Przyjęcie produktu: Definicja, etapy, wyzwania i strategie doskonalenia

Gdybyśmy tylko mogli mieć magiczne zaklęcie, które zamienia potencjalnych klientów w lojalnych klientów, każdy Business byłby następnym Apple, Inc. 🧙‍♂️

Ponieważ tak nie jest, musisz wymyślić skuteczne strategie, aby przyspieszyć przyjęcie produktu. Musisz zbudować solidny produkt, zainwestować w jego marketing, zwiększyć zaangażowanie użytkowników i sprawić, by stali się lojalni.

Co to jest lepkość? Lepkość najlepiej wyjaśnić na przykładzie tego, jak godzinami scrollujemy Instagram lub Twittera. To czyni nas lepkimi użytkownikami. To marzenie każdego właściciela produktu.

W tym przewodniku omówimy wszystkie kwestie związane z przyjęciem produktu. Oprócz podstaw potrzebnych do zrozumienia tej koncepcji, zbadamy metody jej pomiaru, typowe wyzwania i sposoby ich przezwyciężenia oraz strategie, które można wdrożyć, aby zwiększyć przyjęcie produktu i powodzenie wśród klientów.

Czym jest przyjęcie produktu?

Przyjęcie produktu lub przyjęcie przez użytkownika to proces, przez który przechodzą klienci przed podjęciem decyzji o zintegrowaniu nowego produktu lub funkcji z ich codziennym życiem lub operacjami biznesowymi. Reprezentuje zakończony zestaw działań, które oznaczają, że nowi użytkownicy znaleźli wartość w produkcie. ✨

Adopcja produktu jest podobna do pozyskania produktu, ale mają różne cele:

Akwizycja: Koncentruje się na odkrywaniu - co sprowadza odwiedzających do Twojej witryny, w jaki sposób dowiadują się o Twoim produkcie i co zmienia ich we wczesnych użytkowników Adopcja: Koncentruje się na utrzymaniu klientów - co sprawia, że odwiedzający stają się użytkownikami

Obie koncepcje są niezbędne, ale to przyjęcie produktu wskazuje na długoterminowe powodzenie wśród klientów. Posiadanie wielu odwiedzających jest świetnym początkiem, ale nie będzie wiele znaczyć, jeśli ci odwiedzający nie przekształcą się w niestandardowych klientów.

Znaczenie przyjęcia produktu

Przyjęcie produktu jest powszechnie przyjętym pojęciem kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) . Pomaga on zespołom produktowym zrozumieć, czy ich strategia produktu i wysiłki rozwojowe zakończyły się powodzeniem. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu innych wskaźnikach sprzedaży i zarządzania produktem, z których niektóre obejmują:

Życiowa wartość niestandardowa klienta

Współczynnik konwersji

Wskaźnik utrzymania klientów

Wskaźnik rezygnacji

Wynik zaangażowania niestandardowego klienta

Średni miesięczny przychód użytkownika

Koszty pozyskania klienta

Koszt na potencjalnego klienta

Celem jest identyfikacja i kwantyfikacja działań wskazujących na przyjęcie produktu. W ten sposób możemy obiektywnie ocenić, czy nasz produkt osiągnął swój główny cel - dostarczenie korzyści, dla których został zaprojektowany.

Wiedząc, które działania przekształcają nowych użytkowników w długoterminowych użytkowników, można zoptymalizować produkt tak, aby użytkownicy powtarzali te działania.

Nawet niewielki wzrost wskaźnika adopcji produktu ma ogromny wpływ. Im szybciej użytkownicy zaadoptują produkt, tym szybciej znajdą w nim wartość i tym więcej wartości zgromadzą w miarę upływu czasu.

6 scen przyjęcia produktu

Proces przyjęcia nowego produktu reprezentuje podróż klienta od początkowego odkrycia do wielokrotnego korzystania z produktu. Zazwyczaj składa się on z następujących sześciu scen:

Świadomość Odsetki Ocena Wersja próbna Aktywacja Adopcja

Każda scena wdrożenia produktu powinna być traktowana z taką samą uwagą i troską. Wszystkie one mają kluczowe znaczenie dla doprowadzenia użytkownika do mety, którą jest zadowolenie z produktu. 🏁

Scena 1: Świadomość

Na scenie świadomości użytkownicy odkrywają twój produkt i jego potencjalne korzyści. To tutaj marketing produktu kroków na scenę.

Marketing zapewnia, że docelowa baza użytkowników staje się świadoma Twojego produktu i jego zdolności do rozwiązywania ich problemów. W niektórych przypadkach nawet sam odkrywa te problemy.

