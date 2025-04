Jak śledzić dane dotyczące wdrażania użytkowników, aby zwiększyć ich zaangażowanie?

Czy zastanawiałeś się, dlaczego użytkownik zarejestrował się w Twoim produkcie, ale opuścił go podczas tej kluczowej sceny onboardingu? Czy poprosiłeś o zbyt wiele informacji w jednym kroku? Czy brakowało jasności? Czy zachęciłeś i nagrodziłeś użytkownika? Czy doświadczył i zrozumiał wartość produktu?

Cóż, odpowiedzią może być każda z tych rzeczy.

Obecnie niestandardowi klienci mają większy wybór niż kiedykolwiek w przypadku każdego produktu lub usługi i prawdę mówiąc, z jedną małą czkawką w procesie wdrażania, użytkownicy nie będą się dwa razy zastanawiać, zanim opuszczą statek.

Co więc może zrobić Twój Business, aby usprawnić proces wdrażania klientów i zmniejszyć odsetek rezygnacji?

Odpowiedź leży w monitorowaniu wskaźników onboardingu użytkowników. Wskaźniki te działają jak przewodnik, pomagając dostrzec obszary, które należy zachować, poprawić lub ulepszyć w procesie wdrażania użytkowników.

Na tym blogu zbadamy, jak poprawić podróż klienta, koncentrując się na przepływie onboardingu.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki onboardingu użytkowników, takie jak Time to Value (TTV), Retention Rate i Function Adoption Rate, które najlepiej pasują do Twojego produktu

Następnie użyj narzędzi opartych na danych do scentralizowanego śledzenia, automatyzacji i wglądu. Dobrym przykładem jest ClickUp.

Aby poprawić wydajność wskaźników onboardingu użytkowników, segmentuj użytkowników i personalizuj ich podróże onboardingowe, aby uzyskać dopasowane doświadczenie

Korzystaj z list kontrolnych i grywalizacji, aby utrzymać zaangażowanie i motywację użytkowników

Wykorzystaj samoobsługowe zasoby w aplikacji, aby wzmocnić pozycję użytkowników i zmniejszyć obciążenie związane ze wsparciem

Regularne ponowne angażowanie użytkowników za pośrednictwem e-maili, powiadomień i aktualizacji w celu zwiększenia retencji

Przeprowadzanie testów A/B w celu optymalizacji przepływów onboardingu i zmniejszenia punktów tarcia

Korzystaj z funkcji takich jak pulpity, szablony, widoki formularzy i pola niestandardowe, aby wizualizować i analizować dane onboardingowe w celu uzyskania przydatnych informacji

Czym są wskaźniki onboardingu użytkowników?

Kiedy podoba ci się zdjęcie na Instagramie, udostępniasz je w swojej historii. Kiedy podoba Ci się pobyt w hotelu, wystawiasz mu 5-gwiazdkową recenzję w Google.

Walidacja, prawda? Business kwitnie dzięki temu.

Rzadko jednak istnieje przycisk natychmiastowej gratyfikacji lub wyskakujące okienko "oceń moje doświadczenie onboardingu" dla użytkowników onboardingu. Skąd więc wiesz, czy Twój proces onboardingu działa?

W tym miejscu metryki onboardingu klienta wkraczają do akcji jako cisi ewaluatorzy. Te dane analityczne i wskaźniki KPI pomagają określić, co przekonuje użytkowników, a co ich po cichu odstrasza. Odkrywają luki w przepływie onboardingu i pokazują dokładnie, na czym należy skoncentrować swoje wysiłki w tym zakresie.

Mówimy tu o śledzeniu metryk i wskaźników KPI, takich jak wskaźnik ukończenia kroków, odsetek użytkowników, którzy pozostają po okresie próbnym, a nawet analizowaniu opinii klientów w celu uzyskania wglądu potrzebnego do dopracowania strategii wdrażania.

Przeczytaj także: Osiągnij płynne wdrażanie aplikacji mobilnych: Przewodnik dla programistów

Kluczowe wskaźniki wdrażania użytkowników

Nie chcesz, aby Twoi niestandardowi klienci rezygnowali w połowie rejestracji Twojego produktu tylko dlatego, że nie mieli jasności co do procesu?

