Jak opanować proces DMAIC w celu poprawy jakości?

W ciągu dekady rozpoczynającej się w 1987 r., kiedy Motorola stworzyła i wdrożyła Six Sigma, osiągnęła skumulowany wynik oszczędności rzędu 14 miliardów $$a tylko dzięki środkom poprawy jakości. Taka jest siła Six Sigma i powiązanych z nią paradygmatów jakości, które są powszechnie stosowane nawet do dziś!

Jedną z najpopularniejszych metod opartych na Six Sigma metodologii doskonalenia procesów która znalazła uznanie nie tylko w branży produkcyjnej, jest DMAIC. W tym wpisie na blogu zbadamy, co oznacza proces DMAIC, dlaczego jest nadal aktualny i jak można go wdrożyć w swojej organizacji.

**Co to jest proces DMAIC?

DMAIC (skrót od Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) to podejście do doskonalenia procesów oparte na danych, zakorzenione w metodologii Six Sigma.

DMAIC charakteryzuje się następującymi cechami:

Solidny framework : DMAIC służy jako przewodnik krok po kroku do identyfikowania luk w procesach i ich naprawiania

: DMAIC służy jako przewodnik krok po kroku do identyfikowania luk w procesach i ich naprawiania Ustrukturyzowane rozwiązywanie problemów : Pomaga zidentyfikować przyczynę źródłową i rozwiązać problemy związane z jakością

: Pomaga zidentyfikować przyczynę źródłową i rozwiązać problemy związane z jakością Rozwiązywanie oparte na danych : DMAIC zachęca Teams do przyjrzenia się różnym punktom danych w ich procesie, zamiast kierować się intuicją lub przeczuciem

: DMAIC zachęca Teams do przyjrzenia się różnym punktom danych w ich procesie, zamiast kierować się intuicją lub przeczuciem Trwałe wyniki: DMAIC nie kończy się na znalezieniu rozwiązania, ale idzie tak daleko, aby zapewnić jego długoterminowe skuteczne wdrożenie

Choć początkowo został zaprojektowany jako jeden z podstawowych elementów Six Sigma, został zaadaptowany do Lean, Kaizen, Agile i innych modeli hybrydowych, takich jak Lean Six Sigma, które priorytetowo traktują ciągłe doskonalenie.

Czy wiesz, że Six Sigma koncentruje się na usprawnianiu procesów, podczas gdy Zarządzanie projektami Lean koncentruje się na ograniczaniu marnotrawstwa. Aby uzyskać szczegółowe spojrzenie na różnice, sprawdź Lean vs. Six Sigma .

Pięć faz DMAIC i jak je wdrożyć

DMAIC jest zasadniczo procesem pięciofazowym. Podczas korzystania z DMAIC definiujesz, mierzysz, analizujesz, ulepszasz i kontrolujesz. Na pierwszy rzut oka wydaje się to oczywiste. Ma jednak istotne niuanse zarówno w teorii, jak i praktyce.

Przeanalizujmy szczegółowo każdą fazę. Pokażemy również, jak można wdrożyć ten proces za pomocą potężnego narzędzia, takiego jak ClickUp dla zespołów zarządzania projektami .

1. Zdefiniuj

Pierwszym krokiem w procesie poprawy jakości DMAIC jest ustalenie, co chcemy poprawić. Zazwyczaj jest to zrobione poprzez szereg połączonych ze sobą kroków.

Opisanie problemu

Na początek zespół projektowy przeprowadza burzę mózgów i dokumentuje stwierdzenie problemu.

Na przykład, stwierdzenie problemu może brzmieć: "Występuje wysoka gęstość błędów wynosząca 15 defektów na 1000 linii kodu"

Zrozumienie kontekstu

Po zdefiniowaniu problemu zespół zadaje serię pytań, aby zrozumieć kontekst, w którym on występuje.

Jaki jest obecny proces realizowany przez Teams?

Kim są interesariusze tego procesu?

Jaka jest obecna wydajność bazowa?

Jakie są niestandardowe wymagania klienta?