Aby wysiłki związane z rozwojem produktu i marketingiem były skuteczne, należy dogłębnie zrozumieć bolączki niestandardowych klientów. 💥

Posiadanie ugruntowana i dobrze znana marka może dać ci przewagę. Jeśli użytkownicy już ci ufają, będą bardziej skłonni do wypróbowania i przyjęcia nowego produktu lub funkcji.

Scena 2: Odsetki

Jeśli kampania uświadamiająca jest wydajna, a użytkownicy czują, że Twój produkt może przynieść im korzyści, staną się nim zainteresowani. Będą kontynuować odkrywanie twojego produktu, oceniając, w jaki sposób pomaga on w ich zadaniach do zrobienia (JTBD).

Na odsetki użytkowników może wpływać wiele czynników. Na przykład odkrycie produktu we właściwym czasie może mieć kluczowe znaczenie dla decyzji użytkowników o jego dalszym badaniu. 🔍

Jeśli chodzi o innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania, musisz zainwestować więcej w marketing, aby przekonać użytkowników do zapoznania się z nimi.

Scena 3: Ocena

Na scenie ewaluacji użytkownicy rozważają twój produkt jako realne rozwiązanie ich problemów. Zwracają uwagę na jego koszt i dodatkowe korzyści, takie jak obsługa klienta . Ważne jest, aby wszystkie informacje były dla nich łatwo dostępne.

Potencjalni klienci i użytkownicy będą również szukać ustnych rekomendacji i recenzji online. Będą porównywać twój produkt z innymi opcjami na rynku. W końcu zdecydują, czy wypróbować produkt, czy nie.

Podczas sceny ewaluacji należy skupić się na podkreśleniu przewagi produktu nad konkurencją, pozwalając na pozycjonowanie produktu wysiłków, aby wysunąć się na pierwszy plan. Oferowanie rabatów, bonusów, wersji próbnych i demonstracyjnych może przechylić szalę na korzyść niektórych użytkowników. ⚖️

Skorzystaj z szablonu pozycjonowania produktu ClickUp, aby nakreślić wizję, misję, segment rynku, punkty bólu i wiele więcej

Scena 4: Wersja próbna

W tym momencie użytkownicy próbkują twój produkt. Rozważają czynniki takie jak:

Czy produkt spełnia obietnice marketingowe i rozwiązuje ich problemy?

Jak przyjazny dla użytkownika jest produkt

Jak dobrze produkt pasuje do ich stosu technologicznego

Powodzenie na tej scenie zależne jest od projektu produktu i jego onboarding experience . Upewnij się, że zapewniasz wystarczające zasoby i wsparcie, aby ułatwić poznanie możliwości produktu. 🦸

Aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy, użyj map cieplnych i nagrania sesji. Cenne są również jakościowe informacje zwrotne w formie wywiadów i ankiet.

Użyj formularzy ClickUp, aby zebrać informacje na temat potrzeb użytkowników i uzyskać opinie na temat swojego produktu

Scena 5: Aktywacja

Aktywacja występuje, gdy użytkownicy po raz pierwszy odkrywają prawdziwą wartość twojego produktu. Ta scena jest niezbędnym krokiem pomiędzy wstępną eksploracją a pełnym zatwierdzeniem. 👞

Twoim zadaniem jest pomóc użytkownikom jak najszybciej osiągnąć scenę aktywacji. Aktywacja może wyglądać inaczej w zależności od profilu użytkownika, więc powinieneś odpowiednio dostosować swoje wysiłki.

Możesz przyspieszyć ten proces, pokazując przykłady korzystania z produktu i oferując szablony, które pomogą im szybko rozpocząć.

ClickUp oferuje ponad 1000 gotowych szablonów, w tym ponad 100 przeznaczonych dla zespołów produktowych i inżynieryjnych

Scena 6: Adopcja

Kiedy użytkownicy przyjmują Twój produkt, oznacza to, że uczynili go regularną częścią swojego życia osobistego lub zawodowego. Cena, którą zapłacili i wysiłek włożony w odkrywanie i testowanie opłaciły się. Jeśli produkt okaże się dla nich strzałem w dziesiątkę, obecni klienci mogą nawet rozpowszechniać informacje i stać się promotorami Twojej marki. 🗣️

Teraz, gdy zdobyłeś zaufanie użytkowników, skieruj swoje wysiłki na jego utrzymanie. Możesz to zrobić poprzez strategie niestandardowego utrzymania klientów , programy lojalnościowe, kamienie milowe i ciągłe doskonalenie produktów .

