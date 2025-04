12 najlepszych wyszukiwarek AI, które musisz wypróbować w 2025 roku

Czas na pytanie! Czy nadal polegasz na wyszukiwarce Google, czy też całkowicie przestawiłeś się na AI w swoich zapytaniach? Może jesteś gdzieś pośrodku, debatując nad tymi dwoma 😉

Bez względu na to, do której kategorii należysz, jestem tutaj, aby ułatwić Ci podjęcie decyzji.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mój zespół w ClickUp testował, uczył się i stosował te narzędzia wyszukiwania AI w różnych scenariuszach, aby zobaczyć, jak mierzą się one pod względem możliwości. Wyniki były co najmniej interesujące.

Tak więc, bez zbędnych ceregieli, przyjrzyjmy się 12 najlepszym wyszukiwarkom AI, których potrzebujesz w swoim stosie technologicznym. Omówimy ich funkcje, ceny, limity i nie tylko.

**Co to jest wyszukiwarka AI?

Mówiąc zwykłym tekstem, wyszukiwarka AI wykorzystuje sztuczna inteligencja (AI) aby zwiększyć możliwości wyszukiwania i zapewnić lepsze wrażenia z wyszukiwania poprzez generowanie podsumowań, kart informacyjnych i nie tylko.

Pozwól, że wyjaśnię. W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, które polegają głównie na słowach kluczowych i indeksowaniu, wyszukiwarki AI wykorzystują zaawansowane algorytmy i techniki uczenia maszynowego do analizy zapytań wyszukiwania.

Obejmuje to głębokie zagłębianie się w kontekst, intencje użytkownika i znaczenie semantyczne za wyszukiwanymi hasłami, co pomaga wyszukiwarkom dostarczać bardziej trafne i dokładne wyniki.

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) wykonuje tutaj wiele ciężkich zadań, pomagając interpretować ludzki język, umożliwiając AI zrozumienie złożonych zapytań, odpowiadanie na pytania w sposób konwersacyjny, a nawet generowanie spersonalizowanych rekomendacji w oparciu o preferencje i zachowanie użytkownika.

Wreszcie, wyszukiwarki AI stale uczą się na podstawie zapytań i ogólnych wzorców wyszukiwania. To prawda. Za każdym razem, gdy używasz AI do wyszukiwania, trenujesz ją, aby wyszukiwała lepiej i znajdowała bardziej trafne odpowiedzi.

Zanim przejdziemy dalej, oto krótkie porównanie między tradycyjnym wyszukiwaniem a wyszukiwaniem opartym na AI.

Funkcja Standardowa wyszukiwarka Wyszukiwarka AI Metoda wyszukiwania oparta na słowach kluczowych oparta na NLP Rozumienie Limit Semantyczne i kontekstowe Wyniki Ogólne i często nieistotne Bardzo trafne i spersonalizowane Uczenie się Statyczne Adaptacyjne

Korzyści z używania wyszukiwarek AI

Czy kiedykolwiek szukałeś najlepszych restauracji w określonej części miasta i skończyłeś z rekomendacją najlepszej restauracji 12 mil od ciebie?

Jest to wyraźne niedopasowanie między intencją wyszukiwania a kontekstem zapytania użytkownika. Wszystkie główne wyszukiwarki od czasu do czasu napotykają ten problem.

To właśnie tutaj wyszukiwarki AI mogą pomóc - pomagając nieco lepiej zrozumieć kontekst i intencje stojące za zapytaniami wyszukiwania. To tylko jeden z powodów, dla których warto korzystać z wyszukiwarek AI.

Oto kilka innych:

Lepsze wrażenia użytkownika: Funkcje oparte na AI, takie jak wyszukiwanie głosowe, przetwarzanie języka naturalnego i spersonalizowane rekomendacje mogą sprawić, że wyszukiwanie będzie bardziej intuicyjne i przyjemne

Funkcje oparte na AI, takie jak wyszukiwanie głosowe, przetwarzanie języka naturalnego i spersonalizowane rekomendacje mogą sprawić, że wyszukiwanie będzie bardziej intuicyjne i przyjemne Zwiększona wydajność: Wyszukiwarki AI mogą szybko przetwarzać duże ilości danych, dostarczając wyniki szybciej niż tradycyjne wyszukiwarki.

