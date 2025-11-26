Darmowe szablony prezentacji Miro do tworzenia niesamowitych prezentacji online

Tworzenie dobrej prezentacji staje się frustrujące, gdy nie masz szablonu, od którego można zacząć.

Otwierasz pustą tablicę. Próbujesz umieścić kształty. Wypróbowujesz różne czcionki. Nic nie wygląda spójnie. A cały proces zajmuje znacznie więcej czasu niż powinien.

Ten artykuł rozwiązuje ten problem. Otrzymasz darmowe szablony prezentacji Miro, dzięki którym Twoje slajdy będą przejrzyste, atrakcyjne i łatwe do stworzenia. A jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanej struktury lub niestandardowych opcji dostosowywania, dołączyliśmy również potężne szablony ClickUp, które pozwolą Ci jeszcze bardziej ulepszyć swoje prezentacje.

Bezpłatne szablony prezentacji w skrócie

Oto krótkie podsumowanie:

Czym są szablony prezentacji Miro?

Szablony prezentacji Miro to gotowe układy slajdów, które pomogą Ci tworzyć uporządkowane, wspólne prezentacje bezpośrednio w Miro. Dzięki nim nie musisz ręcznie projektować każdego elementu i masz gotową strukturę, która pozwala efektywniej przedstawiać pomysły.

Te gotowe do użycia szablony pomogą Ci:

Zacznij od przejrzystego, gotowego przepływu slajdów.

Zachowaj spójność czcionek, kolorów i układów

Wizualizuj pomysły za pomocą gotowych kształtów i ramek.

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym

Prezentuj bezpośrednio z tablicy Miro bez konieczności zmiany narzędzi.

Co sprawia, że szablon prezentacji Miro jest dobry?

Dobry szablon prezentacji Miro zapewnia Tobie i Twojemu zespołowi przejrzystość i wspólną strukturę. Dzięki niemu Twoja prezentacja będzie wyglądać profesjonalnie bez dodatkowego wysiłku.

Oto, co powinien zrobić odpowiedni szablon prezentacji Miro 👇

Przejrzysty i uporządkowany układ: zapobiega bałaganowi, który rozprasza uwagę odbiorców, dzięki wizualnym wskazówkom, które w naturalny sposób kierują uwagę na najważniejsze punkty.

Wizualna hierarchia, która kieruje uwagę: oddziela tytuł od głównej zawartości i zapewnia określony obszar, w którym można umieścić główne przesłanie.

Gotowy przepływ ramowy do opowiadania historii: zawiera ramki wprowadzające, ramki zawierające informacje, ramki porównawcze i ramki podsumowujące, które są już ułożone.

Projekt sprzyjający współpracy: oferuje dedykowaną przestrzeń na notatki i dyskusje, ułatwiając przekazywanie opinii bez spowalniania przepływu prezentacji.

Elastyczność dostosowywania: zawiera edytowalne bloki tekstowe, wymienne ikony, regulowane kolory i skalowalne ramki, które nie ulegają uszkodzeniu podczas dostosowywania układów do kontekstu.

Sekcje gotowe do wypełnienia zawartością dla różnych zastosowań: Zawiera różne sekcje zawartości, takie jak cele, agenda, przykłady, ramy, działania i podsumowania.

📌 Czy wiesz, że... Ponad 50% dużych zespołów produktowych twierdzi , że ich największym wyzwaniem jest po prostu utrzymanie spójności planu działania, jednak ponad 54% wszystkich planów działania nadal opiera się na wynikach, a nie rezultatach. Oznacza to, że zespoły nie tylko mają trudności z realizacją swoich planów działania. Często ustalają priorytety dotyczące tego, co należy stworzyć, zamiast tego, dlaczego jest to ważne, co prowadzi do rozbieżności i odejścia od strategii.

Darmowe szablony prezentacji Miro

Poniżej znajdziesz darmowe szablony Miro, które możesz od razu wykorzystać w swoim cyklu pracy.

1. Szablon prezentacji planu rozwoju produktu

Szablon prezentacji planu rozwoju produktu pomaga wyjaśnić historię produktu w jasny i przemyślany sposób. Otrzymujesz przewodnik, który poprowadzi odbiorców od ogólnej wizji do kluczowych kamieni milowych i kolejnych kroków. Dzięki temu zespoły są zgrane, a interesariusze mają przejrzysty widok kierunku rozwoju produktu, nie gubiąc się w szczegółach.

Jego główną zaletą jest prostota. Każda klatka została stworzona specjalnie w celu podkreślenia, dlaczego, co i dokąd zmierza produkt, dzięki czemu przekaz jest łatwy do zrozumienia od początku do końca.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Wizualnie przedstaw strategiczne tematy, grupując cele produktowe w przejrzyste przedziały czasowe, aby jednym spojrzeniem pokazać długoterminowy kierunek działania.

Podkreśl najważniejsze terminy premiery za pomocą sekcji oznaczonych kolorami, które pozwalają od razu odróżnić plany krótkoterminowe od przyszłych.

