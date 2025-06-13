10 najlepszych systemów CRM dla agencji marketingowych, które przyspieszą rozwój w 2026 roku

Tracisz potencjalnych klientów, bo dane klientów są zagubione w arkuszach kalkulacyjnych? Z trudem prowadzisz śledzenie działań następczych po kampaniach? Solidne oprogramowanie CRM dla agencji może to naprawić.

Raport firmy Bain & Company sugeruje, że agencje marketingowe, które wdrażają dedykowany system CRM, odnotowują wyższy wskaźnik utrzymania klientów w ciągu roku.

Dlaczego? Doskonały system zarządzania relacjami z klientami pełni rolę centrum dowodzenia — automatyzuje działania następcze, usprawnia cykl pracy i zapewnia pełny widok na interakcje z klientami.

Dobra wiadomość? Nie musisz przeglądać niezliczonych opcji CRM, wybierając system dla swojej agencji. W tym przewodniku przedstawiono najlepsze rozwiązania CRM dla agencji marketingowych, dzięki czemu możesz znaleźć idealne narzędzie, które przyspieszy rozwój, uprości procesy i pozwoli Ci skupić się na tym, co robisz najlepiej — osiąganiu wyników.

👀 Czy wiesz, że? Jednym z najbardziej znanych prekursorów współczesnego CRM był „The Farley File” – skrupulatnie prowadzony przez Jamesa Farleya, kierownika kampanii Franklina D. Roosevelta. Zawierał on szczegółowe dane osobowe oraz informacje o przynależności politycznej osób, z którymi odbywał spotkania FDR.

Najlepsze systemy CRM dla agencji marketingowych w skrócie

CRM Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Agencje każdej wielkości, które potrzebują wbudowanych funkcji zarządzania projektami i automatyzacji cyklu pracy Kompleksowa platforma łącząca zarządzanie projektami, CRM i współpracę Dostępny jest bezpłatny Free Plan; dostępne są opcje niestandardowego dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw HubSpot CRM Małe i duże agencje marketingowe skupiające się na pozyskiwaniu i pielęgnowaniu leadów poprzez zawartość, e-mail i media społecznościowe Kreator automatyzacji cyklu pracy, który pozwala zautomatyzować zadania bez konieczności kodowania Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD za użytkownika miesięcznie Salesforce Marketing Cloud Duże agencje marketingu cyfrowego wymagające zaawansowanej automatyzacji marketingu i analityki Personalizacja oparta na AI i koordynacja kampanii w wielu kanałach Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 1250 USD miesięcznie Zoho CRM Automatyzacja wielokanałowa w ramach zintegrowanego ekosystemu dla średnich i dużych agencji Solidna integracja z systemami natywnymi + zaawansowana ocena potencjalnych klientów w konkurencyjnej cenie Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14 USD za użytkownika miesięcznie ActiveCampaign Personalizacja oparta na AI i zaawansowana automatyzacja marketingu e-mailowego dla agencji Zaawansowane cykle pracy e-mailowych z logiką warunkową i śledzeniem zachowań Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 29 USD miesięcznie Creatio Agencje potrzebujące konfigurowalnego systemu CRM z zaawansowaną automatyzacją procesów Platforma bezkodowa z intuicyjnym interfejsem typu „przeciągnij i upuść” Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 25 USD/użytkownika/miesiąc Apptivo Modułowy system CRM z funkcją zarządzania projektami dla małych agencji Oferuje wsparcie dla funkcji płatności proporcjonalnych do rozwoju firmy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD za użytkownika miesięcznie Salesmate Automatyzacja procesu sprzedaży w terenie dla średnich i dużych agencji Inteligentne sekwencje sprzedaży oraz automatyzacja połączeń głosowych i wiadomości tekstowych Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 12 USD/użytkownik/miesiąc Pipedrive Wizualne zarządzanie procesem sprzedaży dla agencji każdej wielkości Lejki sprzedażowe z przypomnieniami o działaniach i prognozami Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 14 USD/użytkownik/miesiąc Freshsales Priorytetyzacja potencjalnych klientów oparta na AI dla dużych agencji Uproszczone śledzenie transakcji i zaangażowanie klientów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 15 USD/użytkownika/miesiąc

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu CRM dla agencji marketingowych?

Wybór odpowiedniego systemu CRM dla Twojej agencji marketingowej zależy od tego, co chcesz naprawić lub ulepszyć — czy chodzi o kontrolowanie interakcji z klientami, płynniejsze zarządzanie projektami, czy po prostu lepszą organizację zespołu.

W idealnym przypadku system CRM powinien ułatwiać pracę, a nie ją komplikować. Poszukaj rozwiązania, które pomoże Ci pracować mądrzej, zapewni zadowolenie klientów i da Twojemu zespołowi więcej czasu na skupienie się na tym, co robi najlepiej.

