

O painel de desempenho permite que você veja rapidamente como está se saindo em relação aos indicadores-chave de desempenho (KPIs)

As ferramentas fáceis de migração de banco de dados permitem que você converta dados sem perder trabalho valioso

Limitações do MySQL Workbench

Não é possível interromper rapidamente uma consulta depois que ela é iniciada

Não funciona bem com conjuntos de dados maiores

Preços do MySQL Workbench

Assinatura da MySQL Standard Edition (1-4 servidores de soquete): US$ 2.140/ano

Assinatura da MySQL Standard Edition (5+ servidores de soquete): US$ 4.280/ano

Assinatura da MySQL Enterprise Edition (1-4 servidores de soquete): US$ 5.350/ano

MySQL Enterprise Edition Subscription (5+ socket server): US$ 10.700/ano

MySQL Cluster Carrier Grade Edition Subscription (1-4 servidores de soquete): US$ 10.700/ano

MySQL Cluster Carrier Grade Edition Subscription (5+ servidor de soquete): US$ 21.400/ano

MySQL Workbench avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.950 avaliações)

3. MongoDB

via MongoDB O MongoDB oferece suporte nativo para usuários de Mac, portanto, funcionará bem em todos os sistemas macOS recentes. É um software de banco de dados sólido e gratuito para Mac, caso você precise analisar dados estruturados e semiestruturados, e é excelente se você trabalha com documentos do tipo JavaScript Object Notation (isso será música para os ouvidos de alguns desenvolvedores).

Você pode dimensionar e adaptar o MongoDB às suas necessidades em constante evolução, inclusive integrando-o às suas ferramentas e linguagens preferidas.

Melhores recursos do MongoDB

Ele usa um banco de dados não relacional, uma alternativa popular para linhas e colunas fixas, o que o torna mais flexível

Possui recursos de segurança pré-configurados incorporados, o que o torna uma solução de banco de dados segura

O banco de dados de várias nuvens permite acessar 95 regiões de disponibilidade, portanto, é resiliente e tem latência muito baixa

Limitações do MongoDB

Ele não oferece suporte a acionadores, que podem ser algo de que você depende no gerenciamento de banco de dados

Ocupa muito mais espaço de armazenamento do que outros softwares de banco de dados para Mac

Preços do MongoDB

Grátis para sempre para clusters gratuitos

Servidor compartilhado: a partir de US$ 0/mês

Sem servidor: a partir de US$ 0,10 por 1 milhão de leituras

Servidor dedicado: a partir de US$ 57/mês

Avaliações e resenhas do MongoDB

G2: 4,5/5 (mais de 490 avaliações)

4,5/5 (mais de 490 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 440 avaliações)

4. Ninox

via Ninox O Ninox promete ser uma solução de banco de dados com pouco código para empresas de pequeno e médio porte. A plataforma permite que você desenvolva o software para atender às suas necessidades, de modo que você possa criar o software de banco de dados para Mac que desejar, com opções para expandi-lo posteriormente. Há modelos para ajudar você a começar e muitas opções de automações de fluxo de trabalho para acelerar o processo.

Como o Ninox é totalmente baseado na nuvem, você pode acessar a plataforma praticamente em qualquer lugar, independentemente do seu sistema operacional. Essa é uma ótima notícia para empresas que usam Macs e PCs.

Melhores recursos do Ninox

O Ninox funciona em todos os dispositivos, por isso é ótimo para escritórios que usam Windows e macOS

Ele tem muitas opções paraautomatizar seu fluxo de trabalho e processos de negócios* Há muita segurança de dados com camadas de proteção e, ao mesmo tempo, está em conformidade com o regulamento de privacidade de dados, DSGVO

Limitações do Ninox

Ele não tem muita integração com outros softwares, portanto, você pode ficar limitado ao que pode fazer fora do Ninox com seus dados

Preços do Ninox

Starter: US$ 12/mês por licença (cobrado anualmente)

Professional: US$ 24/mês por licença (cobrado anualmente)

Enterprise: sob consulta

Ninox ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 340 avaliações)

4,7/5 (mais de 340 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

5. Valentina

via Valentina O Valentina pode ser o que você precisa se quiser um software de banco de dados com muitos recursos para Mac.

