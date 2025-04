10 najlepszych rozwiązań Enterprise Search w 2025 roku

Każde miejsce pracy boryka się z przeszkodami na drodze do zwiększenia wydajności, a dla wielu teamów na szczycie listy znajduje się brak możliwości znalezienia właściwych informacji we właściwym czasie.

Ostatnie badania pokazują, że ponad 22% pracowników spędza prawie pół dnia każdego tygodnia na wyszukiwaniu istotnych informacji, podczas gdy kolejne 10% zgłasza, że poświęca na takie zadania nawet półtora dnia.

Oprogramowanie do wyszukiwania w przedsiębiorstwie jest tym, czego potrzebujesz w takich przypadkach. Solidne oprogramowanie do wyszukiwania indeksuje dane i porządkuje je z różnych źródeł, aby uprościć proces wyszukiwania. Dzięki temu pracownicy mogą szybko zlokalizować potrzebne informacje, skracając czas wyszukiwania.

Po przetestowaniu kilku rozwiązań i uwzględnieniu unikalnych potrzeb nowoczesnych teamów, wraz z moim zespołem opracowaliśmy listę najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do wyszukiwania w przedsiębiorstwie.

DIALOG to pierwsze oprogramowanie do wyszukiwania danych w przedsiębiorstwach opracowane przez Rogera Summita w 1962 roku. Jego pierwsze duże wdrożenie miało miejsce w NASA w 1967 r., kiedy to zostało wykorzystane do wyszukiwania cytatów z badań w patentach.

60-sekundowe podsumowanie Oto 10 najlepszych platform wyszukiwania dla przedsiębiorstw: ClickUp: Najlepszy do wyszukiwania i zarządzania cyklem pracy w oparciu o AI Glean: Najlepsza wyszukiwarka Enterprise z integracjami na dużą skalę Guru: Najlepsze do tworzenia systemu zarządzania wiedzą Coveo: Bst dla spersonalizowanego wyszukiwania i zaawansowanych możliwości AI Algolia: Najlepsza dla handlu elektronicznego, mediów i aplikacji SaaS IBM Watson Discovery: Najlepsze dla branż podlegających ścisłym regulacjom Lucidworks Fusion: Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania danych na poziomie Enterprise AlphaSense: Najlepsze do analizy rynku i badań finansowych Elasticsearch: Najlepsza platforma wyszukiwania Enterprise dla ogromnych zbiorów danych Luigi's Box: Najlepsze rozwiązanie do optymalizacji doświadczeń klientów e-commerce

Czego należy szukać w oprogramowaniu Enterprise Search?

Oceniając platformy wyszukiwania dla przedsiębiorstw, oparłem się na trzystopniowym modelu dojrzałości Accenture, aby określić obecny stan organizacji i to, czego potrzebuje, aby przejść do inteligentnych rozwiązań wyszukiwania opartych na sztucznej inteligencji.

Oto, co uznałem za kluczowe na każdej scenie:

Scena 0: Wyszukiwanie podstawowe (wyszukiwanie bieżące) Na tym etapie wyniki są niespójne z powodu silosów danych. Polecam narzędzia, które Integrują się z wieloma źródłami danych w celu ujednolicenia wyszukiwania w miejscu pracy Wspierają wyszukiwanie oparte na słowach kluczowych i indeksowanie podstawowe Oferują niedrogie wdrożenie dla początkowych potrzeb Enterprise

Integracja z wieloma źródłami danych w celu ujednolicenia wyszukiwania w miejscu pracy

Wsparcie wyszukiwania opartego na słowach kluczowych i indeksowanie podstawowe

Oferują przyjazne dla budżetu wdrożenie dla początkowych potrzeb Enterprise

*scena 1: Ulepszone wyszukiwanie (scentralizowane i zoptymalizowane) Tutaj narzędzia konsolidują ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane, poprawiając ich trafność. Szukaj: Ujednolicony indeks zapewniający scentralizowany dostęp Ulepszenia wyszukiwania, takie jak wsparcie dla synonimów, podpowiedzi "Czy miałeś na myśli?" i sugestie typu "typeahead" Wbudowana analityka do śledzenia trendów wyszukiwania i optymalizacji wyników

Ujednolicony indeks dla scentralizowanego dostępu

Ulepszenia wyszukiwania, takie jak wsparcie dla synonimów, podpowiedzi "Czy miałeś na myśli?" i sugestie typu "typeahead"