Oto, na co należy zwrócić szczególną uwagę:

Zarządzanie potencjalnymi klientami : pozyskuj, pielęgnuj i śledź potencjalnych klientów w całym lejku sprzedażowym dzięki automatycznym działaniom następczym i systemowi punktacji

Scentralizowana komunikacja z klientami : przechowuj e-maile, rozmowy telefoniczne i wiadomości w jednym miejscu, aby uniknąć utraty historii rozmów i straconych okazji

Zarządzanie projektami i kampaniami : Przydzielaj zadania, monitoruj postępy i płynnie współpracuj przy kampaniach marketingowych

Konfigurowalne cykle pracy : Dostosuj system CRM do unikalnych procesów Twojej agencji i potrzeb klientów

Automatyzacja marketingu : zautomatyzuj sekwencje e-maili, działania następcze i pielęgnowanie kontaktów, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć konwersję

Płynna integracja : Wykonaj połączenie z platformami e-mailowymi, narzędziami do planowania postów w mediach społecznościowych, narzędziami analitycznymi i menedżerami reklam, aby uzyskać ujednolicony cykl pracy

Skalowalność : Upewnij się, że system CRM będzie w stanie rozwijać się wraz z Twoją agencją, obsługując większą liczbę klientów, użytkowników i danych bez spowolnienia działania

Szczegółowe raportowanie i analizy : Śledź wyniki : Śledź wyniki kampanii CRM , mierz zwrot z inwestycji (ROI) i udowadniaj skuteczność swojej agencji dzięki danym w czasie rzeczywistym.

Funkcje współpracy : zapewnij spójność działań zespołu dzięki wspólnym kalendarzom, przechowywaniu plików i aktualizacjom w czasie rzeczywistym

Portale dla klientów i opcje samoobsługi: Zapewnij klientom dostęp do aktualizacji projektów, raportów i zatwierdzeń, aby usprawnić współpracę

📖 Przeczytaj również: Przykłady najlepszego oprogramowania CRM i ich zastosowania w celu zwiększenia wydajności

10 najlepszych systemów CRM dla agencji marketingowych

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Podstawowe elementy systemu CRM obejmują zarządzanie potencjalnymi klientami, zarządzanie procesem sprzedaży, automatyzację cykli pracy marketingowych, obsługę klienta, kampanie marketingowe, raportowanie biznesowe oraz możliwości integracji.

Przyjrzyjmy się najlepszym systemom CRM dla agencji, które wyróżniają się w tych kluczowych obszarach.

🧠 Ciekawostka: Przewiduje się, że średni wydatek na pracownika na rynku oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami wyniesie 26,36 USD. Wskazuje to na gotowość organizacji do inwestowania w oprogramowanie CRM.

1. ClickUp (najlepszy dla agencji, które potrzebują systemu CRM z wbudowanym zarządzaniem projektami i automatyzacją cyklu pracy)

Wypróbuj ClickUp już teraz Połącz swój system CRM z procesami zarządzania projektami za pomocą ClickUp

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, to potężne narzędzie do zarządzania projektami, zaprojektowane tak, aby pomóc Ci w jednym miejscu ogarnąć klientów i kampanie bez chaosu. To Twoja platforma do zarządzania i utrzymywania związków z klientami, prowadzenia kampanii i zapewnienia sprawnego działania Twojej agencji.

Przyjrzyjmy się kilku praktycznym cyklom pracy ClickUp w marketingu, które pozwolą poprawić wyniki Twojej agencji:

Płynny cykl pracy w zakresie wdrażania klientów i uruchamiania projektów

Powiedz ClickUp AI prostym językiem, co chcesz zautomatyzować, a natychmiast skonfiguruje dla Ciebie cykl pracy w dowolnej przestrzeni, folderze lub liście

Wyobraź sobie świat, w którym pozyskiwanie nowych klientów jest dziecinnie proste, a nie stanowi przeszkody. Oto, jak ClickUp optymalizuje proces CRM:

📌 Cykl pracy: Pozyskanie nowego potencjalnego klienta → Rejestracja danych → Automatyzacja procesu wdrażania → Określenie zakresu → Oferta

Od potencjalnego klienta do transakcji w mgnieniu oka: Dzięki Dzięki ClickUp Forms możesz tworzyć firmowe formularze rejestracyjne, aby pozyskiwać nowych potencjalnych klientów lub zapytania od klientów. Dane z tych formularzy są automatycznie wprowadzane do dedykowanej listy i przechodzą przez niestandardowe statusy, takie jak „Potencjalny klient”, „Zweryfikowany”, „Wysłano ofertę” i „Podpisano”.

Poznaj swoich klientów od podszewki: Korzystaj z Korzystaj z pól niestandardowych ClickUp , aby prowadzić śledzenie wszystkich istotnych danych klientów — budżet, branżę, główny kontakt, rodzaj umowy — zapewniając wszystkim członkom zespołu pełny obraz klienta na wyciągnięcie ręki

Zautomatyzuj proces powitania: Gdy status klienta zmieni się na „Podpisano”, Gdy status klienta zmieni się na „Podpisano”, ClickUp Automatyzacje mogą automatycznie przydzielić zadania związane z wdrożeniem Twojemu zespołowi, powiadomić opiekuna klienta, a nawet wysłać spersonalizowany e-mail powitalny dzięki integracji z Gmailem lub Outlookiem. Koniec z pominiętymi krokami i ręcznymi działaniami następczymi!

Łatwe tworzenie ofert i wdrażanie nowych klientów: Wykorzystaj Wykorzystaj ClickUp Docs do tworzenia profesjonalnych ofert, szczegółowych zakresów prac i kompleksowych pakietów wdrożeniowych. Możesz nawet ponownie wykorzystać swoje najlepiej sprawdzające się szablony ofert, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność

Zwinny cykl pracy SEO i optymalizacji zawartości

Gdy tylko chcesz przekazać opinię na temat pliku, po prostu skorzystaj z narzędzi do sprawdzania w ClickUp.

