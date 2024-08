ClickUp vs Monday - które narzędzie do zarządzania projektami będzie lepsze dla Teams w 2024 roku?

Paradoks wyboru jest błogosławieństwem i przekleństwem. Przypomina nam, aby nigdy nie zadowalać się niczym mniej niż najlepszym, ale jest też powodem, dla którego nie możemy po prostu wybrać filmu. 🎥

Na szczęście istnieje prosty sposób, aby wyeliminować zmęczenie decyzjami - wybierając swoje bitwy. Wybór odpowiedniego odcienia skorupki jajka do kuchni prawdopodobnie nie sprawi, że Twój dzień będzie udany. Ale inwestycja w odpowiedni oprogramowanie do zarządzania projektami ? Wymaga to dokładnego rozważenia.

Istnieje dużo oprogramowania zalewającego tę kategorię, ale decyzja często sprowadza się do dwóch opcji - Monday.com i ClickUp. Narzędzia te mogą brzmieć podobnie na papierze, ale ich różnice są oszałamiające, gdy są używane.

Ten kompleksowy przewodnik ma na celu ujawnienie tych różnic poprzez szczegółowe porównanie podstawowych funkcji Monday i ClickUp. Dzięki temu możesz mieć pewność, że dokonałeś właściwego wyboru dla zespołu. 🤓

Co to jest ClickUp?

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

ClickUp to w pełni konfigurowalny narzędzie do zwiększania wydajności zaprojektowane w celu usprawnienia dowolnego procesu, maksymalizacji zasobów i poprawy współpracy w zespole. Jest to jedyne oprogramowanie wystarczająco potężne, aby skonsolidować pracę w różnych aplikacjach w jedną dynamiczną platformę z nowymi aktualizacjami wydawanymi co tydzień, aby poprawić komfort pracy.

Łatwość obsługi i elastyczność pozwala ClickUp skalować się z Twoją firmą_, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla każdego przypadku użycia. Oprócz wyjątkowego podejścia do zarządzania pracą, ClickUp wyróżnia się na tle konkurencji bogatym zestawem funkcji wbudowanych bezpośrednio w platformę, takich jak:

Hierarchia organizacyjna ClickUp

Ponad 15 konfigurowalnych widoków pracy

Dokumenty ClickUp do współpracy

Tablice ClickUp

I najnowsza premiera, która zrobiła furorę, ClickUp AI. ⚡️

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Poza podstawowymi funkcjami, ClickUp oferuje ogromną (i stale rosnącą) bibliotekę szablonów, aby rozpocząć każdy proces w obszarze roboczym, ponad 1000 integracji z innymi narzędziami roboczymi oraz plany cenowe dostosowane do każdego budżetu.

Ale więcej o ClickUp za chwilę. 🔥⏰

Co to jest Monday?

przez monday.com Od marketingu po HR, monday oferuje wiele wszechstronnych rozwiązań zarządzanie zespołem funkcje pomagające zespołom współpracować i budować płynne, przejrzyste procesy. Dzięki pulpitom, wielu widokom, automatyzacjom i szablonom do wsparcia ponad 200 cykli pracy, monday jest silnym konkurentem w sferze zarządzania projektami.

Wszystko to może wydawać się dość standardowe w porównaniu do tego, co oferuje ClickUp - z wyjątkiem jednej uderzającej różnicy: monday nie stosuje metodologii "wszystko w jednym" ClickUp.

Aby lepiej obsługiwać Teams należące do przedsiębiorstw, organizacji non-profit i małych firm, monday dzieli swoją funkcję między szereg wąsko dostosowanych produktów:

zarządzanie pracą w Monday : Dla teamów marketingowych i PMO dowykonywania zadań, projektów i procesów, aby osiągnąć wspólne cele

: Dla teamów marketingowych i PMO dowykonywania zadań, projektów i procesów, aby osiągnąć wspólne cele CRM dla sprzedaży : Pozyskuj leady, zarządzaj pipeline'em, wdrażaj klientów i nie tylko

: Pozyskuj leady, zarządzaj pipeline'em, wdrażaj klientów i nie tylko monday dev : Weź strategie projektów przez linię mety z funkcjami do planowania wydań, podczas zarządzania projektami i śledzenia błędów

: Weź strategie projektów przez linię mety z funkcjami do planowania wydań, podczas zarządzania projektami i śledzenia błędów WorkForms : Twórz ankiety, aby zbierać i udostępniać prośby, opinie i dane

: Twórz ankiety, aby zbierać i udostępniać prośby, opinie i dane Canva: Obecnie w fazie beta, Canva jest propozycją firmy Monday na oprogramowanie do tworzenia cyfrowych tablic

Współpracuj z zespołem za pomocą Canva, oprogramowania do tablic cyfrowych firmy monday

Z jednej strony, Teams mogą zagłębić się w swoje role, korzystając z funkcji, które najlepiej im służą. Z drugiej strony, istnieje ryzyko tworzenia silosów i utrudniania znaczącej współpracy. Poprzez wirtualne oddzielenie członków od ich rówieśników, projekty międzyfunkcyjne, skalowanie i ogólna dostępność stają się coraz trudniejsze.

To powiedziawszy, Monday nie bez powodu jest wagą ciężką w tej kategorii. Nadal pomaga Teamsom nadać sens ich pracy na całym świecie i może być również w sam raz dla Ciebie. Pod koniec tego artykułu będziesz wiedział na pewno.

Ostateczne porównanie funkcji ClickUp i Monday.com

Pomimo podobieństw w funkcjach i funkcjonalności, ClickUp i Monday podążają zasadniczo różnymi drogami, aby pomóc zespołom osiągnąć ich cele.

Miej to na uwadze wraz ze swoim stylem pracy, stosem technologicznym, wielkością zespołu, budżetem i przypadkiem użycia, przeglądając nasze porównanie funkcji obok siebie. Porównaj zalety i wady monday i ClickUp z potrzebami swojej organizacji, aby odkryć, które narzędzie najlepiej Ci służy.

Zarządzanie projektami i zadaniami

Współczesne zarządzanie projektami to dość nowa koncepcja. Wiele wiodących narzędzi do zarządzania projektami są zgodne co do podstawowych funkcji, których menedżerowie potrzebują do zrobienia tego, co do nich należy. Nic więc dziwnego, że listy funkcji ClickUp i Monday w pewnym stopniu się pokrywają.