Jakie są zagrożenia i wyzwania związane z tym procesem?

Istnieje kilka sposobów na zebranie tych informacji. Można zacząć od mapowania procesów przy użyciu Tablic ClickUp . Zaproś swój zespół do wspólnej wizualizacji całego procesu, dzięki czemu uzyskasz kontekstowy widok 360 stopni.

Mapowanie procesów za pomocą ClickUp Whiteboards

Możesz uzyskać informacje zwrotne od interesariuszy, kierownictwa i niestandardowych klientów za pomocą Formularze ClickUp . Dzięki prostemu, dobrze zaprojektowanemu kwestionariuszowi możesz zebrać punkty bólu wszystkich uczestników procesu.

Ustaw cele

Mając wszystkie informacje w ręku, zdefiniuj cele procesu poprawy jakości.

Może to być na przykład Zmniejszenie gęstości błędów do mniej niż pięciu defektów na 1000 linii kodu w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Upewnij się, że twoje cele są SMART. Upewnij się również, że są one łatwo dostępne dla wszystkich członków zespołu. Cele ClickUp to świetny sposób, aby to osiągnąć. Dzięki ClickUp Goals możesz ustawić cele, organizować cele w foldery i mieć widok wszystkich swoich postępów w jednym oknie.

cele ClickUp do wizualizacji postępów bez wysiłku_

2. Pomiar

Po zdefiniowaniu problemu można skupić się na zbieraniu danych w fazie "pomiaru". Celem jest zebranie wiarygodnych danych, które dokładnie odzwierciedlają istniejący proces, który posłuży jako punkt odniesienia dla ulepszeń.

Narzędzia takie jak wykresy kontrolne, histogramy i analiza Pareto są często wykorzystywane do oceny zmienności i wskazania obszarów budzących obawy. Do zaawansowanego śledzenia należy użyć Pulpity ClickUp .

raportowanie w czasie rzeczywistym z ClickUp Dashboards_

Pulpity ClickUp oferują w pełni konfigurowalny, oparty na KPI sposób śledzenia wydajności zespołu. Zbierając dane na temat wspomnianego powyżej problemu zagęszczenia błędów, można utworzyć widżety dla:

Gęstość błędów poszczególnych deweloperów

Poprawek przypisanych w przeglądzie kodu

Błędy zidentyfikowane przez analityka jakości (QA) vs. błędy raportowane przez użytkowników

Czas potrzebny na napisanie 1000 linii kodu i jego korelacja z gęstością błędów

Historyczne trendy gęstości błędów

3. Analizuj

Po zebraniu danych przychodzi czas na ich analizę. W zależności od charakteru problemu, możesz użyć statystycznej analizy danych, analizy regresji, testowania hipotez, diagramów rybiej ości lub metody 5 powodów, aby odkryć wzorce.

Zobaczmy na przykład, jak można przeanalizować tę sytuację za pomocą testowania hipotez. Najpierw należy zdefiniować szereg hipotez, które należy przetestować.

Hipoteza Analiza danych do testowania Deweloperzy na początku kariery mają wysoką gęstość błędów Porównanie gęstości błędów wśród wszystkich deweloperów Deweloperzy na wczesnym etapie kariery mają wysoką wagę błędów Porównanie gęstości i wagi błędów na wszystkich poziomach doświadczenia QA raportują zbyt wiele nie-błędów jako defekty Liczba błędów, które zostały rozwiązane bez przeróbek Złożone funkcje mają więcej błędów Porównanie defektów na 1000 linii kodu vs. defekty na funkcjonalność

przykłady testowania hipotez

Nie czuj się pod presją do zrobienia wszystkiego od zera. Wykorzystaj Szablony Six Sigma zamiast!

Jeśli badasz problem, spróbuj szablony analizy przyczyn źródłowych . Podczas analizy ryzyka i wyzwań należy wziąć pod uwagę szablony oceny ryzyka .