Oto ważne wskaźniki onboardingu klientów, które pomogą ci odblokować wysokie wskaźniki aktywacji i potencjalnych płacących klientów.

1. Czas do uzyskania wartości (TTV)

Time to Value (TTV) to czas potrzebny użytkownikom na doświadczenie momentu, w którym mówią: "Aha, to jest dokładnie to, czego szukałem!"

Co to oznacza? Krótki TTV oznacza, że użytkownicy szybko docierają do momentu "aha", co zmniejsza ryzyko porzucenia produktu. Długi TTV? To czerwona flaga - użytkownicy mogą nie znaleźć wartości wystarczająco szybko.

Formuła: Zmierz czas między rejestracją użytkownika a momentem, w którym doświadcza on podstawowej wartości produktu. Im szybciej to nastąpi, tym lepiej.

jak to poprawić:

**Pokaż użytkownikom, jak osiągnąć małe zwycięstwa na wczesnym etapie (np. zakończenie pierwszego projektu, przydzielenie zadania)

Zmniejszenie tarcia w procesie ustawienia: Wyeliminowanie niepotrzebnych kroków, które opóźniają realizację wartości

przykład: Platforma do projektowania graficznego, taka jak Canva, śledzi TTV, mierząc, jak szybko użytkownicy tworzą swój pierwszy projekt przy użyciu szablonu, pomagając im uświadomić sobie wartość narzędzia za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Przeczytaj również:

7 kroków wdrażania klienta, które zmniejszają odpływ klientów (z szablonami)

2. Wskaźnik retencji

Wskaźnik retencji jest jak współczynnik "lepkości" produktu. Pokazuje, jak dobrze Twój onboarding sprawia, że użytkownicy wracają i odnawiają swoje subskrypcje

co wskazuje: Wysoki współczynnik retencji oznacza, że onboarding spełnia swoje zadanie - użytkownicy czują wartość i zostają.

Formuła: Współczynnik retencji = (pozostali użytkownicy / początkowi użytkownicy) × 100

Na przykład, jeśli zacząłeś od 100 użytkowników, a 80 nadal korzysta z produktu miesiąc później, wskaźnik retencji w pierwszym miesiącu wynosi 80%. Przeciwieństwem retencji jest odpływ klientów, więc wskaźnik odpływu wynosi 20%.

Przykład: Pomyśl o Spotify: ich proces onboardingu ma na celu przyciągnięcie użytkowników poprzez szybkie stworzenie listy odtwarzania. Jeśli nie wrócą po pierwszej sesji, szanse na ich zatrzymanie znacznie spadają. Wysoki wskaźnik retencji wskazuje, że lubią muzykę, trzymają się swoich list odtwarzania i aktywnie korzystają z aplikacji.

Jak to poprawić:

Spersonalizuj doświadczenie onboardingu, aby dostosować je do celów użytkownika (np. oferując listy odtwarzania oparte na nawykach słuchania, w przypadku Spotify)

Wdrożenie strategii zaangażowania, takich jak powiadomienia lub oferty specjalne, aby przyciągnąć użytkowników z powrotem

Jak zoptymalizować powodzenie klienta dla SaaS

3. Wskaźnik aktywacji

Wskaźnik aktywacji mierzy, ilu użytkowników osiągnęło krytyczne kamienie milowe w ciągu pierwszych kilku dni korzystania z produktu

co wskazuje: Jeśli użytkownicy osiągają swoje punkty aktywacji, pokazuje to, że proces wdrażania jest skuteczny i pomaga użytkownikom zaangażować się w kluczowe funkcje. Jeśli nie? Nadszedł czas, aby zrewidować przepływ.

Formuła: Współczynnik aktywacji = (użytkownicy, którzy osiągnęli punkt aktywacji / całkowita liczba użytkowników) × 100

Na przykład, jeśli 60 na 100 użytkowników ustawi swoją pierwszą kampanię w narzędziu do automatyzacji marketingu w ciągu 7 dni, wskaźnik aktywacji wyniesie 60%.