Jak mierzyć przyjęcie produktu: Najlepsze wskaźniki przyjęcia produktu

Przyjęcie produktu mierzymy za pomocą współczynnika przyjęcia produktu, który jest odsetkiem potencjalnych użytkowników, którzy stali się regularnymi użytkownikami produktu, tj. lojalnymi klientami.

Przyjęcie produktu jest złożoną koncepcją, więc zmierzenie jego prawdziwego zakresu może być wyzwaniem. Po pierwsze, należy zdefiniować co stanowi wydarzenie adopcyjne - serię działań, które wskazują na akceptację produktu przez użytkownika.

Aby określić, jaką wartość uzyskują klienci z produktu, używamy różnych metryk adopcji produktu, takich jak:

Współczynnik konwersji: Odsetek użytkowników, którzy zakończyli zarówno rejestrację, jak i pierwszą kluczową akcję wskazującą na przyjęcie produktu

Odsetek użytkowników, którzy zakończyli zarówno rejestrację, jak i pierwszą kluczową akcję wskazującą na przyjęcie produktu Czas do uzyskania wartości: Ilość czasu (minut lub kliknięć) potrzebnego użytkownikom do uzyskania wymiernej wartości zakupionego produktu

Ilość czasu (minut lub kliknięć) potrzebnego użytkownikom do uzyskania wymiernej wartości zakupionego produktu Współczynnik ukończenia onboardingu: Procent użytkowników, którzy przeszli przez proces onboardingu produktu

Procent użytkowników, którzy przeszli przez proces onboardingu produktu Częstotliwość użytkowania: Częstotliwość logowań lub sesji użytkowników w danym okresie, która wskazuje liczbę aktywnych użytkowników dziennie

Częstotliwość logowań lub sesji użytkowników w danym okresie, która wskazuje liczbę aktywnych użytkowników dziennie Częstotliwość zakupów: Średnia liczba zakupów dokonywanych przez użytkowników w danym okresie

Średnia liczba zakupów dokonywanych przez użytkowników w danym okresie Wynik satysfakcji klienta: Subiektywna miara krótkoterminowej satysfakcji w różnych punktach podróży klienta

Subiektywna miara krótkoterminowej satysfakcji w różnych punktach podróży klienta Wynik promotora netto: Subiektywna miara prawdopodobieństwa, że użytkownik poleci produkt komuś innemu, wskazująca na długoterminową satysfakcję i lojalność

Subiektywna miara prawdopodobieństwa, że użytkownik poleci produkt komuś innemu, wskazująca na długoterminową satysfakcję i lojalność Customer lifetime value: Całkowity zysk uzyskany od użytkowników podczas ich powiązania z produktem

Analiza wskaźników przyjęcia produktu daje nam narzędzia do śledzenia i analizowania zachowań i preferencji użytkowników. Pozwalają nam one doskonalić nasze rozwój produktu strategia zapewniająca stałą satysfakcję użytkowników.

Pokonywanie przeszkód w procesie wdrażania produktu

Poniżej omówimy najczęstsze przeszkody w procesie wdrażania produktów, z którymi borykają się firmy i zaproponujemy kilka rozwiązań:

Brak widoczności produktu

Użytkownicy nie przyjmą Twojego produktu, jeśli nie wiedzą o jego istnieniu lub nie rozpoznają potrzeby jego posiadania. Konkurencja jest zazwyczaj duża, więc musisz znaleźć sposób na wyróżnienie się i podniesienie świadomości na temat swojego produktu. Oto jak możesz to zrobić:

Zapoznaj się z docelową grupą demograficzną i zrozum, czego potrzebuje

Opracować koncepcję produktu, mając na uwadze jego dopasowanie do rynku, tworząc propozycję wartości dla użytkowników

Twórz skuteczne kampanie marketingowe i edukacyjne dotyczące produktu, podkreślając jego zalety, które są istotne dla odbiorców

Dzięki wartościowemu produktowi i skutecznemu marketingowi możesz osiągnąć masę krytyczną jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek, ustawiając swój produkt na powodzenie. 🌟

Trudności techniczne

Powiedzmy, że użytkownicy wiedzą o twoim produkcie i uważają go za obiecujący. Wypróbowują go z entuzjazmem, ale spotykają się z zagmatwanym projektem, zalewem funkcji lub irytującymi błędami. Ich entuzjazm prawdopodobnie osłabnie. Nie będą nawet testować produktu, nie mówiąc już o jego przyjęciu.