Wbudowana analityka do śledzenia trendów wyszukiwania i optymalizacji wyników

*etap 2: Inteligentne wyszukiwanie (oparte na AI i spersonalizowane) Na tym zaawansowanym etapie narzędzia zapewniają kontekstowe, oparte na AI doświadczenia wyszukiwania. Szukaj rozwiązań z: NLP i wyszukiwanie semantyczne zapewniające dokładność opartą na intencjach Spersonalizowane wyniki wyszukiwania oparte na zachowaniu użytkownika Grafy wiedzy umożliwiające łączenie i kontekstualizację powiązanej zawartości Skalowalne protokoły bezpieczeństwa dla dużych wdrożeń w całym przedsiębiorstwie

NLP i wyszukiwanie semantyczne zapewniające dokładność opartą na intencjach

Spersonalizowane wyniki wyszukiwania oparte na zachowaniu użytkowników

Grafy wiedzy do łączenia i kontekstualizowania powiązanej zawartości

Skalowalne protokoły bezpieczeństwa dla dużych wdrożeń w całym przedsiębiorstwie

Aby naprawdę być na czele, przetestowałem narzędzia, które ewoluują w oparciu o ich oferty, takie jak wyszukiwanie predykcyjne, wsparcie multimodalne i wielojęzyczne oraz automatyzacja cyklu pracy. Funkcje takie jak świadoma emocji sztuczna inteligencja zwiększają zaangażowanie klientów, a integracja z platformami wyszukiwania AI dla przedsiębiorstw i narzędziami AI zapewnia, że wyszukiwanie bezpośrednio wpływa na podejmowanie decyzji.

Oceniając te kluczowe cechy, można wybrać rozwiązanie, które spełnia obecne potrzeby i zabezpiecza przyszłe możliwości wyszukiwania w przedsiębiorstwie, zapewniając długoterminową innowacyjność i wydajność.

Pro Tip: Oczywiście należy pamiętać, że wybrane oprogramowanie powinno również oferować najwyższy komfort użytkowania i mieścić się w budżecie organizacji. Ponadto, należy zwrócić uwagę na spójną i dostępną obsługę klienta, która będzie potrzebna w ciągu pierwszych kilku miesięcy.

10 najlepszych rozwiązań do wyszukiwania w przedsiębiorstwie

Oto moja krótka lista dziesięciu najlepszych programów do wyszukiwania w przedsiębiorstwie.

1. ClickUp (najlepsze do wyszukiwania i zarządzania przepływem pracy w oparciu o AI)

Wypróbuj ClickUp's Connected Search Wyszukuj wszystko w ekosystemie ClickUp z połączonym wyszukiwaniem ClickUp

Faworyt domu, ClickUp, zmienił sposób, w jaki zarządzamy projektami i organizujemy pliki i foldery w naszej organizacji.

Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Connected Search, mogę błyskawicznie znaleźć dowolne zadanie, dokument lub notatkę, co ułatwia utrzymanie się na szczycie projektów.

To, co jeszcze bardziej zwiększa jego możliwości, to ClickUp Brain. Dzięki Brain otrzymujesz oparte na AI spostrzeżenia i rekomendacje, które pomogą Ci pracować mądrzej, a nie ciężej.

Przyjrzyjmy się bliżej bogatemu zestawowi funkcji.

ClickUp Connected Search

ClickUp Connected Search pobiera informacje z wielu źródeł, dzięki czemu idealnie nadaje się dla menedżerów i decydentów w przedsiębiorstwach. Możesz natychmiast uzyskać dostęp do zadań, aplikacji, dokumentów, notatek i komentarzy z ClickUp, połączonej aplikacji lub dysków lokalnych, a wszystko to w ramach jednego paska wyszukiwania.

Przeszukuj i znajduj aplikacje z repozytorium dzięki ClickUp Connected Search

To, co sprawia, że wyszukiwanie ClickUp jest szczególnie skuteczne, to:

Filtrowanie kontekstowe pozwala mi sortować według projektu, statusu, osoby przypisanej lub priorytetu, zawężając wyniki tylko do najbardziej istotnej zawartości. Oznacza to, że nie muszę przeszukiwać niepowiązanych ze sobą danych

Niestandardowe komendy wyszukiwania , takie jak skróty do połączonych tekstów, przechowywanie tekstów na później i wiele innych, aby wyszukać wszystko w jednym miejscu

Zarządzanie uprawnieniami, które zapewnia, że poufne informacje są dostępne tylko dla autorów

Ciekawostka: Według badań, wyszukiwarki dla przedsiębiorstw są bardziej dokładne w porównaniu z ogólnym wyszukiwaniem w sieci WWW, które ogranicza wyszukiwanie do stron zawierających istotne informacje.