Wyszukiwarki AI mogą szybko przetwarzać duże ilości danych, dostarczając wyniki szybciej niż tradycyjne wyszukiwarki. Zwiększona dokładność: Algorytmy AI mogą pomóc zidentyfikować i odfiltrować niskiej jakości lub nieistotną zawartość, poprawiając dokładność wyników wyszukiwania

Algorytmy AI mogą pomóc zidentyfikować i odfiltrować niskiej jakości lub nieistotną zawartość, poprawiając dokładność wyników wyszukiwania Dostępność: Funkcje takie jak wyszukiwanie głosowe i zamiana tekstu na mowę mogą sprawić, że wyszukiwanie będzie bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych

Funkcje takie jak wyszukiwanie głosowe i zamiana tekstu na mowę mogą sprawić, że wyszukiwanie będzie bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych Personalizacja: Wyszukiwarki AI mogą uczyć się o preferencjach użytkowników i odpowiednio dostosowywać wyniki wyszukiwania, zapewniając bardziej spersonalizowane wrażenia

Wyszukiwarki AI mogą uczyć się o preferencjach użytkowników i odpowiednio dostosowywać wyniki wyszukiwania, zapewniając bardziej spersonalizowane wrażenia Więcej niż "wyszukiwanie": Wyszukiwarki AI umożliwiają zrobienie czegoś więcej z wygenerowanymi odpowiedziami, na przykład wyeksportowanie ich do Arkuszy Google. W razie potrzeby mogą również pomóc w przeprowadzeniu analizy danych

**Czego należy szukać w wyszukiwarce AI?

Wyszukiwarki AI są niesamowite. Myślę, że to już ustaliliśmy. Jak teraz znaleźć tę, która pasuje do naszych potrzeb? Oto niektóre z aspektów, na które zwróciłem uwagę podczas testowania narzędzi:

📌 trafność i dokładność: Wyszukiwarka AI powinna konsekwentnie dostarczać wyniki wyszukiwania, które dokładnie pasują do intencji wyszukiwania i zapytania, zapewniając jednocześnie, że wyniki są wiarygodne i wolne od błędnych informacji lub stronniczości

wszechstronność: Powinna być w stanie uzyskać dostęp i przetwarzać szeroki zakres źródeł danych, w tym zarówno strony internetowe, jak i inne formaty danych, takie jak obrazy, wideo i dokumenty

szybkość i wydajność: Wyniki wyszukiwania powinny pojawiać się szybko, szczególnie w przypadku zapytań, dla których ważny jest czas. Ponadto, narzędzie powinno być w stanie efektywnie przetwarzać duże ilości danych, aby zapewnić odpowiednie wyniki

doświadczenie użytkownika: Interfejs powinien być intuicyjny i łatwy w użyciu, z funkcjami takimi jak wyszukiwanie głosowe, wyszukiwanie obrazów i spersonalizowane rekomendacje

prywatność i bezpieczeństwo: Priorytetem powinna być prywatność użytkownika i bezpieczeństwo danych, zapewniając, że informacje są chronione i nie są niewłaściwie wykorzystywane

📌 Dostosowanie: Użytkownik powinien mieć możliwość niestandardowego korzystania z wyszukiwarki, np. zapisania preferencji wyszukiwania lub ustawienia alertów. Narzędzie powinno również być w stanie poznać preferencje użytkownika i odpowiednio dostosować wyniki wyszukiwania

📌 Integracja i kompatybilność: Powinno ono płynnie integrować się z innymi narzędziami i usługami online oraz być kompatybilne z różnymi urządzeniami i platformami

Najlepsze wyszukiwarki AI w skrócie

Zanim zagłębimy się w szczegóły, oto krótki przegląd narzędzi do wyszukiwania AI:

