Jak zwiększyć wykorzystanie funkcji: strategie, wskaźniki i podręcznik

Wprowadziłeś nowy przycisk, inteligentniejszy cykl pracy, a może nawet cały moduł. Notatki o wydaniu wyglądają znakomicie. Jednak tydzień później zaangażowanie użytkowników jest niskie.

Ta luka między wprowadzeniem a wykorzystaniem jest miejscem, w którym następuje zastój wzrostu.

Benchmarki oprogramowania Pendo sugerują, że tylko 6,4% funkcji generuje 80% kliknięć w produktach cyfrowych. Tworzenie większej liczby funkcji rzadko jest rozwiązaniem.

Solidny podręcznik wdrażania funkcji pomaga zespołom skupić się na odpowiednich momentach, komunikatach i wskaźnikach. Wspiera odkrywanie, aktywację i długoterminową wartość.

W tym blogu omówimy lejek, wskaźniki KPI i praktyczne taktyki, które można zastosować, nie zamieniając wdrażania funkcji w projekt oparty na domysłach dla swojego zespołu.

Szablon strategii produktowej ClickUp zapewnia uporządkowany sposób planowania i śledzenia inicjatyw związanych ze strategią produktową, dzięki czemu Twój zespół może pozostać zgodny w kwestii priorytetów, wyników i realizacji, bez rozpraszania dokumentów i decyzji między zbyt wieloma narzędziami.

Czym jest wdrażanie funkcji?

Wyobraź sobie, że wprowadzasz nową funkcję, która wygląda na oczywisty sukces w Twoim planie działania. Rozwiązuje ona rzeczywisty problem klientów, interfejs użytkownika jest przejrzysty, a Twój zespół z niecierpliwością czeka na jej uruchomienie.

Oto, co prawdopodobnie stanie się dalej. Większość użytkowników nigdy tego nie zauważy. Niektórzy klikną raz i zrezygnują. Kilku zaawansowanych użytkowników znajdzie prawdziwy cykl pracy i pozostanie przy nim.

✅ Właśnie w tym miejscu pojawia się kwestia wdrażania funkcji.

W istocie wdrażanie funkcji to proces pomagania użytkownikom w:

Odkryj konkretne narzędzie lub funkcję

Aktywuj go po raz pierwszy.

Zintegruj go z ich regularnym cyklem pracy.

Prawdziwe wdrożenie ma miejsce, gdy powtarzające się użycie dowodzi, że użytkownik rozumie wartość narzędzia i czerpie większe korzyści z produktu.

Zazwyczaj wygląda to następująco:

Odkrywanie funkcji poprzez wdrażanie, edukację lub wskazówki w aplikacji

Pierwsze użycie, które potwierdza, że funkcja rozwiązuje rzeczywisty problem do zrobienia.

Powtarzaj czynności, które wskazują na długoterminowe korzystanie z produktu.

Wzrost popularności zaawansowanych funkcji w miarę wzrostu zaufania użytkowników

Wdrażanie nowych funkcji to nie tylko ich uruchamianie. Dobrze przeprowadzone wdrażanie polega na pomaganiu użytkownikom w odkrywaniu i docenianiu wartości tego, co stworzyłeś.

Dlaczego wdrażanie funkcji ma znaczenie dla zespołów produktowych

Wprowadzanie nowych funkcji wydaje się postępem, ale to ich przyjęcie naprawdę ma znaczenie. Jeśli nowi użytkownicy nie osiągną punktu aktywacji danej funkcji, nawet najsilniejsze wersje mogą nie osiągać oczekiwanych wyników.

Wdrażanie funkcji to przydatny sposób dla zespołów ds. rozwoju i menedżerów produktu na ocenę skuteczności ścieżki użytkownika oraz tego, czy użytkownicy rozumieją wartość funkcji. Pomaga im to również potwierdzić, że komunikaty lub wskazówki w aplikacji spełniają swoje zadanie, a zaawansowane funkcje rzeczywiście zapewniają obecnym użytkownikom większą wartość.

Prawidłowe wdrażanie funkcji pomaga zespołom produktowym:

Wzmocnij aktywację użytkowników, kierując ich do wykonania pierwszych ważnych czynności.

Zwiększ retencję użytkowników, przekształcając wczesne sukcesy w powtarzalne nawyki.

Nadaj priorytet funkcjom o wysokiej wartości w oparciu o rzeczywiste wskaźniki adopcji.

Zmniejsz liczbę niepotrzebnych cykli tworzenia oprogramowania, sprawdzając, które funkcje produktu są wykorzystywane przez użytkowników.

Oferuj wsparcie dla określonych segmentów użytkowników poprzez ukierunkowane działania mające na celu przyjęcie zaawansowanych funkcji.

Korzystny wskaźnik wykorzystania funkcji nie pojawia się przypadkowo. Dzięki konsekwentnemu śledzeniu wykorzystania funkcji można podejmować trafniejsze decyzje dotyczące tego, co należy ulepszyć, przeprowadzić promocję, a co wycofać.

Jakie są kluczowe elementy podręcznika wdrażania funkcji?

Solidny podręcznik sprawia, że wdrażanie funkcji przestaje być tylko planem, a staje się systemem, który Twój zespół może stosować przy każdej aktualizacji, niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowe funkcje, czy próbujesz poprawić wdrażanie zaawansowanych funkcji.

Oto podstawowe elementy, które należy uwzględnić:

Jasne cele wdrożeniowe i definicje aktywacji: Zdecyduj, jak wygląda „powodzenie” dla każdej funkcji. Zdefiniuj punkt aktywacji, pierwsze kluczowe działanie i idealny wskaźnik wdrożenia funkcji.

Mapowany lejek adopcji funkcji: Przedstaw, w jaki sposób użytkownicy przechodzą od świadomości do powtarzalnego korzystania. Jasno zdefiniowane etapy lejka adopcji funkcji pomagają zidentyfikować, gdzie użytkownicy odkrywają funkcję, gdzie ją porzucają i gdzie należy ich poprowadzić.

Śledzenie zdarzeń i higiena danych: Skonfiguruj niestandardowe zdarzenia, aby mierzyć i śledzić wskaźnik adopcji funkcji wśród aktywnych użytkowników i określonych segmentów użytkowników. Ułatwia to porównywanie wskaźników adopcji dla wielu funkcji.

Ukierunkowane komunikaty i edukacja w ramach produktu: Zaplanuj, w jaki sposób będziesz korzystać z porad w aplikacji i sporadycznych powiadomień push, aby w odpowiednim momencie zwrócić uwagę na konkretne funkcje. Ma to kluczowe znaczenie dla wdrażania zaawansowanych funkcji bez przytłaczania nowych użytkowników.

