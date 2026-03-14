10 bezpłatnych szablonów modelu Frayera zapewniających większą przejrzystość

Czy kiedykolwiek patrzyłeś na nowe słowo — entropia, ironia, koszt alternatywny — i zdałeś sobie sprawę, że „tak jakby” je znasz, ale nie potrafisz go jasno wyjaśnić?

Model Frayera został stworzony właśnie po to, aby rozwiązać ten problem.

Zamiast uczyć się na pamięć definicji, które można zapomnieć, model ten wymusza prawdziwe zrozumienie poprzez podzielenie pojęcia na cztery części (więcej na ten temat później 😉). Został on stworzony przede wszystkim z myślą o transferze wiedzy: gdy uczniowie potrafią opisać cechy charakterystyczne, potrafią rozpoznać pojęcie w nowych fragmentach tekstu, pytaniach, a nawet prezentacjach.

W tym wpisie na blogu przedstawimy Ci najlepsze darmowe szablony modelu Frayera, które możesz skopiować, dostosować i ponownie wykorzystać, a także podamy krótkie wskazówki dotyczące ich stosowania podczas zajęć, sesji naukowych i szkoleń zespołowych.

Najlepsze szablony modelu Frayera w skrócie

Czym jest model Frayera?

Model Frayera to czteroczęściowy schemat graficzny, który pomaga uczniom w głębszym zrozumieniu słowa lub pojęcia, zwłaszcza podczas nauczania słownictwa i pojęć. Zazwyczaj termin celowy umieszcza się w środku, a uczniowie mają za zadanie zakończyć cztery otaczające go sekcje.

Model ten, opracowany przez Dorothy Frayer w 1969 roku, pozwala zespołom i uczniom wyjść poza proste zapamiętywanie i osiągnąć prawdziwe zrozumienie. Zamiast tylko definiować słowo, analizujesz je pod każdym kątem.

Struktura modelu jest następująca:

Definicja: Co oznacza ten termin, twoimi własnymi słowami?

Cechy charakterystyczne: Jakie są podstawowe atrybuty lub fakty, które zawsze odnoszą się do tej koncepcji?

Przykłady: Jakie są konkretne, specyficzne instancje zastosowania tej koncepcji w praktyce?

Przykłady wykluczeń: Jakie rzeczy wydają się podobne, ale zdecydowanie nie odpowiadają danej koncepcji?

🔖 Przykład: Załóżmy, że terminem jest „ekosystem”. Model Frayera wyglądałby następująco: Definicja: Społeczność organizmów żywych oddziałujących na siebie nawzajem i na swoje środowisko

Cechy charakterystyczne: Obejmuje elementy ożywione i nieożywione; organizmy są od siebie zależne

Przykłady: Las, staw, rafa koralowa

Przykłady wykluczeń: pojedynczy kamień, jedno zwierzę, plastikowa butelka

Ostatni kwadrant — „Nieprzykłady” — jest najpotężniejszą częścią. Zmusza cię do wyznaczenia jasnych granic wokół pojęcia, pogłębiając twoje zrozumienie poprzez zdefiniowanie tego, czym ono nie jest. Chociaż pierwotnie przeznaczony był do nauczania słownictwa w klasie, ten schemat jest niezwykle skuteczny w wyjaśnianiu żargonu biznesowego, specyfikacji technicznych i zakresu projektu.

👀 Czy wiesz, że? Badanie TESL-EJ dotyczące uczniów szkół średnich uczących się języka angielskiego wskazuje model Frayera jako skuteczne narzędzie do budowania „własności słownictwa” (przejścia od rozpoznawania do praktycznego zrozumienia).

10 bezpłatnych szablonów modelu Frayera do analizy słownictwa i pojęć

Znalezienie odpowiedniego formatu dla modelu Frayera może stanowić wyzwanie. Statyczne pliki PDF świetnie nadają się do drukowania, ale uniemożliwiają współpracę zespołową, natomiast pusty dokument wymaga samodzielnego formatowania. Odpowiedni szablon powinien pasować do Twojego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy pracujesz ze stażystami, czy prowadzisz burzę mózgów z zespołem rozproszonym.

Zakres szablonów obejmuje zarówno tradycyjne układy czteropolowe, jak i kreatywne adaptacje cyfrowe, które pozwalają włączyć podejście modelu Frayera do codziennej pracy.

