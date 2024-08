Asana vs. ClickUp: Które narzędzie do zarządzania Teams będzie lepsze w 2024 roku?

Jeśli chodzi o rozwój biznesu, oprogramowanie do zarządzania projektami odgrywa kluczową rolę. To jak znalezienie brakującego elementu układanki, który łączy wszystko w całość. 🧩

Ale spójrzmy prawdzie w oczy - wybór odpowiedniego narzędzia dla swoich zespołów i biznesu nie jest łatwym zadaniem. Istnieje tak wiele czynników do rozważenia i ogromna pula opcji do wyboru. Prawdopodobnie masz długą listę wymagań i pożądanych funkcji od różnych teamów i liderów.

Jak więc wybrać idealne narzędzie, które nie tylko spotka się z potrzebami Twojej organizacji i zespołu, ale także będzie spójne z całym biznesem? Tu właśnie wkraczamy my!

Na tym blogu przyjrzymy się dwóm najpopularniejszym systemom zarządzania projektami, które zyskały znaczną popularność w ostatnich latach: ClickUp i Asana.

Podkreślimy ich kluczowe różnice i dostarczymy cennych spostrzeżeń, które pomogą ci podjąć świadomą decyzję. Dzięki zrozumieniu niuansów między tymi narzędziami, będziesz w stanie z pewnością wybrać to, które najlepiej odpowiada unikalnym potrzebom i celom rozwijających się Teams i Business.

Zanurzmy się, dobrze? 🤿

Czym jest ClickUp?

Organizuj swoje zadania w Tablicy Kanban w ClickUp i uzyskaj widok swoich zadań z lotu ptaka

Zacznijmy od ClickUp - kompleksowego systemu do zarządzania projektami i najlepszego narzędzia do współpracy zespołowej teamów programistycznych i Business dowolnej wielkości do zarządzania nieograniczonymi zadaniami.

Założona w 2017 roku firma ClickUp pomogła tysiącom Teams (i wciąż rośnie) zmienić sposób, w jaki pracują i współpracują.

Jako jedna z najpotężniejszych platform wydajności, ClickUp usprawnia i upraszcza przepływ pracy, dostarczając jedno narzędzie do zarządzania projektami, które zastępuje wszystkie inne odłączone aplikacje i tworzy widoczność projektów, aby wszyscy byli zawsze zgodni co do postępów i celów.

Do 2023 roku ClickUp jest obecnie jednym z najwyżej ocenianych narzędzi do zarządzania pracą, z którego korzystają przedsiębiorcy indywidualni, małe firmy i duże przedsiębiorstwa na całym świecie. Zdobył on wiele znaczących nagród, w tym został uznany za jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania pracą Najbardziej innowacyjnych firm w 2023 roku w kategorii miejsce pracy według Fast Company.

W tym samym roku ClickUp zdobył pierwsze miejsce w obu kategoriach Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami oraz Najlepsze oprogramowanie do współpracy i zwiększania wydajności przez G2, wśród wielu innych nagród, takich jak Produkty o najwyższej satysfakcji w 2023 r .

Imponujące, prawda?

Co sprawia, że ClickUp jest obecnie jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami?

Krótko mówiąc, ClickUp wykracza poza podstawy oprogramowania do zarządzania projektami - to kompletne rozwiązanie do zarządzania pracą z zarządzaniem projektami, śledzeniem czasu, współpracą zespołową, funkcjami śledzenia celów i postępów oraz wieloma innymi funkcjami w jednym potężnym pakiecie. 🎁

Skorzystaj z funkcji śledzenia celów ClickUp, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i automatyzacji śledzenia postępów

ClickUp oferuje setki zaawansowanych funkcji, które umożliwiają Teams efektywną pracę i płynną współpracę w jednej lokalizacji, zamiast przełączania się między wieloma aplikacjami. Od planowania strategii, przez zarządzanie sprintami, po śledzenie postępów i celów, a także wszystko pomiędzy i poza nimi, ClickUp może wesprzeć każdy rodzaj projektu i aspekt pracy.

Co więcej, platforma ClickUp jest w pełni konfigurowalna i dostosowana do specyficznych potrzeb każdego zespołu, skomplikowanych cykli pracy i różnych preferencji - już sam ten poziom elastyczności sprawia, że ClickUp jest najlepszym wyborem dla każdego zespołu i rozwijających się Businessów z różnych branż.

Istnieje wiele powodów, dla których ClickUp wciąż podbija serca Teams i Business na całym świecie. Zagłębimy się w to za chwilę, ale najpierw zapoznajmy się z Asaną.

Czym jest Asana?

Zarządzanie projektami w Asana Podobnie jak ClickUp, Asana jest platformą do zarządzania pracą opartą na współpracy, zaprojektowaną, aby pomóc Teams zarządzać swoją pracą i efektywnie współpracować.

Założona w 2008 roku, Asana została zbudowana w celu rozwiązania problemu nieefektywnego zarządzania pracą i komunikacji. To narzędzie do zarządzania projektami zapewnia również scentralizowaną platformę do planowania projektów, przydzielania zadań, ustawienia terminów i skutecznej komunikacji.

Asana umożliwia użytkownikom dzielenie złożonych projektów na mniejsze zadania, przydzielanie obowiązków, śledzenie postępów oraz zapewnianie przejrzystości i odpowiedzialności wśród członków zespołu.

Jeśli chodzi o funkcje, Asana oferuje między innymi narzędzia do wykonywania zadań i współpracy, planowanie projektów, wizualizację osi czasu, udostępnianie plików i integrację z innymi popularnymi narzędziami. Ogólnie rzecz biorąc, Asana to kompleksowa i przyjazna dla użytkownika platforma do zarządzania pracą, przydzielania zadań, wspierania pracy zespołowej i pomagania organizacjom w skutecznym osiąganiu ich celów.

Co sprawia, że Asana jest obecnie jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami?

via Asana

Wczesne wejście Asany do przestrzeni oprogramowania do zarządzania projektami i jej znajomość odegrały znaczącą rolę w jej trwałej popularności.

Intuicyjny design, możliwości współpracy, opcje niestandardowe, aktualizacje w czasie rzeczywistym i integracje sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla osób i teamów poszukujących tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami. Ten czynnik znajomości niewątpliwie przyczynił się do rozszerzenia bazy użytkowników, ponieważ zapewnił Teams i organizacjom platformę, która była wygodna i łatwa w nawigacji.

Ok, więc zarówno ClickUp, jak i Asana oferują rozwiązanie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej - teraz pytanie za milion dolarów brzmi: kto robi to lepiej? 👀

Porównanie funkcji ClickUp i Asana

Zanim zagłębimy się w temat, oto krótki przegląd ClickUp vs Asana aby pomóc Ci przyspieszyć! 👀

ClickUp jest najbardziej znany z:

Niestandardowe rozwiązania : W pełni konfigurowalna platforma do zarządzania projektami i cyklami pracy, które zaspokoją potrzeby każdego biznesu i zespołu

: W pełni konfigurowalna platforma do zarządzania projektami i cyklami pracy, które zaspokoją potrzeby każdego biznesu i zespołu Zarządzanie pracą i projektami : Zaawansowane, ale elastyczne funkcje do wsparcia dowolnej metodologii projektu, niestandardowe automatyzacje w celu przyspieszenia procesów i skalowalne widoki pracy, aby zaspokoić rosnące zespoły i biznesy

