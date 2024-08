Podpowiedź w zakresie obsługi klienta ma kluczowe znaczenie dla Twojego biznesu. Odpowiednie oprogramowanie do obsługi klienta pomoże ci zoptymalizować obsługę klienta, wprowadzić pozytywne zmiany i ustawić cię na powodzenie.

Zebraliśmy listę najlepszych z nich narzędzi do niestandardowej obsługi klienta aby ułatwić znalezienie jednego z nich.

Narzędzia te oferują wszystko, od zarządzania biletami po czat na żywo i baza wiedzy zarządzanie. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy duże przedsiębiorstwo, potrzebujesz narzędzia do obsługi klienta, które będzie wspierać Twoje unikalne potrzeby.

Lista narzędzi do obsługi klienta, którą zebraliśmy, ułatwi wybór. Wybierz takie, które pomoże ci zapewnić wyjątkową obsługę klienta, śledzenie wydajności zespołu i budowanie trwałych relacji z niestandardowymi klientami.

Czego należy szukać w narzędziach do obsługi klienta?

Kiedy zaczniesz szukać narzędzi do obsługi klienta, znajdziesz wiele dostępnych opcji, z niektórymi narzędziami zaprojektowanymi do obsługi określonych funkcji lub sektorów rynku. Aby znaleźć najlepsze oprogramowanie do obsługi klienta dla swojego biznesu, zacznijmy od zrozumienia, czego należy szukać w narzędziu do obsługi klienta.

10 najlepszych narzędzi do obsługi klienta w 2024 roku

Oto lista 10 najlepszych narzędzi do obsługi klienta, które zapewnią najlepszą obsługę klienta w 2024 roku. Omówimy ich najlepsze funkcje, limity, ceny i oceny.

1. ClickUp

Poznaj ClickUp, aby zarządzać obsługą klienta za pomocą AI, ponad 15 widoków i automatyzacji zadań

ClickUp to popularna aplikacja do zarządzania obsługą klienta kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami . Posiada wszystko, czego organizacja będzie potrzebować, aby skutecznie zarządzać projektami i pomóc zespołom w płynnej współpracy, w tym rozwiązanie do obsługi klienta. Oprogramowanie do obsługi klienta ClickUp to całościowe rozwiązanie do obsługi klienta, które oferuje solidne możliwości zarządzania wsparciem klienta od początku do końca. Funkcja wielu osób przypisanych umożliwia przypisanie wielu osób do zadania, jeśli do rozwiązania problemu potrzebny jest wkład więcej niż jednej osoby.

Omawianie zgłoszeń przez agentów obsługi klienta w różnych Teams pomaga przyspieszyć czas rozwiązania. Na przykład, jeśli jesteś firmą zajmującą się dostawami materiałów budowlanych i otrzymujesz skargę klienta dotyczącą jakości dostaw, opóźnień w dostawie i nieprawidłowych rozliczeń.

ClickUp pozwala szybko oznaczyć odpowiednich członków zespołu - zespół produkcyjny w przypadku problemów z jakością, logistykę w przypadku opóźnień w dostawie i finanse w przypadku zapytań dotyczących rozliczeń - w celu rozwiązania problemu.

Narzędzie do obsługi klienta ClickUp posiada niestandardowe pola do śledzenia zadań w oparciu o problemy i natywne rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), aby usprawnić niestandardowe zarządzanie relacjami z klientami .

Przechwytuj ważne informacje od swoich klientów dzięki wbudowanemu formularzowi do śledzenia opinii Szablon obsługi klienta ClickUp pomaga w zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta. Szablon obniża koszty obsługi klienta i oferuje szybszy czas reakcji dzięki funkcjom takim jak organizacja i priorytetyzacja zapytań klientów.

Dzięki takim elementom jak niestandardowe statusy, niestandardowe pola, niestandardowe widoki i zarządzanie projektami, szablon wsparcia usprawnia obsługę klienta.

Najlepsze funkcje ClickUp

Tworzenie niestandardowych automatyzacji dla spójnych działań

Dodawanie wielu osób przypisanych do zadań w celu szybkiego rozwiązywania problemów

Ustawienie niestandardowych pól w zależności od potrzeb, takich jak dodawanie informacji o klientach i pól numerycznych w celu łatwego obliczania

Szybkie ustawienie priorytetu zadania w ramach zadania, aby poinformować, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności

Sortuj zadania za pomocą ClickUp Priorities używając czterech flag - pilne, wysokie, normalne i niskie - i skup się na tym, co ważne

Organizuj zadania za pomocą niestandardowych etykiet i stosuj filtry, aby być na bieżąco

limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się na początku

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Business: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. LiveAgent

przez LiveAgent LiveAgent rozpoczął działalność jako oprogramowanie do czatu na żywo i stał się wielokanałowym produktem do obsługi klienta.

