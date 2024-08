10 najlepszych alternatyw Things 3 do zarządzania zadaniami w 2024 roku

Są trzy rzeczy, które lubimy w Things 3: jego przejrzysty interfejs użytkownika, kilka integracji z kalendarzem i brzmi jak trylogia klasycznych filmów o potworach - ktoś widział Things 1 i 2? 🧟‍♀️

Ale nawet nasze ulubione rzeczy mają swoje wady, a Things 3 nie jest wyjątkiem. Dostępność, cena, ogólna funkcja i brak funkcji współpracy pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o Things 3.

Szukasz alternatywy, która wypełni każdą lukę w funkcjach, a nawet niektóre z nich. A my jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Ze wszystkimi aplikacje zwiększające wydajność na rynku, szukanie gdzie indziej może być przytłaczające. Pomożemy Ci uporządkować opcje dzięki tej krótkiej liście dziewięciu najlepszych alternatyw dla Things 3.

Czego należy szukać w alternatywie dla Things 3?

Aplikacja Things 3 jest dostępna tylko w ekosystemie Apple, co oznacza, że do jej używania potrzebny jest komputer Mac, iPhone lub iPad. A ponieważ nie ma aplikacji internetowej, dostęp do list rzeczy do zrobienia można uzyskać tylko z urządzeń, a nie z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Szybko zapisuj notatki, formatuj je za pomocą zaawansowanej edycji i przekształcaj wpisy w zadania, które można śledzić i do których masz dostęp z dowolnego miejsca

Aplikacja Things 3 nie wymaga stałej subskrypcji, ale nie ma też wersji Free. Co więcej, będziesz musiał uiścić oddzielną opłatę za każde z urządzeń z systemem iOS (49,99 USD, aby dodać ją do komputera Mac, 19,99 USD, aby dodać ją do iPada i 9,99 USD, aby dodać ją do iPhone'a lub Apple Watch, co daje łącznie 80 USD).

Nie ma też funkcji współpracy, więc ta aplikacja działa lepiej dla osób indywidualnych niż Teams. Nawet osoby próbujące zaplanować wakacje na plaży ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi mogą potrzebować poszukać gdzie indziej, aby wszyscy byli na tej samej stronie. 🏝️

Kiedy szukamy najlepszej alternatywy dla Things 3, chcemy aplikacji, która ma podobne mocne strony, ale ma mniej wad. Oto nasza lista kontrolna funkcji i funkcji, które każdy dobry aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia powinna oferować:

Przyjazny dla użytkownika design

Szablony list do zrobienia dla szybkiego ustawienia

Aplikacja internetowa

Funkcje współpracy

Free lub przystępne cenowo plany

10 najlepszych alternatyw dla Things 3 do wykorzystania w 2024 roku

Oto kilka naszych ulubionych alternatyw dla Things 3. Chociaż żadna z nich nie jest dostarczana w brązowych papierowych opakowaniach związanych ciągami, te dziewięć aplikacji oferuje silne połączenie funkcji wymienionych na powyższej liście i obejmuje opcje dla użytkowników iOS, Androida i Microsoftu.

Twórz przejrzyste, wielofunkcyjne listy rzeczy do zrobienia, aby łatwo zarządzać swoimi pomysłami i pracować z dowolnego miejsca dzięki liście kontrolnej zadań ClickUp

ClickUp to nie tylko narzędzie do zarządzania zadaniami, to cały zestaw narzędzi. 🛠️

Podczas gdy aplikacje do zrobienia listy rzeczy do zrobienia są stworzone dla osób prywatnych i narzędzia do zarządzania projektami są zbudowane dla Teams, ClickUp jest zbudowany dla obu. Jego potężne funkcje skalują się, aby pomieścić projekty każdej wielkości. Niezależnie od tego, czy próbujesz zorganizować polowanie na mieszkanie, czy wprowadzenie produktu na rynek, ClickUp pomoże Ci to zrobić.

