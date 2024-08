Business Jargon: 30+ korporacyjnych sloganów i ich znaczenie

Przedstawiłeś propozycję projektu swojemu przełożonemu do zatwierdzenia, a ona powiedziała: "Jest dobra, ale nie ruszyłeś z miejsca" Wyczułeś, że coś jest nie tak z powodu "ale" w jej wypowiedzi.

Ale co miała na myśli mówiąc o "poruszeniu igły"?

Cóż, jest to żargon biznesowy, który oznacza "twoja propozycja projektu nie jest wystarczająco wpływowa, aby zrobić ogromną różnicę" To tylko jeden z przykładów, ale jeśli często słyszysz w miejscu pracy słowa, które wprawiają cię w zakłopotanie, prawdopodobnie musisz znać swój korporacyjny żargon.

Są to akronimy, zwroty lub wyrażenia specyficzne dla biznesu, które mają wspólne zrozumienie tego, co oznaczają w świecie korporacji.

Nieznajomość żargonu biznesowego może sprawić, że staniesz się ofiarą błędnej komunikacji, prowadzącej do niedopasowanych oczekiwań, wolniejszego podejmowania decyzji i zmniejszonej pewności siebie w profesjonalnym ustawieniu.

Pomożemy Ci zapoznać się z tymi korporacyjnymi żargonami, abyś mógł je jasno zrozumieć i pewnie reagować, nie czując się pominiętym.

Zrozumienie żargonu Business

Żargon biznesowy odnosi się do specjalistycznych i technicznych wyrażeń lub eufemizmów używanych w świecie biznesu do przekazywania idei. Często różni się on w zależności od branży i zawodu.

Jeśli twój przyjaciel przychodzi do ciebie i mówi, że nie wie, jak przełamać lody na następnej randce, automatycznie wiesz, że nie mówi o dosłownym przełamywaniu lodów, ale o tym, jak rozpocząć rozmowę.

Podobnie,

terminy związane z zarządzaniem projektami

takie jak "synergia" lub "dźwignia" nie zawsze są dosłowne w Business.

Po co nam żargon biznesowy?

**Korporacyjne żargony ułatwiają pracę, zwłaszcza w przypadku złożonych pojęć

Oto prosty przykład.

Chcesz zrozumieć, jak duże ryzyko podejmie klient, inwestując w nową technologię. Zamiast pisać: "Jakie są granice ryzyka Twojej organizacji pod względem potencjalnych strat lub niepowodzeń związanych z inwestycjami w nowe technologie?", możesz po prostu użyć tego korporacyjnego języka i zapytać: "Jaki jest Twój apetyt na ryzyko?"

Żargon korporacyjny pomaga w następujących kwestiach:

Efektywność: Żargon biznesowy pomaga poszczególnym osobom komunikować się precyzyjnie i szybko, oszczędzając czas podczas spotkań, raportowania i korespondencji

Żargon biznesowy pomaga poszczególnym osobom komunikować się precyzyjnie i szybko, oszczędzając czas podczas spotkań, raportowania i korespondencji Profesjonalizm: Używanie żargonu branżowego sygnalizuje profesjonalizm, pomagając w budowaniu wiarygodności i autorytetu na danym polu

Używanie żargonu branżowego sygnalizuje profesjonalizm, pomagając w budowaniu wiarygodności i autorytetu na danym polu Współpraca: Żargon zapewnia, że wszyscy w danej branży lub organizacji mają wspólne zrozumienie kluczowych terminów i pojęć, aby pomóc w dostosowaniu oczekiwań

Kluczowe idee i cele stojące za popularnym żargonem biznesowym

Żargon biznesowy często ma swoje korzenie w konkretnych branżach lub praktykach zawodowych i służy różnym celom w komunikacji. Przyjrzyjmy się kilku popularnym terminom, ich pochodzeniu i celom:

Płynność rynkowa: Opisuje łatwość kupowania i sprzedawania aktywów bez bezpośredniego wpływu na ich cenę. Celem tego żargonu jest pomoc traderom w zrozumieniu warunków rynkowych w celu podejmowania świadomych decyzji