ClickUp Brain

ClickUp Brain przekształca wyszukiwanie w przedsiębiorstwie poprzez integrację inteligentnych funkcji z wyszukiwaniem. Zaprojektowany z myślą o przyszłości wyszukiwania w przedsiębiorstwach, zwiększa wydajność i produktywność dzięki funkcjom opartym na AI, takim jak kontekstowe pytania i odpowiedzi oraz podsumowania zadań.

Znajdź odpowiednie informacje, formularze i dokumenty z huba wiedzy dzięki ClickUp Brain

Wykorzystaj ClickUp Brain do tych konkretnych zadań:

Lokalizacja notatek ze spotkań między działami : Dzięki ClickUp Brain znalazłem notatki z różnych Teams (marketing, sprzedaż i operacje) poprzez wyszukiwanie kontekstowe, a nie przywoływanie dokładnych nazw plików lub lokalizacji

Generowanie podsumowań zadań : Spostrzeżenia oparte na AI pomogły mi podsumować długie aktualizacje projektów w strawne wypunktowania, oszczędzając mi godzin ręcznego przeglądu

Organizacja opinii klientów: Używałem go do analizowania komentarzy rozsianych po wielu dokumentach i czatach, pomagając mi zidentyfikować powtarzające się tematy i ustalić priorytety ulepszeń dla naszych projektów

ClickUp Docs

ClickUp Docs to scentralizowana platforma do zarządzania dokumentami zaprojektowana z solidnymi możliwościami wyszukiwania. Dzięki funkcjom takim jak współpraca w czasie rzeczywistym, kontrola wersji i ustawienia prywatności, ClickUp Docs służy jako interaktywna, bezpieczna baza wiedzy.

Dzięki ClickUp Docs możesz:

Współpraca nad projektami w różnych działach : Przygotowywanie i udostępnianie propozycji projektów z udziałem wielu teamów

Archiwizuj umowy z klientami z dostępem do słów kluczowych : Organizuj i przesyłaj umowy z klientami do ClickUp Docs. Jego możliwości wyszukiwania pozwalają każdemu zespołowi natychmiast znaleźć określone warunki, klauzule lub nazwy klientów w dokumentach Docs, eliminując potrzebę ręcznego przeszukiwania plików

Twórz huby wiedzy dla często zadawanych pytań w różnych zespołach: Zbuduj hub wiedzy za pomocą ClickUp Docs, aby odpowiadać na powtarzające się zapytania zespołu

Zarządzaj dostępem do poufnych dokumentów dzięki ClickUp Docs

Użytkownicy Enterprise mogą wyszukiwać i pobierać zadania, wiki i inne powiązane dokumenty ze scentralizowanego Docs Hub, pomagając zapewnić wszystkim członkom zespołu łatwy dostęp do najnowszych zasobów.

ClickUp najlepsze funkcje

Połączone wyszukiwanie we wszystkich danych, w tym w zadaniach, plikach PDF, komentarzach i załącznikach, skraca czas wyszukiwania i ułatwia dostęp do informacji

Dostarczaj bezpośrednie odpowiedzi w oparciu o zapytania użytkowników w kontekście odpowiedniego zadania lub dokumentacji projektu dzięki kontekstowemu narzędziu Q&A ClickUp Brain

Dostarczaj generowane przez AI zwięzłe podsumowania aktualizacji zadań i szczegółów projektów

Pobieraj tylko najbardziej istotne dane dostosowane do Twoich potrzeb, korzystając z zaawansowanych opcji filtrowania , aby filtrować według parametrów projektu, priorytetu lub osoby przypisanej

Kontroluj, kto uzyskuje dostęp do określonej zawartości za pomocą dostępu do wyszukiwania opartego na uprawnieniach, aby zachować bezpieczeństwo i dostępność do obsługi poufnych informacji w dużych organizacjach

Limity ClickUp

Wysoka krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na szeroki zakres funkcji

Limit funkcji offline dla użytkowników mobilnych

Cennik ClickUp

Free forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie na użytkownika rozliczane rocznie

Business : 12 USD miesięcznie za użytkownika rozliczane rocznie

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Oto, co Victoria Berryman, Marketing Operations Manager w Seequent, ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

ClickUp odegrał kluczową rolę w zmianie sposobu, w jaki pracujemy w Seequent. Bez niego nadal mielibyśmy trudności z ustaleniem, gdzie powinny znajdować się informacje i jak się komunikować. Uwielbiam korzystać z ClickUp. Żyję w nim, a nasz zespół go uwielbia.