Oba narzędzia oferują zakres wyselekcjonowanych funkcji, które znacznie ułatwiają planowanie, realizację i monitorowanie projektów:

Wiele widoków, takich jak Kanban, Gantt, lista, oś czasu i kalendarz, aby organizować i oceniać swoją pracę na różne sposoby

Relacje i zależności między zadaniami w celu informowania o kolejności wydarzeń w cyklu pracy

Niestandardowe statusy zadań dla dokładniejszych aktualizacji każdego elementu działania

Wiele osób przypisanych do większych zadań i możliwość podziału złożonych zadań na mniejszeelementy akcji na mniejsze podzadania

Kamienie milowe, aby dotrzymać harmonogramu i śledzić wydarzenia w projekcie

Wyświetlanie relacji między zadaniami i kamieniami milowymi za pomocą widoku Gantt w ClickUp

Twoja osobista lista funkcji, które musisz mieć, stanie się bardziej precyzyjna, gdy zadomowisz się w preferowanej metodologii zarządzania projektami. Podobnie, Monday i ClickUp również mają swoje niszowe specjalizacje. Oto, w czym każde z tych narzędzi się wyróżnia:

Kluczowe funkcje ClickUp

Funkcja 1: Hierarchia organizacyjna Hierarchia projektów ClickUp jest podstawą, która wspiera każdy projekt w ClickUp, aż do ostatniego elementu listy kontrolnej.

Unikalna hierarchia ClickUp zapewnia elastyczność w organizowaniu zespołów dowolnej wielkości

Jest to jedyne rozwiązanie do zarządzania projektami, które umożliwia uchwycenie dużego obrazu oraz kluczowych szczegółów. Dzięki temu możesz zobaczyć całą pracę na swojej platformie z perspektywy lotu ptaka lub zagłębić się w konkretne elementy działań.

Funkcja 2: Podzadania na wielu listach Podzadania na wielu listach to kolejna z największych funkcji ClickUp. Funkcja ta, idealna dla zespołów Agile zarządzających mnóstwem ruchomych części w złożonym projekcie, umożliwia dodawanie podzadań i zagnieżdżonych podzadań do dodatkowych list, bez wpływu na większe zadania, do których należą.

Funkcja ClickUp Tasks in Multiple Lists (TIML) pozwala programistom na połączenie zadań z innymi teamami w całej organizacji

Funkcja 3: Tablice ClickUp Tablice ClickUp są unikalnie wbudowane w platformę i mają kluczowe znaczenie dla menedżerów:

Uchwycić najlepsze pomysły wraz z zespołem podczas sesji burzy mózgów

Tworzyć i współpracować nad wszystkimi typami diagramów przepływu pracy

Prezentować wysoce wizualneplany projektów dla interesariuszy z wbudowanymi dokumentami procesowymi, kartami internetowymi, zadaniami i mediami

A co najważniejsze, ClickUp Tablica to jedyne oprogramowanie do cyfrowej tablicy, które przekształca każdy pomysł bezpośrednio w wykonalne zadanie.

Osadzaj dokumenty ClickUp na żywo bezpośrednio w Tablicach, aby uzyskać dostęp do ważnych dokumentów projektu, badań i kontekstu bez opuszczania tablicy

Ta przełomowa funkcja sprawia, że Twoja tablica jest istotna, aktualna i wartościowa przez cały czas trwania projektu. A dzięki ponad 90 szablonom dostępnym za darmo, możesz odpowiednio uchwycić i zrealizować swoje pomysły w momencie, gdy pojawi się inspiracja.

Dlaczego jeszcze kochamy tablice Whiteboard? Ponieważ są one dostępne dla użytkowników ClickUp w każdej opcji cenowej - nawet w planie Free. 💸

Kluczowe funkcje Monday

Funkcja 1: Priorytety zadań

Priorytety zadań w aplikacji monday pomagają utrzymać się na właściwej ścieżce i opracować najbardziej efektywny plan na dany dzień. Możesz przeciągać i upuszczać zadania na liście do zrobienia, aby skupić się najpierw na najważniejszych zadaniach, a następnie przypisywać właścicieli i dostosowywać terminy w razie potrzeby, aby zapewnić płynne działanie.

Aktualizuj statusy zadań i nadawaj priorytety swoim do zrobienia za pomocą zarządzanie zadaniami funkcje w Monday

Funkcja 2: Śledzenie czasu pracy

Monitorowanie czasu poświęconego na określone zadania za pomocą natywnego śledzenia czasu w monday to kolejny sposób na dokładną prognozę tygodnia. Możesz dodać kolumnę śledzenia czasu do elementów na dowolnej tablicy (np. poszczególnych projektów, grup zadań, pipeline'u itp.), aby uzyskać lepszą widoczność tego, gdzie naprawdę spędzasz większość dnia. Funkcja ta pomaga również menedżerom zidentyfikować wąskie gardła w cyklu pracy ich zespołu lub upewnić się, że członkowie są odpowiednio wynagradzani za wszelkie rozliczane godziny.

Dodaj kolumnę śledzenia czasu do swojej tablicy w monday, aby zobaczyć, gdzie naprawdę idzie twój codzienny wysiłek

Funkcja 3: Linia bazowa Gantta

Funkcja Gantt baseline to nasz kolejny ulubiony zasób monday do zarządzania projektami. Narzędzie to nakłada migawkę bieżącego projektu na oryginalny plan, aby pokazać, które elementy są w trakcie śledzenia, zaległe lub dopiero się rozpoczną. Funkcja ta dodaje następnie dwie kolumny do tablicy projektu:

Dodatkową kolumnę osi czasu, aby pokazać status każdego elementu w momencie wykonania migawki

Kolumna z formułą do obliczania, jak daleko dany element jest opóźniony w stosunku do pierwotnego planu

Porównaj bieżące tempo projektu z planowaną osią czasu, korzystając z funkcji Gantt Baseline w aplikacji monday

Które narzędzie oferuje lepsze niestandardowe zarządzanie projektami?

W zależności od tego, czego oczekujesz od oprogramowania do zarządzania projektami - remis! 👔

w pewnym sensie

Jeśli zarządzasz rutynowymi projektami i zadaniami na podstawowym poziomie, nie można się pomylić z żadnym z tych narzędzi. Ale jeśli..

Prowadzenie zespołu Agile

Zarządzanie złożonymi projektami

Budowanie wysoce wizualnych cykli pracy

...ClickUp jest Twoim zwycięzcą. 🏆

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Główną różnicą jest to, że podczas gdy Monday ma mnóstwo funkcji zarządzania projektami do nadzorowania rutynowych cykli pracy, ClickUp dorównuje im wszystkim - a nawet niektórym -.

