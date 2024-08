Como o gerenciamento de projetos e a IA trabalharão juntos no futuro

Ogi Djuraskovic* é o fundador da FirstSiteGuide.com . em seu site, ele está tentando ajudar as pessoas a criar um negócio on-line bem-sucedido com a combinação certa de habilidades. Além da tutoria on-line, ele realmente gosta de atividades off-line, como andar de bicicleta e passear com seu cachorro francês, Jumbo

Manter-se informado sobre o setor ou o nicho de seu interesse é muito importante, mas o que fazer quando você acorda um dia e vê que o Gartner prevê que a Inteligência Artificial (IA) assumirá o controle? 80% das tarefas de gerenciamento de projetos até 2030 ? Você considera essa notícia boa ou alarmante?

No momento em que o primeiro software de gerenciamento de projetos foi lançado, todo o nicho começou a se direcionar para a automação, IA e implementação de ML.

E, não, você não deve ver isso como uma notícia alarmante, pois a IA não substituirá os gerentes de projeto. Ela assumirá tarefas monótonas e repetitivas e aproveitará os dados para fornecer insights preciosos em tempo real.

Vamos ver como IA e gerenciamento de projetos trabalharão juntos no futuro.

Onde está a IA no gerenciamento de projetos atualmente?

Em sua essência, o gerenciamento de projetos é uma categoria que engloba processos vitais para o sucesso de qualquer projeto. Esses processos incluem todos os aspectos do plano do projeto:

Delineamento e definição de tarefas

Planejamento orçamentário

Identificação de riscos e elaboração de um plano de açãoestratégia de gerenciamento de riscos* Definição dos canais de comunicação e do plano de comunicação

Elaboração do cronograma do projeto

Alocação de recursos para tarefas

A IA conseguiu entrar no gerenciamento de projetos, ajudando em vários aspectos. O caso de uso mais comum é automação do fluxo de trabalho . No entanto, a IA também pode ajudar a otimizar outras partes do trabalho, incluindo:

Prever datas de entrega de projetos

Realizar estimativas de custo do projeto

Previsão de necessidades de capacidade

Programação automática

Otimização de recursos

Monitoramento de riscos em tempo real

Identificação de gargalos

Ferramentas de marketing de IA

Se você já dirige uma empresa ou está planejando iniciar um negócio on-line a IA pode ajudá-lo a otimizar seus projetos no piloto automático.

A capacidade da IA de entender projetos complexos

É fácil entender um projeto simples. Não é preciso mais de uma pessoa para realizá-lo quando há algumas tarefas, um punhado de pessoas e requisitos simples de recursos. O problema começa quando as coisas começam a se expandir. Entender projetos e tomar decisões em tempo hábil antes que os projetos saiam dos trilhos torna-se quase impossível com centenas de tarefas, dependências de tarefas, pessoas e recursos.

Planejar esses projetos já é difícil por si só, quanto mais gerenciá-los. É simplesmente informação demais para um ser humano lidar. É exatamente nesse ponto que a IA pode ajudar. Por quê? Porque a IA não se importa com a quantidade de informações que precisa lidar. Na verdade, quanto mais dados você fornecer a ela, mais precisas serão as decisões que ela tomará .

The Hangover via GIPHY Há mais uma coisa que torna a IA melhor quando se trata de entender projetos. Você pode alimentar uma IA com todos os dados de seus projetos anteriores. Ela analisará cada conjunto de dados, descobrirá padrões e, o mais importante, aprenderá com eles. Graças a esses dados, a IA pode fazer previsões precisas para seus próximos projetos.

Ela também pode transferir esse conhecimento para ajudá-lo em seus projetos atuais. Ela pode ajudá-lo a detectar erros e gargalos logo no início.