Platforma ta pełni funkcję kreatywnych przestrzeni, takich jak Tablice ClickUp i Dokumenty, na których można przeprowadzać burze mózgów, oraz tablice projektów, na których można tworzyć zagnieżdżone dokumenty Listy kontrolne zadań i przypisać je innym członkom.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, który obejmuje funkcję "przeciągnij i upuść" oraz setki dynamicznych funkcji zarządzania zadaniami, takich jak etykiety, listy kontrolne i pola niestandardowe, możesz zorganizować swój cykl pracy na swój sposób. A dzięki aplikacjom komputerowym, internetowym i mobilnym ClickUp na iPhone'a lub Androida, będziesz mieć dostęp do swojej pracy gdziekolwiek jesteś.

Najlepsze funkcje

Biblioteka szablonów ClickUp z ponad 1000 gotowych zasobów dla każdego przypadku użycia, w tymSzablon do zarządzania zadaniami orazSzablon do zrobienia gotowych rzeczy do szybkiego ustawienia listy zadań

Dokumenty ClickUp są idealne do przeprowadzania burzy mózgów i organizowania pracyZadania ClickUp. Jeśli korzystasz z metody zarządzania zadaniami Getting Things Done (GTD), Docs pomoże ci zachować porządek podczas fazy przechwytywania pomysłów

Funkcje współpracy umożliwiają przypisywanie zadań i terminów innym osobom. Można również zostawiać komentarze, czatować i edytować dokumenty obok siebie

Wbudowane śledzenie czasu pomaga wizualizować czas trwania różnych zadań i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące terminów w przyszłości

Integracje ułatwiają połączenie listy zadań ClickUp z aplikacją Kalendarz Apple, Outlook lub Google

Limity

Ponieważ ClickUp ma tak wiele funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb, początkujący użytkownicy mogą mieć trudności z nauką

Nie wszystkie funkcje ClickUp są dostępne w planie Free

Cennik

Free Forever

Unlimited: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Business: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,350+ recenzji)

4.7/5 (8,350+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,720+ opinii)

2. Workflowy

przez Workflowy Motto Workflowy brzmi: "prostszy sposób na organizację pracy" Prostota jest zdecydowanie najmocniejszą stroną Workflowy.

Ta aplikacja do zarządzania zadaniami umożliwia tworzenie zagnieżdżonych list wypunktowanych, dzięki czemu można zorganizować zadania nadrzędne w jedną listę, a następnie podzielić każdy punkt na podzadania, dodając zagnieżdżoną listę pod głównym zadaniem.

Listy punktowane można dalej dzielić na kolejne zagnieżdżenia, dzięki czemu można dodawać podzadania, podzadania, podzadania i tak dalej.

Workflowy jest dostępny jako aplikacja internetowa, aplikacja komputerowa dla systemów Windows, macOS i Linux oraz aplikacja mobilna dla systemów iOS lub Android.

Najlepsze funkcje

Prosta konstrukcja sprawia, że aplikacja ta jest niezwykle łatwa w użyciu, bez krzywej uczenia się i czasu uruchamiania

Intuicyjne funkcje współpracy pozwalają zaprosić dowolną osobę do swojej listy poprzez udostępnianie linku, a każdemu ze współpracowników można nadać uprawnienia tylko do widoku lub redaktora

Limity

Workflowy ma ograniczone opcje formatu, co może utrudniać rozróżnianie zadań na pierwszy rzut oka

Interfejs użytkownika nie działa na zasadzie "wskaż i kliknij", jak wiele innych aplikacji z tej listy, a do efektywnego korzystania z tej platformy może być konieczne nauczenie się różnych skrótów klawiaturowych

Ceny

Basic: Free

Free Pro: 4,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

4.4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

3. Zadania Google

przez Google TasksBoard Jeśli jesteś już zakorzeniony w obszarze roboczym Google, to Zadania Google może być łatwym dopasowaniem do istniejącego cyklu pracy.

