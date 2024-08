10 najlepszych niestandardowych programów szkoleniowych w 2024 roku

Czasami nawet najlepiej opracowany produkt ma trudności z utrzymaniem użytkowników. Głównym tego powodem jest brak szkoleń i edukacji klientów.

Firmy muszą stale edukować swoich klientów na temat korzyści płynących z ich produktów i tego, jak czerpać z nich największą wartość. Gdy użytkownicy otrzymują zawartość edukacyjną i inne zasoby, ich doświadczenie klienta może znacznie się poprawić, pomagając im w pełni wykorzystać potencjał produktu.

Oprogramowanie szkoleniowe dla klientów może pomóc w szybszym osiągnięciu tych celów edukacyjnych.

Odpowiednie oprogramowanie szkoleniowe dla klientów umożliwia ustawienie wycieczek po produkcie, samouczków, oprogramowanie do szkoleń wideo i kursy online stają się dziecinnie proste.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do szkoleń niestandardowych?

Istnieje kilka opcji oprogramowania szkoleniowego dla klientów do wyboru, z których każda ma własne unikalne ustawienie funkcji. Jednak tylko kilka z nich posiada kombinację funkcji, które mogą zapewnić wysokiej jakości program szkoleniowy dla klientów.

Przyjrzyjmy się im:

Skalowalność i elastyczność : Wybierz oprogramowanie do szkolenia klientów, które może rosnąć wraz z potrzebami biznesowymi i powiększającą się bazą użytkowników. Musi ono być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do zmian niezależnie od liczby użytkowników i złożoności potrzeb

Możliwości integracji : Oprogramowanie musi bezproblemowo funkcjonować z oprogramowaniem do zarządzania projektami, CRM, współpracy i wydajności. Opcja integracji z szerokim zakresem oprogramowania pomaga uczynić narzędzie bardziej użytecznym

Interfejs i doświadczenie użytkownika : Oprogramowanie szkoleniowe musi mieć przyjazny dla użytkownika interfejs, zarówno dla ciebie, jak i dla twoich użytkowników, co uprości proces uczenia się

Raportowanie i analityka : Wybierz oprogramowanie z podejściem opartym na danych i solidnymi możliwościami raportowania, aby zrozumieć wpływ swoich programów szkoleniowych

Dostosowanie i branding : Wybierz oprogramowanie, które można niestandardowo dostosować, aby zawartość, wygląd i układ były zgodne z Twoją marką, co będzie promować rozpoznawalność i lojalność użytkowników

Wsparcie wdrożeniowe: Zdecyduj się na oprogramowanie, które zapewnia pomoc techniczną i obsługę klienta przez cały proces wdrażania

10 najlepszych programów do szkolenia klientów w 2024 roku

Wybraliśmy oprogramowanie szkoleniowe dla klientów, które wykazało się sprawdzonymi wynikami dla wielu marek na całym świecie. Oto 10 najlepszych.

1. ClickUp

ClickUp to równie sprawny pakiet CRM, co kompleksowa platforma do zarządzania projektami. Szkolenie klientów nigdzie Cię nie zaprowadzi, jeśli nie znasz swoich powiązań z nimi.

Dzięki kilku widokom, funkcjom i szablonom specyficznym dla CRM w ClickUp, możesz zobaczyć wszystkie relacje z klientami na pierwszy rzut oka.

ClickUp CRM

Buduj relacje i edukuj klientów dzięki ClickUp CRM Project Management Oprogramowanie do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp i Szablony CRM upraszczają zarządzanie klientami, a tym samym ich szkolenie. Intuicyjna konstrukcja platformy pozwala na łatwe śledzenie interakcji i postępów klienta, zapewniając, że każdy klient otrzyma spersonalizowaną uwagę i wsparcie.

ClickUp Sales

Śledzenie, wdrażanie i współpraca z zespołem sprzedaży w jednym miejscu dzięki ClickUp Sales

Z Zarządzanie projektami sprzedażowymi ClickUp w ten sposób otrzymujesz kompleksową platformę, która obejmuje cały cykl życia klienta - od zarządzania zamówieniami do wsparcie sprzedaży i niestandardowe zaangażowanie klientów. Solidne możliwości analityczne platformy pozwalają nie tylko na widok, ale także na analizę danych klientów w celu uzyskania głębszego wglądu. Pulpit nawigacyjny ClickUp jest wyposażony w ponad 50 widżetów, które dostarczają cennych danych, takich jak średnia wielkość transakcji i wartość życiowa klienta. Są one kluczowe dla dostosowania programów szkoleniowych do niestandardowych potrzeb klientów i napędzania wzrostu sprzedaży.