Śledzenie czasu, priorytety zadań i wykresy Gantta to tylko niektóre z najsilniejszych funkcji zarządzania projektami w monday, ale są one dość standardowe w porównaniu do Zakończona lista funkcji ClickUp . Do tego stopnia, że funkcje te są dostępne dla użytkowników ClickUp bez żadnych kosztów, oprócz kilku funkcji, których Monday po prostu nie ma. Hierarchia ClickUp, podzadania na wielu listach i tablice są tego doskonałym przykładem - a przecież wciąż tylko zarysowaliśmy powierzchnię wszystkiego, co ClickUp ma do zaoferowania.

Podczas gdy zarządzanie projektami to chleb powszedni ClickUp, istnieje mnóstwo innych sposobów na wykorzystanie każdego z tych potężnych narzędzi. Przyjrzyjmy się innym sposobom, w jakie Monday i ClickUp pomagają zespołom radzić sobie z ich pracą.

Automatyzacja cyklu pracy i AI

Automatyzacja rutynowej pracy nie jest niczym nowym, ale generatywne AI zdecydowanie tak.

Jeśli już uwielbiasz używać automatyzacja cyklu pracy aby przyspieszyć swoje procesy, wprowadzenie AI będzie naturalnym kolejnym krokiem. Automatyzacja cyklu pracy i AI idą ze sobą w parze, a wdrożenie obu do codziennej pracy przeniesie wydajność na wyższy poziom.

Kluczowe funkcje ClickUp

Funkcja 1: ClickUp AI

Zacznijmy od najnowszego i największego z wydań ClickUp w tej kategorii - sztucznej inteligencji ClickUp AI . 🤖

Błyskawiczne podsumowywanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku w ClickUp AI

ClickUp AI to jedyne rozwiązanie AI oparte na roli, które pomaga szybciej osiągać celowe wyniki dzięki popartym badaniami podpowiedziom dla konkretnego działu i funkcji zespołu. Od sprzedaży po marketing, inżynierię i nie tylko, ClickUp ma dostosowane narzędzie AI dla każdego przypadku użycia z mocą do:

Ocenić pisanie

Podsumowywać zadania, teksty i wątki komentarzy

Tłumaczyć i generować zawartość w wielu językach

I jeszcze więcej na horyzoncie, w tym tworzenie zadań i podzadań, podsumowania standup i dostęp w podróży.

Renderuj niemal idealne interpretacje swojej zawartości w ponad 10 językach za pomocą akcji Translate w ClickUp AI

AI jest głęboko zintegrowane z platformą ClickUp, aby zwiększyć wydajność z dowolnego miejsca w obszarze roboczym - nie tylko w Dokumenty ClickUp . Oznacza to, że ClickUp AI może spotkać się z Tobą tam, gdzie jesteś, w tym ze skrzynką odbiorczą lub zadaniem, aby dostarczyć kluczowe punkty.

Funkcja 2: Automatyzacja

Zaprojektowany, aby dbać o spójne procesy, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, która jest najważniejsza, Automatyzacja ClickUp są Twoim kolejnym najlepszym przyjacielem w ClickUp.

Automatyzacja automatycznie wyzwala wyniki, gdy akcja ma miejsce w ClickUp

Wybierz spośród gotowych przykłady automatyzacji lub stwórz własne od podstaw, aby zautomatyzować swój dzień na ponad 100 sposobów. Dostosuj wszystkie rodzaje wyników w obszarze roboczym, gdy podejmiesz działania w celu przypisania lub ustawienia powtarzających się zadań, zaktualizowania statusu, dostosowania priorytetów, dotrzymania terminów i nie tylko. Możliwości są nieograniczone!

Jest to kluczowa funkcja dla menedżerów nadzorujących wiele Teams, projektów lub złożonych cykli pracy. Eliminując bezmyślne działania między fazami projektu, każdy członek zespołu oszczędza cenny czas.

Możesz nawet zautomatyzować aspekty swojej pracy obejmujące aplikacje zewnętrzne, aby skonsolidować więcej codziennych procesów w jednym udostępnionym obszarze roboczym ClickUp. A dzięki warunkom automatyzacji możesz uzyskać szczegółowe specyfikacje wyzwalaczy, aby każde działanie było wykonywane dokładnie tak, jak zaplanowano.

Funkcja 3: Polecenia / Slash Commands

ClickUp AI i automatyzacja cyklu pracy nie są jedynymi zasobami, które pomagają menedżerom szybciej osiągać ich cele. Polecenia / Slash Commands to kolejna przydatna (i zaskakująco potężna) funkcja do tworzenia dostosowanych skrótów w obszarze roboczym.

Niezależnie od tego, czy szukasz odwiecznego zadania z Q1, uruchamiasz narzędzia do edycji tekstu sformatowanego w dokumencie ClickUp, czy dodajesz kształty do Tablic, wystarczy jedno pociągnięcie klawiatury, aby to zrobić.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Kluczowe funkcje Monday

Funkcja 1: asystent AI monday

Podobnie jak ClickUp, monday niedawno ogłosił dodanie AI do swojej platformy.

Obecnie w wersji beta, asystent AI monday może tworzyć e-maile w oprogramowaniu CRM sprzedaży monday, podsumowywać dokumenty, tworzyć formuły i generować zadania. Jedną z kluczowych zalet monday jest rynek aplikacji dla zewnętrznych programistów, którzy mogą tworzyć i udostępniać dodatkowe aplikacje AI w celu uzupełnienia oprogramowania.

Generowanie zadań, zawartości i nie tylko za pomocą asystenta AI w aplikacji monday

Gwoli przypomnienia, podczas gdy wiele aplikacji w monday's marketplace oferuje darmowe wersje próbne dla nowych użytkowników, bardziej zaawansowane aplikacje zazwyczaj wymagają dodatkowej opłaty. A jeśli narzędzie AI monday jest dla Ciebie głównym czynnikiem decydującym, upewnij się, że inwestujesz w odpowiedni produkt monday, aby uzyskać funkcję AI, której szukasz.

Funkcja 2: Automatyzacja

W monday znajdziesz również automatyzacje bez użycia kodu, które zajmą się ciężkimi zadaniami w codziennych procesach. Dostosuj wyzwalacze, warunki i działania z kolumn na swojej Tablicy za pomocą kreatora automatyzacji monday, aby przyspieszyć ręczne zadania, w tym:

Wysyłanie e-maili z przypomnieniami do określonych członków Teams w ważnych terminach

Aktualizowanie właścicieli, gdy elementy zostaną zakończone

Automatyczna zmiana statusów, gdy zadania osiągną termin realizacji

Aby dać ci kilka pomysłów. 🧠

Tworzenie niestandardowych automatyzacji w monday w celu wyeliminowania konieczności wykonywania pracy

W miarę jak zmieniają się procesy, zmieniają się też automatyzacje. Edytuj, usuwaj, powielaj lub wyłączaj swoje automatyzacje w dowolnym momencie, aby aktualizować swoje cykle pracy.