Podczas gdy użytkownicy narzekali, że Google Tasks brakowało niektórych kluczowych funkcji oferowanych przez inne listy rzeczy do zrobienia (takich jak synchronizacja z aplikacją kalendarza), ostatnie aktualizacje zawierały duże ulepszenia. Tak więc ta aplikacja naprawdę ucieleśnia mantrę "Jeśli na początku ci się nie uda...". 🏅

Teraz wszelkie zadania otrzymane za pośrednictwem Gmaila, terminy dodane do Kalendarza Google lub przypomnienia ustawione za pomocą Asystenta Google są dodawane do aplikacji Tasks w czasie rzeczywistym. Możesz więc przestać przełączać się między aplikacjami. 🏓

Teraz, gdy korzystasz z Google Tasks, zobaczysz wszystkie swoje codzienne zadania w jednym miejscu. Ponieważ jest to aplikacja stworzona przez Google, jest świetna dla użytkowników Androida, ale oferuje również aplikacje na iOS i pulpit.

Najlepsze funkcje

Jeśli jesteś już w ekosystemie Google, synchronizacja w czasie rzeczywistym z innymi aplikacjami Google ułatwia organizowanie wszystkich zadań w jednym miejscu

Funkcje udostępniania, które są podobne do udostępniania w Dokumentach Google, umożliwiają zapraszanie innych osób do widoku lub edycji list

Tablice Kanban umożliwiają śledzenie postępów w realizacji zadań lub organizowanie list rzeczy do zrobienia według tematów

Limity

Google Tasks to zdecydowanie aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, a nie narzędzie do zarządzania projektami. Nie makalendarze do zarządzania projektami, a jego funkcje nie są wystarczająco zaawansowane, aby organizować złożone projekty

Jeśli korzystasz z więcej niż jednego konta Google, np. oddzielnych kont służbowych i osobistych, nie będziesz w stanie zobaczyć wszystkich swoich zadań w jednym miejscu. Będziesz musiał sprawdzić każde konto Google powiązane z Zadaniami osobno

Cennik

Free

Oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

4. 2Do

przez 2Do 2Do to bogata w funkcje aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia z interfejsem użytkownika, który podziwiają nawet projektanci.

Nawet z możliwością sortowania, filtrowania, tworzenia etykiet, dodawania lokalizacji, ustawiania zakresów dat i edycji wsadowej, jedną z najbardziej imponujących rzeczy w 2Do jest to, że mieści tak wiele funkcji w tak przejrzystym układzie. 🧹

Możesz użyć tej aplikacji do ustawienia prostej listy rzeczy do zrobienia lub podobnej do Things 3, możesz użyć jej do zaimplementowania Getting Things Done (GTD) plan wydajności, w którym rejestrujesz swoje pomysły i ustalasz priorytety swojej pracy .

2Do reklamuje się jako osobisty menedżer zadań i jest zdecydowanie stworzony z myślą o indywidualnej wydajności, a nie zespołowej. Ta aplikacja jest przeznaczona dla samotnych wilków tego świata. 🐺

Jest również najlepsza dla użytkowników komputerów Mac. Platforma ta rozpoczęła swoją działalność jako aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia dla komputerów Mac i urządzeń z systemem iOS, ale teraz jest również dostępna jako aplikacja na Androida. Wersja na pulpit jest nadal dostępna tylko na macOS.

Najlepsze funkcje

Powiadomienia oparte na lokalizacji przypomną ci o zadaniach, takich jak "kup zakupy spożywcze" lub "odbierz pranie", gdy tylko znajdą się w pobliżu i będą łatwe do zakończenia

Zaawansowane funkcje planowania ułatwiają ustawienie powtarzających się zadań z dowolną częstotliwością

Zaawansowane wyszukiwanie oznacza, że możesz planować wiele projektów i setki zadań jednocześnie, nie tracąc z oczu żadnego z nich

Limity

Model cenowy 2Do jest bardzo podobny do modelu cenowego Things 3, co oznacza, że nie ma wersji Free. Użytkownik uiszcza jednorazową opłatę i ma dostęp do instalacji programu na maksymalnie pięciu urządzeniach

Nie ma funkcji współpracy, więc nie można zapraszać innych do edytowania list lub przypisywania zadań