Przykład: W przypadku narzędzia do e-mail marketingu, takiego jak Mailchimp, osiągnięciem punktu aktywacji może być utworzenie i wysłanie pierwszej kampanii. Jeśli nowi użytkownicy mogą łatwo osiągnąć ten kamień milowy podczas procesu wdrażania, sugeruje to, że narzędzie jest intuicyjne, a użytkownicy szybko uzyskują wartość.

Jak to poprawić:

Zdefiniuj i zoptymalizuj kluczowe kamienie milowe (np. wysłanie pierwszej kampanii e-mail)

Zapewnienie przewodników i podpowiedzi, które poprowadzą użytkowników przez pierwsze działania

Jak zoptymalizować przepływ użytkowników: Przykłady, strategie i narzędzia

4. Ocena zakończona

Wskaźnik ukończenia oblicza całkowitą liczbę użytkowników, którzy zakończyli proces wdrażania. Niski wskaźnik oznacza, że użytkownicy gubią się po drodze lub czują się przytłoczeni - oba złe znaki.

co wskazuje: Wysoki wskaźnik ukończenia wskazuje, że użytkownicy rozumieją wartość produktu i czują się komfortowo kontynuując swoją podróż.

Formuła: Completion Rate = (Użytkownicy, którzy zakończyli Onboarding / Całkowita liczba użytkowników) × 100

Na przykład, jeśli 70 ze 100 użytkowników zakończyło pełny proces wdrażania, wskaźnik ukończenia wynosi 70%.

Przykład: Aplikacja fitness śledzi wskaźniki ukończenia, obserwując, ilu użytkowników zakończyło początkowy proces ustawienia, taki jak wprowadzenie celów fitness, synchronizacja urządzeń do noszenia i rozpoczęcie pierwszego treningu. Wysoki wskaźnik pokazuje, że użytkownicy są zaangażowani i gotowi do zaangażowania się w swoją podróż fitness.

Jak to poprawić:

Onboarding powinien być krótki i zawierać tylko najważniejsze kroki

Dodaj wskaźniki postępu, aby pokazać użytkownikom, ile pozostało im do zrobienia

Przykłady wskaźników operacyjnych i sposoby ich śledzenia

5. Wskaźnik przyjęcia funkcji

**Współczynnik adopcji funkcji mierzy, ilu użytkowników korzysta z kluczowych funkcji produktu

co wskazuje: Wysoka adopcja funkcji sugeruje, że użytkownicy znajdują narzędzia, których potrzebują i wykorzystują je w pełni. Niska adopcja może wskazywać na zamieszanie lub niedopasowanie funkcji produktu do potrzeb użytkowników.

Formuła: Współczynnik przyjęcia funkcji = (użytkownicy korzystający z funkcji / łączna liczba użytkowników) × 100

Na przykład, jeśli 40 na 100 użytkowników regularnie korzysta z nowej funkcji (takiej jak narzędzie do automatyzacji) w twoim SaaS, wskaźnik przyjęcia funkcji wynosi 40%.

Przykład: Powiedzmy, że użytkownik narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak Asana, nie korzystał z funkcji "widoku osi czasu" podczas onboardingu. Jeśli Asana śledzi to i zauważy niską adopcję, może stworzyć specjalne samouczki lub podpowiedzi, aby zachęcić do korzystania.

Jak to poprawić:

Podkreśl funkcje podczas wdrażania, szczególnie te najbardziej korzystne dla celów użytkownika

Ułatwienie zrozumienia, dlaczego dana funkcja ma znaczenie, poprzez podpowiedzi lub wskazówki w aplikacji

6. Wynik wysiłku niestandardowego (CES)

Ile wysiłku wymaga od użytkowników nawigacja po twoim produkcie? Customer Effort Score (CES) to wskaźnik, który śledzi, jak łatwo lub trudno jest użytkownikom zaangażować się w twój produkt

Co wskazuje: Niski wskaźnik CES oznacza, że wdrożenie przebiega sprawnie, a użytkownicy mogą łatwo znaleźć wartość.

formuła: Zazwyczaj mierzony poprzez zapytanie użytkowników "Jak łatwo było zakończyć [konkretne działanie]?" w skali od 1 do 7. Niższy wynik oznacza mniejszy wysiłek.