Informacje zwrotne i pętle iteracyjne: Stwórz proste sposoby zbierania informacji zwrotnych po uruchomieniu. Połącz jakościowe informacje zwrotne od użytkowników z wskaźnikami adopcji, aby uzyskać bardziej szczegółowe zrozumienie, dlaczego użytkownicy przyjmują lub ignorują daną funkcję.

Własność między zespołami i tempo realizacji: Przydziel obowiązki menedżerom produktu, działowi marketingu produktu i działowi obsługi klienta. Lekki rytm przeglądów pomaga działać w oparciu o praktyczne spostrzeżenia, gdy nowa wersja jest jeszcze świeża.

Gdy wszystkie te elementy działają razem, poświęcasz mniej czasu na zgadywanie, a więcej na pomaganie użytkownikom w szybszym osiągnięciu wartości.

4 etapy lejka adopcji funkcji

Pomyśl o lejku adopcji funkcji jako o prostym sposobie na udzielenie odpowiedzi na skomplikowane pytanie: „Czy użytkownicy czerpią wartość z tego, co stworzyliśmy, czy tylko to zauważają i przechodzą dalej?”.

Lejek pomaga podzielić proces wdrażania funkcji na kroki, które można mierzyć i ulepszać. Traktowanie wdrażania jako sekwencji, a nie pojedynczego momentu, ułatwia dostrzeżenie, w którym momencie dana funkcja traci impet.

Oto krótkie, praktyczne omówienie czterech etapów, które warto uwzględnić w podręczniku wdrażania funkcji:

1. Scena ekspozycji

Jest to pierwszy prawdziwy moment kontaktu użytkowników z konkretną funkcją. Muszą ją zauważyć, ale muszą też zrozumieć, do czego służy. Jeśli cel nie jest jasny, wielu użytkowników zignoruje ją, nawet jeśli interfejs użytkownika jest idealny.

Dobra ekspozycja jest kontekstowa. Pasuje do ścieżki użytkownika, zamiast ją przerywać. Możesz używać lekkich komunikatów w aplikacji, subtelnych podświetleń interfejsu użytkownika lub krótkich podpowiedzi.

Celem jest pomoc odpowiednim użytkownikom w odkrywaniu funkcji, gdy jest to naturalnie istotne.

Kluczowy wskaźnik dla tego etapu: wskaźnik odkrywania funkcji

📌 Przykład: Platforma analityczna B2B wprowadza funkcję „Anomaly Explorer”. Podpowiedź nie pojawia się podczas logowania. Wyświetla się dopiero po utworzeniu przez użytkownika trzech pulpitów nawigacyjnych i włączeniu alertów. Baner otwiera krótki podgląd i ładuje próbkę danych. Użytkownik może przetestować funkcję w ciągu kilku sekund. Dzięki temu odkrywanie funkcji jest postrzegane jako pomocne, a nie promocyjne.

2. Scena aktywacji

Aktywacja jest pierwszym znaczącym działaniem, które potwierdza wartość funkcji. Jest to moment olśnienia, w którym użytkownicy rozumieją, w jaki sposób funkcja pomaga im wykonywać pracę szybciej, lepiej lub przy mniejszym ryzyku.

Punkt aktywacji powinien być łatwy do zdefiniowania i zmierzenia. W tym przypadku istotne znaczenie mają wskazówki w aplikacji, zwłaszcza w przypadku zaawansowanych funkcji. Krótka lista kontrolna, szablony lub szybki przewodnik mogą wyeliminować trudności związane z ustawieniami.

Kluczowy wskaźnik dla tego etapu: Wskaźnik aktywacji

📌 Przykład: System CRM wprowadza zaawansowaną funkcję kierowania potencjalnych klientów. Zespół definiuje aktywację jako „utworzenie reguły kierowania i automatyczne przypisanie co najmniej jednego potencjalnego klienta”. Po zaimportowaniu listy potencjalnych klientów użytkownicy widzą listę kontrolną ustawień. Otrzymują również szablony reguł dla typowych przypadków użycia. Pierwsze sukcesy pojawiają się szybko. Łatwiej jest poprawić wskaźnik przyjęcia funkcji.

3. Scena użytkowania (zachowanie)

Użytkownik po raz pierwszy zakończył podstawową czynność związaną z daną funkcją. W tym momencie sprawdza, czy funkcja rzeczywiście rozwiązuje jego problem, czy też jest zbyt trudna w obsłudze.

Aby zmierzyć stopień przyjęcia funkcji, należy polegać na niestandardowych zdarzeniach powiązanych z wynikami. Należy unikać sygnałów próżności. Należy śledzić działania, które wskazują na intencje, takie jak zmiany konfiguracji, utworzone wyniki lub zakończone cykle pracy.

W tym miejscu można również porównać wskaźniki adopcji w poszczególnych segmentach użytkowników.

Kluczowy wskaźnik dla tego etapu: czas do pierwszego użycia

📌 Przykład: Platforma rozliczeniowa wprowadza funkcję „Smart Dunning”. Zespół śledzi zdarzenia związane z tworzeniem sekwencji, edycją reguł i wysyłaniem e-maili windykacyjnych. Jako „wykorzystanie” definiują oni przeprowadzenie cyklu pracy przez dwa cykle rozliczeniowe. Śledzą również windykacje połączone z tą funkcją. W ten sposób wykorzystanie funkcji wiąże się z rzeczywistym wpływem.

4. Scena ponownego użycia (utrzymanie)

W tym momencie użytkownicy powracają do funkcji wielokrotnie, ponieważ stała się ona częścią ich codziennej rutyny. Nie potrzebują już ciągłych zachęt.

Ten etap często oddziela zwykłych użytkowników od zaawansowanych użytkowników. Wskazuje również, kto jest gotowy do przyjęcia zaawansowanych funkcji.

Możesz użyć tego wskaźnika, aby wyróżnić konkretne funkcje oparte na tym samym cyklu pracy.

Kluczowy wskaźnik dla tego etapu: utrzymanie funkcji/powtarzalne korzystanie

📌 Przykład: Platforma produktowa wprowadza zaawansowany widok planowania obciążenia. Zespół definiuje „ponowne użycie” jako otwieranie go co tydzień przez trzy tygodnie. Użytkownicy muszą również za każdym razem dostosowywać przydziały lub szacunki. Osobom, które spełniają ten próg, wyświetlane są podpowiedzi dotyczące planowania scenariuszy. Wsparcie to pomaga w głębszym wdrożeniu bez przytłaczania nowych użytkowników.

Ogólnie rzecz biorąc, etapy te zapewniają przejrzysty sposób śledzenia wdrażania funkcji bez konieczności zgadywania, gdzie użytkownicy rezygnują.