: Zaawansowane, ale elastyczne funkcje do wsparcia dowolnej metodologii projektu, niestandardowe automatyzacje w celu przyspieszenia procesów i skalowalne widoki pracy, aby zaspokoić rosnące zespoły i biznesy Widoczność i śledzenie projektów : Niestandardowe widoki i hierarchia w celu poprawy widoczności i śledzenia projektów w całej firmie

: Niestandardowe widoki i hierarchia w celu poprawy widoczności i śledzenia projektów w całej firmie Zarządzanie zespołem i współpraca : Wbudowane narzędzia do współpracy w celu wsparcia pracy zdalnej i asynchronicznej. Dodawanie wielu osób przypisanych w ramach zadań i widok obciążenia pracą dla efektywnej alokacji zasobów. Dostępna jest również opcja dodawania gości i przyznawania lub limitowania uprawnień

: Wbudowane narzędzia do współpracy w celu wsparcia pracy zdalnej i asynchronicznej. Dodawanie wielu osób przypisanych w ramach zadań i widok obciążenia pracą dla efektywnej alokacji zasobów. Dostępna jest również opcja dodawania gości i przyznawania lub limitowania uprawnień Raportowanie i analityka w czasie rzeczywistym: Niestandardowe pulpity, powiadomienia i inne funkcje ułatwiające śledzenie postępów

Niestandardowe pulpity, powiadomienia i inne funkcje ułatwiające śledzenie postępów Przyjazny dla użytkownika interfejs: Intuicyjna konstrukcja z funkcją "przeciągnij i upuść", która umożliwia również integrację z aplikacjami innych firm

Intuicyjna konstrukcja z funkcją "przeciągnij i upuść", która umożliwia również integrację z aplikacjami innych firm Konsolidacja stosu technologicznego : Dostęp do setek funkcji, aby zmniejszyć potrzebę korzystania z wielu aplikacji w celu usprawnienia cyklu pracy

: Dostęp do setek funkcji, aby zmniejszyć potrzebę korzystania z wielu aplikacji w celu usprawnienia cyklu pracy Przystępne ceny : Oferuje bogaty w funkcje plan Free i przyjazne dla budżetu plany płatne

: Oferuje bogaty w funkcje plan Free i przyjazne dla budżetu plany płatne Aplikacja mobilna: Dostępna na różnych urządzeniach, umożliwiająca dostęp do pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Niestandardowe oceny i recenzje:

G2 : 4.7 na 5 (8,200+ recenzji)

: 4.7 na 5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (3,700+ opinii)

Asana jest najbardziej znana z:

Zarządzanie pracą i zadaniami: Korzystaj z funkcji takich jak zadania, terminy, osoby przypisane i nie tylko

Korzystaj z funkcji takich jak zadania, terminy, osoby przypisane i nie tylko Komunikacja : Funkcje komentowania ułatwiające współpracę w zespole

: Funkcje komentowania ułatwiające współpracę w zespole Widoki : Wybierz z listy widoków pracy, w tym, Lista, Kalendarze, Obciążenie pracą i więcej

: Wybierz z listy widoków pracy, w tym, Lista, Kalendarze, Obciążenie pracą i więcej Śledzenie projektów : Podgląd terminów projektów i zadań w widoku w stylu Gantta, listy lub tablicy Kanban

: Podgląd terminów projektów i zadań w widoku w stylu Gantta, listy lub tablicy Kanban Raportowanie : Bądź na bieżąco dzięki pulpitom z czatami w czasie rzeczywistym, aktualizacjami statusu, celami, portfoliami

: Bądź na bieżąco dzięki pulpitom z czatami w czasie rzeczywistym, aktualizacjami statusu, celami, portfoliami Zarządzanie Teams : Twórz Teams, dodawaj współpracowników do zadań, współpracuj z zewnętrznymi zespołami, kontroluj uprawnienia i nie tylko

: Twórz Teams, dodawaj współpracowników do zadań, współpracuj z zewnętrznymi zespołami, kontroluj uprawnienia i nie tylko Integracje : Połączenie z narzędziami, z których Twój Teams korzysta na co dzień

: Połączenie z narzędziami, z których Twój Teams korzysta na co dzień Aplikacja mobilna : Oferuje aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android. Większość funkcji jest dostępna na urządzeniach mobilnych, ale mogą się one różnić w zależności od typu urządzenia i pełnej aplikacji internetowej

: Oferuje aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android. Większość funkcji jest dostępna na urządzeniach mobilnych, ale mogą się one różnić w zależności od typu urządzenia i pełnej aplikacji internetowej Ceny: Asana oferuje darmową wersję swoich narzędzi, w której można zarządzać nieograniczoną liczbą zadań, w tym nieograniczoną pamięcią masową z limitami do 100 MB na plik

Niestandardowe oceny i recenzje

G2 : 4.3 na 5 (9,400+ recenzji)

: 4.3 na 5 (9,400+ recenzji) Capterra: 4.5 na 5 (12,000+ recenzji)

Na pierwszy rzut oka widać, że w starciu ClickUp vs Asana, każda platforma do zarządzania projektami ma podobne funkcje do zarządzania zadaniami i współpracy w zespole - co jest świetne. Nowoczesne narzędzia powinny oferować nowoczesne rozwiązania, a te listy funkcji stanowią mocną podstawę dla obu narzędzi.

Przejdźmy jednak do konkretów i zajmijmy się bardziej szczegółowym opisem tego, co oferuje każde z narzędzi, a także tym, co naprawdę je od siebie odróżnia.

1. Zarządzanie projektami i zadaniami

Asana vs ClickUp runda pierwsza: Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom zarządzania projektami i zadaniami w ClickUp i Asana (cue boxing bell sound). 🥊🔔

Kluczowe funkcje ClickUp do zarządzania projektami i zadaniami

Ponad 15 niestandardowych widoków projektu, w tym kompleksowa funkcja arkusza kalkulacyjnego

Widok obciążenia pracą i Box do zarządzania zasobami

Widok Wszystko zapewnia widok wszystkich projektów z lotu ptaka

Setki niestandardowych funkcji, takich jak pola niestandardowe, dostosowane do Twoich potrzeb

Solidna hierarchia projektów zapewniająca widoczność i organizację

Śledzenie czasu projektu, śledzenie postępów, zależności i powiązania zadań

Automatyzacja logiki warunkowej i konstruktory formularzy

Widoczność projektów w ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp daje Ci możliwość widoku Twojej pracy na swój sposób.

Dzięki ponad 15 niestandardowym widokom widoków projektów w ClickUp , w tym widok listy, tablicy, osi czasu, kalendarza, obciążenia pracą i formularza, Ty i Twój zespół możecie wreszcie ustawić pracę w najlepszy sposób, aby wesprzeć swój cykl pracy, osobiste preferencje i potrzeby projektu.

A dzięki widokowi Wszystko w ClickUp otrzymasz migawkę wszystkich ważnych zadań ze wszystkich swoich Przestrzeni i List w jednym widoku - co jest świetne, szczególnie dla liderów i menedżerów zespołów.

Jeśli chodzi o zarządzanie zasobami w zespołach, widoki Obciążenie pracą i Box zapewniają natychmiastowy wgląd w priorytety zespołu, obciążenie pracą i nie tylko.

Już sam ten poziom widoczności projektu sprawia, że ClickUp jest jednym z najlepszych programów do zarządzania projektami Alternatywy dla Asany dzisiaj.

KLUCZOWY WYRÓŻNIK CLICKUP ClickUp przewyższa Asanę pod względem opcji widoku projektów. ClickUp oferuje szeroki zakres ponad 15 widoków projektów, przewyższając ograniczone sześć widoków dostarczanych przez Asanę. Co więcej, w Asanie brakuje podstawowych widoków do zarządzania projektami, takich jak widok Wszystko, Box, Mapy myśli i Widok tabeli, z których wszystkie są łatwo dostępne w ClickUp.