Cennik

Licencja dla jednego użytkownika: $49.99

$49.99 Licencja dla wielu użytkowników: $149.99

Oceny i recenzje

G2: 3.5/5 (2+ recenzji)

3.5/5 (2+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

5. Odszedł

przez Odszedł Jeśli grywalizacja jest jedynym sposobem na przekonanie się do zrobienia czegokolwiek, rozumiemy to. Wszyscy potrzebujemy czasem dodatkowej motywacji. Aplikacja Gone zapewnia tę motywację, działając jak timer odliczający czas w grze o wydajności. ⏱️

Po dodaniu elementu do zrobienia jest on dostępny na liście tylko przez 24 godziny, zanim zniknie. Zakończ wszystkie swoje zadania, aby wygrać dzień.

Otrzymasz powiadomienia, gdy zadania wkrótce znikną, abyś mógł zająć się nimi w mgnieniu oka. Pod koniec tygodnia otrzymasz wynik, który pokaże, jaki procent zadań został zakończony w ciągu 24 godzin. Ten system może dać ci lepsze wyobrażenie o tym, ile możesz osiągnąć w ciągu dnia i pomóc ci rozwinąć silniejszy zarządzanie obciążeniem pracą umiejętności na bieżąco.

Najlepsze funkcje

Element grywalizacji w tej aplikacji może motywować do zakończenia większej liczby zadań

Prosta lista kontrolna jest łatwa w użyciu i nie wymaga nauki

24-godzinna oś czasu pomaga skoncentrować się na codziennych zadaniach i uniknąć przeciążenia

Limity

Gone jest dostępny tylko jako aplikacja mobilna na urządzenia z systemem iOS. Nie jest dostępna na pulpit ani na Androida, a dostęp do niej można uzyskać tylko z iPhone'a lub iPada - nie z żadnego urządzenia z Internetem

Znikające zadania mogą sprawić, że niektóre z elementów listy rzeczy do zrobienia mogą zostać pominięte lub sprawić, że będziesz musiał wielokrotnie wprowadzać je ponownie, zanim zostaną zrobione

Ceny

Free

Oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

6. Akiflow

przez Akiflow Ta aplikacja jest przeznaczona dla super-zadaniowców. 🦸

As much a oprogramowanie do planowania zadań akiflow, jako że jest listą zadań, pomaga w jednoczesnym śledzeniu zadań do wykonania i kalendarza. Integruje się również z innymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp, Asana, Trello, Jira i Todoist - dzięki czemu można importować zadania z wielu platform i używać Akiflow do organizowania, ustalania priorytetów i planowania każdego zadania.

Aplikacja ta jest doskonałym wyborem dla użytkowników, którzy chcą bardzo szczegółowego podziału swoich dni. Jest ona dostępna jako aplikacja internetowa lub jako aplikacja komputerowa dla komputerów Mac lub Windows. Aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android są obecnie w fazie beta testów.

Najlepsze funkcje

Blokowanie czasu umożliwia przeciąganie i upuszczanie elementów z listy do zrobienia do kalendarza w celu natychmiastowego zaplanowania każdego zadania

Funkcja skrzynki odbiorczej i kalendarza upraszcza proces gromadzenia i planowania zadań, wyświetlając listę rzeczy do zrobienia i kalendarz obok siebie

Integracje umożliwiają importowanie zadań z najczęściej używanych aplikacji, takich jak Slack, Gmail, Notion i ClickUp, dzięki czemu można poświęcić mniej czasu na kompilowanie zadań do wykonania

Limity

Chociaż istnieje siedmiodniowa bezpłatna wersja próbna, nie ma darmowego planu, a miesięczne stawki są wysokie w porównaniu do innych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

Wielu użytkowników uważa, że funkcje działają lepiej w przypadkuzarządzania zadaniami niż projektami, więc możesz potrzebować innego narzędzia, jeśli planujesz złożone projekty zespołowe

Cennik

Monthly Plan: $24.99 miesięcznie

$24.99 miesięcznie Plan roczny: $14.99 miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 5/5 (ponad 30 recenzji)

5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

7. Microsoft do zrobienia

przez Microsoft do zrobienia W 2015 roku Microsoft kupił Wunderlist, jedną z najpopularniejszych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia w tamtym czasie. Microsoft wykorzystał kluczowe funkcje Wunderlist i zintegrował je z aplikacją Microsoft do zrobienia i zrezygnował z pierwszej aplikacji na rzecz To Do zrobienia, która integruje się z ekosystemem Microsoft 365.