Przykład: Pomyśl o platformie edukacyjnej online, takiej jak Udemy. Jeśli użytkownicy czują, że ciągle szukają odpowiedniego kursu lub mają trudności z korzystaniem z funkcji, ich CES będzie wysoki. Jeśli platforma zapewnia proste filtry i łatwą nawigację, użytkownicy ocenią doświadczenie jako łatwe.

jak to poprawić:

Uprość przepływ onboardingu, dostarczając wystarczającą ilość informacji bez przytłaczania użytkowników

Zoptymalizuj interfejs, aby ograniczyć liczbę niepotrzebnych kliknięć i decyzji

Najlepsze wskaźniki KPI i metryki doświadczenia klienta do śledzenia

7. Liczba biletów na wsparcie

Kiedy użytkownicy napotykają wyzwania podczas wdrażania, często zwracają się do wsparcia. Monitorowanie liczby zgłoszeń do wsparcia może wiele powiedzieć o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z procesem wdrażania.

Co wskazuje: Wysoka liczba zgłoszeń do wsparcia oznacza, że w procesie wdrażania istnieje punkt tarcia, którego użytkownicy nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Może to również wskazywać na słabe doświadczenie użytkownika lub zamieszanie związane z korzystaniem z niektórych funkcji.

jak to zmierzyć? Śledzenie liczby przesłanych zgłoszeń dotyczących wsparcia w stosunku do liczby aktywnych użytkowników. Wzrost liczby zgłoszeń podczas fazy onboardingu jest sygnałem ostrzegawczym.

📈 Jak to poprawić:

Używaj wskazówek w aplikacji, takich jak podpowiedzi lub interaktywne przewodniki, aby zmniejszyć zamieszanie

Tworzenie jasnych FAQ lub dokumentacji samopomocy, aby użytkownicy mogli rozwiązywać drobne problemy bez interwencji wsparcia

Jak stworzyć pulpit KPI (z przykładami i szablonami)

Jak śledzić i obliczać wskaźniki wydajności dla metryk onboardingu użytkowników

Pierwszą zasadą śledzenia powodzenia onboardingu jest wybranie kilku kluczowych wskaźników i konsekwentne ich mierzenie. Pamiętaj: Spójność jest tutaj kluczem.

Oto kilka strategii, które pomogą Ci zacząć.

Monitorowanie zaangażowania i zbieranie danych analitycznych dotyczących onboardingu

1. Ustawienie analityki dla powodzenia onboardingu

Aby śledzić istotne wskaźniki, takie jak wskaźnik ukończenia onboardingu i czas do osiągnięcia wartości, potrzebujesz solidnego ustawienia analitycznego.

Ponieważ, spójrzmy prawdzie w oczy, nie można poprawić tego, czego nie można zmierzyć, prawda? Twój biznes SaaS może już polegać na narzędziach takich jak Google Analytics lub Mixpanel do monitorowania interakcji użytkowników.

Jeśli jednak priorytetem jest 360-stopniowy widok postępu wdrażania w połączeniu ze współpracą w czasie rzeczywistym, ClickUp to doskonały wybór.

W szczególności, Pulpity ClickUp .

pulpity ClickUp umożliwiają śledzenie niestandardowych wskaźników za pomocą kilku prostych kliknięć

Oto dlaczego: to nie są zwykłe narzędzia do śledzenia danych. Prawdziwym przełomem jest ich niestandardowy charakter, umożliwiający ręczne wybranie wskaźników, które chcesz monitorować i przekształcenie surowych danych w przejrzyste, przydatne wizualizacje.

2. Mierz zaangażowanie i punkty styku z klientem

Ekran powitalny to nie tylko przyjazne "cześć"; to pierwsza okazja do zebrania krytycznych danych. Skorzystaj z tej okazji, aby zapytać o cele użytkowników, wielkość firmy lub zadania, które muszą wykonać.

Dlaczego? Taka segmentacja pozwala spersonalizować doświadczenie onboardingu do ich konkretnych potrzeb.

