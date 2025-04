10 najlepszych programów CRM dla agencji marketingowych

Jeśli istnieje słowo opisujące atmosferę panującą w agencjach marketingowych, założymy się, że wielu wybrałoby chaos. Żonglujesz wieloma projektami i często ścigasz się z czasem, aby zakończyć swoje zadania. Ciągłe przełączanie się między aplikacjami w celu obsługi kampanii, klientów i potencjalnych klientów ciągnie cię w różnych kierunkach jednocześnie.

A co gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz korzystać z jednej platformy do pielęgnowania niestandardowych relacji z klientami, zarządzania danymi, generowania raportów i planowania cykli pracy? To wszystko jest możliwe dzięki marketingowi Oprogramowanie CRM narzędzia. Są one wyposażone w funkcje do centralizacji niestandardowego zarządzania klientami i podejmowanie decyzji opartych na danych w celu prowadzenia kampanii i generowania leadów.

W tym artykule przeanalizujemy 10 najlepszych CRM dla marketingu agencje. Zanurz się w ich funkcjach i znajdź ten, który spełnia wszystkie Boxy na Twojej liście kryteriów! ✅

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM dla marketingu?

Przy wielu narzędziach do zarządzania relacjami z klientami na rynku, normalnym jest, że czujesz się zdezorientowany, które z nich wybrać. Jednak każde oprogramowanie marketingowe CRM warte swojej ceny powinno oferować następujące elementy:

Zadania izarządzanie projektami Funkcje: Powinien umożliwiać przypisywanie i śledzenie zadań w celu usprawnienia funkcji międzyfunkcyjnychkampanie marketingowe i dostosować się do terminów Centralizacja danych: Powinna umożliwiać przechowywanie, dostęp i zarządzanie wszystkiminiestandardowymi informacjami o klientach w jednym miejscu Narzędzia do zarządzania kontaktami: Oprogramowanie posiada opcje śledzenia każdej interakcji z klientem i utrzymywania czystej dokumentacji Analiza marketingowa i raportowanie: Powinien oferować opcje takie jak wątki komentarzy i edycja w czasie rzeczywistym, aby zapewnić, że każdy wykona swoją część i będzie na bieżąco z najnowszymi zmianami Szablony: Powinien oferować przydatne funkcje marketingowe iSzablony CRM aby zaoszczędzić czas na niektórych procesach Wszechstronność: Oprogramowanie powinnodziałać bezproblemowo na komputerach Mac i urządzeniach z systemem Windows, a także telefonach komórkowych i tabletach

10 najlepszych marketingowych programów CRM do wykorzystania w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy dziesiątki narzędzi CRM dla agencji marketingowych i wybraliśmy 10 najbardziej wydajnych opcji, które pomogą zespołom marketingowym pracować mądrzej i utrzymywać relacje z klientami na najwyższym poziomie. 🤝

1. ClickUp

Współpraca nad wielofunkcyjnymi kampaniami marketingowymi w ClickUp

ClickUp jest popularnym narzędziem do pracy nad zadaniami, projektami i platforma do zarządzania marketingiem z potężnymi możliwościami Funkcji CRM do zarządzania kontami, wizualizacji pipeline'ów i współpracy z zespołem w jednym miejscu.

Platforma ponad 15 konfigurowalnych widoków pozwala zobaczyć procesy CRM z każdej perspektywy. Użyj widoku listy, aby grupować, sortować i filtrować konta, skorzystaj z widoku kalendarza, aby dostosować plany zgodnie z terminami, lub wybierz widok obciążenia pracą, aby sprawdzić, co Twój zespół ma na głowie. 🍽️

ClickUp's pulpity wyników z ponad 50 widżetami pozwalają wizualizować dane klientów. Użyj Dokumenty aby przechowywać całą dokumentację w jednym miejscu. Możesz połączyć dokumenty marketingowe z odpowiednimi zadaniami i udostępniać je zespołom sprzedaży dla widoczności!