ClickUp odegrał kluczową rolę w zmianie sposobu, w jaki pracujemy w Seequent. Bez niego nadal mielibyśmy trudności z ustaleniem, gdzie powinny znajdować się informacje i jak się komunikować. Uwielbiam korzystać z ClickUp. Żyję w nim, a nasz zespół go uwielbia.

ClickUp Insight: Pracownicy wiedzy wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie, szukając informacji i kontekstu. Oznacza to sporą ilość czasu zmarnowanego na przewijanie, wyszukiwanie i rozszyfrowywanie fragmentarycznych konwersacji w e-mailach i czatach. Gdybyś tylko miał zaawansowaną opcję wyszukiwania, aby przeszukiwać dane w zadaniach, projektach, czacie i e-mailach za pomocą AI. Ale do zrobienia: Wypróbuj ClickUp!

2. Glean (najlepsza wyszukiwarka Enterprise z integracjami na dużą skalę)

Uważam, że Glean jest bardzo skuteczny w łączeniu różnych źródeł danych w jeden hub wyszukiwania. Mogłem z łatwością lokalizować dokumenty, e-maile i konwersacje w narzędziach takich jak Slack, obszar roboczy Google i Microsoft 365.

Jego możliwości wyszukiwania semantycznego, oparte na przetwarzaniu języka naturalnego, dały precyzyjne i trafne wyniki nawet w przypadku złożonych zapytań.

przez Glean

Poznaj najlepsze funkcje

Wyszukiwanie w połączonych aplikacjach i źródłach danych w celu uzyskania efektywnego dostępu za pomocą unified search hub

Uzyskaj spersonalizowane wyniki na podstawie historii i intencji użytkownika, korzystając z rekomendacji AI

Zapewnij zespołom spójność, wyświetlając istotne aktualizacje i informacje o trendach

Dostarczaj odpowiedzi i sugestie istotne dla zapytań użytkowników, korzystając z kontekstowych spostrzeżeń

Integracja z ponad 100 aplikacjami, w tym Slack, Google Workspace i Microsoft 365

Ograniczenia Glean

Niestandardowe ustawienia i konfiguracje wyszukiwania w ograniczonym zakresie

Wymagane dodatkowe ustawienia dla niektórych integracji danych, systemów niestandardowych lub niszowych

Potrzebne zaawansowane funkcje, aby być bardziej efektywnym w przypadku większych zbiorów danych

Ceny Glean

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Glean

G2: 4. 5/5 (1000+ opinii)

3. Guru (najlepsze do tworzenia systemu zarządzania wiedzą)

Guru został zaprojektowany jako wewnętrzny system zarządzania wiedzą. Narzędzie to ułatwia zespołom przechwytywanie, organizowanie i uzyskiwanie dostępu do informacji firmowych na różnych platformach.

To oprogramowanie do wyszukiwania AI dla przedsiębiorstw pobiera dane z wielu źródeł, takich jak Google Drive, OneDrive, Slack i innych, dzięki czemu mogę znaleźć wszystko, czego chcę, bez opuszczania ich platformy. Dodatkową zaletą są alerty wiedzy i funkcje odpowiedzi Guru, które pomagają mi aktualizować i udostępniać informacje, zapewniając, że mam najnowsze szczegóły.

via Guru

Najlepsze funkcje Guru

Przechowuj i organizuj wiedzę z wielu źródeł oraz uzyskuj do niej dostęp za pośrednictwem aplikacji Slack, MS Teams i rozszerzeń Chrome

Uzyskaj dokładne, oparte na intencjach odpowiedzi we wszystkich źródłach wiedzy

Upewnij się, że zawartość jest dokładna i aktualna dzięki ustawieniu przypomnień o weryfikacji