Możesz nawet stworzyć listy kontrolne, które poprowadzą użytkowników do aktywacji. Może to być zrobione w ciągu kilku minut przy użyciu Widok formularza ClickUp , który pozwala przekształcić odpowiedzi z ankiet w zadania, które można podjąć lub zebrać istotne informacje za pomocą kwestionariuszy dla klientów.

przykładowe pytania do uwzględnienia:

Jakie cele chcesz osiągnąć dzięki naszemu produktowi?

Jakie KPI są celem na najbliższe sześć miesięcy?

Kim są kluczowi interesariusze w zespole?

Pro Tip: Użyj scentralizowanego narzędzia, takiego jak ClickUp, do automatyzacji kampanii wielokanałowych. Od e-maili i SMS-ów po media społecznościowe i powiadomienia push, automatyzacja zapewnia niestandardowe interakcje z klientami i spójne doświadczenie w każdym punkcie kontaktu.

3. Wykorzystaj narzędzia i metody gromadzenia danych

Dobry proces onboardingu opiera się na gromadzeniu danych, ponieważ 63% konsumentów docenia spersonalizowane wiadomości .

Musisz zbadać różne strategie gromadzenia danych, aby Twoi klienci poczuli się docenieni. Instancja:

Zażądaj danych klienta z góry : Zacznij od poproszenia użytkowników o wypełnienie formularzy podczas onboardingu. Zbierz szczegóły, takie jak imię i nazwisko, wielkość firmy, cele i dane kontaktowe. Znajomość głównego celu użytkownika pozwala ustalić priorytety funkcji, które są dla niego najbardziej odpowiednie

: Zacznij od poproszenia użytkowników o wypełnienie formularzy podczas onboardingu. Zbierz szczegóły, takie jak imię i nazwisko, wielkość firmy, cele i dane kontaktowe. Znajomość głównego celu użytkownika pozwala ustalić priorytety funkcji, które są dla niego najbardziej odpowiednie Używaj ankiet, aby uzyskać głębszy wgląd: Ankiety to sprawdzona metoda zbierania opinii użytkowników. Podczas wdrażania możesz uwzględnić pytania dotyczące oczekiwań użytkowników, preferencji i potencjalnych punktów bólu

przykładowe pytania do uwzględnienia:

Jaki jest główny cel korzystania z tego produktu?

Co spowodowało tarcia podczas rejestracji?

Jakie wyzwania napotykasz podczas korzystania z produktu?

Śledzenie subskrypcji e-mail i punktów styku : Zachęcaj użytkowników do subskrypcji newslettera lub aktualizacji onboardingu. Za pośrednictwem e-maila możesz udostępniać wskazówki, zasoby i aktualizacje postępów, utrzymując zaangażowanie użytkowników i zbierając dane o ich preferencjach

: Zachęcaj użytkowników do subskrypcji newslettera lub aktualizacji onboardingu. Za pośrednictwem e-maila możesz udostępniać wskazówki, zasoby i aktualizacje postępów, utrzymując zaangażowanie użytkowników i zbierając dane o ich preferencjach Monitoruj zachowanie użytkowników w aplikacji : Śledzenie aktywności w aplikacji jest jednym z najlepszych sposobów na zrozumienie zaangażowania użytkowników. Zidentyfikuj używane funkcje, jak często i gdzie użytkownicy napotykają tarcia. Na przykład, jeśli wielu użytkowników porzuca określoną funkcję po pierwszym użyciu, może ona wymagać jaśniejszego wyjaśnienia lub przeprojektowania

: Śledzenie aktywności w aplikacji jest jednym z najlepszych sposobów na zrozumienie zaangażowania użytkowników. Zidentyfikuj używane funkcje, jak często i gdzie użytkownicy napotykają tarcia. Na przykład, jeśli wielu użytkowników porzuca określoną funkcję po pierwszym użyciu, może ona wymagać jaśniejszego wyjaśnienia lub przeprojektowania Analizuj opinie z interakcji z klientami: Bilety wsparcia, czaty na żywo i opinie użytkowników mogą dostarczyć cennych informacji na temat typowych punktów bólu. Skategoryzuj opinie, aby zidentyfikować powtarzające się problemy i wykorzystaj te informacje do ulepszenia zarówno wdrażania, jak i całego produktu

Wykorzystanie danych Product Analytics do zwiększenia powodzenia klientów i strategii marketingowych

4. Optymalizacja onboardingu za pomocą testów A/B

Potraktuj testy A/B jako eksperyment dla swojej strategii onboardingu. Możesz określić, które podejście najlepiej rezonuje z użytkownikami, tworząc dwie wersje onboardingu (A i B).