SEO nigdy nie jest „zrobione” — to ciągły cykl badań, tworzenia i optymalizacji. Oto, w jaki sposób ClickUp pomaga Ci wyprzedzać konkurencję:

📌 Cykl pracy: Dane dotyczące słów kluczowych → Ustrukturyzowany brief → Przydzielanie zadań → Dopracowywanie zawartości → Sprawdzanie zawartości

Szybki brief zawartości na podstawie słów kluczowych: Wystarczy wkleić dane dotyczące słów kluczowych do dokumentu ClickUp Doc, a następnie poprosić Wystarczy wkleić dane dotyczące słów kluczowych do dokumentu ClickUp Doc, a następnie poprosić ClickUp Brain o „wygenerowanie briefu zawartości dla tego zestawu słów kluczowych, zawierającego grupę docelową, kluczowe tematy, konkurencję i sugerowane nagłówki”. Asystent AI zabiera się do pracy i natychmiast tworzy uporządkowany brief

Twórz grupy słów kluczowych, briefy zawartości, konspekty, a nawet gotowe posty za pomocą ClickUp Brain

Zautomatyzowane przydzielanie zawartości i terminów: Po zatwierdzeniu briefu zawartości można uruchomić automatyzację ClickUp. Gdy status dokumentu zmieni się na „Brief zatwierdzony”, automatycznie utwórz nowe Po zatwierdzeniu briefu zawartości można uruchomić automatyzację ClickUp. Gdy status dokumentu zmieni się na „Brief zatwierdzony”, automatycznie utwórz nowe zadanie ClickUp dla autora zawartości, przydziel je mu, ustaw termin wykonania i połącz je z oryginalnym dokumentem ClickUp.

Udoskonalanie zawartości oparte na AI: Autorzy mogą wykorzystać ClickUp Brain, aby poprawić jakość swoich tekstów. Jeśli chcesz szybko przeformułować zdanie, aby nadać mu inny ton, użyj ClickUp Brain i wybierz opcję „Przepisz to zdanie, nadając mu bardziej przekonujący ton”.

Pętla informacji zwrotnej z wbudowaną funkcją sprawdzania: Klienci lub wewnętrzni interesariusze mogą przekazywać precyzyjne uwagi bezpośrednio na obrazach, plikach PDF, a nawet plikach wideo przesłanych do zadań ClickUp za Klienci lub wewnętrzni interesariusze mogą przekazywać precyzyjne uwagi bezpośrednio na obrazach, plikach PDF, a nawet plikach wideo przesłanych do zadań ClickUp za pomocą narzędzia ClickUp Proofing . Koniec z niejasnymi komentarzami w e-mailach — otrzymujesz opatrzone datą i godziną, wizualne adnotacje

Prosty cykl pracy dotyczący raportowania dla klientów i zarządzania umowami o stałej współpracy

Zoptymalizuj śledzenie kampanii dzięki połączonym cyklom pracy, dokumentom i pulpitom nawigacyjnym działającym w czasie rzeczywistym w ClickUp

Miej pełną kontrolę nad zleceniami i pokaż swoją wartość dzięki przejrzystemu raportowaniu opartemu na danych.

📌 Cykl pracy: Twórz pulpity nawigacyjne → Śledź rozliczane godziny → Twórz raporty → Sprawdzaj status zaliczek

Skuteczne pulpity nawigacyjne: Twórz niestandardowe Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne ClickUp dla klientów, które zapewniają przegląd w czasie rzeczywistym zrealizowanych zadań, śledzonego czasu oraz kluczowych wskaźników kampanii pobieranych bezpośrednio z integracji, takich jak Google Analytics lub Arkusze Google

Precyzyjne śledzenie czasu: Rejestruj czas bezpośrednio w ramach zadań, korzystając z Rejestruj czas bezpośrednio w ramach zadań, korzystając z natywnej funkcji śledzenia czasu w ClickUp , aby precyzyjnie rozliczać klientów za godziny poświęcone na konkretne zadania lub projekty

Dynamiczne dokumenty do raportowania: Twórz atrakcyjne raporty za pomocą ClickUp Docs, w których osadzasz swoje pulpity nawigacyjne na żywo, wykresy i podsumowania kampanii. Możesz udostępniać je klientom w czasie rzeczywistym lub eksportować jako profesjonalne pliki PDF

Nie przegap niczego: Skorzystaj z Skorzystaj z funkcji 15+Widoków w ClickUp , aby wizualizować dane według klienta, rodzaju zadania lub priorytetu, dzięki czemu zawsze będziesz znać status zlecenia i będziesz mógł proaktywnie zarządzać oczekiwaniami.

Jeśli chcesz usprawnić obsługę klientów już od pierwszego dnia, sprawdź darmowe szablony CRM ClickUp stworzone z myślą o specjalistach ds. marketingu.

Szablon CRM ClickUp pomaga w śledzeniu potencjalnych klientów, zarządzaniu etapami sprzedaży i centralizowaniu informacji o klientach — od danych kontaktowych po pliki kampanii. Wizualne procesy sprzedaży i połączone dokumenty ułatwiają utrzymanie porządku i pewną prognozę transakcji.

Pobierz darmowy szablon Zwiększ efektywność działań sprzedażowych i marketingowych poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i uzyskaj praktyczne informacje dzięki szablonowi CRM ClickUp

Wykorzystaj CRM ClickUp do:

Śledź potencjalnych klientów i możliwości sprzedaży dzięki konfigurowalnym procesom sprzedaży oraz przejrzystym aktualizacjom statusu, takim jak „Kwalifikowany” lub „Zamknięte”

Przechowuj wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu — od danych kontaktowych po tytuły — dzięki czemu Twój zespół nigdy więcej nie będzie musiał przeszukiwać arkuszy kalkulacyjnych

Ustal priorytety i zarządzaj zadaniami na poszczególnych etapach sprzedaży, korzystając z niestandardowych widoków i pól dostosowanych do cyklu pracy Twojego zespołu

Zautomatyzuj rutynowe zadania i odkrywaj nowe spostrzeżenia dzięki wbudowanym przypomnieniom, automatyzacjom i narzędziom do analizy danych, które pomogą Ci skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie.