Większość z nich można edytować i od razu wykorzystać, co pomoże Ci przejść od powierzchownego zapamiętywania do głębokiego, praktycznego zrozumienia.

Zobaczmy je:

1. Szablon burzy mózgów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapisuj definicje, przykłady i błędne przekonania dzięki szablonowi burzy mózgów ClickUp

Jeśli uczysz słownictwa lub budujesz zrozumienie pojęć, potrzebujesz szablonu, który zapewnia widoczność procesu myślenia.

Szablon burzy mózgów ClickUp zapewnia przestrzeń do podzielenia koncepcji na części, przypisania obszarów zainteresowania oraz uporządkowania odpowiedzi według etapów, zespołów lub kategorii. Chodzi przede wszystkim o burzę mózgów i generowanie pomysłów w oparciu o konkretną terminologię.

Co więcej, pozwala dostosować pola i widoki, aby uchwycić kluczowe pojęcie, definicję, cechy charakterystyczne, przykłady i błędne przekonania w formacie ułatwiającym przeglądanie.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wykorzystaj konfigurowalne pola niestandardowe i kolumny ClickUp (takie jak opis problemu, rozwiązanie, priorytet lub etykiety niestandardowe), aby przenieść sekcje modelu Frayera do jednego układu

Grupuj wpisy według statusu, kategorii lub etapu nauki, aby prowadzić śledzenie postępów w zakresie wielu terminów lub pojęć

Przydzielaj zadania uczniom lub grupom, korzystając z modeli Frayera do zajęć opartych na współpracy, wzajemnej ocenie lub nauce stacjonarnej

✅ Idealne dla: Nauczycieli i trenerów prowadzących wspólne zajęcia z zakresu słownictwa i budowania pojęć.

2. Szablon listy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień każdy termin w łatwy do śledzenia wpis w modelu Frayera dzięki szablonowi listy ClickUp

Jeśli szukasz ustawień modelu Frayera, które są wystarczająco proste, by szybko wykorzystać je w klasie, a jednocześnie wystarczająco elastyczne, by rozszerzyć je o bardziej rozbudowane ćwiczenia, szablon listy ClickUp stanowi doskonały punkt wyjścia.

Szablon ma przejrzysty układ listy oparty na statusach, który ułatwia organizowanie terminów, przykładów i elementów ćwiczeniowych, a jednocześnie pozwala na dodawanie dodatkowego kontekstu dzięki wielu widokom.

W ramach cyklu pracy z modelem Frayera ten szablon pozwala dostosować każde zadanie jako termin oraz wykorzystać pola, komentarze i połączone zasoby do stworzenia definicji, przykładów, nieprzykładów i koncepcji.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Dodaj kontekst, korzystając z zadań ClickUp pod każdym głównym zadaniem słownictwa, aby stworzyć listę wielu szczegółowych przykładów lub nieprzykładów

Przełączaj się między różnymi widokami ClickUp , jeśli planujesz lekcje, zadania lub osie czasu powtórek słownictwa w ramach danego rozdziału

Skorzystaj z funkcji Osadź wideo, aby utworzyć załącznik z filmami wyjaśniającymi, mini-lekcjami lub omówieniami pojęć bezpośrednio w obszarze roboczym, aby uczniowie mogli z nich korzystać.

✅ Idealne dla: projektantów szkoleń lub trenerów tworzących ćwiczenia edukacyjne w stylu Frayera z wbudowaną zawartością lekcji.

3. Szablon matrycy projektowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Porównaj pojęcia z ważonymi kryteriami w uporządkowanym dokumencie, korzystając z szablonu matrycy projektowej ClickUp.

Jeśli korzystasz z ćwiczeń w stylu Frayera, aby pomóc uczniom porównać ściśle powiązane pojęcia (lub ocenić przykłady i nieprzykłady według jasnych kryteriów), szablon ClickUp Design Matrix zapewni Ci format analityczny do pracy.