Platforma oferuje wielokanałową skrzynkę odbiorczą, która pomaga znaleźć rozmowy z klientami z różnych kanałów w jednym miejscu. LiveAgent dostarcza również opcje automatyzacji i integracji w celu zwiększenia wydajności i poprawy obsługi klienta.

Zarządzaj kanałami wsparcia e-mail, czat, telefon i media społecznościowe za pomocą LiveAgent.

Najlepsze funkcje LiveAgent

ponad 130 funkcji obsługi zgłoszeń, ponad 200 integracji

Zwiększa wydajność agentów

Niestandardowy widok czatów i zgłoszeń dla poszczególnych klientów

LiveAgent limit

Nie posiada chatbota

Użytkownicy zgłaszają częste usterki

Ceny LiveAgent

Dostępna wersja próbna Free

Small: $9 za użytkownika miesięcznie

$9 za użytkownika miesięcznie Średni: $29 za użytkownika miesięcznie

$29 za użytkownika miesięcznie Large: $49 za użytkownika miesięcznie

$49 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $69 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje LiveAgent

G2: 4.5/5 (ponad 1400 recenzji)

4.5/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1500 recenzji)

3. Document360

przez Document360 Document 360 to samoobsługowe oprogramowanie bazy wiedzy, które usprawnia proces tworzenia, organizowania i udostępniania wiedzy w organizacji. Jest to przyjazna dla użytkownika platforma, która kładzie nacisk na obsługę klienta poprzez samoobsługę.

Wdrożenie oprogramowania do obsługi klienta, takiego jak Document 360, pozwala zmniejszyć obciążenie pracą zespołów obsługi klienta, poprawić ruch na stronie internetowej i usprawnić samoobsługę klienta.

Najlepsze funkcje Document360

Filtruje zawartość, aby wyświetlać istotne informacje

Dodaje domeny w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Niestandardowa pomoc dla dostawców na żądanie

Kontrola wersji do efektywnego zarządzania zawartością

Limity Document360

Integracja z innymi narzędziami jest trudna

Trudne ustawienie

Brak aplikacji mobilnej

Ceny Document 360

Free forever

Standard: 199 USD za projekt miesięcznie

199 USD za projekt miesięcznie Profesjonalny: 399 USD za projekt miesięcznie

399 USD za projekt miesięcznie Business: 529 USD za projekt miesięcznie

529 USD za projekt miesięcznie Enterprise: 799 USD za projekt miesięcznie

Oceny i recenzje Document 360

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

4. Zendesk

przez Zendesk Zendesk oferuje rozwiązania wsparcia dla Business każdej wielkości. Oferta wsparcia Zendesk jest podzielona na podstawowe plany wsparcia i plany pakietu Zendesk.

Podstawowe plany wsparcia obejmują udostępnianą skrzynkę odbiorczą i podstawowe narzędzia do współpracy. Plany pakietowe Zendesk oferują dodatkowe kanały, takie jak głos, czat na żywo, samoobsługa, automatyzacja, narzędzia zwiększające wydajność i zaawansowane funkcje, takie jak chatboty.

Zendesk pozwala efektywnie zarządzać interakcjami z klientami, automatyzować cykle pracy i zapewniać spersonalizowane wsparcie.

Najlepsze funkcje Zendesk

ponad 100 gotowych integracji

Wsparcie wielokanałowe

Helpdesk i rozwiązanie CRM

Raportowanie i analityka

Limity Zendesk

Prymitywny interfejs

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wyższych planach

Ceny Zendesk

Dostępna darmowa wersja próbna

Zespół wsparcia: $19 za agenta/miesiąc

$19 za agenta/miesiąc Wsparcie Professional: 55 USD za agenta/miesiąc

55 USD za agenta/miesiąc Wsparcie Enterprise: 115 USD za agenta/miesiąc

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4.3/5 (5500+ recenzji)

4.3/5 (5500+ recenzji) Capterra: 4.4/5(3500+ recenzji)

5. Hootsuite

przez Hootsuite Hootsuite to platforma do marketingu w mediach społecznościowych, która umożliwia zapewnienie społecznościowej obsługi klienta. Kontaktuj się z niestandardowymi klientami na wielu kanałach społecznościowych, śledź wydajność kampanii i zapewnij dobrą obsługę klienta za pomocą Hootsuite.

