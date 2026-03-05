10 najlepszych programów do zarządzania praktyką medyczną w [roku]

Według badań MGMA (Medical Group Management Association) praktyki medyczne stoją w obliczu rosnącej presji, ponieważ koszty operacyjne przewyższają przychody, co sprawia, że efektywność administracyjna ma kluczowe znaczenie dla utrzymania marż.

Chociaż branża opieki zdrowotnej unika miliardowych kosztów dzięki transakcjom elektronicznym, praktyki nadal pozostawiają miliardy niewykorzystanych oszczędności.

W tym przewodniku przedstawiono najlepsze platformy oprogramowania do zarządzania praktyką medyczną, porównując ich automatyzację rozliczeń, możliwości planowania i integrację z systemem EHR, aby pomóc Ci znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla wielkości Twojej praktyki i specjalizacji.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania praktyką medyczną w skrócie

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Zespoły każdej wielkości zarządzające cyklem pracy administracyjnej i operacjami praktyki dzięki automatyzacji opartej na AI. ClickUp Brain do automatyzacji zadań opartych na sztucznej inteligencji, ClickUp Automations do wyzwalaczy cykli pracy, ClickUp Dashboards do widoczności w czasie rzeczywistym, ClickUp Forms do przepływu pracy związanego z przyjmowaniem pacjentów. Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla Enterprise. athenahealth Praktyki oparte na chmurze, które stawiają na pierwszym miejscu doświadczenia pacjentów i inteligencję sieciową. Platforma natywna dla chmury, wgląd w sieć athenaNet, zintegrowane EHR i fakturowanie, narzędzia do angażowania pacjentów. Niestandardowe ceny AdvancedMD Gabinety wymagające dostosowywalnych cykli pracy i przyjaznych dla użytkownika interfejsów Konfigurowalne szablony, zintegrowana telezdrowie, rozbudowane funkcje raportowania, dostęp mobilny Niestandardowe ceny NextGen Healthcare Specjalistyczne praktyki wymagające dostosowanych cykli pracy dla potrzeb klinicznych Szablony dostosowane do konkretnych specjalizacji, narzędzia do zarządzania zdrowiem populacji, zintegrowane oprogramowanie do zarządzania praktyką i elektroniczna dokumentacja medyczna (EHR). Niestandardowe ceny Tebra Małe i nowe praktyki poszukujące kompleksowej platformy Połączone oprogramowanie do zarządzania praktyką medyczną i EHR (dawniej Kareo + PatientPop), narzędzia do marketingu skierowanego do pacjentów, uproszczone rozliczanie Niestandardowe ceny SimplePractice Lekarze prowadzący indywidualną praktykę i małe gabinety zajmujące się zdrowiem behawioralnym Wbudowana funkcja telezdrowia, portal klienta, składanie wniosków ubezpieczeniowych, przypomnienia o wizytach Ceny zaczynają się od 49 USD miesięcznie. CureMD Gabinety poszukujące kompleksowego, wszechstronnego rozwiązania w chmurze Zunifikowana dokumentacja medyczna/zarządzanie praktyką/rozliczenia, dokumentacja wspomagana AI, integracja z izbą rozliczeniową Niestandardowe ceny eClinicalWorks Duże praktyki wymagające zintegrowanej elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) i danych dotyczących zdrowia populacji Zintegrowane EHR i PM, zarządzanie zdrowiem populacji, zaangażowanie pacjentów, telezdrowie Niestandardowe ceny PracticeSuite Gabinety wielospecjalistyczne i firmy rozliczeniowe Oparte na chmurze usługi PM, RCM, wsparcie dla wielu specjalizacji, portal dla pacjentów Niestandardowe ceny DrChrono Praktyki stawiające na pierwszym miejscu urządzenia mobilne i te skupiające się na efektywności rozliczeń Projekt dostosowany do iPada, zintegrowane fakturowanie, konfigurowalne formularze medyczne, dostęp do API Niestandardowe ceny

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania praktyką medyczną?

Jeśli pracownicy recepcji spędzają 45 minut na rozmowach telefonicznych dotyczących weryfikacji ubezpieczenia każdego pacjenta lub pracownicy działu rozliczeń po raz trzeci w tym miesiącu zajmują się tymi samymi odrzuconymi wnioskami, coś musi się zmienić. Oprogramowanie do zarządzania praktyką medyczną rozwiązuje te wyzwania operacyjne.

Jest to rodzaj narzędzia cyfrowego przeznaczonego do obsługi biznesowej praktyki medycznej. Obejmuje ono wszystko, od planowania wizyt pacjentów i wysyłania przypomnień o wizytach po obsługę złożonych rozliczeń medycznych i przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, znane również jako zarządzanie cyklem przychodów (RCM).

Celem jest automatyzacja i usprawnienie tych zadań, dzięki czemu personel kliniczny będzie mógł skupić się na tym, co robi najlepiej: opiece nad pacjentami.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania praktyką medyczną wykracza poza organizację kalendarza. Oferuje bezpośrednie połączenie z elektroniczną dokumentacją medyczną (EHR), automatyzuje powtarzalne zadania i zapewnia widoczność wyników praktyki w czasie rzeczywistym.

W przypadku małej kliniki może to oznaczać prostsze rozliczanie i łatwiejszą komunikację z pacjentami. W przypadku dużego systemu szpitalnego może to obejmować zarządzanie roszczeniami w wielu lokalizacjach i zapewnienie zgodności z HIPAA.

Ostatecznie oprogramowanie to zmniejsza obciążenie administracyjne. Gdy Twój zespół poświęca mniej czasu na ręczne wprowadzanie danych, obsługę odrzuconych wniosków i problemy związane z integracją systemów, Twoja praktyka działa wydajniej, szybciej uzyskuje przychody i zapewnia lepszą opiekę.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika używania jej w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twoje środowisko pracy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrożeniem sztucznej inteligencji, jednocześnie tworząc połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Na co zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania praktyką medyczną

Wybór oprogramowania jest trudny, gdy nie wiesz, na co zwrócić uwagę. Możesz skończyć płacąc za efektowne funkcje, których nigdy nie wykorzystasz, tracąc jednocześnie podstawowe funkcje, które faktycznie pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Prowadzi to do rozczarowania i zmusza zespół do tworzenia nieefektywnych rozwiązań zastępczych, co podważa wartość oprogramowania.