Do zrobienia są następujące rzeczy:

Zainwestuj wprojektowanie doświadczeń użytkownika (UX) i testuj swój produkt do perfekcji

Nieustannie analizuj analitykę produktu i opinie klientów, a następnie wykorzystuj je do optymalizacji produktu

Tworzenie sprawnego procesu wdrażania i kompleksowej bazy wiedzy

Zapewnij doskonałą obsługę klienta, odpowiadając na zapytania użytkowników i szybko rozwiązując problemy

Wysokie koszty i ograniczenia budżetowe

Nawet jeśli użytkownik jest świadomy i lubi twój produkt, nie przyjmie go, jeśli jego cena jest dla niego zbyt wysoka, zwłaszcza jeśli konkurencja oferuje go taniej.

Ten problem jest powszechny i trudny do rozwiązania. Obniżenie ceny nie zawsze jest możliwe.

Chodzi o znalezienie równowagi - uwzględnienie kosztów produkcji i pracy, ale nadal uczynienie produktu przystępnym dla docelowej bazy użytkowników. Dostawcy mogą być skłonni zapłacić, jeśli produkt jest unikalny i zapewnia wysoką wartość. 🪙

4 najlepsze praktyki poprawiające przyjęcie produktu

Poniżej podzielimy się kilkoma wskazówkami, które pomogą Ci zwiększyć przyjęcie produktu. Dowiesz się również, w jaki sposób kompleksowe platforma do zarządzania projektami np ClickUp może udzielić wsparcia na każdej scenie procesu wdrażania produktu.

1. Zbuduj i utrzymuj niesamowity produkt

Pogoń za przyjęciem produktu zaczyna się od jego koncepcji. Aby opracować produkt, bez którego użytkownicy nie mogą żyć, musisz najpierw zrozumieć ich bolączki i preferencje. Następnie należy wykorzystać tę wiedzę, aby zbudować obowiązkowy, przyjazny dla użytkownika produkt. Właściwa organizacja ma zasadnicze znaczenie dla każdej operacji, zwłaszcza tak złożonej jak rozwój produktu. A narzędzie wydajności takie jak ClickUp może sprawić, że pracę menedżerów produktu łatwiejsza i mniej stresująca. Funkcje ClickUp dla zespołów produktowych są różnorodne. Aplikacja może działać jako hub dla całej wiedzy i dokumentacji, planowania strategicznego, zarządzanie wydaniami i śledzenie sprintów.

Dzięki hierarchicznej strukturze i Zadania ClickUp można przypisywać i planować pracę, dzieląc ją na podzadania i listy kontrolne. Wybór ponad 15 widoków w ClickUp i 20 Pole niestandardowe pozwala spersonalizować obszar roboczy zgodnie z własnymi potrzebami.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Na przykład klasyczny Widok tablicy ClickUp ułatwia wizualizację nadchodzących prac, takich jak problemy, aktualizacje i produkty kampanie marketingowe .

Przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj za pomocą w pełni konfigurowalnego widoku Tablicy Kanban

Możesz używać Tablice ClickUp do burzy mózgów z zespołem i tworzenia angażujących strategicznych map drogowych i map podróży użytkowników. 🗺️

Twórz kreatywne mapy drogowe i mapy podróży użytkowników ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Whiteboards Formularze ClickUp umożliwiają tworzenie i dystrybucję ankiet w celu zbierania informacji o potrzebach użytkowników, błędach i opiniach na temat produktów. Aby zaoszczędzić czas i wysiłek, odpowiedzi mogą być automatycznie przekształcane w zadania. Pozwala to na podpowiedź i szybkie rozwiązywanie problemów, dbając o zadowolenie klientów. ClickUp integruje się z z wieloma narzędziami programistycznymi, takimi jak GitHub, GitLab i Bitbucket, umożliwiając usprawnienie cyklu pracy programistycznej.

2. Nie oszczędzaj na marketingu

Tworzenie szumu wokół swojego produktu jest niezbędnym krokiem w kierunku jego przyjęcia. Powinieneś publikować zawartość, taką jak blogi i posty w mediach społecznościowych, edukując odbiorców o swoim produkcie i problemie, który próbuje rozwiązać. Pozwala to również na budowanie autorytetu i budowanie zaufania do firmy i marki.

Możesz użyć ClickUp do planowania i realizacji swoich kampanii marketingowych. Twórz angażującą zawartość za pomocą Dokumenty ClickUp i jego bogate opcje formatu. 🖋️

Tymczasem, ClickUp AI to zaufany asystent pisania AI. W ciągu zaledwie kilku sekund może przygotować zarys kampanii, zaproponować pomysły, podsumować notatki, sprawdzić pisownię zawartości marketingowej i wiele więcej!