Odpowiadaj na zapytania klientów, rozwiązuj problemy i buduj silne relacje z klientami, usprawniając swoje wysiłki w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Uniwersalna skrzynka odbiorcza mediów społecznościowych

Planowanie postów na wielu profilach w mediach społecznościowych z jednego miejsca

Unlimited postów we wszystkich planach

Hootsuite limit

Zagracony interfejs

Social listening mógłby być głębszy

Niestandardowa obsługa klienta w ograniczonym zakresie

Ceny Hootsuite

Dostępna darmowa wersja próbna

Professional: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Teams: 249 USD miesięcznie

249 USD miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4.1/5 (ponad 4000 recenzji)

4.1/5 (ponad 4000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 3500 opinii)

6. HiverHQ

przez Hiver HiverHQ to helpdesk oparty na Gmailu; to narzędzie do obsługi klienta, które łączy e-mail, czat na żywo, helpdesk i komunikację głosową w skrzynce odbiorczej Gmaila.

Umieszczony w Gmailu, HiverHQ pomaga szybciej i dokładniej odpowiadać na zapytania klientów. Zespoły obsługi klienta nie muszą tracić czasu na przełączanie się między wieloma aplikacjami w celu wsparcia klientów. HiverHQ posiada również integrację z WhatsApp.

Najlepsze funkcje HiverHQ

Automatyczne przypisywanie czatów na żywo

Integracja z Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira i Salesforce

Planowanie eksportu danych

HiverQ limit

Może być drogie dla małych firm

Niektórzy użytkownicy zgłaszają częste problemy z opóźnieniami

Ceny HiverHQ

Dostępna darmowa wersja próbna

Lite: $15 miesięcznie

$15 miesięcznie Pro: 39 dolarów miesięcznie

39 dolarów miesięcznie Elite: 59 USD miesięcznie

59 USD miesięcznie Niestandardowe ceny dostępne na życzenie dla Business z ponad 50 użytkownikami

Oceny i recenzje HiverHQ

G2: 4.6/5(800+ recenzji)

4.6/5(800+ recenzji) Capterra: 4.6/5(150+ opinii)

7. Freshdesk

przez FreshDesk Freshdesk to oparte na chmurze oprogramowanie do obsługi klienta firmy Freshworks, które zapewnia wielokanałowe wsparcie. Zawiera funkcje sprzedaży biletów, automatyzacji, samoobsługi, niestandardowe i współpracy.

Wykorzystaj Freshdesk do wsparcia swoich klientów w wybranym przez nich kanale.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Obsługa klienta oparta na AI

Routing w systemie round-robin

Solidna automatyzacja i raportowanie

ponad 1000 integracji

Limity Freshdesk

Analityka jest dostępna tylko w wyższych planach

Ceny Freshdesk

Free forever

Wzrost: 15 USD za agenta/miesiąc

15 USD za agenta/miesiąc Pro: $49 za agenta/miesiąc

$49 za agenta/miesiąc Enterprise: 79 USD za agenta/miesiąc

Oceny i recenzje Freshdesk

G2: 4.4(ponad 3000 recenzji)

4.4(ponad 3000 recenzji) Capterra: 4.5(ponad 3000 opinii)

8. Sprout Social

przez Sprout Social Sprout Social to narzędzie do obsługi klienta dla firm, które otrzymują prośby o wsparcie za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych. Użyj Sprout Social do zarządzania zgłoszeniami klientów ze wszystkich kanałów społecznościowych w jednym miejscu.

Platforma oferuje możliwości planowania, pozwalając na planowanie i publikowanie zawartości na różnych platformach mediów społecznościowych.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Pomoc AI w zakresie tonu i długości odpowiedzi

Planowanie dostępne dla optymalnych czasów wysyłania

Analityka i raportowanie

Sprout Social limit

Drogie

Limit profili w mediach społecznościowych na plan

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Prout Social

Dostępna darmowa wersja próbna

Standardowy: 249 USD miesięcznie

249 USD miesięcznie Profesjonalny: 399 USD miesięcznie

399 USD miesięcznie Zaawansowany: 499 USD miesięcznie

499 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Prout Social

G2: 4.4/5(2600+ recenzji)

4.4/5(2600+ recenzji) Capterra: 4.4/5(ponad 500 recenzji)

9. Help Scout

przez Pomoc Scout Help Scout oferuje udostępnianą skrzynkę odbiorczą, centrum pomocy, czat na żywo, funkcje AI i wiele więcej. Dostarcza funkcje takie jak cykle pracy i zapisane odpowiedzi w celu automatyzacji zadań ręcznych i oszczędzania czasu zespołu.