ClickUp Clip

Nagrywaj i udostępniaj swoim klientom filmy szkoleniowe za pomocą ClickUp Clips ClickUp Clips -natywne narzędzie platformy do nagrywania ekranu i komunikacji opartej na wideo - ma moc wspierania lojalności i zadowolenia klientów. Jest to doskonałe narzędzie do wdrażania nowych klientów, przeprowadzania demonstracji projektów i udostępniania aktualnych informacji nagrania ekranu -wszystko na jednej platformie. E-maile ClickUp może zakończyć proces szkolenia klientów. Narzędzie do zarządzania e-mailami usprawnia komunikację z klientami, dzięki ujednoliconemu hubowi do wysyłania materiałów wdrożeniowych, aktualizacji dla klientów i nie tylko.

ClickUp najlepsze funkcje

Wizualizacja i zarządzanie niestandardowymi informacjami o klientach dzięki elastycznemuWidoki ClickUp i ClickUp CRM

Centralizacja bazy danych niestandardowych klientów w jednym miejscu

Uprość cykl pracy poprzez ustawienieAutomatyzacja ClickUpktóre mogą ograniczyć pracę ręczną, taką jak planowanie i przypomnienia o sesjach szkoleniowych, gdy baza klientów rośnie

Integracja z aplikacjami takimi jak Zoom, Slack, Dropbox i Vimeo dziękiIntegracje ClickUp Limity ClickUp

Istnieje niewielka krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever r

r Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

2. Skilljar

przez Skilljar Skilljar jest dostawcą spersonalizowanego systemu zarządzania nauczaniem (LMS) do szkoleń dla klientów. Ten specjalnie zbudowany narzędzie do niestandardowego powodzenia klienta przekształca edukację klientów z kosztownego procesu w strategiczny zasób.

Dzięki temu oprogramowaniu do szkolenia klientów będziesz mieć wszystkie niezbędne narzędzia do wdrażania, angażowania i zatrzymywania klientów, niezależnie od skali Twojego biznesu.

To nie tylko edukacja klientów; możesz także śledzić postępy uczących się i oceniać zawartość dzięki funkcjom raportowania i analizy. Narzędzia autora Skilljar zapewniają wsparcie dla różnych typów zawartości, aby dostosować się do wszystkich stylów uczenia się.

Najlepsze funkcje Skilljar

Przechwytywanie i analizowanie przydatnych danych i spostrzeżeń na temat niestandardowych klientów w celu monitorowania postępów w szkoleniach

Projektowanie portali dostosowanych do odbiorców w celu tworzenia dostosowanych ścieżek szkoleniowych

Dostosuj widoczność danych, aby wyświetlać potrzebne informacje na pierwszy rzut oka

Wdrożenie konektora danych Enterprise w celu połączenia spostrzeżeń dotyczących szkoleń z narzędziami analizy biznesowej

Koordynowanie i administrowanie zarówno sesjami szkoleniowymi na żywo, jak i wirtualnymi, w tym usprawnianie procesów rejestracji

Integracja z HubSpot, Zendesk, YouTube i Salesforce

Limity Skilljar

Brak automatyzacji raportowania; Platforma dostarcza tylko podstawowe funkcje analityczne, jeśli nie jest połączona z innymi narzędziami

Cennik Skilljar

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Skilljar

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

3. iSpring Learn

przez iSpring Learn Dzięki iSpring Learn możesz niezawodnie wdrażać, podnosić kwalifikacje i certyfikować klientów. Aplikacja iSpring Learn sprawia, że szkolenia są łatwo dostępne z dowolnego urządzenia.

Można również zintegrować oprogramowanie do zatrzymywania niestandardowych klientów bezpośrednio w siedzibie klienta, aby ułatwić płynną integrację z bieżącym ustawieniem bez konieczności hostowania w chmurze.