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak case study

W aplikacji można również zarządzać publikowaniem zawartości marketingowej, ponieważ Widok kalendarza ClickUp podwaja się jako kalendarz zawartości. Wszystko do zrobienia to utworzenie zadań związanych z zawartością i przeciągnięcie ich do kalendarza w celu zaplanowania. Widok jest wysoce konfigurowalny, umożliwiając przełączanie między widokami dziennymi, tygodniowymi lub miesięcznymi oraz dodawanie kolorów, emotikonów i filtrów.

Śledź swój harmonogram marketingowy i publikuj całą zawartość na czas dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Gdy użytkownicy przekroczą już scenę świadomości i rozważą wypróbowanie lub zakup Twojego produktu, ważne jest, aby ułatwić im uzyskanie odpowiedzi. Powinieneś dostarczać wyczerpujących informacji na swojej stronie internetowej i tworzyć zawartość mid i bottom-funnel, taką jak samouczki i porównania produktów.

3. Pomiar przyjęcia produktu w celu osiągnięcia powodzenia

Powinieneś monitorować wydajność swojego produktu i zbierać opinie użytkowników na każdej scenie rozwoju i wdrażania produktu. Pozwoli ci to zachować obiektywizm i podejmować decyzje, które doprowadzą twój produkt do zrobienia sukcesu. 🙌

Podczas sceny uświadamiania, używaj Narzędzia badawcze SEO aby określić, jakimi odsetkami interesują się użytkownicy. Śledzenie wskaźników przyjęcia produktu, takich jak widoki stron i współczynnik odrzuceń, w celu oceny wydajności zawartości marketingowej.

W miarę jak użytkownicy stają się bardziej odsetki, śledzenie liczby zarezerwowanych połączeń, wersji demonstracyjnych i rejestracji. Korzystaj z map cieplnych i nagrań sesji, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim produktem.

Zbieranie informacji jakościowych jest również kluczowe. Twórz i udostępniaj formularze ClickUp do:

Uzyskać wgląd w potrzeby użytkowników

Dowiedzieć się, w jaki sposób dowiedzieli się o Twojej firmie lub co skłoniło ich do rejestracji

Uzyskać opinie klientów na temat produktu

Jeśli mierzysz postęp w trakcie rozwoju projektu można wykryć wąskie gardła i uzyskać pomysły na usprawnienie przepływu pracy. Cele ClickUp umożliwia śledzenie postępów w realizacji określonych celów i zadań, podczas gdy Pulpity ClickUp zapewnia przegląd pracy i wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym. Ponad 50 kart umożliwia niestandardowe wyświetlanie potrzebnych informacji na pulpicie.

Uzyskaj szybki przegląd postępów pracy i wydajności zespołu dzięki ClickUp Dashboards

4. Stałe połączenie z użytkownikami

Po nawiązaniu kontaktu z użytkownikami zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby pielęgnować połączenia.

Komunikuj się z użytkownikami w aplikacji i zewnętrznie za pośrednictwem poczty e-mail. Oferuj wsparcie podczas wdrażania, zwłaszcza jeśli twój produkt ma stromą krzywą adopcji. Zapewniaj pozytywne wzmocnienia za określone zachowania, świętując każdy kamień milowy. Udostępniaj wskazówki, informuj użytkowników o nowych funkcjach i zmianach oraz oferuj programy lojalnościowe i rabaty w ramach podziękowań. 🙏

Takie postępowanie umocni wasze powiązania, zapewniając, że twoi użytkownicy przekształcą się z wczesnych użytkowników do zwolenników

Wzmocnij i przyspiesz przyjęcie produktu dzięki ClickUp

Przyjęcie produktu nie jest łatwą koncepcją. Posiadanie przemyślanego planu i wydajnego cyklu pracy może jednak pomóc. A narzędzie do zarządzania produktem takie jak ClickUp pomaga w wysiłkach, zwiększając wydajność i współpracę całego zespołu.

Dzięki uporządkowanemu cyklowi pracy, doskonałemu i rozwijającemu się produktowi oraz ciągłej ocenie wydajności, Twój produkt będzie wyróżniał się na konkurencyjnym rynku, a użytkownicy pozostaną zadowoleni. 😊 Zarejestruj się w ClickUp i odkryj wszystkie sposoby na zapewnienie płynnego rozwoju i przyjęcia produktu.