Umieść informacje o klientach lub fragmenty danych w gotowych blokach informacyjnych, które ułatwiają zrozumienie Twojego toku rozumowania.

Z łatwością poprowadź dyskusję dzięki końcowemu slajdowi z przestrzenią na pytania i pomysły, który pozwala zebrać opinie.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu i zespołów międzyfunkcyjnych, którzy potrzebują przejrzystego, uporządkowanego sposobu prezentacji tego, nad czym pracują.

Chcesz stworzyć prezentację dla klientów? Obejrzyj to wideo ⬇️

2. Szablon prezentacji sprzedażowej

Szablon prezentacji sprzedażowej zapewnia przejrzysty przepływ prezentacji produktu lub usługi, eliminując konieczność martwienia się o projekt slajdów. Prowadzi odbiorców przez problem, rozwiązanie i wartość, jaką oferujesz, w przejrzystej i sprzyjającej rozmowie strukturze wizualnej.

To, co sprawia, że ten szablon jest przydatny, to łatwość dostosowania go do różnych potencjalnych klientów. Daje on również swobodę dostosowywania, jednocześnie zachowując elegancki wygląd i przejrzystość prezentacji.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Zaprezentuj rzeczywiste wyniki klientów, korzystając z gotowych bloków przeznaczonych do referencji lub krótkich studiów przypadków.

Uprość swoją wartość dzięki panelom z najważniejszymi informacjami, które sprawiają, że główne przesłanie jest natychmiast widoczne podczas prezentacji na żywo.

Dodaj wizualne dowody bez wysiłku, przeciągając zdjęcia produktów i umieszczając grafiki bezpośrednio w wyznaczonych ramkach jako wsparcie.

Zakończ prezentację w jasny sposób, korzystając z slajdu podsumowującego Twoją ofertę i udzielającego podpowiedzi dotyczącej kolejnych kroków, nie przytłaczając potencjalnego klienta.

✅ Idealne dla: zespołów sprzedaży lub wszystkich, którzy potrzebują dostosowywalnych prezentacji do przedstawiania pomysłów, usług lub produktów potencjalnym klientom.

🎁 Bonus ClickUp: Badania wykazały, że 92% liderów biznesowych, którzy co tydzień korzystają z generatywnej AI, odnotowuje znaczące korzyści, w tym szybszy cykl pracy, jaśniejszą komunikację, wyższą wydajność, a nawet wymierne oszczędności kosztów. A ponieważ prezentacje są jednym z zadań wymagających największej komunikacji w każdej firmie, najlepsze narzędzia AI do tworzenia prezentacji stają się przewagą konkurencyjną. Właśnie w tym zakresie ClickUp Brain, wbudowany asystent AI w ClickUp, zmienia zasady gry. Ponieważ rozumie wszystkie Twoje zadania, dokumenty, czaty i zintegrowane narzędzia, zapewnia Ci rzeczywisty kontekst projektu i informacje, natychmiast przekształcając je w pomysły na slajdy, briefy projektowe, konspekty, punkty do omówienia, a nawet pełne projekty prezentacji. Wykorzystaj potężne połączenie ClickUp Docs + ClickUp Brain, aby tworzyć briefy projektowe i nie tylko!

3. Szablon prezentacji UX

Szablon prezentacji Miro UX pomaga przekształcić badania użytkowników w historię, którą ludzie naprawdę chcą słuchać. Zapewnia jasny przepływ prezentacji, pokazując, kim są Twoi użytkownicy, z czym się borykają i dlaczego Twoje decyzje projektowe mają sens.

Szablon łączy w sobie wiedzę i działanie. Możesz dodać zrzuty ekranu, cytaty użytkowników, kroki podróży i rekomendacje, aby Twoja prezentacja przypominała przewodnik.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Wizualizuj wzorce za pomocą dedykowanych siatek, które pomogą Ci przekształcić chaotyczne notatki w uporządkowane zestawy informacji o użytkownikach.

Wskaż podstawowe przyczyny dzięki sekcjom dostosowanym do podsumowywania tematów behawioralnych bez przytłaczania odbiorców.

Ożyw swoje postacie, dodając zdjęcia i łącząc je z krótkimi opisami w gotowych panelach postaci.

Kieruj dyskusjami zespołu dzięki dedykowanym obszarom przeznaczonym na rekomendacje i decyzje dotyczące kolejnych kroków.

✅ Idealne dla: projektantów UX i zespołów produktowych, którzy muszą przedstawić wyniki badań użytkowników i kierunek projektowania

📮 ClickUp Insight: Zespoły osiągające słabe wyniki są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi , podczas gdy zespoły osiągające wysokie wyniki utrzymują wydajność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A może warto skorzystać z jednej platformy? Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w ramach jednej platformy, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Chcesz pracować mądrzej? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

4. Szablon prezentacji finansowej

Szablon prezentacji sprawozdania finansowego Miro zapewnia uporządkowaną strukturę, która pomaga interesariuszom zapoznać się z wzorcami przychodów, wydatkami, aktywami, zobowiązaniami i ogólną kondycją finansową.