Po połączeniu iSpring Learn z iSpring Suite otrzymujesz potężny duet narzędzi LMS+Authoring do tworzenia ekosystemu e-learningowego. Możesz także tworzyć kursy z biblioteki kursów, aby wzmocnić pozycję menedżerów sprzedaży i menedżerów ds. powodzenia klienta w procesie szkolenia klientów.

iSpring Learn najlepsze funkcje

Nauka w podróży dzięki aplikacji iSpring Learn do użytku online i offline

Gwarancja 100% bezpieczeństwa danych i dostawca dedykowanej pamięci masowej w chmurze w celu scentralizowania całego zarządzania danymi

Oferowanie gotowych kursów w celu ulepszenia i wsparcia inicjatyw szkoleniowych niestandardowych klientów

Dostarczanie raportów szkoleniowych i analiz w celu skutecznej oceny i pomiaru wydajności

Limity iSpring Learn

Porównywalnie droższe niż inne oprogramowanie

Ceny iSpring Learn

iSpring Suite : 770 USD za autora rocznie

: 770 USD za autora rocznie iSpring Suite Max : 970 USD na autora rocznie

: 970 USD na autora rocznie iSpring Suite Premium: $1,970 na autora rocznie

Oceny i recenzje iSpring Learn

G2 : 4.5/5 (70+ recenzji)

: 4.5/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (140+ recenzji)

4. Adobe Learning Manager

przez Adobe Learning Manager Adobe Learning Manager umożliwia tworzenie przyjemnych doświadczeń edukacyjnych. Jest to kompleksowa, skalowalna platforma do angażowania niestandardowych klientów, sprzedaży i budowania umiejętności pracowników.

Platforma pozwala uczniom uczyć się kiedykolwiek i gdziekolwiek chcą. Funkcje grywalizacji i niestandardowego dostosowywania pomagają stworzyć unikalne doświadczenie dla uczących się, aby utrzymać ich zainteresowanie: Spersonalizowany pulpit pozwala im śledzić swoje postępy i otrzymywać rekomendacje dotyczące kursów.

Najlepsze funkcje Adobe Learning Manager

Włączenie funkcjioprogramowanie do współpracy z klientem do bieżącego cyklu pracy za pomocą zestawów API i niestandardowych łączników

Prowadzenie użytkowników przez przyjazny interfejs z angażującymi możliwościami wyszukiwania i przeglądania

Dostosuj pulpit użytkownika, aby wyświetlać zakończone kursy, odznaki i osiągnięte kamienie milowe na pierwszy rzut oka

Rozwijaj społeczność uczącą się i udoskonalającą pomysły dzięki dedykowanym tablicom dyskusyjnym

Limity Adobe Learning Manager

Oprogramowanie ma limit szkoleń komercyjnych i nie ma możliwości komunikacji wewnętrznej za jego pośrednictwem

Ceny Adobe Learning Manager

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Adobe Learning Manager

G2 : 4/5 (300+ recenzji)

: 4/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (600+ recenzji)

5. Litmos

przez Litmos Litmos zapewnia kompleksowe rozwiązanie dla wymagań edukacyjnych różnych działów, w tym sprzedaży, wsparcia, operacji, niestandardowych i pracowników. Łączy w sobie wirtualne klasy, mobilną naukę i naukę społecznościową na jednej platformie.

Oprogramowanie zapewnia wsparcie dla sesji szkoleniowych opartych na sieci i prowadzonych przez instruktorów, umożliwiając współpracę, autorstwo i globalną dystrybucję.

Ekscytujące funkcje, takie jak tabele wyników, niestandardowy branding i interfejs użytkownika, wyróżniają go na tle innych LMS szkoleniowych dla klientów.

Najlepsze funkcje Litmos

Tworzenie dynamicznych projektów Sharable Content Object Reference Model (SCORM) z wbudowanymi narzędziami do tworzenia zawartości w celu wsparcia zarówno nowych, jak i zaawansowanych uczniów

Monitorowanie i analizowanie modułów szkoleniowych za pomocą funkcji śledzenia i raportowania w celu zrozumienia ich wpływu

Włączanie grywalizacji w celu zwiększenia zaangażowania uczniów, motywowania do uczestnictwa i zachęcania do przyjaznej rywalizacji

Projektuj niestandardowe interfejsy użytkownika i pulpity, aby płynnie odzwierciedlać motyw swojej marki