Esse software impactante para Mac pode lidar com dados complexos e suporta vários tipos de dados, o que o torna uma das melhores opções de software de banco de dados para Mac com vários aplicativos. Ele oferece recuperação e processamento de dados de alto desempenho e tem ótimas opções de indexação para projetos com uso intensivo de dados.

Os poderosos recursos de formulários e relatórios facilitam o acesso, a análise e a geração de relatórios sobre os dados.

melhores recursos do #### Valentina

Tem excelente desempenho para recuperação e processamento rápidos de dados, mesmo em dados complexos

Há recursos de criptografia incorporados para garantir a segurança e a confidencialidade de dados confidenciais

Oferece suporte abrangente para consultas do servidor Microsoft SQL, incluindo autocompletar e sintaxe colorida

limitações do #### Valentina

Embora haja odocumentação abrangente para o software, os novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado acentuada em comparação com outras opções de software

Preço da Valentina:

Valentina Studio Free: grátis para sempre

Valentina Studio Pro: US$ 199,99 cada

Valentina Studio Pro Universal: US$ 399,99 cada

Valentina Studio Single: US$ 79,99 cada

Valentina avaliações e comentários

G2: 3,5/5 (2 avaliações)

3,5/5 (2 avaliações) Capterra: 4,8/5 (4 avaliações)

6. Navicat

via Navicat O Navicat é uma ferramenta multifuncional que ajuda você a se conectar e gerenciar seu banco de dados. O software permite que você se conecte a qualquer fonte de dados, incluindo Amazon Web Services, MySQL e Oracle. A partir daí, você pode usar a interface amigável para escrever consultas SQL e criar tabelas para começar a examinar e analisar seus conjuntos de dados.

É possível importar e exportar dados do software, o que facilita a sincronização dos dados de vários bancos de dados. É uma ótima maneira de reunir seus dados em um único espaço para obter mais de cada byte.

melhores recursos do #### Navicat

O designer de objetos simplifica a criação de consultas SQL complexas que são mais precisas e fornecem os dados de que você precisa

A sincronização de dados ajuda a migrar dados e a mantê-los atualizados, independentemente da fonte

Há muitas opções de modelagem de dados, de modo que você pode criar rapidamente visualizações de seus conjuntos de dados e usá-las em vários aplicativos

Limitações do Navicat

A documentação é limitada, o que pode ser confuso, portanto, se você tiver problemas ao usar o software, talvez precise procurar respostas em outro lugar

Preços do Navicat

Assinatura mensal: US$ 69,99

Assinatura anual: US$ 699,99

Licença perpétua: US$ 1.399,00

Navicat avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 45 avaliações)

4,4/5 (mais de 45 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

7. Knack

via Knack Se você precisa de uma solução de banco de dados, mas deseja evitar a codificação, o Knack é a solução ideal.

O Knack permite que você crie rapidamente um banco de dados, incluindo fluxos de trabalho, sem codificação. Você pode gerenciar os dados de uma forma que faça sentido para você e, em seguida, criar formulários, mapas, calendários e relatórios que coloquem esses dados em ação.

A interface de usuário altamente personalizável parece muito atualizada, tornando-o uma solução fácil de software de banco de dados para Mac.

melhores recursos do #### Knack

Cria aplicativos de negócios personalizados do zero ou modifica um já existente para atender melhor às suas necessidades de dados

Permite conectar dados vinculados para que você possa fazer mais com suas informações e criar um banco de dados relacional com opções inteligentes de modelagem de dados

Suas opções de interface flexíveis permitem que você crie um aplicativo para sua empresa sem codificação, como um mapa de registro de entrega ou uma visualização de calendário dos próximos trabalhos

Limitações do Knack

A falta de suporte para dispositivos móveis dificulta o acesso aos dados em qualquer lugar

Preços do Knack

Starter: US$ 39/mês

Pro: US$ 79/mês

Corporate: $179/mês

Enterprise: sob consulta

Knack ratings and reviews

G2: 4,3/5 (80+ avaliações)

4,3/5 (80+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

8. DBeaver

via D-Beaver Esse software de banco de dados multiplataforma para Mac permite que você trabalhe com dados de todos os bancos de dados populares do servidor SQL. Com uma versão de código aberto e outra comercial, há uma opção para atender a todas as necessidades de banco de dados.