Po przyporządkowaniu wskaźników wykorzystania do poszczególnych kroków można ustalić priorytety odpowiednich zachęt do korzystania z zaawansowanych funkcji i pomóc większej liczbie użytkowników w osiągnięciu wartości z pełnym przekonaniem.

Kluczowe wskaźniki przyjęcia funkcji i KPI do śledzenia

Jeśli chcesz poprawić wdrażanie funkcji, potrzebujesz wskaźników, które odzwierciedlają rzeczywisty postęp, a nie tylko powierzchowną aktywność. Odpowiednie wskaźniki KPI pomogą Ci zmierzyć wdrażanie funkcji wśród nowych i obecnych użytkowników oraz pokażą, czy dana funkcja staje się częścią codziennych cykli pracy.

Dzięki niestandardowym zdarzeniom i wspólnej definicji punktu aktywacji menedżerowie produktu mogą porównać wskaźniki adopcji wielu funkcji. Ułatwia to określenie, które zaawansowane funkcje wymagają jaśniejszego pozycjonowania, lepszych wskazówek w aplikacji lub bardziej rygorystycznego wdrażania.

🧠 Czy wiesz, że: Badanie porównawcze przeprowadzone przez Userpilot wykazało, że średni wskaźnik adopcji podstawowych funkcji wynosi około 24,5%, a mediana wynosi 16,5% w 181 firmach.

Poniższe trzy wskaźniki stanowią jasną podstawę do pomiaru stopnia wykorzystania funkcji:

1. Wskaźnik wykorzystania funkcji

Wskaźnik wykorzystania funkcji informuje, ilu aktywnych użytkowników korzysta z danej funkcji w określonym okresie. Jest to jeden z najprostszych wskaźników wykorzystania i działa najlepiej, gdy zdefiniujesz, co uznaje się za znaczące wykorzystanie funkcji.

W przypadku zaawansowanego wdrażania funkcji wskaźnik ten staje się jeszcze bardziej przydatny. Możesz segmentować według roli, planu lub etapu dojrzałości, aby zobaczyć, gdzie użytkownicy wdrażają bardziej zaawansowane funkcje, a gdzie napotykają przeszkody.

Dzięki temu uzyskasz wyraźniejszy sygnał, na czym należy skupić się przy dostosowywaniu strategii wdrażania.

Wskaźnik wykorzystania funkcji = (liczba użytkowników funkcji/całkowita liczba logowań lub aktywnych użytkowników) * 100

2. Czas do pierwszego kluczowego działania

Wskaźnik ten mierzy czas potrzebny użytkownikom na wykonanie pierwszego znaczącego kroku po zapoznaniu się z funkcją. Jest to silny wskaźnik przejrzystości i tarcia. Jeśli czas jest zbyt długi, oznacza to, że wartość jest niejasna lub ścieżka jest zbyt złożona.

Skrócenie tego okresu często sprowadza się do lepszego kontekstu. Jasne komunikaty w aplikacji, proste listy kontrolne ustawień i bardziej rygorystyczne wdrażanie mogą pomóc użytkownikom osiągnąć pierwszy sukces.

3. Średni czas spędzony

Średni czas spędzony w aplikacji może pomóc w zrozumieniu poziomu zaangażowania, zwłaszcza w przypadku złożonych lub bardziej zróżnicowanych cykli pracy. Chociaż nie jest to samodzielny wskaźnik powodzenia, w połączeniu z wynikami pokazuje, gdzie użytkownicy napotykają przeszkody.

Na przykład, jeśli czas spędzony w aplikacji spada, a wskaźniki adopcji rosną, może to być pozytywny znak. Może to oznaczać, że użytkownicy szybciej osiągają wartości. Jeśli zarówno czas spędzony w aplikacji, jak i liczba rezygnacji rosną, może być konieczne wprowadzenie jaśniejszych wskazówek w aplikacji lub uproszczenie przepływu tej konkretnej funkcji.

Te trzy wskaźniki KPI razem dają Ci zrównoważony widok na świadomość, szybkość uzyskania wartości i głębokość wykorzystania każdej konkretnej funkcji. Konsekwentne śledzenie tych wskaźników pomaga podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące poprawy wdrażania funkcji bez zgadywania, czego użytkownicy będą potrzebować w przyszłości.

6 strategii zwiększających wykorzystanie funkcji

Nie poprawisz wykorzystania funkcji poprzez głośniejsze informowanie o nowych funkcjach. Poprawisz je poprzez usunięcie niepewności i tarć w momencie, gdy użytkownik próbuje rozwiązać jakiś problem. Najlepsze działania związane z wykorzystaniem funkcji są dyskretne, terminowe i bardzo celowe.

Oto praktyczne strategie, które możesz włączyć do swojego podręcznika wdrażania funkcji:

1. Zdefiniuj jeden jasny punkt aktywacji dla każdej funkcji.

Zespoły często osłabiają proces wdrażania, przez zbyt duże śledzenie działań „współpracy” dla konkretnej funkcji. Wybierz jeden główny punkt aktywacji, który potwierdza wartość. Ułatw wyjaśnienie tego każdemu członkowi zespołu.

Pomaga to również w dokładnym mierzeniu wykorzystania funkcji wśród aktywnych użytkowników. Jeśli punkt aktywacji jest niejasny, wskaźnik wykorzystania funkcji również będzie niejasny. W rezultacie zamiast poprawiać doświadczenia użytkowników, będziesz dyskutować nad liczbami.

2. Segmentuj według intencji, a nie tylko danych demograficznych

Zaawansowane funkcje rzadko są odpowiednie dla wszystkich użytkowników jednocześnie. Segmentuj użytkowników na podstawie tego, co próbują osiągnąć i zadań, które już wykonali. Zachowanie jest silniejszym sygnałem niż etykiety ról.

Na przykład, wyświetlaj podpowiedzi dotyczące zaawansowanych funkcji dopiero po zakończeniu przez użytkowników podstawowych ustawień głównych funkcji. Dzięki temu odkrywanie funkcji pozostaje istotne i zapobiega wrażeniu, że produkt jest zbyt skomplikowany.

3. Korzystaj z progresywnych wskazówek w aplikacji dotyczących zaawansowanych funkcji

W przypadku bardziej złożonych funkcji nie wystarczy pojedyncza podpowiedź. Skorzystaj z krótkich, krokowych wskazówek w aplikacji, które pomogą użytkownikom wykonać jedną znaczącą czynność na raz. Celem jest zbudowanie zaufania, a nie ukończenie zadania.

Połącz to z lekkimi komunikatami w aplikacji, które wyjaśniają, dlaczego dany krok jest ważny. Gdy użytkownicy zrozumieją wartość funkcji, będą bardziej skłonni do kontynuowania i przyjęcia cyklu pracy zamiast porzucania go po pierwszym kliknięciu.