Dzięki scentralizowaniu i ujednoliceniu zarządzania projektami oraz relacjami z klientami w ramach jednej platformy zespoły marketingowe mogą skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie — budowaniu relacji i osiąganiu wyników.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przechowuj wszystkie dane klientów i kampanie w jednym miejscu — koniec z przełączaniem się między narzędziami

Wizualizuj postępy dzięki widokom listy, Tablicy lub wykresu Gantt w ClickUp , aby dostrzec, co idzie do przodu, a co utknęło w martwym punkcie

Dostosuj procesy sprzedaży, dodając pola i statusy, które pasują do cyklu pracy Twojej agencji

Współpracuj nad zasobami dzięki wbudowanym funkcjom Proofing i dokumentów, aby usprawnić proces przekazywania informacji zwrotnych

Korzystaj z szablonów kampanii, kalendarzy zawartości i funkcji śledzenia potencjalnych klientów, aby szybciej wprowadzać nowe projekty na rynek

Zintegruj system z narzędziami, z których już korzystasz, aby Wszystko działało w zgodzie dzięki ponad 1000 integracji ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Liczba funkcji i opcji dostosowywania niestandardowego może wydawać się przytłaczająca dla nowych użytkowników

Opanowanie bardziej zaawansowanych funkcji wymaga długiego okresu nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja serwisu G2 mówi:

Uwielbiam wszechstronność ClickUp i to, że nasz zespół może dostosować go do każdej sytuacji – to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami; dla nas to całe centrum operacyjne! Zarządzamy wszystkim, od pracy z klientami po nasz CRM, i uwielbiamy elastyczność opcji oraz wbudowane automatyzacje. Bardzo podoba nam się również to, że ClickUp nieustannie się rozwija i że twórcy słuchają swoich klientów!

💡 Porada eksperta: Aby przyspieszyć proces wprowadzania zmian w projektach, użyj ClickUp Clips do nagrywania i opisywania uwag na ekranie. Dzięki temu komunikacja będzie jednoznaczna, a niekończąca się wymiana wiadomości zostanie ograniczona.

Zobacz, jak ClickUp pomaga połączyć CRM i zarządzanie projektami w jedno potężne narzędzie:

2. HubSpot CRM (Najlepszy dla agencji marketingowych skupiających się na generowaniu i pielęgnowaniu leadów poprzez zawartość, e-maily i media społecznościowe)

HubSpot CRM pomaga agencjom zarządzać złożonymi relacjami z klientami, zapewniając przejrzysty, aktualizowany na bieżąco widok na wszystkie punkty kontaktu — e-maile, rozmowy telefoniczne, transakcje i wsparcie klienta — uporządkowane na jednej osi czasu.

To, co wyróżnia to rozwiązanie, to kreator automatyzacji cyklu pracy, który pozwala zespołom zautomatyzować działania, takie jak działania następcze, przydzielanie zadań, pielęgnowanie leadów i przejścia między etapami transakcji — bez pisania ani jednej linii kodu.

Ponadto funkcja Predictive Lead Scoring firmy HubSpot wykorzystuje AI do analizy danych dotyczących konwersji z przeszłości w celu uszeregowania potencjalnych klientów według prawdopodobieństwa sfinalizowania transakcji, pomagając agencjom nadać priorytet najbardziej obiecującym potencjalnym klientom. Wynik: mniej straconych szans, szybszy czas reakcji oraz wspólne zrozumienie sytuacji w działach marketingu, sprzedaży i wsparcia.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Spersonalizuj interakcje z klientami dzięki szczegółowym informacjom o kontaktach i historii

Szybciej rozwiązuj problemy dzięki wbudowanym systemom zgłoszeń i wsparcia

Zobacz wykresy pokazujące, kto jest gotowy do zakupu i na jakim etapie procesu się znajduje

Korzystaj z szablonów, aby szybko tworzyć profesjonalne wiadomości e-mail i dokumenty

Otrzymuj przypomnienia o zadaniach, aby nigdy nie zapomnieć o kontakcie z klientem

Rozszerzaj możliwości od bezpłatnych podstawowych narzędzi do zaawansowanych funkcji bez zakłócania cyklu pracy i konieczności ponownego szkolenia zespołów

Limity systemu CRM HubSpot

Interfejs jest łatwy w obsłudze, ale automatyzacja wymaga pewnego nakładu pracy, aby się jej nauczyć

Narzędzia klasy premium, takie jak zaawansowana automatyzacja i raportowanie, mogą być kosztowne

Ceny HubSpot CRM

Pakiet Starter: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Professional: 100 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 150 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: Niedostępne

Capterra: 4,5/5 (ponad 4300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot CRM?

W recenzji Capterra czytamy:

System CRM HubSpot zapewnił nam znaczną przewagę. Inwestycja w ten system CRM nie tylko usprawniła zarządzanie projektami, ale także poprawiła komunikację z klientami i procesy sprzedaży.

3. Salesforce Marketing Cloud (najlepsze rozwiązanie do personalizacji opartej na AI w skali Enterprise)

za pośrednictwem Salesforce

Salesforce Marketing Cloud wykorzystuje AI Einstein, aby pomóc dużym agencjom i przedsiębiorstwom w personalizacji kampanii w oparciu o zachowania klientów w czasie rzeczywistym.