Połączenie z Google Drive, Dropbox i SharePoint w celu scentralizowanego dostępu

Korzystaj z wizualnie zorganizowanych, łatwo edytowalnych kart wiedzy

Ograniczenia Guru

Ograniczone funkcje integracji

Wymagane szkolenie w celu ustawienia zbiorów wiedzy i weryfikacji

Ceny Guru

Wersja próbna Free

Wszystko w jednym : 15 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Guru

G2 : 4. 7/5 (2,000+ recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (500+ opinii)

4. Coveo (najlepsze dla spersonalizowanego wyszukiwania i zaawansowanych możliwości AI)

Coveo to kolejne rozwiązanie do wyszukiwania w przedsiębiorstwie oparte na AI, które zapewnia trafne, spersonalizowane wyniki z wielu źródeł danych.

Coveo Relevance Cloud™ wykorzystuje możliwości uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego w celu poprawy dokładności wyników wyszukiwania. Uważam, że bardziej nadaje się do zaawansowanych przypadków użycia, takich jak obsługa klienta i handel elektroniczny.

przez Coveo

Najlepsze funkcje Coveo

Dostosowywanie wyników wyszukiwania w oparciu o zachowanie użytkownika, co zapewnia wysoką trafność

Korzystaj z gotowych konektorów do systemów takich jak Salesforce, Microsoft i platform e-commerce

Uzyskaj wgląd w wydajność wyszukiwania i zachowanie użytkowników

Uzyskaj dostęp do inteligentnych fragmentów, aby uzyskać szybkie i precyzyjne odpowiedzi z dokumentów

Limity Coveo

Sporadyczne problemy z trafnością wyników wyszukiwania, zwłaszcza w przypadku złożonych zapytań

Czasochłonne i wymagające znacznych zasobów do aktualizacji i zarządzania pakietami

Wymaga dalszego niestandardowego dostosowania do konkretnych przypadków użycia, takich jak zaawansowane sortowanie i filtrowanie

Ceny Coveo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coveo

G2 : 4. 4/5 (130+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

5. Algolia (najlepsza dla aplikacji e-commerce, mediów i SaaS)

Aby zapewnić najwyższą dokładność wyszukiwania, technologia wyszukiwania neuronowego Algolia połączyła przetwarzanie języka naturalnego (NLP) z dopasowywaniem słów kluczowych. Jest to fantastyczne rozwiązanie dla firm z branży e-commerce, SaaS i mediów, zapewniające solidne narzędzia do personalizacji zaangażowania użytkowników i poprawy trafności na platformach takich jak Salesforce i Shopify.

via Algolia

Najlepsze funkcje Algolia

Uzyskaj połączenie NLP i dopasowywania słów kluczowych, aby uzyskać najwyższą dokładność dzięki wyszukiwaniu neuronowemu opartemu na AI

Szybkie i bezproblemowe ustawienie dzięki integracji API na różnych platformach

Korzystaj z intuicyjnego filtrowania i sortowania, aby doprecyzować wyniki wyszukiwania za pomocą konfigurowalnego wyszukiwania fasetowego

Testy A/B i optymalizacja konfiguracji wyszukiwania w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników i współczynników konwersji

Kontroluj widoczność i personalizację produktów za pomocą narzędzi takich jak Merchandising Studio

Limity Algolia

Wymaga wiedzy technicznej i dedykowanych zasobów do początkowego ustawienia

Wymaga znacznie większych nakładów finansowych, aby skalować się poza warstwę Free, szczególnie dla startupów i mniejszych firm

Potrzebuje niestandardowych konfiguracji, aby zoptymalizować trafność wyszukiwania w określonych kontekstach

Ceny Algolia

Zbuduj: Free do 10 000 zapytań miesięcznie

Wzrost: 0,50 USD za 1000 zapytań miesięcznie

Premium: Niestandardowy cennik

Algolia Recommend: 0,60 USD za 1000 poleceń miesięcznie

Oceny i recenzje Algolia

G2 : 4. 5/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (70+ opinii)

6. IBM Watson Discovery (najlepsze dla branż podlegających ścisłym regulacjom)

IBM Watson Discovery zaimponował mi swoimi potężnymi możliwościami opartymi na AI w zakresie złożonej analizy i ekstrakcji danych.