Bônus:_ Ferramentas de criação de conteúdo de IA & Alternativas de IA para cópia

Uma melhor compreensão dos dados

A capacidade da IA de entender melhor os projetos se baseia em sua capacidade de compreender os dados. A IA não é capaz apenas de identificar padrões e aprender com os dados que você fornece a ela. Ela também pode identificar a correlação entre duas variáveis no conjunto de dados que ninguém mais imaginaria que existisse.

A IA pode usar os dados históricos para criar fluxos de trabalho perfeitamente otimizados, criar programações equilibradas de trabalho e de folga e estimar cargas de trabalho para cada fase do projeto. Ela pode até mesmo avaliar coisas como, por exemplo, se a força de trabalho atual tem conhecimento e habilidade suficientes para concluir o projeto. E, se não for o caso, identificar os membros da equipe que precisam ser aprimorados por meio de treinamento.

Como a IA entende melhor os dados? Aqui estão os mais importantes Subdomínios de IA que permitem isso:

Aprendizado de máquina - esse talvez seja o subdomínio de IA mais importante para a compreensão dos dados. Ele ajuda as máquinas a aprender com experiências passadas e a tirar conclusões fundamentadas

Aprendizado profundo - como um subdomínio de ML, o aprendizado profundo amplia ainda mais a capacidade das máquinas de tomar decisões inteligentes de forma independente

Redes neurais - representa vários algoritmos desenvolvidos para ajudar a entender os dados e descobrir conexões entre variáveis

Processamento de linguagem natural - ajuda as máquinas a entender a linguagem

Computação cognitiva - ajuda as máquinas a emular nossos processos de pensamento

Os Piratas do Caribe via GIPHY

Melhoria no gerenciamento de riscos

Embora cada projeto seja único, todos eles têm algo em comum - não importa o quanto sejam bem planejados, sempre haverá riscos que ameaçam a qualidade e a concorrência de um projeto. Estratégias de gerenciamento de riscos são tão antigas quanto o gerenciamento de projetos. No entanto, a IA está aqui para levá-las a um nível totalmente novo.

A IA pode gerenciá-lo de duas maneiras: aprendendo com dados de projetos anteriores e simulando projetos. A IA pode determinar todos os fatores de risco que contribuíram para atrasos e falhas de projetos no passado e decidir se eles estão ou não presentes no projeto atual.

A segunda refere-se à execução de uma simulação de um projeto pela IA. Ela pode simular riscos e oportunidades em milhares de cenários diferentes para escolher o melhor estratégia de gerenciamento de projetos para qualquer projeto específico.

Bônus:_ Geradores de texto de IA

Conselhos e percepções aplicáveis

Os gerentes de projeto não podem se dar ao luxo de analisar dezenas de projetos concluídos em busca de fatores que contribuíram para os atrasos do projeto. É difícil obter insights a partir de pilhas de relatórios, centenas de tabelas e avaliações de desempenho. Também é demorado criar manualmente fluxos de trabalho personalizados para cada projeto.

A IA pode automatizar isso completamente. Ela tem a capacidade de aprender com dados de projetos anteriores, executar inúmeros execução de projetos simulações, otimizar fluxos de trabalho e monitorar projetos em tempo real. A IA pode fornecer conselhos e insights práticos sob demanda. Se você deseja ter insights em tempo real ou buscar conselhos para projetos futuros, a IA pode fornecer e ajudar você simplificar a automação de tarefas sem riscos .

Então, onde tudo isso nos deixa?

Atualmente, há muitos pontos de contato entre a IA e o gerenciamento de projetos.

Dada a situação atual, é seguro presumir que a IA continuará a penetrar no nicho de software de gerenciamento de projetos, introduzindo novos recursos e capacidades úteis.

A tecnologia de ponta automação do gerenciamento de projetos ferramentas como ClickUp já oferecem muitos benefícios, desde o painel multifuncional até a automação completa de tarefas.

Se você estiver interessado em mais guias relacionados a software, fique à vontade para visitar o FirstSiteGuide.