Obszar roboczy i organizacja projektu w ClickUp

Każdy poziom ClickUp zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad organizacją wszystkiego, czego potrzebujesz

Jeśli chodzi o organizację projektów, ClickUp ułatwia utrzymanie porządku w pracy dzięki solidnej strukturze Hierarchii.

Od obszaru roboczego ClickUp, który reprezentuje całą firmę, przez obszar roboczy ClickUp do organizowania wielu działów i zespołów, po foldery do oddzielania różnych projektów, kampanii i tak dalej, ClickUp może zapewnić, że wiele zespołów, projektów i zadań ma wyznaczony dom.

Do zrobienia jest nie tylko struktura hierarchii projektu w ClickUp pomaga zachować porządek, ale także poprawia widoczność projektu i zapobiega marnowaniu czasu przez Teams na szukanie konkretnych zadań.

Dodatkowo, jeśli pracujesz z zewnętrznymi Teams i klientami, ClickUp pozwala Ci na zapraszać gości do obszarów roboczych z pełną kontrolą nad tym, do czego mogą uzyskać dostęp, tylko widok, edytować, komentować i udostępniać, aby zapewnić bezpieczeństwo prywatnych i poufnych informacji.

Zarządzanie zadaniami w ClickUp

Na poziomie zadań w hierarchii ClickUp, ClickUp pozwala teamom dzielić większe zadania na podzadania, aby każdy krok był bardziej wydajny, wykonalny i zorganizowany - wystarczy utworzyć zadanie i dodać podzadania w ramach zadania nadrzędnego.

Podział projektów na zadania, podzadania i zagnieżdżone podzadania w ClickUp

Zadania i podzadania w ClickUp pozwalają na więcej niż tylko umieszczenie w nich elementów do zrobienia. Są one wysoce konfigurowalne i funkcjonalne, aby pomóc Ci działać wydajnie i zapobiec przeoczeniu czegokolwiek.

Aby pomóc w zarządzaniu zadaniami i podzadaniami, ClickUp oferuje szereg funkcji, które można wykorzystać i wdrożyć w ramach zadań. Należą do nich opisy zadań, wiele osób przypisanych , Pola niestandardowe , niestandardowe statusy, przypisane komentarze i @ wzmianki, terminy, flagi priorytetów, niestandardowe etykiety zadań , pliki osadzone, listy kontrolne zadań i osoby obserwujące.

Dodatkowo, ClickUp oferuje natywną funkcję funkcję śledzenia czasu projektu do śledzenia czasu, ustawiania szacowanego czasu, dodawania notatek i widoku raportowania czasu z dowolnego miejsca, a także poręczna funkcja uniwersalnego wyszukiwania, która pomoże Ci znaleźć igłę w stosie (technicznym). Wystarczy użyć uniwersalne wyszukiwanie aby szybko znaleźć dowolny plik, niezależnie od tego, czy znajduje się w ClickUp, połączonej aplikacji, czy na dysku lokalnym, wszystko z jednego miejsca.

Łatwe wyszukiwanie we wszystkich zadaniach, dokumentach i projektach w ClickUp, aby przejść do swojej pracy

Funkcje te pozwalają na efektywne zarządzanie projektami, lepszą organizację, usprawnioną komunikację i płynne śledzenie postępów w projektach.

KLUCZOWY WYRÓŻNIK CLICKUP ClickUp umożliwia dodawanie pojedynczych i wielu osób przypisanych do zadania, podczas gdy Asana ma opcję dodania tylko jednej osoby przypisanej do zadania. Asana nie oferuje również wbudowanej funkcji śledzenia czasu, która pomagałaby zespołom w zarządzaniu projektami, podczas gdy ClickUp zapewnia wbudowany globalny tracker czasu, który pozwala rejestrować czas z pulpitu, telefonu komórkowego, a nawet przeglądarki internetowej za pomocą aplikacji Rozszerzenie do Chrome ClickUp .

Śledzenie projektów i postępów w ClickUp

ClickUp pomaga zachować widoczność i organizację całej pracy, co pozwala na efektywne śledzenie projektów i postępów. Jego bogaty zestaw funkcji ułatwia śledzenie dowolnego aspektu przepływu pracy, projektów, celów, zespołów i nie tylko.

Funkcje takie jak obserwatorzy i powiadomienia zapewniają natychmiastowe aktualizacje o wszelkich zmianach lub postępach, niestandardowe statusy wyraźnie pokazują, na jakiej scenie znajduje się obecnie każde zadanie lub projekt, a niestandardowe pulpity z raportowaniem i analizami w czasie rzeczywistym zapewniają przegląd wszystkich projektów i zadań na wysokim poziomie w jednym, łatwym do prześledzenia ujęciu.

Kolejną kluczową funkcją ClickUp do śledzenia projektów jest Widok Gantta ClickUp . Widok ten nie tylko zapewnia Tobie, zespołom projektowym i interesariuszom przejrzysty, dynamiczny oś czasu, ale także pozwala z łatwością planować zadania, śledzić postępy w projekcie, zarządzać terminami, radzić sobie z wąskimi gardłami i nie tylko.

Planuj projekty, zarządzaj zależnościami i ustalaj priorytety zadań za pomocą widoku Gantt w ClickUp

Elastyczność i skalowalność w ClickUp

Tym, co odróżnia ClickUp od tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Asana, jest w pełni konfigurowalna platforma, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla każdego projektu, zespołu i biznesu.

Z ponad setką funkcji, które można dostosowywać do własnych potrzeb i ClickApp , ClickUp można konfigurować na różne sposoby, aby usprawnić proste i złożone cykle pracy, dostosować się do potrzeb każdego projektu i wesprzeć praktycznie każdy przypadek użycia, zespół i biznes.

Ten poziom elastyczności w ClickUp pozwala również Teamsom na pracę i przyjęcie dowolnego typu metodologii zarządzania projektami , takie jak agile, scrum, waterfall i inne.

KLUCZOWY WYRÓŻNIK CLICKUP Oprócz elastyczności i skalowalności, ClickApps i szczegółowe ustawienia w ClickUp pozwalają również na liderzy i zaopatrzenie teams mają pełną kontrolę nad uprawnieniami i licencjami użytkowników, w przeciwieństwie do Asany, która ma ograniczony zasięg w tym obszarze.

Kluczowe funkcje Asany do zarządzania zadaniami i projektami

Widoki projektów (lista, tablica, kalendarz i oś czasu)

Obszary robocze do współpracy (zadania i podzadania)

Dodawanie maksymalnie jednej osoby przypisanej do zadania

Niestandardowe pola do śledzenia statusu i filtrowania informacji

Zależności w ramach zadań

Widoczność projektów w Asanie

Zarządzanie projektami w Asanie

Organizuj swoją pracę w udostępnianych projektach jako listy lub tablice Kanban dla swoich inicjatyw, spotkań i programów. Widok listy to prosty i uporządkowany widok, który wyświetla zadania i listy rzeczy do zrobienia w formacie pionowej listy, podczas gdy widok tablicy ma strukturę podobną do tablicy Kanban. Widok osi czasu prezentuje zadania w formacie przypominającym wykres Gantta.

Obszary robocze i organizacja projektów w Asana

Hierarchia projektów w Asanie Obszary robocze w Asanie umożliwiają grupom wspólną pracę nad projektami i zadaniami, niezależnie od ich domeny e-mail. Dzięki obszarom roboczym możesz tworzyć lub dołączać do wielu obszarów roboczych i organizacji, dzięki czemu możesz współpracować z różnymi ustawieniami użytkowników Asany.