Które narzędzie jest lepsze do automatyzacji cykli pracy?

Chociaż Monday oferuje porównywalne funkcje AI i automatyzacji, ClickUp wygrywa w tej kwestii. 🎂

ClickUp stale ulepsza swoją platformę poprzez cotygodniowe aktualizacje i premiery funkcji, aby zapewnić świeżość i wydajność pracy. Wiele z tych ulepszeń jest wprowadzanych na prośbę użytkowników ClickUp i często koncentruje się wokół automatyzacji. W rezultacie automatyzacja w ClickUp jest w pełni konfigurowalna, niezawodna i niezwykle łatwa w użyciu.

Jednak pomimo solidnych funkcji automatyzacji, ClickUp AI był funkcją, która naprawdę przechyliła szalę w tej kategorii.

Funkcje repromptingu umożliwiają przepisywanie dużych ilości zawartości w celu dopasowania jej do określonego tonu głosu

ClickUp oparty na rolach Narzędzia AI są stale optymalizowane, aby pomóc Teams w różnych organizacjach w generowaniu dopasowanych wyników już na starcie. Dzięki starannie dobranej liście podpowiedzi związanych z konkretnym działem i przypadkiem użycia, każdy może użyć ClickUp AI do tworzenia wartościowej i dopracowanej zawartości w ciągu kilku sekund. Ponadto ClickUp AI jest wbudowany bezpośrednio w platformę, aby umożliwić członkom spotkanie dokładnie tam, gdzie są w swojej pracy - nie są wymagane żadne dodatki.

Współpraca i komunikacja

Współpraca jest jednym z najbardziej uporczywych problemów, z jakimi na co dzień borykają się kierownicy projektów. Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami próbują walczyć z tą trudnością za pomocą kombinacji funkcji zachęcających do pracy zespołowej, konstruktywnych rozmów i znaczącej komunikacji między kierownikami projektów a ich kluczowymi graczami.

Idealnie byłoby, gdyby oprogramowanie do zarządzania projektami sprawdzało wszystkie pola, jeśli chodzi o komunikację w czasie rzeczywistym i asynchroniczną. W ten sposób unikasz inwestowania w aplikacje o jednym przeznaczeniu i możesz połączyć się z interesariuszami za pomocą tego samego narzędzia, w którym prezentujesz nowe pomysły, aktualizacje projektu i spostrzeżenia.

Zobaczmy, jak ClickUp i Monday wprowadzają współpracę do swoich platform. 👀

Kluczowe funkcje ClickUp

Funkcja 1: Widok czatu

Jeśli żonglujesz kilkoma aplikacjami, aby śledzić konkretne rozmowy lub dźwięk komunikatora internetowego oficjalnie zaatakował twoje koszmary, to potrzebujesz Widok czatu ClickUp w swoim życiu.

Widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp, aby szybko znaleźć dowolną rozmowę

Widok czatu w ClickUp to najlepsze rozwiązanie do obsługi wiadomości błyskawicznych. Używaj wzmianek @, aby wywoływać członków bezpośrednio do dyskusji, a nawet osadzaj strony internetowe, arkusze kalkulacyjne i wideo, aby uzyskać więcej kontekstu w każdej wiadomości. Nie jest to jednak typowe narzędzie DM. Widok czatu konsoliduje również wszystkie rozmowy zespołu w centralnej lokalizacji zorganizowanej według projektu lub kategorii, dzięki czemu nigdy nie poczujesz się poza pętlą.

Funkcja 2: Przypisane i podzielone na wątki komentarze

Do aktualizacji zadań, sesji burzy mózgów, edycji i opinii, wątki i przypisane komentarze pomagają w połączeniu z członkami u źródła.

Masz możliwość komentowania praktycznie wszystkiego w ClickUp, niezależnie od tego, czy pracujesz w Dokumentach, Tablicach, zadaniach czy podzadaniach. Możesz dodawać komentarze, po prostu podświetlając wiersz tekstu lub wpisując bezpośrednio w polu tekstowym, a następnie oznaczać poszczególnych członków, aby przekształcić swoją wiadomość w element działania.

Przypisane komentarze zapewniają, że elementy akcji nie zostaną utracone, niezależnie od tego, gdzie zostały utworzone

Dla agencji tworzących kampanie lub projekty, połączenie przypisanych komentarzy z wykrywaniem współpracy w ClickUp w Dokumentach i Tablicach jest kluczem do usprawnienia procesu przekazywania opinii klientom. Funkcje te dają możliwość niestandardowego ustawienia udostępniania, sprawdzenia, kto w danym momencie ma widok na Twoją pracę i edytowania wraz z zespołem bez nakładania się.

Funkcja 3: Nagrywanie ekranu za pomocą funkcji Clip

Skierujmy teraz naszą uwagę na jedną z naszych ulubionych funkcji ClickUp, której być może jeszcze nie wypróbowałeś, ClickUp Clip . 🎞️

Udostępnianie wiadomości wideo za pomocą bezpośredniego łącza do przeglądarki, które nie wymaga pobierania i może być oglądane natychmiast po nagraniu

Clip to jeden z najszybszych i najbardziej przejrzystych sposobów przekazywania informacji w ClickUp. Zadawaj pytania, prezentuj produkty lub prowadź sesje szkoleniowe, nagrywając swój ekran i prowadząc narrację za pomocą mikrofonu urządzenia.

Po zakończeniu nagrywania wiadomości, ClickUp automatycznie tworzy link do udostępnienia, który można odtworzyć bezpośrednio w przeglądarce lub zapisać na później. Nie trzeba pobierać żadnych plików.

Ale to nie wszystko do zrobienia przez Clip. ClickUp przenosi tę funkcję o krok dalej, umożliwiając utworzenie zadania z nagrania, napisanie opisu, a nawet przypisanie członków zespołu w celu uzyskania większej przejrzystości w każdej złożonej sytuacji.

Kluczowe funkcje Monday

Funkcja 1: Komentarze

Widok komentarzy po kliknięciu w podświetlony tekst lub z paska bocznego w monday workdocs

W poniedziałek edycja dokumentu workdocs, możesz używać komentarzy do dostarczania ogólnych notatek i informacji za pomocą sekcji aktualizacji lub dodawać konkretne opinie, podświetlając tekst. Można nawet używać komentarzy do dodawania adnotacji do obrazów lub plików w dokumentach. Podobnie jak w ClickUp, możesz oznaczać innych członków w komentarzach, załączać pliki, dodawać multimedia i używać emotikonów, aby przekazać swój punkt widzenia.