Dokumentuj swoją analizę w ClickUp Docs

Ważną częścią fazy analizy jest dokumentacja. Upewnij się, że masz dokładny zapis wszystkich dyskusji i decyzji w jednym miejscu. Dokumenty ClickUp to świetne miejsce do zapisywania wszystkiego prozą. Możesz połączyć cykle pracy, etykiety osób, poprosić o komentarze i współpracować w czasie rzeczywistym w celu szybszego rozwiązywania problemów.

Możesz również przedstawiać je wizualnie za pomocą pulpitów ClickUp.

4. Ulepsz

Wynikami analizy będą konkretne pomysły na usprawnienie procesu. Na przykład, dla każdej przyczyny źródłowej można opracować plany ulepszeń.

Przyczyna źródłowa Plan poprawy Zatrudnienie bardziej doświadczonych programistówWdrożenie procesu przeglądu kodu dla osób z mniej niż 5-letnim doświadczeniemWprowadzenie programowania w parach w celu szkolenia początkujących programistówZwiększenie powtarzalności istniejącego kodu Złożoność kodu prowadzi do wysokiej gęstości błędów Stwórz plan refaktoryzacji lub eliminacji długu technologicznegoZminimalizuj złożoność kodu w przyszłym rozwoju Gęstość błędów bezpieczeństwa jest nieproporcjonalnie wysoka Wdrożenie procesu DevSecOpsZatrudnienie inżynierów cyberbezpieczeństwa do przeglądu koduZwiększenie liczby przypadków testowych dla problemów bezpieczeństwa

tworzenie planów usprawnień dla zidentyfikowanych przyczyn źródłowych_

Po przeprowadzeniu burzy mózgów na temat wszystkich sposobów rozwiązania danego problemu, nadszedł czas, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Zachowaj prostotę : Nadaj priorytet najprostszym rozwiązaniom i powoli przechodź do bardziej złożonych/systemowychoptymalizacja cyklu pracy Do zrobienia stopniowo : Nie wdrażaj wielu zmian jednocześnie, co utrudniłoby zmierzenie ich wpływu

: Nadaj priorytet najprostszym rozwiązaniom i powoli przechodź do bardziej złożonych/systemowychoptymalizacja cyklu pracy Iteruj : Użyj metody "plan-do-check-actstrategie zarządzania projektami aby iterować swoje rozwiązania

: Użyj metody "plan-do-check-actstrategie zarządzania projektami aby iterować swoje rozwiązania Komunikacja : Zapewnij kompleksowąkomunikację w zespole aby każdy zrozumiał i podpisał się pod ulepszonym procesem

: Zapewnij kompleksowąkomunikację w zespole aby każdy zrozumiał i podpisał się pod ulepszonym procesem Wdrożenie: Ustawienie zadań, przeglądów i kamieni milowych w celu wdrożenia planów usprawnień

Prostym sposobem na zarządzanie tym jest użycie Zadania ClickUp . Ustaw każdy plan ulepszeń jako projekt, zadanie, podzadanie lub listę kontrolną.

Na przykład, jeśli wdrażasz programowanie w parach, użyj zadań ClickUp, aby przypisać dwóch programistów do każdej funkcji.

zarządzanie projektami DMAIC z ClickUp Tasks

Jeśli chcesz wdrożyć proces przeglądu kodu, nakreśl te kroki w ramach zadania, dodaj niestandardowy status i automatycznie dodaj odpowiednią listę kontrolną. Użyj pulpitów ClickUp, aby śledzić postępy i konsekwentnie iterować.

5. Kontrola

Ostatnia faza polega na upewnieniu się, że plan usprawnień został wdrożony, przyjęty i jest przestrzegany przez wszystkich interesariuszy. Wykorzystaj mechanizmy kontroli, takie jak standardowe procedury operacyjne (SOP) i systemy monitorowania do śledzenia bieżącej wydajności.

Na przykład, jeśli wdrożyłeś proces przeglądu kodu, upewnij się, że każda linia kodu jest sprawdzana przez osobę wyższego szczebla i podpisywana.