Opisuje łatwość kupowania i sprzedawania aktywów bez bezpośredniego wpływu na ich cenę. Celem tego żargonu jest pomoc traderom w zrozumieniu warunków rynkowych w celu podejmowania świadomych decyzji Projektowanie doświadczeń użytkownika (UX Design): Wyłonione z interakcji człowiek-komputer i psychologii poznawczej, koncentruje się na zwiększaniu użyteczności interfejsów cyfrowych. Przykładem żargonu w tej kategorii jest "podróż użytkownika", która usprawnia dyskusje na temat tworzenia przyjaznych dla użytkownika i wydajnych doświadczeń cyfrowych

Wyłonione z interakcji człowiek-komputer i psychologii poznawczej, koncentruje się na zwiększaniu użyteczności interfejsów cyfrowych. Przykładem żargonu w tej kategorii jest "podróż użytkownika", która usprawnia dyskusje na temat tworzenia przyjaznych dla użytkownika i wydajnych doświadczeń cyfrowych Wezwanie do działania (CTA): Wywodzący się z marketingu i reklamy, termin ten służy do podpowiedzi natychmiastowych reakcji ze strony odbiorców. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapisanie się do newslettera, czy dokonanie zakupu, celem jest zwiększenie zaangażowania użytkowników i zwiększenie konwersji

Wywodzący się z marketingu i reklamy, termin ten służy do podpowiedzi natychmiastowych reakcji ze strony odbiorców. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapisanie się do newslettera, czy dokonanie zakupu, celem jest zwiększenie zaangażowania użytkowników i zwiększenie konwersji Trend rynkowy: Pochodzący z analizy ekonomicznej, termin ten pomaga Businessowi przewidywać zmiany i dokonywać strategicznych dostosowań w oparciu o zaobserwowane wzorce

Pochodzący z analizy ekonomicznej, termin ten pomaga Businessowi przewidywać zmiany i dokonywać strategicznych dostosowań w oparciu o zaobserwowane wzorce Blue sky thinking: Jest to termin używany do opisania kreatywnego i otwartego podejścia do rozwiązywania problemów i generowania pomysłów. To tak, jakby spojrzeć na rozległe, nieograniczone niebo i puścić wodze fantazji. Myślenie w kategoriach "błękitnego nieba" ma na celu wygenerowanie bogactwa pomysłów, które można później dopracować i rozwinąć, w przeciwieństwie do natychmiastowego znalezienia praktycznego rozwiązania

Jest to termin używany do opisania kreatywnego i otwartego podejścia do rozwiązywania problemów i generowania pomysłów. To tak, jakby spojrzeć na rozległe, nieograniczone niebo i puścić wodze fantazji. Myślenie w kategoriach "błękitnego nieba" ma na celu wygenerowanie bogactwa pomysłów, które można później dopracować i rozwinąć, w przeciwieństwie do natychmiastowego znalezienia praktycznego rozwiązania Nisko wiszące owoce: Termin ten jest często używany jako metafora opisująca coś, co jest łatwo osiągalne lub osiągalne. To jak owoce na drzewie, które są w zasięgu ręki, bez konieczności korzystania z drabiny. Na przykład firma może skupić się na poprawie obsługi klienta jako nisko wiszącym owocu, aby zwiększyć satysfakcję przed podjęciem bardziej złożonych wyzwań, takich jak rozwój produktu

Termin ten jest często używany jako metafora opisująca coś, co jest łatwo osiągalne lub osiągalne. To jak owoce na drzewie, które są w zasięgu ręki, bez konieczności korzystania z drabiny. Na przykład firma może skupić się na poprawie obsługi klienta jako nisko wiszącym owocu, aby zwiększyć satysfakcję przed podjęciem bardziej złożonych wyzwań, takich jak rozwój produktu Zmiana paradygmatu: Zmiana paradygmatu to znacząca zmiana w sposobie myślenia o czymś lub do zrobienia czegoś. Dzieje się tak, gdy nowe i odmienne odkrycie lub pomysł zastępuje zwykły i akceptowany sposób rozumienia lub podejścia do tematu

Przykłady żargonu biznesowego w różnych branżach

Istnieją pewne nadużywane żargony biznesowe, które mogą być znane wszystkim pracownikom działów HR, podczas gdy inne muszą być dobrze rozumiane przez wszystkie zespoły finansowe. Aby pomóc ci w poruszaniu się po tych terminach, przygotowaliśmy listę popularnego żargonu korporacyjnego z różnych branż, w tym HR, marketingu, IT i finansów.

Zasoby ludzkie

HR odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu relacji i komunikacji z zespołem. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się rekrutacją, zarządzaniem wydajnością, czy planowaniem zatrudnienia, prawdopodobnie natkniesz się na takie terminy jak:

1. Doświadczenie pracownika

Doświadczenie pracownika (ang. Employee Experience, EX) opisuje odczucia pracowników związane z pracą w firmie. Obejmuje ono

interakcje ze współpracownikami i menedżerami

, proces wdrażania i codzienne środowisko pracy.

przykład: "Aby poprawić ogólną wydajność i zmniejszyć wskaźniki rotacji, firma uruchomiła kompleksowy program Employee Experience."

2. Złoty uścisk dłoni

**Ten termin biznesowy opisuje płatność finansową przekazywaną pracownikowi po jego odejściu z firmy. Jest to gest uznania dla jego pracy i poświęcenia.

przedstawiciel działu HR może powiedzieć: "Biorąc pod uwagę twój znaczący wkład w rozwój firmy, chcemy mieć pewność, że odejdziesz z pozytywną notatką w postaci złotego uścisku dłoni jako token naszego uznania"

3. Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oznacza zdrowe powiązanie pracy z życiem prywatnym. Jest to powszechnie używany termin w odniesieniu do obszarów roboczych, które promują ogólne dobre samopoczucie pracownika i zapobiegają wypaleniu zawodowemu.

przedstawiciel działu HR w firmie, który chce zapewnić zdrową równowagę, może powiedzieć: "We're commit to helping our staff achieve a good work-life balance. Dlatego oferujemy elastyczne godziny pracy i opcje pracy zdalnej."

4. Dopasowanie kulturowe

Odnosi się do znalezienia pracowników, których wartości i styl pracy są zgodne z kulturą i etosem firmy

HR często używa tego terminu podczas poszukiwania nowych pracowników: _"Szukamy kandydatów, którzy są silnie dopasowani kulturowo, dzięki czemu dobrze wpasują się w nasz zespół i pozytywnie wpłyną na nasze środowisko pracy"

5. Propozycja wartości dla pracownika (EVP)

Propozycja wartości dla pracownika (Employee Value Proposition, EVP) odnosi się do całkowitych korzyści i nagród, jakie firma zapewnia swoim pracownikom w zamian za ich pracę

odpowiadając na pytanie, co firma oferuje pracownikowi, dział HR może powiedzieć: "Nasza EVP koncentruje się na konkurencyjnych wynagrodzeniach, możliwościach rozwoju kariery i wspierającym środowisku pracy, aby przyciągnąć i zatrzymać największe talenty"

6. 80/20

80/20 to zasada wynikająca z zasady Pareto, która wskazuje, że 80% wyników firmy pochodzi tylko od 20% pracowników. Oznacza to, że kilku pracowników jest odpowiedzialnych za większość wyników.

Marketing i reklama

Marketing i reklama to rozległa branża zajmująca różne sfery, takie jak influencer marketing i marketing w mediach społecznościowych. Niektóre powszechnie używane przykłady żargonu korporacyjnego dla tej branży obejmują:

7. Wrażenia

Wrażenia odnoszą się do liczby wyświetleń danej zawartości przez potencjalnego klienta, niezależnie od tego, czy jest to post w mediach społecznościowych, czy reklama online

podczas spotkań teamów marketingowych często słyszy się: "Musimy przeanalizować wyświetlenia naszej ostatniej kampanii reklamowej, aby zrozumieć jej zasięg i skuteczność"

8. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Po wdrożeniu strategii biznesowej, kolejnym krokiem jest śledzenie wyników za pomocą wskaźników KPI. Wskaźniki KPI informują o tym, jak skutecznie zespół osiąga swoje cele biznesowe

na przykład: "Nasze główne wskaźniki KPI dla tej kampanii obejmują współczynniki klikalności i konwersji, które pomogą nam zmierzyć jej powodzenie."

