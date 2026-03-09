10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania projektami w 2026 roku

Narzędzia AI do zarządzania projektami pomagają Twojemu zespołowi zautomatyzować rutynowe zadania, jasno ustalać priorytety pracy oraz przewidywać ryzyko związane z projektem, zanim jeszcze się pojawi. Oto zestawienie najlepszych opcji dostępnych obecnie na rynku.

Oto moje ulubione narzędzia AI do zarządzania projektami, które szczegółowo omówię poniżej.

ClickUp: Najlepsza opcja pod każdym względem – zaawansowane, a jednocześnie elastyczne funkcje AI

Asana: Najlepsze narzędzie do automatyzacji cyklu pracy

Fireflies.ai: Najlepsze do robienia notatek

Notion: Najlepsze do wizualizacji postępów w projekcie

Taskade: Najlepsze narzędzie do wspólnego zarządzania zadaniami

Chcesz jeszcze więcej opcji? Zapoznaj się z moim pełnym zestawieniem wszystkich moich propozycji poniżej .

Narzędzia do zarządzania projektami oparte na AI wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do analizowania danych, automatyzacji zadań i przewidywania wyników projektów. Nie tylko organizują zadania – uczą się, jak pracujesz Ty i Twój zespół.

Na przykład narzędzia AI mogą przeanalizować dotychczasowe projekty Twojego zespołu, oszacować, ile czasu zazwyczaj zajmują zadania, a następnie przygotować prognozę czasu potrzebnego do ukończenia bieżącej pracy.

Narzędzia te automatycznie ustalają również priorytety zadań. Zamiast ręcznie przeglądać listy, sztuczna inteligencja analizuje projekt, identyfikuje najważniejsze zadania i przenosi je na początek listy rzeczy do zrobienia.

Krótko mówiąc, narzędzia AI do zarządzania projektami upraszczają Twoje obciążenie pracą i zwiększają wydajność operacyjną.

Ciekawostka: Metoda blokowania czasu jako sposób na zwiększenie wydajności sięga czasów dziennika z harmonogramem dnia Benjamina Franklina!

Wybierając narzędzie do zarządzania projektami oparte na AI, zwróć uwagę na funkcje, które odpowiadają Twoim konkretnym potrzebom i celom. Oto kilka kluczowych funkcji, które warto wziąć pod uwagę:

Inteligentna automatyzacja: narzędzie powinno umożliwiać automatyzację rutynowych zadań przy minimalnym wysiłku

Analiza predykcyjna: Poszukaj narzędzi, które potrafią przewidywać potencjalne ryzyko, wąskie gardła i ograniczenia zasobów

Przetwarzanie języka naturalnego: Ta funkcja pozwala na interakcję z narzędziem przy użyciu języka naturalnego, co ułatwia uzyskanie potrzebnych informacji

Możliwości integracji: Upewnij się, że narzędzie płynnie integruje się z istniejącymi narzędziami i systemami, takimi jak platformy komunikacyjne, oprogramowanie do śledzenia czasu pracy oraz systemy CRM

Skalowalność: W miarę rozwoju Twoich projektów i zespołu Twoje narzędzie powinno być w stanie skalować się wraz z Tobą. Szukaj narzędzi, które poradzą sobie z rosnącym obciążeniem pracą i złożonością zadań

Łatwość obsługi: Narzędzie, które jest łatwe do opanowania i obsługi, pomoże Twojemu zespołowi szybko je wdrożyć i uniknąć frustracji

Bez dalszych wstępów przejdźmy do szczegółowego omówienia najlepszych narzędzi AI do zarządzania projektami:

ClickUp

ClickUp łączy zaawansowaną automatyzację opartą na AI z konfigurowalnymi cyklami pracy, pulpitami nawigacyjnymi i płynną integracją, umożliwiając zespołom efektywne zarządzanie złożonymi projektami z poziomu jednej, ujednoliconej platformy.

ClickUp to moje ulubione oprogramowanie do zarządzania projektami oparte na AI. Chociaż uwielbiam wypróbowywać różne narzędzia do zarządzania projektami, wciąż wracam do ClickUp ze względu na jego funkcje automatyzacji.

Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp w połączeniu z funkcjami AI zmieniło sposób, w jaki realizuję zadania, ustalam priorytety pracy i przeprowadzam automatyzację procesów.

Pomaga mi to efektywnie tworzyć i realizować plany projektowe poprzez rozbijanie złożonych zadań projektowych na podzadania w oparciu o opisy zadań.

ClickUp Brain, potężny asystent AI firmy ClickUp, jest jednym z najlepszych menedżerów zadań opartych na sztucznej inteligencji. Wykorzystuje analizę predykcyjną, aby przenieść planowanie zadań i ustalanie priorytetów na zupełnie nowy poziom.

Dzięki głębokiej integracji z obszarem roboczym to kontekstowe narzędzie AI automatycznie identyfikuje najważniejsze zadania i zmienia priorytety w czasie rzeczywistym na podstawie terminów, zależności i dostępności zasobów.

Dzięki temu zaoszczędziłem mnóstwo czasu, zwłaszcza podczas zarządzania wieloma projektami o napiętych terminach.