Zarządzaj swoimi kontami za pomocą unikalnej hierarchii Przestrzeni, Folderów i List ClickUp, dodawaj swoich Gości do platformy i kontroluj uprawnienia za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Z Automatyzacja ClickUp i Formularze, możesz zaoszczędzić czas, wchodząc w interakcje z potencjalnymi klientami i przechwytując ich dane w mgnieniu oka. Aby usprawnić cykl pracy, zintegruj swój e-mail z ClickUp i stwórz ujednolicone środowisko do wdrażania klientów, wysyłania aktualizacji projektów i zarządzania kontaktami.

Platforma integruje się z ponad 1000 platform i oferuje pakiety Szablon ClickUp CRM aby usprawnić proces pozyskiwania potencjalnych klientów i zwiększyć liczbę konwersji.

ClickUp najlepsze funkcje

Narzędzia do automatyzacji marketingu dla zespołów sprzedażowych i marketingowych w celu przyspieszenia cyklu pracy

Kompleksowe pulpity z ponad 50 kartami do tworzenia i śledzenia strategii marketingowych z dowolnego miejsca

ponad 15 widoków do zarządzania niestandardowymi relacjami z klientami i zadaniami pod dowolnym kątem

Narzędzia e-mail marketingu pomagające w recenzowaniu i publikowaniu przez interesariuszy

Łatwe w użyciu automatyzacje i formularze usprawniające obsługę zgłoszeń i zapytań

Skalowalna hierarchia dla doskonałego zarządzania kontami

Limity ClickUp

Rozszerzenie zakresu funkcji może być przytłaczające

Niektórzy użytkownicy chcieliby więcej automatyzacji w tańszych planach

Cennik ClickUp

Free forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp AI : Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD/miesiąc dla członków obszaru roboczego

: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Insightly

Via: Insightly Potrzebujesz platformy, która łączy funkcje CRM, marketingu, zarządzania projektami i sprzedaży? Insightly może być tym, czego szukasz! 👁️

Ta platforma to przede wszystkim możliwość personalizacji. Możesz dostosować ją do swoich unikalnych potrzeb i stworzyć spersonalizowaną przestrzeń dla swojej agencji i klientów.

Docenisz niestandardowego klienta funkcja zarządzania wiadomościami e-mail *, której można używać do śledzenia i nadzorowania każdej interakcji z klientem oraz utrzymywania proaktywnej komunikacji.

Z najwyższej klasy potok sprzedaży i opcje zarządzania potencjalnymi klientami, można łatwo przechwytywać istotne informacje, ustalać priorytety i zamykać transakcje. Insightly umożliwia nawet dodawanie szczegółowych zapisów dotyczących usług i przygotowywanie ofert cenowych oraz odpowiednich informacji, gdy tylko potencjalny klient o nie poprosi.

Insightly oferuje dostosowywane pulpity do nadzorowania kluczowych wskaźników i podejmowania świadomych decyzji na przyszłość.

Platforma może zwiększyć wydajność Twojego teamu i pomóc w organizacji pracy Cykle pracy CRM z automatyzacja zadań które zmniejszają powtarzalność pracy i ryzyko błędu ludzkiego.

Najlepsze funkcje Insightly

Łączy funkcje CRM, marketingu, PM i sprzedaży

Solidny pipeline sprzedaży i opcje zarządzania leadami

Intuicyjne pulpity nawigacyjne

Automatyzacja zadań

Limity Insightly

Może być drogie dla mniejszych agencji w porównaniu z innymi programami do zarządzania relacjami z klientami marketingowymi

Automatyzacja może ulec zmianie po aktualizacji oprogramowania

Ceny Insightly

Plus : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Professional : $49/miesiąc na użytkownika

: $49/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Insightly

G2 : 4.2/5 (850+ recenzji)

: 4.2/5 (850+ recenzji) Capterra: 4/5 (600+ recenzji)

3. Podio

Via: Podio Chociaż Podio nie jest narzędziem CRM per se, jest bardziej niż zdolne do pomocy w zarządzaniu istniejącymi i potencjalnymi klientami.