9. Niestandardowa podróż klienta

Podróż klienta definiuje doświadczenie klienta z firmą, od początkowego zainteresowania klienta firmą do końca jego relacji, czyli odnowienia subskrypcji lub ponownego zakupu produktu . Daje wgląd w każdą scenę, przez którą przechodzi klient.

menedżerowie ds. marketingu często mówią: "Mapa podróży klienta pomoże nam zidentyfikować punkty bólu i poprawić ogólne doświadczenie klienta"

10. Testy A/B

Testowanie A/B jest powszechnie używanym terminem do testowania projektów stron internetowych lub reklam. Porównuje dwie wersje strony internetowej lub reklamy, aby określić, która z nich działa lepiej.

na przykład: "Przeprowadzamy testy A/B na naszych stronach docelowych, aby sprawdzić, który projekt zapewnia wyższy współczynnik konwersji"

11. Generowanie leadów

Generowanie leadów odnosi się do budowania nowych leadów/niestandardowych klientów. Można to usłyszeć, gdy zespół koncentruje się na przyciąganiu i przechwytywaniu odsetków potencjalnych klientów w celu zwiększenia sprzedaży.

jest to często używane przy ustawieniu celów, takich jak "Naszym celem w tym kwartale jest zwiększenie generowania leadów o 30% poprzez ukierunkowaną reklamę w mediach społecznościowych"

12. Segmentacja niestandardowa klientów

**Segmentacja klientów jest terminem powszechnie używanym w spersonalizowanym marketingu i reklamie. Dzieli bazę klientów na odrębne grupy w oparciu o cechy takie jak dane demograficzne, zachowanie lub wzorce zakupowe.

przykładem codziennego zastosowania tego korporacyjnego żargonu w świecie biznesu jest "Wdrażając segmentację klientów, możemy tworzyć spersonalizowane kampanie e-mail, które zaspokajają konkretne odsetki i potrzeby każdego segmentu, prowadząc do wyższego oprocentowania zaangażowania."

Technologia informacyjna (IT)

Żargon biznesowy jest często używany w branży IT, ponieważ pomaga uprościć i wyjaśnić złożone koncepcje i procesy. Zdefiniowaliśmy kilka powtarzających się żargonów korporacyjnych i

terminy agile-scrum

w IT, aby ułatwić ci zrozumienie.

13. Przepustowość

**Omawiając obciążenie lub szybkość sieci, technicy często używają słowa "przepustowość". Oznacza ono ilość danych przesyłanych przez sieć w określonym czasie.

szef działu IT może powiedzieć: "Musimy zmodernizować nasz serwer, ponieważ nasza obecna przepustowość nie jest w stanie obsłużyć rosnącej liczby żądań użytkowników"

14. DevOps

**DevOps wywodzi się z połączenia dwóch terminów, rozwoju oprogramowania (Dev) i operacji IT (Ops), w celu zwiększenia wydajności procesu rozwoju i wdrażania

przykładem użycia tego terminu w świecie korporacyjnym może być "Wdrożenie praktyk DevOps znacznie skróciło nasz czas wprowadzania nowych funkcji na rynek"

15. Interfejs programowania aplikacji (API)

Podczas dyskusji na temat integracji i rozwoju oprogramowania, uwaga często skupia się na API. **API to zestaw protokołów i narzędzi, które pozwalają różnym aplikacjom komunikować się ze sobą

deweloper może stwierdzić podczas dyskusji na temat integracji oprogramowania: "Nowe API umożliwia płynną interakcję między naszą aplikacją a usługami innych firm"

16. Prototyp oprogramowania

Prototypowanie oprogramowania odnosi się do tworzenia wczesnych wersji lub modeli aplikacji w celu wizualizacji i przetestowania jej projektu, funkcji i interakcji użytkownika przed opracowaniem na pełną skalę

podczas spotkania rozpoczynającego projekt, menedżer produktu może wyjaśnić: "Rozpoczniemy od prototypowania oprogramowania, aby upewnić się, że nasz projekt spełnia potrzeby użytkowników"

17. Wdrożenie

Wdrażanie to proces krok po kroku, który obejmuje wszystko w ustawieniu nowego oprogramowania, od instalacji po testowanie

_Co robi programista? "Zajmuje się wdrażaniem nowego oprogramowania zgodnie z wymaganiami firmy"

18. Przetwarzanie w chmurze

Chmura obliczeniowa jest kluczowym aspektem cyfrowej infrastruktury IT. W tej metodzie zdalne serwery w Internecie przechowują, zarządzają i przetwarzają dane, eliminując potrzebę korzystania z lokalnych serwerów lub komputerów osobistych

w najnowszej aktualizacji firmy dział IT może stwierdzić: "Przyjęliśmy chmurę obliczeniową, aby usprawnić nasze operacje, poprawić skalowalność i obniżyć koszty związane z infrastrukturą lokalną"

Finanse i inwestycje

Niezależnie od tego, czy inwestujesz swoje pieniądze, czy pracujesz w sektorze finansowym, często spotykasz się z takimi terminami jak "pierwsza oferta publiczna", "luzowanie ilościowe" i "dywersyfikacja inwestycji" Wyjaśnijmy ten żargon korporacyjny związany z finansami i inwestycjami.