Narzędzia samoobsługowe, takie jak Beacon, umożliwiają klientom samodzielne znajdowanie odpowiedzi, zmniejszając ilość wsparcia. Help Scout oferuje również solidne raportowanie, aby uzyskać wgląd w wydajność i poprawić ogólną obsługę klienta i agenta.

Najlepsze funkcje Help Scout

Niestandardowe rozwiązania w zakresie obsługi klienta do przechowywania izarządzanie danymi niestandardowymi klientów* 10 baz wiedzy do organizowania zawartości pomocy

Automatyzacja cyklu pracy

Natywne aplikacje mobilne

limity Help Scout

Raportowanie jest uciążliwe i trudne w nawigacji

Słabe filtry antyspamowe i opcja wyszukiwania

Brak natywnego wsparcia telefonicznego

Cennik Help Scout

Dostępna wersja próbna Free

Standard: $20 za użytkownika/miesiąc

$20 za użytkownika/miesiąc Plus: $40 za użytkownika/miesiąc

$40 za użytkownika/miesiąc Pro: $65 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Help Scout

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

10. Intercom

przez Intercom Intercom łączy czat na żywo, chatbota AI, helpdesk, proaktywne wsparcie i rozwiązanie omnichannel w jedną platformę.

Intercom pomaga zarządzać zapytaniami klientów w różnych kanałach z jednego miejsca i pomaga kilku klientom jednocześnie. Jego solidne możliwości automatyzacji pomogą usprawnić powtarzalne zadania i zaangażować klientów za pomocą celowanych wiadomości.

Najlepsze funkcje Intercom

Asystent AI do podsumowywania rozmów, zmiany tonu i rozszerzania odpowiedzi

Solidna automatyzacja i analityka

Samoobsługowe wsparcie w wielu językach

Zarządzaj wszystkimikomunikacja niestandardowa z poziomu jednej aplikacji

limity Intercom

Ceny za licencję sprawiają, że jest to bardziej opłacalne dla małych Business i wielu dodatków

Wycieczki po produktach są skomplikowane

Ceny Intercom

Dostępna darmowa wersja próbna

Essential: $39 za licencję/miesiąc

$39 za licencję/miesiąc Zaawansowany: 99 USD za licencję/miesiąc

99 USD za licencję/miesiąc Ekspert: 139 USD za licencję/miesiąc

Oceny i recenzje Intercom

G2: 4.5/5 (2800+ recenzji)

4.5/5 (2800+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1000 opinii)

Wybór najlepszego narzędzia do obsługi klienta

Powyższa lista narzędzi do obsługi klienta nie jest wyczerpująca, ale skupia się na szyku narzędzi, które będą odpowiednie dla Businessu każdej wielkości. Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby pomóc ci wybrać narzędzia do obsługi klienta, które najlepiej sprawdzą się w przypadku twojego zespołu i potrzeb związanych z obsługą klienta.

Przed podjęciem decyzji o wyborze narzędzia, warto je najpierw wypróbować. Skorzystaj z darmowych wersji próbnych lub demonstracyjnych i oceń, czy narzędzie odpowiada Twoim potrzebom biznesowym. Skontaktuj się ze swoim zespołem wsparcia i poznaj jego potrzeby i preferencje, aby dokonać świadomego wyboru.

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które pomoże w zarządzaniu projektami, współpracy i obsłudze klienta, ClickUp jest najlepszym wyborem. Oprogramowanie dla klientów ClickUp jest intuicyjne i inteligentne oraz umożliwia doskonałą współpracę między zespołami.

Dzięki funkcjom takim jak automatyzacja, AI i gotowe do użycia szablony, ClickUp umożliwia zespołowi wsparcia klienta pójście o krok dalej i szybsze rozwiązywanie zapytań klientów.

ClickUp oferuje wiele funkcji, które pomogą Twoim klientom i zespołowi wsparcia oraz platformę, na której każdy zespół w Twojej organizacji będzie efektywnie współpracować. Zarejestruj się, aby poznać więcej korzyści .