Praktykujący samodzielnie lekarz zajmujący się zdrowiem behawioralnym ma zupełnie inne potrzeby niż grupa ortopedów prowadząca działalność w wielu lokalizacjach. Zanim nawet obejrzysz prezentacje, musisz dokładnie określić swoje największe bolączki administracyjne. Czy jest to wysoki odsetek odrzuconych wniosków — który dotyczy 20,4% wniosków komercyjnych? Chaotyczny proces planowania? A może pacjenci narzekający na słabą komunikację?

Najskuteczniejsze platformy do zarządzania praktyką mają kilka wspólnych podstawowych funkcji, które mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe i wydajność personelu. Oto, co należy traktować jako niepodważalne:

Planowanie i zarządzanie wizytami: Oprócz podstawowych funkcji kalendarza, sprawdź, jak system radzi sobie w złożonych sytuacjach. Czy może automatycznie wypełniać odwołane wizyty z listy oczekujących? Czy zapobiega podwójnym rezerwacjom w wielu lokalizacjach? Zapytaj dostawców o wskaźniki nieobecności w praktykach korzystających z ich systemu przypomnień.

Rozliczenia medyczne i przetwarzanie roszczeń: zintegrowane połączenia z izbami rozliczeniowymi, weryfikacja uprawnień w czasie rzeczywistym, automatyczne sprawdzanie roszczeń w celu ograniczenia odmów oraz przejrzyste raportowanie dotyczące windykacji.

Komunikacja z pacjentami i ich zaangażowanie: portale dla pacjentów umożliwiające rezerwację wizyt i opłacanie rachunków online, bezpieczną komunikację oraz automatyczne przypomnienia o wizytach, które ograniczają liczbę nieobecności.

Integracja z systemem EHR: płynny przepływ danych między dokumentacją kliniczną a funkcjami administracyjnymi w celu wyeliminowania powielania wpisów i zmniejszenia liczby błędów.

Raportowanie i analityka: pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym pokazujące kluczowe wskaźniki, takie jak dni w A/R, wskaźniki odrzucenia roszczeń i wykorzystanie wizyt, które pomagają wykryć problemy, zanim staną się kosztowne.

Zgodność z przepisami i bezpieczeństwo: zgodne z HIPAA przetwarzanie danych, kontrola dostępu oparta na rolach i ścieżki audytu są nieodzowne w służbie zdrowia.

Jeśli Twoja praktyka boryka się już z problemem rozproszenia narzędzi — harmonogramowanie odbywa się w jednej aplikacji, fakturowanie w innej, a komunikacja z pacjentami w trzeciej — konsolidacja ma kluczowe znaczenie. To obciążenie administracyjne jest klasycznym przykładem zmiany kontekstu, w której personel musi przełączać się między niepołączonymi platformami, ponownie wprowadzać dane i ręcznie śledzić to, co powinno być zautomatyzowane.

📮ClickUp Insight: Zmiana kontekstu po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przeskakiwania między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi za pomocą czatu, dokumentów, tablic i innych narzędzi, a funkcje oparte na AI zapewniają spójność kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwość zarządzania!

10 najlepszych programów do zarządzania praktyką medyczną

👀 Czy wiesz, że: 66 procent lekarzy już korzysta z narzędzi AI w swojej praktyce.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do obsługi cykli pracy opartych na AI i automatyzacji zadań)

Wizualizuj i śledź postępy pacjentów za pomocą tablicy Kanban z funkcją „przeciągnij i upuść” w ClickUp.

Nawet przy użyciu dedykowanego systemu EHR zadania administracyjne w Twojej praktyce są prawdopodobnie rozproszone między arkuszami kalkulacyjnymi, wiadomościami e-mail i notatkami samoprzylepnymi. Prowadzi to do pominięcia zadań związanych z przyjmowaniem pacjentów, utrudnia koordynację pracy personelu i ogranicza widoczność wąskich gardeł administracyjnych. Powoduje to stratę czasu, frustrację personelu i niespójne doświadczenia pacjentów.

Chociaż ClickUp nie jest tradycyjnym systemem do zarządzania praktyką medyczną z wbudowaną funkcją rozliczeń, skutecznie radzi sobie z tymi wyzwaniami operacyjnymi. Działa jako warstwa łącząca wszystkie zadania administracyjne wykonywane poza gabinetem lekarskim. Zespołom opieki zdrowotnej korzystającym ze specjalistycznego oprogramowania klinicznego ClickUp zapewnia widoczność, automatyzację i wydajność opartą na AI w zakresie działalności praktyki.

Zmniejsz czas poświęcany na ręczne śledzenie działań następczych i kompilowanie informacji.

ClickUp Brain, Twój asystent AI, może podsumować statusy zadań i dokładnie poinformować Cię, na co należy zwrócić uwagę w Twoim obszarze roboczym.

Podsumuj notatki i zadania w kilka sekund dzięki ClickUp Brain.

Może również przekształcić notatki ze spotkań lub dokument procesowy w jasne elementy, pomagając zespołowi szybko przekształcić decyzje w zadania. A gdy potrzebujesz spójnej komunikacji, narzędzia do pisania Brain mogą pomóc w tworzeniu i udoskonalaniu wewnętrznych aktualizacji, instrukcji przyjaznych dla pacjentów i nie tylko.

Automatyzacja również pomaga w utrzymaniu płynności pracy. ClickUp Automations może przypisywać zadania w przypadku zmiany statusu, powiadamiać kolejną osobę w łańcuchu przekazywania zadań oraz stosować szablony, dzięki czemu nie trzeba zaczynać wszystkiego od zera.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku prac administracyjnych, w których opóźnienia są kosztowne, takich jak monitorowanie zwrotów kosztów, koordynacja harmonogramów pacjentów lub brakująca dokumentacja.

Usprawnij przyjmowanie pacjentów i obsługę ich wniosków

Standaryzuj i automatyzuj zadania związane z przyjmowaniem pacjentów dzięki formularzom ClickUp.

Większość klinik działa w oparciu o stałe dane wejściowe: rejestracja nowych pacjentów, weryfikacja ubezpieczenia, przetwarzanie skierowań, wnioski o udostępnienie dokumentacji, uprzednie autoryzacje, działania następcze związane z rozliczeniami oraz problemy związane z infrastrukturą. Formularze ClickUp pozwalają ujednolicić informacje gromadzone przez zespół, a następnie automatycznie utworzyć zadanie z odpowiednim właścicielem, terminem wykonania i wymaganymi szczegółami.

Oznacza to mniej wiadomości w obie strony i mniej pytań typu „kto się tym zajmuje?”. Jeśli prowadzisz wiele lokalizacji lub specjalizacji, możesz korzystać z szablonów, dzięki czemu każde zgłoszenie będzie miało tę samą strukturę, niezależnie od tego, kto je złożył.

Pobierz bezpłatny szablon Szablon ClickUp do zarządzania pacjentami wykonuje śledzenie statusów pacjentów, leków, przypisanych lekarzy, ubezpieczeń i wiele więcej.

Śledzenie historii medycznej każdego pacjenta, wyników badań laboratoryjnych, stanu zdrowia i innych informacji ma kluczowe znaczenie dla skutecznego prowadzenia praktyki. Szablon zarządzania pacjentami ClickUp pomaga zaoszczędzić czas poświęcany na organizowanie bazy danych, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne: zapewnieniu najlepszej możliwej opieki!

Dzięki temu szablonowi otrzymujesz:

Cztery konfigurowalne widoki — widok listy, tablica, kalendarz i formularz

Gotowe pola niestandardowe w każdym widoku, które umożliwiają dodawanie ważnych informacji o pacjencie.

Niestandardowe statusy, które pomagają wszystkim członkom zespołu opieki pozostać na bieżąco, jeśli chodzi o śledzenie przebiegu leczenia każdego pacjenta.

Konfigurowalne formularze przyjęcia pacjenta, które można udostępniać pacjentom, pobierać przez dostawców i przekształcać w nowe zadania ClickUp!

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Bezpieczeństwo danych klientów jest absolutnym priorytetem dla ClickUp. Platforma ta jest zgodna z SOC 2 i HIPAA, co gwarantuje bezpieczeństwo i prywatność wszystkich informacji dotyczących pacjentów i praktyk w całej infrastrukturze ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Brain: ten asystent AI analizuje Twój obszar roboczy, aby dostarczyć inteligentne podsumowania, szkice zawartości i wyświetlić zadania do wykonania. Zadaj pytanie „Jakie zadania związane z przyjmowaniem pacjentów są zaległe w tym tygodniu?” i uzyskaj natychmiastową odpowiedź bez konieczności ręcznego wyszukiwania.

Automatyzacje ClickUp: Twórz cykle pracy bez kodowania, które uruchamiają działania w oparciu o określone warunki. Gdy status zadania zmieni się na „Oczekuje na weryfikację ubezpieczenia”, możesz automatycznie powiadomić zespół rozliczeniowy i ustawić przypomnienie o podjęciu dalszych działań.

Formularze ClickUp: Twórz konfigurowalne formularze rejestracyjne, które są bezpośrednio przesyłane do Twojego obszaru roboczego. Informacje o pacjencie lub wnioski o skierowanie stają się zadaniami do wykonania w momencie ich przesłania, bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

Panele ClickUp: Wizualizuj wskaźniki operacyjne swojej praktyki w czasie rzeczywistym. Śledź wskaźniki realizacji zadań, monitoruj wąskie gardła w Wizualizuj wskaźniki operacyjne swojej praktyki w czasie rzeczywistym. Śledź wskaźniki realizacji zadań, monitoruj wąskie gardła w cyklu pracy rozliczeniowej lub sprawdzaj, którzy pracownicy mają obciążenie.

ClickUp Docs: Scentralizuj Scentralizuj standardowe procedury operacyjne i materiały szkoleniowe tuż obok zadań, których dotyczą. Twoi pracownicy zawsze mają dostęp do najnowszych protokołów bez konieczności przeszukiwania wspólnych dysków.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Ogranicz przełączanie się między zadaniami i zwiększ wydajność personelu , konsolidując zarządzanie zadaniami, dokumentację i komunikację w jednym obszarze roboczym ClickUp.

Zwalnij czas swojego zespołu dzięki ClickUp Brain, który zajmuje się podsumowywaniem i tworzeniem zawartości poprzez zrozumienie kontekstu obszaru roboczego ClickUp.

Skonfiguruj cykle pracy zgodnie z potrzebami swojej praktyki, korzystając z , korzystając z pól niestandardowych ClickUp widoków ClickUp i automatyzacji ClickUp — nie jest wymagana wiedza techniczna.

Wady:

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby zapoznać się z pełnym zakresem funkcji i znaleźć idealne ustawienia.

Nie zastępuje ono klinicznych systemów EHR i najlepiej sprawdza się jako uzupełnienie specjalistycznego oprogramowania dla służby zdrowia.

Obsługa aplikacji mobilnej różni się nieco od wersji komputerowej w przypadku niektórych zaawansowanych funkcji.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 11 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Udostępnianie opinii recenzenta serwisu G2:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że wszystko znajduje się w jednym miejscu. Zadania, osie czasu, notatki i aktualizacje są dostępne w tym samym systemie, co ogranicza konieczność przechodzenia między różnymi narzędziami. Cenę również elastyczność. Możemy dostosować statusy, pola niestandardowe i widoki do rzeczywistego sposobu pracy naszego zespołu. Ułatwia to utrzymanie porządku i zapewnia przejrzystość w zakresie tego, kto jest odpowiedzialny za co i na jakim etapie są projekty w danym momencie.

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że wszystko znajduje się w jednym miejscu. Zadania, osie czasu, notatki i aktualizacje są dostępne w tym samym systemie, co ogranicza konieczność przechodzenia między różnymi narzędziami. Cenię również elastyczność. Możemy dostosować statusy, pola i widoki do rzeczywistego sposobu pracy naszego zespołu. Ułatwia to utrzymanie porządku i zapewnia przejrzystość w zakresie tego, kto jest odpowiedzialny za co i na jakim etapie są projekty w danym momencie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby bezboleśnie skalować swoją działalność, wprowadź do swoich cykli pracy Super Agentów ClickUp! Dzięki wykorzystaniu Super Agentów wraz z ludźmi Twój zespół będzie miał więcej czasu, aby skupić się na najbardziej wpływowych zadaniach. Oto kilka rzeczy, które Super Agent może przejąć od Ciebie jako Twój środowiskowy kolega z zespołu AI: Segregacja zgłoszeń i ustawienia zadań (z formularzy): przegląda każde przesłane zgłoszenie, stosuje odpowiednią listę kontrolną/szablon oraz ustala priorytety i terminy realizacji zgodnie z ustalonymi zasadami. Kieruje zgłoszenie do właściwego właściciela (recepcja, rozliczenia, koordynacja opieki), dzięki czemu nigdy nie pozostaje ono bez przypisania.

Gotowość do wizyty i koordynacja przed wizytą: monitoruje nadchodzące wizyty i wcześnie sygnalizuje braki (brak weryfikacji ubezpieczenia, skierowania, formularzy, dokumentacji). Publikuje szybką aktualizację „czego brakuje + kto jest za to odpowiedzialny” i powiadamia osoby przypisane, gdy kluczowe pola są niekompletne.