19. Luzowanie ilościowe

W przypadku deflacji gospodarczej, bank centralny wprowadza pieniądze do gospodarki poprzez zakup rządowych papierów wartościowych lub innych aktywów finansowych w celu zwiększenia podaży pieniądza, obniżenia oprocentowania i pobudzenia aktywności gospodarczej. Proces ten nazywany jest luzowaniem ilościowym

można spotkać się z oświadczeniem wydanym przez bank centralny: "Aby zaradzić spowolnieniu gospodarczemu, bank centralny zainicjował program luzowania ilościowego, kupując znaczne ilości rządowych papierów wartościowych w celu zwiększenia płynności i wsparcia wzrostu gospodarczego."_

20. Pierwsza oferta publiczna

Termin IPO pojawia się w wiadomościach za każdym razem, gdy prywatna spółka wchodzi na giełdę. Odnosi się on do listy akcji prywatnej firmy na giełdzie papierów wartościowych, aby zaoferować je publicznie po raz pierwszy

w oficjalnym komunikacie prasowym firma ogłosiła: "Jesteśmy podekscytowani możliwością przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO), która pozwoli nam pozyskać kapitał na ekspansję i wzmocnić naszą obecność na rynku"

21. Zyski kapitałowe

Obliczanie zysków kapitałowych ma zasadnicze znaczenie w przypadku implikacji podatkowych. **Zyski kapitałowe odnoszą się do zysku osiągniętego ze sprzedaży aktywów lub inwestycji, gdy ich cena sprzedaży przekracza cenę zakupu

gdybyś miał skonsultować się z doradcą podatkowym, mógłby on doradzić: "Zyski kapitałowe ze sprzedaży udostępnianych akcji będą podlegać opodatkowaniu, więc pamiętaj, aby uwzględnić to w swoim planie finansowym"

22. Zwrot z inwestycji (ROI)

**ROI to akronim używany do oceny rentowności inwestycji. Oblicza się go dzieląc zysk netto przez początkowy koszt inwestycji. Termin ten jest używany zarówno w przypadku indywidualnych inwestycji giełdowych, jak i inwestycji biznesowych w oprogramowanie lub nowe technologie.

omawiając wyniki projektu, menedżer finansowy może raportować: "Nasza ostatnia kampania marketingowa osiągnęła 25% ROI, co wskazuje na wysoki zwrot z inwestycji."_

23. Beta

Inwestując w akcje, często ocenia się zmienność rynku. Ta ocena nazywana jest betą, gdzie beta większa niż 1 oznacza wyższą zmienność, podczas gdy beta mniejsza niż 1 sugeruje niższą zmienność

podczas przeglądu portfela analityk inwestycyjny może wyjaśnić: "Beta tej akcji wynosi 1,5, co oznacza, że jest ona o 50% bardziej zmienna niż rynek, co może mieć wpływ na ogólne ryzyko portfela"

24. Kapitalizacja rynkowa

Kapitalizacja rynkowa to często używany termin służący do kategoryzacji spółek na podstawie ich wielkości lub oceny ich potencjału inwestycyjnego. Jest to całkowita wartość rynkowa akcji spółki znajdujących się w obrocie, obliczana poprzez pomnożenie ceny akcji przez liczbę akcji

na spotkaniu z akcjonariuszami CEO może podkreślić: "Kapitalizacja rynkowa naszej firmy osiągnęła 10 miliardów dolarów, odzwierciedlając nasze dobre wyniki i perspektywy rozwoju."

Ogólne przykłady żargonu biznesowego

Podczas gdy powyższe przykłady są specyficzne dla branży, standardowe terminy żargonu korporacyjnego są używane w różnych branżach i w codziennych operacjach. Przyjrzyjmy się niektórym z tych terminów, aby nie czuć się zagubionym, gdy następnym razem ktoś wzmiankuje żargon korporacyjny.

25. Benchmarking

Niezależnie od tego, czy przeprowadzana jest analiza konkurencji, czy ocena wyników firmy, często ustalane są benchmarki. **Benchmarking to porównywanie wskaźników wydajności firmy ze standardami branżowymi lub najlepszymi praktykami w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy

kierownik projektu może powiedzieć: "Porównaliśmy nasze procesy z liderami branży, aby zidentyfikować najlepsze praktyki i zwiększyć naszą wydajność operacyjną."

26. Złośliwe oprogramowanie

Malware to żargon korporacyjny oznaczający oprogramowanie zaprojektowane w celu uszkodzenia, wykorzystania lub w inny sposób narażenia na szwank systemu komputerowego, sieci lub danych. Obejmuje ono wirusy, robaki, trojany, oprogramowanie szpiegujące i oprogramowanie ransomware.

załóżmy, że zapytasz eksperta ds. cyberbezpieczeństwa o ostatnie incydenty. W takim przypadku wspomnieliby o "złośliwym oprogramowaniu": "Głównym problemem na naszym polu jest radzenie sobie z infekcjami złośliwym oprogramowaniem, które mogą sparaliżować nasze systemy i integralność danych"

27. Firewall

**Firewall to urządzenie lub oprogramowanie zabezpieczające sieć, które monitoruje i kontroluje przychodzący i wychodzący ruch sieciowy w oparciu o wcześniej określone reguły bezpieczeństwa

administrator sieci może wyjaśnić: "Musimy skonfigurować zaporę sieciową tak, aby blokowała nieautoryzowany dostęp, jednocześnie zezwalając na legalny ruch"

28. Dotknij bazy

Zamiast mówić "weź szybką aktualizację", w biznesie mówi się "touch base". **Oznacza to krótkie skontaktowanie się z kimś w celu aktualizacji lub omówienia czegoś

menedżer może powiedzieć: "Spotkajmy się w przyszłym tygodniu, aby przeanalizować nasze postępy i rozwiązać wszelkie problemy, które się pojawiły"

29. Podstawowa kompetencja

Podstawowa kompetencja to kluczowa siła lub USP firmy, która odróżnia ją od innych w branży. Termin ten jest często używany podczas planowania strategicznego, aby skupić się na obszarze specjalizacji.

na przykład, podczas corocznego spotkania dotyczącego strategii biznesowej, dyrektor operacyjny może podkreślić: "Nasza podstawowa kompetencja w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych jest tym, co odróżnia nas od konkurencji i napędza nasz wzrost."

30. Pivot

Słowo "pivot" jest używane zawsze, gdy projekt wymaga zmiany kierunku lub podejścia. **Oznacza znaczącą zmianę strategii lub kierunku w celu dostosowania się do nowych okoliczności lub możliwości

cEO może użyć następującego korporacyjnego żargonu podczas sesji strategicznej: "Po najnowszych wynikach badań rynkowych, musimy zmienić nasze podejście marketingowe, aby lepiej celować w młodszych odbiorców."_

Potencjalne problemy z żargonem korporacyjnym

Żargon biznesowy upraszcza interakcję z profesjonalistami z tej samej branży, ale tylko wtedy, gdy jest używany ostrożnie i poprawnie.

Badanie przeprowadzone przez Duolingo na ponad 8000 pracujących profesjonalistów

w ośmiu krajach wykazało, że 58% osób uważa, że ich współpracownicy nadużywają żargonu.

Ponadto 60% z nich uważa, że muszą dowiedzieć się, co ten żargon oznacza, co powoduje stres.

Nadmierne i niejasne używanie żargonu korporacyjnego może powodować szereg problemów komunikacyjnych i stres. Niektóre z tych powszechnie identyfikowanych problemów to:

Bariera dla jasnej komunikacji: Może stać się barierą dla jasnych rozmów, jeśli twoi odbiorcy nie są świadomi twojej korporacyjnej mowy. W takich przypadkach, zamiast upraszczać operacje i komunikację, komplikuje je, tworząc lukę komunikacyjną między tymi, którzy rozumieją żargon, a tymi, którzy go nie rozumieją

Może stać się barierą dla jasnych rozmów, jeśli twoi odbiorcy nie są świadomi twojej korporacyjnej mowy. W takich przypadkach, zamiast upraszczać operacje i komunikację, komplikuje je, tworząc lukę komunikacyjną między tymi, którzy rozumieją żargon, a tymi, którzy go nie rozumieją Nadużywanie i błędna interpretacja żargonu : Czasami żargon może sprawić, że proste pojęcia i terminy będą trudniejsze do zrozumienia niż są. W przypadku błędnej interpretacji może spowolnić operacje biznesowe i zaciemnić zamierzony przekaz

: Czasami żargon może sprawić, że proste pojęcia i terminy będą trudniejsze do zrozumienia niż są. W przypadku błędnej interpretacji może spowolnić operacje biznesowe i zaciemnić zamierzony przekaz Ryzyko błędnej komunikacji i nieporozumień: Specjalistyczne terminy mają różne znaczenie w różnych kontekstach. Mogą powodować zamieszanie, narażać osoby na ryzyko nieporozumień i wpływać na jakość interakcji

Wskazówki, jak zminimalizować nadużywanie żargonu Business w świecie korporacji

Wyczyszczona komunikacja jest niezbędna do efektywnej pracy zespołowej i powodzenia w zarządzaniu projektami w świecie korporacji. **Im prostszy język, tym lepiej

Choć z używaniem żargonu wiążą się pewne limity, nie da się ich całkowicie wyeliminować. Zamiast tego należy używać go w sposób minimalizujący nadużycia. Oto niektóre z nich

technicznych wskazówek dotyczących pisania

i sugestie kierownictwa, aby stopniowo zmniejszać zależność od buzzwordów biznesowych:

Regularne pozyskiwanie informacji zwrotnych od członków zespołu dotyczących jasności komunikacji i wprowadzanie poprawek w razie potrzeby

dotyczących jasności komunikacji i wprowadzanie poprawek w razie potrzeby Zademonstrowanie używania jasnego i prostego języka na spotkaniach, w e-mailach i dokumentach w celu ustawienia standardu dla zespołu

na spotkaniach, w e-mailach i dokumentach w celu ustawienia standardu dla zespołu Szkolenie pracowników w zakresie terminów branżowych, aby pomóc im zrozumieć i dostosować się do żargonu biznesowego, gdy zajdzie taka potrzeba

Rola ClickUp w wyjaśnianiu żargonu biznesowego

Żargon biznesowy może prowadzić do nieporozumień, zwłaszcza gdy członkowie zespołu pracują w izolacji. Co jednak, gdybyś mógł współpracować w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, omawiając zadania i priorytety w jasny sposób, bez polegania na skomplikowanym żargonie?

Jest to możliwe dzięki

ClickUp

, oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane w celu usprawnienia

współpracę w miejscu pracy

.

ClickUp Chat

Widok ClickUp Chat

Zapewnia platformę do połączenia w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, menedżerami i interesariuszami projektu Funkcja ta pozwala omawiać zadania i projekty bez polegania na żargonie, zapewniając, że komunikaty są jasne i zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych.

Weź udział w rozmowach w czasie rzeczywistym i otrzymuj natychmiastowe informacje zwrotne i wyjaśnienia dzięki ClickUp Chat

Możesz liczyć na natychmiastową informację zwrotną, eliminując w ten sposób

wyzwania związane z komunikacją w obszarze roboczym

. Ponadto można prowadzić rozmowy w wątkach, dzięki czemu kontekst wiadomości jest zawsze jasny dla odbiorcy i może on śledzić ją bez niepowiązanego żargonu.

Korzystaj z ClickUp Chat do rozmów jeden na jednego i

komunikacji grupowej

aby poprawić przejrzystość i ułatwić uproszczoną konwersację.

Dokumenty ClickUp

Kolejną potężną funkcją ClickUp jest Docs, w którym Teams mogą współpracować i łączyć się w czasie rzeczywistym, aby uniknąć nieporozumień opartych na żargonie korporacyjnym.

ClickUp Docs

dostarcza udostępnianą przestrzeń do

scentralizować komunikację

i wspólnie tworzyć, edytować i przeglądać dokumenty w czasie rzeczywistym. Pozwala również wszystkim na wnoszenie wkładu i wyjaśnianie złożonego żargonu.

Wskazówka dla profesjonalistów: W Docs można również utworzyć standardowy słownik terminów branżowych, do którego członkowie zespołu mogą się odwoływać w razie potrzeby.

Twórz jasne i przystępne dokumenty, które poprawiają ogólną komunikację i zapobiegają błędom w komunikacji żargonowej dzięki ClickUp Docs

Tablice ClickUp

Poza dokumentami Docs, możesz używać

Tablica ClickUp

Aby przedstawić pomysły w sposób wizualny w celu łatwiejszego zrozumienia. Dodawaj notatki i komentarze, aby wyjaśnić modne w biznesie słowa i w razie potrzeby podać szczegółowe znaczenie lub intencje.

Dodatkowo, aplikacja oferuje wsparcie dla edycji przez wielu użytkowników jednocześnie, dzięki czemu pomysły mogą być dopracowywane wspólnie, a żargon może być rozwiązywany i upraszczany w czasie rzeczywistym.

wizualizuj pomysły oraz dodawaj notatki i komentarze, aby uprościć żargon biznesowy dzięki ClickUp Whiteboards_

Szablon planu komunikacji ClickUp

Czy nadal masz trudności z organizacją i usprawnieniem przepływu komunikacji w swoim zespole, nawet z tymi wszystkimi funkcjami? Szablon

Szablon planu komunikacji ClickUp

zawiera wszystkie niezbędne informacje!

Jest to kompleksowy przewodnik do organizowania udostępniania informacji w organizacji. Zapewnia, że komunikaty są wyczyszczone, spójne i dostępne dla wszystkich członków zespołu.

Kluczowe elementy szablonu planu komunikacji:

Szczegóły projektu: Rozpocznij od podstawowych informacji o projekcie: nazwa, osoba odpowiedzialna, dane kontaktowe i data

Rozpocznij od podstawowych informacji o projekcie: nazwa, osoba odpowiedzialna, dane kontaktowe i data Cele: Wyraźnie określ misję i cele do osiągnięcia

Wyraźnie określ misję i cele do osiągnięcia Streszczenie: Zwięzły przegląd celów biznesowych, mocnych i słabych stron projektu oraz technik realizacji

Zwięzły przegląd celów biznesowych, mocnych i słabych stron projektu oraz technik realizacji Analiza i badania: Zebranie danych i przeprowadzenie badań w celu zrozumienia obecnego systemu biznesowego dla skutecznej realizacji

Zebranie danych i przeprowadzenie badań w celu zrozumienia obecnego systemu biznesowego dla skutecznej realizacji Analiza PEST: Analiza czynników zewnętrznych wpływających na projekt: Aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne

Analiza czynników zewnętrznych wpływających na projekt: Aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne AnalizaSWOT: Ocena czynników wewnętrznych: Mocne i Słabe Strony, Szanse i Zagrożenia w celu podjęcia decyzji biznesowych

Ocena czynników wewnętrznych: Mocne i Słabe Strony, Szanse i Zagrożenia w celu podjęcia decyzji biznesowych Analiza konkurentów: kompilacja i porównanie informacji o konkurentach w celu oceny pozycji konkurencyjnej

kompilacja i porównanie informacji o konkurentach w celu oceny pozycji konkurencyjnej Lista interesariuszy: Lista interesariuszy wraz z ich danymi kontaktowymi, kanałami komunikacji i częstotliwością zaangażowania

Lista interesariuszy wraz z ich danymi kontaktowymi, kanałami komunikacji i częstotliwością zaangażowania Narzędzia: Identyfikacja narzędzi niezbędnych do osiągnięcia celów projektu

Identyfikacja narzędzi niezbędnych do osiągnięcia celów projektu Plan komunikacji: Szczegółowa strategia obejmująca co, kiedy i jak należy komunikować

Szczegółowa strategia obejmująca co, kiedy i jak należy komunikować Ocena: Przegląd wdrożonego systemu, zebranie opinii Teams i ocena mocnych i słabych stron strategii

Dzięki temu

szablon planu komunikacji

można:

Zapewnić prostą komunikację, zmniejszając prawdopodobieństwo pojawienia się żargonowych lub mylących komunikatów

Dostosować strategie komunikacji do różnych grup, zapewniając minimalizację żargonu i dostosowanie komunikatów do poziomu zrozumienia odbiorców

Określenie głównych komunikatów i punktów do dyskusji w celu destylacji złożonych informacji do jasnych, zwięzłych stwierdzeń

Pobierz ten szablon

Lepsza komunikacja dzięki ClickUp

Żargon biznesowy może przekazać wiele informacji w zaledwie kilku słowach, ale może być mylący, jeśli odbiorcy nie są zaznajomieni z tymi terminami. Pamiętaj, że wyczyszczona komunikacja jest niezbędna dla powodzenia organizacji. Dlatego ważne jest, aby zminimalizować żargon i używać go w sposób zapewniający zrozumienie przekazu.