To nie wszystko! ClickUp Brain zapewnia również automatyczne podsumowania projektów i aktualizacje postępów, dzięki czemu jestem zawsze na bieżąco, nie zaprzątając sobie głowy nadmierną ilością szczegółów.

Używam ich również do tworzenia osi czasu i briefów projektowych oraz do wdrażania matrycy RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) w przypadku złożonych projektów.

ClickUp Brain sprawdza się również jako doskonały menedżer wiedzy oparty na AI. Dzięki niemu mogę łatwo znaleźć i dodać wszystkie szczegóły związane z projektem, co pomaga członkom mojego zespołu uzyskać pełny obraz sytuacji i pozostać w zgodzie z celami projektu.

Bardzo cenię sobie również funkcje automatyzacji, które przejmują powtarzalne czynności, dzięki czemu mogę skupić się na zadaniach o charakterze bardziej strategicznym.

Od przenoszenia zadań między etapami po wysyłanie przypomnień lub informowanie członków zespołu — automatyzacje ClickUp i agenci Autopilot usprawniają cały cykl pracy.

lickUp oferuje również wbudowane szablony do zarządzania projektami, które pomagają zespołom projektowym lepiej planować, zarządzać i monitorować postępy w realizacji projektów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja zadań: Planuj zadania, ustalaj priorytety, usprawniaj procesy i przewiduj wyniki projektów dzięki ClickUp Brain

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne: Wizualizuj postępy projektu i śledź kluczowe wskaźniki dzięki Wizualizuj postępy projektu i śledź kluczowe wskaźniki dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Inteligentne powiadomienia: Bądź na bieżąco z kluczowymi zadaniami, terminami i kamieniami milowymi projektu dzięki Bądź na bieżąco z kluczowymi zadaniami, terminami i kamieniami milowymi projektu dzięki powiadomieniom ClickUp opartym na AI

Współpraca w czasie rzeczywistym: płynnie współpracuj ze swoim zespołem nad zadaniami, dokumentami i projektami dzięki płynnie współpracuj ze swoim zespołem nad zadaniami, dokumentami i projektami dzięki ClickUp Docs

Łatwe wyznaczanie i śledzenie celów: Wyznaczaj jasne, mierzalne cele i przekazuj je poszczególnym członkom zespołu dzięki Wyznaczaj jasne, mierzalne cele i przekazuj je poszczególnym członkom zespołu dzięki funkcji ClickUp Goals . Śledź postępy, identyfikuj przeszkody i świętuj sukcesy – wszystko to w intuicyjnym interfejsie ClickUp

Wiele trybów wyświetlania: Wybierz jeden z Wybierz jeden z widoków ClickUp , w tym tablice Kanban, listy i widok kalendarza, aby uzyskać pełny obraz swoich projektów

Pola niestandardowe: Sortuj zadania i śledź ich status w czasie rzeczywistym dzięki Sortuj zadania i śledź ich status w czasie rzeczywistym dzięki polom niestandardowym ClickUp

Integracje: Zintegruj ClickUp z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Kalendarz Google, Microsoft Teams i inne, upraszczając swój cykl pracy

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

„Uważam, że ClickUp to niezwykle przydatne narzędzie do zarządzania projektami. Jego wszechstronność, bogaty zestaw funkcji, płynna integracja i opcje dostosowywania sprawiają, że jest to doskonały wybór. Ogromnym plusem jest również wsparcie techniczne na czacie na żywo”.

Potężny asystent AI (ClickUp Brain) do automatyzacji i prognozowania

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i szablony

Płynna integracja ze Slackiem, Kalendarzem Google i innymi aplikacjami

Platforma z bogatym zestawem funkcji może przytłoczyć nowych użytkowników

Wymagają czasu na wdrożenie w celu dostosowania niestandardowego do potrzeb

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wyższych planach taryfowych

Asana

Asana wykorzystuje AI do inteligentnej automatyzacji cykli pracy, równoważenia obciążenia pracą zespołów oraz dostarczania przejrzystych, opartych na danych analiz. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów potrzebujących prostego koordynowania zadań i niezawodnej realizacji projektów.

Asana AI wyróżnia się usprawnianiem zarządzania zadaniami dzięki automatycznie generowanym etykietom. Pomaga również organizować sekcje projektu poprzez dodawanie szczegółowych opisów i tworzenie pól niestandardowych, zwiększając ogólną wydajność projektu.

Korzystam z Asany jako menedżera projektów opartego na AI, głównie po to, by identyfikować przeszkody w projekcie i prowadzić śledzenie zależności, dzięki czemu wszystko może płynnie posuwać się do przodu. Jedną z jej najlepszych funkcji są oparte na AI analizy, które pomagają mi podejmować mądre decyzje dotyczące projektu.

Najlepsze funkcje Asany

Równomiernie rozdzielaj zadania między członków zespołu dzięki równoważeniu obciążenia pracą

Dostosuj poszczególne zadania do szerszych celów firmy dzięki funkcji „Cele”, zapewniając, że wszyscy skupiają się na ogólnym obrazie sytuacji

Zidentyfikuj potencjalne wąskie gardła i terminy na podstawie danych historycznych dzięki inteligentnym sugestiom Asany

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy dzięki łatwym w ustawieniu regułom

Ceny Asany

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Advanced: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

Co mówią o Asana prawdziwi użytkownicy?