Możesz dodawać elementy bilansowe, podkreślać zmiany w zyskach i stratach, wizualizować przepływy pieniężne i zakończyć prezentację zwięzłym podsumowaniem.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Wizualnie podziel kategorie finansowe za pomocą gotowych bloków, które pomogą Ci oddzielić aktywa od pasywów.

Szybko dostrzegaj wzorce zmian dzięki ramkom ułatwiającym tworzenie wykresów, zaprojektowanym tak, aby podkreślać zmiany przychodów lub marż.

Wyraźnie przedstaw strategiczne wnioski za pomocą paneli z objaśnieniami, które zawierają krótkie wyjaśnienia połączone z liczbami i decyzjami biznesowymi.

Zakończ prezentację spójną prognozą, korzystając z podsumowującego slajdu dostosowanego do przejrzystego przedstawienia prognoz i oczekiwań dotyczących wzrostu.

✅ Idealne dla: zespołów finansowych, założycieli i menedżerów przygotowujących raporty kwartalne i aktualizacje finansowe dla inwestorów.

5. Szablon prezentacji portfolio

Dzięki szablonowi prezentacji portfolio Miro możesz przedstawić każdy projekt jako przejrzystą historię, w której opiszesz, kim jesteś, jakie wyzwanie podjąłeś, jak do niego podszedłeś i jakie były tego efekty.

Praca pozostaje na pierwszym planie, a szablon dostarcza wystarczających wskazówek, aby wyjaśnić ją w sposób przemyślany i istotny dla menedżerów ds. rekrutacji lub decydentów oceniających Twoje umiejętności.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Dodawanie elementów wizualnych jest proste dzięki gotowym ramkom multimedialnym, które zapewniają porządek i spójność Twojej pracy.

Przedstaw wizualnie kroki procesu za pomocą gotowych sekcji, które pomogą Ci zaplanować przebieg projektu od początku do końca.

Zakończ każdy projekt w elegancki sposób, korzystając z obszaru refleksji, który pozwala podkreślić kluczowe wnioski i to, czego nauczyłeś się jako projektant.

✅ Idealne dla: projektantów, specjalistów ds. UX, studentów i zespołów kreatywnych, którzy chcą w elegancki sposób zaprezentować swoje portfolio, opierając się na narracji.

👀 Czy wiesz, że... Osoby odpowiedzialne za rekrutację nie czytają już portfolio, a raczej je przeglądają. Jeśli każdy slajd zawiera jedną jasną ideę, Twoje portfolio będzie bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zapamiętania.

Ograniczenia związane z wykorzystaniem Miro do tworzenia prezentacji

Miro zostało stworzone z myślą o współpracy wizualnej. Otrzymujesz obszar roboczy do tworzenia tablic i burzy mózgów, ale nie ma możliwości połączenia prezentacji z zadaniami i procesami.

Oto niektóre z limitów:

Brak funkcji zarządzania projektami i zadaniami , więc nie można przypisywać zadań, ustalać terminów, śledzić postępów ani łączyć slajdów z konkretnymi krokami projektu.

Nie przeprowadza automatyzacji powtarzalnych czynności, więc wszystko, od recenzji i zatwierdzania po wprowadzanie aktualizacji, pozostaje ręczne i czasochłonne.

Oferuje ograniczone funkcje raportowania , więc musisz ręcznie gromadzić dane z innych narzędzi do raportów projektowych i prezentacji dla interesariuszy.

Utrudnia współpracę operacyjną, ponieważ nie posiada funkcji śledzenia decyzji, zatwierdzeń, właścicieli zadań ani osi czasu.

📚 Więcej informacji: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty Miro

Alternatywne szablony prezentacji Miro

Jeśli chcesz tworzyć atrakcyjne wizualnie, wspólne prezentacje, ale z większą elastycznością, strukturą i kontrolą niż oferuje Miro, ClickUp jest doskonałą alternatywą.

Kolekcja gotowych szablonów prezentacji została stworzona w ramach w pełni funkcjonalnego obszaru roboczego Converged AI, dzięki czemu możesz planować i prezentować bez konieczności zmiany narzędzi. Twoje prezentacje nie są odizolowanymi plikami. Łączą się one bezpośrednio z Twoim planowaniem i płynnie wpisują się w procesy raportowania i realizacji.

Jedną z największych zalet tworzenia prezentacji w ClickUp jest to, że nie musisz przełączać się między niepowiązanymi narzędziami. Dzięki ClickUp Tablicom możesz wizualnie naszkicować całą strukturę prezentacji przed rozpoczęciem tworzenia slajdów.

Twórz dynamiczne prezentacje dzięki interaktywnej Tablicy ClickUp.

Umieść karteczki samoprzylepne dla każdej sekcji: Wprowadzenie, Cele, Kluczowe spostrzeżenia, Plan działania, Budżet, Plan działania i Pytania i odpowiedzi. Następnie przeciągnij te notatki, aż ich przepływ będzie miał sens. Gdy przepływ będzie już odpowiedni, możesz przekształcić każdą karteczkę samoprzylepną bezpośrednio w zadanie slajdu lub element konspektu w swoim obszarze roboczym.