🧠 Czy wiesz, że: Lista kontrolna dotycząca wdrażania nowych pracowników i wskaźniki postępów czerpią z „efektu nadanego postępu” – odkrycia behawioralnego pokazującego, że zapewnienie ludziom niewielkiej przewagi na początku może zwiększyć ich wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celu.

4. Śledź niestandardowe zdarzenia, które odzwierciedlają wyniki

Jeśli prowadzisz śledzenie tylko „otwartych” lub „klikniętych”, źle zinterpretujesz wdrożenie. Skonfiguruj niestandardowe zdarzenia, które odzwierciedlają rzeczywisty postęp. Pomyśl o opublikowanych, zapisanych, udostępnionych, zautomatyzowanych i rozwiązanych. Działania, które pokazują intencje.

W tym przypadku wskaźniki adopcji stają się przydatne do ustalania priorytetów. Możesz porównać wskaźniki adopcji dla wielu funkcji i sprawdzić, które zaawansowane funkcje wymagają jaśniejszego wprowadzenia lub prostszej ścieżki aktywacji.

📌 Na przykład rozwiązanie takie jak HubSpot koncentruje się na „wydarzeniach powodzenia”, a nie tylko na logowaniach. W przypadku ich CRM kluczowym wskaźnikiem przyjęcia jest „Utworzony kontakt” lub „Przeniesiona transakcja”. W przypadku narzędzia do marketingu e-mailowego jest to „Wysłany pierwszy e-mail”. Śledzenie tych wydarzeń opartych na wynikach pozwala zidentyfikować „zagrożonych” użytkowników, którzy nie osiągnęli rzeczywistych wyników, dla których narzędzie zostało stworzone.

5. Zmniejsz trudności związane z ustawieniami dzięki szablonom i ustawieniom domyślnym

Wiele funkcji nie sprawdza się, ponieważ ich pierwsze użycie wydaje się zbyt skomplikowane. Dodaj szablony, wstępnie wypełnione ustawienia lub sugerowane wartości domyślne, które pomogą użytkownikom szybciej osiągnąć wartości. Jest to szczególnie ważne w przypadku zaawansowanych funkcji, które wymagają konfiguracji.

Niewielka przewaga na starcie może zmienić wyniki. Gdy początkowe doświadczenia są pozytywne, lejek adopcji funkcji poprawia się na etapach aktywacji i użytkowania bez konieczności stosowania agresywnych powiadomień push.

📌 Canva to doskonały przykład produktu, który wykorzystuje szablony i sugerowane ustawienia domyślne, aby nowi użytkownicy mogli szybko stworzyć swój pierwszy projekt. Skracając czas potrzebny do uzyskania wartości, pomagają one przyspieszyć wdrażanie.

6. Dostosuj produkt, marketing i powodzenie klienta do jednego planu

Wdrażanie funkcji przebiega szybciej, gdy komunikaty i osie czasu są udostępniane. Menedżerowie produktu określają punkt aktywacji i wydarzenia. Marketing produktu kształtuje historię. Sukces klienta wzmacnia ją w rzeczywistych kontach.

Dzięki temu obecni użytkownicy nie będą otrzymywać sprzecznych sygnałów. Pomaga to również zwiększyć wykorzystanie zaawansowanych funkcji dzięki ukierunkowanym interwencjom, które są spójne w całym produkcie i punktach kontaktu z użytkownikami.

Podręcznik wdrażania funkcji (krok po kroku)

Podręcznik wdrażania funkcji to powtarzalny sposób na przekształcenie premiery w rzeczywiste wykorzystanie funkcji. Pomaga zachować spójność między nowymi i zaawansowanymi funkcjami, bez konieczności każdorazowego opracowywania nowego planu.

Oto szczegółowy opis przepływu, który pozwala skupić się na wdrażaniu funkcji, sprawić, że będzie ono mierzalne i łatwe do wykonania:

Krok 1: Wybierz funkcję, która wymaga pomocy w zakresie wdrażania.

Zacznij od konkretnej funkcji, która może wpłynąć na utrzymanie klientów, ekspansję lub podstawowy cykl pracy. Jeśli dana funkcja jest miłym dodatkiem, nie forsuj jej na siłę. Zachowaj energię dla tych funkcji, które mogą zapewnić większą wartość.

Pomocne jest szybkie sprawdzenie intuicyjne. Zadaj pytanie: „Jeśli użytkownicy nie przyjmą tej funkcji, co stracimy?”. Jeśli odpowiedź nie jest jasna, prawdopodobnie nie jest to priorytet w tym cyklu.

Krok 2: Jasno określ punkt aktywacji

Wybierz jeden punkt aktywacji, który potwierdza rzeczywistą wartość funkcji. Pamiętaj, aby powiązać go z konkretnym działaniem, a nie kliknięciem lub zmianą ustawień. Dzięki temu wskaźnik wykorzystania funkcji będzie bardziej wiarygodny i łatwiejszy do wyjaśnienia.

Powinien być napisany prostym językiem. Twój zespół powinien być w stanie powtórzyć go bez sprawdzania dokumentu.

Krok 3: Twórz niestandardowe wydarzenia, które odpowiadają wynikom

Śledź działania, które wskazują na intencje. Twórz, publikuj, wykonuj automatyzację, udostępniaj, konfiguruj lub zakończ. Są to sygnały, które pomagają mierzyć stopień przyjęcia funkcji bez mylenia ciekawości z zaangażowaniem.

Poprawia to również spójność. Działy produktu, rozwoju i obsługi klienta mogą analizować te same wskaźniki adopcji bez dyskusji na temat tego, co oznacza powodzenie.

Krok 4: Spraw, aby pierwsze użycie wymagało niewielkiego wysiłku

Wiele zaawansowanych funkcji traci użytkowników już przy pierwszej próbie. Ustawienia wydają się skomplikowane. Korzyści wydają się odległe. Ta kombinacja zabija impet.

Możesz korzystać z szablonów, ustawień wstępnych lub przewodników po stanach początkowych, aby zapewnić użytkownikom szybki sukces w ciągu kilku minut, a nie dni.

Krok 5: Dostarczaj kontekstowe podpowiedzi w aplikacji

Unikaj ogólnych ogłoszeń, które trafiają do wszystkich. Możesz używać komunikatów w aplikacji, gdy funkcja jest związana z tym, co użytkownik już robi. To właśnie czas często decyduje o tym, czy funkcja zostanie odkryta, czy też spotka się z obojętnością.

Utrzymuj komunikat powiązany z zadaniem do zrobienia. Pokaż, w jaki sposób funkcja rozwiązuje problem, który już ich interesuje.

Krok 6: Plan drugie użycie

Jednorazowe użycie nie oznacza przyjęcia. Twój podręcznik powinien zawierać prosty plan „ponownego użycia”. Może to być wskazówka dotycząca dalszych działań, przypomnienie w ramach powiązanego cyklu pracy lub delikatna zachęta do skorzystania z sąsiedniej funkcji.

Jest to również sprytny sposób na zwiększenie popularności zaawansowanych funkcji. Najpierw zdobywasz zaufanie dzięki podstawowym funkcjom, a następnie przedstawiasz głębszą wartość.

Krok 7: Przejrzyj spadki na poszczególnych etapach lejka

Sprawdź, na jakim etapie użytkownicy się zatrzymują. Czy jest to etap ekspozycji, aktywacji, użycia czy ponownego użycia? Każdy etap wymaga innego rozwiązania.

Niska ekspozycja może wymagać lepszego umiejscowienia dla odpowiedniego segmentu. Niska aktywacja zazwyczaj oznacza, że ścieżka jest niejasna lub zbyt długa. Słabe powtarzalne wykorzystanie często wskazuje na funkcję, która wymaga większych korzyści lub lepszych wskazówek.

📌 Platforma gier Playtech przeanalizowała spadki popularności w momentach rozpoczęcia gry, aby zidentyfikować długi czas ładowania jako potencjalną przeszkodę w adopcji. Pomogło to zidentyfikować możliwe rozwiązanie problemu i poprawić wskaźniki adopcji.

Krok 8: Połącz liczby z opiniami

Pulpity informują o tym, co się wydarzyło, ale nie wyjaśniają dlaczego. Nieinwazyjne zbieranie opinii po pierwszym i kolejnym użyciu pomaga wyjaśnić priorytety.

Możesz poprawić wdrażanie funkcji w oparciu o rzeczywiste trudności użytkowników, a nie domysły zespołu.

Wykonuj tę procedurę konsekwentnie, a wdrażanie funkcji przestanie być kwestią szczęścia. Stanie się niezawodnym procesem, który Twoje zespoły będą mogły powtarzać, udoskonalać i skalować.

Szablony i przykłady wdrażania funkcji

Szablony wdrażania funkcji sprawiają, że skomplikowane elementy procesu wdrażania stają się znacznie łatwiejsze do opanowania. Zamiast zaczynać od zera za każdym razem, gdy wprowadzasz nowe funkcje lub udoskonalasz zaawansowane funkcje, otrzymujesz gotową strukturę do planowania, śledzenia i nauki.

W tej sekcji wymieniono listę kilku opcji, które można szybko dostosować, w zależności od tego, czy potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania strategii, analizy danych czy informacji zwrotnych.

1. Szablon wdrażania klientów ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zapewnij swoim nowym klientom dobry start dzięki szablonowi ClickUp Customer Onboarding Template.

Gdy proces wdrażania klientów odbywa się w dokumentach, skrzynkach odbiorczych i częściowo zaktualizowanych arkuszach kalkulacyjnych, wdrażanie funkcji często spowalnia, zanim jeszcze otrzyma szansę na sprawdzenie się.

Szablon ClickUp Customer Onboarding Template rozwiązuje ten problem, zapewniając jedno uporządkowane miejsce do planowania zadań związanych z wdrażaniem nowych użytkowników, przypisywania własności i utrzymywania jasnej ścieżki aktywacji.

Ten szablon pomaga najpierw zaplanować pierwsze kroki związane z podstawowymi funkcjami. Możesz ustawić kamienie milowe, które odzwierciedlają rzeczywiste punkty aktywacji. Gdy użytkownicy nabiorą pewności, możesz wprowadzić zaawansowane funkcje bez większych problemów.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Organizuj zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników, określając jasne etapy i przypisując odpowiedzialność.

Standaryzuj listy kontrolne skupiające się na aktywacji, aby zapewnić spójne wdrożenia.

Śledź postępy na różnych kontach bez utraty kontekstu.

Oferuj wsparcie dla płynniejszego przekazywania zadań między działem produktu a działem obsługi klienta.

✨ Idealne rozwiązanie dla: zespołów SaaS, które potrzebują powtarzalnego systemu wdrażania nowych użytkowników, zapewniającego wczesną aktywację użytkowników i lepsze wdrażanie funkcji.

2. Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Stwórz efektywną oś czasu wprowadzenia produktu na rynek, korzystając z szablonu listy kontrolnej ClickUp dotyczącej wprowadzenia produktu na rynek.

Kiedy wprowadzenie funkcji wiąże się z zbyt wieloma zmiennymi elementami, praca nad jej przyjęciem szybko staje się chaotyczna. Zadania są rozdzielone między dokumenty, czaty i arkusze kalkulacyjne. Wynikiem jest to, że funkcja zostaje uruchomiona, ale nie uzyskuje wsparcia niezbędnego do jej przyjęcia.

Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu ClickUp rozwiązuje ten problem, zapewniając uporządkowany obszar roboczy, który można rozszerzyć o planowanie wdrażania.

Organizuj zadania między zespołami, śledź gotowość i zapewnij płynne przejście do eksperymentów po uruchomieniu. Ułatwia to wspieranie odkrywania funkcji, wyjaśnianie punktu aktywacji i śledzenie tego, co dzieje się, gdy użytkownicy zaczynają korzystać z nowych funkcji.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zorganizuj zadania przed i po uruchomieniu w jednym miejscu.

Wyznacz jasnych właścicieli odpowiedzialnych za komunikację, wdrażanie nowych użytkowników i aktualizacje wsparcia technicznego.

Śledź zależności związane z uruchomieniem, które mogą blokować wczesne wdrożenie.

Rozszerz listę kontrolną o prosty plan wdrażania funkcji.

✨ Idealne rozwiązanie dla: zespołów ds. produktów i rozwoju, które poszukują ustrukturyzowanego sposobu wprowadzania nowych funkcji i ponoszenia odpowiedzialności za ich wdrażanie po premierze.

3. Szablon pulpitu nawigacyjnego Amplitude dotyczącego wdrażania funkcji

Za pośrednictwem Amplitude

Gdy dane dotyczące wdrażania funkcji są rozproszone w różnych wykresach, trudno jest stwierdzić, co naprawdę dzieje się po uruchomieniu. Możesz widzieć aktywność, ale nadal nie będziesz wiedzieć, czy użytkownicy wdrażają cykl pracy, osiągają punkt aktywacji lub wracają po więcej.