Obszary robocze mają własne osoby, projekty i zadania. Oznacza to, że Twoi współpracownicy nie widzą innych obszarów roboczych lub organizacji, do których należysz, i odwrotnie. Twoja prywatność i poufność Twojej pracy są chronione w ramach każdego obszaru roboczego lub organizacji.

W obszarze roboczym istnieją dwa rodzaje osób: członkowie obszaru roboczego i członkowie o ograniczonym dostępie. Członkowie obszaru roboczego mają pełny dostęp do wszystkiego w obszarze roboczym. Z drugiej strony, członkowie z ograniczonym dostępem mają określone limity dostępu. Członkowie z ograniczonym dostępem mają dostęp tylko do projektów, zadań i wiadomości, które są im wyraźnie udostępniane.

Zarządzanie zadaniami w Asana

Asana oferuje zakres funkcji zarządzania zadaniami i pracą, w tym zadania i podzadania do dzielenia pracy na możliwe do zarządzania części oraz widoki projektów, takie jak listy lub tablice Kanban do organizowania tych zadań.

Inną godną uwagi funkcją zarządzania zadaniami w Asanie jest My Tasks, narzędzie, które pomaga śledzić listę do zrobienia. Pokazuje ono wszystkie przypisane zadania i terminy ich wykonania. Możesz go użyć do ustalenia priorytetów swojej pracy i sprawdzenia, co należy zrobić w następnej kolejności. To świetny sposób na utrzymanie porządku i skupienie się na codziennych zadaniach. Dla dodatkowej warstwy organizacji, można również grupować zadania w sekcje w dowolnym projekcie, aby dopasować je do cyklu pracy, podzielić rodzaje pracy i po prostu utrzymać porządek w zadaniach.

Jeśli chodzi o przypisywanie zadań, Asana umożliwia przypisanie zadania tylko jednej osobie przypisanej. Do zadania można jednak dodać wielu współpracowników.

Śledzenie projektów i postępów w Asana

Aby ułatwić śledzenie zadań i projektów, Asana oferuje funkcję sekcja przeglądu która przedstawia migawkę projektów i ich aktualny status postępu. Sekcja ta pozwala również spojrzeć na historyczne aktualizacje statusu, kamienie milowe, blokady i inne.

Co więcej, współpracownicy w ramach zadania Asana otrzymają powiadomienia, gdy zadania zostaną zaktualizowane. Pozwala im to być na bieżąco i widzieć postępy w realizacji zadania.

Elastyczność i skalowalność w Asana

Pola niestandardowe w Asanie (via Asana) Pola niestandardowe w Asanie projekty umożliwiają dodawanie dodatkowych informacji do zadań. Pola te można wykorzystać do określenia sceny, priorytetu, kosztu lub innych istotnych szczegółów dotyczących cyklu pracy, zespołu i firmy. Korzystając z pól niestandardowych, poszczególne osoby mogą łatwo zrozumieć postęp prac w całej organizacji.

Czy ClickUp lub Asana oferują lepsze opcje niestandardowe do zarządzania projektami?

Krótka odpowiedź brzmi: tak - ClickUp oferuje większą elastyczność niż Asana.

Elastyczność: Podczas gdy Asana zapewnia wiele narzędzi do zarządzania projektami i zadaniami, funkcje są wystarczająco proste do zrobienia, ale brakuje im elastyczności, której zespoły i firmy, zwłaszcza te, które chcą się skalować, potrzebują do efektywnego działania.

To właśnie tutaj ClickUp błyszczy.

Umożliwia użytkownikom dostosowanie całego doświadczenia w ClickUp za pomocą ClickApps, niestandardowych widoków pracy i nie tylko, oprócz solidnych funkcji.

Widoczność i śledzenie projektów: Dodatkowo, ClickUp wygrywa, jeśli chodzi o widoczność i śledzenie projektów - zapewnia wyższy poziom widoczności projektów, co poprawia śledzenie projektów i przejrzystość między Teams. 👀

Oto dlaczego:

Po utworzeniu wielu projektów w Asana, prawie niemożliwe jest wyświetlenie i podsumowanie wszystkich działań, które mają miejsce. Asana jest wysoce podzielona, co oznacza, że data powstania większej liczby projektów naturalnie prowadzi do większej liczby silosów. Jest to duża strata dla liderów, którzy potrzebują widoku z lotu ptaka postępów w realizacji dużych inicjatyw firmy.

Dzięki ClickUp podsumowania, których potrzebują liderzy, są wbudowane bezpośrednio w hierarchię platformy - nie są wymagane żadne zaawansowane pulpity ani niestandardowe modyfikacje. ClickUp oferuje również widok Wszystko, który zapewnia widoczność projektów w całej firmie.

2. Automatyzacja cyklu pracy i AI

Asana vs ClickUp runda druga. ✌🏻

Porównajmy teraz ClickUp i Asanę pod kątem automatyzacji cyklu pracy i możliwości AI. 🥊

Kluczowe funkcje ClickUp dla automatyzacji przepływu pracy i AI

Gotowe i niestandardowe automatyzacje

Możliwości integracji z aplikacjami do automatyzacji cyklu pracy

Widok formularza w celu usprawnienia zgłoszeń

Konfigurowalne szablony dla każdego zespołu i różnych przypadków użycia

Asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji (ClickUp AI)

Automatyzacja cyklu pracy w ClickUp

Usprawnienie cyklu pracy jest jedną z misji ClickUp, a umożliwienie użytkownikom tworzenia niestandardowych statusów zadań umożliwia tworzenie jasnych postępów, przenoszenie projektów wzdłuż cyklu życia projektu i poprawę śledzenia postępów - zmniejszając potrzebę wysyłania lub żądania aktualizacji statusu projektu.

Twórz niestandardowe statusy, które pasują do konkretnego cyklu pracy Twojego zespołu w ClickUp

Dodatkowo, możesz oznaczyć każdy status kolorem, aby jeszcze łatwiej skojarzyć sceny według kolorów (i przyjemniej na nie patrzeć, jeśli możemy dodać) 😉

A co najlepsze?

Możesz korzystać z gotowych lub niestandardowych automatyzacji w ClickUp, aby zautomatyzować swój cykl pracy - na przykład ustawić wyzwalacz i warunek, aby zmienić osobę przypisaną do zadania, gdy status zadania zmieni się z "W trakcie" na "Przegląd" Nie trzeba dodawać, że niestandardowe statusy zmieniają zasady gry i mogą pomóc w utrzymaniu postępów w projektach.

Więcej na temat automatyzacja cyklu pracy w ClickUp - ta niezwykle pomocna i cenna funkcja ClickUp pozwala na automatyzację zadań lub całego cyklu pracy za pomocą zaledwie kilku kliknięć i kroków. Bez względu na to, w jakim zespole pracujesz lub jakim biznesem zarządzasz, automatyzacja ClickUp może przekształcić i przyspieszyć przepływ pracy, a także utrzymać spójność procesów przez cały czas.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Aby jeszcze bardziej przyspieszyć cykl pracy, ClickUp oferuje również ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego zespołu i przypadku użycia, w tym różne szablony do zarządzania projektami . Uzyskaj dostęp do gotowych do użycia szablonów zwinnego zarządzania projektami, rezultatów projektu, planu realizacji projektu, szablony briefów projektów i wiele więcej, aby przyspieszyć pracę i zachować spójność procesów w różnych zespołach.

