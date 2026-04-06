Wykorzystaj w pełni GitHub Copilot dzięki ClickUp AI

ClickUp czy Copilot? Nie musisz wybierać.

Twój zespół inżynierów wybrał GitHub Copilot jako swojego asystenta programistycznego opartego na AI. Dzięki temu ClickUp zyskuje na wartości, a nie traci ją.

Copilot to warstwa AI dla programistów. Ufa mu w zakresie autouzupełniania kodu, autonomicznego kodowania, automatyzacji pull requestów i przeglądu kodu. ClickUp AI to warstwa inteligencji dla całej organizacji: kierowników projektów, specjalistów ds. marketingu, kierowników HR, kadry kierowniczej, a nawet programistów, gdy wychodzą poza VS Code.

Copilot kończy się na pull request. ClickUp to miejsce, w którym pull request staje się śledzonym rezultatem, kamieniem milowym sprintu, wskaźnikiem na pulpicie nawigacyjnym oraz aktualizacją statusu projektu widoczną dla całej firmy.

Razem obejmują one pełne spektrum zadań opartych na AI.

Jak działa ClickUp AI

ClickUp AI to kompletny zestaw funkcji AI wbudowanych w platformę, na której Twoje zespoły już zarządzają pracą.

Zamiast traktować AI jako oddzielny dodatek, który nie ma żadnego związku z Twoją pracą, ClickUp oferuje Ci pierwsze na świecie zintegrowane obszary robocze z AI — gdzie sztuczna inteligencja dogłębnie rozumie Twoje zadania, dokumenty i rozmowy, aby zapewnić Ci trafne, kontekstowe i oszczędzające czas wsparcie w każdym etapie Twojego cyklu pracy.

Przyszłość pracy to konwergencja + AI

Oto, co to umożliwia:

ClickUp Brain

ClickUp Brain to wbudowana warstwa inteligencji w ClickUp. Sprawia, że cały obszar roboczy staje się inteligentniejszy dla każdego użytkownika i każdego narzędzia w połączeniu.

Generuj fragmenty kodu, podsumowuj briefy projektowe i tłumacz kod między językami dzięki ClickUp Brain

@wzmianka Brain : Pomyśl o Brainie jak o swoim inteligentnym asystencie dostępnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz oznaczyć Brain w dowolnym zadaniu, dokumencie lub czacie, tak jak członka zespołu, aby uzyskać pomoc na żądanie : Pomyśl o Brainie jak o swoim inteligentnym asystencie dostępnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz oznaczyć Brain w dowolnym zadaniu, dokumencie lub czacie, tak jak członka zespołu, aby uzyskać pomoc na żądanie

Ambient Answers : W ClickUp AI automatycznie odpowiada na pytania w czacie i wątkach komentarzy, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przełączać się między zadaniami i robić tego samodzielnie : W ClickUp AI automatycznie odpowiada na pytania w czacie i wątkach komentarzy, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przełączać się między zadaniami i robić tego samodzielnie

Inteligencja kontekstowa : kontekstowa AI Brain monitoruje wszystkie zadania, aby nieustannie gromadzić i aktualizować bazy wiedzy

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie : Zadaj pytanie w języku naturalnym, uzyskaj odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu, komentarzy i załączników. Zgodne z uprawnieniami obszaru roboczego : Zadaj pytanie w języku naturalnym, uzyskaj odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu, komentarzy i załączników. Zgodne z uprawnieniami obszaru roboczego

Pola niestandardowe AI: Pola, które wypełniają się automatycznie na podstawie zawartości zadania: nastroje, ocena priorytetów, klasyfikacja kategorii i podsumowania. Nie trzeba nic wpisywać

📮 ClickUp Insight: Nasze badanie dojrzałości AI wykazało, że 33% osób opiera się nowym narzędziom, a tylko 19% szybko wdraża i skaluje AI. Kiedy każda nowa funkcja pojawia się w postaci kolejnej aplikacji, kolejnego logowania lub kolejnego cyklu pracy, którego trzeba się nauczyć, zespoły niemal natychmiast odczuwają zmęczenie narzędziami. ClickUp Brain wypełnia tę lukę, działając bezpośrednio w ujednoliconej, zintegrowanej przestrzeni roboczej, w której zespoły już planują, śledzą postępy i komunikują się. Wprowadza wiele modeli AI, generowanie obrazów, wsparcie kodowania, wyszukiwanie w głębokiej sieci, natychmiastowe podsumowania i zaawansowane wnioskowanie dokładnie tam, gdzie już odbywa się praca.