Na przykład narzędzie Einstein Content Selection analizuje dotychczasowe interakcje i preferencje każdego klienta, aby automatycznie wybrać najskuteczniejszy obraz, temat wiadomości lub ofertę, bez konieczności ręcznego testowania. Dzięki temu kampania detaliczna może dynamicznie wyświetlać produkt A osobom wydającym dużo pieniędzy, a produkt B osobom poszukującym rabatów – wszystko to w ramach tego samego szablonu e-maila.

Inne funkcje AI obejmują Einstein Engagement Scoring, który przewiduje, które kontakty najprawdopodobniej otworzą wiadomość, klikną w link lub zrezygnują z subskrypcji. Wybiera również najlepszy czas dla każdego odbiorcy, zwiększając wskaźniki otwarć.

Najlepsze funkcje Salesforce Marketing Cloud

Monitoruj i analizuj rozmowy w mediach społecznościowych, aby zrozumieć klientów i konkurencję

Docieraj do klientów za pomocą wiadomości SMS, MMS, powiadomień push i wiadomości grupowych w kluczowych momentach

Wprowadź personalizację 1:1 dla milionów użytkowników, ograniczając domysły i poprawiając skuteczność kampanii wielokanałowych

Ustąp połączenie danych z e-maila, mediów społecznościowych, stron internetowych i urządzeń mobilnych, aby zoptymalizować harmonogram kampanii

Ograniczenia Salesforce Marketing Cloud

Nowi użytkownicy mogą uznać, że nauka obsługi jest trudna

Chociaż jest to potężne narzędzie, struktura kosztów może stanowić wyzwanie dla mniejszych agencji lub start-upów

Ceny Salesforce Marketing Cloud

Pakiet Starter: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Pakiet Professional: 1500 USD miesięcznie za organizację (rozliczane rocznie)

Kategoria korporacyjna: 3250 USD miesięcznie za organizację (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Salesforce Marketing Cloud

G2: 4,0/5 (ponad 4600 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 523 recenzje)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesforce Marketing Cloud?

W recenzji Capterra udostępniane są informacje:

Możliwości platformy w zakresie segmentacji odbiorców i automatyzacji cykli pracy marketingowych są naprawdę potężne, umożliwiając precyzyjne kierowanie reklam i angażowanie odbiorców za pośrednictwem e-maila, mediów społecznościowych i wiadomości SMS.

📖 Przeczytaj również: Najlepszy system CRM dla agencji marketingowych

4. Zoho CRM (Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji wielokanałowej w ramach zintegrowanego ekosystemu)

za pośrednictwem Zoho

Zoho CRM doskonale sprawdza się w automatyzacji interakcji z klientami we wszystkich kanałach — e-mailu, czacie na żywo, mediach społecznościowych i nie tylko — w ramach ściśle zintegrowanego pakietu biznesowego.

Załóżmy, że potencjalny klient pobiera e-booka ze strony internetowej Twojej agencji. Zoho CRM automatycznie tworzy nowy rekord kontaktu, wysyła spersonalizowaną wiadomość e-mail za pośrednictwem Zoho Campaigns, planuje podpowiedź o czacie na żywo, jeśli potencjalny klient ponownie odwiedzi stronę, a także rejestruje wszystkie interakcje i ocenia potencjalnego klienta na podstawie jego zaangażowania.

Tego rodzaju kompleksowa automatyzacja pomaga agencjom usprawnić cykle pracy marketingowe i sprzedażowe bez konieczności przełączania się między narzędziami. Jako część szerszego ekosystemu Zoho — obejmującego Zoho Campaigns, Desk i Projects — CRM oferuje natywne połączenia, które upraszczają złożone cykle pracy przy kosztach konkurencyjnych dla rozwijających się zespołów.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Spersonalizuj swój pulpit nawigacyjny, aby wyeksponować kluczowe wskaźniki i raporty

Otrzymuj powiadomienia, gdy klienci podejmą określone działania, takie jak przesłanie formularza lub otwarcie wiadomości e-mail

Monitoruj postępy sprzedaży za pomocą przejrzystych wykresów i diagramów

Ograniczenia Zoho CRM

Aby rozpocząć pracę, konieczne jest wprowadzenie znacznej liczby niestandardowych dostosowań

Interfejs użytkownika może wydawać się mniej nowoczesny niż w nowszych, bardziej eleganckich systemach CRM

Ceny Zoho CRM

Free

Standard: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Professional: 35 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 50 USD miesięcznie za użytkownika

Ultimate: 65 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4,1/5 (ponad 2700 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 6900 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho CRM?

W recenzji Capterra czytamy:

Zoho CRM sprawdza się jako system CRM, ale jeśli naprawdę chcesz w pełni wykorzystać jego możliwości, potrzebujesz programistów, którzy zapewnią, że osiągniesz zamierzone cele w zakresie automatyzacji procesów.

5. ActiveCampaign (Najlepsze rozwiązanie do personalizacji opartej na AI i zaawansowanej automatyzacji marketingu e-mailowego)

za pośrednictwem ActiveCampaign

ActiveCampaign wyróżnia się możliwością automatycznego dostosowywania czasu wysyłania wiadomości e-mail w oparciu o zachowanie każdego kontaktu. Wykorzystuje AI do identyfikacji przedziałów czasowych, w których poszczególni użytkownicy są najbardziej skłonni do interakcji.