Dzięki Podio można tworzyć unikalne rekordy klientów i potencjalnych klientów i edytować je w czasie rzeczywistym. Platforma oferuje formularze internetowe, które ułatwiają przechwytywanie informacji. Ponieważ nieskazitelne prowadzenie dokumentacji ma kluczowe znaczenie dla agencji marketingowych, z przyjemnością dowiesz się, że Podio pozwala dodawać komentarze i załączać pliki do wpisów, aby uczynić je bardziej szczegółowymi.

Przydziel zadania, aby zorganizować swój zespół, upewnij się, że każdy jest świadomy swoich obowiązków i śledź postępy, aby utrzymać agencję na właściwym kursie.

Dzięki wielu widokom Podio możesz obserwować swoje wpisy z różnych perspektyw. Skorzystaj z prostego widoku listy, aby uzyskać kompleksowy przegląd swoich klientów, lub przełącz się na widok Tablica Kanban widok do śledzenia i zarządzania ich statusami.

Podio integruje się z wieloma platformami, w tym z Dyskiem Google, Kalendarzem Google i FreshBooks, co pomaga w udostępnianiu plików, organizowaniu harmonogramu i tworzeniu faktur.

Najlepsze funkcje Podio

Wbudowane formularze internetowe do zbierania informacji o klientach

Łatwe przydzielanie zadań i zarządzanie nimi

Wiele widoków

Liczne integracje z popularnymi narzędziami

Limity Podio

Aplikacja mobilna nie oferuje wszystkich funkcji

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali o wolniejszych czasach reakcji

Ceny Podio

Free : $0/miesiąc za użytkownika

: $0/miesiąc za użytkownika Plus : $11.20/miesiąc na użytkownika

: $11.20/miesiąc na użytkownika Premium: $19.20/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Podio

G2 : 4.2/5 (450+ recenzji)

: 4.2/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (300+ recenzji)

4. Keap

Via: Keap Śledzenie relacji z klientami i wystawianie im faktur dzięki tej wyjątkowej aplikacji narzędzie marketingowe dla małych Business .

Jedną z funkcji, którą pokochasz, jest automatyczne pozyskiwanie leadów. Keap zbiera i organizuje informacje o potencjalnych klientach za pośrednictwem niestandardowych formularzy, mediów społecznościowych i stron docelowych. Podpowiedź jest kluczowa dla konwersji leadów, a Keap automatycznie dociera do potencjalnych klientów na podstawie ich działań i aktywności.

Natywne funkcje fakturowania i procesory płatności Keap umożliwiają tworzenie faktur bezpośrednio z narzędzia CRM i szybsze otrzymywanie płatności. 💸

Połącz Keap z Zapier i ciesz się ponad 5000 integracji! Jeśli korzystasz z aplikacji nieobsługiwanych przez Zapier, wykorzystaj otwarte API Keap do tworzenia niestandardowych integracji.

Najlepsze funkcje Keap

Automatyzacja pozyskiwania leadów z praktycznymi opcjami filtrowania

Płynne przejście z innych platform

Doskonałe opcje fakturowania i płatności

Silne możliwości integracji poprzez Zapier lub otwarte API

Limity Keap

Bardziej stroma krzywa uczenia się

Obsługa klienta mogłaby być lepsza

Ceny Keap

Pro : Zaczyna się od 159 USD/miesiąc (1500 kontaktów i dwóch użytkowników, dodatkowi użytkownicy: 29 USD/miesiąc)

: Zaczyna się od 159 USD/miesiąc (1500 kontaktów i dwóch użytkowników, dodatkowi użytkownicy: 29 USD/miesiąc) Max: Od 229 USD/miesiąc (2500 kontaktów i trzech użytkowników, dodatkowi użytkownicy: 29 USD/miesiąc)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Keap oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,400+ recenzji)

: 4.2/5 (1,400+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (1,200+ reviews)

Bonus: Sprawdź naszą listę top alternatywy dla Keap

5. Przeciąganie

Via: Przeciąganie Nie ociągaj się ze znalezieniem doskonałego rozwiązania CRM dla swojej agencji! 🦶

Spotkanie z Drag, zgrabnym narzędziem, które opiera się na trwałym popularności e-maila jako kanału komunikacji dla firm . Pozwala zmienić konto Gmail w potężną maszynę CRM! ✉️

Tablice przeciągania są główną funkcją platformy. Połącz swoje udostępniane skrzynki odbiorcze i Grupy Google za pomocą tablicy, aby łatwo sortować potencjalnych klientów i zapytania. Możesz także dodać członków swojego Teams do tablicy, aby byli na bieżąco.