Działania następcze i cykle pracy w przypadku niepojawienia się pacjenta: automatyczne tworzenie zadań związanych z wizytą i działaniami następczymi (badania laboratoryjne, skierowania, wnioski o dokumentację, zmiana terminu wizyty). Eskalacja elementów, które utknęły w fazie „Oczekiwanie” lub przekroczyły termin SLA, aby nie zostały pominięte.

Codzienne aktualizacje z centrum kontroli operacyjnej kliniki: generuje codzienne podsumowanie zaległych zadań, dzisiejszych priorytetów według właścicieli oraz wąskich gardeł na listach. Zapewnia menedżerom szybki widok na sprawy wymagające uwagi bez konieczności ręcznego sprawdzania wielu tablic. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Super Agent:

2. athenahealth (najlepsze dla praktyk opartych na chmurze)

za pośrednictwem athenahealth

Twoja praktyka boryka się z częstymi odmowami rozpatrzenia wniosków z powodu ciągle zmieniających się zasad płatników, a Ty nie masz personelu, który mógłby nadążyć za zmianami. Ma to negatywny wpływ na wydajność operacyjną, co prowadzi do spowolnienia cyklu przychodów i zmusza Twój zespół do spędzania wielu godzin na rozmowach telefonicznych z firmami ubezpieczeniowymi zamiast pomagać pacjentom.

athenahealth oferuje platformę opartą na chmurze, zbudowaną w oparciu o inteligencję sieciową. Jej athenaNet łączy tysiące praktyk, wykorzystując ich zbiorcze dane do aktualizowania zasad rozliczeń i identyfikowania trendów płatniczych w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że Twoje roszczenia korzystają z doświadczeń innych praktyk, co zmniejsza liczbę odmów spowodowanych nieaktualnymi informacjami.

Platforma integruje zarządzanie praktyką z EHR i narzędziami do angażowania pacjentów. Dla praktyk, które chcą odciążyć się od złożoności rozliczeń, athenahealth oferuje również usługi zarządzania cyklem przychodów, w ramach których eksperci firmy zajmują się odrzuconymi wnioskami o refundację.

Najlepsze funkcje athenahealth

athenaNet network intelligence: Wykorzystuje dane z sieci do ciągłej aktualizacji zasad rozliczeń, zmniejszając liczbę odrzuceń poprzez wykrywanie błędów przed przesłaniem wniosku.

Zintegrowane zarządzanie cyklem przychodów: Oferuje usługi RCM, w ramach których zespół zajmuje się odrzuconymi roszczeniami i monitoruje zaległe salda, umożliwiając outsourcing złożonych procesów rozliczeniowych.

Pakiet do obsługi pacjentów: obejmuje planowanie online, automatyczne przypomnienia i portal dla pacjentów, aby zmniejszyć obciążenie pracą w recepcji i poprawić jakość obsługi pacjentów.

Zalety i wady athenahealth

Zalety:

Wiedza oparta na sieci pomaga placówkom medycznym być na bieżąco z wymaganiami płatników.

Łączy oprogramowanie z opcjonalnymi usługami dla praktyk, które chcą odciążyć się od rozliczeń.

Wydajne narzędzia dla pacjentów spełniają współczesne oczekiwania dotyczące dostępu cyfrowego.

Wady:

Ceny oparte na wycenie utrudniają porównanie kosztów bez konsultacji handlowej.

Wdrożenie może być długotrwałe w przypadku praktyk o złożonych cyklach pracy.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że interfejs wydaje się przestarzały.

Ceny athenahealth

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje athenahealth

G2: 3,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 3,6/5 (ponad 800 recenzji)

Co mówią o athenahealth użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co mówi recenzja G2:

Bardzo cenię athenaOne za przyjazne dla użytkownika szablony oraz łatwe w obsłudze kalendarze i harmonogramy. Bardzo podoba mi się funkcja czatu Athena, która pozwala mi bez wysiłku kontaktować się z kolegami. Pomaga mi również planować rozmowy i harmonogramy dzięki widokowi kalendarzy naszych dostawców na dany dzień. Ponadto jest to bardzo proste i łatwe w użyciu narzędzie, z którego korzystamy od prawie 15 lat.

Bardzo cenię athenaOne za przyjazne dla użytkownika szablony oraz łatwe w obsłudze kalendarze i harmonogramy. Bardzo podoba mi się funkcja czatu Athena, która pozwala mi bez wysiłku kontaktować się z kolegami. Pomaga mi również planować rozmowy i harmonogramy dzięki widokowi kalendarzy naszych dostawców na dany dzień. Ponadto jest to bardzo proste i łatwe w obsłudze narzędzie, z którego korzystamy od prawie 15 lat.

3. AdvancedMD (najlepsze dla średnich praktyk)

za pośrednictwem AdvancedMD

Średniej wielkości praktyki często znajdują się w niezręcznej sytuacji — podstawowe oprogramowanie nie nadąża za ich potrzebami, ale rozwiązania dla Enterprise wydają się zbyt rozbudowane. AdvancedMD ma na celu wypełnienie tej luki.

Oferuje wysoce konfigurowalną platformę do zarządzania praktyką, która łączy elastyczność z użytecznością. System pozwala dostosować cykle pracy, formularze i raporty do konkretnych potrzeb, dzięki czemu jest popularny wśród praktyk, które potrzebują więcej niż jednego uniwersalnego rozwiązania.

Obejmuje zintegrowaną telezdrowie, które ma kluczowe znaczenie dla oferowania opieki hybrydowej. Platforma wyróżnia się możliwościami raportowania, oferując konfigurowalne pulpity nawigacyjne, które zapewniają przejrzystą widoczność wyników finansowych i operacyjnych.

Najlepsze funkcje AdvancedMD

Konfigurowalne szablony cyklu pracy: skonfiguruj procesy planowania, kliniczne i rozliczeniowe zgodnie z konkretnymi potrzebami, dostosowując je do różnych specjalizacji.

Zintegrowana platforma telezdrowia: Wizyty wideo są wbudowane w system, dzięki czemu planowanie, dokumentacja i rozliczanie wirtualnej opieki przebiegają płynnie.

Kompleksowy pakiet raportów: śledź kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźniki ściągalności należności i wykorzystanie terminów wizyt, dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i raportom.

Zalety i wady AdvancedMD

Zalety:

Oferuje szerokie możliwości niestandardowego dostosowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi.