Ten szablon, stworzony jako uporządkowany dokument ClickUp, przeprowadzi Cię przez proces definiowania kryteriów, ważonej oceny oraz sekcji zawierającej ostateczne zalecenia. Dzięki temu jest on szczególnie przydatny, gdy Twoje ćwiczenie oparte na modelu Frayera wykracza poza proste przypominanie słownictwa i obejmuje rozróżnianie pojęć, klasyfikację lub porównanie oparte na dowodach.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

W sekcji „Definicja kryteriów” określ cechy, które uczniowie powinni oceniać (na przykład: dokładność definicji, przydatność w praktyce, przykłady i antyprzykłady).

Zamień abstrakcyjne porównania w powtarzalny schemat, korzystając z tabeli punktacji ważonej, która jest pomocna w zaawansowanych ćwiczeniach analitycznych w stylu Frayera

Dokumentuj cały proces myślowy w jednym miejscu, dodawaj notatki pod każdą sekcją i współpracuj przy ocenach bez konieczności przełączania się między narzędziami

✅ Idealne dla: Trenerów i zespołów dydaktycznych tworzących ustrukturyzowane ćwiczenia ewaluacyjne w ramach wspólnych dokumentów.

4. Szablon planu wspólnych działań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przyporządkuj pojęcia do podstron zawierających cechy, przykłady i kolejne kroki, korzystając z szablonu wspólnego planu działania ClickUp.

Szablon wspólnego planu działania ClickUp można dostosować do przejrzystej przestrzeni roboczej do mapowania koncepcji dla zespołów definiujących pomysł przed podjęciem działań. Jego wbudowane podstrony — interesariusze, śledzenie działań, zasoby, kryteria powodzenia pilotażu i notatki ze spotkań — ułatwiają przeglądanie i wykorzystanie dyskusji.

Ten układ sprawdza się dobrze, gdy Twój zespół analizuje termin, proces lub inicjatywę z wielu perspektyw podczas warsztatów. Możesz uchwycić podstawowe znaczenie, sporządzić notatki dotyczące cech charakterystycznych, zebrać rzeczywiste przykłady z dotychczasowej pracy oraz udokumentować ograniczenia lub wyjątki. Następnie przenieś dyskusję na kolejne wyznaczone kroki.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Korzystaj z przypisanych komentarzy ClickUp bezpośrednio w szablonie, aby omawiać i ustalać definicje, tworząc jedno wiarygodne źródło informacji

Zapisuj przykłady, skrajne przypadki i materiały wspierające w sekcjach „Zasoby” i „Notatki ze spotkań” podczas dyskusji na żywo

Przejdź bezpośrednio od zrozumienia do realizacji, poprzez śledzenie zadań do wykonania w narzędziu Action Items Tracker

✅ Idealne dla: facylitatorów, zespołów ds. sukcesu klienta oraz grup międzyfunkcyjnych prowadzących warsztaty dotyczące ujednolicenia koncepcji lub sesje planowania.

5. Szablon tablicy infograficznej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień dowolną koncepcję w jednostronicową infografikę w stylu Frayera dzięki szablonowi tablicy infograficznej ClickUp.

Proste, tekstowe modele Frayera mogą być mało inspirujące i nieskuteczne dla osób uczących się wizualnie w Twoim zespole. Szablon tablicy infograficznej ClickUp zawiera gotowe pole robocze, które pozwala przekształcić każdy temat w wizualną, jednostronicową prezentację — wykorzystując bloki na nagłówki, sekcje uzupełniające i elementy wizualne (ikony, zdjęcia, mini-diagramy).

Zostały one stworzone w ClickUp Tablicach, dzięki czemu masz wiele opcji dostosowania modelu do swoich potrzeb.

Możesz dostosować go jako niestandardowy model Frayera, wykorzystując cztery główne strefy zawartości: definicję, cechy charakterystyczne, przykłady i nieprzykłady. Umieść notatki samoprzylepne w każdym kwadrancie, dodaj ikony jako wskazówki wizualne, a następnie użyj paska nagłówkowego, aby nadać tytuł pojęciu i określić odbiorców (poziom klasy, zespół lub grupę szkoleniową).

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wyjdź poza zwykły tekst, dodając ikony, osadzając obrazy i używając kwadrantów oznaczonych kolorami, aby Twoje modele Frayera były bardziej wyraziste wizualnie i łatwiejsze do zapamiętania

Zilustruj kwadrant „Przykłady”, przeciągając i upuszczając obrazy lub osadzając wideo bezpośrednio na obszarze roboczym Tablicy.