Zaprojektowany dla branż takich jak ubezpieczenia, finanse i opieka zdrowotna, integruje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe do wyszukiwania. Dzięki temu można szybko zrozumieć ogromne ilości ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, takich jak dokumenty, e-maile i zawartość mediów społecznościowych.

Funkcja Smart Document Understanding (SDU) pozwala Teams szkolić modele na niestandardowych strukturach dokumentów, takich jak nagłówki i tabele, bez rozszerzenia umiejętności kodowania.

przez IBM Watson Discovery

Najlepsze funkcje IBM Watson Discovery

Zrozumienie i kategoryzacja tekstu w celu ujawnienia nastrojów i trendów klientów przy użyciu NLP i analizy nastrojów

Automatyczne pobieranie i porządkowanie danych z wielu formatów plików, w tym plików PDF, dokumentów Word i arkuszy Excel

Identyfikacja kluczowych wzorców i trendów przy użyciu graficznych wglądów z narzędzi do wizualnego odkrywania danych

Integracja z innymi platformami i aplikacjami Business przy użyciu rozbudowanych opcji API

Pobieranie konkretnych odpowiedzi na zapytania za pomocą wyszukiwania fragmentarycznego, dzięki czemu jest szczególnie skuteczne w przypadku obsługi klienta i aplikacji chatbot.

Limity IBM Watson Discovery

Wysoka cena dla mniejszych Businessów

Złożone ustawienia dla użytkowników nietechnicznych, z krzywą uczenia się w celu niestandardowego dostosowania

Niespójne wyodrębnianie danych na podstawie obrazów za pomocą OCR (optycznego rozpoznawania znaków)

Ceny IBM Watson Discovery

Plus Plan : Od 500 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Enterprise: Od 5000 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje IBM Watson Discovery

G2: 4. 5/5 (90+ opinii)

Przeczytaj również: Perplexity vs. Google: Które narzędzie wyszukiwania jest najlepsze?

7. Lucidworks Fusion (najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania danych dla przedsiębiorstw)

Lucidworks Fusion to potężne rozwiązanie do wyszukiwania w przedsiębiorstwie, zaprojektowane w celu ujednolicenia różnych źródeł danych i dostarczania bardzo istotnych informacji. Wykorzystując Neural Hybrid Search™, łączy semantyczne sieci neuronowe z tradycyjnymi metodami leksykalnymi, aby interpretować intencje wyszukiwania dostawcy i dostarczać dokładne wyniki.

Funkcja Smart Rank™ jest szczególnie skuteczna w personalizowaniu rankingu zawartości w oparciu o sygnały użytkownika, takie jak zachowanie i lokalizacja. Dzięki temu idealnie nadaje się do dynamicznych środowisk, takich jak e-commerce i obsługa klienta.

przez Lucidworks Fusion

Najlepsze funkcje Lucidworks Fusion

Bezproblemowe połączenie z różnymi bazami danych i pamięcią masową w chmurze dzięki funkcji Wide Data Source Integration

Oferują wyszukiwanie kontekstowe i analitykę w celu wyświetlania danych, które można wykorzystać w praktyce

Maintainer ścisłe protokoły bezpieczeństwa danych (Role-Based Access Control (RBAC), szyfrowanie SSL, ISO 27001) dla potrzeb Enterprise

Limity Lucidworks Fusion

Złożone początkowe ustawienia i konfiguracja wymagają wiedzy technicznej

Wysoki koszt zaawansowanych funkcji, co może mieć wpływ na mniejsze budżety

Stroma krzywa uczenia się związana z pełnym wykorzystaniem platformy

Ceny Lucidworks Fusion

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lucidworks

Za mało recenzji

8. AlphaSense (najlepsze do analizy rynku i badań finansowych)

Kiedy korzystałem z AlphaSense, uznałem go za szczególnie przydatny do badań finansowych i analizy konkurencji. Generatywne wyszukiwanie platformy może syntetyzować spostrzeżenia z ponad 10 000 źródeł danych.