Aplikacja mobilna zapewnia wygodny dostęp do harmonogramów i informacji o pacjentach w podróży.

Zintegrowana telezdrowie ogranicza rozrost narzędzi i upraszcza operacje.

Wady:

Wstępne ustawienia mogą być czasochłonne ze względu na liczbę niestandardowych opcji dostosowywania.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że czas reakcji obsługi klienta może być niejednolity.

Ceny oparte na wycenie utrudniają planowanie budżetu bez rozmowy handlowej.

Ceny AdvancedMD

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AdvancedMD

G2: 3,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 3,6/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o AdvancedMD użytkownicy w praktyce?

Oto udostępnienie opinii recenzenta serwisu G2:

Po skonfigurowaniu systemu nawigacja jest łatwa. Łatwo jest publikować posty i generować raporty. Wszystko w systemie jest opatrzone datą i godziną oraz nazwiskiem użytkownika, dzięki czemu łatwo jest śledzić, kto co zrobił i kiedy. Jest to świetna funkcja ułatwiająca rozliczanie.

Po skonfigurowaniu systemu nawigacja jest łatwa. Łatwo jest publikować i generować raporty. Wszystko w systemie jest opatrzone datą i godziną oraz nazwiskiem użytkownika, dzięki czemu łatwo jest śledzić, kto co zrobił i kiedy. Jest to świetna funkcja ułatwiająca rozliczanie.

4. NextGen Healthcare (najlepsze rozwiązanie dla gabinetów specjalistycznych wymagających niestandardowych cykli pracy)

za pośrednictwem NextGen

NextGen Healthcare koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań do zarządzania cyklami pracy klinicznej i administracyjnej dostosowanych do konkretnych dziedzin, takich jak kardiologia, ortopedia i zdrowie psychiczne. Ta specjalizacja skraca czas ustawień i gwarantuje, że oprogramowanie będzie dostosowane do rzeczywistego sposobu pracy specjalistów.

Platforma łączy zarządzanie praktyką z funkcjami EHR, płynnie łącząc dane kliniczne i administracyjne. Jej narzędzia do zarządzania zdrowiem populacji pomagają również praktykom w proaktywnym zarządzaniu panelami pacjentów, co ma kluczowe znaczenie dla osób uczestniczących w programach opieki opartej na wartościach.

Najlepsze funkcje NextGen Healthcare

Szablony kliniczne dostosowane do poszczególnych specjalizacji: gotowe szablony dla dziesiątek specjalizacji skracają czas potrzebny na dokumentację i zapewniają zgodność cykli pracy z wymogami klinicznymi.

Zarządzanie zdrowiem populacji: narzędzia do identyfikowania luk w opiece i śledzenia wskaźników jakości zapewniają wsparcie dla praktyk w zakresie opieki opartej na wartościach.

Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania praktyką medyczną i elektroniczna dokumentacja medyczna: dokumentacja kliniczna i funkcje administracyjne udostępniają wspólną bazę danych, co eliminuje konieczność podwójnego wprowadzania danych.

Zalety i wady NextGen Healthcare

Zalety:

Stworzone specjalnie dla gabinetów specjalistycznych, wymagające niestandardowego dostosowania

Silne wsparcie dla opieki opartej na wartościach pomaga placówkom w realizacji programów płatności za jakość.

Ujednolicona platforma zmniejsza trudności związane z zarządzaniem oddzielnymi systemami.

Wady:

Wdrożenie może potrwać kilka miesięcy w przypadku złożonych praktyk.

Bogactwo funkcji sprawia, że nowi użytkownicy muszą poświęcić sporo czasu na naukę obsługi programu.

Praktyki spoza głównych specjalizacji NextGen mogą uznać je za mniej przydatne.

Ceny NextGen Healthcare

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 1200 recenzji)

Co mówią o NextGen Healthcare użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co jest udostępniane w recenzji Capterra:

Potężne narzędzie dla placówek opieki zdrowotnej; po ustawieniu skutecznie usprawnia opiekę nad pacjentami i zarządzanie gabinetem.

Potężne narzędzie dla placówek opieki zdrowotnej; po ustawieniu skutecznie usprawnia opiekę nad pacjentami i zarządzanie gabinetem.

5. Tebra (najlepsze rozwiązanie dla nowych praktyk, które potrzebują jednocześnie narzędzi do marketingu i zarządzania pacjentami)

za pośrednictwem Tebra

Jako mała lub nowa praktyka potrzebujesz zarówno oprogramowania operacyjnego, jak i narzędzi do pozyskiwania nowych pacjentów. Korzystanie z oddzielnych narzędzi do zarządzania praktyką i marketingu jest kosztowne i skomplikowane, co powoduje dodatkowe obciążenie administracyjne, na które nie masz czasu. Ta fragmentacja uniemożliwia uzyskanie jasnego obrazu kondycji Twojej praktyki.

Tebra rozwiązuje ten problem, łącząc zarządzanie praktyką (z Kareo) i marketingiem pacjentów (z PatientPop) w jednej, zunifikowanej platformie. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla niezależnych praktyk, które muszą jednocześnie zarządzać działalnością i poszerzać bazę pacjentów.

Platforma kładzie nacisk na dostępność, oferując uproszczone cykle pracy rozliczeniowej i intuicyjny interfejs, który skraca czas potrzebny na opanowanie obsługi przez zespoły bez dedykowanego personelu IT. Funkcje marketingowe, takie jak zarządzanie reputacją online, pomagają budować markę praktyki i przyciągać nowych pacjentów.

Najlepsze funkcje Tebra

Połączone zarządzanie praktyką medyczną i marketingiem skierowanym do pacjentów: obejmuje narzędzia do zarządzania reputacją online i pozyskiwania nowych pacjentów, uwzględniające cały cykl życia pacjenta, od pozyskania do opieki.

Uproszczone cykle pracy rozliczeniowej: interfejs rozliczeniowy został zaprojektowany z myślą o placówkach, które nie zatrudniają dedykowanego personelu rozliczeniowego, usprawniając proces przesłania wniosków i księgowania płatności.

Zautomatyzowana komunikacja z pacjentami: przypomnienia o wizytach, wiadomości przypominające i prośby o recenzje są wysyłane automatycznie, co zmniejsza obciążenie pracą recepcji.

Zalety i wady Tebra

Zalety:

Kompleksowe podejście eliminuje konieczność zarządzania wieloma dostawcami.

Interfejs został zaprojektowany z myślą o użytkownikach bez wiedzy technicznej i placówkach bez personelu IT.

Przejrzyste ceny początkowe ułatwiają wstępne planowanie budżetu w porównaniu z konkurencją.