Taki poziom precyzji czasowej pomaga małym i średnim firmom poprawić wskaźniki otwarć i kliknięć bez konieczności polegania na statycznych harmonogramach wysyłek. Ogranicza to również elementy zgadywania podczas realizacji kampanii, zwiększając prawdopodobieństwo, że każda wiadomość dotrze do odbiorców w odpowiednim momencie.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz kampanie typu drip, oceniasz potencjalnych klientów, czy realizujesz automatyzację działań następczych, ta platforma gwarantuje, że Twoje wiadomości dotrą dokładnie wtedy, kiedy powinny.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Twórz złożone cykle pracy i kampanie e-mailowe za pomocą wizualnego kreatora typu „przeciągnij i upuść”

Monitoruj i dostosowuj kampanie w czasie rzeczywistym dzięki szczegółowym analizom

Wysyłaj spersonalizowane wiadomości SMS w ramach zautomatyzowanych ścieżek klienta

Zarządzaj szansami sprzedażowymi i zadaniami dzięki zintegrowanemu procesowi CRM

Ograniczenia ActiveCampaign

Wraz ze wzrostem liczby subskrybentów rosną koszty

Ograniczone narzędzia do zarządzania pełnym procesem sprzedaży

Ceny ActiveCampaign

Pakiet Starter: Od 15 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatkowo: już od 49 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: Od 79 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Od 145 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (ponad 14 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ActiveCampaign?

Oto recenzja tego narzędzia napisana przez użytkownika serwisu Capterra:

Przez długi czas intensywnie korzystałem z ActiveCampaign i w dużym stopniu polegałem na jego zaawansowanych automatyzacjach, podwójnym systemie taksonomii oraz wszechstronnym API. Było to potężne narzędzie, które oferowało dużą elastyczność i pomagało skutecznie zarządzać złożonymi cyklami pracy. Jednak z czasem ceny stały się wysokie, a platforma wydawała się wolniejsza i bardziej skomplikowana w nawigacji.

6. Creatio (Najlepsze rozwiązanie dla agencji potrzebujących konfigurowalnego systemu CRM z zaawansowaną automatyzacją procesów)

Jako agencja marketingowa potrzebujesz systemu CRM, który nadąża za Twoimi pomysłami, a nie takiego, który spowalnia Cię skomplikowaną technologią. Właśnie tu z pomocą przychodzi Creatio.

To platforma typu low-code i no-code, która pozwala projektować i przeprowadzać automatyzację unikalnych procesów Twojej agencji oraz dostosowywać cykle pracy za pomocą kreatora typu „przeciągnij i upuść”.

Załóżmy, że uruchamiasz nową kampanię generowania leadów i potrzebujesz niestandardowego procesu, aby zakwalifikować potencjalnych klientów. Dzięki Creatio Twoi specjaliści ds. strategii marketingowej mogą skonfigurować automatyczne wyzwalacze, aby przenosić leady z kategorii „nowe zapytanie” do „zakwalifikowane”, gdy tylko zostaną spełnione określone kryteria. Pozwala to Twojemu zespołowi niezwykle szybko uruchamiać wielokanałowe kampanie marketingowe, konfigurując sekwencje e-maili, wyzwalacze zdarzeń i ścieżki klienta bez pisania ani jednej linii kodu. Możesz przejść od koncepcji do wdrożenia w ciągu kilku godzin, a nie tygodni.

Najlepsze funkcje Creatio

Skonsoliduj dane klientów w widoku 360 stopni, łącząc interakcje, historię zakupów i aktywność w mediach społecznościowych w jeden spójny profil

Wizualizuj analizy w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym, które zapewniają natychmiastowy wgląd w wyniki kampanii i wydajność zespołu

Dynamicznie segmentuj klientów, korzystając z zaawansowanych kryteriów, takich jak poziom zaangażowania i przewidywane zachowania, aby poprawić precyzję targetowania

Wykorzystaj analizy oparte na AI, aby zrozumieć klientów i podejmować trafne decyzje

Zarządzaj potencjalnymi klientami, segmentuj kontakty i analizuj wyniki kampanii – wszystko z jednego centralnego obszaru roboczego

Ograniczenia Creatio

Elastyczność niestandardowego dostosowywania oznacza dłuższy proces nauki, szczególnie na etapie ustawień początkowych

Zaawansowane funkcje są dostępne za dodatkową opłatą, co sprawia, że rozwiązanie to jest mniej odpowiednie dla start-upów

W porównaniu z konkurencją Creatio oferuje limit integracji z rozwiązaniami innych firm

Ceny Creatio

Rozwój: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 55 USD miesięcznie za użytkownika

Unlimited: 85 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Creatio

G2: 4,7/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Creatio?

W recenzji na G2 czytamy:

Creatio to najbardziej przystępny [sic] system CRM, jaki kiedykolwiek widziałem. W przypadku większości systemów CRM poznanie platformy stanowi dla mnie prawdziwe wyzwanie, ponieważ mają one rozbudowaną funkcjonalność; jednak w przypadku Creatio było to naprawdę proste, ponieważ oferuje ono dostosowywanie bez kodowania. Korzystałem z Creatio codziennie i było to wspaniałe doświadczenie.