Oto najlepsze szablony prezentacji ClickUp, które stanowią doskonałą alternatywę dla projektów Miro.

1. Szablon prezentacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz profesjonalną prezentację w zaledwie kilka minut dzięki szablonowi prezentacji ClickUp.

Szablon prezentacji ClickUp przypomina pracę w obszarze roboczym, który już wie, czego potrzebuje dobra prezentacja. Rozpoczyna się od wyrazistego slajdu otwierającego, który podkreśla temat, Twoje imię i nazwisko oraz przekaz. Stamtąd struktura delikatnie prowadzi Cię do sformułowania narracji.

W miarę zagłębiania się w temat szablon przechodzi w tryb ustalania celów. Możesz jasno przedstawić swoje cele, nie w postaci zagmatwanych bloków tekstu, ale jako zwięzłe, łatwe do przeanalizowania stwierdzenia, które wyjaśniają, dlaczego Twoja prezentacja istnieje i co chcesz, aby ludzie z niej wynieśli.

Po ustaleniu tych podstawowych elementów szablon pozwala podzielić zawartość na dobrze zdefiniowane rozdziały. Każda sekcja ma własną efektowną stronę tytułową, co sprawia, że przejścia są płynniejsze i ułatwiają odbiorcom śledzenie zawartości.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Dostosuj slajdy z zawartością do dowolnego formatu, w tym tekstu, schematów, diagramów, zrzutów ekranu lub układów mieszanych.

Wykorzystaj dedykowane slajdy wizualne, aby przejrzyście zaprezentować wykresy i przedstawić kluczowe dane bez zbędnego zagracenia.

Zakończ prezentację slajdem podsumowującym, który podkreśli kluczowe wnioski, oraz slajdem z podziękowaniami za pytania lub kolejne kroki.

Dostosuj każdy szczegół, taki jak kolory, czcionki, układy i elementy wizualne, aby bez wysiłku dopasować je do swojego stylu lub marki niestandardowej.

✅ Idealne dla: Teams i profesjonalistów, którzy chcą prezentować swoje pomysły w uporządkowany i atrakcyjny wizualnie sposób.

🧠 Szybki wgląd: Doskonała prezentacja stanowi pomost między Twoimi pomysłami a tym, jak jasno rozumieją je inni. Nowoczesne narzędzia do prezentacji umożliwiają to, zapewniając: Przejrzysta struktura wizualna, która wzmacnia przekaz

Wielokrotnego użytku układy, które oszczędzają czas i zmniejszają zmęczenie twórcze.

Wspólne przestrzenie, w których zespoły mogą wspólnie tworzyć, udoskonalać i komentować Prawdziwa magia dzieje się jednak, gdy połączysz te narzędzia z funkcjami, które dodają kontekst i głos. Bardzo pomocna jest tu aplikacja ClickUp Clips. Możesz nagrać krótką prezentację, korzystając z ekranu i głosu, dzięki czemu Twoi odbiorcy otrzymają pełny obraz sytuacji, nawet jeśli nie ma Cię w pomieszczeniu. Użyj ClickUp Clips, aby nagrywać ekran, dodawać adnotacje i nagrywać wyraźny komentarz do prezentacji.

2. Szablon konspektu projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wprowadź swój projekt na właściwą ścieżkę dzięki szablonowi konspektu projektu ClickUp.

Każdy świetny projekt zaczyna się, gdy pomysły w końcu zaczynają nabierać realnych kształtów. Szablon konspektu projektu ClickUp został stworzony właśnie z myślą o tym momencie. Otrzymujesz przestrzeń z przewodnikiem, w której możesz zakotwiczyć projekt wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami, w tym celem, nazwą, zaangażowanymi osobami i nie tylko.

Kiedy nadejdzie czas realizacji, możesz zaplanować każdy etap na osi czasu. A kiedy przepływ projektu będzie już jasny, możesz określić kluczowe wyniki projektu, aby każdy współpracownik dokładnie wiedział, za co jest odpowiedzialny. Dzięki temu dostosowanie się do planu nie będzie już wyzwaniem, ale elementem wbudowanym w plan od samego początku.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Stwórz zwięzłe streszczenie, wstępne spostrzeżenia oraz jasny obraz swojej misji, wizji, odbiorców i oczekiwanych rezultatów.

Na wczesnym etapie określ ograniczenia i założenia, aby ustalić realistyczne oczekiwania i uniknąć niespodzianek w ostatniej chwili.

Sporządź mapę budżetu projektu i inwestycji, aby zapewnić przejrzystość decyzji finansowych i zagwarantować, że wszyscy będą działać zgodnie z ustaleniami.

✅ Idealne dla: kierowników projektów i liderów zespołów, którzy potrzebują uporządkowanego, ale elastycznego dokumentu, aby jasno i precyzyjnie przedstawić zarys projektów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Aby jeszcze lepiej wykorzystać ten szablon, stwórz cały swój cykl pracy w ClickUp Docs. Docs pozwala na dodanie etykiet dla członków zespołu bezpośrednio w sekcji. Na przykład, jeśli tworzysz Tło projektu, możesz zrobić wzmiankę o swoim kierowniku ds. badań, aby dodał brakujące informacje lub wyjaśnił dane. Możesz również jednym kliknięciem przekształcić dowolny punkt wypunktowania w zadanie do wykonania. Jeśli więc Twoja osia czasu zawiera punkt „Sfinalizować makiety do trzeciego tygodnia”, przekształć tę pozycję w zadanie i przypisz je bez opuszczania dokumentu.

3. Szablon konspektu kampanii ClickUp

Pobierz darmowy szablon Opracuj plan prezentacji i spraw, aby każdy etap kampanii był łatwy do wyjaśnienia i śledzenia, korzystając z szablonu ClickUp Campaign Outline Template.

Szablon ClickUp Campaign Outline Template pozwala uporządkować każdą kampanię w formie gotowej do prezentacji narracji. Możesz rejestrować każdą kampanię w przejrzystym widoku listy, dodawać wszystkie ważne szczegóły, takie jak cele, wyniki, osie czasu, i natychmiast oznaczać odpowiednie zespoły.

Dostępny jest również widok tablicy w stylu Kanban, na którym zadania kampanii można przeciągać między etapami, takimi jak planowanie, projektowanie, wdrażanie i ocena. Każda karta zawiera przejrzyste informacje o typie kampanii, wymaganych zasobach, przypisanych zespołach i statusie zatwierdzenia — czyli wszystkie informacje, które zazwyczaj są potrzebne przed prezentacją.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Skoncentruj się na aktywnej pracy, korzystając z tablicy wdrożeniowej , która pokazuje tylko trwające kampanie i odpowiedzialne za nie zespoły.

Wykorzystaj tablicę jako gotową prezentację do spotkań standupowych i przeglądów w trakcie projektu bez konieczności tworzenia oddzielnych raportów.

Dostosuj szczegóły kampanii za pomocą pól niestandardowych dotyczących typu, przypisanego zespołu, mediów, kanału i statusu zatwierdzenia, aby ułatwić filtrowanie i sortowanie.

Wizualizuj cały harmonogram dzięki kolorowemu widokowi osi czasu , który przedstawia daty rozpoczęcia, daty końcowe, własność i obciążenie pracą.

✅ Idealne dla: zespołów marketingowych i agencji, które muszą planować i śledzić kampanie, jednocześnie prezentując postępy w różnych kanałach.

🎁 Bonus: Chcesz uprościć planowanie projektów w sposób wizualny? Obejrzyj ten krótki samouczek, aby dowiedzieć się, jak Tablice ClickUp Whiteboards pomagają w burzy mózgów i tworzeniu osi czasu w sposób, który zapewnia wsparcie dla lepszych prezentacji.

4. Szablon kreatywnego planu projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Nadaj strukturę procesowi twórczemu i zamień rozproszone pomysły w zakończoną pracę dzięki szablonowi planu projektu kreatywnego ClickUp.

Jeśli potrzebujesz szablonu prezentacji, który nie tylko pokazuje Twój proces twórczy, ale także pozwala utrzymać porządek w tle, szablon planu projektu kreatywnego ClickUp zapewnia idealną równowagę. Projekt jest podzielony na fazy i zadania, dzięki czemu łatwo jest określić kolejne kroki i osoby odpowiedzialne.

Każda karta zadania zawiera szczegółowe informacje, takie jak własność, terminy, priorytety, etapy zatwierdzania, wersje robocze i ostateczne zasoby. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, każda karta otwiera się w osobnym mini obszarze roboczym z notatkami, załącznikami, opiniami i historią wersji. Jest to idealne rozwiązanie, aby pokazać interesariuszom, jak przebiegała praca, bez konieczności przechodzenia między folderami lub przełączania się między wieloma slajdami.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Uzyskaj przegląd wszystkich swoich projektów pogrupowanych według faz projektu w widoku listy projektów kreatywnych .

Kategoryzuj zadania projektowe według statusu i śledź postępy w widoku Tablica postępów .

Śledź wyniki, harmonogramy, a także nieplanowane lub opóźnione projekty w widoku oś czasu.

✅ Idealne dla: kreatywnych zespołów i agencji, które muszą przedstawiać cykle pracy i osie czasu w przejrzystym formacie, kładącym nacisk na narrację.

⚡ Archiwum szablonów: Kreatywne projekty często wyglądają na proste, ale za każdą dopracowaną prezentacją kryją się godziny planowania, tworzenia kolejnych wersji, poprawek i koordynacji. Szablony rozpoczęcia projektu pomagają wcześnie określić oczekiwania, zdefiniować role, nakreślić cele kreatywne, udokumentować ograniczenia i zapewnić, że każdy współpracownik wie, w jaki sposób jego praca przyczynia się do realizacji celów biznesowych.