„Wszystko jest łatwe do znalezienia i obsługi, a minimalistyczny układ pomaga przejrzyście przedstawić informacje. Dzięki integracjom i automatyzacjom praca była dla mnie bardzo prosta. Muszę przyznać, że zapisałam się na wirtualną wycieczkę po Asanie z Joanną i było to niesamowite doświadczenie; bardzo interaktywne i łatwe do zrozumienia, co oznacza, że wsparcie jest jednym z priorytetów Asany.”

Wnioski oparte na AI usprawniają ustalanie priorytetów zadań i podejmowanie decyzji

Przyjazny dla użytkownika interfejs o przejrzystej strukturze

Dobre zasady automatyzacji i integracje

Mniej elastyczne niż konkurencja pod względem niestandardowego dostosowywania

Wyższe ceny na wyższych poziomach

Zaawansowane funkcje AI dostępne wyłącznie w planach płatnych

Fireflies.ai

Fireflies.ai zmienia oblicze spotkań, automatycznie rejestrując transkrypcje i elementy do wykonania, co znacznie ogranicza ręczne sporządzanie notatek i gwarantuje, że kluczowe spostrzeżenia są zawsze udokumentowane, łatwe do wyszukania i możliwe do wykorzystania.

Jako kierownik zarządzania projektami spędzam dużo czasu na komunikacji z interesariuszami, klientami i różnymi członkami zespołu. Śledzenie każdej rozmowy było uciążliwe. W tym właśnie pomogło mi Fireflies AI — robiąc notatki ze spotkań i transkrybując je.

To tak, jakby podczas każdej rozmowy towarzyszył nam osobny sekretarz. FirefliesAI ułatwia dokumentowanie wszystkich ważnych rozmów dotyczących projektu, dzięki czemu możemy spełnić jego wymagania. Kolejną wyróżniającą się funkcją jest rozpoznawanie głosu oparte na AI. Dokładnie rejestruje szczegóły, nawet gdy mówi wiele osób lub w tle słychać hałas.

Najlepsze funkcje FirefliesAI

Dostosuj niestandardowe ustawienia transkrypcji do swoich potrzeb

Automatycznie generuj elementy do wykonania na każde spotkanie

Znajdź konkretny komentarz lub dyskusję z poprzednich spotkań dzięki transkrypcjom z funkcją wyszukiwania w Fireflies, oszczędzając czas

Ograniczenia FirefliesAI

Chociaż narzędzie świetnie sprawdza się podczas standardowych spotkań, niestandardowe dostosowanie formatowania transkrypcji może wydawać się nieco ograniczające

Nie oferuje kompleksowych funkcji zarządzania projektami

Ceny FirefliesAI

Free

Pro: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 29 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje FirefliesAI

G2: 4,79/5 (ponad 490 recenzji)

Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Co mówią o FirefliesAI prawdziwi użytkownicy?

Fireflies.AI naprawdę zmieniło sposób, w jaki zarządzam moimi spotkaniami. Funkcja podsumowania, która pojawia się w mojej skrzynce pocztowej zaledwie kilka minut po zakończeniu spotkania, to prawdziwy przełom. Dzięki notatkom opatrzonym datą i godziną mogę szybko znaleźć kluczowe fragmenty naszej rozmowy. Mogę pobrać notatki z Fireflies.AI i dodać je do mojego systemu CRM.

Dokładna transkrypcja AI z rozpoznawaniem mówców

Automatycznie generuje elementy do wykonania

Transkrypcje z funkcją wyszukiwania pozwalają zaoszczędzić czas podczas przeglądania

Ograniczone poza kontekstem spotkania

Opcje formatowania transkrypcji są ograniczone

Nie jest to kompletne narzędzie do zarządzania projektami, wymaga połączenia z innymi

Notion

Notion łączy elastyczne zarządzanie projektami z zaawansowanym generowaniem treści, streszczaniem i wizualizacją opartymi na AI, dając zespołom kreatywnym jedno elastyczne narzędzie do przejrzystego planowania, realizacji i śledzenia projektów zespołowych.

Jeśli jesteś osobą, która uwielbia wizualizować pomysły i szczegóły projektów, spodoba ci się Notion. Aplikacja ta porządkuje wszystkie projekty w widoku osi czasu, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak różne projekty się ze sobą łączą, śledzić zależności i dostosować swój cykl pracy.