Wady:

W przypadku większych lub bardziej złożonych praktyk zestaw funkcji może okazać się limitujący.

Zaawansowane opcje dostosowywania mają limit w porównaniu z platformami dla przedsiębiorstw.

Mniej opcji integracji z narzędziami innych firm

Ceny Tebra

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tebra

G2: 4,0/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 3,9/5 (ponad 1200 recenzji)

Co mówią o Tebra użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co użytkownik Capterra udostępnił:

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że Tebra jest wydajna i skuteczna w tym sensie, że jest prosta i łatwa w nawigacji podczas tworzenia notatek.

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że Tebra jest wydajna i skuteczna, ponieważ jest prosta i łatwa w nawigacji podczas tworzenia notatek.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain MAX (komputerowy dodatek ClickUp oparty na AI) jest szczególnie przydatny dla zespołów zarządzających praktykami medycznymi, ponieważ zmniejsza trudności związane z wyszukiwaniem informacji i rejestrowaniem działań podczas szybkiego przechodzenia między narzędziami. Zamiast przeszukiwać wiele list, plików i połączonych aplikacji ClickUp, przeszukuj ClickUp, Internet i połączone narzędzia z jednego miejsca, aby szybko znaleźć odpowiednie zadanie, dokument dotyczący zasad lub listę kontrolną operacji, gdy w ciągu dnia pojawi się pytanie.

Co więcej, funkcja Talk to Text zamienia głos na dopracowany tekst w praktycznie każdym polu tekstowym na komputerze, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy masz zajęte ręce: możesz podyktować krótką notatkę, wewnętrzną informację lub aktualizację zadania i natychmiast zapisać ją w miejscu, w którym odbywa się praca.

6. SimplePractice (najlepsze dla małych gabinetów zajmujących się zdrowiem behawioralnym)

za pośrednictwem SimplePractice

SimplePractice zostało zaprojektowane specjalnie dla samodzielnych i małych praktyk zajmujących się zdrowiem behawioralnym. Jego filozofią jest prostota ponad bogactwem funkcji, co pozwala na obsługę planowania, dokumentacji, rozliczeń i telezdrowia bez konieczności zatrudniania personelu administracyjnego.

Telemedycyna jest podstawową częścią platformy, a nie dodatkiem, a sesje wideo można uruchamiać bezpośrednio z kalendarza. Portal dla klientów umożliwia pacjentom samodzielne wypełnianie dokumentów rejestracyjnych i rezerwowanie wizyt, co ogranicza czas poświęcany na korespondencję.

Najlepsze funkcje SimplePractice

Wbudowana funkcja telezdrowia: sesje wideo są płynnie zintegrowane z platformą i nie wymagają oddzielnego dostawcy ani logowania.

Portal dla klientów: samoobsługowy portal dla klientów, umożliwiający wypełnianie dokumentów rejestracyjnych, rezerwowanie wizyt i wysyłanie bezpiecznych wiadomości.

Usprawnione rozliczanie ubezpieczeń: obejmuje podstawowe funkcje związane z rozliczaniem ubezpieczeń, których potrzebują lekarze prowadzący indywidualną praktykę, bez nadmiernej złożoności.

Zalety i wady SimplePractice

Zalety:

Cała platforma została zaprojektowana z myślą o lekarzach prowadzących praktykę bez administratorów.

Telemedycyna działa płynnie w ramach platformy, a nie jako nieporęczna integracja.

Przejrzyste poziomy cenowe ułatwiają planowanie budżetu.

Wady:

Ograniczona skalowalność dla praktyk, które rozrastają się poza kilku dostawców

Funkcje rozliczeń ubezpieczeniowych są podstawowe w porównaniu z dedykowanymi platformami RCM.

Opcje niestandardowego dostosowywania są celowo ograniczone, aby zachować prostotę.

Ceny SimplePractice

Pakiet startowy: 24,50 USD/miesiąc przez 3 miesiące, a następnie 49 USD/miesiąc

Essential: 39,50 USD/miesiąc przez 3 miesiące, a następnie 79 USD/miesiąc

Dodatkowo: 49,50 USD/miesiąc przez 3 miesiące, a następnie 99 USD/miesiąc.

Oceny i recenzje SimplePractice

G2: 4,1/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2600 recenzji)

Co mówią o SimplePractice użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co mówi recenzent Capterra:

Było bardzo łatwe do nauczenia się i obsługi. Moi dostawcy usług medycznych lubią prostą sekcję notatek, w której mogą dokumentować swoje sesje. Składanie wniosków do ubezpieczyciela jest bardzo proste.

Było bardzo łatwe do nauczenia się i obsługi. Moi dostawcy usług medycznych lubią prostą sekcję notatek, w której mogą dokumentować swoje sesje. Składanie wniosków do ubezpieczyciela jest bardzo proste.

Oto wideo przedstawiające kilka przydatnych narzędzi, które mogą zmniejszyć nakład pracy administracyjnej terapeutów:

7. CureMD (najlepsze kompleksowe oprogramowanie do zarządzania praktyką medyczną w chmurze)

za pośrednictwem CureMD

Kiedy placówka korzysta z oddzielnych systemów do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, rozliczeń i zarządzania praktyką, dane muszą być ponownie wprowadzane w wielu miejscach. Prowadzi to do błędów, marnowania czasu i frustrujących niespójności między notatkami klinicznymi a rozliczeniami. Takie rozproszenie pracy uniemożliwia wydajne funkcjonowanie.

CureMD rozwiązuje ten problem dzięki kompleksowej, wszechstronnej platformie chmurowej, która łączy EHR, zarządzanie praktyką i rozliczenia medyczne w jednym, ujednoliconym systemie. Dane wprowadzone raz płynnie przepływają przez cały cykl pracy, od dokumentacji i kodowania po przesłanie wniosków.

Platforma wykorzystuje dokumentację wspomaganą AI, aby pomóc dostawcom szybciej zakończyć notatki, sugerując odpowiednie kody i identyfikując braki. Zintegrowana izba rozliczeniowa obsługuje składanie i śledzenie wniosków, a weryfikacja uprawnień w czasie rzeczywistym pozwala wykryć problemy z zakresem ubezpieczenia, zanim staną się one poważnym problemem.

Najlepsze funkcje CureMD

Zunifikowane EHR, PM i fakturowanie: wszystkie trzy funkcje są udostępniane na wspólnej bazie danych, co eliminuje powielanie wpisów i zapewnia wsparcie dla dokumentacji klinicznej w zakresie fakturowania.

Dokumentacja kliniczna wspomagana AI: system sugeruje odpowiednie kody i identyfikuje luki w dokumentacji, aby pomóc dostawcom usług medycznych w bardziej efektywnym zakończeniu notatek.

Zintegrowana izba rozliczeniowa: składanie wniosków, śledzenie i zarządzanie odmowami odbywa się w ramach platformy, z weryfikacją uprawnień w czasie rzeczywistym.

Zalety i wady CureMD

Zalety:

Prawdziwa integracja typu „wszystko w jednym” zmniejsza liczbę błędów i eliminuje trudności związane z zarządzaniem oddzielnymi systemami.

Wsparcie dokumentacji AI pomaga dostawcom usług medycznych w bardziej wydajnym dokumentowaniu i dokładnym kodowaniu.

Kompleksowa integracja z izbą rozliczeniową upraszcza zarządzanie roszczeniami.

Wady:

Kompleksowy zestaw funkcji wymaga od nowych użytkowników pewnego nakładu pracy związanego z nauką obsługi.

Wdrożenie może potrwać kilka miesięcy w przypadku złożonych praktyk.

Ceny oparte na wycenie wymagają rozmów handlowych w celu zrozumienia kosztów.

Ceny CureMD

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CureMD

G2: 3,8/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 3,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o CureMD użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto zmiana, która pojawiła się w recenzji Capterra:

Bardzo łatwy w obsłudze i nauce interfejs, pomaga w rozliczaniu i organizowaniu dokumentów.

Bardzo łatwy w obsłudze i nauce interfejs, pomaga w rozliczaniu i organizowaniu dokumentów.

8. eClinicalWorks (najlepsze rozwiązanie dla praktyk z wieloma dostawcami i wieloma lokalizacjami)

za pośrednictwem eClinicalWorks

eClinicalWorks jest przeznaczony dla większych praktyk i systemów opieki zdrowotnej, które potrzebują kompleksowych funkcji EHR i zarządzania praktyką. Obsługuje złożone operacje z udziałem wielu dostawców i w wielu lokalizacjach dzięki funkcjom zaprojektowanym z myślą o dużej liczbie pacjentów.

Zintegrowane podejście oznacza, że dokumentacja kliniczna, planowanie, rozliczanie i zaangażowanie pacjentów odbywają się na wspólnej platformie. Narzędzia do zarządzania zdrowiem populacji są kluczowym czynnikiem wyróżniającym, pomagającym zidentyfikować luki w opiece i zarządzać chorobami przewlekłymi w całej grupie pacjentów.

Najlepsze funkcje eClinicalWorks

Zarządzanie zdrowiem populacji: Obejmuje narzędzia do identyfikacji luk w opiece, zarządzania chorobami przewlekłymi i śledzenia wskaźników jakości w celu zapewnienia wsparcia dla opieki opartej na wartościach.

Zintegrowane EHR i zarządzanie praktyką: Funkcje kliniczne i administracyjne są udostępniane na wspólnej platformie, a przepływ danych jest bezproblemowy.

Kompleksowa obsługa pacjentów: portal dla pacjentów, funkcje telezdrowia i narzędzia komunikacyjne w trybie automatyzacji spełniają współczesne oczekiwania pacjentów.

Zalety i wady eClinicalWorks

Zalety:

Stworzone z myślą o złożonych praktykach o wielu lokalizacjach.

Wydajne narzędzia do zarządzania zdrowiem populacji zapewniają wsparcie dla powodzenia programów opieki opartej na wartościach.

Kompleksowa integracja zmniejsza złożoność zarządzania dostawcami.

Wady:

Rozbudowana platforma wymaga od nowych pracowników długiego okresu nauki.

Wdrożenie jest złożone i najlepiej nadaje się dla organizacji dysponujących dedykowanymi zasobami IT.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowszymi konkurencyjnymi produktami.

Ceny eClinicalWorks

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje eClinicalWorks

G2: 3,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 3,3/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o eClinicalWorks użytkownicy w praktyce?

Udostępnianie opinii recenzenta serwisu G2:

Przyjazne dla użytkownika, łatwy dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu. Łatwość wdrożenia w nowych placówkach oraz łatwość szkolenia nowych pracowników. Obsługa klienta jest bardzo entuzjastyczna i zawsze dostępna. Korzystam z tego oprogramowania codziennie, ponieważ nasza placówka używa wyłącznie oprogramowania do Wszystkiego. Jest ponad 10 funkcji, które mi się podobają.

Przyjazne dla użytkownika, łatwy dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu. Łatwo je wdrożyć w nowych praktykach, a także łatwo nauczyć nowych pracowników. Obsługa klienta jest naprawdę entuzjastyczna i zawsze dostępna. Korzystam z tego oprogramowania codziennie, ponieważ nasza praktyka używa oprogramowania do wszystkiego. Jest ponad 10 funkcji, które mi się podobają.

9. PracticeSuite (najlepsze do zarządzania praktykami wielospecjalistycznymi)

za pośrednictwem PracticeSuite

PracticeSuite oferuje platformę opartą na chmurze, która obsługuje zarówno praktyki medyczne, jak i firmy świadczące wsparcie dla nich. To podwójne ukierunkowanie oznacza, że może ona obsługiwać złożone sytuacje rozliczeniowe i zapewnia elastyczność w zakresie zmiany modelu rozliczeń bez konieczności zmiany oprogramowania.

Platforma oferuje wsparcie dla wielu specjalizacji dzięki konfigurowalnym cyklom pracy. Jej funkcje RCM obejmują sprawdzanie wniosków i zarządzanie odmowami, a portal pacjenta obsługuje samodzielne planowanie i komunikację.

Najlepsze funkcje PracticeSuite

Wsparcie dla dwóch praktyk i firm rozliczeniowych: platforma jest przeznaczona zarówno dla praktyk medycznych, jak i zewnętrznych podmiotów rozliczeniowych, oferując elastyczność w zarządzaniu cyklem przychodów.

Kompleksowe funkcje RCM: funkcje takie jak weryfikacja roszczeń, zarządzanie odmowami i szczegółowe raportowanie finansowe zapewniają narzędzia do skutecznego zarządzania przychodami.

Wsparcie dla wielu specjalizacji: konfigurowalne cykle pracy i szablony dostosowują się do różnych wymagań specjalistycznych bez konieczności stosowania oddzielnych platform.

Zalety i wady PracticeSuite

Zalety:

Platforma obsługuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne modele rozliczeniowe.

Funkcje rozliczeń i zarządzania roszczeniami są rozbudowane i dorównują dedykowanym platformom RCM.