AI Search Engines Best For Key Features Starting Price ClickUp Obszary robocze oparte na AI i połączone wyszukiwanie Wbudowany asystent AI (ClickUp Brain), połączone wyszukiwanie, automatyzacja zadań podsumowujących, spersonalizowane sugestie Free Forever; Płatne plany od $7/miesiąc Perplexity AI Wyszukiwanie specyficzne dla badań Linki źródłowe, foldery do organizacji zapytań, wyszukiwanie multimodalne, konfigurowalne ustawienia prywatności Free; Pro od $20/miesiąc Google Gemini Wielojęzyczne wsparcie Przetwarzanie tekstu, kodu, obrazów i dźwięku, możliwości wielojęzyczne, rozumowanie i rozwiązywanie problemów Free; ceny różnią się dla płatnych planów Bing AI Wyszukiwanie rozszerzone o AI Wyszukiwanie generatywne, przełączanie Deep Search, generowanie obrazów, filtry bezpieczeństwa Ceny zaczynają się od 1000 transakcji; 15-25 USD za dodatkowe transakcje You.com (YouChat) Wyszukiwanie multimodalne Dostęp do sieci w czasie rzeczywistym, ponad 15 modeli AI do wyboru, konfigurowalne przypadki użycia wyszukiwania, integracja z narzędziami innych firm Free; Pro od 20 USD/miesiąc Komo Kompleksowe wyszukiwanie Tryby wyszukiwania skoncentrowane na użytkowniku, doświadczenie bez reklam, wyniki generowane w formacie mapy myśli, szczegółowe podglądy Free; Miesięcznie od $15 Yep Tworzenie botów wyszukiwawczych opartych na AI dla firm Wsparcie wielu formatów, niestandardowe rekomendacje, ponad 50 języków Płatne plany od 399 dolarów Brave Search Niezależne doświadczenie wyszukiwania Prywatność, niezależny indeks wyszukiwania, odpowiedzi AI z obrazami, wsparcie dla wielu języków Free Phind Zapytania i wyszukiwanie specyficzne dla kodu Wsparcie wielu języków programowania, pomoc w debugowaniu, szybki czas reakcji Free; Pro zaczyna się od $20/miesiąc Andi Proste, ale dokładne wyniki wyszukiwania Trzy tryby (Czytaj, Podsumuj, Wyjaśnij), wyniki wolne od reklam, zorientowane na prywatność Free (Prototyp) SearchGPT Prototype Wyszukiwanie w źródłach lub cytowaniach Dane internetowe w czasie rzeczywistym, cytowania in-line, interaktywna zawartość NA DuckDuckGo AI Chat Zwiększona prywatność w wyszukiwaniu Prywatne konwersacje wyszukiwania AI, wsparcie dla różnych modeli AI, łatwe przełączanie między wyszukiwaniem a czatem AI Free (Beta)

# 12 najlepszych wyszukiwarek AI do wypróbowania

Teraz wiemy dokładnie, czego szukamy w wyszukiwarce AI. Ale czy wolisz wyszukiwanie rozszerzone o sztuczną inteligencję, czy doświadczenie w pełni oparte na AI? Na początku też byłem zdezorientowany.

A co z prywatnością? A może potrzebujesz zbudować niestandardową wyszukiwarkę AI dla swojego biznesu? Niezależnie od przypadku użycia, znajdziemy tutaj najlepszą wyszukiwarkę AI do tego zadania.

1. ClickUp (najlepszy do połączonego wyszukiwania i obszarów roboczych opartych na AI)

inteligentne zarządzanie zadaniami i wiedzą w ClickUp Brain_

Możesz łatwo zapytać Google lub Google Gemini o pogodę lub trendy giełdowe danego dnia.

Ale czy AI może pomóc ci znaleźć TEN jeden zagubiony plik w pracy? A może potrzebujesz wyciągnąć rozmowę zawierającą ważne punkty danych, które musisz podkreślić w nadchodzącej prezentacji.

Cóż, mamy dla Ciebie rozwiązanie w ClickUp! Z ClickUp Brain , wbudowany asystent ClickUp AI, pozwala łatwo zlokalizować pliki lub zadania, a nawet generować podsumowanie tego, co dzieje się z Twoimi projektami.

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu złożonego briefu projektu? Wystarczy poprosić AI o podsumowanie lub uproszczenie.

uzyskaj bardziej spersonalizowane i trafne wyniki wyszukiwania w *[połączone wyszukiwanie_ClickUp]( https://clickup.com/features/universalsearch)* Narzędzie łączy potężne możliwości wyszukiwania AI z zaawansowanymi funkcjami zarządzania projektami ClickUp, płynnie łącząc pliki, zadania, osoby i projekty.

Dobra wiadomość? Możesz rozmawiać z AI bez konieczności przełączania się na inną zakładkę.

Na przykład, kiedy ostatnio wziąłem urlop, wróciłem i poprosiłem ClickUp Brain o aktualizację moich projektów z ostatniego tygodnia. I były tam, schludnie zorganizowane wypunktowania pełne krytycznych punktów działania i dyskusji, które miały miejsce podczas mojej nieobecności.

To znaczy? Żegnajcie niekończące się wątki na czacie i e-maile, do zobaczenia!

clickUp Brain może być świetnym drugim pilotem do burzy mózgów i zarządzania pomysłami

Dzięki temu sprytnemu asystentowi AI mam menedżera wiedzy AI, który pomaga mi znaleźć wszystko, czego potrzebuję w moim obszarze roboczym i połączonych aplikacjach, menedżera projektów AI, który zapewnia aktualizacje projektów, automatyzacja zadań, i generować podsumowania stand-upów, a także AI writer, który pomoże mi dopracować całą moją komunikację.

Jako narzędzie dostosowane do roli, ClickUp Brain może zrozumieć kontekst moich zadań i dać mi sugestie oparte na moich podstawowych lub preferowanych działaniach w pracy.

Jeśli jesteś twórcą zawartości korzystającym z ClickUp Brain, sugestie będą bardziej odpowiednie dla dane powstania, burza mózgów i podobne przypadki użycia.

tworzenie niestandardowych automatyzacji jest łatwe dzięki ClickUp Brain_

Wreszcie, możesz poprosić AI o pomoc w automatyzacji powtarzających się zadań lub aktualizacji statusów zadań za pomocą prostego podpowiedzi, podczas gdy Ty skupisz się na głębokiej pracy. Jeśli potrzebujesz potężnego Wyszukiwarka AI do podwojenia wydajności w pracy, ClickUp Brain spełnia wszystkie wymagania!

Najlepsze funkcje ClickUp

Zwięzły przegląd zadań, komentarzy i wątków

Podsumowywanie długich dokumentów i wyodrębnianie kluczowych punktów

Transkrypcja notatek głosowych i nagrań ClickUp Clips

Łatwe generowanie postów w mediach społecznościowych, briefów projektów, e-maili i notatek ze spotkań

Zadawanie AI pytań dotyczących zadań, projektów i zespołu

Generowanie opisów zadań, podzadań i terminów na podstawie podpowiedzi

Automatyczne tworzenie podsumowań spotkań i elementów działań

Poproś AI o wygenerowanie szablonów dla zadań, dokumentów i projektów

limity ClickUp

ClickUp Brain jest dostępny tylko w płatnych planach

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Perplexity AI (najlepsza do wyszukiwania specyficznego dla badań)

via Perplexity AI Dla użytkowników, którzy naprawdę lubią zagłębiać się w swoje źródła, Perplexity AI może być strzałem w dziesiątkę. Narzędzie to świetnie radzi sobie z podawaniem połączonych źródeł, co jest szczególnie przydatne w przypadku wszelkich wyszukiwań zorientowanych na badania.

Osobiście uwielbiam funkcję folderów, która pozwala mi grupować i przechowywać określone zapytania związane z danym tematem. Na przykład, mogę skategoryzować wszystkie moje zapytania dotyczące badań nad marketingiem empirycznym w jednym folderze.

Narzędzie jest również chwalone za ogólną dokładność, która jest możliwa dzięki sygnałom zaufania z uznanych źródeł, takich jak Google i Bing (wraz z własnymi algorytmami), aby zapewnić wiarygodność prezentowanych informacji. Takie podejście minimalizuje ryzyko błędnych informacji i zwiększa ogólną dokładność wyników wyszukiwania.

Najlepsze funkcje

Tworzenie wątków historii przeglądania i zapisywanie kolekcji stron w celu lepszej organizacji

Wyszukiwanie obrazów lub wideo przy użyciu wyszukiwania multimodalnego

Rezygnacja z gromadzenia danych w celu ulepszenia modelu AI i niestandardowe ustawienia prywatności

Użyj trybu incognito, aby jeszcze bardziej zwiększyć prywatność podczas wyszukiwania. Tryb ten zapewnia, że podczas korzystania z usługi nie jest zapisywana żadna historia wyszukiwania

Limity złożoności

Chociaż interfejs użytkownika jest ogólnie intuicyjny, opcje niestandardowe są ograniczone

Może dostarczać informacje i spostrzeżenia tylko na podstawie danych dostępnych do października 2023 r

Ceny za złożoność

Free Plan

Perplexity Pro: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Ceny API dla Business: Zakres od $0.2 do $5 w zależności od konkretnego modelu

Oceny i recenzje Perplexity

G2: 4.6/5 (30+ recenzji)

4.6/5 (30+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

3. Google Gemini (najlepsze wsparcie dla wielu języków)

via Google Gemini Biorąc pod uwagę integrację z ekosystemem Google, Google Gemini wyróżnia się jako wszechstronna wyszukiwarka AI. Może pochwalić się imponującą liczbą 1,5 biliona parametrów, znacznie przewyższając poprzednie modele pod względem skali.

Ale co to oznacza dla ciebie i dla mnie? Parametry decydują o tym, ile danych może przetworzyć i w jakim formularzu. W przypadku Gemini może przetwarzać znacznie większe ilości danych w postaci wideo, audio, baz kodów i tekstu.

Narzędzie jest również znane ze swoich wielojęzycznych możliwości, ale najbardziej podobało mi się to, jak zintegrowało Gemini Live dla ponad 40 języków na urządzeniach z systemem Android. To wielojęzyczne wyszukiwanie głosowe nadaje zupełnie nowy wymiar wyszukiwarkom AI, czyniąc tę technologię dostępną dla użytkowników nieanglojęzycznych.

Ponieważ Gemini jest faworyzowany jako przyjazny dla początkujących kreator chatbotów, wsparcie dla wielu języków otwiera zupełnie nowy świat możliwości.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Przetwarzanie i generowanie tekstu, kodu, obrazów i dźwięku, co czyni go wszechstronnym narzędziem wyszukiwania

Pisanie, rozumienie i debugowanie kodu w wielu językach programowania

Doskonale radzi sobie z rozumowaniem i rozwiązywaniem problemów. Na pytania dotyczące wyłącznie tekstu, Wynik Gemini 90%podczas gdy ludzcy eksperci uzyskują wynik około 89%

Może obsługiwać zadania na dużą skalę, biorąc pod uwagę większe parametry (dzięki czemu nadaje się do wymagających aplikacji)

limity Google Gemini

Pełny dostęp jest ograniczony do deweloperów i klientów niestandardowych na platformach Google Cloud, takich jak Vertex AI i Generative AI Studio

Ceny Google Gemini

Free bez limitu pytań

Niestandardowe ceny dla zaawansowanych przypadków użycia

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4.4/5 (ponad 150 recenzji)

4.4/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

4. Bing AI (najlepszy do wyszukiwania wspomaganego przez AI)

via Bing AI Bing jest jednym z najstarszych graczy w grze wyszukiwarek. Oprócz Microsoft Copilot, który jest odpowiedzią firmy technologicznej na boom na asystentów AI, Microsoft rozbudował ogólną funkcję wyszukiwania w Bing o nakładkę AI.

Podczas gdy Bing wygląda i działa jak tradycyjna wyszukiwarka, jest wyposażony w zaawansowane opcje wyszukiwania AI, takie jak przycisk przełączania, który włącza "Deep Search ", jednak funkcja ta jest nadal w Beta. W porównaniu z konkurencją, Możliwości AI Binga są wdrażane powoli, a funkcje takie jak dodatkowe cytaty i połączone linki pojawiają się po prawej stronie.

Mimo to, polecam tę wyszukiwarkę dla tych, którzy chcą przetestować środek pomiędzy zwykłą wyszukiwarką a AI

Najlepsze funkcje Bing AI

Użyj wyszukiwania generatywnego, aby uzyskać kompleksowe informacje generowane przez AI na stronie wyszukiwania

Włącz filtry bezpieczeństwa w ramach wyszukiwania za pomocą funkcji bezpiecznego wyszukiwania

Generowanie obrazów z podpowiedzi tekstowych za pomocą Image Creator

limity AI firmy Bing

Microsoft ostrzega przed wolniejszym czasem ładowania, biorąc pod uwagę środki podjęte w celu zapewnienia dokładności generowanego tekstu

Ceny Bing AI

Free: 1000 transakcji miesięcznie za darmo dla wszystkich rynków

1000 transakcji miesięcznie za darmo dla wszystkich rynków S1: 25 USD za 1 000 transakcji, 25 USD za 25 000 transakcji

25 USD za 1 000 transakcji, 25 USD za 25 000 transakcji S2: 15 USD za 1 000 transakcji, 15 USD za 10 000 transakcji*

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ceny Bing tutaj .

5. You.com aka YouChat (najlepsze do wyszukiwania multimodalnego)

via You.com You.com nie jest typową wyszukiwarką AI. Zbudowana, aby rywalizować z Google i innymi potęgami Internetu, platforma ta oferuje pierwsze podejście do wyszukiwania.

Bardzo podobała mi się możliwość wyboru między wieloma modelami AI wygodnie wyświetlanymi obok paska czatu. Ma to sens, biorąc pod uwagę nadrzędny cel firmy, jakim jest bycie model agnostic, czyli nie bycie przywiązanym do żadnego konkretnego modelu AI.

Platforma może nawet zalecić który model AI będzie lepszy dla danego zadania, na przykład Claude do pisania. Zapytanie można rozpocząć od wybrania konkretnego przypadku użycia, takiego jak Research, Creative lub Genius, lub zbudować własne w oparciu o konkretne przypadki użycia. Cały proces okazał się dość łatwy.

Kolejną wyróżniającą się funkcją You.com jest możliwość dostępu do sieci w czasie rzeczywistym, co czyni ją znacznie dokładniejszą niż jej odpowiedniki z limitem danych lub bez dostępu do sieci w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje You.com

Integruje dane w czasie rzeczywistym w swoich odpowiedziach, co oznacza, że otrzymujesz najnowsze informacje, a nie tylko wyniki z pamięci podręcznej

Wyświetla źródła i pokazuje, skąd pobiera dane w czasie rzeczywistym w trybie badawczym

Umożliwia przełączanie między ponad 15 różnymi modelami AI (np. GPT-4o mini) lub na podstawie przypadków użycia

Funkcja YouApps do integracji z narzędziami innych firm, takimi jak Todoist

You.com limit

Wyniki oferowane w wersji "Smart" modelu AI wydają się być dokładne, ale są dość podstawowe

Ceny You.com

Pro: 20 USD miesięcznie

Teams: $30 miesięcznie

6. Komo AI (najlepsze do kompleksowego wyszukiwania)

via Komo AI Komo AI na nowo definiuje, jak wygląda zintegrowane wyszukiwanie, a ja jestem tutaj dla niego!

Zamiast odpowiedzi opartych na tekście, Komo wyświetla linki do stron internetowych, X wątków, wideo z YouTube i dodatkowe linki po prawej stronie. Dla tych, którzy szukają wyszukiwania na poziomie powierzchni, po prawej stronie wyświetlane jest również wygenerowane przez AI podsumowanie pomocnych wyników.

Pozwala to szybko rzucić okiem na wiele punktów danych i zagłębić się w to, co nas wyróżnia. To właśnie nazwałbym "inteligentnym interfejsem użytkownika"

Podobały mi się również generowane pytania uzupełniające, które są celowe i pomocne dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat konkretnego pytania. Zaawansowane wyszukiwanie można zrobić tylko po kliknięciu jednego z pytań uzupełniających, a nie po samodzielnym wpisaniu frazy. Jeśli chcesz rozpocząć nowe wyszukiwanie, musisz uruchomić je z górnego menu.

Najlepsze funkcje Komo:

Oferuje cztery tryby wyszukiwania skoncentrowane na użytkowniku, zwane Ask Search, Research i Explore

Pozycjonuje się jako prywatna wyszukiwarka bez reklam

Wyświetla małe, ale szczegółowe podglądy dla połączonych odnośników, umożliwiając szybkie sprawdzenie źródeł

Funkcja mapy myśli do wizualnego porządkowania wyników wyszukiwania

Umożliwia sortowanie wyników według kategorii, takich jak wyniki, wiadomości i wideo

Komo limit

Niektórzy użytkownicy mogą uznać to za limit w zakresie funkcji konwersacyjnych, ponieważ nie będą mogli dodawać własnych pytań uzupełniających

Nie można łatwo skopiować lub wyodrębnić tekstu z wyników, co ogranicza możliwości do zrobienia z danymi po zakończeniu wyszukiwania. Komo AI utrzymuje, że chce, aby użytkownicy lepiej wchodzili w interakcję z informacjami, a nie tylko kopiowali tekst

Ceny Komo

Miesięcznie: $15 miesięcznie

$15 miesięcznie Premium: 30 dolarów miesięcznie

30 dolarów miesięcznie Business: $200 miesięcznie

$200 miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

7. Yep (najlepszy do tworzenia botów wyszukiwania opartych na AI dla firm)

via Yep AI Jeśli chcesz zbudować własną wyszukiwarkę AI, potrzebujesz Yep AI. Stworzona z myślą o biznesie, Yep AI oferuje oparte na AI awatary ludzi lub chatbotów, które mogą szybko trenować na twoich danych i pomóc prowadzić niestandardowych klientów przez ich zapytania.

Proces ustawienia jest dość prosty. Możesz podawać mu dane w różnych formatach, takich jak Dokumenty Word, PDF , strona internetowa, a nawet arkusze kalkulacyjne Excel. Nie ma potrzeby wymyślnego kodowania, aby przekonwertować dane do odpowiedniego formatu.

Gdy szkolenie zostanie zrobione, niestandardowe i uruchomić go na swojej stronie internetowej, i gotowe! Właśnie zbudowałeś swojego prywatnego bota wyszukiwania AI (który wygląda jak człowiek).