Wzbogać każdą rozmowę z klientem o szczegóły, aby usprawnić współpracę i wyeliminować potrzebę przeskakiwania między różnymi aplikacjami. Załączaj pliki, przydzielaj zadania konkretnym członkom zespołu i zostawiaj notatki.

Drag umożliwia automatyczne przypisywanie e-maili do pracowników na podstawie kryteriów, takich jak słowa kluczowe i nadawca, aby upewnić się, że wszyscy są na bieżąco ze swoimi obowiązkami.

Przenieś współpracę na wyższy poziom, odpowiadając na e-maile w imieniu współpracownika i łącząc siły, aby wspólnie pisać przekonujące wersje robocze e-maili.

Dzięki automatycznym działaniom następczym i szablonom wiadomości e-mail możesz mieć pewność, że żaden potencjalny klient nie umknie Twojej uwadze, a wszystkie zapytania otrzymają odpowiedź na czas!

Drag najlepsze funkcje

Przekształca Gmaila w platformę CRM

Automatyczne przypisywanie e-maili

Automatyzacja działań następczych

Kompleksowe szablony wiadomości e-mail

Przeciągnij limity

Poznanie funkcji platformy może zająć trochę czasu

Aktualizacje mogą wpływać na ustawienia widoczności

Ceny Drag

Free : $0/miesiąc za użytkownika

: $0/miesiąc za użytkownika Starter : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Plus : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Pro: $16/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Drag

G2 : 4.5/5 (200+ recenzji)

: 4.5/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

6. Sprzedawca

Via: Salesmate Co otrzymujesz, gdy wyposażysz narzędzie CRM w potężne możliwości automatyzacji? Otrzymujesz Salesmate, solidną platformę, która napędza Twój zespół dzięki usprawnionym funkcjom automatyzacji marketingowe cykle pracy ! 🔝

Zacznijmy od opcji zarządzania potencjalnymi i potencjalnymi klientami. Salesmate umożliwia masowe pisanie e-maili i tekstów oraz tworzenie celowych kampanii e-mailowych i spersonalizowanych działań następczych w celu przekształcenia potencjalnych klientów w klientów.

Narzędzie umożliwia wizualizację procesu sprzedaży, śledzenie każdej rozmowy z potencjalnymi i obecnymi klientami, nagrywanie rozmów oraz synchronizację e-maili i kalendarza. Salesmate rejestruje dane rozmów z klientami w czasie rzeczywistym i automatycznie wprowadza aktualizacje. Ty i Twój zespół możecie skupić się na innych cennych zadaniach, wiedząc, że cała korespondencja jest starannie dokumentowana!

Najważniejszą funkcją Salesmate jest Automatyzacja. Używaj jej, aby uzyskać wgląd w stan swojego pipeline'u, pozyskiwać leady, sprawdzać wydajność zespołu i łatwo tworzyć spersonalizowane doświadczenia dla klientów. Ponieważ Salesmate jest narzędziem opartym na podróżach, możesz szybko tworzyć automatyzacje, przeciągając i upuszczając żądane elementy (wyzwalacze, warunki i działania) na kanwę platformy.