Szablon pulpitu nawigacyjnego Amplitude Feature Adoption Dashboard rozwiązuje ten problem, zapewniając gotową strukturę do śledzenia całego procesu wdrażania funkcji. Pomaga on nawiązać połączenie między odkrywaniem funkcji a ich znaczącym wykorzystaniem i powtarzalnym zachowaniem.

Możesz porównać wskaźniki adopcji wśród nowych i obecnych użytkowników oraz sprawdzić, które zaawansowane funkcje zyskują na popularności, a które wymagają jaśniejszych wskazówek w aplikacji.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Śledź wskaźnik wykorzystania funkcji dzięki spójnej strukturze.

Porównaj wskaźniki adopcji w różnych grupach i segmentach.

Wykrywaj spadki między scenami ekspozycji, aktywacji i użytkowania.

Zidentyfikuj wzorce, które zapewniają wsparcie dla wdrażania zaawansowanych funkcji.

✨ Idealne dla: zespołów ds. produktów i rozwoju, które poszukują szybszego sposobu mierzenia stopnia wykorzystania funkcji i ustalania priorytetów dotyczących kolejnych ulepszeń.

4. Szablon strategii kaskadowego wdrażania funkcji przez użytkowników

Za pośrednictwem Cascade

Gdy planowanie wdrażania jest rozłożone na slajdy, e-maile i niedokończone dokumenty, łatwo stracić jasność co do tego, co faktycznie chcesz zmienić. Teams kończą z nadmiernym śledzeniem zbyt wielu sygnałów naraz. Co gorsza, skupiają się na świadomości, podczas gdy aktywacja i powtarzalne użytkowanie po cichu spadają.

Szablon strategii kaskadowego wdrażania funkcji rozwiązuje ten problem, zapewniając prostą strukturę, która pozwala zdefiniować cele wdrożeniowe, inicjatywy, właścicieli i wskaźniki KPI w jednym miejscu. Pomaga on określić, które funkcje wymagają uwagi, jak wygląda dobry wynik wdrożenia i w jaki sposób mierzyć postępy w całym procesie.

Może to być pomocna warstwa planowania przed przeniesieniem realizacji do codziennych narzędzi.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Określ cele wdrożeniowe wraz z jasno określonymi właścicielami i osiami czasu.

Połącz inicjatywy z mierzalnymi wskaźnikami KPI i wynikami.

Skoncentruj się na planowaniu wdrażania wielu funkcji

Dostosuj produkt, marketing i powodzenie klienta do jednego planu.

✨ Idealne dla: zespołów SaaS, które potrzebują prostego szablonu strategii do uporządkowania priorytetów wdrożeniowych przed przeprowadzeniem eksperymentów i programów w ramach produktu.

5. Szablon ankiety dotyczącej wdrażania funkcji Feedbackspark

Za pośrednictwem Feedbackspark

Kiedy wskaźnik adopcji funkcji wygląda na niski, łatwo jest pochopnie zmienić proces wdrażania lub dodać więcej komunikatów w aplikacji, nie wiedząc, co faktycznie jest nie tak. Może to prowadzić do wykonywania zbędnych czynności, które nie rozwiązują rzeczywistej przeszkody.

Szablon ankiety dotyczącej wdrażania funkcji FeedbackSpark pomaga dokładniej zdiagnozować luki. Został stworzony w celu pomiaru świadomości funkcji, ich wdrażania i postrzeganej wartości, a także ujawnienia barier i preferowanych sposobów, w jakie użytkownicy chcą poznać daną funkcję.

Ta funkcja stanowi doskonałe uzupełnienie ilościowych wskaźników adopcji, zwłaszcza gdy próbujesz poprawić adopcję konkretnej funkcji lub promować adopcję zaawansowanych funkcji.

🌻 Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Oddziel problemy związane ze świadomością od problemów związanych z wartością lub użytecznością.

Zidentyfikuj bariery utrudniające wdrażanie po ekspozycji.

Zidentyfikuj kanały edukacyjne, którym użytkownicy ufają najbardziej.

Oferuj wsparcie dla inteligentniejszych, ukierunkowanych interwencji dla różnych segmentów.

✨ Idealne dla: zespołów ds. produktów i rozwoju, które chcą uzyskać szybką, uporządkowaną informację zwrotną od użytkowników, aby kierować komunikacją, wdrażaniem nowych użytkowników i decyzjami dotyczącymi wdrażania zaawansowanych funkcji.

Przykłady

Oto kilka realistycznych sposobów, w jakie zespoły wykonują połączenia między tymi szablonami zarządzania projektami a codzienną pracą nad wdrażaniem funkcji.

PM wykorzystuje szablon strategii kaskadowego wdrażania funkcji do planowania kwartalnego. Kontroluje wskaźniki wdrażania wielu funkcji, ustalając ambitne cele dotyczące wskaźników wdrażania funkcji w priorytetowych cyklach pracy. Planuje ukierunkowane działania dla określonych segmentów użytkowników w oparciu o miejsca, w których występują spadki.

Zespół produktowy korzysta z szablonu ClickUp Customer Onboarding Template, aby przyporządkować wczesne kroki do jednego punktu aktywacji dla konkretnej funkcji. Przypisują właścicieli w ramach produktu i sukcesu klienta. Dodają krótkie wskazówki w aplikacji, aby nowi użytkownicy mogli osiągnąć wartość w ciągu pierwszego tygodnia.

Zespół ds. rozwoju łączy szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu ClickUp z cyklem pracy dotyczącym wdrażania po wprowadzeniu produktu. Śledzi niestandardowe zdarzenia na etapach ekspozycji i aktywacji. Testuje dwie wersje komunikatów w aplikacji, aby zwiększyć wskaźnik wdrażania zaawansowanej funkcji bez przytłaczania szerszej bazy użytkowników.

Dobry plan wdrażania funkcji wymaga czegoś więcej niż tylko sprytnych komunikatów. Potrzebny jest również niezawodny system do koordynowania eksperymentów, śledzenia własności i analizowania sygnałów dotyczących wdrażania bez utraty kontekstu między zespołami.

Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami ułatwiają utrzymanie widoczności, powtarzalności i powiązania działań związanych z wdrażaniem funkcji z jasnymi wynikami.

1. ClickUp

Wysiłki związane z wdrażaniem funkcji mogą szybko stać się chaotyczne. Jeden zespół odpowiada za aktualizacje dotyczące wdrażania nowych użytkowników. Inny zajmuje się wiadomościami w aplikacji. Jeszcze ktoś inny prowadzi śledzenie wskaźników wdrażania na pulpicie. Zanim się zorientujesz, decyzje, zadania i wnioski są rozproszone między różnymi narzędziami i wątkami.