Po zakończeniu wizualnego modelu Frayera wyeksportuj go jako obraz lub udostępnij publiczny link dowolnym osobom

✅ Idealne dla: projektantów szkoleń, trenerów i kierowników zespołów tworzących materiały do „nauki na jednej stronie” na podstawie notatek z modelu Frayera.

6. Szablon DMAIC w ClickUp

Pobierz darmowy szablon Rozbijaj pojęcia krok po kroku na Tablicy DMAIC dzięki szablonowi ClickUp DMAIC

Szablon ClickUp DMAIC zawiera tablicę z instrukcjami krok po kroku, która pomaga rozwiązać problem przy użyciu klasycznej struktury Define, Measure, Analyze, Improve oraz Control. Każdy etap ma własną przestrzeń na karteczki samoprzylepne, a przewodnik pomaga skupić się na cyklu pracy, gdy przechodzisz od zdefiniowania problemu do jego rozwiązania.

Ten układ sprawdza się jako format służący do rozkładania pojęć na czynniki pierwsze, gdy chcesz, aby uczniowie dogłębnie zrozumieli dany termin i poprawnie go stosowali.

Każdą kolumnę DMAIC możesz potraktować jako podpowiedź do budowania pełnego zrozumienia. Na przykład możesz zdefiniować pojęcie prostym językiem, zmierzyć je za pomocą rzeczywistych wskaźników, przeanalizować, co obejmuje/wyklucza, udoskonalić definicję za pomocą mocniejszych przykładów, a następnie zatwierdzić ostateczną wersję po sprawdzeniu spójności.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

W sekcji Definicja zapisz podstawowe znaczenie terminu, a następnie dodaj kluczowe cechy w drugiej sekcji.

Stwórz lepsze przykłady w sekcjach Pomiar i Analiza , na liście wymieniając sygnały, wskaźniki i typowe nieporozumienia, które uczniowie mylą.

Zadbaj o spójność ostatecznej wersji w Control, zapisując zatwierdzone definicje, przykłady i nieprzykłady, co do których Twój zespół lub klasa osiągnęła porozumienie

✅ Idealne dla: Nauczycieli i trenerów uczących ustrukturyzowanego myślenia, usprawniania procesów lub jasności pojęć w grupach.

👀 Czy wiesz, że? Schematy myślowe wywodzą się z psychologii poznawczej. Zostały opracowane w celu praktycznego zastosowania teorii znaczącego uczenia się poprzez przyswajanie Davida Ausubela (1963), opartej na jego podstawowej idei, że to, co uczeń już wie, jest głównym czynnikiem determinującym to, czego nauczy się w przyszłości (Ausubel, 1968).

7. Szablon tablicy do planowania pracy w ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz mapę koncepcyjną w stylu DMAIC, korzystając z szablonu tablicy roboczej ClickUp.

Szablon tablicy roboczej ClickUp Work Plan przedstawia zakończony plan na jednym wizualnym obszarze roboczym, z precyzyjnymi kolumnami dla DMAIC. Każda kolumna zawiera przestrzeń na opis projektu, cele, członków zespołu, notatki z badań, wyniki i elementy do wykonania, co pozwala na planowanie i realizację w jednym widoku.

To rozwiązanie sprawdza się znakomicie w nauczaniu pojęć, gdy chcesz, aby uczestnicy szkoleń wyszli poza same definicje i osiągnęli prawdziwe zrozumienie.

W pierwszej kolumnie możesz zapisać definicję i kluczowe cechy, w środkowych kolumnach dodać przykłady i notatki w sporscie, a w ostatniej kolumnie umieścić przykłady, które nie są właściwe, lub typowe błędne przekonania.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Dzięki kolumnom oznaczonym kolorami i wbudowanej legendzie, która wyraźnie rozdziela poszczególne etapy, przeglądanie podziału pojęć jest łatwe.

Zapisuj przykłady, nieprzykłady i notatki wsparcia w odpowiednich sekcjach

Zachowaj spójność między wieloma terminami, stosując za każdym razem tę samą strukturę

✅ Idealne dla: starszych współpracowników prowadzących grupowe zajęcia biznesowe, podczas których uczestnicy potrzebują wizualnej struktury i powtarzalnego formatu.