Ponadto Notion AI pomaga tworzyć dokumenty projektowe, szkicować plany projektów oraz definiować zadania projektowe. Aby jeszcze bardziej uprościć zarządzanie projektami, funkcja automatycznego wypełniania AI w Notion automatycznie gromadzi informacje z obszaru roboczego, takie jak zadania do wykonania i przeszkody projektowe, oraz zapewnia aktualizacje projektu w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz bazy danych, aby organizować i zarządzać informacjami w różnych formatach, od list zadań po osie czasu projektów

Korzystaj z szablonów, aby szybko tworzyć nowe strony i bazy danych, oszczędzając czas i wysiłek

Podsumowuj informacje, generuj pomysły i przeprowadź automatyzację powtarzalnych zadań dzięki Notion AI

Zintegruj je z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Kalendarz Google, Microsoft Teams i inne

Ograniczenia Notion

Krzywa uczenia się w przypadku Notion może być stroma, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z tej platformy

Przy tak wielu opcjach niestandardowego dostosowywania łatwo jest nadmiernie skomplikować cykle pracy

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 15 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

„Platforma jest bardzo interaktywna i pozwala zaprojektować bardziej zorganizowany i spersonalizowany cykl pracy dzięki wielu dostępnym narzędziom. Z pomocą AI można generować lepsze pomysły na realizację projektów. Podoba mi się również to, że mogę udostępniać dowolne informacje zespołowi i łatwiej współpracować”.

Elastyczne, wizualne cykle pracy w zakresie zarządzania projektami

Podsumowywanie i generowanie dokumentów z wykorzystaniem AI

Integruje się ze Slackiem, Teamsem i Kalendarzem Google

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ryzyko zbyt skomplikowanych ustawień

W przypadku dużych, złożonych projektów mogą działać wolniej

Taskade

Taskade ułatwia współpracę dzięki intuicyjnej edycji w czasie rzeczywistym, mapom myśli oraz organizacji zadań wspomaganej przez AI. Jest to idealne rozwiązanie dla małych zespołów, które przedkładają łatwość obsługi i szybką wydajność nad złożoność.

Jeśli szukasz wszechstronnego narzędzia do zarządzania projektami, które stawia na współpracę w czasie rzeczywistym i prostotę, gorąco polecam Taskade.

Korzystałem z niego, gdy potrzebowałem lekkiego, ale potężnego narzędzia do szybkiej koordynacji zespołu, bez złożoności większych platform. Bardzo podobało mi się tworzenie niestandardowych agentów AI dostosowanych do konkretnych zastosowań, takich jak generowanie zarysu projektu.

Taskade wyróżnia się edycją w czasie rzeczywistym, dzięki której wielu członków zespołu może jednocześnie współpracować nad zadaniami, konspektami i notatkami.

Najlepsze funkcje Taskade

Organizuj swoje zadania za pomocą tablic Kanban lub list, w zależności od preferowanego sposobu cyklu pracy

Twórz wizualne reprezentacje swoich projektów za pomocą map myśli

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, nawet podczas edycji tego samego zadania

Rozmawiaj ze swoim zespołem bezpośrednio z poziomu zintegrowanego czatu wideo w Taskade

Ograniczenia Taskade

Ograniczone możliwości dostosowywania niestandardowych elementów

Chociaż Taskade jest świetnym narzędziem dla mniejszych zespołów i prostych projektów, może brakować mu niektórych zaawansowanych funkcji, których wymagają większe zespoły lub złożone projekty

Ceny Taskade

Free

Taskade Pro: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Taskade for Teams: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Taskade prawdziwi użytkownicy?

„Taskade to świetne oprogramowanie do zarządzania moją codzienną listą zadań i współpracy z członkami zespołu. Platforma komunikacyjna pozwala mi czatować i prowadzić szybkie rozmowy wideo z osobami z mojej listy kontaktów. Struktura projektu przypominająca mapę myśli daje nam lepszy wgląd we wszystkie zasoby i obciążenie pracą związane z projektem.”

„Taskade to świetne oprogramowanie do zarządzania moją codzienną listą zadań i współpracy z członkami zespołu. Platforma komunikacyjna pozwala mi czatować i prowadzić szybkie rozmowy wideo z osobami z mojej listy kontaktów. Struktura projektu przypominająca mapę myśli daje nam lepszy wgląd we wszystkie zasoby i obciążenie pracą związane z projektem.”

Edycja i współpraca w czasie rzeczywistym

W zestawie mapy myśli i wizualne schematy cyklu pracy

Wbudowany czat i rozmowy wideo

Ograniczone możliwości dostosowywania niestandardowych elementów

Brakuje zaawansowanych funkcji dla większych zespołów

Mniej rozbudowane integracje niż w przypadku większych platform

ChatGPT

ChatGPT wspiera zespoły projektowe, natychmiast generując szczegółowe zakresy zadań, konspekty i raporty — pełniąc rolę wszechstronnego partnera do burzy mózgów i asystenta ds. zawartości, który przyspiesza planowanie projektu na wczesnym etapie.

Chociaż ChatGPT świetnie sprawdza się przy tworzeniu zawartości, eksperymentowałem z nim również w zakresie zarządzania projektami. Jeśli szukasz darmowego narzędzia do usprawnienia zarządzania projektami na małą skalę, takiego jak określanie zakresu projektu, tworzenie wymagań projektowych lub tworzenie osi czasu projektu, ChatGPT może być świetnym asystentem AI.