Funkcje AI w ClickUp

Wznieś swoją wydajność na nowy poziom dzięki ClickUp AI i szybko śledź swoje projekty z osobistym asystentem pisania. ⚡️🤖

ClickUp AI pomaga pisać szybciej, tworzyć atrakcyjne teksty i zrobić więcej w krótszym czasie

ClickUp AI to jedyne rozwiązanie AI, które jest niestandardowe dla każdej roli i przypadku użycia, aby zwiększyć wydajność, współpracę i podejmowanie decyzji poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji:

Natychmiastowego tworzenia angażujących, wyczyszczonych i zwięzłych tekstów na podstawie podpowiedzi

Dostęp do podpowiedzi stworzonych przez ekspertów dla każdego przypadku użycia bezpośrednio w ClickUp

Łatwo edytować zawartość w celu poprawy jakości

Szybko streszczać długie teksty, takie jak notatki ze spotkań, podsumowania projektów i nie tylko

Generowanie elementów działań i wniosków z dokumentów i zadań

Tłumaczenie tekstów w 12 językach

I więcej

Ta zaawansowana funkcja może przyspieszyć planowanie i realizację projektów oraz umożliwić menedżerom, teamom, interesariuszom i całym organizacjom usprawnienie procesów zarządzania projektami i osiągnięcie lepszych wyników. 📈

KLUCZOWY WYRÓŻNIK CLICKUP Asana oferuje kilka funkcji AI, ale są one lekkie i ograniczone w porównaniu do tego, co oferuje ClickUp. Na przykład, możesz tylko modyfikować ton swojego pisania za pomocą AI Asany, podczas gdy ClickUp AI pozwala modyfikować różne dane wejściowe, aby zapewnić generowanie zawartości pasującej do Twojej roli, tonu, poziomu kreatywności i wielu innych.

Kluczowe funkcje Asany w zakresie automatyzacji cyklu pracy i AI

Automatyzacja i niestandardowe reguły

Niestandardowe szablony

Formularze wniosków o pracę

Inteligencja Asany (AI)

Automatyzacja cyklu pracy w Asanie

Podobnie jak ClickUp, Asana może zautomatyzować rutynowe zadania, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas podczas codziennej pracy, ograniczając czasochłonne zadania, które blokują cykl pracy. Dostosuj logikę automatyzacji za pomocą ponad 70 reguł w kreatorze reguł niestandardowych Asany, aby zmniejszyć margines błędu w procesach i zapewnić, że projekty będą realizowane zgodnie z planem.

Nie lubisz zaczynać od zera? Możesz także przeglądać galerię wstępnie ustawionych reguł Asany lub wybierać z zakresu gotowych szablonów automatyzacji dla różnych popularnych projektów lub przypadków użycia. Dzięki temu możesz poświęcić więcej czasu na strategię i skupić się na pracy, która naprawdę ma znaczenie.

Funkcje AI w Asanie

Obecnie w wersji beta użytkownicy Asany mają możliwość wprowadzenia funkcji opartych na sztucznej inteligencji do swoich procesów za pomocą Asana Intelligence. Narzędzie to zostało zaprojektowane w celu wyeliminowania wąskich gardeł w każdym procesie oraz uproszczenia i zwiększenia efektywności automatyzacji cyklu pracy dzięki funkcjom do:

Podsumowywania zadań, wątków i zawartości

Ocenić pisanie w celu wygenerowania różnych zaleceń

Automatycznego generowania niestandardowych pól, reguł i sugestii dotyczących wydajności

Modyfikowanie tonu zawartości

I nie tylko.

Czy ClickUp lub Asana oferują lepsze opcje automatyzacji cyklu pracy?

Chociaż Asana Intelligence oferuje pewne funkcje generowania podsumowań projektów i standupów, brakuje jej unikalnych rozwiązań ClickUp AI opartych na rolach, aby idealnie dostosować zawartość do konkretnego przypadku użycia. Co więcej, ClickUp AI stale się rozwija! Dzięki funkcjom dostępu do AI w podróży, tworzenia zadań i podzadań oraz oceny projektów na horyzoncie, to dopiero początek dla ClickUp AI.

3. Współpraca i komunikacja

Asana vs ClickUp runda trzecia: Czym ClickUp i Asana różnią się do zrobienia, jeśli chodzi o współpracę i komunikację? Zaczynamy. 🥊

Kluczowe funkcje ClickUp do współpracy i komunikacji w zespole

Tablice do planowania strategii dorealizacji projektów* ClickUp Docs do zarządzania dokumentami

Wykrywanie i edycja współpracy dla płynnej współpracy

Widok czatu do obsługi wiadomości błyskawicznych w ClickUp

Rejestrator ekranu Clip do nagrywania i udostępniania instrukcji wideo, aktualizacji i nie tylko

Przypisane komentarze w zadaniach i dokumentach do szybszego rozwiązywania pytań

Proofing do dodawania adnotacji do plików PDF, obrazów i wideo w celu szybszego przekazywania informacji zwrotnych

E-mail w ClickUp do przechowywania konwersacji w jednym miejscu i obok Twojej pracy

Współpraca Teams w ClickUp

Wykorzystaj ClickUp Whiteboards jako narzędzie do wizualnej współpracy w razie potrzeby

ClickUp został stworzony z myślą o współpracy zespołowej. Dostarcza różne przyjazne dla użytkownika, funkcjonalne i intuicyjne funkcje ułatwiające współpracę bez względu na czas i miejsce pracy.

Funkcje takie jak cyfrowe Tablice i Dokumenty ClickUp są bez wysiłku dopasowane do Twoich zadań i projektów, umożliwiając Twojemu zespołowi współpracę i szybsze zrobienie tego, co do niego należy.

Co sprawia, że Tablice i Dokumenty ClickUp są pomocne dla menedżerów i Teams?

Tablice ClickUp to jedyna wirtualna tablica, która może przekształcić pomysły Twojego zespołu w skoordynowane działania - wszystko w jednym miejscu. Tablice stanowią idealne płótno dla Teams do tworzenia pomysłów i wizualizacji cykli pracy.

Zarówno Tablice ClickUp, jak i Dokumenty zapewniają funkcję wykrywania i edycji współpracy, umożliwiając Teamsom widok zespołu lub pracę nad tymi samymi zadaniami, Dokumentami i projektami, współpracę w czasie rzeczywistym, szybkie przejście od pomysłu do działania oraz połączenie z zadaniami, Dokumentami i nie tylko.

Zapewnia to widoczność i przejrzystość projektu, a także płynne sesje współpracy - członkowie Teams mogą tworzyć i edytować razem ze swoimi rówieśnikami bez tarć i nakładania się w narzędziu do zarządzania projektami.

Dokumenty można edytować w czasie rzeczywistym wraz z zespołem, tworząc wiki, bazy wiedzy, mapy drogowe lub sesje burzy mózgów. Etykietuj innych komentarzami, przypisuj im elementy działań lub konwertuj tekst na zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami

Dodatkowo, Teams może zostawiać komentarze w dokumentach i zadaniach, a także dodawać adnotacje do plików PDF, obrazów i wideo za pomocą aplikacji Funkcja sprawdzania . Ta cenna funkcja współpracy pozwala komunikować się z każdym w obszarze roboczym ClickUp w sekcji komentarzy i przypisywać komentarze, aby skierować element działania lub wiadomość do konkretnej osoby lub zespołu - tworząc wyraźną linię komunikacji i przyspieszając proces przekazywania opinii.

Komunikacja w ClickUp

Współpraca w Teams i komunikacja idą ze sobą w parze. 🤝

ClickUp umożliwia współpracę z zespołem praktycznie w dowolnym miejscu na platformie, ale istnieją pewne kluczowe funkcje komunikacyjne w ClickUp, które dodatkowo wspierają współpracę zespołową.