Mierz defekty w przejrzanym kodzie, aby ocenić, czy ten plan poprawy był skuteczny. Dokonaj odpowiednich korekt.

Jeśli to wszystko wydaje się przytłaczające dla ciebie i twojego małego zespołu, nie przejmuj się. Usprawnij optymalizację dualności dzięki Szablon DMAIC firmy ClickUp . Ten przyjazny dla początkujących, konfigurowalny szablon przeprowadzi Cię przez każdy krok metodologii DMAIC, konsolidując wszystkie informacje i czyniąc je widocznymi dla całego zespołu.

Jeśli po tym wszystkim zastanawiasz się, dlaczego powinieneś używać DMAIC zamiast któregokolwiek z pozostałych tuzinów procesów kontroli jakości, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Korzyści z wdrożenia DMAIC

DMAIC jest stosowany od ponad 30 lat, pomagając największym przedsiębiorstwom na świecie wyeliminować marnotrawstwo, zminimalizować błędy i obniżyć koszty. Dlatego też proces DMAIC nadal jest popularnym i skutecznym narzędziem poprawy jakości.

Głębokość i zakres

DMAIC pomaga zidentyfikować pierwotną przyczynę problemów, badając luki pod różnymi kątami. Zapewnia to wyeliminowanie problemów, a nie tylko leczenie objawów. Z tego powodu DMAIC jest również potężnym metodologią zarządzania projektami .

Podejście systematyczne

Zamiast popularnego podejścia opartego na metodzie prób i błędów, DMAIC oferuje systematyczne, oparte na danych podejście, które minimalizuje ryzyko kosztownych błędów.

Pełny cykl procesu

DMAIC to nie tylko analiza przyczyn źródłowych czy wymyślanie rozwiązań. Chodzi o zrozumienie, walidację, analizę i rozwiązywanie problemów, a także utrzymanie rozwiązań.

Mierzalna poprawa

Zwolennicy metody DMAIC zazwyczaj opierają się na danych, nie tylko w celu analizy problemu, ale także w celu oceny skuteczności rozwiązania. Tak więc każda faza obejmuje pomiar i śledzenie wyników biznesowych, co pozwala na ilościowe określenie ulepszeń i śledzenie postępów w realizacji celów.

Nie oznacza to, że metoda DMAIC jest łatwa do wdrożenia.

Wspólne wyzwania w procesie DMAIC

Pomimo wielu korzyści, wdrożenie DMAIC często wiąże się z wyzwaniami kulturowymi i technicznymi. Oto kilka z nich.

Opór przed zmianą

Jak każda inicjatywa zmiany, DMAIC wprowadza zakłócenie i transformację sposobu, w jaki obecnie funkcjonują Teams.

Na przykład, proces przeglądu kodu dodaje kolejny krok do rozwoju, czego wynikiem mogą być opóźnienia lub dodatkowe koszty.

Teams będą więc prawdopodobnie oporne na zmiany.

Brak wyczyszczonych celów

Niektóre problemy mogą być tak złożone, że Teams mają trudności z określeniem jasnych celów. Prowadzi to do nieporozumień, niezgodności, nieporozumień i ostatecznego niepowodzenia wdrożenia DMAIC.

Rozszerzanie zakresu

Być może zacząłeś od jasnego zakresu i celów. Jednak w miarę dokonywania pomiarów i analiz można natknąć się na wzajemnie powiązane aspekty, które nieumyślnie rozszerzają zakres procesu DMAIC. W rezultacie Teams tracą wszelkie zidentyfikowane możliwości poprawy.

Niespójne gromadzenie danych

Każdy program oparty na danych opiera się na dokładności, dostępności i spójności danych. Tak samo jest do zrobienia z DMAIC. Niespójne lub niedokładne dane mogą znacząco osłabić inicjatywę. Może to skutkować mylnymi wnioskami, które mogą sprawić, że skupisz się na niewłaściwych problemach lub wdrożysz nieskuteczne rozwiązania.