Wprowadzam podpowiedzi do ChatGPT, aby podzielić projekty na prostsze zadania i stworzyć listę rzeczy do zrobienia. Pomaga ono również ustalać priorytety zadań w oparciu o cele projektu i terminy, tworzyć budżety projektów oraz sporządzać projekty ofert i raportów.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Określ zakres projektu, generując pomysły na potencjalne wyniki, identyfikując interesariuszy i nakreślając cele projektu

Pomoc w tworzeniu przejrzystej struktury podziału pracy (WBS)

Generuj raporty lub podsumowania projektów do udostępniania interesariuszom

Przewiduj potencjalne ryzyka w ramach planu projektu i proponuj kreatywne rozwiązania mające na celu ich ograniczenie

Ograniczenia ChatGPT

Nie zapewnia aktualizacji w czasie rzeczywistym ani wglądu w postępy projektu

Będziesz musiał ręcznie dodawać szczegóły projektu. Może to być czasochłonne, zwłaszcza w przypadku większych projektów.

Ceny ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o ChatGPT prawdziwi użytkownicy?

„ChatGPT jest bardzo fajne. Jest niezwykle przyjazne dla użytkownika, a po zainstalowaniu GPT+ i wtyczek naprawdę zmienia zasady gry. Mogę szybko znaleźć informacje i równie szybko pisać. To zdecydowanie jedno z moich ulubionych narzędzi.”

Świetne do tworzenia koncepcji projektów i dokumentacji

Elastyczne zastosowania dzięki niestandardowym podpowiedziom

Dostępna bezpłatna wersja, niskie koszty początkowe

Brak śledzenia projektów w czasie rzeczywistym ani pulpitów nawigacyjnych

Wymagane ręczne wprowadzanie danych

Ograniczone możliwości integracji w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do zarządzania projektami

Microsoft Project z Copilotem

Copilot w programie Microsoft Project wykorzystuje prognozę opartą na AI w ekosystemie Microsoft, umożliwiając przedsiębiorstwom proaktywne identyfikowanie ryzyka, optymalizację alokacji zasobów oraz płynne utrzymanie kontroli nad projektem.

Jeśli szukasz rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji do prognozowania budżetów, harmonogramów i ryzyka projektów w ekosystemie Microsoft, wypróbuj Microsoft Project z Copilot. Jego asystent AI wykorzystuje dane historyczne i dane wprowadzane na bieżąco, aby generować inteligentne plany projektów, wykrywać potencjalne problemy i utrzymywać osie czasu na właściwym torze.

Największą zaletą programu Microsoft Project z Copilotem jest to, że proaktywnie sygnalizuje on ryzyko i zaleca działania — takie jak ponowne przypisanie zasobów lub dostosowanie zależności — zanim problemy się nasilą. Ponadto płynnie integruje się z pakietem Microsoft 365, ułatwiając pobieranie danych z aplikacji Teams, Excel i Outlook w celu uzyskania dokładniejszych prognoz.

Najlepsze funkcje Copilot

Twórz plany projektów oparte na danych dzięki harmonogramowaniu opartemu na AI i sugestiom dotyczącym zasobów

Uzyskaj inteligentne informacje na temat potencjalnych opóźnień i otrzymaj sugestie, jak przywrócić projekty na właściwe tory

Współpracuj w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Teams i innych narzędzi pakietu Microsoft 365

Wizualizuj osie czasu projektów i wykorzystanie zasobów dzięki konfigurowalnym wykresom Gantt i pulpitom nawigacyjnym

Ograniczenia Copilota

Aby w pełni wykorzystać możliwości AI, wymagany jest ekosystem Microsoft 365

Mogą wydawać się zbyt skomplikowane dla małych zespołów lub prostych projektów

Ceny Copilot

Niestandardowe ceny (w ramach planów Microsoft Project Plan 1–5 oraz dodatków Copilot)

Oceny i recenzje Copilot

G2: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 11 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o prognozie?

„To tak, jakbyś miał niezwykle pomocnego asystenta, który potrafi wykonać szeroki zakres zadań”.

Prognoza AI dotycząca harmonogramów, budżetów i ryzyka

Płynna integracja z Microsoft 365

Efektywna wizualizacja dzięki wykresom Gantt

Complex dla małych projektów lub zespołów

Wymaga ekosystemu Microsoft, aby w pełni wykorzystać jego wartość

Ceny i funkcje różnią się w zależności od poziomu

Motion

Oparte na AI narzędzie do planowania Motion integruje zadania bezpośrednio z kalendarzami zespołów, automatycznie zmieniając priorytety w razie wystąpienia zmian, co ułatwia zespołom utrzymanie codziennej wydajności i odpowiedzialności.

Motion to kolejne doskonałe oprogramowanie do planowania projektów. Jego asystent AI automatycznie dodaje zadania projektowe do kalendarzy członków mojego zespołu i podaje terminy. Pomaga to mojemu zespołowi ustalać priorytety pracy i zwiększa odpowiedzialność.

W Motion najbardziej podoba mi się to, że pozwala mi dodawać załączniki w postaci dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i obrazów do każdego zadania, dzięki czemu mogę zarządzać wszystkimi szczegółami projektu w jednym miejscu. Ponadto przekształca powtarzające się projekty w szablony, co zwiększa wydajność pracy.

Najlepsze funkcje Motion

Kategoryzuj zadania i projekty, dodając etykiety, aby przyspieszyć wyszukiwanie

Otrzymuj powiadomienia o zadaniach projektowych na e-mail lub Slack

Automatycznie twórz niestandardowe harmonogramy projektów dla całego zespołu

Zarezerwuj czas na zadania projektowe dzięki automatycznemu planowaniu

Ograniczenia ruchowe

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania preferencji dotyczących zarządzania zadaniami i czasem

Sortowanie lub rejestrowanie projektów w obszarze roboczym jest trudne

Ceny Motion

Indywidualne: 34 USD/miesiąc

Business Standard: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Business Pro: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Motion

G2: 4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Motion?

„Podoba mi się, że (Motion) ustala za mnie priorytety na mojej liście zadań. Z łatwością zmienia kolejność zadań i wydarzeń w oparciu o nieoczekiwane sytuacje kryzysowe w pracy. Synchronizacja kalendarza pozwala mi być na bieżąco z tym, co się dzieje i nad czym powinienem pracować, aby wszystko mieć pod kontrolą.”

Planowanie czasu i harmonogramowanie oparte na AI

Synchronizacja kalendarza i powiadomień

Zamienia powtarzające się projekty w szablony

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania logiki planowania

Trudniej zarządzać dużymi projektami

Wyższe koszty dla mniejszych zespołów

Monday.com

Monday.com łączy intuicyjne wizualnie zarządzanie projektami z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji, umożliwiając zespołom tworzenie niestandardowych cykli pracy, usprawnianie rutynowych zadań oraz łatwe śledzenie postępów projektu w czasie rzeczywistym.

Monday.com to narzędzie do wizualnego zarządzania, które pomaga mi zarządzać całym portfolio projektów. Zapewnia przegląd wszystkich bieżących projektów biznesowych, dzięki czemu mój zespół może podejmować świadome decyzje biznesowe w celu skalowania naszej działalności.

Monday pomaga również w automatycznym generowaniu zadań i zapewnia szybkie podsumowanie zadań. Interfejs oznaczony kolorami oraz konfigurowalne typy kolumn (status, oś czasu, priorytet) pomagają mojemu zespołowi być na bieżąco z postępami każdego zadania w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Monday.com

Twórz niestandardowe obszary robocze z tablicami, kolumnami i widokami dostosowanymi do Twoich konkretnych potrzeb za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”

Przydzielaj zadania, dodawaj komentarze, udostępniaj pliki i ustalaj terminy – wszystko na jednej platformie

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i płynnie zintegruj je ze swoimi ulubionymi narzędziami, aby usprawnić cykl pracy

Wykonuj obliczenia i twórz wizualizacje danych bezpośrednio na swoich tablicach

Limitations of the Monday.com service

Mimo że Monday.com oferuje bogaty zestaw funkcji, opanowanie nawigacji i efektywne korzystanie ze wszystkich jego możliwości może zająć trochę czasu

Chociaż Monday.com oferuje Free Plan, jego funkcje AI są dostępne tylko w planach płatnych

Ceny Monday.com

Free

Basic: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 12 USD miesięcznie na użytkownika

Pro: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje serwisu Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

„To platforma, do której łatwo się przyzwyczaić – nowy użytkownik musi jedynie zwracać uwagę na powiadomienia – co pozwala na szybkie wdrożenie i minimalny opór ze strony nowych użytkowników. Wbudowane pulpity nawigacyjne są niezwykle przydatne i dostarczają informacji, które można wykorzystać w praktyce.”

Wysoko konfigurowalne tablice i cykle pracy

Sugestie zadań i automatyzacja oparte na AI

Przejrzyste pulpity nawigacyjne

Krzywa uczenia się w przypadku zaawansowanych funkcji

AI limit: Sztuczna inteligencja dostępna wyłącznie w płatnych planach

Przy większej skali mogą stać się nieuporządkowane

OneCal

OneCal inteligentnie synchronizuje wiele kalendarzy, automatyzuje planowanie i ogranicza konflikty między platformami, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zespołów nastawionych na wydajność, które muszą godzić wiele zobowiązań i potrzebują niezawodnego koordynowania harmonogramów.

Mimo że OneCal nie jest w pełni oprogramowaniem do zarządzania projektami, pomaga w zarządzaniu czasem i zwiększaniu wydajności. OneCal to inteligentne narzędzie kalendarzowe, którego używam do automatyzacji zadań, takich jak ustalanie spotkań, planowanie przypomnień o zadaniach projektowych oraz rezerwowanie czasu na ważne zadania.

Pomaga synchronizować i przeglądać wszystkie kalendarze, dzięki czemu możesz łatwo nawiązać połączenie ze swoim zespołem, klientami i dostawcami oraz śledzić terminy projektów.

Najlepsze funkcje OneCal

Płynna integracja z Kalendarzem Google, Outlookiem i Kalendarzem iCloud

Udostępnij linki do rezerwacji w OneCal, aby inni mogli łatwo umawiać się z Tobą na spotkania i uniknąć konfliktów w harmonogramie

Przydziel konkretne bloki czasowe na różne zadania lub czynności, aby poprawić wydajność

Synchronizuj wydarzenia między wieloma kalendarzami, zapewniając, że zmiany w jednym kalendarzu są odzwierciedlane we wszystkich pozostałych w czasie rzeczywistym

Limitations of OneCal

Wersja Free oferuje limit funkcji

Niewielkie opóźnienia w synchronizacji między platformami, co może być uciążliwe, gdy próbujesz wprowadzić zmiany w ostatniej chwili

Ceny OneCal

Pakiet startowy: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Essential: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 30 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje OneCal

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o OneCal?