8. Zbiór szablonów modelu Frayera autorstwa Template.net

Zbiór szablonów modelu Frayera autorstwa Template.net zawiera arkusze Frayera w układzie czterech kwadrantów, stworzone z myślą o nauczaniu słownictwa. Każdy szablon umieszcza słowo kluczowe w centrum i otacza je dedykowanymi sekcjami: Definicja, Cechy charakterystyczne, Przykłady/Modele oraz Nieprzykłady.

Ponieważ format ten można wydrukować i wykorzystać wielokrotnie, świetnie sprawdza się podczas indywidualnych ćwiczeń, pracy w małych grupach lub szybkich sprawdzianów w klasie.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Klasyczny układ z czterema boxami pozwala skupić się podczas ćwiczeń słownictwa na podstawowych funkcjach modelu Frayera

Umieszczenie terminu słownictwa pośrodku ułatwia przeglądanie zakończonych arkuszy podczas powtórki lub sprawdzianu

Sprawdza się jako powtarzalna rutyna w przypadku nowych słówek w ramach lekcji czytania, nauk ścisłych i nauk społecznych

✅ Idealne dla: Nauczycieli i trenerów, którzy potrzebują klasycznych układów czteropolowych do ćwiczeń w formie drukowanej.

9. Szablon diagramu modelu Frayera w wersji 1 autorstwa TemplateLab

Szablon diagramu modelu Frayera V1 autorstwa TemplateLab zawiera słowo z zakresu słownictwa umieszczone pośrodku oraz cztery opatrzone etykietami Boxy wokół niego. Etykiety są już wbudowane, więc możesz wyświetlać je podczas lekcji, wypełniać je wspólnie z klasą lub wydrukować w celu szybkiej praktyki.

Są one również dostępne w formatach takich jak Word i PowerPoint, co ułatwia edycję, powielanie dla wielu słów oraz ponowne wykorzystanie w różnych jednostkach bez konieczności każdorazowego tworzenia nowego organizera.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wyraźna hierarchia wizualna (termin w środku + cztery pola) ułatwia nauczanie struktury Frayera podczas zajęć z całą klasą

Układ w formie diagramu ułatwia prezentację w programach Word i PowerPoint oraz na plakatach

Przejrzyste etykiety zapewniają wsparcie dla szybszej kontroli zrozumienia materiału podczas powtórek i przygotowań do testów

✅ Idealne dla: Nauczycieli przygotowujących prezentacje lub tabele pomocnicze dotyczące słownictwa akademickiego.

10. Szablon modelu Frayera autorstwa WordLayouts

Szablon modelu Frayera firmy WordLayouts to prosty, czteroczęściowy szablon, który można edytować bezpośrednio w programie Microsoft Word lub Dokumentach Google.

Ponieważ jest to prosty format dokumentu, można go łatwo powielać dla wielu słówek, przydzielać jako pracę domową lub wydrukować do ćwiczeń w klasie. Możesz wpisywać tekst bezpośrednio w każdym polu, zapisywać wersje dla różnych rozdziałów i ponownie wykorzystywać ten sam układ do szybkiego powtórzenia przed sprawdzianami.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Sprawdza się zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i w małych grupach, ponieważ uczniowie mogą zakończyć wypełnianie jednego pola na raz, a następnie szybko porównać odpowiedzi

Łatwe do wydrukowania i z możliwością szerokiej personalizacji w programie Microsoft Word lub Dokumentach Google

Łatwe do powielania na potrzeby cotygodniowych list słówek, słownictwa z poszczególnych rozdziałów lub przygotowań do sprawdzianów

✅ Idealne dla: osób indywidualnych i zespołów, które preferują pracę w ekosystemie Microsoft/Google.

Jak korzystać z szablonu modelu Frayera do rozwijania słownictwa

Posiadanie szablonu to świetny początek, ale to wiedza o tym, jak go skutecznie wypełniać, poprawia zapamiętywanie słownictwa i spójność zespołu.