Funkcja Enterprise Intelligence integruje własną zawartość z danymi zewnętrznymi, tworząc ujednolicony widok rynków i trendów. Mogłem odkrywać czynniki zakłócające branżę, śledzić inwestycje lub podsumowywać spostrzeżenia dotyczące badań i rozwoju. Podsumowanie oparte na AI i przetwarzaniu języka naturalnego pozwoliło mi zaoszczędzić wiele godzin i zapewnić, że nigdy nie przegapiłem krytycznych szczegółów.

przez AlphaSense

Najlepsze funkcje AlphaSense

Agregacja danych z badań brokerskich, dokumentów regulacyjnych i transkrypcji rozmów z ekspertami

Wykorzystaj uczenie maszynowe do dostarczania precyzyjnych, praktycznych informacji opartych na sztucznej inteligencji

Powiadamiaj użytkowników o istotnych aktualizacjach za pomocą niestandardowych alertów, aby pomóc im być na bieżąco ze zmianami na rynku

Indeksuje wewnętrzne raportowanie lub dane przesłane przez użytkownika w celu łatwego dostępu obok źródeł zewnętrznych

Limity AlphaSense

Systemy alertów mogą generować nadmierną liczbę powiadomień, jeśli nie są odpowiednio zarządzane

Złożone wyszukiwania o dużej objętości mogą czasami pozostawać w tyle

Interfejs wyszukiwania wymaga nauki, aby zmaksymalizować jego potencjał

Ceny AlphaSense

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AlphaSense

G2 : 4. 7/5 (260+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

9. Elasticsearch (najlepsza platforma wyszukiwania Enterprise dla ogromnych zbiorów danych)

Kiedy korzystałem z Elasticsearch, byłem pod wrażeniem jego zdolności do obsługi złożonych zapytań i dużych zbiorów danych z wyjątkową szybkością i skalowalnością. Jego rozproszona architektura zapewniała odporność na błędy i indeksowanie w czasie rzeczywistym, co czyniło go idealnym do tworzenia solidnych rozwiązań wyszukiwania dla przedsiębiorstw.

Płynnie integrując się z Kibana i Logstash, Elasticsearch oferuje zgrabną wizualizację danych i procesy pozyskiwania.

przez Elasticsearch

Najlepsze funkcje Elasticsearch

Obsługują duże ilości danych i mogą być skalowane poziomo na różnych serwerach

Wprowadzanie złożonych, rozproszonych zapytań z wydajnym indeksowaniem i szybkością wyszukiwania dzięki rozproszonej architekturze

Uzyskaj możliwość wyszukiwania i analizy w czasie rzeczywistym w celu szybkiej analizy danych i reagowania w krytycznych scenariuszach wrażliwych na czas, takich jak handel elektroniczny i cyberbezpieczeństwo

Korzystaj z niestandardowych filtrów wyszukiwania, wyszukiwania fasetowego i rankingu, aby udoskonalić wyniki wyszukiwania za pomocą zaawansowanych opcji zapytania

Limity Elasticsearch

Do zrobienia wstępnego ustawienia i uzyskania zaawansowanych niestandardowych ustawień potrzebna jest wiedza techniczna

Uzyskanie kluczowych funkcji, takich jak zaawansowane zabezpieczenia i alerty, wymaga płatnej licencji, nawet jeśli jest to oprogramowanie typu open-source

Aktualizacja schematów lub indeksów może być czasochłonna i skomplikowana w środowiskach produkcyjnych

Elasticsearch ceny

Wersja próbna Free

Standard : 95 USD miesięcznie za 120 GB przestrzeni dyskowej

Złoty : 109 USD miesięcznie za 120 GB przestrzeni dyskowej

Platinum : 125 USD miesięcznie za 120 GB przestrzeni dyskowej

Enterprise: 175 USD miesięcznie za 120 GB przestrzeni dyskowej

Oceny i recenzje Elasticsearch

G2 : 4. 3/5 (100+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (40+ opinii)

10. Luigi's Box (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji obsługi klienta w handlu elektronicznym)

Kiedy użyłem Luigi's Box do wyszukiwania w przedsiębiorstwie w handlu elektronicznym, przekształciło to doświadczenie zakupowe poprzez zwiększenie funkcji wyszukiwania i dostarczenie spersonalizowanych wyników. Oprócz przyjaznego dla użytkownika interfejsu, zawiera zaawansowane funkcje, takie jak autouzupełnianie, rekomendacje i analizy wyszukiwania, aby poprawić zaangażowanie użytkowników i zwiększyć konwersje.

Funkcja zwiększania wydajności produktów pomogła również nadać priorytet produktom o wysokiej konwersji lub nowym produktom, zwiększając ich widoczność w wynikach wyszukiwania. Dzięki wielojęzycznemu wsparciu, Luigi's Box jest dobrym rozwiązaniem dla rynków globalnych. Ponadto jego płynna integracja sprawia, że skalowanie operacji na różnych platformach jest łatwe.