Najlepsze funkcje Salesmate

Solidne automatyzacje

Doskonałe opcje zarządzania potencjalnymi i potencjalnymi klientami

Intuicyjny projekt typu "przeciągnij i upuść

ponad 700 integracji

Limity Salesmate

Brak opcji planowania godzin włączania/wyłączania połączeń

Ograniczona obsługa klienta

Cennik Salesmate

Starter : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Wzrost : $24/miesiąc na użytkownika

: $24/miesiąc na użytkownika Boost : $40/miesiąc za użytkownika

: $40/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Salesmate oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (60+ recenzji)

: 4.6/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (70+ recenzji)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive Jeśli szukasz narzędzia CRM zorientowanego na sprzedaż, weź Pipedrive na przejażdżkę! 🚗

Platforma umożliwia wizualizację każdej sceny procesu sprzedaży. Możesz dodawać informacje o transakcjach i monitorować ich postęp. Dostosuj każdą scenę tak, aby pasowała do procesów Twojej agencji i korzystaj z możliwości przeciągania i upuszczania oraz opcji kodowania kolorami, aby upewnić się, że żadna transakcja nie zostanie pominięta.

Kolejną funkcją, którą z pewnością docenisz, jest autatyzacja. Pozwala ona usprawnić każdą część procesów, od e-mail marketingu po działania następcze z klientami.

Dzięki wizualnym pulpitom i konfigurowalnym raportom, Pipedrive umożliwia wykrywanie wąskich gardeł, śledzenie wskaźników KPI, ustawienie celów i śledzenie ich realizacji.

Pipedrive integruje się z ponad 700 aplikacjami, w tym z najwyższej klasy narzędziami marketingowymi i CRM, takimi jak Zapier, HubSpot i LinkPort. Platforma umożliwia również stworzenie własnej aplikacji w zaledwie kilku krokach.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Połączenie funkcji sprzedażowych i CRM

Łatwe w użyciu automatyzacje

Szczegółowe pulpity i opcje raportowania

ponad 700 integracji

Limity Pipedrive

Brak możliwości użycia dat jako wyzwalaczy automatyzacji

Brak zaawansowanych opcji niestandardowych

Ceny Pipedrive

Essential : 9,90 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,90 USD/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $19.90/miesiąc na użytkownika

: $19.90/miesiąc na użytkownika Professional : $39.90/miesiąc na użytkownika

: $39.90/miesiąc na użytkownika Power : $49.90/miesiąc na użytkownika

: $49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Pipedrive oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,600+ recenzji)

: 4.2/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,800+ recenzji)

8. Freshsales

Via: Freshworks Uzyskaj świeże spojrzenie na sprzedaż i CRM dzięki Freshsales! 🔭

Platforma ta umożliwia zapewnienie najwyższej jakości obsługi obecnym i potencjalnym klientom dzięki różnorodności dostępnych widoków. Skorzystaj z widoku osi czasu aktywności, aby śledzić zaangażowanie klientów na przestrzeni czasu lub skorzystaj z widoku tablicy Kanban, aby sortować kontakty na podstawie ich pozycji w pipeline, takich jak skontaktowany, zainteresowany, niezainteresowany itp.

Freshsales oferuje imponujące opcje zarządzania leadami, które umożliwiają tworzenie wielu pipeline'ów w celu śledzenia postępu transakcji i przypisywania prawdopodobieństwa dla każdej sceny.

Oparty na AI asystent platformy, Freddy, może pomóc w ustalaniu priorytetów potencjalnych klientów, przewidywaniu zamknięcia transakcji, monitorowaniu kluczowych wskaźników wydajności zespołu i generowaniu szczegółowych danych raportowania projektów .

Freshsales integruje się z dziesiątkami platform, takich jak Mailchimp i HubSpot. Korzystasz również z dostępu do API w celu połączenia z aplikacjami innych firm.

Najlepsze funkcje Freshsales

Wiele widoków

Solidne opcje zarządzania potencjalnymi klientami

Asystent Freddy oparty na AI

Integracje z popularnymi aplikacjami

Limity Freshsales

Wolniejsze odpowiedzi obsługi klienta

Cena może wydawać się relatywnie wyższa w przestrzeni CRM

Ceny Freshsales

Free : $0/miesiąc za użytkownika

: $0/miesiąc za użytkownika Wzrost : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Pro : $39/miesiąc na użytkownika

: $39/miesiąc na użytkownika Enterprise: $69/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Freshsales oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (500+ recenzji)

9. Miedź

Via: Miedź Jeśli Twoja agencja działa w ekosystemie Google, Copper może być dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem CRM!