📮 ClickUp Insight: Tylko 7% profesjonalistów polega głównie na AI w zarządzaniu zadaniami i organizacji pracy. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do konkretnych aplikacji, takich jak kalendarze, listy zadań do wykonania czy aplikacje e-mailowe. Dzięki ClickUp ta sama AI wspiera Twoją pocztę elektroniczną i inne cykle pracy, kalendarz, zadania oraz dokumentację. Po prostu zapytaj: „Jakie są moje dzisiejsze priorytety?”. ClickUp Brain przeszuka Twój obszar roboczy ClickUp i poinformuje Cię dokładnie, jakie zadania masz do wykonania, biorąc pod uwagę ich pilność i ważność. W ten sposób ClickUp konsoliduje dla Ciebie ponad 5 aplikacji w jednej, super aplikacji!

7. Apptivo (Najlepsze rozwiązanie dla małych agencji: modułowy system CRM z funkcją zarządzania projektami)

za pośrednictwem Apptivo

Apptivo wyróżnia się modułową konstrukcją, która pozwala agencjom wybierać i łączyć w jednym interfejsie dokładnie te narzędzia, których potrzebują, takie jak CRM, fakturowanie, help desk i zarządzanie projektami.

Na przykład agencja kreatywna może zarządzać potencjalnymi klientami za pomocą aplikacji CRM, śledzić realizację zadań dla klientów w aplikacji Projekty oraz generować faktury z tej samej platformy, bez konieczności przełączania się między narzędziami lub integracji oprogramowania innych firm.

Taka struktura pozwala małym zespołom zachować elastyczność, obniżyć koszty oprogramowania i stopniowo się rozwijać, dodając aplikacje tylko wtedy, gdy potrzebne są nowe funkcje. To elastyczny, kompleksowy system dostosowany do rosnących potrzeb operacyjnych.

Najlepsze funkcje Apptivo

Przydzielaj zadania, udostępniaj aktualizacje i współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym

Przechowuj informacje o klientach w jednym miejscu, aby uniknąć rozproszenia danych i nieporozumień

Dostosuj system CRM do swoich cykli pracy bez konieczności posiadania wiedzy technicznej

Automatycznie kieruj potencjalnych klientów do odpowiednich przedstawicieli handlowych

Korzystaj z wbudowanych narzędzi do sporządzania kosztorysów, fakturowania i śledzenia finansów

Ograniczenia Apptivo

Chociaż jest funkcjonalny, brakuje mu eleganckiego wyglądu nowszych systemów CRM

Niestandardowe dostosowania często wymagają pomocy programisty

Apptivo nie oferuje Free Planu

Ceny Apptivo

Lite: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Ultimate: 50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Apptivo

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Apptivo?

Recenzja serwisu G2 mówi:

Udało nam się dostosować niestandardowe nazewnictwo i strukturę poszczególnych modułów, aby jak najlepiej odzwierciedlały one nasze obszary robocze i branżę. Dostępne są zarówno widoki internetowe, jak i mobilne, co pozwala na łatwe korzystanie z produktu w podróży

8. Salesmate (Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesu sprzedaży w podróży)

za pośrednictwem Salesmate

Salesmate usprawnia zarządzanie transakcjami dla małych zespołów sprzedaży dzięki intuicyjnemu systemowi śledzenia postępów, który automatyzuje działania następcze bez utraty użyteczności.

Od rejestrowania rozmów po planowanie przypomnień — system zapewnia płynność cykli pracy, nie odwracając uwagi od aktywnej sprzedaży.

Aplikacja mobilna przenosi tę prostotę do pracy w terenie, umożliwiając przedstawicielom handlowym aktualizowanie transakcji, wysyłanie e-maili oraz dostęp do danych klientów pomiędzy spotkaniami.

Najlepsze funkcje Salesmate

Ogranicz ręczne wprowadzanie danych poprzez automatyzację cykli pracy, sekwencji sprzedażowych i pozyskiwania potencjalnych klientów

Prowadź rozmowy bezpośrednio z poziomu systemu CRM dzięki wbudowanym funkcjom telefonicznym

Śledź potencjalnych klientów dzięki wizualnemu, opartemu na przeciąganiu i upuszczaniu lejkowi sprzedażowemu

Twórz spersonalizowane sekwencje sprzedażowe, aby zautomatyzować kampanie promocyjne

Generuj wnikliwe raporty dotyczące wyników sprzedaży i kondycji potencjalnych klientów

Synchronizuj z narzędziami takimi jak e-mail, kalendarze i aplikacje marketingowe

Ograniczenia Salesmate

Aplikacja mobilna nie oferuje pełnego zakresu funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne

Nie oferuje Free Planu

Ceny Salesmate

Pakiet Basic: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 79 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Salesmate

G2: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesmate?

Recenzja serwisu G2 mówi:

Intuicyjny interfejs Salesmate i bogaty zestaw funkcji sprawiają, że zarządzanie naszym procesem sprzedaży jest niezwykle łatwe. Funkcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, dzięki czemu możemy skupić się bardziej na finalizowaniu transakcji. Integracja z różnymi innymi narzędziami, z których korzystamy, przebiega płynnie, zwiększając naszą ogólną wydajność.

9. Pipedrive (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania procesem sprzedaży)

za pośrednictwem Pipedrive

Pipedrive opiera się na przejrzystym, wizualnym lejku sprzedażowym, który pomaga zespołom zarządzać transakcjami bez zagubienia się w złożoności. Każdy etap można dostosować, co ułatwia dopasowanie lejka do procesu sprzedaży Twojej agencji.

Wszystko jest uporządkowane w jednym widoku — od śledzenia postępów po ustawianie przypomnień o działaniach następczych — dzięki czemu Twój zespół może skupić się na realizacji transakcji, a nie na żonglowaniu systemami.