Ten klasyczny problem rozrostu pracy spowalnia realizację i zaciera własność. ClickUp zapewnia zespołom produktowym jedno miejsce do planowania eksperymentów związanych z wdrażaniem, przypisywania działań następczych i śledzenia wyników. Pomaga połączyć strategię z codziennymi działaniami w celu poprawy wdrażania funkcji.

Zachowaj elastyczność planów wdrażania funkcji dzięki widokom ClickUp

Zapewnij wszystkim członkom swojego zespołu elastyczność w zakresie wizualizacji, organizowania i śledzenia dokładnie tego, czego potrzebują, dzięki widokom ClickUp

Gdy zadania związane z wdrażaniem funkcji są zapisane w jednym formacie, zespoły tracą z oczu szerszy obraz sytuacji. Menedżer produktu potrzebuje osi czasu. Kierownik ds. rozwoju potrzebuje tablicy Kanban. Dział obsługi klienta potrzebuje przejrzystej listy kroków wdrożeniowych. Jeśli każdy tworzy własną wersję, plan szybko staje się chaotyczny.

ClickUp Views pozwala zachować jeden plan wdrażania i zmieniać sposób jego wyświetlania. Dostępnych jest ponad 15 widoków, w tym lista, Tablica, kalendarz, wykres Gantt, oś czasu i obciążenie pracą. Ułatwia to śledzenie projektów, ponieważ każdy zespół może skupić się na tym, czego potrzebuje, nie tracąc wspólnego źródła informacji.

ClickUp pomaga również zarządzać listami kontrolnymi i zależnościami związanymi z konkretną funkcją, od momentu jej odkrycia do powtarzalnego użycia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Po skonfigurowaniu planu wdrażania funkcji w ClickUp Widokach, użyj funkcji Talk to Text w ClickUp Brain GPT, aby szybko wprowadzać aktualizacje bez zakłócania przepływu pracy. Możesz dyktować krótkie notatki dotyczące wdrożenia, przeszkody i kolejne kroki, a następnie umieszczać je bezpośrednio w zadaniach, dokumentach lub listach kontrolnych. ClickUp BrainGPT został zaprojektowany jako dodatek do komputerów stacjonarnych, a funkcja Talk to Text pomaga przekształcić Twój głos w działania w aplikacjach i cyklu pracy.

Zmień postępy we wdrażaniu w jeden wspólny widok dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Dostosuj niestandardowe raporty do wszystkiego, od wyników kampanii po wydajność zespołu i nie tylko, dzięki ClickUp Dashboards

Praca nad wdrażaniem funkcji może wydawać się chaotyczna. Zadania związane z uruchomieniem znajdują się w jednym miejscu, a poprawki związane z wdrażaniem w innym. Wskaźniki wdrożenia są śledzone za pomocą oddzielnego narzędzia analitycznego. Takie rozdzielenie utrudnia określenie, co się zmienia, a co pozostaje niezmienne, zwłaszcza gdy zaangażowanych jest wiele zespołów.

Pulpity ClickUp pomagają śledzić wydajność projektu, harmonogramy i postępy zespołu w jednym miejscu. W przypadku wdrażania funkcji jest to przejrzysty sposób monitorowania list kontrolnych wdrożenia, statusu eksperymentów i zadań związanych z wdrażaniem wraz z codziennymi operacjami.

Możesz sprawdzić, co jest na dobrej drodze, co wymaga uwagi i kto jest odpowiedzialny za kolejne działania, bez konieczności śledzenia aktualizacji w różnych wątkach.

Wideo pokazuje, jak skonfigurować pulpit zarządzania projektami w ClickUp, aby przeprowadzać śledzenie wdrażania funkcji bez konieczności ręcznego raportowania.

Ogranicz ręczne działania następcze dzięki automatyzacji ClickUp

Wybierz spośród ponad 100 automatyzacji, aby usprawnić cykl pracy, zająć się wprowadzaniem produktów na rynek i nie tylko, dzięki automatyzacji ClickUp

Plany wdrażania funkcji często kończą się niepowodzeniem w mało efektownej fazie pośredniej, kiedy to niewielkie luki w procesie sumują się i spowalniają prace związane z wdrażaniem.

ClickUp Automations pomaga utrzymać tempo bez ciągłego ponaglania. Możesz automatycznie przypisywać właścicieli, aktualizować statusy i przenosić zadania, gdy zmieniają się warunki, np. gdy zadanie jest zakończone w etapie listy kontrolnej lub nastąpi zmiana etapu wdrożenia.

Dzięki temu śledzenie projektu jest przejrzyste. Sprawia to również, że listy kontrolne dotyczące wdrażania wydają się samoczynne, zwłaszcza gdy koordynujesz aktualizacje związane z wdrażaniem, zadania związane z aktywacją i eksperymenty po uruchomieniu dotyczące konkretnej funkcji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Po skonfigurowaniu reguł automatyzacji użyj ClickUp Brain, aby napisać dokładną logikę wyzwalacza i tekst zadania dla każdego cyklu pracy związanego z wdrażaniem. Poproś o sporządzenie trzech gotowych do automatyzacji list kontrolnych dla konkretnej funkcji: jednej dla funkcji ujawnionej, jednej dla aktywowanej i jednej dla ponownie użytej. Następnie wklej te kroki bezpośrednio do swoich zadań ClickUp. Proces ten zapewnia przejrzystość automatyzacji i spójność punktów kontrolnych wdrażania. Opracuj plany komunikacyjne, aby informować agentów o nowych funkcjach za pomocą ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: 23% respondentów twierdzi, że najtrudniejszą częścią pracy z arkuszami kalkulacyjnymi jest porządkowanie i organizowanie nieuporządkowanych danych. Trudności te często wynikają z niespójnych danych wejściowych, wielu współpracowników i ciągłej potrzeby dostosowywania kolumn i kategorii, zanim arkusz będzie można uznać za „przydatny”. Takie ręczne porządkowanie danych pochłania czas i uwagę. ClickUp AI pola pomagają zmniejszyć to obciążenie, automatycznie analizując zawartość zadań, sugerując standardowe kategorie i wyodrębniając ustrukturyzowane informacje z nieustrukturyzowanego tekstu. Te pola oparte na sztucznej inteligencji mogą uzupełniać brakujące dane, standaryzować formaty i zachowywać spójność między listami i widokami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj projekty wdrażania funkcji, zadania związane z wprowadzaniem na rynek i eksperymenty aktywacyjne w jednym miejscu, aby zespoły pozostały zgrane po uruchomieniu.

Stwórz jasne listy kontrolne dla każdej konkretnej funkcji, w tym działania ujawnione, aktywowane, użyte i ponownie użyte, aby zapewnić spójne wykonanie.

Śledź proces wdrażania za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp, które łączą statusy, właścicieli i osie czasu w jednym wspólnym widoku wraz z celami wdrożeniowymi.