„Dzięki synchronizacji wszystkich siedmiu kalendarzy, jeśli pracownik/klient z jednej z domen sprawdza moją dostępność, informacje te są zawsze aktualne. Ponadto OneCal posiada ujednolicony pulpit nawigacyjny, na którym mogę przejrzyście i efektywnie sprawdzić swoją dostępność w jednym miejscu.”

Niezawodna synchronizacja między kalendarzami

Linki do rezerwacji ograniczają problemy z planowaniem

Przystępne poziomy cenowe

Ograniczone do zastosowań związanych z kalendarzem

Sporadyczne opóźnienia w synchronizacji

Mniej zaawansowanych funkcji zarządzania projektami

Wrike

Wrike wykorzystuje predykcyjną AI do wczesnego sygnalizowania potencjalnych opóźnień w projektach i wąskich gardeł w zasobach, co czyni go nieocenionym narzędziem dla zespołów zarządzających złożonymi obciążeniami pracą o zmiennych priorytetach i napiętych terminach.

Jeśli Twój zespół projektowy boryka się ze zmieniającymi się priorytetami, niepewnymi osiami czasu lub słabą widocznością, AI Wrike może całkowicie zmienić sytuację. Funkcje Work Intelligence™ wykorzystują uczenie maszynowe do wykrywania ryzyka projektowego i dostarczania sugestii, które pozwolą uniknąć opóźnień lub przeciążenia zasobów.

Najlepsze funkcje Wrike

Predykcyjna AI sygnalizuje potencjalne opóźnienia lub ryzyko związane z projektem, zanim jeszcze do nich dojdzie

Inteligentna dystrybucja obciążenia pracą w oparciu o dostępność zespołu w czasie rzeczywistym

Wbudowane funkcje śledzenia czasu pracy i niestandardowe pulpity nawigacyjne

Płynna integracja z aplikacjami takimi jak Slack, Google Drive i Zoom

Ograniczenia Wrike

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nowe zespoły muszą zmierzyć się z trudną krzywą uczenia się

Ceny Wrike

Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 9,80 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 1700 recenzji)

Co mówią o Wrike prawdziwi użytkownicy?

„Wrike okazało się niezwykle wydajnym i przyjaznym dla użytkownika narzędziem do zarządzania projektami. Jego intuicyjny interfejs ułatwia nawigację, a rozbudowane funkcje usprawniają cykl pracy i zwiększają wydajność. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy dużą organizacją, konfigurowalne pulpity nawigacyjne Wrike i możliwości współpracy w czasie rzeczywistym zapewniają, że wszyscy są na bieżąco. Ogólnie rzecz biorąc, Wrike to najlepszy wybór dla każdego, kto chce usprawnić swoje procesy zarządzania projektami.”

Predykcyjna AI wcześnie wykrywa ryzyko

Inteligentna dystrybucja obciążenia pracą

Solidne pulpity nawigacyjne i integracje

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Interfejs mniej intuicyjny niż u konkurencji

Ceny rosną wraz z powiększaniem się zespołów

Fellow

Fellow automatyzuje cykl pracy od spotkania do zadania poprzez rejestrowanie elementów do wykonania, synchronizowanie ich z tablicami zadań oraz zapewnienie, że każda dyskusja przekłada się bezpośrednio na jasne i podlegające rozliczeniu kolejne kroki.

Fellow łączy spotkania z zarządzaniem zadaniami. Automatycznie rejestruje zadania do wykonania z spotkań, synchronizuje je z tablicami projektowymi i udostępnia wspólne agendy, dzięki czemu projekty przebiegają zgodnie z planem

Najlepsze funkcje Fellow

Automatycznie generuj porządki obrad i podsumowania spotkań

AI rejestruje elementy do wykonania i synchronizuje się z tablicami zadań, takimi jak Asana czy Trello

Wbudowane szablony 1:1 i cykle pracy przekazywania informacji zwrotnej

Robienie notatek w czasie rzeczywistym i transkrypcja AI podczas rozmów

Możliwości AI: Fellow wykorzystuje sztuczną inteligencję do przekształcania rozmów ze spotkań w praktyczne listy zadań we wszystkich Twoich narzędziach.

Ograniczenia Fellow

Ograniczone funkcje zarządzania zadaniami/projektami poza zakresem spotkań

Ceny Fellow

Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 6 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje użytkowników

G2: 4,6/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 750 recenzji)

Co mówią o Fellow prawdziwi użytkownicy?

„Podoba mi się to, że Fellow pozwala przenosić porządki obrad, notatki ze spotkań i zadania do wykonania na kolejne spotkanie. Wcześniej nasze zespoły pracowały w różnych systemach. Trudno było nam śledzić postęp. Zawsze musieliśmy szukać porządków obrad, notatek lub elementów z poprzednich spotkań. Przechowywanie wszystkich informacji w jednym miejscu dla powtarzających się spotkań daje spokój ducha i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Teraz podczas spotkań mówimy: „To jest w Fellow”, wszyscy kiwają głowami i możemy kontynuować.”