W połączeniu z delikatną automatyzacją i pomocnymi sugestiami AI, Pipedrive zmniejsza opór w cyklu pracy sprzedaży. Jest to szczególnie skuteczne dla agencji, które chcą mieć uporządkowaną strukturę bez obciążenia związanego z rozbudowanym systemem CRM.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wizualizuj i zarządzaj transakcjami dzięki prostemu procesowi typu „przeciągnij i upuść”

Dostosuj cykle pracy i raporty do procesów swojej agencji

Angażuj potencjalnych klientów dzięki zintegrowanym narzędziom do obsługi e-maila i komunikacji

Zautomatyzuj działania następcze, aby utrzymać tempo zawierania transakcji

Stwórz połączenie z narzędziami takimi jak e-mail, czat i aplikacje księgowe

Ustal priorytety transakcji w jednym widoku, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

Ograniczenia Pipedrive

Nie oferuje opcji bezpłatnej

Opcje dostosowywania są ograniczone dla firm o złożonych potrzebach lub cyklach pracy

Zaawansowane analizy i wnioski oparte na AI są dostępne wyłącznie w ramach subskrypcji wyższych poziomów

Ceny Pipedrive

Essential: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowany: 34 USD miesięcznie za użytkownika

Professional: 64 USD miesięcznie za użytkownika

Power: 74 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 2500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive?

Oto opinia użytkownika serwisu G2:

Interfejs użytkownika jest niezwykle prosty i pozwala na widok procesu sprzedaży „na pierwszy rzut oka”. Możesz również dostosować pasek boczny, usuwając z niego wszystko, co nie jest istotne, co zapewnia bardzo przejrzysty widok w porównaniu z innymi systemami CRM

10. Freshsales (Najlepsze rozwiązanie do ustalania priorytetów potencjalnych klientów w oparciu o AI)

Freshsales koncentruje się na tym, czego zespoły sprzedaży potrzebują najbardziej: jasnym widokiem na to, które leady warto rozwijać. Jego oparty na AI system oceny leadów analizuje sygnały zaangażowania i dane historyczne, aby wyłonić potencjalnych klientów o wysokim potencjale, pomagając przedstawicielom handlowym skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie.

Zamiast ręcznie śledzić interakcje lub zgadywać poziom zainteresowania, użytkownicy mogą polegać na prognozach systemu, które pomogą im w podejmowaniu dalszych działań i bardziej efektywnym rozdzielaniu wysiłków. Wynikiem jest bardziej wydajny proces sprzedaży, który minimalizuje nieefektywne działania i poprawia współczynniki konwersji.

Najlepsze funkcje Freshsales

Korzystaj z aplikacji mobilnej, aby mieć dostęp do swojego CRM-a w dowolnym miejscu

Zautomatyzuj rutynowe zadania, takie jak działania następcze i przypomnienia

Angażuj potencjalnych klientów za pośrednictwem wielu kanałów, w tym telefonu, e-maila, czatu i SMS-ów

Monitoruj wszystkie interakcje z klientami — e-maile, rozmowy telefoniczne, czaty — w jednym miejscu

Wykorzystaj analizy oparte na AI, aby dostosować komunikaty i zwiększyć zaangażowanie

Śledź wyniki sprzedaży dzięki raportom i pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym

Limity Freshsales

Konfiguracja złożonych cykli pracy może wymagać pewnego nakładu czasu na naukę

Chociaż ma połączenie z popularnymi aplikacjami, nie ma rozbudowanego sklepu z rozszerzeniami

Freshsales może nie oferować tak szerokich możliwości niestandardowego dostosowania jak niektóre inne systemy CRM

Ceny Freshsales

Free

Growth: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Freshsales

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Freshsales?

W recenzji na G2 czytamy:

Funkcje platformy związane z zarządzaniem potencjalnymi klientami i kontaktami poprawiły sposób, w jaki zarządzamy relacjami z klientami. Najbardziej podoba mi się to, że Freshsales zapewnia mi potrzebne narzędzia, nie przytłaczając mnie nadmierną ilością funkcji. Na przykład inny system CRM, który rozważałem, miał ponad 45 aplikacji, ale nie było mowy, żebym korzystał z nich wszystkich. W pewnym sensie czułem, że próba opanowania ich wszystkich byłaby dla mnie rozpraszająca, więc wybrałem Freshsales, ponieważ zapewnia mi wszystko, czego potrzebuję.

Nie ograniczaj się do zarządzania bazą klientów. Zatrzymaj ich i rozbudowuj dzięki ClickUp

Na rynku dostępnych jest wiele świetnych systemów CRM — niektóre oferują zaawansowaną automatyzację, inne skupiają się na analityce — ale wszystkie mają na celu usprawnienie Twojej pracy i wzmocnienie relacji z klientami.

Jeśli szukasz rozwiązania, które sprawdzi się pod każdym względem, warto poważnie rozważyć ClickUp. To kompleksowe centrum dowodzenia do komunikacji z klientami, śledzenia kampanii i współpracy zespołowej. Możesz koordynować wszystko (i wszystkich) bez konieczności przełączania się między dziesiątkami zakładek.

Niestandardowe pulpity nawigacyjne? Są. Automatyzacje? Oczywiście. Niezależnie od tego, czy zarządzasz potencjalnymi klientami, czy uruchamiasz kampanię, ClickUp zapewnia synchronizację wszystkich działań. Porzuć nieporęczne systemy. Wypróbuj ClickUp za darmo i przekonaj się, jak ujednolicony obszar roboczy ClickUp może pomóc Twojej agencji działać sprawniej.