Kroki do rozpoczęcia:

Sformułuj hipotezę : Na przykład: "Dodanie wideo z samouczkiem zwiększy wskaźnik zakończonych rejestracji"

: Na przykład: "Dodanie wideo z samouczkiem zwiększy wskaźnik zakończonych rejestracji" Utwórz dwie wersje: Wersja A (oryginalny przepływ) i Wersja B (z wideo samouczkiem)

Losowe przypisanie użytkowników do każdej wersji i śledzenie kluczowych wskaźników

Wskaźniki do monitorowania:

Częstotliwość zakończonych procesów : Ilu użytkowników kończy proces wdrażania w każdej wersji?

: Ilu użytkowników kończy proces wdrażania w każdej wersji? Punkty porzucenia : Gdzie użytkownicy utknęli lub odeszli?

: Gdzie użytkownicy utknęli lub odeszli? Opinie użytkowników: Jakie jakościowe opinie użytkownicy przekazują do zrobienia w każdej wersji?

Jak mierzyć Customer Effort Score (CES)?

Szablon KPI ClickUp

Szablon ClickUp KPI

Szablon KPI dla ClickUp zapewnia Tobie i Twojemu zespołowi krystalicznie czysty widok postępów w realizacji OKR, umożliwiając śledzenie wskaźników powodzenia.

Co najlepsze? Szablon ten pomaga utrzymać zgodność z celami zespołu, monitoruje wydajność w czasie za pomocą łatwych do odczytania wizualizacji i upraszcza podejmowanie decyzji dzięki kompleksowemu projektowi raportowania.

Aha, i jest również profesjonalistą w mierzeniu zaangażowania klientów i punktów styku - mówimy o rozwiązaniu typu "wszystko w jednym"!

Jak ClickUp upraszcza wdrażanie użytkowników w oparciu o dane

Poznaj Leah, kierowniczkę projektu, która ma na głowie o jedno zadanie za dużo. Stąd też jej największe wyzwanie - utrzymanie porządku, personalizacja podróży użytkownika i zmniejszenie ręcznego wysiłku związanego z identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów.

Znalazła jednak ClickUp i zobaczmy, jak pomaga jej w tym procesie.

Poziom 1: Zrozumienie segmentacji użytkowników

Cel: Zarządzanie segmentacją użytkowników i dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń onboardingowych.

Leah porusza się po wielu danych niestandardowych, w tym opiniach, preferencjach dotyczących produktów i historii zakupów. Personalizacja jest kluczem do zarządzania tymi wszystkimi danymi.

Tajna broń: niestandardowe pola ClickUp

Ustawienie Pola niestandardowe ClickUp do przechwytywania danych klientów, takich jak cele, wielkość firmy lub zachowania zakupowe.

utwórz pola niestandardowe, aby śledzić dowolne dane, od budżetów projektów po opinie klientów

Przykładowo, Leah może utworzyć niestandardowe pole do oceny opinii i wykorzystać te dane do wysyłania spersonalizowanych rekomendacji. Te pola zapewniają, że podróż każdego użytkownika jest spersonalizowana, a nie ogólna.

Przeczytaj również: Metody badania użytkowników w celu poprawy doświadczenia użytkownika

Poziom 2: Interpretacja wskaźników zaangażowania

Cel: Dekodowanie wzorców zaangażowania i wskaźników marketingowych w celu optymalizacji strategii.

Aby awansować, Leah musi złamać kod kluczowych wskaźników, takich jak wskaźniki zaangażowania, ROI i trendy ruchu.

Sekretna broń: ClickUp Brain

Zadawaj pytania w języku naturalnym, takie jak "Jaki jest nasz współczynnik konwersji w tym kwartale?"