AI zamienia spotkania w konkretne elementy działania

Wbudowane agendy i szablony 1:1

Synchronizuje się z tablicami projektowymi, takimi jak Asana czy Trello

Ograniczone poza cyklami pracy spotkań

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne wyłącznie w płatnych planach

Nie jest to samodzielny system do zarządzania projektami

Wolisz uczyć się wizualnie? Oto wideo porównujące najlepsze narzędzia AI do zarządzania projektami, które możesz wypróbować w tym roku:

Trello

Chociaż Trello jest tradycyjnie znane ze swojej prostoty w stylu Kanban, obecnie oferuje wsparcie dla automatyzacji wzbogaconej o AI dzięki Butlerowi (wbudowanemu botowi automatyzacyjnemu Trello). Możesz tworzyć niestandardowe reguły, przyciski i zaplanowane komendy, aby przenosić karty, przypisywać zadania lub ustawiać terminy — wszystko to automatycznie.

Prognoza

Prognoza to natywna dla AI platforma skupiająca się na planowaniu zasobów i finansów. Wykorzystuje uczenie maszynowe do prognozowania harmonogramów projektów, kosztów i obciążenia pracą. Ponadto automatycznie sugeruje przydziały zadań w oparciu o możliwości i umiejętności zespołu.

SmartSuite

SmartSuite to elastyczna platforma do zarządzania projektami i cyklem pracy, która niedawno zintegrowała AI do generowania opisów zadań, podsumowywania notatek i usprawniania cyklu pracy. Oferuje konfigurowalne widoki, takie jak wykres Gantt, oś czasu i kalendarz, a także wewnętrzną automatyzację podobną do Zapier.

Wypróbuj ClickUp: najlepsze narzędzie do zarządzania projektami oparte na AI

Korzystanie z narzędzi do zarządzania projektami opartych na AI może początkowo wydawać się przytłaczające ze względu na funkcje automatyzacji i niestandardowych funkcji personalizacji. Jednak znalezienie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami opartego na AI może pomóc Ci osiągnąć cele szybciej i wydajniej.

Używaj kart AI w pulpitach nawigacyjnych ClickUp, aby uzyskać szybkie podsumowania i aktualizacje dotyczące swoich projektów

Jeśli chodzi o odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami oparte na sztucznej inteligencji, koniecznie wypróbuj ClickUp.

Jego potężny asystent AI, ClickUp Brain, może usprawnić wszystkie Twoje zadania w oparciu o priorytety, zapewnić wgląd w postępy projektu w czasie rzeczywistym oraz zautomatyzować cykl pracy.

Jeśli chcesz przenieść zarządzanie projektami na wyższy poziom, zarejestruj się już dziś za darmo w ClickUp.

💟 Bonus: Brain MAX to wszechstronny, oparty na AI program do zarządzania projektami. Zamiast żonglować wieloma aplikacjami, Brain MAX łączy wszystko — zadania, osie czasu, dokumenty, e-maile i czaty zespołowe — w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Dzięki głębokiej integracji i inteligentnej automatyzacji śledzi postępy, przydziela zadania, ustawia przypomnienia i zapewnia wszystkim spójność działań. Wystarczy użyć funkcji zamiany mowy na tekst, aby zaktualizować projekt, przeprowadzić burzę mózgów lub delegować zadania, a Brain MAX natychmiast uporządkuje wszystko i wykona Twoje polecenia.

Często zadawane pytania

Czym jest zarządzanie projektami z wykorzystaniem AI?Zarządzanie projektami z wykorzystaniem AI polega na stosowaniu AI do automatyzacji, analizy i optymalizacji różnych działań związanych z zarządzaniem projektami, takich jak przydzielanie zadań, prognoza harmonogramów i analiza ryzyka.

Czy AI może zastąpić kierowników zarządzania projektami? Nie, ale może ich wspierać, przejmując rutynowe zadania, dostarczając spostrzeżeń i przedstawiając sugestie, co pozwala kierownikom skupić się na strategii i komunikacji.

Czy ChatGPT jest narzędziem do zarządzania projektami? Nie bezpośrednio. ChatGPT to asystent oparty na sztucznej inteligencji, który może pomóc w burzy mózgów, planowaniu i pisaniu, ale nie oferuje funkcji śledzenia, planowania ani współpracy, jak prawdziwe narzędzie do zarządzania projektami.

Które bezpłatne oprogramowanie do zarządzania projektami oparte na sztucznej inteligencji jest najlepsze? ClickUp oferuje jeden z najbardziej kompleksowych bezpłatnych planów z funkcjami AI, w tym automatyzację zadań, podsumowania projektów i śledzenie w czasie rzeczywistym.

Czy te narzędzia AI są bezpieczne do użytku w przedsiębiorstwie?Większość narzędzi, takich jak ClickUp, Asana i Wrike, oferuje zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym, w tym zgodność z SOC 2 i niestandardowe kontrole uprawnień. Zawsze sprawdzaj to w oparciu o wymagania IT Twojej firmy.