Super agenci

Superagenci w ClickUp to pierwsi na świecie agenci o poziomie inteligencji zbliżonym do ludzkiego. Oznacza to, że podobnie jak ludzie, są oni zdolni do złożonego rozumowania i samodzielnego wykonywania zadań. Możesz traktować ich jak współpracowników AI. Skonfiguruj ich, korzystając z instrukcji, wyzwalaczy, narzędzi, wiedzy i pamięci za pomocą narzędzia Super Agent Builder w ClickUp.

Skorzystaj z narzędzia Super Agent Builder firmy ClickUp, które nie wymaga kodowania, aby uruchomić niestandardowego agenta w ciągu kilku minut

Możesz oznaczyć ich etykietami, przydzielać im zadania, wysyłać prywatne wiadomości na czacie, a nawet @wspominać ich bezpośrednio w miejscu pracy. Wykonają oni samodzielnie niezbędne kroki, aby zrealizować przydzielone zadania.

A co najlepsze? Po skonfigurowaniu agenta nie musisz mu udzielać podpowiedzi na każdym kroku. Możesz też rozmawiać z nim w naturalny sposób, aby dopracować jego wyniki.

Każdy dział w Twojej firmie ma gotowe do użycia pakiety agentów dzięki ClickUp Accelerator:

Dział Agenci Zarządzanie projektami Agent ds. przyjmowania zgłoszeń, agent ds. przydzielania zadań, agent ds. zarządzania projektami, agent ds. odpowiedzi na żywo Marketing Agent ds. briefów, agent ds. zawartości, agent ds. marki, agent ds. informacji na żywo Produkt i inżynieria Agent PRD, agent Triage, agent Codegen, agent Live Answers HR Agent ds. wdrażania, agent ds. monitorowania, agent ds. szkoleń, agent ds. odpowiedzi na żywo Przywództwo Agent przypominający o celach, agent ds. koordynacji, agent ds. kluczowych wyników, agent ds. aktualizacji statusu Sprzedaż Niestandardowe agenty dla cykli pracy sprzedaży

Bell Direct udowadnia, że dzięki ClickUp nie potrzebujesz zespołu technicznego, aby w znaczący sposób wdrożyć AI.

Korzystając z ClickUp Super Agents, zespół zautomatyzował kompleksowy cykl pracy dotyczący przyjmowania zgłoszeń i ich klasyfikacji bez pisania kodu ani dodawania nowych narzędzi.

Wyniki:

🌟 20% wzrost wydajności operacyjnej📌 Ponad 800 e-maili sortowanych codziennie w czasie rzeczywistym✅ Obciążenie zwolnione dla 2 pełnoetatowych pracowników, którzy mogą zająć się dogłębną, strategiczną pracą

Autopilot i agenci środowiskowi

Są to agenci działający w trybie ciągłym, którzy pracują w tle bez konieczności otrzymywania podpowiedzi. Pomyśl o:

Podsumowania na pulpicie nawigacyjnym generowane każdego ranka

Aktualizacje statusu przesyłane bez konieczności zameldowania

Zadania są automatycznie klasyfikowane i kierowane według priorytetu

Zaznaczone i eskalowane elementy przeterminowane

Dane wzbogacane na bieżąco w całym obszarze roboczym

Certyfikowani agenci

W przypadku cykli pracy, w których stawka jest na tyle wysoka, że uzasadnia stworzenie niestandardowego rozwiązania, inżynierowie ClickUp zajmujący się wdrażaniem na miejscu zaprojektują i wdrożą agenta dostosowanego do konkretnych procesów Twojej organizacji. Dzięki certyfikowanym agentom zyskujesz kompleksowe ustawienia oraz nieograniczony dostęp.