Jego główną zaletą jest możliwość płynnej integracji z obszarem roboczym Google. Zsynchronizuj Copper z Dokumentami Google, aby prowadzić ujednoliconą ewidencję kontaktów, zbierać informacje od potencjalnych klientów i potencjalnych klientów za pomocą Formularzy Google oraz przechowywać pliki bezpiecznie i łatwo dostępne na Dysku Google.

Dzięki Copper możesz być zawsze na bieżąco ze swoimi potencjalnymi klientami dzięki automatyzacji działań następczych. Generuj szablony e-maili, ustaw przypomnienia i upewnij się, że nieodebrane transakcje pozostaną w przeszłości. Użyj pól niestandardowych, aby śledzić konkretne szczegóły dotyczące kontaktów.

Zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta jest możliwe dzięki alertom i powiadomieniom Copper - otrzymasz ping za każdym razem, gdy twoi potencjalni klienci lub kontakty będą cię potrzebować.

Miej oko na wszystko, co dzieje się w Twojej agencji dzięki Activity Feed platformy w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Copper

Niestandardowe alerty i powiadomienia

Automatyzacja działań następczych

Płynna integracja z obszarem roboczym Google

Kanał aktywności w czasie rzeczywistym

Limity miedzi

Reguły automatyzacji nie mogą być powielane

Więcej opcji raportowania byłoby miłym dodatkiem

Ceny Copper

Podstawowy : 23 USD/miesiąc za użytkownika

: 23 USD/miesiąc za użytkownika Professional : $59/miesiąc na użytkownika

: $59/miesiąc na użytkownika Business: $99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Copper

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (500+ recenzji)

10. CRM sprzedażowy Monday

Via: Monday Monday jest wydajny Rozwiązanie CRM połączone z zarządzaniem projektami aby zoptymalizować procesy!

Będący częścią szerszego pakietu oprogramowania Monday, CRM sprzedaży Monday został zaprojektowany do importowania danych kont, potencjalnych klientów i kontaktów z Excela lub za pośrednictwem API, przy jednoczesnym zachowaniu nienagannej organizacji. Nie musisz martwić się o żmudne sprawdzanie importowanych danych - platforma skutecznie wykrywa duplikaty danych, powiadamia o nich i łączy je.

Aby ułatwić komunikację z klientami, CRM od Monday oferuje funkcje takie jak szablony e-maili, masowe wysyłanie e-maili oraz synchronizacja i śledzenie e-maili. Skorzystaj z nich, aby być na bieżąco z każdą interakcją i zaoszczędzić czas.

Wykorzystaj funkcję automatyzacji Monday bez kodu do obsługi powtarzalnych zadań, co uwolni Twój czas na działania budujące wartość.

Najlepsze funkcje CRM dla sprzedaży Monday

Łatwy import danych

Automatyzacja bez użycia kodu

Wyjątkowe funkcje komunikacji

Kompleksowe śledzenie wydajności

Ograniczenia CRM w zakresie sprzedaży Monday

Brak opcji raportowania

Platforma może zawierać błędy

Ceny CRM dla sprzedaży Monday

Podstawowy : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Standard : $14/miesiąc za użytkownika

: $14/miesiąc za użytkownika Pro : $24/miesiąc na użytkownika

: $24/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje CRM dla sprzedaży Monday

G2 : 4.6/5 (600+ recenzji)

: 4.6/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (372 recenzje)

Uwolnij moc marketingowego oprogramowania CRM

Jeśli Twoja agencja marketingowa jest kwiatem, odpowiednie oprogramowanie CRM jest glebą, która pomaga jej rozkwitnąć. 🌸

Przedstawione przez nas marketingowe rozwiązania CRM są spektakularne i pozwalają usprawnić wiele aspektów relacji z klientem. Jeśli szukasz oprogramowania wszystko w jednym, które łączy CRM, marketing, sprzedaż, projekt i zarządzanie zadaniami w jednym zgrabnym pakiecie, wypróbuj ClickUp już dziś -free forever!