Jeśli więc wszystko, co robisz, przebiega przez ten ekosystem, to Microsoft To Do będzie pasować symbiotycznie do twojego cyklu pracy.

Program ten doskonale współgra z Microsoft Planner i Outlook i automatycznie doda zadania przypisane w Plannerze lub oflagowane e-maile w Outlooku do listy rzeczy do zrobienia. I choć aplikacja ta może mieć największy sens dla użytkowników 365, jest ona również dostępna na iOS lub Androida.

Najlepsze funkcje

Układ tej aplikacji wygląda bardzo podobnie docodzienny planerdzięki czemu będziesz mógł wizualizować swój dzień i tydzień w znanym formacie

Łatwo zaplanować powtarzające się zadania, nawet według niestandardowego harmonogramu

Możesz współpracować nad zadaniami, przypisując elementy do innych osób bezpośrednio w aplikacji Do zrobienia lub z poziomu aplikacji Microsoft Planner

Limity

Aplikacja To Do do zrobienia ma kilka opcji niestandardowego układu wizualnego, ale są one ograniczone, a wielu użytkowników skarży się, że nie ma wystarczającej liczby zaawansowanych funkcji formatu

Nie ma wbudowanego widoku kalendarza, więc zadania można zobaczyć tylko w formacie listy

Ceny

Free

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

4.4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,750+ recenzji)

8. Taskade

przez TaskadeTaskade łączy osobistą aplikację do zarządzania zadaniami z aplikacją do zarządzania projektami zespołowymi - z funkcjami, które mieszczą się gdzieś pomiędzy tymi dwoma. 🤸‍♂️

Jest to dobry wybór dla indywidualnych superużytkowników lub małych Teams. Ale duże Teams mogą uznać, że funkcje nie są wystarczająco solidne.

Jeśli jesteś osobą, która najczęściej przegląda swoją listę zadań z urządzenia mobilnego, to spodoba ci się natywny projekt aplikacji Taskade. Aplikacja działa szybko i ma opcje widżetów, które mogą pomóc w wizualizacji zadań do wykonania i postępów w projekcie.

Aplikacja mobilna jest dostępna dla systemów iOS i Android. Dostępne są również aplikacje komputerowe na komputery Mac, Windows i Linux, a także rozszerzenia do przeglądarek Chrome, Firefox i Edge.

Najlepsze funkcje

Taskade ułatwia zarządzanie zarówno zadaniami zawodowymi, jak i osobistymi w jednej aplikacji z oddzielnymi obszarami dla każdej części życia

Funkcje współpracy obejmują nie tylko możliwość przypisywania zadań członkom zespołu, ale także funkcję połączeń wideo w aplikacji, która umożliwia rozmowę twarzą w twarz

Posiada rozbudowane funkcje tworzenia notatek do burzy mózgów i dokumentacji lub do fazy przechwytywania w procesie Getting Things Done

Możliwości tworzenia konspektów do zarządzania zadaniami

Limity

Taskade oferuje tylko kilka integracji, więc większość zadań trzeba dodawać ręcznie, zamiast importować je automatycznie

Wielu użytkowników twierdzi, że chciałoby zobaczyć więcej niestandardowych opcji i twierdzi, że interfejs może wydawać się zagracony

Ceny

**Free

Starter: $4 miesięcznie

$4 miesięcznie Plus: 8 dolarów miesięcznie

8 dolarów miesięcznie Pro: 19 dolarów miesięcznie

19 dolarów miesięcznie **Business:$49 miesięcznie

Ultimate: 99 dolarów miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 25 recenzji)

4.7/5 (ponad 25 recenzji) Capterra: 4.7/5 (45+ recenzji)

9. Todoist

przez Todoist Prosta, przejrzysta i zorganizowana aplikacja do zarządzania zadaniami, Todoist jest łatwą w użyciu opcją.