👀 Czy wiesz, że? Certyfikowany agent ClickUp uzyskał 96 na 100 punktów w bezpośrednim porównaniu gotowych do realizacji planów projektowych. Najbliższy konkurent osiągnął 61 punkty, a większość pozostałych utknęła w przedziale 40–50 punktów. W praktyce zespoły mogłyby przejść od pomysłu → planu → realizacji w jednym cyklu, przy minimalnej interwencji człowieka. To właśnie wyróżnia Certified Agent w tym benchmarku.

Spotkania z wykorzystaniem AI

Dzięki kalendarzowi ClickUp i funkcji AI Notetaker zespoły mogą planować spotkania w odpowiednim kontekście i automatycznie tworzyć notatki.

Pozwól ClickUp AI zautomatyzować Twoje spotkania, od planowania po sporządzanie notatek i podsumowań

Używaj komend w języku naturalnym, aby sprawdzać dostępność w kalendarzach zespołu i planować spotkania

Dołączaj do spotkań bezpośrednio z ClickUp, bez przełączania się między zakładkami

Otrzymuj automatyczne notatki ze spotkań w Skrzynce odbiorczej ClickUp — z etykietami mówców, podsumowaniami, kluczowymi tematami i wyróżnionymi decyzjami

AI wyodrębnia zadania do wykonania z notatek ze spotkań i przekształca je w zadania ClickUp , które można śledzić

Śledzenie działań następczych jest połączone z odpowiednim projektem

Podsumowania są publikowane w odpowiedniej przestrzeni ClickUp

Każdy uczestnik spotkania ma widoczność w tym, co zostało omówione, co należy zrobić dalej i kto jest za to odpowiedzialny.

Wiele opcji modeli AI na jednej platformie

ClickUp jest niezależny od modelu. Użytkownicy mogą przełączać się między GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 oraz 14 modelami AI od OpenAI, Anthropic i Google bezpośrednio z paska narzędzi ClickUp, bez opuszczania platformy.

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI w cenie jednego dzięki ClickUp Brain

Brain wykorzystuje te modele do analizy obszaru roboczego, a Super Agenci mogą korzystać z dowolnego dostępnego modelu. Administratorzy mogą ograniczyć dostępność modeli w poszczególnych obszarach roboczych.

Twój zespół ma już dostęp do tych samych modeli, które zasilają Copilot, zastosowanych do całego grafu pracy: zadań, dokumentów, czatu, pulpitów nawigacyjnych, klipów, celów i formularzy.

Co oferuje GitHub Copilot

Copilot to potężna platforma do kodowania oparta na AI, która w połączeniu z ClickUp zapewnia prawdziwą wartość dla Twojego zespołu inżynierów:

Copilot Chat : konwersacyjna AI w pasku bocznym środowiska IDE. Zadawaj pytania dotyczące kodu, generuj testy, debuguj błędy i uzyskaj porady dotyczące architektury. Oferuje wsparcie dla wyboru modeli spośród GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini i o3

Tryb agenta : Autonomiczna edycja wielu plików w VS Code i JetBrains. Określa, które pliki mają zostać edytowane, uruchamia komendy terminala i iteruje w przypadku błędów bez ręcznej interwencji

Coding Agent : W pełni autonomiczny proces działający w tle. Przypisz problem GitHub, a Copilot utworzy branch, napisze kod, przeprowadzi testy i otworzy pull request

Przegląd kodu: Przegląd kodu realizowany przez agenta, który gromadzi pełny kontekst projektu przed zaproponowaniem zmian i może przekazać sugestie agentowi kodującemu w celu automatycznego poprawiania PR-ów

Copilot łączy się z ClickUp za pośrednictwem MCP (Model Context Protocol). Serwer MCP ClickUp zapewnia Copilotowi pełny dostęp do zadań, dokumentów, komentarzy, pól niestandardowych oraz funkcji wyszukiwania bezpośrednio z poziomu środowiska IDE.