Podnieś jakość swoich procesów dzięki ClickUp

Six Sigma i powiązane procesy, takie jak DMAIC, są często postrzegane w odniesieniu do produkcji, zwłaszcza w latach 90. i na początku XXI wieku. Jest to częściowo słuszne, ponieważ proces ten został stworzony i szeroko przyjęty w tym czasie.

Jednak myślenie o nim jako o przestarzałym jest ogromnym błędem. W świecie, w którym zrównoważony rozwój, redukcja odpadów, niedostateczna konsumpcja i kontrola jakości mają kluczowe znaczenie, DMAIC jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek, niezależnie od tego, czy tworzysz zawartość, tworzysz oprogramowanie, czy budujesz drapacze chmur.

Niezależnie od wielkości i zakresu projektu, skorzystaj z ClickUp oprogramowanie do zarządzania projektami do zarządzania procesami DMAIC. Definiuj, mierz, analizuj, ulepszaj, kontroluj, płucz i powtarzaj z ClickUp . Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Co oznacza skrót DMAIC?

DMAIC to skrót od Define, Measure, Analyze, Improve, and Control (Definiuj, Mierz, Analizuj, Ulepszaj i Kontroluj).

2. Czym jest proces DMAIC w Six Sigma?

DMAIC to ustrukturyzowany, oparty na danych sposób zarządzania projektem doskonalenia procesów. Jest to Narzędzie Six Sigma składające się z pięciu faz, w których definiuje się problem, mierzy istniejące wskaźniki wydajności, analizuje bieżące dane, tworzy plany usprawnień i kontroluje ich trwałe wdrożenie.

3. Jakie jest 5 narzędzi i technik DMAIC?

Pięć technik DMAIC to definiowanie, mierzenie, analizowanie, ulepszanie i kontrolowanie. Teams projektowe używają różnych narzędzi na każdej z tych scen.

Karta projektu : Podstawowy dokument, który określa cele, procesy organizacyjne i mapę drogową projektu

: Podstawowy dokument, który określa cele, procesy organizacyjne i mapę drogową projektu Histogram : Wykres słupkowy używany do śledzenia trendów danych z przeszłości lub postępów w planach usprawnień

: Wykres słupkowy używany do śledzenia trendów danych z przeszłości lub postępów w planach usprawnień Mapa procesu : Wizualna reprezentacja każdego kroku, kamienia milowego i interesariusza w procesie przechodzącym przez DMAIC

: Wizualna reprezentacja każdego kroku, kamienia milowego i interesariusza w procesie przechodzącym przez DMAIC Diagram rybiej ości : Mapa wszystkich potencjalnych przyczyn źródłowych każdego wydarzenia/błędu

: Mapa wszystkich potencjalnych przyczyn źródłowych każdego wydarzenia/błędu Testowanie hipotez : Metody statystyczne, takie jak testy t, analiza wariancji itp. w celu zrozumienia potencjalnych przyczyn źródłowych istniejących problemów

: Metody statystyczne, takie jak testy t, analiza wariancji itp. w celu zrozumienia potencjalnych przyczyn źródłowych istniejących problemów Schemat zarządzania projektami : Wykresy i raporty wizualne, w tym wykresy Gantta, struktura podziału pracy, tablica Kanban itp.

4. Czy metoda DMAIC może być stosowana w każdej branży?

Tak, DMAIC może być stosowany w każdej branży, w tym w produkcji, opiece zdrowotnej, usługach finansowych, budownictwie, tworzeniu oprogramowania i innych, ponieważ koncentruje się na ogólnym doskonaleniu procesów, a nie na podejściu branżowym.

5. Ile czasu potrzeba do zrobienia procesu DMAIC?

Czas zakończenia procesu DMAIC różni się w zależności od złożoności problemu. Zazwyczaj zajmuje to od kilku tygodni do kilku miesięcy.

6. Czy mogę używać DMAIC do ciągłego doskonalenia procesów?

Tak, DMAIC jest idealny do ciągłego doskonalenia procesów, ponieważ koncentruje się na ciągłym monitorowaniu i kontroli w celu utrzymania postępu w czasie.