Dostęp w chmurze zapewnia wsparcie dla pracy zdalnej i prowadzenia działalności w wielu lokalizacjach.

Wady:

Interfejs może wydawać się mniej nowoczesny niż w przypadku niektórych konkurencyjnych produktów.

Doświadczenia użytkowników związane z wsparciem we wdrażaniu mogą się różnić.

Ceny oparte na wycenie wymagają rozmowy handlowej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kosztów.

Ceny PracticeSuite

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PracticeSuite

G2: 4,2/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o PracticeSuite użytkownicy w praktyce?

Oto, co udostępnił recenzent Capterra:

Dobra cena, możliwość integracji z szerokim zakresem innych programów/produktów

Dobra cena, możliwość integracji z szerokim zakresem innych programów/produktów

10. DrChrono (najlepsze dla zespołów opieki zdrowotnej korzystających głównie z urządzeń mobilnych)

za pośrednictwem DrChrono

Zespoły opieki zdrowotnej potrzebują rozwiązania mobilnego, które umożliwia dokumentowanie w miejscu świadczenia usług medycznych i zapewnia pełną funkcjonalność na tabletach i smartfonach.

DrChrono zostało stworzone z myślą o urządzeniach mobilnych i posiada funkcję interfejsu dostosowanego do iPada, zoptymalizowaną pod kątem obsługi dotykowej. Dzięki temu dostawcy mogą tworzyć wykresy i zarządzać zadaniami w miejscu świadczenia usług medycznych, poprawiając zarówno wydajność, jak i zaangażowanie pacjentów.

Platforma łączy EHR i zarządzanie praktyką z zintegrowanym rozliczaniem. Oferuje również konfigurowalne formularze medyczne i API dla praktyk dysponujących zasobami technicznymi umożliwiającymi tworzenie własnych integracji.

Najlepsze funkcje DrChrono

Projekt dostosowany do iPada: platforma została stworzona z myślą o urządzeniach mobilnych, dzięki czemu interakcje dotykowe i cykle pracy mobilne są naturalne i nieograniczone.

Konfigurowalne formularze medyczne: praktyki mogą tworzyć własne szablony dokumentacji dostosowane do konkretnych cykli pracy klinicznej.

Dostęp do API: dla placówek znających się na technologii API umożliwia niestandardowe integracje i cykle pracy, które rozszerzają możliwości platformy.

Zalety i wady DrChrono

Zalety:

Dostawcy mogą zakończyć pełne cykle pracy klinicznej i administracyjnej na tabletach.

Platforma jest wysoce konfigurowalna, aby dopasować się do konkretnych potrzeb związanych z cyklem pracy.

Przyjazny dla programistów interfejs API umożliwia niestandardową integrację.

Wady:

Elastyczność wymaga więcej czasu na ustawienia niż gotowe rozwiązania.

Funkcje rozliczeniowe mogą nie być wystarczająco rozbudowane dla praktyk o złożonych potrzebach w zakresie zarządzania przychodami (RCM).

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że czas reakcji obsługi klienta może być niejednolity.

Ceny DrChrono

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje DrChrono

G2: 3,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o DrChrono prawdziwi użytkownicy?

Oto udostępnienie opinii recenzenta serwisu G2:

Podoba mi się system raportowania w DrChrono firmy EverHealth. Filtry naprawdę ułatwiają śledzenie pacjentów, usług, produktów i finansów. Pomaga to usprawnić rozwiązywanie problemów, tworzyć kampanie marketingowe i skutecznie śledzić przychody.

Podoba mi się system raportowania w DrChrono firmy EverHealth. Filtry naprawdę ułatwiają śledzenie pacjentów, usług, produktów i finansów. Pomaga to usprawnić rozwiązywanie problemów, tworzyć kampanie marketingowe i skutecznie śledzić przychody.

Przestań tonąć w papierkowej robocie i zacznij skupiać się na pacjentach

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania praktyką medyczną zależy całkowicie od wielkości praktyki, specjalizacji i kluczowych wyzwań operacyjnych. Specjalistyczne platformy, takie jak athenahealth i NextGen Healthcare, doskonale nadają się do praktyk wymagających głębokiej integracji klinicznej, natomiast prostsze rozwiązania, takie jak SimplePractice i Tebra, są idealne dla lekarzy prowadzących indywidualną praktykę, którzy cenią sobie łatwość obsługi.

Znalezienie rozwiązania, które zmniejsza obciążenia administracyjne i pozwala pracownikom skupić się na opiece nad pacjentami, ma kluczowe znaczenie. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację przypomnień o wizytach, czy usprawnienie rozliczeń, najlepszym narzędziem jest to, z którego Twój zespół będzie faktycznie korzystał na co dzień.

Dla placówek, które chcą uporządkować swoje procesy administracyjne — koordynację personelu, śledzenie zadań i automatyzację powtarzalnych procesów — ClickUp zapewnia elastyczną podstawę, która uzupełnia specjalistyczne oprogramowanie dla służby zdrowia. Zacznij bezpłatnie i przekonaj się, jak zarządzanie cyklem pracy oparte na AI może zmniejszyć chaos operacyjny, który spowalnia działanie Twojej placówki.

Często zadawane pytania

Oprogramowanie do zarządzania praktyką obsługuje funkcje administracyjne, takie jak planowanie i rozliczanie, natomiast systemy EHR zarządzają dokumentacją kliniczną, taką jak karty zdrowia pacjentów i notatki z wizyt. Wiele nowoczesnych platform integruje obie te funkcje, ale pełnią one różne podstawowe zadania w praktyce.

Ogólne narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, mogą skutecznie zarządzać cyklem pracy administracyjnej i koordynacją personelu. Nie zastępują one jednak specjalistycznych funkcji, takich jak rozliczenia medyczne lub dokumentacja kliniczna, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest często połączenie obu rodzajów oprogramowania.

AI automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak przypomnienia o wizytach i sprawdzanie roszczeń. Bardziej zaawansowana AI może również pomóc w dokumentacji klinicznej, sugerując kody i podsumowując informacje o pacjencie, co zmniejsza ilość pracy ręcznej, która pochłania czas personelu.

Małe praktyki powinny skupić się na podstawowych potrzebach operacyjnych: niezawodnym planowaniu z automatycznymi przypomnieniami, prostym rozliczaniem, narzędziami do komunikacji z pacjentami i dostępnością w chmurze. Łatwość obsługi jest często ważniejsza niż długa lista funkcji dla przedsiębiorstw, z których nie będziesz korzystać.