Postępuj zgodnie z tym praktycznym, krok po kroku podejściem, aby w pełni wykorzystać szablon modelu Frayera. 🛠️

Wybierz celny termin lub pojęcie: Wybierz słowo lub pojęcie, które stanowi prawdziwe wyzwanie lub jest często źle rozumiane. W przypadku zespołów skup się na terminologii, w której rozbieżności powodują niejasności, np. „zwinność” lub „orientacja na klienta”. Zacznij od kwadrantu definicji: Nie kopiuj po prostu definicji ze słownika. Napisz ją własnymi słowami. Jeśli nie potrafisz wyjaśnić jej w prosty sposób, to znaczy, że jeszcze jej w pełni nie rozumiesz Określ kluczowe cechy lub fakty: Przygotuj listę atrybutów, które zawsze odnoszą się do tej koncepcji. Zadaj sobie pytanie: „Jakie są niepodważalne cechy, które sprawiają, że ten termin jest tym, czym jest?”. Podaj przykłady: Podaj konkretne, szczegółowe instancje danego pojęcia. Im bardziej zróżnicowane i zbliżone do rzeczywistości będą Twoje przykłady, tym głębsze będzie Twoje zrozumienie. Zdefiniuj przykłady wykluczające (kluczowy krok): Ten krok jest niezbędny. Zidentyfikuj rzeczy, które są podobne, ale nie odpowiadają danej koncepcji. To zmusza cię do wyjaśnienia granic terminu Przejrzyj i dopracuj: Przeczytaj wszystkie cztery kwadranty razem. Czy tworzą one kompletny i dokładny obraz? Jeśli pracujesz w zespole, omów wszelkie rozbieżności — często ujawniają one istotne luki we wspólnym rozumieniu.

✨ Zaleta ClickUp: Korzystając z cyfrowego szablonu modelu Frayera w ClickUp, użyj funkcji ClickUp Brain, aby uzyskać sugestie dotyczące przykładów lub nieprzykładów, gdy utkniesz. Może to zainspirować Cię do pomysłów, których wcześniej nie brałeś pod uwagę, i przyspieszyć głębokie przetwarzanie informacji, dzięki czemu nowe pojęcia lepiej zapadną w pamięć.

Ożyw słownictwo dzięki ClickUp

Darmowe szablony modelu Frayera to świetny pierwszy krok, gdy potrzebujesz prostego sposobu, aby pomóc uczniom zdefiniować pojęcia, dostrzec wzorce oraz odróżnić przykłady od nieprzykładów, nie zamieniając tego w długi plan lekcji.

Modele Frayera stają się jednak jeszcze bardziej przydatne, gdy wchodzą w skład cyklu pracy. Dzięki ClickUp możesz ponownie wykorzystać swoje szablony Frayera w Dokumentach, prowadzić zajęcia w czasie rzeczywistym za pomocą Tablic oraz przekształcić każde słowo jako cel w zadanie z właścicielem, terminem wykonania i listą kontrolną.

Wykorzystaj AI, aby wygenerować szybki pierwszy szkic przykładów i nieprzykładów, który możesz dopracować wraz z klasą lub zespołem.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo. ✅

Często zadawane pytania

Cztery kwadranty to: Definicja (co oznacza dany termin Twoimi własnymi słowami), Cechy charakterystyczne (kluczowe atrybuty lub fakty), Przykłady (konkretne instancje) oraz Nieprzykłady (rzeczy, które są podobne, ale nie pasują do definicji).

Zespoły mogą wykorzystywać modele Frayera do tworzenia wspólnego słownika kluczowych terminów biznesowych, procesów lub narzędzi. Dzięki temu nowi pracownicy rozumieją nie tylko definicje, ale także to, co dane pojęcia obejmują, a czego nie, co od samego początku ogranicza nieporozumienia.

Pusty szablon modelu Frayera to zazwyczaj statyczny dokument gotowy do druku z pustymi kwadrantami. Edytowalny szablon modelu Frayera umożliwia dostosowywanie w formie cyfrowej, współpracę w czasie rzeczywistym oraz integrację z innymi narzędziami do zarządzania pracą.

Tak, model Frayera jest bardzo skuteczny w przypadku terminów matematycznych (takich jak „liczba pierwsza”), pojęć naukowych (takich jak „fotosynteza”) oraz terminologii technicznej w każdym polu. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie kluczowe dla wyjaśnienia i zrozumienia jest odróżnienie przykładów od nieprzykładów.