Najlepsze funkcje AI

Potrafi przetwarzać informacje w wielu formatach, takich jak pliki PDF lub Word, a nawet interpretować obrazy w dokumentach

Oferuje niestandardowe, inteligentne rekomendacje w oparciu o konkretne zapytania

Może być niestandardowy pod względem takich aspektów, jak schemat kolorów i ton konwersacji w oparciu o wytyczne marki

Wsparcie dla zapytań w ponad 50 językach w wielu kanałach

Tak, limity AI

Narzędzie nie może być zintegrowane z aplikacjami innych firm, takimi jak czat z klientami WhatsApp

Ceny AI (dla cyfrowych ludzi)

Starter: Free

Free Startup: 399 dolarów

399 dolarów korporacyjny: 799 USD

799 USD Enterprise: Niestandardowy cennik

8. Brave Search (najlepsze rozwiązanie do niezależnego wyszukiwania)

via Brave Search Brave Search to rozszerzona o AI funkcja wyszukiwania w przeglądarce Brave. Została ona stworzona przez firmę Brave i jest zasilana przez jej własne modele i algorytmy.

Jako skoncentrowana na prywatności wyszukiwarka AI, Brave Search działa niezależnie, dostarczając natychmiastowe odpowiedzi z cytowanymi źródłami obok tradycyjnych wyników wyszukiwania.

Wyglądała i działała bardzo podobnie do Google i początkowo nie byłam pod wrażeniem. Jednak po kliknięciu na "Answer with AI" całość zmienia się w generowanie fragmentów informacji i bogatszych wyników z obrazami.

Jest to kluczowa funkcja, na którą należy zwrócić uwagę, ponieważ AI jest opcjonalna i może być wykorzystywana w razie potrzeby; nie jest domyślnie włączona.

Najlepsze funkcje Brave Search

Priorytetowo traktuje prywatność użytkowników, unikając śledzenia danych w celu zapewnienia bezstronnych wyników wyszukiwania

Korzysta z własnego, niezależnego indeksu wyszukiwania, oferując bardziej neutralne wrażenia z wyszukiwania

Obecnie dostępna w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim

Odpowiedzi z tekstem, obrazami i kartami informacyjnymi dla odsetków

Brave Search limit

Nakładka AI może czasami utrudniać wyszukiwanie i wymagać zbyt wielu kliknięć

Ceny Brave Search

Free

9. Phind (najlepszy do zapytań i wyszukiwania specyficznego dla kodu)

via Phind Phind jest generatywną wyszukiwarką AI, w szczególności zaprojektowana dla programistów umożliwiając im szybkie znalezienie precyzyjnych odpowiedzi na złożone pytania dotyczące kodowania.

Uruchomiony w lipcu 2022 r. Phind wykorzystuje duże modele językowe (LLM) i wysokiej jakości kontekst, aby dostarczać odpowiedzi w około 15 sekund, znacznie szybciej niż tradycyjne wyszukiwarki, które mogą trwać znacznie dłużej niż 34 sekundy.

Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i zachęca do szczegółowych zapytań, więc nawet zakończony noob kodu, taki jak ja, może tam wejść i poprosić o fragment kodu. Ale głównie spędziłem czas prosząc o wyjaśnienie, jak coś działa, i otrzymałem kilka naprawdę dobrych, wyjaśniających odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Phind

Wsparcie dla kodowania w wielu językach, w tym Python, JavaScript, Java, C++ i innych

Pomaga w debugowaniu, wyjaśnianiu fragmentów kodu i sugerowaniu ulepszeń

Odpowiada na pytania dotyczące pojęć informatycznych, zasad inżynierii oprogramowania, paradygmatów programowania i innych aspektów teoretycznych

Pomaga w pisaniu lub ulepszaniu dokumentacji API

Limity API

Obecnie wsparcie głównie dla języka angielskiego

Cena

Phind Pro: 20 dolarów miesięcznie

20 dolarów miesięcznie Phind Business: $40 miesięcznie

10. Andi (najlepszy dla prostych, ale dokładnych wyników wyszukiwania)

via Andi AI Jeśli jesteś zmęczony klasyczną frazą AI "W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie," potrzebujesz Andi. Ta wyszukiwarka AI daje proste odpowiedzi w najbardziej prostym języku.

Narzędzie ma trzy tryby: Czytaj, Podsumuj i Wyjaśnij, które sprawiają, że wyszukiwanie jest bardziej trafne i dostosowane do Twoich potrzeb.

Najbardziej podobał mi się tryb Czytaj, który działa podobnie jak przeglądarka artykułów. Funkcja podsumowania była standardowa, ale najbardziej podobało mi się Wyjaśnij, w którym narzędzie dzieliło skomplikowane tematy na małe kawałki.