Możesz stworzyć podstawową codzienną listę kontrolną lub można dodać wiele projektów i utworzyć osobne listy kontrolne dla każdego z nich. Dostępne są proste funkcje udostępniania. Możesz też zapraszać inne osoby do swoich projektów i oddelegować swoje zadania członkom rodziny lub zespołu.

Aplikacja ta współpracuje z różnymi strategiami osobistej wydajności, w tym GTD i techniką Pomodoro. Chociaż można jej również używać do organizowania prostych projektów zespołowych, jest to lepsze narzędzie do zarządzania zadaniami niż narzędzie do zarządzania projektami.

Todoist jest dostępny jako aplikacja komputerowa na komputery Mac, Windows lub Linux, aplikacja mobilna na iOS lub Android oraz rozszerzenie do przeglądarek Chrome, Firefox, Edge i Safari.

Najlepsze funkcje

Podpowiedzi w języku naturalnym pozwalają utworzyć nowe zadanie lub niestandardowy powtarzający się harmonogram, po prostu wpisując to, co masz w głowie

Funkcja projektów pozwala na tworzenie oddzielnych plikówlist do zrobienia dla życia zawodowego, osobistego i innych kategorii* Funkcja Karma umożliwia wizualne śledzenie wydajności za pomocą ocen i wykresów, które pokazują wskaźnik zakończonych zadań

Limity

Przypomnienia nie są dostępne w planie Free

Ograniczone integracje utrudniają połączenie z e-mailem, kalendarzem lub aplikacjami do robienia notatek

Cennik

Beginner/Starter Plan: Free

Free Plan Pro: 4 dolary miesięcznie

4 dolary miesięcznie Business Plan: $6 na członka miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (760+ recenzji)

4.4/5 (760+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,250+ recenzji)

10. TickTick

przez TickTick TickTick to popularna aplikacja do zarządzania zadaniami, która pomaga osobom i zespołom zachować organizację i wydajność. Dzięki TickTick użytkownicy mogą tworzyć listy do zrobienia, ustawić przypomnienia, zaplanować zadania i współpracować z innymi.

Najlepsze funkcje

Wbudowany Timer Pomodoro * Przypomnienia o harmonogramach wraz z alertami opartymi na lokalizacji

Dostępny na iOS (iPhone i iPad) oraz Androida

Limity

Brak natywnej synchronizacji kalendarza

Ograniczone opcje integracji

Wersja Free jest ograniczona do 99 zadań (chcielibyśmy, aby była to przynajmniej okrągła liczba 😏)

Cennik

Plan podstawowy można uaktualnić do planu Premium za 27,99 USD rocznie

Oceny i recenzje

Capterra: 4.8/5 (ponad 80 recenzji)

4.8/5 (ponad 80 recenzji) G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

Znajdź właściwą rzecz do zastąpienia rzeczy 3

Mówią, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo i już teraz możesz zacząć korzystać z ClickUp - jednej z najlepszych alternatyw dla Things 3 - za darmo.

Dzięki ClickUp możesz zorganizować swój obszar roboczy na swój sposób. Możesz tworzyć oddzielne listy zadań dla życia zawodowego i osobistego, a także organizować zadania do wykonania, aby zrealizować długoterminowe cele.

Dodatkowo, ponad 1000 konfigurowalnych szablonów przeprowadzi Cię przez zadania związane z najważniejszymi momentami w życiu. Niezależnie od tego, czy zamykasz swój pierwszy dom, planujesz swój ślub, czy organizujesz kalendarz zawartości dla swojego bloga, ClickUp pomoże ci ustalić wszystko, co musisz zrobić i zrobić to do zrobienia.

Jest to idealna aplikacja do planowania małych i dużych rzeczy, a także wszystkiego pomiędzy. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .