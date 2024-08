Jak utworzyć pulpit nawigacyjny KPI (z przykładami i szablonami)?

W wydajnym zespole każdy dokładnie wie, za co jest odpowiedzialny, jak sobie radzi i jak to wszystko wiąże się z celami organizacji.

Te zespoły, które pracują jako jedna jednostka i konsekwentnie miażdżą cele, mają jeden wspólny nawyk: śledzą i znają swoje liczby przez cały czas.

Nie można poprawić tego, czego się nie mierzy.

Peter Drucker

Pierwszym krokiem w kierunku poprawy wydajności jest zatem pomiar. To prowadzi nas do koncepcji KPI lub Kluczowych Wskaźników Wydajności. KPI pomagają w ciągłym kwantyfikowaniu wydajności poszczególnych osób, zespołów i całej organizacji.

Jednakże,

ustawianie wskaźników KPI

to tylko pierwszy krok.

Musisz także regularnie monitorować swoje postępy, aby upewnić się, że Ty i Twój zespół możecie osiągnąć swoje cele. W tym miejscu przydaje się pulpit nawigacyjny KPI! 📈

**Co to jest KPI Dashboard?

Pulpit nawigacyjny KPI wizualnie przedstawia kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), zapewniając szczegółowy widok wielu wskaźników KPI w jednym miejscu. Korzystając z wykresów, diagramów, pasków postępu itp., pulpit nawigacyjny KPI pomaga szybko zobaczyć, gdzie Ty lub Twój zespół znajdujecie się w stosunku do określonych celów. Możesz natychmiast ocenić, jak blisko jesteś osiągnięcia benchmarków.

Pulpity nawigacyjne KPI zapewniają wszystkim interesariuszom jasne zrozumienie wyników organizacji przez cały czas. Pomaga to zidentyfikować obszary problemowe i w razie potrzeby podjąć działania naprawcze.

Oto jak pulpit nawigacyjny KPI pomaga firmie:

Wizualizuje dane w celu ich łatwego zrozumienia : Pulpit nawigacyjny KPI łączy złożone dane z różnych źródeł w jeden zwięzły widok. Pomaga to w śledzeniu wydajności i ułatwia identyfikację trendów

: Pulpit nawigacyjny KPI łączy złożone dane z różnych źródeł w jeden zwięzły widok. Pomaga to w śledzeniu wydajności i ułatwia identyfikację trendów Śledzi postępy w osiąganiu określonych celów : Używając wskaźniki ilościowe pulpit nawigacyjny pomaga zespołom zrozumieć ich wyniki w odniesieniu do celów. Na przykład zespół marketingowy może śledzić wskaźniki KPI, takie jak ruch w witrynie, wskaźniki konwersacji, koszt pozyskania klienta (CAC) itp. w celu zrozumienia, jak sobie radzą

: Używając wskaźniki ilościowe pulpit nawigacyjny pomaga zespołom zrozumieć ich wyniki w odniesieniu do celów. Na przykład zespół marketingowy może śledzić wskaźniki KPI, takie jak ruch w witrynie, wskaźniki konwersacji, koszt pozyskania klienta (CAC) itp. w celu zrozumienia, jak sobie radzą Pomaga w podejmowaniu decyzji : Pulpit nawigacyjny KPI może odkryć spostrzeżenia, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi podejmować lepsze decyzje. Na przykład, w tygodniu, w którym spadła liczba potencjalnych klientów w witrynie, pulpit nawigacyjny marketingowych wskaźników KPI może pokazać, czy było to związane ze spadkiem ruchu

: Pulpit nawigacyjny KPI może odkryć spostrzeżenia, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi podejmować lepsze decyzje. Na przykład, w tygodniu, w którym spadła liczba potencjalnych klientów w witrynie, pulpit nawigacyjny marketingowych wskaźników KPI może pokazać, czy było to związane ze spadkiem ruchu Poprawia komunikację i dostosowanie między działami: Pulpity nawigacyjne KPI pomagają zespołom mieć ten sam przejrzysty widok celów i postępów w ich realizacji. Dzięki temu różne działy mogą realizować wspólne cele

Nowoczesne pulpity nawigacyjne KPI kompilują wiele wskaźników KPI w jednym widoku, oszczędzając czas, który w przeciwnym razie poświęciłbyś na analizę danych z wielu źródeł.

Wspólne widoki pomagają zespołom wspólnie analizować wydajność oraz wykorzystywać dane i wskaźniki do ilościowego określania postępów.

Nie znasz wskaźników KPI? Obejrzyj nasz film, który raz na zawsze objaśni Ci wskaźniki KPI!

Elementy pulpitu nawigacyjnego KPI

Pulpit nawigacyjny KPI to coś więcej niż tylko narzędzie do śledzenia: Oferuje migawkę zbliżających się terminów i zadań, które wymagają pilnej uwagi, wraz z ich właścicielami. Ten poziom przejrzystości i odpowiedzialności prowadzi do podejmowania świadomych decyzji i terminowych korekt, dzięki czemu można utrzymać tempo realizacji celów.

Dobrze zaprojektowany pulpit wskaźników KPI zazwyczaj zawiera następujące elementy:

Kluczowe wskaźniki

Tablica wskaźników KPI będzie prezentować najważniejsze metryki istotne dla zespołu i organizacji. Każdy ze wskaźników jest zazwyczaj specyficzny, policzalny i mierzalny. Na przykład,

kluczowe wskaźniki dla zespołu zarządzania produktem

mogą obejmować wskaźnik adopcji funkcji, NPS (Net Promoter Score), wskaźnik retencji użytkowników, wynik satysfakcji klienta (CSAT) itp.

Wizualizacja danych

Proste wykresy kołowe i listy liczb mogą nie wystarczyć do dokładnego śledzenia postępów. Zamiast tego powinieneś poszukać pulpitu menedżerskiego, który oferuje kompleksowy wgląd poprzez elementy wizualne. Elementy takie jak wykresy, wskaźniki, termometry i paski postępu ułatwiają monitorowanie postępów.

Pulpit nawigacyjny KPI, który wizualizuje dane za pomocą wykresów, wykresów, kart wyników itp., ułatwia zespołom szybkie uchwycenie i analizę danych oraz podjęcie decyzji o kolejnych krokach.

Wizualizacja kluczowych wskaźników KPI, takich jak prędkość sprintu w ClickUp Dashboards

Aktualizacje w czasie rzeczywistym

Potrzebujesz pulpitu nawigacyjnego z najbardziej aktualnymi i wiarygodnymi danymi, aby móc podejmować świadome decyzje i działania w odpowiednim czasie. Idealnie byłoby, gdyby pulpit nawigacyjny KPI był w stanie aktualizować dane automatycznie w czasie rzeczywistym lub w częstych odstępach czasu. Gwarantuje to, że przeglądane informacje są zawsze aktualne i wiarygodne.

Podczas gdy wiele zespołów nadal tworzy

Pulpity nawigacyjne KPI w Excelu

istotną wadą jest to, że nie będą one aktualizowane automatycznie. Nowoczesne narzędzia mogą to zrobić lepiej, integrując się ze źródłami danych.

Opcje filtrowania i drążenia

Bardziej zaawansowane pulpity nawigacyjne oferują filtry i opcje drążenia, aby zobaczyć określone metryki w bardziej szczegółowych szczegółach. Na przykład ClickUp Dashboards posiadają filtry i przełączniki, które pomagają znaleźć potrzebne informacje.

zagłęb się w dowolny wskaźnik na pulpicie nawigacyjnym KPI za pomocą filtrów w ClickUp_

Kamienie milowe i ramy czasowe

Wyznaczanie kamieni milowych jest ważne dla lidera zespołu, aby utrzymać morale zespołu, szczególnie w przypadku celów długoterminowych. Służą one jako punkty kontrolne, które oferują zachętę poprzez widoczne oznaki postępu.

Z drugiej strony, harmonogramy dają tobie i całemu zespołowi jasną mapę drogową do osiągnięcia celów, pomagając utrzymać motywację i koncentrację. Twój pulpit nawigacyjny KPI powinien być w stanie uwzględnić te elementy wraz ze wskaźnikami wydajności.

ustaw i śledź cele, aby zamienić kamienie milowe w momenty dumy zespołu dzięki ClickUp Goals_

Dostosowanie

Pulpit nawigacyjny KPI może być naprawdę przydatny tylko wtedy, gdy użytkownicy mogą spersonalizować swój widok pulpitu nawigacyjnego. Na przykład lider sprzedaży może chcieć zobaczyć tylko ogólne wskaźniki KPI sprzedaży i dodać filtry według zespołów. Z drugiej strony, kierownik działu może chcieć zobaczyć szczegółowe wskaźniki KPI dla zespołu i poszczególnych osób w określonym układzie.

Pulpit nawigacyjny powinien być konfigurowalny, aby nie trzeba było tworzyć wielu pulpitów KPI dostosowanych do unikalnych wymagań każdego zespołu. Można również utworzyć wspólny szablon pulpitu nawigacyjnego, który można zmieniać tak często, jak jest to wymagane.

Pro Tip:

Pulpity nawigacyjne ClickUp

są wysoce konfigurowalne, z ponad 50 widżetami do tworzenia preferowanego widoku danych.

podziel cele, zadania, punkty agile i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym ClickUp 3.0 Dashboard_

Powiadomienia

Niektóre

Raportowanie KPI

narzędzia pozwalają na ustawienie alertów i powiadomień dla określonych zdarzeń wymagających interwencji lub szybkiego działania. Na przykład, można skonfigurować alert, gdy ruch w witrynie spadnie o więcej niż 10% w ciągu tygodnia.

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Pulpit nawigacyjny KPI to narzędzie dla każdego w organizacji, nie tylko dla tych, którzy znają się na technologii. Jego projekt powinien być intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, umożliwiając łatwą nawigację. Wszystkie kluczowe informacje muszą być łatwo dostępne, aby członkowie zespołu nie musieli intensywnie szukać ważnych danych biznesowych. Dodatkowo, uczynienie pulpitu przyjaznym dla urządzeń mobilnych zwiększa jego użyteczność, ponieważ zespoły mogą śledzić kluczowe aktualizacje w dowolnym miejscu i czasie.

Jako analityk biznesowy, funkcja pulpitu nawigacyjnego ClickUp znacznie ułatwiła przedstawianie danych w piękny i celowy sposób. Funkcja porównania umożliwia dostosowanie, dzięki któremu dane mogą być wyświetlane w sposób kompletny i bardzo łatwy do zrozumienia

Shikha Chaturvedi, analityk biznesowy, Cedcoss Technologies Private Limited

Teraz wiemy, z czego składa się skuteczny pulpit nawigacyjny KPI, odpowiedzmy również na jedno pytanie, które wielu dezorientuje - różnicę między OKR a KPI.

Różnica między KPI a OKR

Podczas gdy KPI i OKR są używane do mierzenia i śledzenia wydajności, ich cel i funkcje różnią się. Podczas gdy KPI mierzą wydajność w odniesieniu do określonych wskaźników, OKR określają wizję i strategię osiągania celów. Oto krótkie porównanie tych dwóch wskaźników:

Tabela podkreślająca różnice między KPI i OKR | Aspekt | KPI | OKR | | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | cel | Mierzenie i monitorowanie wydajności na bieżąco | Definiowanie i śledzenie celów i wymiernych wyników | Ramy czasowe | Na bieżąco | Ramy czasowe | Na bieżąco | Zazwyczaj kwartalnie lub rocznie | | Koncentracja | Śledzenie wyników indywidualnych lub zespołowych w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych celów | Wyrównywanie i przesuwanie osób lub zespołów w kierunku osiągnięcia określonych celów | Co mierzą? Ilościowe punkty danych? Wymierne kluczowe wyniki powiązane z celami? struktura | Opisowa i obejmująca indywidualne metryki | Nakazowa i napędzająca postęp w kierunku celów | Elastyczność | Statyczna i nieokreślona elastyczność | Statyczne na czas trwania, chyba że nastąpi zmiana celów | Aktualizowane i poprawiane w razie potrzeby | Przykład | Ruch na stronie internetowej co miesiąc | Przykład | Ruch na stronie internetowej Miesięczna liczba leadów Przychody ze sprzedaży Dzienne transakcje Wyniki CSAT Koszt pozyskania klienta (CAC) | Zwiększenie ruchu na stronie internetowej o 50%Zwiększenie liczby leadów przychodzących o 20%Zwiększenie przychodów o 25%Zwiększenie liczby konwersji o 18%Zwiększenie wyniku CSAT o 10%Zmniejszenie CAC o 15% | Zmniejszenie liczby konwersji o 10%

Różne rodzaje pulpitów nawigacyjnych KPI

Pulpity nawigacyjne KPI różnią się wyglądem i funkcjonalnością, aby zaspokoić specyficzne potrzeby każdej roli, od dyrektorów generalnych po menedżerów, kierowników zespołów i indywidualnych współpracowników w organizacji.

Zrozumienie różnych cech i celów każdego z nich może pomóc w skutecznym wdrożeniu najbardziej odpowiednich ram KPI.

Strategiczny pulpit wskaźników KPI

Kadra zarządzająca i kierownictwo wyższego szczebla w organizacji potrzebują wysokiego poziomu przeglądu wyników firmy w odniesieniu do ustalonych celów. Strategiczna tablica wskaźników KPI zapewnia taki przegląd postępów organizacji w realizacji celów strategicznych i celów długoterminowych. Obejmuje on ogólny obraz kondycji biznesowej i dane dotyczące całej firmy w zakresie wyników finansowych, zadowolenia klientów itp.

Ten typ pulpitu KPI dla kadry kierowniczej zapewnia:

Wizualizację celów strategicznych: Przedstawienie głównych celów organizacji i ich zgodności z ogólną strategią

Przedstawienie głównych celów organizacji i ich zgodności z ogólną strategią Śledzenie wyników całej organizacji: Oferowanie wglądu w wydajność różnych działów i ich wkład w realizację celów firmy

Oferowanie wglądu w wydajność różnych działów i ich wkład w realizację celów firmy Wsparcie procesu decyzyjnego: W tym praktyczne spostrzeżenia i prognozy, które pomagają w planowaniu strategicznym i alokacji zasobów

W tym praktyczne spostrzeżenia i prognozy, które pomagają w planowaniu strategicznym i alokacji zasobów Wgląd w wyniki w czasie rzeczywistym: Umożliwienie dyrektorom generalnym i kadrze kierowniczej monitorowania kondycji organizacji i postępów w realizacji celów

Analityczny pulpit wskaźników KPI

Analityczne pulpity nawigacyjne KPI są bardziej szczegółowe niż pulpity strategiczne i zapewniają dogłębne dane i spostrzeżenia, które pomagają menedżerom w podejmowaniu decyzji. Zazwyczaj zawierają dane historyczne i funkcje, takie jak filtry i widoki, umożliwiające głębszą analizę. Analitycy i badacze danych w Twojej organizacji używają takich pulpitów codziennie. Są to najlepsze pulpity wskaźników KPI do wykorzystania w długoterminowym planowaniu i strategii.

Niektóre organizacje używają pulpitu analitycznego jako głównego źródła danych do wglądu, z różnymi cięciami dla określonych zespołów lub funkcji.

Panel operacyjny KPI

Tworzenie i dostosowywanie szeregu pulpitów operacyjnych w ClickUp

Najczęściej używanym rodzajem pulpitu KPI jest pulpit operacyjny. Daje on regularny obraz operacji biznesowych w danym momencie. Takie dashboardy zazwyczaj pozbawione są ozdobników, takich jak wiele widoków i pasków postępu; zamiast tego koncentrują się na aktualnej wydajności lub stanie. Operacyjne pulpity nawigacyjne KPI mają również prostszy układ, który jest łatwy w użyciu.

Ten rodzaj pulpitu KPI jest często używany przez kierowników zespołów i kierownictwo średniego szczebla; jego wspólne cechy obejmują:

Wskaźniki KPI specyficzne dla zespołu: Określanie celów zespołu i śledzenie postępów w stosunku do tych wskaźników

Określanie celów zespołu i śledzenie postępów w stosunku do tych wskaźników Narzędzia współpracy i dostosowania: Zapewnienie zgodności celów zespołu z szerszymi celami organizacyjnymi i wzmocnienie współpracy między członkami zespołu

Zapewnienie zgodności celów zespołu z szerszymi celami organizacyjnymi i wzmocnienie współpracy między członkami zespołu Zarządzanie wydajnością: Pomaganie w ocenie wydajności zespołu, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i uznawanie osiągnięć

Pomaganie w ocenie wydajności zespołu, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i uznawanie osiągnięć Śledzenie kamieni milowych: Podkreślanie znaczących osiągnięć i zbliżających się terminów, aby utrzymać motywację zespołu na właściwym torze

Przykłady tego rodzaju pulpitów nawigacyjnych obejmują codzienne śledzenie wyników sprzedaży, raport obecności zespołu, śledzenie czasu reakcji obsługi klienta, pulpit poziomu zapasów magazynowych, pulpit KPI sprzedaży firmy itp. Różne zespoły w organizacji (sprzedaż, marketing, obsługa klienta itp.) mogą również tworzyć pulpity operacyjne do śledzenia funkcjonalnych wskaźników KPI.

Taktyczny pulpit nawigacyjny KPI

Indywidualni współpracownicy muszą rozumieć, w jaki sposób ich praca wpływa na cele organizacji. Ich pulpit nawigacyjny jest bardziej taktyczny i koncentruje się na następujących kwestiach:

Indywidualne cele i wskaźniki: Wyświetlanie indywidualnych celów i postępów w ich osiąganiu

Wyświetlanie indywidualnych celów i postępów w ich osiąganiu Zarządzanie zadaniami: Integracja list zadań i wskaźników postępu, aby pomóc pracownikom zarządzać obciążeniem pracą i skutecznie ustalać priorytety

Integracja list zadań i wskaźników postępu, aby pomóc pracownikom zarządzać obciążeniem pracą i skutecznie ustalać priorytety Informacje zwrotne i rozwój: Oferowanie sposobów otrzymywania informacji zwrotnych i śledzenia osobistego rozwoju i wzrostu w organizacji

Oferowanie sposobów otrzymywania informacji zwrotnych i śledzenia osobistego rozwoju i wzrostu w organizacji Widoczność zgodności: Pokazanie, w jaki sposób ich cele są zgodne z celami zespołu i organizacji, aby stworzyć poczucie wkładu i przynależności

Panel wskaźników KPI w zarządzaniu projektami

Bądź na bieżąco z postępami projektu dzięki ClickUp Dashboards

Kierownicy projektów zazwyczaj mają oddzielny pulpit nawigacyjny dla każdego ze swoich projektów. Ten pulpit KPI do zarządzania projektami może wizualizować jak postępuje projekt i czy ogólna wydajność jest zgodna z oczekiwaniami.

Taki pulpit nawigacyjny zawierałby wskaźniki KPI związane z:

Alokacja i wykorzystanie zasobów

Śledzenie czasu

Status ukończenia zadania

Wykorzystanie budżetu

Harmonogramy projektów

Pomaga to kierownikom projektów pozostać na bieżąco z projektem i podejmować działania naprawcze, gdy tylko jest to konieczne, aby przywrócić określone wskaźniki KPI na właściwe tory.

Niektóre organizacje tworzą również niestandardowe pulpity nawigacyjne KPI dla określonych zespołów lub inicjatyw. Te pulpity nawigacyjne kompilują i wyświetlają najbardziej istotne dane dla każdego przypadku.

Każdy rodzaj pulpitu KPI zapewnia, że wszyscy w organizacji, niezależnie od ich roli, są dostosowani do celów strategicznych. Dostarczając odpowiednich danych i spostrzeżeń pracownikom na każdym poziomie, pulpity nawigacyjne KPI ułatwiają skuteczne podejmowanie decyzji, usprawniają zarządzanie wydajnością oraz promują kulturę przejrzystości i odpowiedzialności.

Przeczytaj również: Rodzaje_ Karty wyników KPI do śledzenia projektu

Jak utworzyć pulpit nawigacyjny KPI

Teraz pokażemy, jak utworzyć pulpit nawigacyjny KPI dla siebie lub swojego zespołu. Postępuj zgodnie z instrukcjami!

Podczas gdy nadal można to zrobić w stary sposób w arkuszu Excel, nowoczesne rozwiązanie pulpitu nawigacyjnego uprości codzienne zarządzanie. Spośród wszystkich dostępnych opcji, ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie rozwiązanie do zarządzania projektami które upraszcza śledzenie celów i postępów.

tworzenie pulpitu nawigacyjnego KPI w ClickUp_

1. Zdefiniuj swój cel

Przed utworzeniem pulpitu nawigacyjnego KPI musisz zdecydować o swoich celach. Wyznaczając cele, należy pamiętać, że muszą one być w stanie pomóc w osiągnięciu celów długoterminowych.

Najlepszym sposobem na ustalenie odpowiednich celów jest przestrzeganie ram SMART: ustal cele, które są mądre, Mwykonalne, Aosiągalne, Realistyczne i T**okresowe. Jeśli nie robiłeś tego wcześniej lub chcesz zaoszczędzić czas, możesz skorzystać z narzędzia Szablon inteligentnych celów ClickUp aby skutecznie decydować o swoich celach.

Usprawnij ustalanie celów zespołu dzięki ustrukturyzowanym ramom zapewnianym przez ClickUp SMART Goals Template

Ten konfigurowalny szablon pomaga podzielić złożone cele na mniejsze, bardziej osiągalne. Pomaga zdefiniować konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele.

Widok SMART Goal Worksheet zapewni ci miejsce na burzę mózgów i przechowywanie wszystkich pomysłów, podczas gdy Company Goals View pomoże ci śledzić wszystkie cele, nad którymi pracuje twój zespół. Pobierz ten szablon Po wybraniu najistotniejszych celów do śledzenia na pulpicie nawigacyjnym KPI, utwórz je w ClickUp.

Porada dla profesjonalistów: Wyznaczasz cele zespołowe? Zaangażuj członków zespołu w wyznaczanie celów, aby uzyskać wczesne poparcie. Tablice ClickUp i mapy myśli ułatwiają wspólne tworzenie pomysłów i burzę mózgów.

użyj ClickUp Goals, aby osiągnąć swoje cele dzięki jasnym harmonogramom, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów ClickUp Goals umożliwia tworzenie i śledzenie celów i wskaźników KPI w sposób wizualny i intuicyjny.

Dzięki ClickUp Goals możesz:

Używać elementów takich jak paski postępu, wykresy kołowe i termometry, aby wizualizować swoje cele i metryki

wizualizować swoje cele i metryki łączyć cele z zadaniami , podzadaniami i listami kontrolnymi oraz indywidualnie śledzić ich status

, podzadaniami i listami kontrolnymi oraz indywidualnie śledzić ich status Podziel się swoimi celami z zespołem i interesariuszami oraz zobacz ich postępy i dostosowanie

z zespołem i interesariuszami oraz zobacz ich postępy i dostosowanie Dostosuj swój pulpit nawigacyjny KPI za pomocą niestandardowych pól, wielu widoków i integracji

za pomocą niestandardowych pól, wielu widoków i integracji Dodaj przypomnienia i funkcje informacji zwrotnej, aby umożliwić regularne aktualizacje i przeglądy pulpitu nawigacyjnego KPI

przeczytaj także: Jak_ *ustalanie celów zespołu* _skutecznie**_

2. Zidentyfikuj odpowiednie wskaźniki

Teraz, gdy wyznaczyłeś już swoje cele, zdecydujmy się na wskaźniki, które najlepiej pomogą ci zmierzyć postępy w ich realizacji.

Przykładowo, celem może być zwiększenie przychodów o określony procent. W takim przypadku chcesz śledzić wskaźniki związane z potencjalnymi klientami, konwersjami, średnią wartością zamówienia, marżami zysku itp.

Możesz utworzyć niestandardowy pulpit nawigacyjny w ClickUp, aby śledzić te wskaźniki. Aktualizuje on dane w czasie rzeczywistym, więc nigdy nie musisz się martwić o to, czy informacje są aktualne. Co więcej, możesz śledzić wiele wskaźników w jednym panelu, co znacznie ułatwia analizę.

3. Ustaw cele

Dla każdego wskaźnika, który zidentyfikowałeś wcześniej, zdecyduj o konkretnych (i realistycznych!) celach, do których będziesz dążyć. Na przykład, dla wskaźnika konwersji, możesz wyznaczyć sobie cel 10% w stosunku do obecnej liczby konwersji.

Cele pomagają mierzyć postępy w realizacji celu w dowolnym momencie i utrzymują cię na dobrej drodze.

ClickUp Goals pozwala ustawić pięć rodzajów celów dla każdego celu:

Liczba: Zakres liczb, z których można śledzić wzrosty lub spadki

Zakres liczb, z których można śledzić wzrosty lub spadki Prawda/Fałsz: Miara binarna pozwalająca stwierdzić, czy coś zostało osiągnięte, czy też nie

Miara binarna pozwalająca stwierdzić, czy coś zostało osiągnięte, czy też nie Procent: wartość procentowa, której można użyć do takich rzeczy jak wskaźnik ukończenia itp

wartość procentowa, której można użyć do takich rzeczy jak wskaźnik ukończenia itp Waluta : Wartość pieniężna, względem której można śledzić wzrosty lub spadki

: Wartość pieniężna, względem której można śledzić wzrosty lub spadki Zadanie: Gdy chcesz po prostu śledzić ukończenie zadania, podzadania lub listy zadań

osiągaj swoje cele dzięki mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów z ClickUp Goals

Pro Tip: Możesz również użyć Kamienie milowe ClickUp aby wyróżnić i śledzić krytyczne zadania w projekcie.

Oto przykład tego, jak można skonfigurować cele na pulpicie nawigacyjnym dla wskaźników KPI zespołu obsługi klienta.

Możesz chcieć śledzić takie metryki jak:

Liczba obsługiwanych spraw

Średni wynik CSAT

Średni czas odpowiedzi

Liczba eskalacji

Aby wyświetlić je na pulpicie nawigacyjnym KPI, należy dodać widżety Liczba do mierzenia obsługiwanych spraw i eskalacji na bieżąco. Podobnie, można dodać widżet śledzenia czasu do śledzenia czasu reakcji obsługi klienta i widżet postępu dla wskaźników zaangażowania użytkowników, takich jak CSAT.

4. Zintegruj swoje źródła danych

Użyj Integracje ClickUp aby zautomatyzować gromadzenie danych tam, gdzie to możliwe, na przykład łącząc oprogramowanie do obsługi klienta w celu automatycznego śledzenia czasu odpowiedzi. ClickUp obsługuje natywne integracje z różnymi aplikacjami, takimi jak Slack, Everhour, Front i Hubspot, i pozwala łączyć się przez Zapier z setkami innych. Możesz także tworzyć niestandardowe integracje za pomocą interfejsu API ClickUp.

Ponadto pulpit nawigacyjny może integrować dane z różnych innych funkcji ClickUp (takich jak ClickUp Tasks i ClickUp Goals), umożliwiając spójne monitorowanie aktualizacji.

5. Zbuduj i dostosuj swój pulpit nawigacyjny

Rozwijając układ pulpitu nawigacyjnego, zadbaj o to, by był on atrakcyjny wizualnie i przyjazny dla użytkownika. Zagwarantuje to płynną nawigację dla wszystkich członków zespołu. Nie wahaj się wypróbować różnych układów, aby odkryć najbardziej efektywne połączenie estetyki i funkcjonalności. Możesz także wypróbować różne szablony pulpitu nawigacyjnego, aż znajdziesz taki, który będzie Ci idealnie odpowiadał.

ClickUp pozwala dostosować pulpit nawigacyjny tak, jak chcesz. Oprócz ponad 50 widżetów do wyboru, ClickUp oferuje także kilka innych funkcji, które sprawiają, że jest to bardzo proste:

Pola niestandardowe: Użyj Pola niestandardowe ClickUp aby śledzić określone wskaźniki istotne dla Twoich KPI, takie jak "wdrożone opinie użytkowników" z polem wyboru lub "rozwiązanie sprawy tego samego dnia" z wartością procentową

Użyj Pola niestandardowe ClickUp aby śledzić określone wskaźniki istotne dla Twoich KPI, takie jak "wdrożone opinie użytkowników" z polem wyboru lub "rozwiązanie sprawy tego samego dnia" z wartością procentową Statusy niestandardowe: Stwórz własny, unikalny status zadania (i oznacz go kolorami) za pomocą Niestandardowe statusy zadań ClickUp. Zmieniaj ich nazwy, a nawet usuwaj je w miarę ewolucji przepływów pracy.

Śledź istotne dane za pomocą pól niestandardowych ClickUp

6. Śledź metryki

Po ustaleniu celów nadszedł czas na śledzenie wybranych wskaźników. A Oprogramowanie KPI takie jak ClickUp zrobi to automatycznie, aktualizując dane na pulpicie nawigacyjnym.

Customize your ClickUp Dashboard for the metrics you want to see, the way you want to see them Zadania ClickUp pomaga organizować i śledzić zadania związane z każdym celem w celu efektywnego zarządzania. Intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść" upraszcza zarządzanie zadaniami, zapewniając wiele widoków dla kompleksowego przeglądu przepływów pracy.

Oprócz widoku pulpitu nawigacyjnego, Widoki ClickUp pozwala również wizualizować i analizować dane na różne sposoby. Na przykład widok listy (świetny do szczegółowego podziału każdego zadania), oś czasu (jeśli chcesz przeglądać zadania według daty i czasu trwania), widok obciążenia pracą, wykres Gantta i inne.

organizuj zadania dzięki elastycznym opcjom sortowania, filtrowania i grupowania w ClickUp Custom Views

Pro Tip: Możesz utworzyć zadanie w ClickUp, aby przypomnieć sobie o śledzeniu swoich zadań Wskaźniki KPI regularnie.

Lub, jeszcze lepiej, zautomatyzować to zadanie, zlecając je firmie zewnętrznej ClickUp Brain jest to zintegrowany asystent AI w ClickUp, który może analizować dane, śledzić metryki, planować i wysyłać automatyczne raporty o postępach.

Możesz zadawać ClickUp Brain pytania, a on przeszuka każdy pulpit nawigacyjny w Twojej przestrzeni roboczej, aby automatycznie i szybko wygenerować potrzebne informacje.

Upewnij się, że wszyscy odpowiedni członkowie zespołu mają dostęp do pulpitu KPI. Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego promuje przejrzystość i sprawia, że wszyscy są zgodni co do celów organizacji i ich roli w ich osiąganiu.

Martwisz się o bezpieczeństwo? Nie martw się - możesz ustawić uprawnienia użytkowników, aby ograniczyć dostęp do pulpitu nawigacyjnego tylko do upoważnionych osób.

7. Analizuj wyniki

Po pewnym czasie śledzenia wskaźników przeanalizuj dane, aby sprawdzić, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów. Jeśli nie, możesz szybko podjąć decyzję o kolejnych krokach.

ClickUp pozwala szybko przejść od szerokiego przeglądu do szczegółowych informacji za pomocą filtrów i funkcji drążenia w pulpicie nawigacyjnym.

śledź postępy, kamienie milowe i zależności ze swoim zespołem za pomocą widoku wykresu Gantta w ClickUp Wykresy Gantta w ClickUp to kolejny doskonały sposób na uzyskanie przeglądu wszystkich zadań i wskaźników projektu oraz sprawdzenie, gdzie należy nadrobić zaległości. Możesz użyć funkcji przeciągania i upuszczania, aby dostosować osie czasu w razie potrzeby. Pomagają one również zidentyfikować wszelkie zależności między zadaniami, które Cię wstrzymują i znaleźć wolny czas, który może być dostępny.

Porada dla profesjonalistów: Zadaj ClickUp Brain pytanie, a on przeszuka każdy Dashboard w Twoim Workspace, aby natychmiast udzielić Ci odpowiedzi. A teraz zastanów się, jak wykorzystasz zaoszczędzony czas 🙌

8. Oceń postęp

Oprócz śledzenia i analizowania indywidualnych wskaźników, ważne jest również regularne zatrzymywanie się i ocenianie ogólnych postępów. Te wizyty kontrolne pomogą ci zobaczyć osiągnięte kamienie milowe i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Porada dla profesjonalistów: Ustaw cotygodniowe lub dwutygodniowe przeglądy przy użyciu Kalendarz ClickUp aby ocenić postępy w zakresie wskaźników KPI i w razie potrzeby dostosować zadania i strategie. Widok tablicy ClickUp grupuje zadania według statusu, aby pomóc w szybkim śledzeniu postępów i wprowadzaniu korekt. Wizualny charakter tablicy Kanban ułatwia śledzenie i zarządzanie celami, dzięki czemu można przenieść uwagę i zasoby tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Znaj status swoich zadań na pierwszy rzut oka i szybko przenieś ukończone zadania do następnego etapu dzięki ClickUp's Board View

Po dokonaniu oceny możesz zdecydować się na dostosowanie swoich celów lub harmonogramów, a nawet zmianę strategii. Biorąc pod uwagę, jak dynamiczne jest nasze środowisko pracy, takie oceny pomagają zespołom pozostać w kontakcie ze zmianami i zachować zwinność.

Porada dla profesjonalistów: Korzystając z pulpitu nawigacyjnego KPI, zbieraj opinie od swojego zespołu na temat jego skuteczności i użyteczności. Nieustannie szukaj sposobów na ulepszenie pulpitu KPI swojej organizacji.

Regularnie zaplanowane przeglądy zapewniają, że pulpit nawigacyjny nadal spełnia Twoje potrzeby i pomaga świętować osiągnięcia, aby zwiększyć morale.

Korzystanie z szablonu KPI ClickUp

Tak w skrócie wygląda proces tworzenia dashboardu. Jeśli nie chcesz tracić czasu na tworzenie własnych pulpitów nawigacyjnych, możesz również skorzystać z szablonu Szablon ClickUp KPI aby szybko skonfigurować i śledzić wskaźniki sukcesu dla Ciebie i Twojego zespołu.

Śledź i wizualizuj kluczowe wskaźniki wydajności za pomocą ClickUp KPI Template

Ten szablon pulpitu nawigacyjnego KPI pomaga:

Uzyskać jasność co do postępów zespołu w osiąganiu celów

Upewnić się, że zespoły i poszczególne osoby są dostosowane do celów

Śledzić wydajność w czasie za pomocą łatwych do odczytania wizualizacji

Po zaimportowaniu szablonu pulpitu nawigacyjnego KPI, poświęć trochę czasu na dostosowanie go do konkretnych celów i kluczowych wyników Twojej organizacji. Możesz użyć niestandardowych statusów (Ukończone, Poza ścieżką, Na ścieżce, Nierozpoczęte i Zagrożone) i niestandardowych pól (Postęp, Dział, Wartość docelowa, Wartość rzeczywista, KPI itp.), aby zaktualizować go zgodnie z własnymi upodobaniami. Pomaga również lepiej śledzić KPI dzięki natywnemu śledzeniu czasu, tagom i automatyzacji.

Podczas gdy liderzy mogą korzystać z Widoku podsumowania, aby uzyskać przegląd wszystkich wskaźników KPI i ich trendów, kierownicy działów mogą śledzić postępy poszczególnych działów za pomocą Widoku OKR działu. Dodatkowo, Progress View może pokazać dogłębną ocenę każdego indywidualnego wskaźnika KPI, podczas gdy Timeline View świetnie nadaje się do śledzenia kamieni milowych i terminów. Pobierz ten szablon Przykłady pulpitu KPI

Przyjrzyjmy się szybko kilku przykładom pulpitów KPI, aby zobaczyć, jak można je wykorzystać do różnych wskaźników i funkcji.

Pulpit nawigacyjny kampanii marketingowych ClickUp

zbuduj przegląd swoich działań marketingowych za pomocą pulpitu nawigacyjnego kampanii marketingowych ClickUp

Z Pulpit nawigacyjny kampanii marketingowych ClickUp zespoły mogą mieć przegląd swoich głównych inicjatyw marketingowych w jednym miejscu.

Rozważmy przypadek kampanii marketingowej w mediach społecznościowych, w której określono cele, takie jak zwiększenie zasięgu, zaangażowania i liczby obserwujących.

Aby śledzić wyniki kampanii, można utworzyć pulpit nawigacyjny marketingowych wskaźników KPI, aby śledzić takie metryki, jak:

Wyświetlenia według tygodnia i miesiąca

Polubienia według tygodnia i miesiąca

Polubienia i udostępnienia według kanału

Liczba obserwujących według tygodnia itp.

Przegląd pulpitu sprzedaży ClickUp

współdzielony pulpit przeglądu sprzedaży zapewnia, że zespół jest zawsze na tej samej stronie

Możesz utworzyć i dostosować Pulpit przeglądu sprzedaży w ClickUp aby pomóc Twojemu zespołowi sprzedaży śledzić kluczowe wskaźniki Twojej firmy.

Na przykład, możesz użyć różnych widżetów, aby stworzyć wizualną reprezentację:

Sprzedaż brutto i netto według miesiąca

Wzrost sprzedaży według regionu

Dane sprzedaży według kanału

Współczynnik zamknięcia według miesiąca

Ogólny współczynnik konwersji

Sprzedaż według kategorii lub typu produktu itp.

Śledzenie tych krytycznych wskaźników pomaga menedżerom sprzedaży być na bieżąco z liczbami sprzedaży, podejmować decyzje oparte na danych i utrzymywać wszystkich w zgodzie co do dalszego rozwoju.

Dzięki ClickUp każdy sprzedawca ma swój własny pulpit nawigacyjny. Mogą oni zobaczyć tak wiele ważnych informacji na temat postępu projektów swoich klientów i wpływu na przychody, których wcześniej nie mogli zobaczyć.

Charles Frey, Process Manager w QubicaAMF

Pulpit Produktywności Osobistej ClickUp

Utwórz osobisty pulpit produktywności w ClickUp, aby śledzić własną pracę

Dashboardy służą nie tylko do śledzenia postępów zespołu. Możesz również użyć pulpitu KPI do mierzenia własnej wydajności.

Utwórz pulpit nawigacyjny Pulpit osobistej produktywności ClickUp dodaj widżety i dane, które są dla Ciebie najważniejsze. Na przykład, przedstawiciel obsługi klienta może chcieć śledzić określone wskaźniki, takie jak:

Całkowita liczba przypisanych do nich spraw

Aktualnie otwarte zadania

Zadania zamknięte przez niego w ciągu tygodnia

Średni czas obsługi każdego zadania

Ocena opinii klientów

Jest to świetny sposób dla każdej osoby, aby zobaczyć, gdzie spędza czas i czy jest to zgodne z jej celami. Jeśli nie, może szybko skorygować kurs i zmienić priorytety, aby wrócić na właściwe tory.

Jak korzystać z pulpitów nawigacyjnych KPI, aby pracować mądrzej

Wdrożenie pulpitu nawigacyjnego KPI, który śledzi kluczowe wskaźniki, może poprawić ogólną wydajność organizacji. Dzięki strategicznemu wykorzystaniu pulpitów nawigacyjnych KPI, zespoły mogą pracować mądrzej, zapewniając, że każdy wysiłek przyczynia się bezpośrednio do realizacji celów organizacji.

Oto najważniejsze zalety efektywnego wykorzystania pulpitu nawigacyjnego KPI:

1. Lepsza komunikacja celów strategicznych

Cele organizacyjne i zespołowe często wymagają koordynacji między różnymi zespołami. Bez ujednoliconej platformy do prezentacji celów i wskaźników wydajności istnieje ryzyko błędnej komunikacji i tworzenia silosów danych.

Pulpit nawigacyjny KPI wyjaśnia osiągnięcia indywidualne i zespołowe oraz postępy w realizacji celów w łatwo zrozumiałym formacie. Ta widoczność pomaga członkom zespołu dostrzec ich wkład w większe cele organizacyjne; ten kontekst motywuje ich i napędza wydajność.

Co więcej, wiele platform dashboardowych zawiera narzędzia do współpracy, minimalizując potrzebę korzystania z zewnętrznych aplikacji zwiększających produktywność i upraszczając codzienną pracę.

2. Łatwe monitorowanie działań

Inteligentne oprogramowanie dashboard z śledzeniem zadań w czasie rzeczywistym sprawia, że cotygodniowe spotkania aktualizacyjne należą do zamierzchłej przeszłości.

Pulpity nawigacyjne, takie jak ClickUp, aktualizują się w czasie rzeczywistym, aby pokazać zakres ukończonej pracy w dowolnym momencie. Koniec ze śledzeniem pracy w kilkunastu arkuszach kalkulacyjnych lub czekaniem, aż różne zespoły prześlą Ci swoje dane, abyś mógł je skompilować w jednym widoku!

Aby jak najlepiej wykorzystać swoje dane, wybierz rozwiązanie pulpitu nawigacyjnego, które płynnie pasuje do istniejącego przepływu pracy. Może to oznaczać wybór kompatybilnej aplikacji, która integruje się z głównymi źródłami danych lub wybór kompleksowej platformy, która oferuje szczegółowe raportowanie KPI, wizualizacje danych i zautomatyzowane przepływy pracy.

3. Stwórz możliwości grywalizacji

Oprócz analizy danych, pulpity KPI mogą wprowadzać zabawne elementy do przepływu pracy, angażując pracowników poprzez grywalizację.

A Ankieta TalentLMS wykazało, że grywalizacja może znacząco zwiększyć produktywność i zadowolenie w miejscu pracy, przy czym 89% pracowników czuje się bardziej produktywnych, a 88% doświadcza zwiększonego zadowolenia.

Pulpit nawigacyjny KPI może pomóc w skonfigurowaniu systemu nagród opartego na osiąganiu określonych kamieni milowych i celów biznesowych. Możesz także włączyć systemy punktowe, tablice wyników i inne elementy rywalizacji, aby stworzyć zdrową konkurencję, o ile nie podważa to współpracy.

4. Promowanie lepszej pracy zespołowej i odpowiedzialności

Pulpity nawigacyjne KPI rozwiązują typowe wyzwania związane z pracą zespołową, takie jak niejasne zadania, wąskie gardła komunikacyjne i brak wglądu w szersze cele organizacyjne.

Wyświetlając wskaźniki KPI wraz z powiązanymi celami, pulpity nawigacyjne wyjaśniają indywidualne obowiązki, łagodzą zamieszanie i szybko identyfikują nieefektywności. Zapewniają również przejrzystość i budują zaufanie w organizacji.

Dodatkowo, gdy członkowie zespołu mogą przeglądać swoje zadania nawzajem, zachęca to do dzielenia się wiedzą i wzajemnego wsparcia, jeszcze bardziej wzmacniając pracę zespołową i odpowiedzialność.

Zbuduj najwyższej klasy pulpit nawigacyjny KPI z ClickUp

Wskaźniki KPI pomagają zespołom wyjaśnić i skupić się na ich codziennych, tygodniowych i miesięcznych celach i wynikach. Pomagają również poszczególnym osobom zobaczyć, jak ich wysiłki wpływają na zespół. I odwrotnie, podkreślają również inicjatywy i działania, które nie wspierają celów firmy i powinny zostać pozbawione priorytetów.

Jednak wskaźniki KPI skuteczne dla jednego zespołu lub nawet organizacji mogą nie pasować do innego. Dlatego zalecamy identyfikację priorytetów i wybór odpowiednich wskaźników KPI do pomiaru postępów.

Wykorzystanie dobrze zaprojektowanego oprogramowania KPI może uprościć ten proces, eliminując wiele domysłów i przyspieszając postępy w realizacji celów.

ClickUp jest jednym z najbardziej przyjaznych dla użytkownika i opłacalnych rozwiązań do tworzenia wysokiej jakości pulpitów nawigacyjnych KPI. Ulepsza ono możliwości raportowania za pomocą danych w czasie rzeczywistym, gdy tylko jest to potrzebne, dzięki czemu można przestać gonić za danymi i zabrać się do pracy strategicznej. Zarejestruj się w ClickUp aby wypróbować Dashboard już dziś!