Zacznijmy od Widok czatu , wbudowana funkcja komunikatora ClickUp.

Widok czatu daje każdemu w obszarze roboczym łatwy i skuteczny sposób komunikowania się z jedną lub kilkoma osobami oraz natychmiastowego wysyłania i odbierania wiadomości w ClickUp i obok ich pracy - koniec z żonglowaniem wieloma narzędziami i rozproszonymi rozmowami.

Kolejną godną uwagi funkcją do komunikacji z Teams jest Clip, aplikacja ClickUp wbudowany rejestrator ekranu .

Wybierz nagrywanie całego ekranu, okna aplikacji lub zakładki przeglądarki za pomocą klipu z ClickUp i udostępnianie go zespołowi z poziomu zadania

Clip jest dostępny w sekcjach komentarzy do zadań i służy jako kolejne narzędzie, które Teams mogą wykorzystać do ułatwienia skutecznej komunikacji między sobą i dostarczania zwięzłych wiadomości.

Nagrywaj swój ekran, aby nagrywać filmy instruktażowe, wyjaśniać złożone pomysły lub procesy za pomocą wideo, tworzyć prezentacje, rozwiązywać problemy i nie tylko, a następnie łatwo udostępniać je każdemu w obszarze roboczym. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla osób uczących się wizualnie lub po prostu wtedy, gdy łatwiej (i z większą wydajnością) jest wyjaśniać za pomocą wideo niż pisać długie notatki.

Jeśli zastanawiasz się teraz, co tak naprawdę sprawia, że funkcje komunikacyjne ClickUp są lepsze niż Asana, cóż, oto one. W przeciwieństwie do Asany, ClickUp oferuje funkcję E-mail w ClickUp funkcja, która pozwala zespołom, kierownikom projektów i każdemu w obszarze roboczym ClickUp wysyłać i odbierać wiadomości e-mail.

Zarządzaj swoimi e-mailami i pracuj w jednym miejscu - wysyłaj i odbieraj e-maile w dowolnym miejscu w ClickUp, twórz zadania z e-maili, ustaw automatyzację, załącz e-maile do dowolnego zadania i nie tylko

Ta zaawansowana funkcja usprawnia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, umożliwiając użytkownikom dostęp do konwersacji e-mail w ramach zadań, co utrzymuje konwersacje i elementy działań w jednym miejscu i eliminuje potrzebę przechodzenia do innej aplikacji.

WYRÓŻNIK KLUCZA ClickUp Asana nie oferuje wbudowanej tablicy i rejestratora ekranu, ani nie pozwala na wysyłanie i odbieranie e-maili, tak jak robi to ClickUp. Funkcja Tablicy w ClickUp ułatwia płynną współpracę w zespole i umożliwia burzę mózgów, planowanie projektów i przekształcanie pomysłów w działania, podczas gdy jej funkcje komunikacyjne, takie jak rejestrator ekranu Clip, widok czatu, przypisane komentarze i sprawdzanie poprawności, promują skuteczną komunikację i usprawnione procesy recenzji.

Kluczowe funkcje Asana do współpracy i komunikacji w zespole

Komentarze do zadań

Współpracownicy

Obserwujący

Wzmianki

Wiadomości

Współpraca Teams w Asana

Asana oferuje funkcje, takie jak komentarze do zadań, obserwujący i statusy, w celu wsparcia współpracy zespołowej.

Komentarze do zadań pozwalają użytkownikom komentować bezpośrednio zadania, aby dokładnie wyjaśnić, co należy zrobić, i @-wzmiankować członków zespołu lub inne zadania lub projekty, aby wszystko pozostało w połączeniu, podczas gdy funkcja statusu destyluje dane z Asany do wykresów i innych wyróżnień - w celu łatwego opowiedzenia wizualnej historii o postępach.

Dodawanie komentarzy w ramach zadania Asana

Co więcej, podobnie jak w przypadku funkcji obserwowania zadań ClickUp, Asana posiada funkcję zwaną followers, która umożliwia dodawanie członków zespołu jako obserwujących, dzięki czemu mogą oni być na bieżąco z pracą nad zadaniem i otrzymywać odpowiednie powiadomienia o aktualizacjach zadania.

Komunikacja w Asanie

Aby usprawnić komunikację w zespole, Asana udostępnia funkcję wiadomości, która umożliwia komunikowanie się w Asanie ze współpracownikami i łatwe łączenie się z odpowiednimi zadaniami. Wiadomości można wysyłać do dowolnej kombinacji osób, Teamsów i projektów.

Wysyłaj wiadomości bezpośrednio do innych osób w Asanie

Czy ClickUp lub Asana oferuje lepsze funkcje współpracy i komunikacji dla zespołów?

Zarówno ClickUp, jak i Asana oferują wiele funkcji zachęcających do lepszej komunikacji w zespole. Jednak bez wbudowanego oprogramowania tablicy, funkcji nagrywania ekranu lub funkcji e-mail, Asana nie może konkurować z poziomem współpracy możliwym w ClickUp.

4. Raportowanie i śledzenie celów

Asana vs ClickUp runda czwarta. 🥊

Porównajmy możliwości każdego narzędzia w zakresie raportowania i śledzenia celów.

Kluczowe funkcje ClickUp do raportowania i śledzenia celów

Niestandardowe pulpity z raportowaniem w czasie rzeczywistym

Karty Portfolios do śledzenia postępu prac

Widok obciążenia pracą do zarządzania zasobami

Możliwe do śledzenia cele z automatycznym śledzeniem postępów

Skrzynki odbiorcze na powiadomienia (ważne, inne i wyczyszczone)

Raportowanie w ClickUp

To, co sprawia, że ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami z funkcjami raportowania, to niestandardowe pulpity z raportowaniem i analizami w czasie rzeczywistym, które zapewniają zespołom, kierownikom projektów i kadrze kierowniczej widoczność kluczowych statusów projektów i nie tylko.

Dzięki ponad 50 wariantom kart, możesz niestandardowo dostosować i stworzyć swoją idealną kartę Pulpit w ClickUp który umożliwia uzyskanie wysokiego poziomu przeglądu całej pracy i zespołów w całym obszarze roboczym oraz uzyskanie cennych informacji, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Twórz niestandardowe pulpity w ClickUp, aby uzyskać ogólny przegląd całej swojej pracy

Śledzenie celów w ClickUp

Śledzenie postępów i celów jest kluczową częścią pracy, a ClickUp ułatwia tworzenie możliwych do śledzenia celów i połączenie ich z pracą za pomocą funkcji ClickUp Cele funkcja.

Cele ClickUp świetnie nadają się do śledzenia kPI w zarządzaniu projektami , cykle sprintów, OKR i inne - pozostań na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów.

Korzystanie z tej funkcji śledzenia celów może pomóc tobie i twojemu zespołowi w utrzymaniu odpowiedzialności, wyrównaniu celów i utrzymaniu nastawienia na cele przez cały czas.

KLUCZOWY WYRÓŻNIK CLICKUP:

ClickUp pozwala wybrać ponad 50 wariantów kart pulpitu, które natychmiast dostarczają dane dla dowolnych działań w obszarze roboczym ClickUp, podczas gdy Asana oferuje ograniczoną liczbę wykresów. Jeśli chodzi o śledzenie celów, ClickUp Goals jest dostępny w planie Free Forever dla maksymalnie 100 zastosowań i nieograniczony w planie Unlimited - funkcja Goals Asany jest dostępna tylko w planie Business i wyższych.

Kluczowe funkcje Asany do raportowania i śledzenia celów

Pulpit z niestandardowymi wykresami

Widok kalendarza z listami zadań

Portfolios do monitorowania statusu projektów

Śledzenie celów

Skrzynka odbiorcza do powiadomień

Raportowanie w Asana

Widok pulpitu projektu w Asanie (via Asana)

Aktualizacje statusu projektu i raportowanie w Asanie są możliwe poprzez widoki projektu, takie jak jego przegląd i widok pulpitu z Uniwersalne raportowanie . Możesz użyć przeglądu, aby zobaczyć aktualizacje statusu i działania w projekcie, aby być na bieżąco, oraz pulpitów, aby uzyskać wizualną reprezentację danych projektu z postępem zadań, osobą przypisaną, terminami i nie tylko - nawet w wersji Free.

Co więcej, możesz śledzić zadania według statusu zakończenia, nieukończone zadania według osoby przypisanej, śledzenie szacunków w stosunku do rzeczywistych i nie tylko.

Śledzenie celów w Asana

Podobnie jak ClickUp, Asana oferuje funkcję śledzenia celów. Cele Asany pozwala na połączenie celów firmy i pracy, takich jak kamienie milowe, projekty i portfolio w tym samym miejscu. Możesz również niestandardowy widok za pomocą filtrów, aby ułatwić nawigację po celach w Asanie.

Ważną notatką jest to, że Asana Goals jest dostępna tylko w planach Business i Enterprise, co może stanowić barierę dla niektórych Teams i firm z niższym planem.

Czy ClickUp lub Asana zapewniają lepsze możliwości raportowania i śledzenia celów?

Kto wypadł lepiej w tej rundzie? 👀

Raportowanie: Zarówno ClickUp, jak i Asana oferują różne funkcje raportowania w swoich narzędziach do zarządzania projektami - takie jak niestandardowy pulpit, który zapewnia menedżerom projektów, Teams i interesariuszom łatwy sposób na szybki widok statusu postępu.

Jednak porównując te dwie funkcje pulpitu, widok pulpitu ClickUp zapewnia więcej opcji dostosowywania niż uniwersalne raportowanie Asany.

Śledzenie celów: Jeśli chodzi o śledzenie celów, obie aplikacje oferują funkcję celów, która może pokazywać postępy. ClickUp wykracza jednak poza pokazywanie postępów, tego, co jest na dobrej drodze, zagrożone lub poza nią. ClickUp pozwala wybrać rodzaj celów, takich jak liczba, prawda/fałsz, procent, waluta i automatyczny, który śledzi zakończenie zadań, dzięki czemu można uzyskać szczegółowość celów i śledzić je dokładnie i z łatwością.

Warto również zauważyć, że cele Asany są dostępne tylko w planie płatnym (Business Plan i wyżej), podczas gdy cele ClickUp są dostępne w planie Free Forever.

5. Przełączanie kontekstu i integracje

Asana vs ClickUp runda piąta:

Kluczowe funkcje ClickUp dla przełączania kontekstu i integracji

Zestaw narzędzi do zarządzania projektami, współpracy zespołowej i funkcji zwiększających wydajność w jednym miejscu

Schowek na zadania do zakładek z zadaniami

Pasek boczny Ulubione do szybkiego przechodzenia między zadaniami, widokami i nie tylko

Integracja ClickUp z ponad 1000 narzędzi do pracy

Twórz własne niestandardowe integracje i ClickUp zAPI ClickUp

Zminimalizuj zadania i dokumenty i przechowuj je w zakładkach w zasobniku zadań, aby były łatwo dostępne w ClickUp

Dzięki ClickUp możesz pewnie usprawnić swój cykl pracy i zoptymalizować wydajność jak nigdy dotąd.

Jego kluczowe funkcje i możliwości, takie jak Schowek na zadania i Pasek boczny ulubionych są niezrównane, umożliwiając płynne przechodzenie między zadaniami bez rozpraszania się - dzięki czemu ClickUp jest fenomenalnym narzędziem do minimalizowania przełączania kontekstu i utrzymywania laserowej koncentracji na pracy.

Aby usprawnić cykl pracy i jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, ClickUp może zintegrować się z ponad 1000 narzędzi pracy, w tym Google Drive, Slack, HubSpot, Salesforce, GitHub i wieloma innymi. Ta płynna integracja pozwala przenieść całą pracę z wielu aplikacji do jednego scentralizowanego miejsca, eliminując potrzebę ciągłego przełączania się między różnymi aplikacjami lub platformami.

A jeśli chcesz tworzyć własne integracje i aplikacje ClickUp - możesz to zrobić za pomocą publicznego interfejsu programowania aplikacji ( API ).

W wyniku tego możesz doładować swój stos technologiczny i pozostać zanurzonym w swojej pracy bez rozpraszania się rozproszonymi przepływami pracy, co nie tylko oszczędza czas, ale także utrzymuje Cię w przepływie i zwiększa wydajność.

Supercharge your tech stack with the najlepsze integracje ClickUp .

Kluczowe funkcje Asany do przełączania kontekstu i integracji

Połączenie Asany z ponad 200 aplikacjami

Interfejsy API Asany do tworzenia niestandardowych aplikacji

Katalog aplikacji w Asanie (przez Asanę)

Asana integruje się z ponad 200 innymi narzędziami do pracy, umożliwiając połączenie aplikacji w jednym miejscu, oszczędzając czas zwykle tracony na przełączanie kontekstu i powielanie lub wyszukiwanie pracy w wielu miejscach.

Połączenie z aplikacjami GitHub, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier i innymi - większość z nich jest dostępna w Asanie Integracje z Asaną koncentrują się przede wszystkim na usprawnieniu cyklu pracy i poprawie wydajności.

Oprócz gotowych integracji, Asana oferuje niestandardowe integracje za pośrednictwem API i platformy deweloperskiej. Pozwala to tobie lub twojemu zespołowi programistów na tworzenie spersonalizowanych integracji, które spełniają unikalne wymagania twojej organizacji lub połączenie Asany z zastrzeżonymi lub branżowymi systemami oprogramowania.

Czy ClickUp lub Asana zapewniają lepszą konsolidację technologii?

Jeśli szukasz przełomowego narzędzia, które ograniczy przełączanie kontekstu, połączy wszystkie narzędzia pracy i zoptymalizuje cykl pracy, ClickUp jest zakończonym rozwiązaniem i najlepszym prezentem, który nie przestaje dawać.

6. Obsługa klienta

Asana vs ClickUp: Runda szósta! Zbliżamy się do finału - kto zdobędzie tytuł najlepszego narzędzia do obsługi klienta pomiędzy tymi dwoma potężnymi narzędziami?

Zasoby obsługi klienta ClickUp

ClickUp oferuje wsparcie na żywo 24/7 całkowicie za darmo! Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem, czy dopiero odkryłeś tę potężną platformę, ClickUp jest łatwo dostępny, aby odpowiedzieć na każde pytanie pod słońcem. Wszystko zaczyna się w Centrum pomocy ClickUp -wszechstronny hub dla wsparcia w każdej kategorii.

ClickUp stawia na spotkanie z użytkownikiem w miejscu, w którym się znajduje i stworzył wiele sposobów dostępu do potrzebnego wsparcia, bez względu na to, jak i gdzie korzystasz z aplikacji! Możesz przejść do Centrum pomocy z obszaru roboczego, dowolnej strony ClickUp lub bezpośrednio z przeglądarki. Stamtąd będziesz mieć możliwość zawężenia wyszukiwania wsparcia, aby jeszcze szybciej znaleźć odpowiedzi.

Zostań Ekspertem ClickUp dzięki setkom kursów i webinariów, które zwiększą Twoją wydajność

Wpisz swoje pytanie w pasek wyszukiwania, połącz się z zespołem wsparcia za pośrednictwem czatu lub wybierz rodzaj zasobu, którego szukasz spośród czterech opcji ClickUp:

ClickUp API : Natychmiastowy dostęp do pomocnej dokumentacji, aby zbudować własne niestandardowe integracje i integracje ClickUp, aby Twoje doświadczenie było jeszcze bardziej wartościowe dzięki publicznemu interfejsowi programowania aplikacji (API)

: Natychmiastowy dostęp do pomocnej dokumentacji, aby zbudować własne niestandardowe integracje i integracje ClickUp, aby Twoje doświadczenie było jeszcze bardziej wartościowe dzięki publicznemu interfejsowi programowania aplikacji (API) ClickUp University : Bez względu na funkcję, przypadek użycia lub kategorię - ClickUp stworzył zasoby edukacyjne, które pomogą Ci opanować je na obszarze roboczym. ClickUp University to cyfrowy hub dla wyselekcjonowanych kursów zaprojektowanych, aby pomóc Ci podnieść swoje umiejętności i zwiększyć wydajność

: Bez względu na funkcję, przypadek użycia lub kategorię - ClickUp stworzył zasoby edukacyjne, które pomogą Ci opanować je na obszarze roboczym. ClickUp University to cyfrowy hub dla wyselekcjonowanych kursów zaprojektowanych, aby pomóc Ci podnieść swoje umiejętności i zwiększyć wydajność Webinaria : Idealne dla zespołów rozpoczynających pracę z ClickUp po raz pierwszy, Webinaria zapewniają rozwiązanie na żądanie, które pomoże Ci odkryć moc obszaru roboczego. Te bezpłatne zasoby można oglądać i ponownie oglądać, a także oferują wizualne demonstracje dla bardziej integracyjnego doświadczenia edukacyjnego

: Idealne dla zespołów rozpoczynających pracę z ClickUp po raz pierwszy, Webinaria zapewniają rozwiązanie na żądanie, które pomoże Ci odkryć moc obszaru roboczego. Te bezpłatne zasoby można oglądać i ponownie oglądać, a także oferują wizualne demonstracje dla bardziej integracyjnego doświadczenia edukacyjnego Szablony ClickUp : Rozpocznij dowolny proces w ClickUp za pomocą jednego z w pełni konfigurowalnych szablonów dla dowolnego przypadku użycia

Zasoby obsługi klienta Asana

Inspirowana minimalizmem platforma Asana ma swoje odzwierciedlenie w zasobach wsparcia. Strona wsparcia Asana wita użytkownika wstępnie ustawionymi podpowiedziami opartymi na typie pytania lub wyzwania. Stamtąd znajdziesz kolejną listę podpowiedzi, aby kontynuować indywidualną podróż w celu znalezienia rozwiązania. Na szczęście istnieją inne sposoby na znalezienie obsługi klienta w Asanie, wystarczy trochę więcej poszukiwań i subskrypcja jednego z płatnych planów, aby uzyskać do nich dostęp. 🤓

Asana oferuje również całodobowe wsparcie na czacie z centrum pomocy oraz szczegółowy podręcznik użytkownika, do którego można się odwołać podczas procesu wdrażania. Poza tymi samodzielnymi rozwiązaniami, można również korzystać z:

Akademii Asana : Szkolenia, webinaria i interaktywne kursy, aby lepiej nauczyć się korzystać z Asany

: Szkolenia, webinaria i interaktywne kursy, aby lepiej nauczyć się korzystać z Asany Forum Asana : Znajdź pytania, odpowiedzi i ekspertów na aktywnym forum dyskusyjnym społeczności Asana. Haczyk? Nie możesz uzyskać dostępu ani uczestniczyć w kilku kluczowych kategoriach produktów, chyba że masz już konto Asana

: Znajdź pytania, odpowiedzi i ekspertów na aktywnym forum dyskusyjnym społeczności Asana. Haczyk? Nie możesz uzyskać dostępu ani uczestniczyć w kilku kluczowych kategoriach produktów, chyba że masz już konto Asana Szkolenia prowadzone przez instruktorów: Cotygodniowe sesje szkoleniowe na żywo prowadzone przez różnych instruktorówniestandardowe powodzenie klienta przedstawiciele

Które narzędzie oferuje bardziej kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi klienta?

Podczas gdy zarówno Asana, jak i ClickUp mają szczegółowe centra pomocy i pozwalają swoim użytkownikom na czat z odpowiednimi zespołami wsparcia, obsługa klienta ClickUp wykracza poza to, co najlepsze.

Bez względu na porę dnia, rodzaj pytania lub unikalny problem, ClickUp ułatwia znalezienie odpowiedzi. Zamiast prowadzić Cię czasochłonną ścieżką kliknięć i przewijania w celu uzyskania dostępu do właściwej dokumentacji, ClickUp przynosi rozwiązanie do Ciebie. Co więcej, ClickUp sprawia, że jego wsparcie jest dostępne dla każdego - nawet dla potencjalnych i nowych użytkowników - bez dodatkowych kosztów.

7. Ceny

Aż do ostatniej rundy - jak bardzo Asana lub ClickUp wpłyną na twoje wyniki finansowe?

Plany cenowe ClickUp

Free Forever Plan: Bogaty w funkcje plan darmowy

Bogaty w funkcje plan darmowy Unlimited: $7 za członka/miesiąc (nieograniczona przestrzeń dyskowa)

$7 za członka/miesiąc (nieograniczona przestrzeń dyskowa) Business: $12 za członka/miesiąc

$12 za członka/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowe ceny Plany cenowe Asana

Podstawowy: Bezpłatny plan Asana

Bezpłatny plan Asana Premium: $10.99 za użytkownika/miesiąc

$10.99 za użytkownika/miesiąc Business: $24.99 za użytkownika/miesiąc

$24.99 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Jesteś już użytkownikiem Asany? Dowiedz się, jak przejść z ClickUp do Asany:

Kto zrobił to lepiej: ClickUp czy Asana?

Głosy oddane i mamy naszego zwycięzcę! 🏆

W ostatecznym starciu pomiędzy Asaną a ClickUp-emClickUp jest lepszym wyborem

Podczas gdy Asana znalazła swoje miejsce jako jedno z pierwszych rozwiązań w kategorii oprogramowania do zarządzania projektami, nie udało jej się nadążyć za wymaganiami nowoczesnej siły roboczej. Prosty i intuicyjny interfejs Asany nie wystarcza, gdy wiele nowszych narzędzi oferuje jeszcze większą elastyczność, funkcję i kluczowe funkcje.

Jeśli chodzi o automatyzację cyklu pracy, raportowanie i wgląd, funkcje współpracy i możliwości integracji, Asana po prostu nie spełnia oczekiwań.

Ale ClickUp? 💜

Wyróżnia się w każdym obszarze, którego brakuje Asanie - a nawet w niektórych.

Błyskawiczne podsumowywanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku w ClickUp AI

W przeciwieństwie do innych narzędzi do zarządzania projektami, zdolność ClickUp do skalowania się wraz z rozwojem firmy dzięki rozbudowanemu zestawowi funkcji, integracji, szablonów i nie tylko sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla Teams i firm z różnych branż.

Chcesz przekonać się sam? Przetestuj zaawansowane funkcje opisane w tym artykule podczas wypróbuj ClickUp już dziś !