Limity Litmos

Istnieje niewielka krzywa uczenia się dla nowych klientów i pracowników

Nie można połączyć kursów ze sobą ani wysłać kursu w oprogramowaniu

Ceny Litmos

Foundational Suite: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Premier Suite: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Platinum Suite: Ceny niestandardowe

Litmos oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (500+ recenzji)

: 4.2/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (270+ recenzji)

6. SkyPrep

przez SkyPrep Twierdząc, że jest to "LMS bez bałaganu", SkyPrep to inteligentne oprogramowanie szkoleniowe online, które automatyzuje naukę i ułatwia szkolenie klientów. Dostarcza odpowiednich narzędzi edukacyjnych, które pomagają zapobiegać niestandardowemu odejściu klientów.

Narzędzie ma funkcję niestandardowego brandingu i liczne integracje z innymi firmami, aby uprościć i usprawnić edukację klientów. Oprogramowanie jest wyposażone we wszystkie funkcje potrzebne do bieżącej obsługi klienta w zakresie edukacji.

SkyPrep najlepsze funkcje

Ułatwienie procesu uczenia się dzięki intuicyjnemu interfejsowi dla klientów

Zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie Enterprise, aby chronić i utrzymywać dane biznesowe w bezpiecznej kopii zapasowej przez cały czas

Korzystanie z raportowania i analiz w celu zwiększenia wpływu modeli uczenia się

Przyspieszenie zarządzania użytkownikami w celu wyeliminowania zduplikowanych wpisów danych i zwiększenia wydajności zarządzania dzięki automatyzacji

Limity SkyPrep

Funkcje analityczne i raportowania są ograniczone i wymagają trochę pracy, aby uzyskać pożądany wgląd

Ceny SkyPrep

Free : 14-dniowa wersja próbna

: 14-dniowa wersja próbna Lite: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Premium: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise Learning Suite: Ceny niestandardowe

SkyPrep oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (70+ recenzji)

: 4.6/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (140+ recenzji)

7. Intellum

przez Intellum Intellum to innowacyjne rozwiązanie do edukacji klientów: twórz, prezentuj, zarządzaj, śledź i ulepszaj swoje kursy. Platforma stosuje podejście krok po kroku do nauczania klientów. Rozpocznij od stworzenia jasno określonych celów dla swojego biznesu i podążaj za nimi, ustawiając strategię zawartości.

Ciągłe uczenie się jest tutaj motywem przewodnim. Możesz tworzyć niestandardową zawartość w oparciu o wcześniejszą aktywność, historię i osobowość użytkownika. Na koniec należy mierzyć, ulepszać i powtarzać proces.

Najlepsze funkcje Intellum

Dostarczanie światowej klasy doradztwa dzięki współpracy z najlepszymi praktykami w branży edukacyjnej

Zarządzanie i optymalizacja publikacji dzięki ulepszonemu CMS dla większej kontroli i wydajności

Zsynchronizuj swoje kursy z wydarzeniami na żywo i wirtualnymi spotkaniami, aby uzyskać kompleksowe doświadczenie edukacyjne

Uproszczenie procesu certyfikacji poprzez organizowanie zawartości i łączenie jej w strategiczne kolekcje

Limity Intellum

Raportowanie i analityka nie są zbyt skuteczne

Ceny Intellum

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Intellum

G2 : 4.4/5 (40+ recenzji)

: 4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

eFront Learning

przez eFront Learning eFront Learning to platforma, która umożliwia niestandardowy wygląd modułów szkoleniowych za pomocą etykiet i kolorów marki.

Dzięki aplikacji mobilnej eFront Learning można również prowadzić szkolenia w ruchu i odpowiadać na zapytania klientów, gdy tylko się pojawią. Oprogramowanie to upraszcza również kreślenie ścieżek szkoleniowych i tworzenie trajektorii uczenia się.