Skonfiguruj automatyzacje ClickUp, aby przypisywać kolejne kroki, aktualizować statusy i ograniczyć ręczne działania następcze w zakresie produktu, marketingu i sukcesu klienta.

Skorzystaj z pól niestandardowych ClickUp, aby oznaczyć etap lejka, punkt aktywacji, segment docelowy i nazwę funkcji, dzięki czemu proces wdrażania będzie łatwy do przeanalizowania.

Ograniczenia ClickUp

Na początku może się to wydawać zbyt szerokie, więc zespoły mogą potrzebować czasu, aby skonfigurować odpowiednią hierarchię, pulpity nawigacyjne i automatyzacje dla cykli pracy związanych z wdrażaniem funkcji.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

2. Pendo

Za pośrednictwem Pendo

Kiedy próbujesz zwiększyć wykorzystanie funkcji, trudnością nie jest tylko wykrycie spadku popularności. Trudnością jest wiedza, co dalej robić, bez konieczności przechodzenia między narzędziami analitycznymi, dokumentami i oddzielnym narzędziem w aplikacji.

Pendo łączy analizę produktów z poradami w aplikacji. Dzięki temu zespoły mogą zobaczyć, jak użytkownicy korzystają z konkretnej funkcji i gdzie mają wątpliwości.

Następnie możesz segmentować odpowiednich użytkowników i reagować za pomocą ukierunkowanych przewodników zamiast ogólnych ogłoszeń.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku zaawansowanych funkcji. Na podstawie rzeczywistych wzorców użytkowania można zidentyfikować osoby gotowe do korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji. Następnie można im zapewnić wsparcie w postaci kontekstowych instrukcji, które pomogą im szybciej osiągnąć punkt aktywacji i powrócić do ponownego korzystania z funkcji.

Najlepsze funkcje Pendo

Śledź wykorzystanie funkcji i wskaźniki adopcji za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych, aby zobaczyć, gdzie użytkownicy opuszczają lejek adopcyjny.

Segmentuj użytkowników według zachowań, planów lub etapów cyklu życia, aby osiągnąć cele dla odpowiednich grup docelowych w celu wdrożenia zaawansowanych funkcji.

Uruchom przewodniki w aplikacji, podpowiedzi i instrukcje, które pomogą użytkownikom osiągnąć punkt aktywacji bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych cykli inżynieryjnych.

Połącz ilościowe trendy dotyczące wdrażania funkcji z jakościowymi sygnałami uzyskanymi dzięki narzędziom do zbierania opinii i NPS, aby dodać kontekst do powodów, dla których użytkownicy wdrażają lub ignorują daną funkcję.

Monitoruj wpływ w czasie za pomocą pulpitów nawigacyjnych, które łączą wysiłki związane z wdrażaniem z rzeczywistymi zmianami w wskaźniku wykorzystania funkcji.

Ograniczenia Pendo

Może być kosztowne dla mniejszych zespołów SaaS, zwłaszcza gdy potrzebujesz zaawansowanych analiz i funkcji.

Ceny Pendo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Pendo

G2: 4,4/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

3. Appcues

Za pośrednictwem Appcues

Kiedy wdrażanie funkcji utknie, często problemem jest czas. Użytkownicy mogą nie potrzebować nowych funkcji w momencie, gdy je ogłaszasz. Potrzebują ich, gdy napotkają rzeczywisty przypadek użycia. Właśnie tam Appcues sprawdza się najlepiej.

Appcues pomaga tworzyć komunikaty w aplikacji, podpowiedzi, instrukcje i listy kontrolne, które wspierają odkrywanie funkcji w kontekście. Możesz poprowadzić użytkowników do jasnego punktu aktywacji konkretnej funkcji, bez konieczności wsparcia inżynierów przy każdej niewielkiej iteracji.

Możesz segmentować użytkowników na podstawie ich zachowań i dojrzałości. Następnie możesz wprowadzać bardziej złożone funkcje tylko wtedy, gdy użytkownicy są na to gotowi. Dzięki temu doświadczenie użytkownika pozostaje pomocne, a nie przytłaczające. Sprzyja to również wsparciu dla bardziej przejrzystych wskaźników adopcji w miarę upływu czasu.

Najlepsze funkcje Appcues

Twórz ukierunkowane komunikaty w aplikacji, okna dialogowe i podpowiedzi, które zapewniają wsparcie dla odkrywania funkcji w momencie, gdy użytkownicy są blisko zastosowania danej funkcji.

Twórz wieloetapowe instrukcje, które zmniejszają niejasności związane z zaawansowanymi funkcjami i pomagają użytkownikom wcześnie zrozumieć wartość funkcji.

Skonfiguruj listy kontrolne, które poprowadzą użytkowników od zapoznania się z funkcją do jej aktywacji, z jasnymi kamieniami milowymi powiązanymi z konkretną funkcją.

Segmentuj podpowiedzi według zachowań użytkowników, planu i cyklu życia, aby nowi użytkownicy poznali podstawy, a obecni użytkownicy zobaczyli bardziej odpowiednie funkcje.

Limits of Appcues

W oparciu o dobrze zdefiniowane śledzenie zdarzeń i analizy, aby z pewnością mierzyć wskaźnik adopcji złożonych funkcji.

Staje się kosztowne, ponieważ programy w aplikacji obejmują wiele funkcji i zespołów.

Ceny Appcues

Początek: od 300 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Rozwój: od 750 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Appcues

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (100 recenzji)

Stwórz i wdroż podręcznik dotyczący wdrażania funkcji za pomocą ClickUp

Wdrażanie funkcji to moment, w którym nowe wersje stają się codziennym nawykiem lub po cichu schodzą na dalszy plan. Solidny podręcznik wdrażania funkcji pomaga skupić się na tym, co najważniejsze. Tworzy on połączenie między odkrywaniem funkcji, punktem aktywacji a powtarzalnym użyciem w systemie, który Twój zespół może uruchamiać przy każdym wprowadzeniu nowej wersji.

W tym przewodniku zobaczyłeś, jak etapy lejka i odpowiednie wskaźniki KPI mogą pomóc Ci zidentyfikować miejsca, w których tempo wdrażania spada, oraz określić, co należy poprawić w następnej kolejności.

To, co wyróżnia ClickUp, to sposób, w jaki wspiera operacyjną stronę wdrażania. Możesz planować zadania związane z wdrażaniem, tworzyć listy kontrolne według etapów lejka, przypisywać właścicieli i przeglądać postępy w jednym miejscu. Ułatwia to spójne wdrażanie funkcji, nawet gdy zaangażowanych jest wiele zespołów.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i stwórz powtarzalny cykl pracy wdrażania funkcji. ✅