Analizuj trendy w czasie, aby określić, co działa, a co nie

przetwarzanie i interpretacja danych marketingowych w celu identyfikacji trendów i możliwości za pomocą ClickUp Brain

Przeczytaj także: Jak obsługa klienta korzysta z ClickUp

Poziom 3: Wizualizacja wglądu w dane

Cel: Wizualizacja i udostępnianie kluczowych spostrzeżeń dotyczących danych z zachowaniem przejrzystości.

Leah korzysta z pulpitów ClickUp, w których surowe dane przekształcają się w wizualizacje umożliwiające podejmowanie działań i przekonują interesariuszy.

Tajna broń: konfigurowalne pulpity

Tworzenie w czasie rzeczywistym wizualizacji wskaźników onboardingu i ROI kampanii

Udostępnianie interaktywnych pulpitów swojemu zespołowi w celu lepszej współpracy

Ustawienie alertów, aby wyprzedzać ważne zmiany w zachowaniu użytkowników

Twórz niestandardowe pulpity, aby monitorować wydajność i identyfikować możliwości dzięki ClickUp Dashboards

Przeczytaj również: Jak stworzyć skuteczną mapę empatii dla User Insights?

Poziom 4: Usprawnianie cykli pracy dzięki automatyzacji

Cel: Wyeliminowanie powtarzalnych zadań i skupienie się na strategii.

Arena automatyzacji testuje zdolność Leah do radzenia sobie z nieaktywnymi użytkownikami, zaległymi zadaniami i niekończącymi się przypomnieniami.

Tajna broń: Automatyzacja ClickUp

Automatyczne oznaczanie nieaktywnych użytkowników i wysyłanie przypomnień

Dynamiczne dostosowywanie terminów w celu śledzenia projektów

Automatyzacja powtarzalnych cykli pracy, oszczędzająca cenny czas

_Twórz zautomatyzowane cykle pracy i łatwo ustaw przypomnienia dzięki ClickUp Automation_s

Poziom 5: Integracja narzędzi dla scentralizowanych danych

Cel: Centralizacja danych i ułatwienie procesów poprzez połączenie wielu narzędzi.

Ostatnim wyzwaniem dla Leah jest zarządzanie rozproszonymi danymi na różnych platformach. Aby odnieść sukces, musi ujednolicić swoje narzędzia w jeden spójny system.

✅ Tajna broń: integracje ClickUp

Synchronizacja z Google Analytics, Mixpanel i innymi narzędziami do scentralizowanego gromadzenia danych

Zmniejszenie złożoności zarządzania wieloma systemami raportowania

Udostępnianie ujednoliconych spostrzeżeń swojemu zespołowi w celu lepszego podejmowania decyzji

Przeczytaj również: 10 darmowych szablonów raportów ClickUp i Google Analytics

Najlepsze praktyki optymalizacji metryk onboardingu użytkowników

Opanowanie wskaźników onboardingu użytkowników oznacza krok w stronę niestandardowych klientów.

Musisz stworzyć doświadczenie, które będzie rezonować z użytkownikami. Zapoznajmy się z najlepszymi praktykami, które pomogą Ci zoptymalizować onboarding i utrzymać te wskaźniki na wysokim poziomie:

1. Zrozum swoich użytkowników i ich potrzeby

Dlaczego użytkownicy potrzebują twojego produktu? To proste pytanie może być kluczem do odblokowania wyjątkowego doświadczenia onboardingu.

Jak zacząć:

Stwórz szczegółowe persony użytkowników

Przeprowadzanie ankiet i wywiadów z obecnymi użytkownikami

Wykorzystanie ankiet satysfakcji klientów w aplikacji do zbierania opinii w czasie rzeczywistym

Analizuj wzorce zachowań użytkowników

Przeprowadzanie testów użyteczności z nowymi i istniejącymi użytkownikami

Po dogłębnym zrozumieniu celów, preferencji i bolączek użytkowników, zaprojektowanie skutecznego procesu wdrażania staje się znacznie łatwiejsze.