5. Szablon planu projektu ClickUp PPT

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj swój projekt z pewnością siebie i zadbaj o porządek, aby praca przebiegała zgodnie z planem, korzystając z szablonu planu projektu PPT ClickUp.

Jeśli chcesz w uporządkowany sposób podzielić projekt od pierwszego pomysłu do ostatecznej realizacji, szablon planu projektu ClickUp PPT zapewni Ci podstawę do szybkiego rozpoczęcia pracy.

Otrzymasz gotowe listy do zarządzania harmonogramem projektu, kosztami, zasobami, jakością i innymi aspektami. Pola niestandardowe pozwalają oznaczyć każdą część pracy według poziomu wysiłku, wpływu, działu, wymaganych zasobów lub innych szczegółów potrzebnych Twojemu zespołowi.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Pokaż tempo realizacji projektu na widoku Tablica postępów planowania z funkcją „przeciągnij i upuść”, który w formacie wizualnym przedstawia status projektu w czasie rzeczywistym.

Załącz swoje pliki bezpośrednio do każdej sekcji, aby zapewnić łatwy dostęp do wszystkich dokumentów wspierających.

Podkreśl obciążenie pracą za pomocą emoji przedstawiających wysiłek i efekty, które sprawiają, że wyjaśnienia na slajdach są bardziej zrozumiałe.

✅ Idealne dla: zespołów i kierowników projektów, którzy muszą stworzyć plan projektu, który mogą przejrzeć wewnętrznie i udostępnić interesariuszom.

⚡ Archiwum szablonów: Najlepsze darmowe szablony PowerPoint do planów projektów

6. Szablon tablicy do propozycji projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zadbaj o spójność swojego zespołu dzięki przejrzystemu przepływowi wizualnemu prezentacji, korzystając z szablonu tablicy projektowej ClickUp Project Proposal Whiteboard Template.

Podczas przedstawiania nowego pomysłu lub projektu najważniejsza jest przejrzystość. Szablon tablicy do prezentacji projektu ClickUp zapewnia wspólną przestrzeń wizualną, w której można zebrać wszystkie kluczowe elementy w jednym miejscu, w tym cele, ryzyka, osie czasu, zasoby, wskaźniki powodzenia i kluczowych interesariuszy.

Wszystko na obszarze roboczym można dostosować do własnych potrzeb. Możesz przesuwać notatki samoprzylepne w miarę ewolucji pomysłów i zastępować symbole zastępcze własną strukturą. Możesz również przebudować całe sekcje od podstaw, korzystając z narzędzi znajdujących się z boku.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Wizualizuj całą swoją ofertę na jednej tablicy do współpracy, która zapewnia połączenie wszystkich pomysłów i szczegółów.

Dostosuj każdą sekcję, od celów po zasoby i osie czasu, korzystając z edytowalnych bloków i elementów oznaczonych kolorami.

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby udoskonalić propozycję i zebrać opinie, jednocześnie kierując wszystkich w stronę tych samych kluczowych decyzji.

✅ Idealne dla: zespołów, które chcą szybko wizualnie przedstawić propozycje projektów i uzgodnić je z interesariuszami.

7. Szablon wymagań biznesowych ClickUp Business

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoją prezentację i jasno przedstaw wymagania dzięki szablonowi wymagań biznesowych ClickUp.

Chcesz zdefiniować zakres projektu w taki sposób, aby uniknąć nieporozumień i rozszerzania zakresu? Szablon wymagań biznesowych ClickUp pozwala z góry określić najważniejsze elementy.

Dostępne są gotowe podstrony, na których można zdefiniować wszystko, od streszczenia wykonawczego po analizę kosztów i korzyści. Ponieważ szablon jest oparty na ClickUp Docs, masz dostęp do funkcji współpracy w czasie rzeczywistym i kontroli wersji. Możesz również oznaczać osoby, zadania, inne dokumenty i tablice, aby pobrać dodatkowy kontekst z całego obszaru roboczego.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Sporządź szczegółową listę wszystkich wymagań funkcjonalnych i funkcji, korzystając z diagramów, wykresów i osi czasu.

Określ cele projektu, zadania, wyniki, koszty i terminy, aby uprościć planowanie i alokację zasobów.

Wyjaśnij czynniki napędzające rozwój Twojej firmy, takie jak zwiększenie wydajności lub redukcja kosztów dzięki lepszym procesom.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu i analityków biznesowych poszukujących BRD w celu uzgodnienia stanowisk interesariuszy i zdefiniowania wymagań projektowych bez nieporozumień.

8. Szablon planu projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj etapy, prowadź śledzenie kamieni milowych i przedstawiaj przepływ projektu w przejrzysty sposób na slajdach, korzystając z szablonu ClickUp Project Roadmap Template.

Szablon planu projektu ClickUp przypomina wizualny scenariusz całego projektu. Otrzymujesz kreatywne płótno, na którym każdy kamień milowy staje się jasnym, łatwym do zauważenia punktem orientacyjnym. Kształty i proste ścieżki w naturalny sposób kierują wzrok. Możesz dowolnie rozmieszczać elementy składowe zgodnie z przepływem projektu, używając znaczników faz, ścieżek postępu, pól tekstowych i strzałek łączących.

Notatki samoprzylepne idealnie nadają się do zapisywania wstępnych pomysłów lub dzielenia etapu na mniejsze kroki przed jego dopracowaniem. Format ten nadaje się praktycznie do każdego scenariusza, niezależnie od tego, czy planujesz wprowadzenie produktu na rynek, czy opracowujesz długoterminowe inicjatywy strategiczne wymagające uzgodnienia przez cały zespół.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Wizualizuj cały przebieg projektu za pomocą kolorowych, gotowych kształtów mapy drogowej, które natychmiast nadają strukturę Twojemu planowi.

Przejrzyście przedstaw każdą fazę za pomocą dedykowanych pól opisowych, które ułatwią klientom śledzenie prezentacji.

Dostosuj niestandardowe elementy planu działania, zmieniając ich rozmiar i układ, aby dopasować je do swojej narracji lub marki.

✅ Idealne dla: zespołów i kierowników projektów, którzy potrzebują atrakcyjnej wizualnie, łatwej do zrozumienia mapy drogowej, którą mogą planować i prezentować w jednej przestrzeni współpracy.

9. Szablon planu wdrożenia projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj swoją prezentację bez problemów i poprowadź odbiorców od pierwszego pomysłu do końcowego rezultatu, korzystając z szablonu planu wdrożenia projektu ClickUp.

Szablon planu realizacji projektu ClickUp to idealne narzędzie, które usprawnia fazę realizacji i zapobiega utknięciu zadań. Dzięki automatyzacji ClickUp procentowy postęp dostosowuje się, budżety obliczają się automatycznie, obciążenie pracą pozostaje zrównoważone, a zatwierdzenia pojawiają się jak punkty kontrolne na Twojej drodze.

Poziom ryzyka jest wbudowanym polem niestandardowym, które pozwala na śledzenie i planowanie potencjalnych ryzyk związanych z projektem. ClickUp oferuje ponad 15 niestandardowych widoków, które pozwalają monitorować postępy i zapewnić realizację harmonogramu.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Usprawnij proces zatwierdzania, dodając dedykowane pole dla recenzentów i stosując przejrzysty system statusów, który ułatwia śledzenie wszystkich zmian.

Monitoruj postępy dzięki wbudowanym wskaźnikom statusu, priorytetu, osi czasu i szacowanego obciążenia pracą.

Dostosuj każdy szczegół, w tym statusy, pola, widoki i układy, aby dopasować je do swojego unikalnego cyklu pracy.

✅ Idealne dla: Liderów i zespołów, którzy potrzebują niezawodnych ram planowania projektów, które przekształcają złożoną realizację w możliwy do śledzenia cykl pracy.

10. Szablon profesjonalnego raportu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz dopracowane raporty gotowe do prezentacji dzięki szablonowi raportu ClickUp Professional.

Szablon raportu ClickUp Professional pomaga przekształcić szczegółowe informacje o projekcie w gotowy do prezentacji raport. Możesz szybko dodać tytuł projektu, datę, dane właściciela i logo firmy, zapewniając interesariuszom natychmiastowy kontekst i dobre pierwsze wrażenie.

Cele i oczekiwane wyniki są określone na górze. Jeśli istnieją zależności lub ograniczenia, które mogą mieć wpływ na wyniki, jest również przestrzeń, aby je opisać. Dla zespołów, które muszą wyjaśnić swoją metodologię, szablon dzieli proces na proste, logiczne kroki, umożliwiając opisanie każdego etapu, podejścia oraz związanych z nim wymagań budżetowych i zasobowych.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Wyjaśnij swoje cele, zakres, ograniczenia i metodologię dzięki wskazówkom dotyczącym pisania opartym na podpowiedziach.

Podziel wieloetapowe cykle pracy na mniejsze części, korzystając z uporządkowanych szablonów do planowania, opracowywania, testowania i wdrażania.

Podkreśl implikacje i kierunki na przyszłość w przejrzystych, formatowanych sekcjach zawierających wnioski i zalecenia.

✅ Idealne dla: kierowników zespołów i projektów, którzy potrzebują przewodnika, aby przekształcić złożone prace projektowe w profesjonalne raporty.

⭐ Bonus: Dzięki funkcji Brain Max Talk to Text w ClickUp nie musisz już nigdy więcej wpatrywać się w pusty slajd. Po prostu wypowiedz swoje pomysły na głos, a Brain MAX przepisze je i podsumuje w uporządkowane notatki, które będą dostępne bezpośrednio w Twoich dokumentach, zadaniach i przestrzeniach projektowych.

11. Szablon prezentacji ClickUp Elevator Pitch

Pobierz darmowy szablon Przygotuj się na każdą prezentację lub okazję do nawiązania kontaktów dzięki prostemu szablonowi ClickUp Elevator Pitch.

Szablon ClickUp Elevator Pitch zapewnia prostą przestrzeń do tworzenia prezentacji, które są zwięzłe i łatwe do przedstawienia, niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do spotkania z inwestorami, czy też chcesz skoordynować działania swojego zespołu wokół danej koncepcji.

Szablon zawiera tabelę do współpracy, w której możesz zapisać typy klientów, ich potrzeby, oferowane przez Ciebie rozwiązania, rynek, na którym działasz, oraz kluczowe korzyści, które chcesz, aby ludzie zapamiętali. Po przygotowaniu tych elementów końcowa sekcja prezentacji pomoże Ci przekształcić wszystko w zwięzłą, przekonującą wypowiedź, którą możesz przedstawić w mniej niż 30 sekund, tak jak prawdziwą prezentację w windzie.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Współpracuj z członkami zespołu, korzystając z komentarzy i wzmianek, które pomogą Ci wspólnie kształtować prezentację w czasie rzeczywistym.

Udoskonal swoje przesłanie dzięki wbudowanym podpowiedziom i jasnym przykładom, które pomogą Ci stworzyć bardziej przekonującą prezentację.

Uzyskaj szybkie, praktyczne wskazówki, które pomogą Ci zaangażować odbiorców i dostosować prezentację do osób, do których się zwracasz.

✅ Idealne dla: Profesjonalistów poszukujących narzędzia, które pomoże im stworzyć przekonującą 20–30-sekundową prezentację.

⚡ Archiwum szablonów: Szablony elevator pitch dla osób poszukujących pracy i studentów

12. Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz przekonującą prezentację sprzedażową do następnego wystąpienia, korzystając z szablonu ClickUp Sales Pitch Template.

Wszystkie prezentacje sprzedażowe zaczynają się od atrakcyjnego haczyka. Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp pozwala przekształcić ten haczyk w atrakcyjną narrację, za pomocą połączenia wyzwania klienta z zaletami produktu przedstawić jego kluczowe funkcje i podkreślić korzyści w sposób spersonalizowany dla każdego potencjalnego klienta.

To, co wyróżnia ten szablon, to zbiór kompletnych, gotowych do użycia przykładów prezentacji. Jeśli chcesz oprzeć się na wspólnych połączeniach, argumentach popartych danymi, działaniach opartych na kamieniach milowych lub delikatnych działaniach następczych, znajdziesz tu scenariusze, które są ciepłe, ludzkie i łatwe do dostosowania.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon

Przyciągnij uwagę odbiorców dzięki gotowym podpowiedziom, pytaniom, punktom danych i pomysłom na nawiązanie osobistego połączenia.

Wzmocnij swój przekaz dzięki sprawdzonym przykładom wezwań do działania, które pomogą Ci śmiało poprosić odbiorców o podjęcie kolejnego kroku.

Wykorzystuj ponownie skrypty prezentacji w różnych kanałach, edytując je bezpośrednio w ClickUp Documents , aby zapewnić spójność komunikacji.

Zapewnij wsparcie swojej narracji sprzedażowej subtelnymi wskazówkami wizualnymi i ikonami, które sprawiają, że zawartość jest interesująca i łatwa do śledzenia.

✅ Idealne dla: zespołów sprzedaży, przedsiębiorców indywidualnych, przedstawicieli handlowych i założycieli firm, którzy potrzebują gotowych scenariuszy prezentacji, dzięki którym dotarcie do klientów będzie szybsze i skuteczniejsze.

⚡ Archiwum szablonów: Prezentacja ma na celu szybkie przyciągnięcie uwagi. Według benchmarku Papermark (opartego na ponad 3000 prezentacji), inwestorzy poświęcają tylko 3,2 minuty na zapoznanie się z prezentacją i zaledwie 23 sekundy na pierwszy slajd, zanim zdecydują, czy kontynuować. Przy takiej presji stworzenie od podstaw skutecznej prezentacji staje się wyścigiem z czasem. Zapoznaj się z tymi szablonami prezentacji, aby szybciej nadać kształt swojej narracji i prezentować ją z pewnością siebie.

Podnieś poziom swoich prezentacji dzięki ClickUp

Szablony Miro świetnie nadają się do szybkiego tworzenia materiałów wizualnych i współpracy, ale często nie spełniają oczekiwań, gdy potrzebna jest struktura lub miejsce, w którym pomysły mogą przekształcić się w rzeczywistą, możliwą do śledzenia pracę.

Właśnie w tym zakresie szablony ClickUp wyróżniają się na tle innych. Nie tylko pomagają one w prezentacji pomysłów, ale także w ich uporządkowaniu i przeniesieniu bezpośrednio do cyklu pracy bez utraty tempa.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz prezentację, planujesz, przeprowadzasz burzę mózgów czy prezentujesz, ClickUp oferuje gotowe szablony, które płynnie integrują się z Twoimi zadaniami, dokumentami, Tablicami i pulpitami nawigacyjnymi. Wszystko pozostaje połączone, dzięki czemu możesz tworzyć i realizować swoje pomysły w tej samej przestrzeni.