O DBeaver tem uma interface de usuário altamente personalizável, de modo que os usuários com alguma experiência em banco de dados devem ser capazes de aprender rapidamente. Ele também tem uma comunidade de usuários ativa, de modo que você pode localizar ajuda on-line se precisar. Por ser de código aberto, é possível que as ferramentas de terceiros sejam úteis.

Melhores recursos do DBeaver

Um editor SQL avançado permite que você crie e execute consultas SQL rapidamente

A edição padrão do software de código aberto oferece suporte a mais de 80 tipos diferentes de bancos de dados

Ele se concentra na criação de bancos de dados por meio de um sistema fácil de usar que ajuda a reunir várias fontes de dados em uma plataforma útil

Limitações do DBeaver

Embora as atualizações de software sejam boas, o DBeaver pode lançar atualizações com tanta frequência que você pode descobrir rapidamente que seu software atual está desatualizado

Preços do DBeaver

Versão de código aberto: gratuita

Edição Enterprise: US$ 25/mês ou US$ 250 por um ano

Edição Lite: US$ 11/mês ou US$ 110 por um ano

Licença da edição Ultimate: US$ 500 no primeiro ano e, depois disso, US$ 400 a cada ano

DBeaver classificações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 65 avaliações)

9. Pilha

via Stackby O Stackby permite que você crie bancos de dados relacionais sem qualquer codificação. Você pode trazer planilhas, conjuntos de dados e outras informações para criar o melhor programa de banco de dados para a sua empresa.

A plataforma permite que os usuários de Mac criem Kanban, Calendário e até mesmo visualizações de galeria, dependendo de suas necessidades. É uma opção de banco de dados versátil que pode ajudá-lo a superar as limitações que você pode encontrar em outras plataformas.

Melhores recursos do Stackby

Há várias exibições, o que permite que você veja os conjuntos de dados da maneira mais útil possível

Possui tipos de colunas exclusivos, para que você possa criar seu banco de dados de acordo com suas necessidades

Você pode automatizar as atualizações de dados conectando o Stackby à sua pilha de tecnologia atual

Limitações do Stackby

A curva de aprendizado dos recursos avançados do Stackby pode ser íngreme e pode exigir a compra de complementos adicionais

Preços da Stackby

Grátis para sempre

Pessoal: US$ 5/mês por assento

Econômico: US$ 9/mês por assento

Negócios: US$ 18/mês por assento

Enterprise: entre em contato para obter uma cotação

Stackby ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 55 avaliações)

4,7/5 (mais de 55 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

10. Redis

via Redis O Redis oferece software de gerenciamento de dados baseado em nuvem. Ele é excelente para automatizar o processamento de dados, o que o torna uma solução incrivelmente eficaz para usuários que precisam de soluções de gerenciamento de dados de alto desempenho.

Como um software de banco de dados na memória para Mac, ele lida facilmente com dados em tempo real e armazena rapidamente as informações em cache. Possui uma boa interface de usuário com muitas opções avançadas para satisfazer até mesmo os gerentes de banco de dados mais exigentes.

Melhores recursos do Redis

Conhecido por sua velocidade excepcional, o Redis torna o processamento e a recuperação de dados muito mais rápidos

Você pode armazenar e manipular dados em vários formatos, adicionando versatilidade ao banco de dados

É possível dimensionar facilmente o banco de dados para atender à demanda futura

Limitações do Redis

Como o Redis armazena dados na memória, ele pode ser uma solução limitada para organizações com conjuntos de dados extensos

Preços do Redis

Grátis

Fixo: US$ 7/mês

Flexível: US$ 0,881/hora

Anual: sob consulta

Preço do software: sob consulta com uma avaliação gratuita de 30 dias

Redis ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

4,5/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Aprofunde-se em seus dados

Encontrar um software de banco de dados que atenda às suas necessidades é necessário para supervisionar seus negócios. A versatilidade do ClickUp software de gerenciamento de projetos torna simples manter-se organizado. Além disso, é um fantástico software de banco de dados para usuários de Mac com todos os recursos necessários sem sobrecarregá-lo. Veja por si mesmo e experimente-o hoje mesmo ! ✨