2. Segmentuj i personalizuj każdą podróż użytkownika

Nie wszyscy użytkownicy są tacy sami - niektórzy chcą się zanurzyć, podczas gdy inni potrzebują pomocy. Do zrobienia:

Segmentuj użytkowników według roli, branży lub poziomu doświadczenia

Spersonalizuj onboarding w oparciu o cele użytkownika (np. Canva pyta o zamierzone zastosowanie po rejestracji)

Niestandardowe instrukcje, komunikaty w aplikacji i samouczki

Przykład: Początkujący użytkownik może potrzebować wskazówek krok po kroku, podczas gdy profesjonalny użytkownik doceni możliwość przejścia bezpośrednio do zaawansowanych funkcji. Niestandardowe doświadczenie sprawia, że onboarding jest bardziej angażujący i skuteczny.

3. Korzystaj z list kontrolnych onboardingu, aby utrzymać użytkowników na właściwym torze

Pomyśl o liście kontrolnej onboardingu jak o zaufanym GPS-ie użytkowników. Dostarcza ona ustrukturyzowaną mapę drogową, zapewniając, że wiedzą, co mają zrobić i co będzie dalej.

Pomaga użytkownikom śledzić ich postępy

Zachęca do eksploracji dzięki małym, osiągalnym zwycięstwom

Pozwala użytkownikom skupić się na kluczowych krokach

Na przykład, lista kontrolna może prowadzić użytkowników przez zadania takie jak ustawienie profilu, odkrywanie funkcji lub zakończenie pierwszego projektu. Te "mini kamienie milowe" zwiększają pewność siebie i motywację użytkowników.

Przeczytaj również: Wyjaśnienie raportowania KPI: Przewodnik po tworzeniu przydatnych raportów napędzających wzrost

4. Grywalizacja procesu wdrażania

Onboarding może być jak zdobywanie poziomów w grze wideo, więc nie zapomnij dodać trochę zabawy do tego doświadczenia!

Oto kilka pomysłów na grywalizację:

Świętuj osiągnięcia użytkowników za pomocą odznak lub nagród

Śledzenie postępów w celu motywowania do zakończenia zadania

Oferowanie punktów za zakończone działania i kamienie milowe

Odblokowywanie ekskluzywnej zawartości w miarę postępów użytkowników

Pro Tip: Aplikacja zwiększająca wydajność może nagradzać użytkowników odznakami za zakończenie ustawionych zadań lub osiągnięcie określonych celów użytkowania, czyniąc proces angażującym i przyjemnym.

5. Oferowanie samoobsługowych zasobów w aplikacji

Czasami użytkownicy wolą samodzielnie rozwiązywać problemy, zamiast zwracać się o wsparcie.

Opcje samoobsługi obejmują:

Przeszukiwalne bazy wiedzy

Często zadawane pytania i poradniki

Kontekstowe podpowiedzi i samouczki

Przykład: Centrum pomocy dostępne za pośrednictwem interfejsu użytkownika produktu zapewnia użytkownikom możliwość szybkiego znalezienia odpowiedzi bez przerywania cyklu pracy. Bonus: Zmniejsza to obciążenie zespołu wsparcia.

Onboarding Metrics Made Easy with ClickUp Ponad 90% niestandardowych klientów uważa, że firmy, od których kupują, "mogłyby się bardziej postarać" w kwestii wdrażania nowych użytkowników/klientów.

Zgadza się, twoja gra onboardingowa może być momentem decydującym o pozyskaniu klienta.

Tak więc, jeśli chcesz, aby Twój onboarding był płynny i angażujący, a użytkownicy nie mieli żadnych pytań bez odpowiedzi, musisz skorzystać z rozwiązania, które może zrobić wszystko razem z Tobą.

ClickUp czyni to bez wysiłku, oferując narzędzia takie jak niestandardowe pola do personalizacji, pulpity do śledzenia czasu rzeczywistego i automatyzacje do obsługi powtarzalnych zadań. Ostatecznie daje to oparty na danych proces wdrażania, który działa jak urok.

Gotowy, aby przekształcić swój proces onboardingu w maszynę do retencji? Zarejestruj się na ClickUp już dziś i obserwuj, jak Twój Business szybuje w górę!