To dobrze. Im więcej narzędzi AI łączy się z ClickUp za pośrednictwem MCP, tym bardziej ClickUp staje się niezbędny jako system kontekstowy.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zmieniaj statusy zadań w ClickUp bezpośrednio z GitHub, dodając status w nawiasach do identyfikatora zadania w komunikacie commit lub opisie PR, np. #abc123[code review]. Dzięki integracji ClickUp-GitHub programiści nie muszą opuszczać VS Code, a kierownicy projektów otrzymują natychmiastowe aktualizacje statusu. Możesz również skonfigurować automatyzacje GitHub w ClickUp (np. „PR scalony → przenieś zadanie do kontroli jakości”), aby proces przebiegał całkowicie bezobsługowo. Automatycznie połącz commit, pull requesty i różnice w kodzie z zadaniami dzięki integracji ClickUp z GitHubem

Cztery powody, dla których ClickUp i GitHub Copilot lepiej sprawdzają się razem

Kodowanie oparte na AI to dopiero początek. Gdy GitHub Copilot łączy się z ClickUp AI, cały Twój cykl pracy — od commitu po zakończenie projektu — staje się inteligentniejszy.

1. Twórz kod z Copilotem, koordynuj działania z ClickUp

🧑🏻‍💻 Copilot doskonale radzi sobie z realizacją zadań technicznych. Wykorzystaj go do pisania kodu, przeglądania pull requestów, a nawet debugowania błędów oraz automatyzacji cykli pracy od problemu do pull requestu. Właśnie w tym celuje narzędzie do kodowania oparte na sztucznej inteligencji.

🏆 ClickUp to miejsce, w którym koordynowana jest praca związana z kodem. Zgłoszenie funkcji, które spowodowało utworzenie problemu. Plan sprintu, który śledzi kamienie milowe. Pulpit nawigacyjny, który pokazuje kierownictwu postępy w wydaniu. Aktualizacja statusu, którą kierownik projektu wysyła bez konieczności proszenia programistów o dodatkowe informacje.

Zautomatyzuj przekazywanie sugestii AI do rzeczywistych pull requestów w całym cyklu pracy zespołu dzięki ClickUp AI

Copilot zajmuje się tym, co powstaje. ClickUp AI zajmuje się tym, dlaczego to ma znaczenie, kto powinien o tym wiedzieć i co będzie dalej.

👉🏼 Przykład: Illia Shevchenko, ClickUp Verified Consultant (założycielka SystemsIntegrators), rozwiązała problem z utrzymującym się wąskim gardłem w raportowaniu w agencji zajmującej się tworzeniem stron internetowych, tworząc prostego Superagenta do synchronizacji statusu. Kierownictwo potrzebowało widoczności, ale programiści byli ciągle przerywani, aby pisać aktualizacje. Zamiast więc dodawać kolejną warstwę raportowania, zautomatyzował ten proces za pomocą Super Agents. Zautomatyzuj aktualizacje statusu projektów dzięki ClickUp Super Agents Agent działa zgodnie z harmonogramem, skanuje rzeczywistą aktywność zadań w ramach projektów i generuje przejrzyste, gotowe do przekazania kierownictwu aktualizacje statusu. Nikt nie musi przerywać bieżącej pracy, aby ręcznie przekazywać aktualizacje dotyczące projektu. Dzięki agentowi narzędzia do śledzenia projektów i dokumenty statusowe są automatycznie aktualizowane w tle.

2. AI dla całej organizacji, dostępna dla każdego zespołu, nie tylko dla inżynierów

🧑🏻‍💻 Copilot służy programistom. Jeśli jesteś kierownikiem projektu, specjalistą ds. marketingu, kierownikiem działu HR lub członkiem kadry kierowniczej, Copilot ma dla Ciebie ograniczone zastosowanie. Działa w środowisku IDE oraz na GitHub.com.

🏆 ClickUp AI spełnia wszystkie funkcje:

Super Agents są stworzone z myślą o kierownikach projektów, marketingu, produktach i inżynierii, HR, kadrze kierowniczej oraz sprzedaży

Brain odpowiada na pytania od dowolnego użytkownika w całym obszarze roboczym

Pola niestandardowe AI klasyfikują i wzbogacają zadania bez konieczności posiadania umiejętności technicznych

Agenci Autopilot działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla całej organizacji

W firmie zatrudniającej 500 osób około 60 to programiści korzystający z Copilota na co dzień. ClickUp AI obsługuje pozostałe 440 osób.

3. Inteligencja działająca w tle a pomoc wyzwalana przez redaktora

🧑🏻‍💻 Copilot działa, gdy ktoś otworzy swoje środowisko IDE lub przypisze problem na GitHubie. Jeśli nikt nie otworzy VS Code, nic się nie dzieje. Coding Agent jest najbardziej autonomiczny, ale uruchamia się tylko wtedy, gdy człowiek przypisze problem.

🏆 ClickUp AI działa nieprzerwanie, niezależnie od tego, czy ktoś zwraca na to uwagę, czy nie:

Brain wzbogaca dane w tle: podsumowuje projekty, wypełnia pola niestandardowe i aktualizuje bazy wiedzy

Agenci Autopilot monitorują obszary robocze przez całą dobę: oznaczają zaległe elementy, automatycznie klasyfikują nowe zadania i generują podsumowania na pulpicie nawigacyjnym

Super Agents są wyzwalaczami dla zdarzeń w cyklu pracy: zmiany statusu, nowe zadania, wzmianki, harmonogramy

Obszar roboczy staje się coraz bardziej inteligentny z każdą godziną, bez aktywnego udziału użytkowników.

4. Głębia kontekstu zapewniająca połączenie kodu z wynikami biznesowymi

🧑🏻‍💻 Copilot zna się na kodzie: repozytoriach, problemach, pull requestach i różnicach w plikach. Nie ma jednak wiedzy na temat harmonogramów projektów, obciążenia pracą zespołu, zależności między działami ani celów biznesowych.

🏆 ClickUp AI nieustannie wzbogaca pełny kontekst pracy: podsumowania generowane przez algorytm, pola niestandardowe klasyfikowane przez AI, uporządkowane informacje o projekcie oraz dane dotyczące statusu. Gdy Copilot łączy się za pośrednictwem MCP, może odczytać ten wzbogacony kontekst i generować lepsze wyniki dla programisty.

Pętla sprzężenia zwrotnego:

GitHub Copilot a ClickUp: odpowiednie narzędzie do odpowiedniego zastosowania

Przykład zastosowania Najlepsze narzędzie Dlaczego Pisanie i edycja kodu Copilot Wbudowane w IDE, uzupełnianie w tekście, obsługa wielu modeli Autonomiczne przekształcanie problemów w PR Copilot Coding Agent Proces w tle, testy, otwiera zgłoszenia PR Przegląd kodu Copilot Przegląd agentowy z pełnym kontekstem projektu Aktualizacje statusu projektu ClickUp AI Zawsze aktywne, generowane automatycznie na podstawie rzeczywistej aktywności Planowanie i śledzenie sprintów ClickUp AI Równoważenie obciążenia pracą, wykrywanie przeszkód, pulpity nawigacyjne Szkice zawartości w dokumentach ClickUp AI W kontekście, połączone z briefem i zadaniem Pytania dotyczące pracy Brain Natychmiastowe odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu i komentarzy Kierowanie zadań i ich klasyfikacja Super agenci Sterowane zdarzeniami, uwzględniające obszar roboczy, z zakresem uprawnień Notatki ze spotkań i działania następcze Spotkania z wykorzystaniem AI Automatyczne przechwytywanie, tworzenie zadań do wykonania Monitorowanie w tle Agenci Autopilot 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez podpowiedzi, zawsze aktywne Niestandardowe cykle pracy o wysokiej stawce Certyfikowani agenci Stworzone specjalnie do tego celu, z wsparciem FDE, bez ograniczeń Widoczność między zespołami ClickUp AI Panele kontrolne, cele, podsumowania projektów dla liderów Wspólne cykle pracy zespołów Super agenci Widoczne dla organizacji, zarządzane na poziomie obszaru roboczego

Copilot zajmuje się analizą kodu dla inżynierów. ClickUp AI zajmuje się analizą pracy dla całej firmy. Dzięki tym dwóm narzędziom masz pokryte wszystkie zespoły i wszystkie przypadki użycia.

Co to oznacza dla Twojej organizacji

Dla każdego członka zespołu

Sztuczna inteligencja, która działa od razu po otwarciu ClickUp, bez konieczności ustawień środowiska IDE, komend terminalowych i umiejętności programistycznych. Brain odpowiada na pytania, agenci zajmują się powtarzalnymi zadaniami, pola niestandardowe automatycznie klasyfikują zadania, a notatki ze spotkań piszą się same.

Dla Twojego zespołu inżynierów

Copilot do kodowania, przeglądu kodu i automatyzacji problemów. Serwer MCP ClickUp zapewnia im pełny dostęp do obszaru roboczego z poziomu ich środowiska IDE. To, co dostarczają, trafia z powrotem do ClickUp, gdzie agenci przetwarzają to dalej, a pulpity nawigacyjne aktualizują się automatycznie.

Dla działu IT i kadry kierowniczej

Jedna regulowana platforma AI z tym samym SSO, uprawnieniami i polityką zgodności, co reszta ClickUp. Certyfikat ISO 42001 w zakresie zarządzania AI, zerowe przechowywanie danych przez partnerów AI oraz scentralizowane kontrole administracyjne nad tym, które modele, agenci i funkcje są włączone. Porównaj to z Copilotem, który reguluje AI tylko dla zespołu inżynierów, a nie dla reszty organizacji.

Strategia dotycząca AI

ClickUp jest niezależny od modelu i obejmuje GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 oraz 14 modeli AI od OpenAI, Anthropic i Google. Twój zespół inżynierów może preferować ustawienia wielomodelowe Copilota w IDE, ale pełna warstwa AI wykresu pracy pozostaje spójna niezależnie od tego. ClickUp wykorzystuje najnowsze modele bez konieczności przebudowywania cykli pracy, ponownego szkolenia agentów czy rekonfiguracji połączeń MCP.

📮ClickUp Insight: 13% respondentów naszej ankiety chce wykorzystywać AI do podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów. Jednak tylko 28% twierdzi, że regularnie korzysta z AI w pracy. Możliwy powód: obawy dotyczące bezpieczeństwa! Użytkownicy mogą nie chcieć udostępniać poufnych danych dotyczących podejmowania decyzji zewnętrznej sztucznej inteligencji. ClickUp rozwiązuje ten problem, wprowadzając oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania bezpośrednio do Twojego bezpiecznego obszaru roboczego. Od standardów SOC 2 po normy ISO — ClickUp spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa danych i pomaga bezpiecznie korzystać z generatywnej technologii AI w całym obszarze roboczym.

Jak GitHub Copilot tworzy połączenie z ClickUp za pośrednictwem MCP: architektura

Inteligencja kodowa spotyka się z inteligencją pracy

GitHub Copilot to warstwa AI dla Twojego zespołu inżynierów. ClickUp AI pozwala na wdrożenie tej inteligencji w całej organizacji.

Brain sprawia, że obszar roboczy staje się inteligentniejszy od wewnątrz

Super Agents zapewnia każdemu zespołowi partnerów AI, którzy działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Copilot tworzy połączenie z tym rozbudowanym obszarem roboczym za pośrednictwem MCP

Razem tworzą

Nie chcemy przeciwstawiać ClickUp AI Copilotowi. Propagujemy ustawienia, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości obu narzędzi. Copilot zajmuje się kodem. ClickUp AI zajmuje się wszystkim innym. Razem pomagają przejść od dostarczania kodu do dostarczania wyników. Mądrzej i szybciej.