Komentarze w dokumentach roboczych są główną funkcją współpracy w Monday, ale masz również możliwość połączenia się z zespołem poprzez swoje zadania. Wystarczy otworzyć dowolne zadanie, przejść do zakładki komentarzy, wybrać pole tekstowe i voila.

Podświetl tekst, aby dodać i przypisać komentarze w dokumentach roboczych Monday

Funkcja 2: Goście

Goście w monday ułatwiają kierownikom projektów przedstawianie aktualizacji interesariuszom, połączenie z klientami i udostępnianie spostrzeżeń. Podczas gdy członkowie zespołu mają pełny dostęp do każdej funkcji w planie monday, goście są zapraszani do określonej tablicy za pośrednictwem e-maila i mają bardziej usprawniony widok. AKA, mają możliwość zobaczenia tylko tego, co chcesz. 🔎

Jest to zaleta zarówno dla zespołu projektowego, jak i klientów. Pozwala Teamsom chronić wrażliwe informacje przed zewnętrznymi graczami, jednocześnie dając klientom swobodę wypowiadania się na temat samego projektu.

Chociaż nie mogą tworzyć własnych tablic ani dodawać innych członków, goście w Monday mogą robić prawie wszystko inne, w tym dodawać nowe elementy, kolumny i komentarze.

Które narzędzie zachęca do lepszej współpracy w zespole?

Sprawdźmy statystyki. 🧮

Funkcje takie jak statusy zadań i priorytety są świetne do wizualnego komunikowania postępów w projektach zarówno w Monday, jak i ClickUp. Ale aby wspierać sensowną pracę zespołową za pomocą każdego narzędzia, wzmianki wymienione powyżej są najbardziej skuteczne.

Współpracuj nad pomysłami z praktycznie dowolnego miejsca w ClickUp, aby tworzyć szczegółowe mapy drogowe, bazy wiedzy i nie tylko

Bez żadnych alternatyw w aplikacji, które zastąpiłyby widok czatu i Clip, monday nie może konkurować z możliwościami współpracy ClickUp. Dodatkowe integracje i dodatki mogą być wykorzystane do rozwiązania tego problemu, ale istnieje ryzyko, że zapłacisz więcej z własnej kieszeni za coś, co ClickUp dostarcza za darmo.

Podobnie do tego, co odkryliśmy w kategorii zarządzania projektami, jest to kolejny obszar, w którym ClickUp ma wszystkie narzędzia do współpracy, które monday zawiera na swojej liście funkcji, ale monday nie ma wsparcia dla tej samej funkcji w zamian. To kolejna wygrana dla ClickUp w naszych książkach. 📚

Raportowanie i śledzenie celów

Funkcje takie jak niestandardowe statusy zadań, komentarze i kamienie milowe dają kluczowy wgląd w postęp konkretnego elementu działania lub złożonego zadania - ale pulpity są przepustką do oceny ogólnej kondycji projektu.

Jeśli więc interesariusz kiedykolwiek zapyta jak radzi sobie konkretna kampania, wszystko, co musisz zrobić, to skonsultować się z poręcznym pulpitem.

ClickUp i Monday wyróżniają się w tej kategorii. Każde narzędzie oferuje pewien stopień:

Osadzanie z innych aplikacji w celu bardziej przystępnego i kompleksowego odczytu danych

Monitorowanie aktywności, aby zobaczyć, które zadania zyskują na popularności w ciągu dnia każdego członka zespołu

Elastyczne raportowanie umożliwiające wgląd w projekt z wielu perspektyw

Zobaczmy jednak, jak te dwa systemy zarządzania projektami wykorzystują te funkcje. 👀

Kluczowe funkcje ClickUp

Funkcja 1: Pulpity nawigacyjne

Skorzystaj z ClickUp, aby zwiększyć swój ciągłe doskonalenie wysiłki z solidnymi funkcjami monitorowania i analizy

Rozważ Pulpity ClickUp twoje centrum kontroli misji dla każdego projektu. Pulpity są w pełni konfigurowalne i wymagają jedynie prostego przeciągania i upuszczania, aby je utworzyć. Wybierz jeden z gotowych do użycia pulpitów ClickUp, aby natychmiast pobrać najbardziej krytyczne wskaźniki dla niektórych z najważniejszych przypadków użycia, lub stwórz własny.

Przewijaj ponad 50 kart pulpitu dla sprintów, zarządzania zasobami, obliczeń, wykresów i nie tylko, a następnie układaj je razem jak bloki konstrukcyjne, aby skonfigurować idealne zasoby dla swojego projektu. Możesz nawet osadzać migawki na żywo z innych narzędzi roboczych i wchodzić z nimi w interakcję bezpośrednio z pulpitu.

Ta wysokopoziomowa wizualizacja i wgląd pomagają Teams natychmiast wykrywać wąskie gardła, gromadzić dane w czasie rzeczywistym i szybciej podejmować świadome decyzje - spełnienie marzeń każdego kierownika projektu i interesariuszy

chcesz dowiedzieć się więcej na temat wielu sposobów, w jakie pulpity nawigacyjne mogą utrzymać projekty na właściwym torze? kompleksowy przewodnik dla początkujących zawiera ponad 15 przykładów użycia.

Funkcja 2: Cele i OKRs

Witamy w funkcji celów, o której nie wiedziałeś, że jest potrzebna. Cele ClickUp są możliwe do śledzenia, elastyczne i - ośmielamy się powiedzieć - inteligentne. 😉

Skorzystaj z funkcji celów ClickUp, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i automatyzacji śledzenia postępów

Narzędzie to zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci połączyć Twoje cele bezpośrednio z Twoją pracą, dzięki czemu możesz osiągnąć powodzenie jeszcze szybciej. Dzięki możliwości ustawienia jasnych oś czasu, różnym sposobom ustalania celów i automatycznemu śledzeniu postępów, funkcja celów ClickUp jest praktycznie nieporównywalna z innymi systemami zarządzania projektami w podobnych kategoriach.

Możesz mierzyć swój postęp i sukces w dowolnym momencie za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawdziwych lub fałszywych i związanych z zadaniami, aby zobaczyć, jak blisko jesteś powodzenia. Jest to idealne rozwiązanie dla teamów pracujących w oparciu o tygodniowe sprinty lub limity sprzedaży. A dodając konkretne elementy działań bezpośrednio do celów, każda zmiana wprowadzona w tym zadaniu natychmiast zaktualizuje OKR.

Ponadto, cele w ClickUp są niezwykle uporządkowane i wizualne. Uporządkuj cele w wielu działach za pomocą łatwych w użyciu folderów lub kontroluj, kto może uzyskać dostęp do Twoich celów, aby zachować prywatny rozwój przed nieistotnymi członkami zespołu.

