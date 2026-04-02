10 najlepszych alternatyw dla Kuse AI na rok 2026

Jeśli szukasz alternatyw dla Kuse AI, prawdopodobnie oczekujesz czegoś więcej w zakresie zarządzania projektami opartymi na sztucznej inteligencji.

Być może dokładniejsze prognozy, większa widoczność kosztów, uporządkowana współpraca w ramach wielu projektów, a może wszystkie te elementy?

Ponieważ duże projekty rzadko upadają z powodu jednej spektakularnej porażki. Rozpadają się one z powodu niewielkich słabych punktów finansowych, które z czasem się kumulują.

Według raportu CHAOS Standish Group tylko 31% projektów jest zakończonych terminowo i w ramach budżetu. Dla liderów finansowych, kierowników projektów i zespołów operacyjnych jest to sygnał, że tradycyjny nadzór i powierzchowne wsparcie AI nie wystarczają.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się platformom, które pomogą Ci wcześnie przewidywać przekroczenia budżetu, proaktywnie kontrolować koszty oraz wzmocnić proces podejmowania decyzji finansowych dzięki analizom opartym na AI.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Kuse AI

Kuse AI wprowadza interesującą zmianę paradygmatu dzięki nieskończonemu obszarowi roboczemu, który umożliwia strukturyzowanie pomysłów i organizację wiedzy przy pomocy AI.

Jednak dla zespołów zarządzających wieloma projektami sama burza mózgów to za mało. Potrzebne są bardziej szczegółowe prognozy, przewidywalne koszty i mierzalny wpływ.

🚩 Brak publicznych opinii użytkowników na głównych platformach: Bez przejrzystych opinii użytkowników z wiarygodnych źródeł trudno jest ocenić rzeczywistą wydajność, limity i długoterminową skalowalność w przypadku cykli pracy o kluczowym znaczeniu dla działalności firmy

🚩 Ceny oparte na kredytach w przypadku intensywnego wykorzystania AI: Jeśli Twoje zespoły często korzystają z wniosków generowanych przez AI lub przetwarzają dane na dużą skalę, zarządzanie kredytami użytkowania może skomplikować proces budżetowania i kontroli kosztów

🚩 Zaawansowane funkcje AI dostępne tylko w wyższych planach: Niektóre podstawowe funkcje mogą być dostępne wyłącznie w planach premium, co może wpływać na przewidywalność kosztów w rozwijających się organizacjach

🚩 Integracje i przetwarzanie długich formatów wymagają walidacji: W przypadku zespołów zajmujących się złożonymi zadaniami głębokie integracje i funkcje analizy wideo mogą wymagać dodatkowych testów przed wdrożeniem w całej firmie

📖 Przeczytaj również: Jak zbudować i zoptymalizować bazę wiedzy o AI

Alternatywy dla Kuse AI w skrócie

Oto tabela porównawcza, która pomoże Ci szybko zapoznać się z tymi narzędziami. Omówimy je szczegółowo poniżej.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Zarządzanie projektami zintegrowane ze sztuczną inteligencją AI Super Agents , zintegrowany obszar roboczy AI, ClickUp Brain, zarządzanie wiedzą, AI Notetaker Na zawsze bezpłatne; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla Enterprise Notion AI Przekształcanie rozproszonych wyników badań w uporządkowane huby zawartości Notatki ze spotkań oparte na AI, pytania i odpowiedzi w obszarze roboczym, automatyczne uzupełnianie baz danych, dostosowywanie tonu wypowiedzi, tworzenie zawartości Wersja Free; Plus 12 USD/użytkownik/miesiąc; Business 24 USD/użytkownik/miesiąc; Enterprise – niestandardowa cena dostosowana do potrzeb Mem Obszar roboczy wiedzy z intuicyjnym wyszukiwaniem Wybór modeli AI, nieograniczone wyszukiwanie głębokie (wersja Pro), połączenie poczty e-mail, kolekcje, dostęp do API Free; Pro 12 USD/miesiąc; Teams – niestandardowa cena Obsidian Privatność i zarządzanie wiedzą z priorytetem dla lokalnych zasobów Lokalna pamięć masowa, Canva, synchronizacja (szyfrowanie E2E), publikowanie, ekosystem wtyczek Free; Sync 5 USD/miesiąc; Publish 10 USD/miesiąc; Catalyst 25 USD (jednorazowo); Commercial 50 USD/rok Glean Połączenie wyszukiwania korporacyjnego z asystentem AI Asystent AI dla przedsiębiorstw, ponad 100 integracji, mechanizmy kontroli, zarządzanie agentami Niestandardowe ceny dostosowane do indywidualnych potrzeb Tana Przekształcanie chaotycznych notatek w uporządkowaną wiedzę Supertagi, widoki strukturalne, cykle pracy głosowe, kredyty AI, łączenie w stylu graficznym Free; Plus 10 USD/miesiąc; Pro 18 USD/miesiąc Gamma Przekształcaj pomysły w dopracowane dokumenty, prezentacje i minisite'y Tworzenie dokumentów i prezentacji, współpraca, analityka oraz kontrola dostępu oparte na AI Wersja Free; Plus 12 USD/miesiąc; Pro 25 USD/miesiąc; Ultra 100 USD/miesiąc Converse AI Wielokanałowe asystenty konwersacyjne oparte na AI Kreator botów, automatyzacja kampanii, pulpit raportowy, zarządzanie urządzeniami mobilnymi Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta Zastanów się Strukturalne rozumowanie AI i wieloetapowe cykle pracy badawczej Cykl pracy oparty na AI, strukturalna dekompozycja problemów, kontekstowa analiza badawcza, wieloetapowa struktura myślenia, wspólne odkrywanie wiedzy Free; Casual: 10 USD/miesiąc; Plus: 30 USD/miesiąc; Pro: 60 USD/miesiąc Scholarcy Przekształcanie długich dokumentów w streszczenia przyjazne dla cytowań Podsumowania na fiszkach AI, ekstrakcja wyników badań, matryca literatury, generowanie bibliografii Free; Scholarcy Plus 4,99 USD/miesiąc

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla Kuse AI

Oto najlepsze narzędzia AI, które warto rozważyć, wraz z opisem ich przeznaczenia, przykładami zastosowań, możliwościami dostosowania, przepływem współpracy, funkcjami AI, integracjami, cenami i kluczowymi kompromisami.

1. ClickUp (najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami zintegrowane z AI)

Zbierz swoje projekty, zadania, dokumentację i komunikację w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym ClickUp opartym na AI

Zamiast traktować AI jako oddzielną warstwę, ClickUp działa jako zintegrowany obszar roboczy AI, który zapewnia połączenie zadań, dyskusji i śledzenia realizacji w jednym miejscu.

Największa korzyść? Ogranicza to rozproszenie pracy (rozproszenie zadań po zbyt wielu aplikacjach) oraz rozproszenie AI (zbyt wiele izolowanych narzędzi AI o częściowym kontekście), dzięki czemu Twój zespół poświęca mniej czasu na śledzenie najnowszych decyzji, a więcej na realizację zadań.

Dzięki ClickUp Brain zamień rozproszone informacje dotyczące projektu na jasne kolejne kroki

Kiedy wymagania znajdują się w jednym miejscu, notatki dotyczące wdrożenia w innym, a decyzje w czacie, często zdarza się, że przekazujemy „poprawne” informacje, które jednak nie oddają zamierzonego celu. ClickUp Brain został stworzony właśnie z myślą o takich sytuacjach.

Jako sztuczna inteligencja rozpoznająca kontekst, rozwiązanie to działa w Twoim obszarze roboczym ClickUp i pomaga przekształcić wiedzę z zadań ClickUp, dokumentów i czatu w ClickUp w praktyczne wnioski, bez konieczności kopiowania szczegółów między narzędziami.

Oto kilka praktycznych sposobów wykorzystania ClickUp Brain:

Podsumuj długie wątki zadań w krótkim podsumowaniu „co się zmieniło, dlaczego się zmieniło, co blokuje postęp” na potrzeby spotkań standupowych i asynchronicznych aktualizacji

Przekształć rozproszone kryteria akceptacji i skrajne przypadki w przejrzystą listę kontrolną, którą możesz zweryfikować podczas przeglądów pull requestów

Opracuj notatki techniczne na podstawie istniejącego kontekstu zadania, aby generowanie dokumentacji nadążało za tempem dostaw

Zapewnij bezpieczeństwo korzystania ze sztucznej inteligencji podczas wdrażania w zespole dzięki kontrolom bezpieczeństwa i prywatności ClickUp, w tym zgodności z SOC 2, braku szkoleń stron trzecich na Twoich danych oraz braku przechowywania danych przez strony trzecie

Korzystaj z obsługi wielu modeli w ramach jednego zestawu uprawnień i mechanizmów kontroli, dzięki czemu zespoły nie będą rozpraszać poufnych danych między oddzielnymi narzędziami AI

Twórz agenty bez kodowania, aby praca szła pełną parą

Przyspiesz cykl pracy dzięki Super Agentom w ClickUp

Skorzystaj z ClickUp Super Agents, aby zapewnić spójną realizację zadań.

Są to oparte na AI narzędzia ClickUp, zaprojektowane do obsługi wieloetapowych cykli pracy z wykorzystaniem kontekstu Twojego obszaru roboczego. Działają one w tle, co oznacza, że doskonale znają kontekst Twojego obszaru roboczego i projektu oraz mogą działać w sposób ciągły, zachowując kontrolę dostępu.

Do zrobienia jest skorzystanie z kreatora języka naturalnego w ClickUp, zdefiniowanie wyzwalaczy i działań, a następnie przypisanie ich do odpowiednich baz wiedzy!

Zastąp ręczne aktualizacje automatyzacją opartą na AI

Skorzystaj z funkcji AI Assign, AI Prioritize i AI Cards w ClickUp, aby zautomatyzować zarządzanie zadaniami i natychmiast uzyskać wgląd w dane w czasie rzeczywistym

Nawet gdy AI zajmuje się analizą danych i tworzeniem podsumowań, zespoły wciąż tracą czas na „prace pomocnicze”, takie jak aktualizowanie statusów, przypisywanie właścicieli, ustalanie priorytetów zadań i koordynowanie cyklu pracy.

ClickUp rozwiązuje ten problem, łącząc automatyzację z podejmowaniem decyzji opartym na sztucznej inteligencji, dzięki czemu Twój obszar roboczy aktywnie organizuje się i optymalizuje w czasie rzeczywistym. Zadania mogą być automatycznie przydzielane za pomocą funkcji AI Assign w oparciu o kontekst i obciążenie pracą, podczas gdy funkcja AI Prioritize nieustannie wskazuje to, co jest najważniejsze, wykorzystując terminy, zależności i sygnały pilności.

AI Fields wzbogaca zadania poprzez automatyczne uzupełnianie kluczowych szczegółów z rozmów i dokumentów, a AI Cards przekształca surowe dane dotyczące zadań w przejrzyste, uporządkowane informacje, które podkreślają ryzyko, status i kolejne kroki. Jednocześnie reguły automatyzacji obsługują realizację, aktualizacje statusu, przenoszenie zadań między cyklami pracy oraz powiadomienia dla interesariuszy w miarę postępu prac.

Wszystko to razem sprawia, że Twój obszar roboczy pozostaje uporządkowany, zdefiniowany pod kątem priorytetów i dynamiczny, gdzie AI nie tylko sugeruje, co należy zrobić, ale automatyzacja gwarantuje, że zadanie zostanie faktycznie wykonane.

Dzięki ClickUp Documents specyfikacje i ważne fragmenty tekstu są łatwe do znalezienia

Zapewnij możliwość wyszukiwania specyfikacji i przechowuj fragmenty w miejscu, gdzie Twój zespół będzie mógł je znaleźć, dzięki ClickUp Dokumentom

ClickUp Docs zostało zaprojektowane tak, aby dokumentacja była bezpośrednio powiązana z realizacją, dzięki czemu recenzenci rozumieją intencje przed podjęciem dyskusji na temat wdrożenia.

Dzięki ClickUp Docs zespoły mogą:

Współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z komentarzy i informacji zwrotnych w tekście, a następnie przekształcaj fragmenty dokumentów w zadania, które można śledzić

Wykorzystaj Docs Hub jako centralną bibliotekę wszystkich dokumentów dotyczących cyklu pracy, co ułatwi znalezienie odpowiedniej specyfikacji, decyzji lub odniesienia podczas przeglądu

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Na początku korzystanie z nich może wydawać się przytłaczające ze względu na bogactwo funkcji i możliwości niestandardowego dostosowania

Ceny ClickUp:

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 11 030 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4530 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja na Reddicie naprawdę mówi wszystko:

„Na początku miałem mieszane uczucia co do ClickUp Brain, wydawało mi się to kolejną sztuczką związaną z AI. Jednak uratowało mnie to przed żmudnymi zadaniami związanymi z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę podsumować długie e-maile od klientów lub zacząć tworzyć szkic. ”

2. Notion AI (najlepsze rozwiązanie do przekształcania rozproszonych wyników badań w uporządkowane huty zawartości)

Jeśli największym problemem Twojego zespołu jest to, że „mamy notatki AI, ale nikt nie może ich później znaleźć”, Notion AI to praktyczny wybór.

Funkcja automatyzacji cyklu pracy AI Meeting Notes rejestruje przebieg spotkań i generuje podsumowanie zaraz po zakończeniu rozmowy. Zapisuje również transkrypcje, decyzje i zadania do wykonania w Twoim obszarze roboczym, dzięki czemu pozostają one notatkami, które można przeszukiwać, a nie rozproszonymi informacjami.

Jest to przydatne, gdy łączysz wątki z wywiadów z interesariuszami, rozmów z klientami i wewnętrznych spotkań. Możesz przechowywać fragmenty badań, punkty do omówienia i szkice obok materiałów źródłowych i ponownie wykorzystywać je w briefach.

Najlepsze funkcje Notion AI

Podsumowuj długie strony i przekształcaj nieuporządkowane notatki AI w jasne wnioski

Twórz i edytuj zawartość marketingową bezpośrednio w dokumentach i wiki

Automatycznie wypełniaj bazy danych i wyodrębniaj uporządkowane pola z nieuporządkowanego tekstu

Odpowiadaj na pytania, korzystając z kontekstu z Twojego obszaru roboczego Notion

W razie potrzeby tłumacz i dostosowuj ton wypowiedzi dla zespołów międzynarodowych

Ograniczenia Notion AI

Poświęca czas na ustawienia i zarządzanie, ponieważ niestandardowy stopień dostosowania może spowalniać pracę zespołów

W większych obszarach roboczych i przy obsłudze rozbudowanych baz danych występują spowolnienia działania

Ograniczenia w planie Free Plan, takie jak mniejsze limity przesyłania plików

Ceny Notion AI /AI

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion AI

Użytkownik serwisu Reddit dokonuje wzmianki:

„Uważam, że warto zapoznać się z narzędziem AI firmy Notion i wypróbować je przez jakiś czas, aby sprawdzić, czy może Ci się przydać.”

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z agentów opartych na wiedzy w AI

3. Mem (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów poszukujących obszarów roboczych do zarządzania wiedzą z intuicyjną funkcją wyszukiwania)

Jeśli Twoim największym zmartwieniem jest to, że „mamy notatki dotyczące AI, ale nikt nie może ich później znaleźć”, Mem został stworzony właśnie z myślą o tej luki — przekształcając rozproszone notatki ze spotkań i dokumenty w coś, co faktycznie można odnaleźć, gdy jest to potrzebne.

Mem zapewnia prostotę obsługi dla użytkowników indywidualnych, ale jednocześnie oferuje zaawansowane funkcje, takie jak wybór modelu, wyszukiwanie głębokie i zintegrowaną AI, dzięki czemu Twoje zasoby wiedzy nie są rozproszone w pięciu różnych miejscach.

To doskonałe rozwiązanie, gdy musisz pogodzić wiele wątków związanych z projektami, interesariuszami i działaniami następczymi, a jednocześnie chcesz mieć szybszy dostęp do informacji bez zamiany sporządzania notatek w dodatkową pracę.

Najlepsze funkcje Mem

Wybór modelu AI do pracy z różnymi narzędziami AI

Unlimited wyszukiwanie głębokie w planie Pro zapewnia szybsze odnajdywanie zawartości

Nieograniczona liczba połączonych kont e-mail w planie Pro, aby kontekst był bliżej pracy

Kolekcje i szablony pozwalające na uporządkowanie powtarzalnych zadań w różnych zespołach i obszarach tematycznych

Unlimited liczba kluczy API w wersji Pro zapewnia większe możliwości dostosowania i kontrolowany dostęp

Limit pamięci

Mem wymaga obecnie logowania przez Google, co może stanowić przeszkodę, jeśli Twoja organizacja nie korzysta z kont Google.

Obecnie wsparciem językowym jest wyłącznie angielski, więc globalne wdrożenia mogą wymagać zastosowania rozwiązania alternatywnego

Obecnie nie ma aplikacji na Androida, co powoduje limit dostępności mobilnej dla niektórych zespołów operacyjnych

Ceny Mem

Free

Pro : 12 USD/miesiąc

Teams: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mem

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📮ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) w zastosowaniach AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia konwersacyjne oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT i Claude. Mniejsze wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp Brain MAX pomaga utrzymać połączenia między cyklami pracy a ich pierwotnym kontekstem oraz cyklami pracy opartymi na głosie, dzięki czemu aktualizacje nie giną w różnych narzędziach. Zmień aktualizacje zadań w gotowe do przeglądu podsumowania dzięki ClickUp Brain MAX Wybierz odpowiedni model AI do danego zadania: Zmieniaj modele i wybieraj spośród ChatGPT, Gemini lub Claude w zależności od potrzeb. Używaj jednego do zwięzłych podsumowań statusu, drugiego do głębszej analizy, a trzeciego do przerabiania notatek recenzentów Szybciej rejestruj postępy dzięki Talk to Text : Podyktuj zwięzłą aktualizację, np. „status, przeszkoda, następny krok, właściciel, termin”. Talk to Text przekształci ją w uporządkowaną aktualizację zadania, dzięki czemu nie stracisz tempa i nie będziesz musiał ręcznie wpisywać długich notatek Zyskaj przejrzystość w całym procesie pracy: Zadaj ClickUp Brain MAX pytania typu „Jakie zadania są zagrożone i dlaczego?”. Uzyskasz jasny widok sytuacji bez konieczności przeglądania każdej listy Znajdź źródło decyzji dzięki ClickUp Enterprise Search : Gdy ktoś zapyta: „Dlaczego to zmieniamy?”, użyj Enterprise Search, aby wyświetlić oryginalną specyfikację, wątek komentarzy lub dokument, który doprowadził do podjęcia tej decyzji. Dzięki temu unikniesz domysłów i przyspieszysz proces weryfikacji.

4. Obsidian (najlepsze rozwiązanie pod względem prywatności i zarządzania wiedzą z priorytetem dla zasobów lokalnych)

źródło: Obsidian

Obsidian opiera się na plikach lokalnych, dzięki czemu AI do zarządzania wiedzą pozostaje w Twoich rękach, a nie jest uwięziona na platformie.

To podejście oparte na lokalności sprawia, że Obsidian jest praktycznym rozwiązaniem dla zespołów, które chcą tworzyć trwałą dokumentację w wielu projektach, bez konieczności dostosowywania każdego cyklu pracy do jednego, uniwersalnego systemu.

A jeśli szukasz bardziej wizualnego sposobu na połączenie pomysłów, oparte na grafach dodatki Obsidian do nawigacji i publikowania pomogą Ci udostępniać spostrzeżenia bez zamiany dokumentów w ciężką warstwę procesową.

Najlepsze funkcje Obsidian

Jednym z kluczowych elementów Obsidian jest Obsidian Canvas, który pozwala zebrać wszystkie notatki, wyniki badań, diagramy i pomysły w jednym miejscu

Przechowuje dane lokalnie i nie gromadzi danych telemetrycznych, pozostawiając kontrolę w rękach użytkownika

Opcjonalna synchronizacja Obsidian z kompleksowym szyfrowaniem i historią wersji zapewnia bezpieczniejszą pracę na wielu urządzeniach

Współpraca w ramach wspólnego repozytorium za pośrednictwem Obsidian Sync – rozwiązania opartego na AI, które wspiera dokumentację zespołu wsparcia bez konieczności zmiany platformy

Obsidian Publish pozwala publikować notatki w sieci z funkcją wyszukiwania pełnotekstowego i przeglądania grafów, gdy potrzebujesz lekkiej „witryny dokumentacyjnej”

Ograniczenia Obsidian

Współpraca i publikowanie to dodatki, więc koszty mogą rosnąć wraz z rozwojem Teams

Ceny za publikację są podane za witrynę, co może stanowić limit, jeśli potrzebujesz wielu hubów wiedzy o klientach lub produktach

Licencja komercyjna jest opcjonalna, ale zalecana do użytku organizacyjnego, co może stać się elementem budżetu większych organizacji

Ceny Obsidian

Free

Sync : 5 USD/miesiąc

Opcja „Publikuj”: 10 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Obsidian

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Obsidianie prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Reddit dokonuje wzmianki:

„Uważam, że jest to najbardziej lekki i konfigurowalny program do zarządzania notatkami i zadaniami.”

Glean został zaprojektowany tak, aby analizować zewnętrzne źródła danych i dostarczać odpowiedzi w formie, z której Twój zespół może faktycznie korzystać na co dzień.

Zasadniczo zwracasz się do asystenta AI, który jest osadzony w kontekście Twojej firmy, dzięki czemu może on podsumowywać, wyjaśniać i wyciągać właściwe wątki bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

A ponieważ prawdziwe zespoły działają w oparciu o rzeczywiste stosy technologiczne, Glean kładzie nacisk na szerokie połączenia, w tym integrację z ponad 100 aplikacjami, dzięki czemu zarządzanie wiedzą nie utknie na etapie „dodamy to później”.

Poznaj najlepsze funkcje

Asystent dla całej firmy, który wykorzystuje kontekst Enterprise do tworzenia odpowiedzi na pytania i podsumowań

Ponad 100 opcji płynnej integracji dzięki łącznikom między aplikacjami biznesowymi

Wbudowana struktura zarządzania z warstwami zasad i zabezpieczeń dla AI i agentów

Kontrola danych wrażliwych i dostęp oparty na uprawnieniach w celu ograniczenia ryzyka nadmiernego udostępniania danych

Wsparcie w zakresie tworzenia agentów i zarządzania nimi w ramach szerszego podejścia „Work AI Platform”

Poznaj limity

Ceny nie są publikowane w formie prostej listy planów taryfowych, więc prawdopodobnie będziesz musiał przejść przez proces oceny prowadzony przez dział sprzedaży

Rozwiązania te są w dużym stopniu zorientowane na wdrożenia w całej organizacji, co może wydawać się dodatkowym obciążeniem, jeśli potrzebujesz jedynie lekkiego narzędzia AI dla jednego zespołu

Niektóre zaawansowane funkcje zarządzania/kontroli agentów mogą wymagać większej wstępnej koordynacji z działem IT/bezpieczeństwa niż w przypadku mniejszych narzędzi

Sprawdź ceny

Niestandardowe ceny

Zapoznaj się z ocenami i recenzjami

G2 : 4,7/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Glean prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 dokonuje wzmianki:

„Możliwość, jaką oferuje Glean, polegająca na pozyskiwaniu konkretnych zasobów i dostarczaniu kompleksowego podsumowania, jest niezwykle przydatna, ponieważ pozwala mi zaoszczędzić czas podczas uzyskiwania dostępu do kluczowej wiedzy w miejscu pracy. ”

📖 Przeczytaj również: Najlepsi konkurenci i alternatywy dla Glean

6. Tana (najlepsze narzędzie do przekształcania chaotycznych notatek w uporządkowaną wiedzę)

Jeśli Twój zespół spędza czas na spotkaniach, badaniach i dynamicznych projektach, Tana została stworzona, aby uporządkować Twoje myśli bez zamiany tego w uciążliwe zadanie. To nowoczesna aplikacja do zarządzania wiedzą, która traktuje notatki jak bloki, które można ponownie wykorzystać w dokumentach, planach i działaniach następczych.

Tana wyróżnia się połączeniem „swobodnego pisania” i struktury. Możesz zapisywać surowe myśli, a następnie używać bloków Tany (takich jak Supertags i widoki), aby przekształcić je w coś, co można wykorzystać do przeprowadzenia zapytania i utrzymywania w czasie.

A jeśli zależy Ci na zawsze dostępnym asystencie AI, Tana wykorzystuje funkcje sztucznej inteligencji, które pomagają przekształcić rozmowy w przejrzyste wyniki i zachować kontekst bliski pracy.

Najlepsze funkcje Tana

Supertagi, które pozwalają przekształcić notatki w uporządkowane obiekty, które można ponownie wykorzystać w różnych cyklach pracy

Widoki, które pomogą Ci analizować te same informacje na różne sposoby, gdy zajmujesz się wieloma projektami jednocześnie

Głosowe cykle pracy, które pomagają rejestrować notatki ze spotkań i szybciej przekształcać je w użyteczne wyniki

Funkcje AI w planie Free (w tym miesięczny limit kredytów AI), dzięki czemu możesz przetestować narzędzia AI bez konieczności ponoszenia kosztów z góry

Elastyczne podejście oparte na grafach do tworzenia połączeń między pomysłami, dzięki czemu kontekst nie ginie w miarę wzrostu ilości danych

Ograniczenia Tana

To prawdziwa nauka, jeśli Twój zespół woli sztywne foldery zamiast uporządkowanych węzłów i etykiet

Współpraca nie jest głównym „elementem centralnym” historii produktu, więc zakres współpracy w czasie rzeczywistym może wymagać weryfikacji pod kątem konkretnego cyklu pracy

Korzystanie z AI opiera się na systemie kredytowym, więc intensywne tworzenie streszczeń lub częste generowanie treści może wymagać planowania z uwzględnieniem limitów użytkowania

Ceny Tana

Free

Plus : 10 USD miesięcznie

Pro: 18 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Tana

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Tana prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Reddit dokonuje wzmianki:

„Po raz pierwszy widzę, że funkcja „notatek dziennych” działa na tyle dobrze, że ufam, iż nie stracę wszystkiego i nie zapomnę o tym następnego dnia.”

📖 Przeczytaj również: Najlepsze rozwiązania w zakresie oprogramowania do wyszukiwania dla Enterprise

7. Gamma (najlepsze narzędzie do przekształcania pomysłów w dopracowane dokumenty, prezentacje i minisite'y)

Warto zwrócić uwagę na Gamma. Aplikacja ta została stworzona z myślą o tworzeniu i udostępnianiu „kart”, które działają jak dokumenty, prezentacje lub proste strony internetowe.

Działa również świetnie w zespołach: możesz udostępniać pliki za pomocą linków, kontrolować dostęp do widoku, komentowania i edycji oraz współpracować w ramach obszaru roboczego bez utraty kontroli nad wersjami.

A jeśli zależy Ci na wynikach, Gamma oferuje funkcje analityczne do śledzenia wyświetleń, zaangażowania i czasu spędzonego na stronie — przydatne dla osób zajmujących się zarządzaniem projektami i zespołami operacyjnymi, które chcą mieć dowód, że produkt dotarł do odbiorców.

Najlepsze funkcje Gamma

Twórz dokumenty, prezentacje i strony internetowe w jednym obszarze roboczym z linkami do udostępniania i uprawnieniami

Współpraca w czasie rzeczywistym z kontrolą dostępu na poziomie obszaru roboczego

Wbudowane funkcje analityczne, takie jak liczba unikalnych użytkowników, widoki kart i czas spędzony na każdej karcie

Opcje dla zespołów i firm zapewniające spójność marki, scentralizowane rozliczenia i zarządzanie licencjami

Kontrola oparta na planach, taka jak ochrona hasłem i widoczność w sieci opublikowanych prac

Limity Gamma

Pełna analityka jest dostępna wyłącznie w ramach planu Pro (niższe poziomy mają limit dostępu lub nie mają go wcale)

Eksport danych analitycznych nie otrzymało wsparcia (konieczne będzie wykonanie zrzutów ekranu lub ręczne raportowanie)

Niektóre opcje udostępniania/zabezpieczeń (takie jak ochrona hasłem) są dostępne tylko w droższych planach

Ceny Gamma

Free

Plus : 12 USD/miesiąc

Pro : 25 USD/miesiąc

Ultra: 100 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Gamma

G2 : 4,1/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Gamma?

Użytkownik serwisu G2 dokonuje wzmianki:

„Gamma AI płynnie przekształca pomysły w zakończone, dobrze zorganizowane prezentacje.”

📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć firmową wiki dla swojego zespołu

8. Converse AI (Najlepsze rozwiązanie dla wielokanałowych asystentów konwersacyjnych opartych na AI)

Wiele firm boryka się z problemem ujednolicenia rozmów z klientami na różnych platformach i przekształcenia ich w wartościowe interakcje. Converse AI zostało stworzone, aby wypełnić tę lukę, oferując jeden interfejs, w którym zespoły mogą zarządzać czatami, przeprowadzać automatyzację odpowiedzi i pogłębiać zaangażowanie w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz wsparcie klienta na WhatsApp, czat na żywo na swojej stronie internetowej, czy też realizujesz proaktywne kampanie komunikacyjne, Converse AI pomaga Ci komunikować się z klientami, gdziekolwiek się znajdują. Skupienie się na narzędziach AI służących do komunikacji i budowania zaangażowania sprawia, że jest to solidny wybór, jeśli automatyzacja i konwersacyjne cykle pracy stanowią podstawę Twojej strategii.

Ponadto platforma kładzie nacisk na proste wdrożenie i przejrzyste raportowanie, dzięki czemu Twój zespół poświęca mniej czasu na łączenie systemów, a więcej na generowanie wartości z każdej interakcji.

Najlepsze funkcje Converse AI

Wielokanałowe narzędzie do tworzenia botów konwersacyjnych z wsparciem dla WhatsApp , czatu internetowego i innych kanałów

Zautomatyzowane kampanie angażujące użytkowników, wyzwalane na podstawie ich zachowań

Pulpit nawigacyjny z raportowaniem dotyczącym rozmów i wydajności agentów

Konfigurowalne reguły odpowiedzi i automatyzacja kampanii

Zarządzanie mobilne umożliwiające monitorowanie i reagowanie w dowolnym miejscu

Limitations of Converse AI

Ceny nie są podane w sposób przejrzysty, co oznacza, że prawdopodobnie będziesz musiał skontaktować się z działem sprzedaży, aby uzyskać dokładne ceny dla Enterprise.

Nie zawsze jest jasne, które modele AI zasilają zaplecze w porównaniu z innymi frameworkami agentów

Zakres funkcji (np. zaawansowany RAG lub zarządzanie wiedzą) może pozostawać w tyle za dedykowanymi platformami agentów AI

Ceny Converse AI

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje Converse AI

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do współpracy nad dokumentami dla Teams

9. Ponder (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia ustrukturyzowanych cykli pracy wnioskowania opartych na AI oraz systemów decyzyjnych opartych na badaniach)

Jeśli szukasz alternatyw wykraczających poza tradycyjne narzędzia oparte na poleceniach, Ponder to platforma zaprojektowana, by pomagać zespołom w tworzeniu ustrukturyzowanych cykli pracy AI oraz aplikacji opartych na wnioskowaniu.

Zamiast traktować wyniki działania AI jako odizolowane odpowiedzi, narzędzie koncentruje się na uporządkowaniu sposobu, w jaki modele przetwarzają informacje, analizują problemy i podejmują decyzje w ramach szerszego systemu.

Takie podejście sprawia, że Ponder jest szczególnie przydatny dla zespołów eksperymentujących z procesami badawczymi, analitycznymi i strukturalnym rozumowaniem wspomaganymi przez AI. Platforma pozwala projektować cykle pracy, w których modele AI rozkładają problemy na czynniki pierwsze, analizują kontekst i iteracyjnie udoskonalają odpowiedzi — pomagając przejść od prostych interakcji opartych na podpowiedziach do bardziej przemyślanego, krok po kroku myślenia.

Zastanów się nad najlepszymi funkcjami

Ustrukturyzowane cykle pracy rozumowania, które prowadzą modele AI przez wieloetapowe procesy myślowe zamiast pojedynczych, natychmiastowych podpowiedzi

Narzędzia do organizowania złożonych zadań badawczych i analitycznych z wykorzystaniem rozumowania iteracyjnego i oceny kontekstowej

Wsparcie w projektowaniu systemów AI, które rozkładają złożone pytania na mniejsze kroki rozumowania

Interfejs zorientowany na cykl pracy, który pomaga zespołom eksperymentować z opartymi na AI modelami podejmowania decyzji

Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających intensywnych badań lub analiz, w których istotne znaczenie mają rozumowanie modelowe i identyfikowalność

Zastanów się nad limitami

W porównaniu z lekkimi narzędziami AI do czatu, mniej nadają się do prostych zadań związanych z generowaniem podpowiedzi

Aby efektywnie korzystać z tych narzędzi, konieczne jest lepsze zrozumienie cykli pracy z AI lub modeli wnioskowania.

Platforma wciąż się rozwija, więc integracje z ekosystemem mogą być bardziej ograniczone niż w przypadku większych platform do obsługi cykli pracy opartych na AI

Zastanów się nad ceną

Free

Casual : 10 USD/miesiąc

Plus : 30 USD/miesiąc

Pro: 60 USD/miesiąc

Przeanalizuj oceny i recenzje

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony baz wiedzy w programach Word i ClickUp

10. Scholarcy (najlepsze narzędzie do przekształcania długich dokumentów w streszczenia przyjazne dla cytowań)

Jeśli Twój zespół tonie w plikach PDF, artykułach naukowych i raportach, Scholarcy jest stworzony z myślą o sytuacjach, w których potrzebujesz wniosków generowanych przez AI bez utraty wątku.

Narzędzie to skupia się na kompresowaniu długich tekstów do uporządkowanych, łatwych do przejrzenia streszczeń w stylu „karteczek”, które można zapisywać, przeszukiwać i wracać do nich później, dzięki czemu dane nie są rozrzucone po dziesięciu różnych zakładkach.

A ponieważ jest stworzony z myślą o pracy wymagającej intensywnych badań, jest szczególnie przydatny, gdy zależy Ci na cytowaniu źródeł, tworzeniu powtarzających się notatek oraz budowaniu lekkiej, osobistej biblioteki, z której możesz korzystać w różnych projektach.

Najlepsze funkcje Scholarcy

Podsumowuj zawartość i wyodrębniaj kluczowe wnioski, aby przyspieszyć czytanie i przeglądanie

Analizuj wyniki badań dzięki cyklom pracy obejmującym funkcje zaznaczania, robienia notatek i edycji tekstu

Uporządkuj zapisane streszczenia w bibliotece fiszek i kolekcji z funkcją wyszukiwania

W razie potrzeby eksportuj i syntetyzuj wyniki badań do innych aplikacji

Stwórz matrycę literatury i generuj bibliografie jednym kliknięciem (przydatne w przypadku przeglądów strukturalnych)

Ograniczenia Scholarcy

Darmowy program do tworzenia streszczeń artykułów ma pewne ograniczenia (w tym limit na streszczenia i eksportowanie fiszek).

Unlimited tworzenie streszczeń i „rozszerzone streszczenia” wymagają płatnej subskrypcji

W tekście strony nie podano dokładnej kwoty w USD za miesięczny/roczny plan płatny; ostateczną cenę zobaczysz przy finalizacji zamówienia

Ceny Scholarcy

Free

Scholarcy Plus: 4,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Scholarcy

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Scholarcy prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 dokonuje wzmianki:

„Ma łatwy w obsłudze i przejrzysty interfejs użytkownika. Umożliwia użytkownikowi dostosowanie i wykonanie podsumowania danych liczbowych, podsumowania tabeli itp. w ciągu kilku sekund.”

ClickUp: platforma wiedzy, która naprawdę rozwija się wraz z Tobą

Teraz masz bardziej przejrzysty sposób na ocenę alternatyw dla Kuse AI w oparciu o to, co naprawdę ma znaczenie: dogłębne prognozy, uporządkowane zarządzanie wiedzą, mierzalne wnioski generowane przez AI oraz wsparcie dla wielu projektów bez chaosu.

Odpowiednia platforma powinna pomóc Twojemu zespołowi wyjść poza rozrzucone notatki samoprzylepne, niepowiązane pliki i powierzchowną automatyzację. Niezależnie od tego, czy Twoim priorytetem jest analityka predykcyjna, ściślejsza kontrola kosztów, lepsza współpraca czy bardziej zaawansowane funkcje AI, cel jest ten sam: przejrzystość, która pozwala podejmować pewne decyzje.

Zacznij od jednego konkretnego projektu. Sprawdź, jak narzędzie radzi sobie z prawdziwymi danymi, rzeczywistymi dyskusjami i rzeczywistymi ograniczeniami biznesowymi. Następnie wdrażaj je tam, gdzie poprawia wydajność, a nie tylko dla samej nowości.

Jeśli jednak chcesz mieć swoją pracę, kontekst i realizację zadań w jednym miejscu, zacznij od ClickUp. Zarejestruj się już teraz!