Najlepsze funkcje Andi

Generuje minimum informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytanie, aby uniknąć przytłoczenia użytkownika

Dostawca dokładnych, pozbawionych reklam i uwzględniających prywatność wyników wyszukiwania

Wykorzystuje połączenie generatywnej AI, danych na żywo i technologii wyszukiwania semantycznego, aby zapewnić dokładne wyniki

Przetwarza minimalną ilość danych i nie przechowuje plików cookie

Andi limit

Andi jest wciąż w wersji Beta, stabilnej becie według Teams, ale to limituje szersze zastosowanie narzędzia w tym momencie

Ceny Andi

Free

11. Prototyp SearchGPT (najlepszy do wyszukiwania źródeł lub cytatów)

przez SearchGPT Możesz się zastanawiać czym różni się od ChatGPT. Jak sama nazwa wskazuje, SearchGPT jest bardziej o wyszukiwaniu, a mniej o czacie

Podczas gdy interfejs konwersacyjny jest obecny, nacisk zostanie położony na dostarczenie dostawcy odpowiednich połączonych linków i źródeł, a nie na pełne generowanie odpowiedzi. Każda odpowiedź z SearchGPT będzie miała wyraźne źródła połączone w linii, umożliwiając użytkownikom prześledzenie jej do źródła.

Kicker? SearchGPT może podać referencje od wydawców i stron internetowych, które mogły zrezygnować z listy danych szkoleniowych AI. Ale nie ekscytuj się jeszcze zbytnio, ponieważ musisz zapisać się na listę oczekujących, aby to wypróbować.

Najlepsze funkcje SearchGPT

Łączy zaawansowaną sztuczną inteligencję OpenAI z danymi internetowymi w czasie rzeczywistym, aby dostarczać precyzyjne wyniki wyszukiwania

Zawiera cytaty i połączone linki w wynikach dla przejrzystości

Wyniki zawierają interaktywną zawartość, w tym obrazy i wideo

SearchGPT limit

Obecnie jest to prototyp udostępniony wybranej liczbie użytkowników

Ceny SearchGPT

Niedostępne

12. DuckDuckGo AI Chat (najlepsze dla zwiększonej prywatności w wyszukiwaniu)

przez DuckDuckGo AI Chat Większość z nas przyciągnęła DuckDuckGo jako przeglądarka ze względu na jej zaangażowanie w prywatność użytkowników. Funkcja wyszukiwania rozszerzonego o AI (beta) idzie o krok dalej, dostarczając dynamiczne doświadczenie wyszukiwania.

Funkcja AI w DuckDuckGo dała mi zwięzłe, pouczające odpowiedzi bezpośrednio na stronie wyników wyszukiwania. Jest to dość standardowe w generowaniu podsumowań, kart informacyjnych i dodatkowych połączonych.

Najbardziej doceniam to, że nie narusza to mojej prywatności. W przeciwieństwie do innych wyszukiwarek AI, sztuczna inteligencja DuckDuckGo została zaprojektowana z myślą o poszanowaniu danych użytkownika, dzięki czemu moje wyszukiwania pozostają prywatne i bezpieczne. Chociaż funkcja AI jest wciąż w początkowej fazie rozwoju, to jest ona bardzo obiecująca.

DuckDuckGo AI Chat najlepsze funkcje

Zachowuje prywatność rozmów i nie wykorzystuje ich do zrobienia treningu modeli AI

Wsparcie dla różnych modeli AI, w tym GPT-3.5 Turbo firmy OpenAI, Claude 3 Haiku firmy Anthropic, Llama 3.1 70B firmy Meta i Mixtral 8x7B firmy Mistral AI

Umożliwia użytkownikom łatwe przełączanie się między tradycyjnym wyszukiwaniem a czatem AI

limity czatu AI w DuckDuckGo

Obecnie ma dzienny limit użytkowania i nie można go zwiększyć za pomocą planów płatności

Ceny DuckDuckGo AI Chat

Free (beta)

Super doładuj swoje wyszukiwanie dzięki AI

Zgodnie z obietnicą, przeprowadziłem cię przez wszystkie fajne narzędzia AI, na które natknęliśmy się ostatnio z moim zespołem. Jest ich bardzo wiele.

Niektóre z nich to chatboty, inne pełnią funkcję wyszukiwarek rozszerzonych o AI, a jeszcze inne mają asystentów AI prowadzących cały proces wyszukiwania za ciebie. Znaleźliśmy nawet taki, który pozwala na tworzenie niestandardowych botów wyszukiwania AI!

Ale jeśli chodzi o znalezienie wyszukiwarki AI, która jest zintegrowana z pracą, nic nie przebije ClickUp Brain.

Niezależnie od tego, czy chcesz wyszukać plik lub zadanie, przeprowadzić burzę mózgów, czy zredagować e-mail, ClickUp Brain może zająć się tym wszystkim. Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp i zrób więcej dzięki ClickUp Brain!