Kluczowe funkcje Monday

Funkcja 1: Pulpity

Dodawanie widżetów do tworzenia pulpitów w monday

Pulpity nawigacyjne w monday dostarczają opartych na danych spostrzeżeń, które pozwalają osiągać wyniki przy użyciu platformy. Te działające w czasie rzeczywistym raporty mają możliwość tworzenia raportów z postępu prac, podsumowań i przeglądów wysokiego poziomu dotyczących konkretnych projektów lub nawet całej organizacji.

Korzystając z podobnych widżetów bloków konstrukcyjnych, pulpity nawigacyjne monday bez użycia kodu mogą tworzyć wykresy i wizualizować wskaźniki związane z przychodami, sprzedażą, oś czasu, obciążeniem pracą i nie tylko, aby pomóc zespołom w mądrzejszym ustalaniu priorytetów pracy.

Funkcja 2: Śledzenie celów

monday podchodzi do celów w nieco inny sposób. 💡

Tam, gdzie ClickUp ma wyznaczoną funkcję celów, monday oferuje widżet celu dla pulpitu lub jego tracker celów szablon - wstępnie zbudowany cykl pracy do wizualizacji, ustalania priorytetów i dzielenia celów przy użyciu innych funkcji Monday.

Śledzenie celów za pomocą widżetu celów w monday

Podobnie jak ClickUp Goals, widżet celów w monday pozwala na ustawienie celów i może tworzyć obliczenia, w tym sumy lub średnie. Ponieważ widżet celów jest załączony do pulpitu, może on pobierać informacje w czasie rzeczywistym z postępu zadań, aby aktualizować się automatycznie.

Wady? Jesteś dość ograniczony do wyników opartych na liczbach. Jeśli więc monitorujesz darowizny na coroczną zbiórkę pieniędzy lub pilnujesz budżetu projektu, ten widżet będzie dla ciebie bardzo przydatny! Ale jeśli zarządzasz kwartalnymi OKR, celami procentowymi lub jakimkolwiek elementem działania typu tak lub nie, będziesz musiał skorzystać z obejścia.

Które narzędzie wyróżnia się w raportowaniu i śledzeniu celów?

Chociaż funkcje pulpitu nawigacyjnego monday są łatwe do zrobienia, przyjazne dla użytkownika i integrują się z mnóstwem innych narzędzi - ClickUp może zrobić to samo. Różnice między funkcjami pulpitu ClickUp i monday są dość minimalne, ale bez porównywalnej funkcji związanej z celami, monday wypada słabo w tej kategorii.

Użyj funkcji celów ClickUp do śledzenia postępów za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawdziwych/fałszywych i zadań

Pulpity w ClickUp są najlepszym źródłem wglądu z lotu ptaka, ale co z rozwojem osobistym? ClickUp rozumie znaczenie śledzenia indywidualnego powodzenia i projektów. Dodatkowo, cele są połączone z resztą mojej pracy, więc zawsze będą odzwierciedlać najbardziej aktualne wyniki w czasie rzeczywistym, bez konieczności odświeżania.

Konsolidacja i integracja aplikacji

Jeśli nie masz pewności, czy oprogramowanie do zarządzania projektami ma wszystkie narzędzia, których szukasz - sprawdź jego integracje. 😎

Integracje to sposób, w jaki dwie aplikacje mogą ze sobą rozmawiać. Rozszerzają one funkcje każdego narzędzia i pozwalają uniknąć otwierania setek różnych zakładek w celu przeprowadzenia procesów. Możesz zautomatyzować większy zakres zadań i uzyskać bardziej całościowy widok swojej pracy, aby błyskawicznie podejmować mądrzejsze decyzje.

Im więcej aplikacji integruje się z danym oprogramowaniem, tym bardziej staje się ono wartościowe - które oprogramowanie ma więcej do zaoferowania pomiędzy Monday i ClickUp?

Kluczowe funkcje ClickUp

Nigdy nie przestaniemy tego powtarzać -ClickUp to najlepsze narzędzie typu "wszystko w jednym" do zwiększania wydajności. 🙌🏼

Zbudowany w oparciu o misję oszczędzania światu więcej czasu poprzez zmniejszenie liczby zakładek, aplikacji i przełączanie kontekstu clickUp jest prawdziwym pionierem, jeśli chodzi o konsolidację aplikacji. Jego bogaty zestaw funkcji i cena przemawiają właśnie za tym pomysłem. Bez względu na budżet, wielkość zespołu, przypadek użycia lub branżę, ClickUp stworzył rozwiązanie dla praktycznie każdego wyzwania dzięki stale rosnącemu, elastycznemu i intuicyjnemu zestawowi narzędzi spakowanych w jedną potężną platformę.

Połącz ClickUp z ponad 1000 innych narzędzi pracy, aby usprawnić wszystkie procesy

Ale to nie wszystko! Integracje odgrywają ogromną rolę w tym wysiłku. Właśnie dlatego ClickUp integruje się z ponad 1000 innych narzędzi do pracy aby zapewnić maksymalne wykorzystanie czasu poprzez optymalizację procesów.

Trudno będzie pokonać ClickUp na tym froncie, ale zobaczmy, jak Monday wypada pod względem konsolidacji i integracji aplikacji.

Kluczowe funkcje Monday

Wiemy już, że monday nie wierzy w metodologię "wszystko w jednym miejscu". Chociaż jego liczne produkty przewyższają wielu konkurentów w swoich klasach, strategia ta stworzy rozwiązania dla firm zmagających się z redukcją stale powiększających się stosów technologicznych.

To powiedziawszy, Monday nieco nadrabia to niepowodzenie dzięki licznym integracjom. Możesz uniknąć żonglowania między aplikacjami, korzystając z ponad 200 integracji monday z popularnymi narzędziami roboczymi, takimi jak Google Workspace, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom i inne. Tak więc, chociaż nie będziesz w stanie ograniczyć liczby niezbędnych narzędzi, możesz przynajmniej utrzymać większość swojej pracy w jednej lub dwóch zakładkach przeglądarki dziennie. 😇

Które narzędzie zapewnia lepszą konsolidację technologii?

ClickUp zrewolucjonizował ideę konsolidacji technologii dzięki najnowocześniejszemu podejściu typu "wszystko w jednym". Podejście, którego Monday konsekwentnie odmawia, nawet gdy wymagania nowoczesnego zarządzania projektami wciąż ewoluują.

Chociaż z natury nie ma nic złego w większym stosie technologicznym lub potrzebie opierania się na wielu produktach, odsuwa się to od bardziej nowoczesnych trendów pracy i z pewnością nie jest najbardziej wydajne. Stracisz cenny czas na przełączanie się między różnymi narzędziami, zarządzanie wieloma oknami i śledzenie wielu haseł inspirowanych imionami zwierząt domowych. Lub, co gorsza, stracisz znaczną część swojego miesięcznego budżetu płacąc za narzędzia, których po prostu nie potrzebujesz.

Wybierając ClickUp, zwiększysz wpływ, przychody i zwrot z inwestycji (ROI) swojego stosu technologicznego:

Maintainer wszystkie potrzebne funkcje

Ujednolicenie cyklu pracy i zmniejszenie kosztów administracyjnych

Integracji z praktycznie każdym innym narzędziem

Aktualizację do bardziej przyjaznych dla użytkownika środowisk

Poprawa dostosowania i wydajności organizacji

Tak, ClickUp jest naszym zdecydowanym liderem w tej kategorii. 🏆

Jesteś już użytkownikiem Monday.com? Importuj zadania z Monday.com do ClickUp !

Obsługa klienta

Jaki jest sens posiadania tak wielu dynamicznych funkcji, jeśli nie wiesz, jak z nich prawidłowo korzystać? Albo jeszcze lepiej - do zrobienia, jeśli napotkasz czkawkę podczas wdrażania swojego zespołu lub uczenia się nowej funkcji?

Obsługa klienta ma tu kluczowe znaczenie. 🔑

Kluczowe funkcje ClickUp

ClickUp jest zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości całodobowej obsługi klienta bez żadnych kosztów. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem, wdrażasz zespół, czy rozważasz opcje zarządzania projektami, ClickUp pomoże Ci w każdej chwili.

Wszystko zaczyna się w Centrum pomocy ClickUp -Twój hub dla wszystkich rzeczy związanych ze wsparciem, edukacją, poradami i nie tylko. Nieprzewidziane wyzwania mogą zdarzyć się w dowolnym miejscu i czasie, a ClickUp rozumie to. Jego rozwiązanie? Spotkanie z klientem tam, gdzie się znajduje, dzięki możliwości przejścia do Centrum pomocy w ciągu kilku sekund. Niezależnie od tego, czy jest to obszar roboczy, przeglądarka czy dowolna strona ClickUp.

Zostań swoim własnym Ekspertem w obszarze roboczym dzięki setkom kursów, szkoleń i webinariów, aby stać się jeszcze bardziej wydajnym z ClickUp

Stamtąd możesz wpisać swoje pytanie w pasku wyszukiwania, połączyć się z zespołem wsparcia za pośrednictwem czatu lub zapoznać się z czterema innymi opcjami dokumentacji zasobów ClickUp:

API ClickUp : Szybki dostęp do cennej dokumentacji w celu tworzenia niestandardowych integracji i zwiększenia komfortu korzystania z platformy ClickUp za pomocą publicznego interfejsu programowania aplikacji (API)

ClickUp University : Bez względu na funkcję, przypadek użycia lub kategorię, ClickUp University ma odpowiedni kurs! Znajdź wyselekcjonowane kursy, które pomogą Ci opanować każdy aspekt obszaru roboczego, zwiększając wydajność i doskonaląc umiejętności

Webinaria : Idealne dla zespołów, które są nowe w ClickUp, Webinaria rozszerzają rozwiązania na żądanie, aby uwolnić pełny potencjał obszaru roboczego. Te darmowe zasoby można oglądać (i ponownie oglądać) w dogodnym dla siebie czasie, z wizualnymi przykładami przypadków użycia, aby uzyskać bardziej integracyjne doświadczenie edukacyjne

Biblioteka szablonów ClickUp : Rozpocznij każdy proces w ClickUp dzięki w pełni konfigurowalnym szablonom dostosowanym do każdego przypadku użycia. Szablony te służą jako niezawodny punkt wyjścia do kierowania kolejnymi ruchami, oszczędzając czas i wysiłek, zapewniając jednocześnie wydajność

Nie jesteś w tym sam! Dzięki wielu opcjom obsługi klienta ClickUp, Twój osobisty asystent ds. powodzenia nigdy nie jest oddalony o więcej niż jedno kliknięcie.

Kluczowe funkcje Monday

Podobnie jak ClickUp, monday posiada rozszerzone centrum pomocy, które odpowie na praktycznie każde pytanie. Jednak w przeciwieństwie do ClickUp, zasoby wsparcia, takie jak natychmiastowy czat na żywo, są ograniczone tylko do płacących klientów i muszą być dostępne za pośrednictwem konta.

Poza tym, centrum pomocy monday obejmuje prawie wszystkie inne formularze wsparcia. Niezależnie od tego, czy szukasz szczegółowej dokumentacji, filmów instruktażowych, rozwiązań przypadków użycia, czy nawet forum społeczności, aby połączyć się z innymi użytkownikami.

Nadal nie możesz znaleźć potrzebnej usługi? Wpisz swoje pytanie bezpośrednio w pasku wyszukiwania Centrum pomocy Monday, aby uzyskać listę powiązanych wyników. Tylko nie zdziw się zbytnio, gdy wyniki wyszukiwania w jakiś sposób prowadzą do tego samego arkusza kontaktowego sprzedaży. 💸

Które narzędzie ma lepszą obsługę klienta?

Na papierze, Monday i ClickUp mają pozornie podobne zasoby obsługi klienta:

Kompleksowe huby Centrum pomocy

Możliwości uczenia się, takie jak warsztaty na żywo, kursy online i seminaria internetowe

Gotowe do użycia szablony dla różnych przypadków użycia

Czat na żywo z wyznaczonymi specjalistami ds. obsługi klienta

Decydującym czynnikiem w tym przypadku jest inkluzywność.

ClickUp oferuje ten sam poziom wysokiej jakości i wsparcia dla wszystkich. Nie tylko swoim niestandardowym klientom. Pomaga to nie tylko użytkownikom korzystającym z Free Forever Plan ClickUp osiągnąć taką samą wydajność, jak każdy inny zespół, ale także pomaga nowym i potencjalnym klientom w podejmowaniu bardziej pewnych decyzji dotyczących tego, czy ClickUp jest dla nich odpowiedni.

ClickUp wygrywa! 🥇

Cennik

Budżet jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze kolejnego oprogramowania do zarządzania projektami. Cena musi być odpowiednia. W przeciwnym razie prawdopodobnie nie będzie to najlepszy wybór.

Mimo to, ważne jest, aby wziąć pod uwagę coś więcej niż tylko dolną linię przy wyborze planu cenowego. ClickUp i Monday to solidne narzędzia do zarządzania projektami same w sobie, ale upewnij się, że otrzymujesz funkcje, których potrzebujesz z planu, który pasuje do Twojego budżetu.