Najlepsze funkcje eFront Learning

Inteligentne raportowanie w celu śledzenia postępów i poprawy wyników nauczania dzięki szczegółowym raportom i ankietom dotyczącym ukończenia kursu

Niestandardowa lokalizacja portalu dzięki możliwości wyboru spośród ponad 20 języków, aby dostosować się do różnych preferencji użytkowników

Integracja z aplikacjami innych firm, takimi jak Salesforce, Zapier i Zendesk

Limity eFront Learning

Interfejs jest trudny w nawigacji

eFront Learning ceny

Zarejestrowani : Zaczyna się od 1200 USD/miesiąc (1000 zarejestrowanych użytkowników)

: Zaczyna się od 1200 USD/miesiąc (1000 zarejestrowanych użytkowników) Aktywny : Od 2000 USD/miesiąc (150 jednoczesnych użytkowników)

: Od 2000 USD/miesiąc (150 jednoczesnych użytkowników) Lokalnie: Ceny niestandardowe

eFront Learning oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (20+ recenzji)

: 4.5/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (40+ recenzji)

9. LearnUpon

przez LearnUpon Korzystając z jednego oprogramowania, hub LearnUpon umożliwia wykonywanie wielu czynności, od onboardingu po edukację klientów. To skalowalne oprogramowanie do szkolenia klientów może przejść od szkolenia jednego klienta do tysięcy jednocześnie.

Proste i angażujące doświadczenie edukacyjne LearnUpon sprawia, że szkolenia są niestandardowe dla klientów. Umożliwia również uczenie się oparte na AI w celu szybszego generowania zawartości szkoleniowej i kursów. Możesz nawet mieć interaktywne boty w kursach, które poprowadzą użytkowników przez ich podróż edukacyjną.

Najlepsze funkcje LearnUpon

Udostępnia niestandardowy katalog kursów, z których klienci mogą wybierać i dowiedzieć się wszystkiego o produktach i usługach

Personalizacja i konfiguracja platformy tak, aby pasowała do Twojej marki

Automatyzacja powtarzalnych zadań zarządzania użytkownikami, takich jak przypisywanie licencji i ról

Wykorzystanie analiz i raportowania do udoskonalania i podnoszenia poziomu strategii ciągłego doskonalenia

Limity LearnUpon

Niestandardowe dostosowania i skalowalność są ograniczone

Cennik LearnUpon

Essential: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Premium: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise: Ceny niestandardowe

LearnUpon oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (90+ recenzji)

: 4.8/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

10. WorkRamp

przez WorkRamp Zmień swoich niestandardowych klientów w zwolenników marki dzięki WorkRamp. Jest to skalowalna platforma edukacyjna dla klientów skoncentrowana na dostarczaniu doświadczeń skoncentrowanych na uczniu.

WorkRamp pozwala budować społeczności klientów, łącząc sesje szkoleniowe na żywo i wirtualne, promując wzajemne uczenie się i tworząc akademię prowadzoną przez klientów.

Kluczową funkcją wyróżniającą WorkRamp jest partnerski system szkoleniowy LMS. Jeśli rozwijasz i integrujesz swoje produkty z innymi dostawcami na rynku, WorkRamp może zapewnić dodatkowe wsparcie poprzez integrację zasobów edukacyjnych.

Najlepsze funkcje WorkRamp

Projektowanie i organizowanie doświadczeń edukacyjnych za pomocą łatwych w użyciu narzędzi do tworzenia kursów

Angażowanie uczestników dzięki interaktywnym i dostosowanym modułom szkoleniowym

Zachęcanie do uczenia się peer-to-peer poprzez społeczności

Limity WorkRamp

Istnieją różne portale dla różnych typów uczestników, co sprawia, że jest to trochę mylące

Ceny WorkRamp

Niestandardowy cennik

WorkRamp oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (500+ recenzji)

: 4.4/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (40+ recenzji)

Zwiększ zaangażowanie Business dzięki niestandardowemu oprogramowaniu szkoleniowemu dla klientów

Potrzebujesz narzędzia, które dostarczy Ci oprogramowanie szkoleniowe dla klientów z niestandardowe szablony profili klientów aby utrzymać uwagę klientów, zapewnić skuteczne prezentacje produktów i zwiększyć zaangażowanie.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu możesz zapewnić wartość swoim klientom i przekształcić ich w lojalnych klientów.

Jeśli nadal nie masz pewności, sugerujemy ClickUp. Jest to kompleksowe rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby w zakresie oprogramowania szkoleniowego dla klientów. Przejmij kontrolę nad kompleksowym cyklem życia klienta, od sprzedaży po odnowienia, dzięki wszechstronnym funkcjom CRM i szablonom ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp i wypróbuj funkcje CRM za darmo!