Najlepsze funkcje Luigi's Box

Dostawca zapewnia wyszukiwanie głosowe jako elastyczną opcję wyszukiwania dla klientów, szczególnie przydatną na urządzeniach mobilnych

Pomóż użytkownikom znaleźć produkty nawet z literówkami, korzystając z autouzupełniania i tolerancji literówek, zwiększając łatwość użytkowania

Oferuje wgląd w zachowania związane z wyszukiwaniem, pomagając zoptymalizować listy produktów i doświadczenia klientów za pomocą analizy umożliwiającej podejmowanie działań

Intuicyjny panel sterowania z przydatnymi opcjami konfiguracji i elastyczną obsługą klienta

Limity Luigi's Box

W zależności od potrzeb konfiguracyjnych, ceny mogą być wysokie dla mniejszych witryn e-commerce

Cennik Luigi's Box

Samodzielna integracja: 1070 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Niestandardowa integracja: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Luigi's Box

G2 : 4. 8/5 (300+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (100+ opinii)

11. Usługa Amazon OpenSearch (najlepsza dla środowiska AWS)

Amazon OpenSearch Service to w pełni zarządzane, skalowalne rozwiązanie do wyszukiwania i analizy, które przynosi korzyści ekosystemowi AWS. Opiera się na silniku OpenSearch o otwartym kodzie źródłowym i dostarcza rozszerzone opcje wyszukiwania w czasie rzeczywistym, analizy dzienników i wizualizacji danych.

OpenSearch Dashboards oferuje narzędzia do wizualizacji, które płynnie integrują się z innymi usługami AWS, takimi jak CloudWatch do monitorowania i DynamoDB do przeszukiwania baz danych, zwiększając swoją funkcję w środowiskach o dużej skali.

via Amazon OpenSearch Service

Najlepsze funkcje Amazon OpenSearch Service

Zarządzaj kosztami w oparciu o potrzeby dostępu do danych dzięki warstwom Hot, UltraWarm i Cold Storage

Płynna integracja z usługami, aplikacjami i zbiorami danych AWS

Korzystaj z wyszukiwania wektorowego i uczenia maszynowego dla aplikacji AI oraz wyszukiwania k-najbliższych sąsiadów (k-NN) w celu uzyskania wyższej trafności

Limity usługi Amazon OpenSearch

Wydatki mogą wzrosnąć, jeśli nie zostaną zoptymalizowane, zwłaszcza w przypadku dużych ilości danych lub dużych potrzeb obliczeniowych

Elastyczność może się zmniejszyć, jeśli jest ograniczona do wersji OpenSearch i Elasticsearch wspieranych przez AWS

Przenośność może się zmniejszyć w przypadku przejścia z infrastruktury AWS na infrastrukturę inną niż AWS

Cennik usługi Amazon OpenSearch

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem w oparciu o wykorzystanie instancji EC2 i potrzeby w zakresie pamięci masowej

AWS Free Tier

Amazon OpenSearch Service oceny i recenzje

G2 : 4. 2/5 (90+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Najlepsze narzędzie wyszukiwania dla przedsiębiorstw: ClickUp

Jeśli pracujesz w organizacji, która generuje ogromne zbiory danych, wybór odpowiedniego oprogramowania do wyszukiwania w przedsiębiorstwie może okazać się kluczowy dla skutecznego dostępu do informacji i zarządzania nimi.

Każde z narzędzi, które tu zrecenzowałem - od opartego na AI wyszukiwania korporacyjnego Glean po integrację AWS z Amazon OpenSearch Service - oferuje unikalne funkcje usprawniające wyszukiwanie i analizę danych.

Wśród tych wszystkich opcji, ClickUp jest rozwiązaniem zakończonym, łączącym potężne możliwości wyszukiwania z automatyzacją pracy, zarządzaniem zadaniami i współpracą nad dokumentami.

A dzięki narzędziom takim jak ClickUp Brain wykraczamy poza wyszukiwanie, aby usprawnić całe cykle pracy. To sprawia, że ClickUp jest idealnym wyborem dla naszych zespołów skoncentrowanych na wydajności. Gotowy, aby doświadczyć ujednoliconej platformy, która optymalizuje zarówno wyszukiwanie, jak i zarządzanie projektami?