Opcje cenowe ClickUp

ClickUp oferuje pięć opcji cenowych z szykiem dostępnych funkcji, które zaspokoją potrzeby każdego teamu - niezależnie od jego przypadku użycia lub budżetu.

Free Forever Plan : Dostęp do biblioteki szablonów ClickUp, nielimitowane zadania, mnóstwo integracji, śledzenie czasu, ClickUp Docs, Tablica, widok Wszystko, czat w czasie rzeczywistym i wiele więcej

: Dostęp do biblioteki szablonów ClickUp, nielimitowane zadania, mnóstwo integracji, śledzenie czasu, ClickUp Docs, Tablica, widok Wszystko, czat w czasie rzeczywistym i wiele więcej Unlimited Plan ($7 za użytkownika, miesięcznie): Widok formularza, Cele, nielimitowane Pulpity, nielimitowane Pola niestandardowe i więcej

($7 za użytkownika, miesięcznie): Widok formularza, Cele, nielimitowane Pulpity, nielimitowane Pola niestandardowe i więcej Business Plan ($12 za użytkownika, za miesiąc): Zarządzanie obciążeniem pracąmapy myśli, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane automatyzacje i wiele więcej

($12 za użytkownika, za miesiąc): Zarządzanie obciążeniem pracąmapy myśli, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane automatyzacje i wiele więcej Business Plus ($19 za użytkownika, miesięcznie): Podzadania na Wielu Listach, logika warunkowa w Formularzach, niestandardowe uprawnienia, zwiększona Automatyzacja & API, i więcej

($19 za użytkownika, miesięcznie): Podzadania na Wielu Listach, logika warunkowa w Formularzach, niestandardowe uprawnienia, zwiększona Automatyzacja & API, i więcej Enterprise Plan (skontaktuj się z zespołem sprzedaży ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen): Białe etykiety, MSA i HIPAA, domyślne widoki osobiste i nie tylko

Ponadto ClickUp oferuje bezpłatną wersję próbną dla każdego nowego lub obecnego użytkownika, aby przetestować ClickUp AI i zobaczyć, jak może on uczynić Twoje życie zawodowe jeszcze bardziej wydajnym. A kiedy będziesz gotowy, aby się zaangażować, możesz dodać ClickUp AI do dowolnego płatnego planu za jedyne 5 USD za użytkownika miesięcznie. 🦾

opcje cenowe Monday

monday oferuje szereg opcji cenowych dla każdego ze swoich produktów. Aby zachować prostotę, skupimy się na zarządzaniu projektami.

Free (do dwóch licencji): Do trzech tablic, nieograniczona liczba dokumentów, ponad 200 szablonów, ponad 20 typów kolumn i więcej

(do dwóch licencji): Do trzech tablic, nieograniczona liczba dokumentów, ponad 200 szablonów, ponad 20 typów kolumn i więcej Basic ($8 za licencję, miesięcznie): nieograniczona liczba przeglądających, nieograniczona liczba elementów (podobnie jak w przypadku zadań w ClickUp), 5 GB przestrzeni dyskowej, jeden pulpit i wiele więcej

($8 za licencję, miesięcznie): nieograniczona liczba przeglądających, nieograniczona liczba elementów (podobnie jak w przypadku zadań w ClickUp), 5 GB przestrzeni dyskowej, jeden pulpit i wiele więcej Standard ($10 za licencję, miesięcznie): Widoki osi czasu, Gantta i kalendarza, dostęp dla gości, automatyzacja, integracje, dodatkowe funkcje pulpitu i więcej

($10 za licencję, miesięcznie): Widoki osi czasu, Gantta i kalendarza, dostęp dla gości, automatyzacja, integracje, dodatkowe funkcje pulpitu i więcej Pro ($16 za licencję, miesięcznie): Śledzenie czasu, dodatkowe automatyzacje i integracje, widok wykresu, zależności i więcej

($16 za licencję, miesięcznie): Śledzenie czasu, dodatkowe automatyzacje i integracje, widok wykresu, zależności i więcej Enterprise (kontakt w sprawie niestandardowych cen): Zaawansowane raportowanie i analityka, wielopoziomowe uprawnienia, zabezpieczenia klasy Enterprise i nie tylko

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do zarządzania pracą w Monday, CRM, Dev, WorkForms lub Canva, upewnij się, że jesteś na stronie konkretnego produktu i wybierasz odpowiedni plan przed podjęciem zobowiązania.

Które narzędzie jest lepsze - Monday vs ClickUp

Wyniki już są! W ostatecznym starciu pomiędzy Monday i ClickUp, kto zgarnie złoto?

Odświeżmy.

ClickUp i Monday są wyczyszczonymi liderami w zarządzaniu projektami, ale dla teamów, których priorytetem jest rozwój, współpraca i wydajność, jest tylko jeden wybór. Tym wyborem jest ClickUp.🥇

Użyj ClickUp Whiteboards, aby przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Podczas gdy oba narzędzia mają kilka podobieństw, podejście "wszystko w jednym", dostępność, funkcje i wsparcie ClickUp tworzą kompleksowe rozwiązania dla Teams z różnych branż. Bez konieczności korzystania z dodatkowych produktów, dodatków lub aktualizacji.

Nie oznacza to, że Monday nie jest świetnym narzędziem do zarządzania projektami dla Teams, ale jego strategia oddzielnych produktów nie może zapewnić takiego samego poziomu personalizacji lub łatwości użytkowania jak ClickUp.

Nie zapominajmy też o ClickUp AI, jedynym opartym na roli narzędziu AI, które jest czymś więcej niż asystentem pisania. Dzięki dostosowanym podpowiedziom dla bardziej celowych wyników, ponownym pytaniom, podsumowywaniu zadań i funkcjom tłumaczeniowym, możesz uzyskać dostęp do mocy ClickUp AI z dowolnego miejsca w obszarze roboczym.

Twoja najlepsza praca dzieje się w ClickUp

Czy jesteś gotowy, aby odzyskać swoją wydajność i zrewolucjonizować sposób, w jaki podchodzisz do swojej pracy? W takim razie jesteś gotowy na ClickUp. ✅

Dzięki ClickUp funkcje, których potrzebujesz, są dostępne od razu po uruchomieniu, nawet w planie Free Forever. Nie wspominając już o tym, że każdy użytkownik ma dostęp do biblioteki szablonów ClickUp, integracji, Centrum pomocy i cotygodniowych wydań funkcji, aby jeszcze bardziej niestandardowo i precyzyjnie dostosować swoją pracę.